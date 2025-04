15 migliori esempi di campagne di influencer marketing e punti chiave

Un influencer sorseggia una bevanda in lattina davanti alla telecamera. Il giorno dopo, è esaurita.

Non è magia, è una solida campagna di influencer marketing in azione.

Quello che è iniziato con selfie sponsorizzati si è evoluto in campagne di influencer a tutti gli effetti che portano a risultati concreti. Pensa ai contenuti generati dagli utenti che inondano i feed, agli influencer dei social media che danno forma alle decisioni di acquisto e ai marchi che monitorano ogni clic, commento e conversione.

✅ Dati reali: si prevede che il settore globale dell'influencer marketing raggiungerà i 24 miliardi di dollari entro la fine del 2025, più del doppio delle dimensioni di appena quattro anni fa.

Ma nulla di tutto ciò avviene per caso. Il lavoro richiesto per un influencer marketing di successo si basa su scelte intelligenti, come selezionare l'influencer giusto, conoscere il proprio pubblico di riferimento e creare contenuti che siano effettivamente adatti allo scroll.

Dai marchi di bellezza indipendenti ai giganti tecnologici globali, tutti sono in gioco. E il playbook? È in continua evoluzione.

Crea campagne più intelligenti fin dal primo giorno: scegli gli influencer giusti, imposta obiettivi chiari e crea contenuti che sembrino naturali, non artificiosi

Vai oltre le collaborazioni una tantum: con partnership a lungo termine, contenuti generati dagli utenti e storytelling guidato dagli autori, di cui il pubblico si fida davvero

Rendi la tua strategia a prova di futuro: punta su tendenze come i nano influencer, i contenuti generati dalla community e il comportamento di ricerca nativo delle piattaforme

Gestisci tutto in un unico posto: con le attività di ClickUp, la vista Tabella, gli Obiettivi, le Automazioni, i Dashboard e Brain, pensati per supportare ogni parte del flusso della tua campagna Pianifica, monitora e scala campagne di influencer marketing che colpiscono più forte e durano più a lungo.

Che cos'è una campagna di influencer marketing?

Una solida campagna di influencer marketing è una collaborazione attentamente pianificata tra un brand e un influencer. È progettata per raggiungere obiettivi di marketing specifici.

Le campagne di influencer marketing sono il modo in cui i marchi di bellezza ottengono tutorial in tempo reale di tendenza, le aziende SaaS attingono alle piattaforme dei social media con esperti che forniscono spiegazioni e le startup nel settore del fitness collaborano con micro-influencer per generare buzz prima di un lancio.

Ecco cosa comprende una campagna tipica:

Un pubblico di destinazione chiaramente definito : chi stai cercando di raggiungere e dove è più attivo

Il giusto tipo di autore : che si tratti di macro influencer per la portata o di influencer di nicchia per la fiducia

Una strategia di contenuti incentrata sulla piattaforma: Che tipo di contenuti degli influencer funzionano sui vari canali social?

Una struttura di campagna reale : non un singolo post, ma una serie di collaborazioni con influencer, post sponsorizzati e integrazioni nelle storie

Obiettivi di marketing misurabili: dall'incremento delle vendite all'aumento del coinvolgimento sui social media

Le campagne di influencer marketing più efficaci non cercano di dirottare un feed, ma si integrano e convertono.

Quando il contenuto di un autore sembra autentico e in linea con i valori del tuo brand, stai promuovendo il tuo brand e costruendo fiducia. Questo è ciò che fa funzionare una campagna.

I migliori esempi di campagne di influencer marketing

Alcune campagne di influencer marketing diventano virali. Altre passano inosservate. Cosa distingue le une dalle altre? Una strategia brillante, l'autore giusto e contenuti che non sembrano pubblicità. Ecco alcune campagne di influencer marketing di grande successo che hanno raggiunto l'obiettivo prefissato!

