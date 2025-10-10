le 11 migliori alternative a Fibery per la gestione del lavoro e la collaborazione

Alcuni strumenti funzionano subito. Altri richiedono la versione di prova ed errori prima di rendersi conto che non sono la soluzione più adatta.

Se Fibery non funziona per il tuo team, forse perché è troppo complesso, manca di funzionalità chiave o semplicemente non è adatto, la probabilità è che tu stia cercando qualcosa di meglio.

La buona notizia? Non mancano alternative a Fibery che offrono la flessibilità e i risultati di cui hai bisogno senza frustrazioni.

Diamo un'occhiata alle migliori opzioni. 👇

Che cos'è Fibery?

Fibery è una piattaforma di gestione del lavoro che integra attività, documenti, database e lavagne online in un unico spazio di lavoro.

Eccelle nella progettazione dei processi e nella gestione delle conoscenze ed è progettato per ambienti che richiedono adattabilità. Lo strumento funziona bene per i team che desiderano semplificare la collaborazione mantenendo la flessibilità del flusso di lavoro.

Inoltre, il sistema di collegamento flessibile della piattaforma consente all'utente di effettuare la sincronizzazione delle attività con le note o i database con i documenti, creando un'area di lavoro più strutturata.

Limiti di Fibery

Sebbene Fibery sia un ottimo strumento di project management, potrebbe non essere adatto a tutti i tipi di flussi di lavoro. Queste sono le comuni limitazioni che spingono gli utenti a cercare alternative a Fibery:

accessibilità mobile:* pone un limite agli utenti che hanno bisogno di accedere, effettuare la modifica o gestire le attività mentre sono lontani dai loro computer desktop o portatili

*limiti della reportistica: mancano strumenti di reportistica avanzati come dashboard personalizzate, filtri approfonditi o analisi visive che aiutano i team a monitorare le prestazioni dei vari progetti

Interfaccia su larga scala: diventa difficile da navigare quando si gestiscono più attività, database ed elementi collegati tra vari reparti o iniziative

*lavoro richiesto di inserimento: richiede tempo e documentazione interna per aiutare i nuovi membri del team a comprenderne la funzione

Strumenti di collaborazione: include solo funzionalità di commento di base e non supporta discussioni in tempo reale o comunicazioni centralizzate tra i membri del team all'interno della piattaforma

livello di automazione: *offre solo poche opzioni di automazione native e non dispone di trigger avanzati, condizioni e flussi di lavoro in più passaggi

🔍 Lo sapevi? Con una lunghezza di oltre 13.000 miglia, la Grande Muraglia cinese ha richiesto secoli per essere completata, coinvolgendo il coordinamento di vaste risorse e forze lavoro. Le sfide logistiche hanno richiesto sofisticato project management per mantenere i progressi su un arco di Sequenza prolungata.

11 Alternative a Fibery in sintesi

Prima di entrare nei dettagli, ecco una rapida panoramica delle migliori alternative a Fibery e dei loro punti di forza per potenziare i team. 📊