1. Dunkin' x Charli D'Amelio

Quando Charli D'Amelio ha pubblicato su TikTok la sua bevanda preferita di Dunkin', non ha solo accumulato visualizzazioni. Ha anche portato a un aumento del 57% dei download dell'app il giorno del lancio e a un aumento del 20% delle vendite di cold brew. La bevanda è stata ribattezzata The Charli e i suoi fan l'hanno subito adottata.

Perché ha funzionato?

I follower di Charli si sono fidati del suo amore per la bevanda: non sembrava una pubblicità

Dunkin' ha puntato sui contenuti generati dagli utenti, incoraggiando i fan a condividere i propri ordini

Punto chiave: trova un influencer sui social media (o una celebrità autentica) il cui pubblico sia propenso a seguire le sue azioni e ad acquistare i prodotti che promuove. Quindi lascia che sia l'influencer a guidare la narrazione.

2. 66 Days: Change Your Life Challenge di Gymshark

Gymshark non si è limitata a sponsorizzare influencer del fitness, ma ha lanciato loro una sfida strutturata a cui potevano partecipare le loro community. I partecipanti si sono impegnati a trasformarsi in 66 giorni, monitorando i propri progressi e condividendo aggiornamenti su varie piattaforme social.

Perché ha funzionato?

Non si trattava solo di attrezzatura, ma di uno stile di vita

L'aspetto comunitario ha creato un elevato coinvolgimento sui social media e una forte fedeltà al marchio

Punto chiave: le campagne con interazione integrata con la community stimolano un coinvolgimento a lungo termine, non solo un clic occasionale. In questo caso, il lavoro e l'immagine pubblica dei partecipanti/influencer alla campagna erano perfettamente in linea con l'offerta di Gymshark.

💡Suggerimento per professionisti: cerchi idee per il marketing degli influencer? Prova ClickUp Brain. Gli utenti di Clickup Brin possono scegliere tra diversi modelli di IA, tra cui Claude, ChatGPT e altri ancora. Ottieni idee per le tue campagne all'istante con ClickUp Brain

3. #DWPickoftheDay di Daniel Wellington: da zero a icona della moda mondiale

Daniel Wellington non aveva il budget per ingaggiare celebrità nei suoi primi giorni, ma ha avuto un'idea geniale. Invece di inseguire personaggi famosi, ha regalato orologi minimalisti a micro-influencer con un'estetica elegante su Instagram.

L'unica richiesta? Pubblica una foto in stile con l'hashtag #DWPickoftheDay e tagga il marchio.

Nel giro di pochi mesi, i feed dei social sono stati inondati di contenuti DW, non pubblicità, ma autentici scatti che sembravano ispirazioni di moda.

Perché ha funzionato?

Ha creato una prova sociale su larga scala : migliaia di persone reali che indossavano l'orologio lo hanno reso desiderabile

L'iniziativa ha invitato alla creatività: gli influencer potevano rendere il prodotto parte della propria storia, non del copione di qualcun altro

Ha reso la visibilità un gioco: i follower aspiravano ad apparire sulla pagina di DW, aumentando la portata organica

Punto chiave: una campagna di influencer marketing efficace non ha bisogno di un volto famoso. Ha bisogno di un'estetica chiara, di una portata scalabile e di un motivo che spinga gli autori (e il pubblico) a interessarsi.

4. La campagna di lancio inclusiva di Fenty Beauty

Fenty non ha lanciato pubblicità. Ha affidato l'intera linea di prodotti a un intervallo diversificato di influencer con tonalità di pelle e stili di contenuto diversi. Questi autori hanno pubblicato di tutto, dai tutorial alle recensioni senza filtri, soprattutto secondo i propri termini.

Perché ha funzionato?

I contenuti autentici hanno spazzato via ogni percezione di parzialità

Ha rapidamente posizionato Fenty come un marchio inclusivo e reale

Punto chiave: se il tuo brand valorizza l'inclusione, riflettilo negli autori con cui collabori.

5. Le partnership a lungo termine di HelloFresh con gli autori

HelloFresh non ha cercato di cavalcare momenti virali. Ha invece costruito partnership coerenti con YouTuber e autori di Instagram che si adattano naturalmente allo spirito del marchio. I loro nomi e i codici sconto sono diventati familiari nel tempo, aumentando la fiducia e le conversioni.

Perché ha funzionato?

La ripetizione crea ricordo

Il pubblico si è abituato a vedere il marchio in contesti quotidiani e familiari

Punto chiave: le partnership a lungo termine con gli influencer sembrano più autentiche e spesso sono più efficaci delle campagne una tantum.

6. Glossier: trasformare i clienti in influencer

Glossier ha creato un marchio di bellezza e un movimento. Sfruttando il suo blog, Into the Gloss, il marchio ha invitato gli utenti comuni a contribuire alla forma dei prodotti prima ancora che fossero lanciati. Poi ha ceduto i riflettori dei social media ai clienti reali, non solo agli influencer.

I fan non si limitavano ad acquistare prodotti di bellezza. Li creavano e ne parlavano a tutti.

Perché ha funzionato?

Il feedback dei clienti ha dato forma alla linea di prodotti, creando fedeltà e buzz anche prima del lancio

Utenti reali hanno creato grandi volumi di contenuti autentici, aumentando la portata organica

Il passaparola sembrava genuino perché erano i clienti stessi a diventare sostenitori del marchio

Punto chiave: i tuoi influencer più potenti potrebbero già essere i tuoi clienti. Offri loro una piattaforma e lascia che siano loro a guidarti.

7. Campagna "Share a Coke" di Coca-Cola

Coca-Cola ha sostituito il suo iconico logo con qualcosa di ancora più personale, ovvero il tuo nome. La campagna "Share a Coke" ha stampato nomi popolari sulle bottiglie, incoraggiando i fan a trovarli, condividerli e pubblicarli. È diventata rapidamente una sensazione virale, trasformando un prodotto classico in un contenuto personalizzato.

Perché ha funzionato?

La personalizzazione ha reso il prodotto emotivamente rilevante

I fan hanno condiviso spontaneamente le bottiglie su Instagram e Facebook, amplificando la portata dell'iniziativa

La campagna ha creato momenti degni di essere immortalati e taggati

Punto chiave: la personalizzazione trasforma i prodotti in esperienze condivisibili. Se le persone si riconoscono in essi, li condivideranno.

8. La campagna "Live There" di Airbnb

Airbnb voleva che i viaggiatori abbandonassero le trappole per turisti e "vivessero come la gente del posto". Così, ha collaborato con autori di viaggi e influencer locali per mettere in luce gemme nascoste ed esperienze autentiche. Il messaggio? Non limitarti a soggiornare in un posto, sentiti a casa.

Perché ha funzionato?

Gli influencer hanno messo in mostra la cultura locale invece di promozioni patinate

La campagna ha creato fiducia allineando i contenuti ai valori dei viaggiatori, all'autenticità e alla connessione

Ha suscitato curiosità verso destinazioni meno esplorate, ampliando il fascino di Airbnb

Punto chiave: l'influencer marketing riguarda lo stile di vita di cui gli influencer fanno usufruire il pubblico.

9. ASOS Insiders: influencer interni all'azienda

Invece di cercare influencer esterni, ASOS ha creato gli ASOS Insiders. Si trattava di veri e propri dipendenti e micro-influencer che pubblicavano i loro outfit quotidiani, consigli di stile e link ai prodotti su Instagram, creando un feed acquistabile e facilmente riconoscibile.

Perché ha funzionato?

ASOS ha costruito relazioni a lungo termine con gli autori, trasformando i dipendenti in autentiche voci del marchio

Ogni insider aveva la propria nicchia e il proprio pubblico, ampliando la portata su diversi segmenti demografici

I link acquistabili hanno generato conversioni direttamente dai contenuti

Punto chiave: Creare programmi di influencer marketing interni ti consente di ottenere contenuti coerenti e personalizzati che mantengono comunque un tocco personale.