Strumento Ideale per Caratteristiche principali Prezzi* ClickUp Team di tutte le dimensioni alla ricerca di un'unica app per la gestione dei progetti e delle attività basata sull'IA Automazioni personalizzate; IA integrata e agenti IA; Monitoraggio del tempo e reportistica integrati; Oltre 1.000 connessioni alle app; Documentazione centralizzata e gestione delle conoscenze; Visualizzazioni multiple Free Forever; personalizzazioni disponibili per le aziende Coda Team di piccole e medie dimensioni che necessitano di documentazione e flussi di lavoro flessibili Documenti interattivi; presa di appunti; automazione del flusso di lavoro; modelli personalizzabili Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Asana Aziende di medie dimensioni alla ricerca di flussi di lavoro semplificati per la project management Cronologie visive dei progetti con dipendenze; riepiloghi delle attività e approfondimenti sui flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale; comunicazione integrata tra i team; reportistica sulle prestazioni e sui progressi Gratis; piani a pagamento a partire da 13,49 $ al mese Notion Lavoratori della conoscenza alla ricerca di soluzioni flessibili per lo spazio di lavoro Database e wiki interconnessi; documenti collaborativi con modifica in tempo reale; modelli di flusso di lavoro e sistemi di onboarding; knowledge base centralizzata Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Airtable Team piccoli e grandi che necessitano di un ibrido tra foglio di calcolo e database Visualizzare le visualizzazioni visive del database; flussi di lavoro automatizzati e monitoraggio dei progetti; spazi di lavoro collaborativi tra i team; reportistica e dashboard flessibili Gratis; piani a pagamento a partire da 24 $ al mese Monday. com Team di medie e grandi dimensioni alla ricerca di strumenti per il monitoraggio dei progetti e la collaborazione Bacheche personalizzabili per attività e flusso di lavoro; dashboard in tempo reale per carico di lavoro e attività cardine; reportistica sulla produttività e sulle prestazioni Gratis; piani a pagamento a partire da 12 $ al mese Trello Freelancer e piccoli team alla ricerca di una gestione delle attività semplice e visiva Automazioni con regole Butler; Bacheche collaborative e comunicazione; Potenziazioni per funzionalità estese; Monitoraggio visivo dei progetti Gratis; piani a pagamento a partire da 6 $ al mese Jira Team di sviluppo software che monitorano progetti complessi Piano sprint e flussi di lavoro Agile; monitoraggio di problemi e bug; reportistica avanzata Gratis; piani a pagamento a partire da 7,53 $ al mese Basecamp Piccoli team alla ricerca di una comunicazione olistica per i progetti Comunicazione centralizzata; bacheche specifiche per progetto; gestione semplificata di documenti e attività Gratis; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Wrike Aziende che necessitano di una gestione completa del lavoro Allocazione delle risorse e gestione del carico di lavoro; Reportistica avanzata; Modelli riutilizzabili Gratis; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese Miro Team visivi che necessitano di lavagne online collaborative Tela collaborativa infinita; Bacheche interattive per il brainstorming; Diagrammi di flusso di lavoro e strumenti per mappare; Libreria di modelli Gratis; piani a pagamento a partire da 8 $ al mese

Le migliori alternative a Fibery per la gestione del lavoro

Diamo un'occhiata alle migliori alternative a Fibery per garantire il corretto funzionamento del tuo flusso di lavoro. 🔄

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi fidarti che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

*clickUp (ideale per la gestione completa di progetti e attività)

Se Fibery ti sembra troppo destrutturato o complesso, ClickUp offre un modo più intuitivo per gestire le attività, automatizzare i flussi di lavoro e monitorare lo stato senza sacrificare la flessibilità.

È l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Scopriamo come:

Automatizza e accelera il tuo lavoro

Prova ClickUp Automazioni Configura le automazioni di ClickUp per gestire senza sforzo le attività ripetitive

Una delle sfide più grandi che i team devono affrontare è la gestione di attività ripetitive che richiedono molto tempo.

ClickUp Automazioni risolve questo problema attivando automaticamente azioni basate su condizioni specifiche. Assegna le attività quando lo stato cambia, avvisa quando le scadenze si avvicinano e mantiene i processi in esecuzione senza interventi manuali.

Utilizza quelli predefiniti o crea agenti ClickUp AI Autopilot personalizzati

Puoi anche sfruttare gli Autopilot Agents di ClickUp. Questi assistenti basati sull'IA eseguono in modo autonomo una serie di azioni ricorrenti, tra cui:

Assegnazione delle attività in base a criteri predefiniti

Aggiornamento automatico dello stato delle attività

Rispondere a domande ripetitive nel chatare

Aumenta la produttività con project management basato sull'intelligenza artificiale

Non tutti i colli di bottiglia derivano dalla gestione delle attività. La redazione di reportistica e di altro contenuto, il riassumere/riassumere gli aggiornamenti e l'analisi dei dati richiedono ore che potrebbero essere dedicate a lavori di grande impatto.

Usa ClickUp Brain per riepilogare/riassumere gli aggiornamenti chiave e risparmiare tempo

ClickUp Brain, l'assistente AI della piattaforma, velocizza queste attività. È l'AI all-in-one che potenzia la tua produttività attraverso la connessione di persone, progetti, documenti e app in un unico spazio di lavoro intelligente. Ciò ti consente di:

Ottieni risposte immediate dalle conoscenze del tuo spazio di lavoro

Genera report automatici, tabelle e standup

Redigi e modifica documenti ed email in pochi secondi

Ricevi riepiloghi intelligenti delle chat e delle attività del tuo team

ClickUp Brain MAX, il tuo compagno desktop intelligente basato sull'intelligenza artificiale, ti consente di usufruire di funzionalità AI avanzate per approfondimenti più dettagliati, automazione più intelligente e una project management ancora più potente.

Chattare con i modelli di IA più recenti senza dover passare da un'app all'altra

Converti la tua voce in testo in oltre 50 lingue con Talk-to-Text , inclusi @menzioni e link sensibili al contesto

Parla in modo naturale per aggiornare il tuo calendario, assegnare attività, inviare messaggi, redigere documenti e altro ancora

Rimani al passo con gli obiettivi e le attività

Piano e modifica i progetti in modo visivo con i grafici di Gantt di ClickUp

Il monitoraggio dei piani dei progetti è fondamentale tanto quanto gestire le attività quotidiane. I grafici Gantt di ClickUp offrono una chiara sequenza visiva dei progetti, mostrando le dipendenze delle attività e le scadenze in un unico posto. Un ritardo in una fase sposta automaticamente le attività dipendenti, evitando il caos dell'ultimo minuto.

Fibery richiede un lavoro richiesto maggiore per strutturare le sequenze, mentre la vista Gantt interattiva di ClickUp rende la riprogrammazione semplicissima.

Oltre al monitoraggio quotidiano delle attività, i team hanno anche bisogno di un modo per misurare lo stato verso obiettivi più grandi. ClickUp Obiettivi aiuta a suddividere i traguardi di alto livello in passaggi concreti, mantenendo tutto allineato.

Monitora e misura gli obiettivi senza sforzo con ClickUp Obiettivi

Le singole attività, le trattative e le tappe fondamentali sono collegate direttamente all'obiettivo e gli aggiornamenti sui progressi avvengono in tempo reale. Ciò crea trasparenza e responsabilità all'interno del team senza lavoro manuale aggiuntivo.

*le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Crea automazioni personalizzate: utilizza ClickUp Brain per creare automazioni semplicemente descrivendo ciò di cui hai bisogno, rendendo l'automazione del flusso di lavoro più accessibile

*registra e analizza le ore di lavoro: monitora il tempo direttamente nelle attività utilizzando ClickUp Monitoraggio del Tempo , aiutando i team a misurare la produttività e allocare le risorse

crea uno spazio di lavoro completamente integrato: *sviluppa la connessione tra ClickUp e Google Drive, Jira e oltre 1.000 altre app, garantendo una collaborazione perfetta tra i vari strumenti

Mantieni strutturata la documentazione del progetto: Archivia le note della riunione, le linee guida del progetto e la documentazione dei processi in Archivia le note della riunione, le linee guida del progetto e la documentazione dei processi in ClickUp Docs , con la possibilità di renderli collegati direttamente alle attività

Gestisci i database in modo efficiente: crea database strutturati utilizzando crea database strutturati utilizzando la vista Tabella di ClickUp per una facile navigazione e personalizzato

Centralizza e organizza le conoscenze aziendali: archivia la documentazione dei progetti, le procedure operative standard, gli appunti delle riunioni e le ricerche in un unico posto con archivia la documentazione dei progetti, le procedure operative standard, gli appunti delle riunioni e le ricerche in un unico posto con ClickUp Knowledge Management

Limiti di ClickUp

Curva di apprendimento ripida

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.500 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.500 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha detto un recensore di TrustRadius:

Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è merito delle diverse integrazioni e delle ClickApp offerte da ClickUp. Le automazioni che possono semplificarci la vita e permetterci di concentrarci sui progetti effettivi sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda.

Ha sicuramente semplificato la nostra produttività, e gran parte di questo è merito delle diverse integrazioni e delle ClickApp offerte da ClickUp. Le automazioni che possono semplificarci la vita e permetterci di concentrarci sui progetti effettivi sono davvero vantaggiose per noi e per l'intera azienda.

💡 Suggerimento professionale: Dividi il tuo progetto in componenti più piccoli e gestibili utilizzando la struttura di suddivisione del lavoro ( WBS ). Questa scomposizione gerarchica aiuta ad assegnare le responsabilità, stimare i costi e il monitoraggio dello stato in modo più accurato.

2. Coda (ideale per i team che necessitano di documentazione e flussi di lavoro flessibili)

tramite Coda

Coda ti consente di creare flussi di lavoro personalizzati, database e documenti dinamici in un unico ambiente collaborativo. Il tuo team può mantenere tutto in connessione, dalle attività alla visualizzazione dei dati, senza alcuna difficoltà.