10. Campagna #MeetAnOwner di Subaru

Subaru ha ribaltato il copione rendendo protagonisti i proprietari delle proprie auto. Attraverso #MeetAnOwner, ha collaborato con influencer e creativi amanti dell'avventura che guidavano davvero delle Subaru. Hanno immortalato viaggi on the road, scalate in montagna e momenti di vita reale al volante.

Perché ha funzionato?

Gli influencer erano veri fan di Subaru, non semplici promotori pagati

I contenuti incentrati sullo stile di vita hanno trovato riscontro nel pubblico amante dell'aria aperta e guidato dai valori di Subaru

I contenuti generati dagli utenti hanno aumentato la vicinanza e la fiducia sulle piattaforme social

Punto chiave: non limitarti a vendere il prodotto, ma vendi lo stile di vita che lo accompagna, utilizzando persone che lo vivono già.

11. La strategia TikTok di Duolingo

Duolingo non ha giocato sul sicuro su TikTok. Al contrario, la sua mascotte, un gufo verde , ha puntato su contenuti caotici e autoironici che prendevano in giro il comportamento del brand, riscuotendo grande successo tra i follower. Duolingo ha abbinato i social manager interni ad audio di tendenza, umorismo da internet e risposte spiritose che hanno sfumato il confine tra marketing e meme.

Perché ha funzionato?

Non sembrava marketing, ma piuttosto intrattenimento

I contenuti di Duolingo hanno giocato a favore della piattaforma, non contro di essa

La loro mascotte è diventata una personalità di TikTok, non solo un logo

Punto chiave: a volte, il miglior influencer è il tuo stesso brand, se gli dai una voce forte e accattivante.

12. La sfida #GuacDance di Chipotle

Per celebrare la Giornata Nazionale dell'Avocado, Chipotle ha lanciato una campagna TikTok invitando i fan a mostrare il loro miglior "GuacDance" utilizzando un suono di tendenza. Con autori famosi come Brent Rivera e Loren Gray a dare il via alle danze, l'hashtag è esploso e così anche gli ordini online.

Perché ha funzionato?

La sfida era facile, divertente e pensata per diventare virale

I migliori autori hanno dato il via alla tendenza, generando un enorme interesse iniziale

Era direttamente collegato a una promozione: guacamole gratis per tutti gli ordini digitali

Punto chiave: combina lo slancio degli influencer con le sfide native della piattaforma per creare loop virali e picchi commerciali.

13. L'approccio minimalista e basato sui contenuti generati dagli utenti di Zara su Instagram

Zara non ha fatto affidamento sugli influencer tradizionali e non ha nemmeno pubblicato molti post. Ha invece creato un ecosistema Instagram in cui i post minimi del marchio lasciano spazio ai contenuti curati generati dagli utenti.

Le loro campagne hashtag come #DearZara e #ZaraStyle hanno incoraggiato la pubblicazione di contenuti estetici in stile editoriale, in linea con l'atmosfera lussuosa ma accessibile del marchio.

Perché ha funzionato?

Una strategia a bassa frequenza e alta cura ha reso ogni post premium

Il loro feed è diventato ambizioso e realizzabile, una combinazione rara

Gli UGC sono diventati il principale motore di scoperta attraverso le repliche di stile

Punto chiave: non sempre servono influencer con un numero enorme di follower, a volte la campagna più efficace è quella che cura ciò che già esiste.

14. Campagna #ShotOniPhone di Apple

Apple ha trasformato ogni cliente in un ambasciatore con la sua campagna #ShotOniPhone. Anziché promuovere le specifiche tecniche, il marchio ha mostrato foto e video reali scattati dagli utenti di tutto il mondo. Li ha poi utilizzati in cartelloni pubblicitari globali, reel su Instagram e lanci di prodotti.

Ad oggi, oltre 27 milioni di foto sono state taggate con #ShotOniPhone.

Perché ha funzionato?

Ha celebrato cosa potevano fare gli utenti, non solo cosa poteva fare il telefono

La funzionalità/funzione di contenuti reali ha reso la campagna stimolante, non artificiale

Ha dato vita a una comunità di autori che hanno valorizzato il prodotto da soli

Punto chiave: i contenuti generati dagli utenti su larga scala diventano influenti quando il tuo prodotto offre risultati che le persone vogliono mostrare.

15. Sephora Squad: un collettivo di autori ben riuscito

Invece di partnership rapide, Sephora ha creato la Sephora Squad. Un programma di influencer della durata di un anno che ha unito autori affermati e talenti emergenti. I membri hanno ottenuto l'accesso anticipato ai prodotti, inviti a eventi e la possibilità di dare forma alle campagne, creando un ecosistema di influencer più collaborativo.

Perché ha funzionato?

Ha dato priorità alla collaborazione a lungo termine rispetto ai contenuti transazionali

Gli autori si sono emotivamente coinvolti nell'evoluzione del brand

Il mix di micro e macro influencer ha creato visibilità e credibilità di nicchia

Punto chiave: Costruisci relazioni, non solo campagne. I team a lungo termine possono creare fedeltà, storytelling più profondo e un flywheel di contenuti.

Come pianificare la tua campagna di influencer marketing

Le grandi campagne non nascono per caso. Sono costruite, dal primo DM al report finale del dashboard. E se hai appena visto cosa funziona nel mondo reale, è qui che puoi farlo funzionare per te.

Analizziamo il tutto in quattro parti, partendo da ciò che la maggior parte dei brand sbaglia fin dall'inizio: la scelta dell'autore sbagliato.

Passaggio 1: identificare gli influencer giusti per il tuo brand

Non inseguire il numero di follower, ma cerca piuttosto la persona giusta. Un autore può avere un milione di follower e comunque non raggiungere affatto il tuo pubblico. L'influencer giusto è qualcuno i cui contenuti, tono e valori corrispondono a ciò che rappresenta il tuo marchio e di cui il tuo pubblico di riferimento si fida davvero.

Ecco come trovare il partner giusto:

Definisci i tuoi profili di influencer : pensa ai micro-influencer per la fiducia di nicchia, ai mega influencer per la portata e ai dipendenti o ai clienti per la vicinanza

Analizza il pubblico dell'influencer : chi lo segue? Quali contenuti ottengono il maggior coinvolgimento? I suoi follower sono potenziali acquirenti o semplici fan passivi?

Verifica l'allineamento del brand : i loro post riflettono già i valori, l'estetica o il tono del tuo brand?

Conserva i tuoi dati in un database adeguato: La vista Tabella di ClickUp ti aiuterà a creare e ordinare elenchi di influencer per categoria, dimensioni del pubblico, tasso di coinvolgimento e settore

💡 Suggerimento professionale: utilizza i campi personalizzati di ClickUp per ordinare gli influencer pertinenti in base al tipo di pubblico, alle collaborazioni passate con il marchio o allo stato di outreach.

Passaggio 2: impostazione degli obiettivi della campagna e delle metriche di performance

Prima di lanciare una campagna, è importante sapere quale esito positivo si desidera ottenere. Stai cercando di incrementare le vendite, aumentare il traffico sul sito web o migliorare la visibilità del marchio? Se la risposta è "tutto quanto", è il momento di restringere il campo.

Le migliori campagne di influencer marketing sono guidate da obiettivi chiari. Il primo passo è definire cosa si vuole misurare e perché.

Ecco come impostare benchmark intelligenti:

Inizia con obiettivi di marketing chiari: consapevolezza, coinvolgimento, conversioni: scegli una priorità fondamentale e costruisci il resto attorno ad essa

Identifica le metriche di performance giuste : visualizzazioni, salvataggi, clic, swipe-up, riscatti di codici, qualsiasi cosa sia in linea con gli obiettivi della tua campagna

Utilizza i dati storici per impostare benchmark realistici: campagne passate, medie dei concorrenti o tendenze specifiche della piattaforma

Per mantenere tutto tracciabile in tempo reale, i team spesso creano dashboard delle campagne utilizzando gli Obiettivi di ClickUp per definire traguardi misurabili e le Dashboard di ClickUp per monitorare le metriche relative agli influencer e alle piattaforme. È anche possibile automatizzare promemoria e aggiornamenti utilizzando le Automazioni di ClickUp, in modo che lo stato di avanzamento non venga mai perso.