Grazie all'approccio innovativo di Coda, gestire project management complessi diventa semplicissimo. La piattaforma consente agli utenti non tecnici di progettare soluzioni senza bisogno di conoscenze approfondite di codice, trasformando la collaborazione interfunzionale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Crea dashboard interattive che trasformano i dati in storie visive, con monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti e delle tendenze

Crea pulsanti di automazione personalizzati per semplificare i flussi di lavoro ripetitivi e trigger azioni intelligenti

Progetta modelli personalizzati che si adattano a vari tipi di progetti e acquisisci processi aziendali unici

Integra molte origini dati in un unico spazio di lavoro collaborativo, abbattendo i silos di informazioni

Scrivi email, crea tabelle o fai brainstorming di idee utilizzando Coda IA

Limite di Coda

Gli utenti che integrano Coda con altre applicazioni tramite la sua API hanno riscontrato dei problemi

Manca di strumenti integrati per analisi statistiche avanzate

Prezzi Coda

Free

Pro: 12 $ al mese per Documento Maker

Team: 36 $ al mese per Doc Maker

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Coda

G2: 4,7/5 (oltre 460 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 95 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Coda?

Da una recensione su G2:

Adoro l'equilibrio tra semplicità e complessità nell'implementazione di pagine fantastiche in grado di soddisfare qualsiasi esigenza abbiamo avuto finora. Dispone di ottimi connettori come Google Maps che aiutano a creare cose complesse con estrema facilità... Ho dovuto guardare molti video con suggerimenti su Coda per capire come utilizzarlo al livello desiderato, quindi è stato difficile integrarlo in alcuni documenti che ho creato.

Adoro l'equilibrio tra semplicità e complessità nell'implementazione di pagine fantastiche in grado di soddisfare qualsiasi esigenza abbiamo avuto finora. Dispone di ottimi connettori come Google Maps che aiutano a creare cose complesse con estrema facilità... Ho dovuto guardare molti video con suggerimenti su Coda per capire come utilizzarlo al livello desiderato, quindi è stato difficile integrarlo in alcuni documenti che ho creato.

3. Asana (ideale per i team che cercano flussi di lavoro semplificati per la project management)

tramite Asana

Asana semplifica il lavoro di squadra semplificando il project management e mantenendo tutto organizzato in un unico posto. La sua piattaforma visiva e flessibile aiuta i team di tutte le dimensioni a suddividere progetti complessi in attività chiare e gestibili, rimanendo in connessione e in linea con gli obiettivi.

Con Asana, la collaborazione sui progetti è perfetta. Puoi assegnare attività, impostare priorità e effettuare il monitoraggio dello stato senza il solito avanti e indietro. Dal coordinamento di un piccolo team alla gestione di più reparti, aiuta il tuo team a rimanere concentrato e allineato.

*le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Crea timeline visive dei progetti che mappano iniziative complesse, mostrando le dipendenze e le attività cardine del percorso critico

Utilizza Asana IA per ottenere riepiloghi/riassunti e suggerimenti automatici che ti consentiranno di ottimizzare il tuo flusso di lavoro

Integra i canali di comunicazione direttamente nella project management, centralizzando le conversazioni e il contesto del team

Genera reportistica completa con approfondimenti sulle prestazioni del team e sullo stato di avanzamento dei progetti

Limiti di Asana

Le attività possono essere assegnate solo a una persona, con il limite alla collaborazione

Non dispone di funzionalità/funzione integrate di monitoraggio del tempo, richiedendo integrazioni di terze parti per monitorare la durata delle attività

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.000 recensioni)

4. Notion (Ideale per i knowledge worker alla ricerca di soluzioni flessibili per lo spazio di lavoro)

tramite Notion

La project management Notion combina documentazione, project management e collaborazione in uno spazio di lavoro flessibile. Si tratta di un hub personalizzabile in cui i team possono organizzare, monitorare e creare connessioni tra il proprio lavoro in un unico posto.

I flussi di informazioni fluiscono senza soluzione di continuità tra i progetti, eliminando i silos e rendendo la collaborazione semplice. Inoltre, puoi utilizzare Notion IA per riepilogare/riassumere le note delle riunioni, redigere bozze di proposte di progetto, estrarre azioni da un blocco di testo o compilare automaticamente la popolazione delle proprietà in un database di progetto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea database interconnessi che collegano le informazioni tra più dimensioni di progetto

Progetta wiki e basi di conoscenza personalizzate che centralizzano l'apprendimento organizzativo

Crea modelli avanzati che standardizzano i flussi di lavoro e i processi di onboarding

Redigi bozze di brief di progetto, aggiornamenti di stato o comunicazioni con l'IA

Sviluppa documenti collaborativi con modifica in tempo reale e controllo completo delle versioni

Limiti di Notion

La gestione di database di estensione estesa può causarne il rallentamento, compromettendo l'esperienza utente e l'efficienza

Notion non dispone di funzionalità/funzione dedicate all'obiettivo, a differenza di alcune alternative a Notion

L'IA è inclusa solo nei piani Business ed Enterprise

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

aziendale: *24 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 2.495 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

📮 ClickUp Insight: il 35% degli intervistati nel nostro sondaggio indica il lunedì come il giorno con la minore produttività, mentre il 50% indica il venerdì come il giorno più produttivo. Trasforma quei Monday fiacchi in giornate lavorative ad alto impatto con gli strumenti di produttività di ClickUp, dalla pianificazione intelligente alla gestione delle attività basata sull'intelligenza artificiale. Fai un piano per la tua settimana, dai priorità alle attività chiave e rimani in carreggiata senza sforzo.