Imposta, monitora e raggiungi tutti gli obiettivi di marketing con ClickUp Obiettivi

Non vuoi dozzine di fogli di calcolo ingombranti da tenere allineati. Hai solo bisogno della struttura giusta, di obiettivi in linea con il tuo business e di strumenti che ti mostrino i numeri quando contano

Se desideri ulteriori informazioni su come utilizzare l'IA per le automazioni, dai un'occhiata qui 👇

Passaggio 3: Creare collaborazioni di contenuti coinvolgenti e autentici

Non puoi fingere una connessione. E non puoi aspettarti risultati da didascalie copiate e incollate. I migliori contenuti degli influencer sembrano reali perché sono radicati nella voce dell'autore, modellati attorno al tuo prodotto e trasmessi con un'energia che fa fermare lo scorrimento.

Ecco come fare:

Dai priorità ai contenuti autentici : lascia che gli autori parlino con il loro linguaggio. I copioni danno sicurezza, ma raramente funzionano

Incoraggia i contenuti generati dagli utenti : recensioni, reazioni, tutorial, tutti i formati che sembrano organici e si integrano nei feed

Passa da un formato all'altro : combina post sui social media, contenuti sponsorizzati e persino acquisizioni per coprire tutti gli angoli

Mantieni aperta la collaborazione: fornisci linee guida, non restrizioni. Offri libertà creativa con una struttura chiara della campagna

Prima che qualsiasi cosa venga pubblicata, l'idea deve prendere forma. ClickUp Brain ti aiuta a costruire le basi molto rapidamente. È il tuo copilota creativo per ogni brief, post e presentazione, dalla generazione di idee per i contenuti e la riscrittura delle didascalie all'ottimizzazione del tono e della struttura.

Una volta definito il concetto, è il momento di definire il piano. Il modello di calendario dei contenuti di ClickUp aiuta i team di marketing a programmare i post degli influencer, monitorare le scadenze e allineare le campagne su tutte le piattaforme, senza perdere slancio.

Ottieni il modello gratis Traccia, organizza e assegna le attività con il modello Calendario dei contenuti di ClickUp

Perché funziona:

Centralizza i programmi di pubblicazione di tutti gli autori in un unico posto

Offre una sequenza visiva per un rapido monitoraggio delle scadenze

Aiuta i team ad assegnare la titolarità e semplificare le approvazioni

Hai bisogno di informare i tuoi influencer o strutturare il flusso editoriale? Il modello Calendario editoriale di ClickUp e il modello Scrittura di contenuti di ClickUp aiutano i team ad allinearsi su argomenti, tono e messaggi senza perdite di tempo. Per controlli rapidi, feedback o modifiche dell'ultimo minuto, la chat di ClickUp mantiene sincronizzati il tuo team e i tuoi collaboratori.

Passaggio 4: monitoraggio e analisi dell'esito positivo della campagna

Se ti limiti a misurare i like e i commenti, ti stai perdendo il quadro completo. Una campagna apparentemente di successo potrebbe in realtà avere prestazioni inferiori in una fase più avanzata del funnel.

Per capire davvero cosa ha funzionato e cosa no, hai bisogno di un monitoraggio strutturato dei dati e di un ciclo di feedback serrato.

Ecco come rendere davvero utile l'analisi post-campagna:

Vai oltre le metriche vanitose : monitora metriche più approfondite come salvataggi, condivisioni, tempo di visualizzazione, swipe-up e DM per valutare il reale coinvolgimento sui social media

Confronta con gli obiettivi iniziali della campagna : hai raggiunto i KPI prefissati? Ci sono state sorprese che vale la pena replicare?

Ottieni informazioni approfondite a livello di autore: chi ha ottenuto i migliori risultati in base alla piattaforma, al formato del post o alla risposta del pubblico? Quale tipo di contenuto degli influencer ha effettivamente convertito?

ClickUp semplifica il processo di revisione centralizzando tutto in un'unica vista. I team utilizzano le dashboard di ClickUp per monitorare le prestazioni dei post su tutte le piattaforme e gli autori senza dover passare da uno strumento all'altro.

Assegna priorità alle attività, monitora lo stato di avanzamento e concentrati su ciò che conta di più con le dashboard di ClickUp

Puoi anche suddividere le attività di revisione e assegnare i passaggi successivi tramite le attività di ClickUp, mantenendo il tuo team allineato sui follow-up o sui cambiamenti di direzione. E se stai scalando o pianificando le tue campagne future, queste informazioni non sono solo utili, ma indispensabili.

Il punto chiave? Non basta lanciare una campagna. Bisogna imparare da essa. E poi costruire qualcosa di ancora più incisivo la volta successiva

Tendenze e previsioni future dell'influencer marketing

Le migliori campagne non sembrano più campagne. Sembrano cultura. Ed è proprio questa la direzione che sta prendendo l'influencer marketing: fuori dagli schemi, nelle chat di gruppo e guidato da autori che non si definirebbero mai influencer.

Ecco dove stanno già giocando i brand più intelligenti:

Autori piccoli, impatto enorme: i nano e micro influencer stanno vincendo negli spazi in cui i grandi nomi falliscono. I loro contenuti sembrano reali, i loro messaggi diretti ricevono risposte e i loro follower sono interessati. I marchi che cercano ROI e non metriche vanitose stanno diventando più piccoli, non più grandi

Niente più collaborazioni una tantum: i post sponsorizzati mordi e fuggi stanno scomparendo. Cosa funziona? Serie di autori, squadre di ambasciatori e partnership a lungo termine che sembrano più amicizie pubbliche che operazioni di marketing

Da raffinato a personale: le modifiche patinate sono fuori moda. Storie crude, meme caotici e autori che condividono troppo in un video di 2 minuti? Questo è ciò che viene salvato, condiviso e acquistato. Le persone acquistano da persone che si sentono simili a loro e non da marchi che sembrano perfetti

Autori come risultati di ricerca: TikTok sta per sostituire Google nella ricerca di prodotti. Ciò significa che i contenuti degli influencer non servono solo per il feed, ma sono parte integrante della tua strategia SEO. Educa, recensisci, spiega, ripeti

La vera azione si svolge nei messaggi diretti: Reddit, Telegram, Discord e persino le chat di gruppo: è qui che oggi risiede l'influenza. Non è tutto tracciabile, ma è qui che si creano la fiducia (e gli acquisti) senza che nessuno clicchi su "Mi piace"

L'influencer marketing non sta morendo. Sta solo crescendo. E i brand disposti a seguire il pubblico invece dell'algoritmo otterranno ciò che conta davvero: attenzione, fiducia e fedeltà.

È il tuo turno di creare qualcosa che attiri l'attenzione

Le campagne di influencer marketing di maggior successo guidano la conversazione. Che tu stia collaborando con un micro-influencer o creando un programma di autori sempre attivo, l'obiettivo rimane lo stesso: una connessione reale che amplifica il lavoro richiesto dal marketing del tuo brand e porta risultati.

Ora che hai visto cosa alimenta le campagne di influencer marketing efficaci, è il momento di mettere in pratica queste intuizioni. Con il supporto degli ambasciatori del marchio giusti, un messaggio chiaro e una strategia di influencer marketing efficace, la tua prossima campagna non solo funzionerà, ma resterà impressa.

Prova ClickUp oggi stesso per mappare la tua strategia, gestire i flussi di lavoro degli autori e lanciare campagne di influencer marketing che convertono davvero.