5. Airtable (ideale per i team che necessitano di potenti soluzioni ibride tra fogli di calcolo e database)

tramite Airtable

Airtable semplifica la gestione dei dati combinando la familiarità dei fogli di calcolo con la potenza di un database. È uno strumento flessibile che aiuta i team a organizzare, effettuare monitoraggio e collaborare senza perdersi in fogli di calcolo disordinati o sistemi rigidi.

Con viste personalizzabili, assistenza IA e un'interfaccia facile da usare, Airtable ti consente di trasformare dati complessi in informazioni chiare e utilizzabili.

Che tu stia gestendo progetti, monitorando l'inventario o pianificando contenuto, si adatta al tuo flusso di lavoro, offrendoti la struttura di cui hai bisogno senza grattacapi.

*le migliori funzionalità/funzioni di Airtable

Crea viste visive del database che trasformano i dati grezzi in informazioni utili

Automatizza le attività ripetitive con automazioni personalizzabili dei flussi di lavoro e crea dashboard interattive per il monitoraggio dei progetti in tempo reale

Analizza documenti, effettua ricerche sul web e molto altro con gli agenti IA di Airtable

Sviluppa aree di lavoro collaborativi per la sincronizzazione delle informazioni su più piattaforme

Crea meccanismi di reportistica flessibili e adattabili alle diverse esigenze aziendali

Limiti di Airtable

Limite nella reportistica senza analisi approfondite e report personalizzabili

Anche nei piani premium, impone limiti sui record, sulle esecuzioni di automazione e sull'archiviazione, che possono essere restrittivi per i team di medie e grandi dimensioni

Prezzi di Airtable

Gratis (con limite a due utenti)

Team: 24 $ al mese per utente

*aziendale: 54 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Airtable

G2: 4,6/5 (oltre 2.770 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.155 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Airtable?*

Secondo una recensione di Capterra:

Ho utilizzato Airtable per molti dei miei progetti, principalmente come database. È davvero comodo per i progetti di piccole dimensioni e il piano gratuito è molto generoso. Nelle versioni precedenti di Airtable era possibile ospitare risorse (immagini, ecc.) nelle celle e Airtable forniva un URL permanente per esse. Sembra che questa funzionalità/funzione sia stata eliminata e mi manca davvero.

Ho utilizzato Airtable per molti dei miei progetti, principalmente come database. È davvero comodo per i progetti di piccole dimensioni e il piano gratis è molto generoso. In precedenti versioni di Airtable era possibile ospitare risorse (immagini, ecc.) nelle celle e Airtable forniva un URL permanente per esse. Sembra che questa funzionalità/funzione sia stata eliminata e mi manca davvero.

🤝 Promemoria: Identifica, valuta e mitiga in modo proattivo i rischi dall'inizio alla fine del progetto. Lo sviluppo di un piano di gestione dei rischi completo aiuta ad anticipare potenziali problemi e ad attuare strategie per affrontarli, garantendo un'esecuzione più fluida del progetto.

6. Monday. com (Ideale per i team che necessitano di una gestione completa del flusso di lavoro)

Monday.com è un software di gestione delle attività che trasforma i progetti in un'esperienza vivace e codificata a colori che rende il monitoraggio del lavoro intuitivo e coinvolgente. Gli utenti possono creare bacheche personalizzate che rappresentano ogni aspetto del panorama operativo del loro team.

Interfacce colorate e funzionalità drag-and-drop rendono sorprendentemente semplice il coordinamento di progetti complessi. I team possono visualizzare l'intero ecosistema del flusso di lavoro con chiarezza e precisione senza precedenti.

Gli utenti possono impostare delle "ricette" per automatizzare le attività di routine, come l'invio di notifiche quando lo stato cambia, la creazione di nuovi elementi o lo spostamento di attività tra le bacheche.

Monday. com migliori funzionalità/funzioni

Organizza attività, scadenze e dipendenze in modo da rendere facili da seguire anche i flussi di lavoro più complessi

Ricevi aggiornamenti in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti, sul carico di lavoro del team e sulle attività cardine con dashboard senza codice

Genera report che forniscono un quadro chiaro della produttività del team, aiutandoti a ottimizzare i flussi di lavoro e a raggiungere i tuoi obiettivi più rapidamente

Visualizza i dati di progetto utilizzando diverse visualizzazioni come Kanban, Gantt e calendario

Limite di Monday.com

Personalizzazione con limite delle impostazioni della bacheca per diversi dati demografici degli utenti

Alcuni utenti trovano difficile il monitoraggio del tempo e delle spese relative alle attività

Prezzi di Monday.com

Gratis (con limite di due utenti)

Base: 12 $ al mese per utente

Standard: 14 $ al mese per utente

Pro: 24 $ al mese per utente

*azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Monday.com

G2: 4,7/5 (oltre 12.870 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 5.385 recensioni)

7. Trello (ideale per i team che cercano una gestione delle attività semplice e visiva)

tramite Trello

Trello semplifica l'organizzazione dei progetti grazie al suo intuitivo sistema basato su schede, che trasforma flussi di lavoro complessi in bacheche chiare e visive. A differenza dei tradizionali strumenti di project management basati sull'IA, l'interfaccia drag-and-drop di Trello rende il monitoraggio delle attività naturale: nessuna curva di apprendimento ripida, solo stato fluido e organizzato.

La sua struttura flessibile consente ai team di suddividere i progetti in componenti gestibili e spostabili, assicurando che nulla vada perso nella confusione. La collaborazione è perfetta, con bacheche interattive che allineano tutti in tempo reale.

*le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Sviluppa regole di automazione personalizzate utilizzando Butler per ridurre la gestione manuale delle attività

Collabora con i membri del team aggiungendo commenti, file e @menzioni direttamente sulle schede delle attività

Crea Power-up che estendono le funzioni della piattaforma oltre il semplice monitoraggio delle attività

Genera rapidi snapshot dello stato dei progetti attraverso interfacce intuitive basate su schede

Visualizza le scadenze e le sequenze dei progetti in formato calendario per tenere traccia delle date importanti

Limiti di Trello

I progetti complessi possono diventare difficili da gestire

Problemi di scalabilità per le grandi organizzazioni e integrazioni di base nel piano Free

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,50 $ al mese per utente

*azienda: 17,50 $/mese per utente (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.435 recensioni)

🤝 Promemoria: In ambienti di progetto dinamici, l'adozione di pratiche Agile consente di adattarsi alle mutevoli esigenze. Lavoro in cicli iterativi e raccogliere continuamente feedback garantisce che il progetto si evolva in linea con le esigenze degli stakeholder e le condizioni di mercato.

8. Jira (ideale per i team di sviluppo software che monitorano i progetti complessi)

tramite Atlassian

Jira è progettato per lo sviluppo di software e i team Agile, fornendo loro gli strumenti per gestire i progetti con precisione e controllo. È uno spazio di lavoro in cui gli sviluppatori possono pianificare, monitorare e ottimizzare ogni fase del processo di sviluppo.

Per i team tecnici, Jira rende i flussi di lavoro complessi più gestibili. Dalla pianificazione degli sprint al monitoraggio dei bug, mantiene tutto organizzato e trasparente.

Inoltre, grazie alle funzionalità Agile integrate, i team possono rimanere flessibili, adattarsi rapidamente e portare avanti i progetti.

*le migliori funzionalità/funzioni di Jira

Sviluppa strumenti avanzati di pianificazione degli sprint che ottimizzano la produttività del team utilizzando le integrazioni Jira

Personalizza i flussi di lavoro in base ai processi specifici del tuo team

Progetta sistemi personalizzati di monitoraggio dei problemi che catturano i complessi requisiti dei progetti

Genera flussi di lavoro dettagliati per il monitoraggio e la risoluzione dei bug per ottenere informazioni tecniche sui progetti

Sfrutta le funzionalità/funzione basate sull'IA per riepilogare i problemi, generare contenuto e ottenere suggerimenti intelligenti

Limite di Jira

Può essere complesso da impostare e configurare, soprattutto per i team più piccoli

I costi possono aumentare, soprattutto se si considerano i componenti aggiuntivi e le integrazioni

Prezzi Jira

Free

Standard: 8,60 $ al mese per utente (100 utenti)

Premium: 17 $ al mese per utente (100 utenti)

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jira

G2: 4,3/5 (oltre 6.270 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 15.100 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Jira?

Un recensore di G2 afferma:

In qualità di ingegnere del supporto tecnico, Jira è molto utile per creare problemi con il team di ingegneri e per il monitoraggio dello stato dei ticket. Mi permette anche di fornire suggerimenti nel caso in cui il team incontri delle difficoltà. Posso creare flussi di lavoro e c'è molta flessibilità nel processo di escalation e nel tracciamento dei bug.

In qualità di ingegnere del supporto tecnico, Jira è molto utile per creare problemi con il team di ingegneri e per il monitoraggio dello stato dei ticket. Mi permette anche di fornire suggerimenti nel caso in cui il team incontri delle difficoltà. Posso creare flussi di lavoro e c'è molta flessibilità nel processo di escalation e nel tracciamento dei bug.

9. Basecamp (ideale per piccoli team che cercano una comunicazione olistica sui progetti)

tramite Basecamp

Basecamp crea uno spazio in cui i team possono collaborare, discutere e portare avanti i progetti senza perdersi in interfacce complesse. Con questo semplice strumento, la comunicazione diventa il fulcro del project management.

Con Basecamp, i team scoprono un approccio innovativo alla collaborazione che privilegia la chiarezza e l'interazione significativa. Elimina ogni inutile complessità, concentrandosi su ciò che conta davvero.

Ogni progetto ha una schermata iniziale che mostra gli incarichi, le scadenze e gli eventi in un unico posto, mentre il menu Hey! raggruppa tutte le notifiche.

*le migliori funzionalità/funzioni di Basecamp

Riunisci attività, bacheche, chat, file e programmi in un unico posto, così nulla andrà disperso tra le varie app

Sviluppa bacheche per progetti specifici per sostituire le infinite catene di email

Visualizza lo stato di avanzamento dei progetti con Lineup, Mission Control e Hill Charts

Progetta repository completi di documentazione di progetto per semplificare i flussi di lavoro di gestione dei documenti

Limite di Basecamp

Opzioni di personalizzazione con limite, come le impostazioni di notifica personalizzate

Non offre funzionalità avanzate come reportistica dettagliata, Sequenza Gantt e dipendenza delle attività

Prezzi Basecamp

Free

In più: 15 $ al mese per utente

Pro Unlimited: 299 $/mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Basecamp

G2: 4. 1/5 (oltre 5.320 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 14.480 recensioni)

cosa dicono gli utenti reali di Basecamp?*

Secondo un recensore di Reddit:

Qualche tempo fa siamo passati a Basecamp per gestire i progetti del nostro team di marketing (5 persone). Ci ha conquistato la sua semplicità e l'interfaccia pulita. Perfetto per la gestione di base delle attività e per il monitoraggio delle conversazioni.

Qualche tempo fa siamo passati a Basecamp per gestire i progetti del nostro team di marketing (5 persone). Ci ha conquistato la sua semplicità e l'interfaccia pulita. Perfetto per la gestione di base delle attività e per il monitoraggio delle conversazioni.

10. Wrike (Ideale per le aziende che necessitano di una gestione completa del lavoro)

tramite Wrike

Wrike è un software personalizzabile per la gestione delle attività che si adatta alle diverse esigenze del settore, colmando le lacune tra le diverse funzioni del team. Le aziende trovano in Wrike un potente alleato grazie alla sua capacità di standardizzare e ottimizzare la gestione del lavoro.

Lo strumento consente ai manager di vedere chi è sovraccarico di lavoro e riequilibrare gli incarichi prima che le cose sfuggano di mano. Il monitoraggio del tempo e i dashboard personalizzabili aggiungono un ulteriore livello di visibilità, evidenziando tempestivamente eventuali colli di bottiglia o rischi in modo che i progetti non subiscano rallentamenti.

Sofisticato ma intuitivo, questo software di automazione del flusso di lavoro abbatte i silos organizzativi e crea ambienti di lavoro trasparenti e collaborativi.

*le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Salva attività ricorrenti, progetti e cartelle come modelli per poterli replicare rapidamente in futuro

Sfrutta strumenti avanzati di allocazione delle risorse e gestione del carico di lavoro

Analizza le tue note di lavoro approssimative e trasformale automaticamente in sottoelementi

Utilizza Wrike IA per prevedere potenziali ritardi, segnalare le attività a rischio e suggerire automazioni per ridurre il lavoro dell'amministratore

Mantieni la connessione con vari strumenti di terze parti come Microsoft Teams, Google Workspace e Slack

Limite di Wrike

Il monitoraggio del tempo è disponibile solo per i piani di livello superiore e le funzionalità di pianificazione non sono così avanzate come alcuni utenti potrebbero richiedere

Il sistema di gestione delle attività non dispone di funzionalità complete per la definizione delle priorità

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

*aziendale: 25 $ al mese per utente

*azienda: prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.760 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.785 recensioni)

*cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Ecco una recensione di G2:

Wrike è molto facile da usare. Una volta impostata la struttura, è un ottimo strumento per aiutare a gestire e a monitorare i progetti di marketing e a gestire il team di marketing. Ho utilizzato sia la versione a pagamento che la versione gratis di Wrike. […] È stato facile integrare il sistema all'interno delle organizzazioni in cui l'ho introdotto.

Wrike è molto facile da usare. Una volta impostata la struttura, è un ottimo strumento per aiutare a gestire e a monitorare i progetti di marketing e a gestire il team di marketing. Ho utilizzato sia la versione a pagamento che la versione gratis di Wrike. […] È stato facile integrare il sistema all'interno delle organizzazioni in cui l'ho introdotto.

🧠 Curiosità: La ferrovia transcontinentale (anni '60 del XIX secolo) è stato uno dei primi grandi progetti infrastrutturali a utilizzare tecniche formali di project management. Gli ingegneri dovevano coordinare migliaia di lavoratori su vaste distanze, effettuando il monitoraggio dei materiali, delle condizioni meteorologiche e delle scadenze.

11. Miro (ideale per team visivi che necessitano di esperienze collaborative con lavagna online)

tramite Miro

Miro offre una tela collaborativa infinita per brainstorming, piano ed esecuzione visiva di progetti complessi. La piattaforma funge da lavagna online, consentendo ai team remoti di interagire come se fossero nella stessa stanza.

Il pensiero visivo diventa un potente strumento di project management mentre i team esplorano idee, mappano strategie e instaurano connessioni tra concetti in tempo reale. Miro trasforma pensieri astratti in roadmap di progetto concrete.

Miro IA è profondamente integrato nella tela per accelerare il lavoro e ridurre lo sforzo manuale. È in grado di generare istantaneamente diagrammi da prompt di testo, riepilogare/riassumere discussioni complesse catturate su post-it e raggruppare automaticamente le idee per parola chiave o sentiment.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Crea ampi spazi di collaborazione visiva che sostituiscono le riunioni tradizionali

Sviluppa bacheche interattive per il brainstorming con diversi metodi di inserimento dati e modifica in tempo reale

Automatizza la creazione di diagrammi e riepiloghi/riassunti con strumenti basati sull'intelligenza artificiale

Progetta diagrammi di flusso di lavoro che mappano processi organizzativi complessi

Crea librerie di modelli per varie esigenze di pianificazione del piano strategico

Integrazione con oltre 160 applicazioni per centralizzare le informazioni sui progetti

Limiti di Miro

Presentare le bacheche ai client può essere difficile, poiché alcuni utenti trovano il processo macchinoso e poco professionale

Gli utenti hanno segnalato un'esperienza mista con l'app mobile di Miro, indicando che potrebbe non replicare completamente l'esperienza desktop

Prezzi Miro

Free

Starter: 8 $ al mese per utente

aziendale: *16 $ al mese per utente

azienda: *Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4,7/5 (oltre 7.755 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.620 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Il grafico di Gantt, creato nel 1910, ha rivoluzionato la pianificazione dei progetti. Ha introdotto un modo visivo per monitorare le attività nel tempo ed è ancora oggi ampiamente utilizzato in diversi settori. Anche la costruzione della diga di Hoover negli anni '30 si è basata sulle prime versioni dei grafici di Gantt.

dai una spinta alla tua produttività con ClickUp*

Non esiste una soluzione di dimensione universale quando si tratta di strumenti di gestione del lavoro. Alcuni team hanno bisogno di un modo semplice per monitorare le attività, molti desiderano un'automazione potente e altri puntano tutto sull'integrazione di conoscenze e collaborazione in un unico posto.

È qui che ClickUp, l'app tutto per il lavoro, si distingue. Si tratta di uno strumento potente progettato per garantire flessibilità. Dalla pianificazione degli sprint e l'integrazione con Google Calendar ai documenti e alle informazioni basate sull'intelligenza artificiale, è il tipo di strumento che cresce insieme al tuo team, alla tua comunità e ai tuoi clienti, adattandosi al modo in cui lavori meglio.

Con i tuoi piani di progetto, attività, report, documenti e comunicazioni di team tutti integrati, ClickUp diventa l'area di lavoro AI convergente che sostituisce i tuoi strumenti disparati ed elimina il work sprawl.

Perché aspettare? Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso.