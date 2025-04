I 13 migliori agenti di IA per la creazione di contenuti da esplorare nel 2025

Dopo aver testato decine di strumenti di IA per la creazione di contenuti, posso dirvi che non sono tutti uguali. Anche se possono avere funzionalità/funzioni sovrapposte, hanno scopi distinti.

È vero che l'IA può essere un punto di svolta nel processo di creazione dei contenuti. Ma ho scoperto che la vera magia sta nell'ottenere un agente IA che integri il processo di creazione dei contenuti. Gli agenti IA giusti possono trasformare una pipeline lenta e far sì che le cose vengano terminate più velocemente.

Tuttavia, con l'elenco sempre crescente di strumenti di IA, è normale essere indecisi su quale strumento scegliere. Quindi, io e il resto del team di ClickUp abbiamo unito le forze per provare diversi agenti di IA per la creazione di contenuti e abbiamo stilato un elenco dei 13 migliori.

Tuffiamoci subito!

Cosa sono gli agenti IA per la creazione di contenuti?

Gli agenti IA per la creazione di contenuti aiutano a creare e modificare i contenuti in base alle tue esigenze e contribuiscono all'automazione del processo di gestione dei contenuti. Sono come dei collaboratori digitali progettati per gestire specifiche attività relative ai contenuti.

Puoi provare diversi tipi di agenti IA per la creazione di contenuti strutturati:

*agenti IA basati su testo: ti aiutano a scrivere post per il blog, testi per il sito web, landing page, email, newsletter, ecc.

*agenti di IA visiva: tali agenti progettano infografiche, presentazioni, post sui social media, immagini 3D, video e altri elementi visivi con prompt basati su testo

agenti IA per audio e parlato: *Questi agenti IA possono creare script per podcast e convertire testi scritti in voci fuori campo realistiche generate dall'IA

🌻 Esempio: ChatGPT può aiutarti a creare schemi per post sul blog e a raccogliere idee, Consensus può raccogliere e analizzare informazioni da articoli accademici e Midjourney può generare immagini artistiche per il marketing del tuo marchio.

Insieme, potete creare un sistema collaborativo di gestione del lavoro per il marketing dei contenuti in cui gli agenti IA possono accelerare i processi e migliorare l'efficienza.

Cosa dovresti cercare negli agenti IA per la creazione di contenuti?

Anche se le funzionalità/funzioni che scegli dipendono dalle tue esigenze aziendali, ecco alcune funzionalità/funzioni chiave che sono un must negli strumenti di creazione di contenuti IA.

controlli di qualità integrati*: scegli uno strumento che garantisca contenuti accurati e di qualità. Lo strumento deve disporre di controlli ortografici e grammaticali di base, capacità di verifica dei fatti e rilevatore di plagio

Comprensione contestuale : scegli agenti di IA che comprendano i tuoi prompt anche quando sono complicati. Il software dovrebbe adattarsi allo stile dei tuoi contenuti, al tono e alle linee guida del marchio, garantendo coerenza tra i contenuti

personalizzazione*: procurati strumenti per la creazione di contenuti che ti offrano il controllo sul risultato. Devi essere in grado di regolare parametri come lunghezza, tono, lingua e formattazione e mettere a punto il processo di creazione dei contenuti

Capacità di integrazione: Scegli piattaforme che si integrino facilmente con il tuo stack tecnologico esistente. Ad esempio, l'integrazione del calendario e del software di project management con gli strumenti di creazione dei contenuti semplificherà l'intero processo di gestione dei contenuti

🧠 Lo sapevi? Il 42% dei leader del marketing e dei media ha utilizzato strumenti di IA per scrivere contenuti, il 40% per generare contenuti per i social media e il 34% per la personalizzazione e i consigli.

I migliori agenti di IA per la creazione di contenuti

1. ClickUp (il migliore per la gestione di attività e contenuti basata su IA)

Usa ClickUp Brain per creare un'email di promemoria rapida ed efficace

Cambiare strumento di tanto in tanto rendeva difficile la gestione dei contenuti. Ma quando ho provato ClickUp, ho trovato la mia soluzione per l'ideazione e la creazione di contenuti basati sull'IA.

ClickUp ha rivoluzionato il mio modo di gestire la creazione e la gestione dei contenuti. La piattaforma combina perfettamente la creazione di contenuti basata sull'IA con solide funzionalità di gestione dei progetti, rendendola uno sportello unico per tutto ciò che riguarda i contenuti. La parte migliore? Ho un agente IA integrato che mi aiuta in ogni singolo aspetto del lavoro all'interno della mia area di lavoro di ClickUp: vi presento ClickUp Brain!

Come mi aiuta ClickUp Brain? Eccoci!

Quando incontro blocchi creativi, utilizzo ClickUp Brain per creare in pochi secondi brevi contenuti dettagliati con parole chiave, pubblico di destinazione e obiettivi e ottenere informazioni sulle aree di miglioramento dei contenuti.

Genera blog, articoli, post sui social media, email, riepiloghi e altro ancora con ClickUp Brain

ClickUp Brain mi aiuta anche con:

Scrivere contenuti: può abbozzare didascalie per post sui social media, scrivere script pubblicitari e creare testi per i social media. Se voglio inviare un'email a un client, devo solo fornire un prompt dettagliato

Automazioni per la pianificazione dei contenuti: ClickUp Brain può creare facilmente calendari dei contenuti e suggerire i tempi e i formati di pubblicazione migliori in base ai dati di coinvolgimento passati

Riproporre i contenuti: Posso anche trasformare contenuti di modulo lungo in post di dimensioni ridotte per i social media, newsletter via email o script video per massimizzare la portata dei contenuti

Scopri come creare contenuti accattivanti con l'IA!👇

Le lavagne online di ClickUp sono il mio punto di riferimento per le sessioni di brainstorming del team. Posso discutere idee per i contenuti su bacheche virtuali, convertire le idee in attività e incorporare direttamente queste bacheche in una chat per condividerle con il team.

Collaborare e fare brainstorming con le lavagne online ClickUp

Ecco la parte più interessante! ClickUp Brain mi aiuta anche a generare immagini per i post del blog o le campagne sui social media e persino a visualizzare le idee. È come avere cinque strumenti diversi in un'unica area di lavoro!

Fai brainstorming e genera immagini con le lavagne online ClickUp con ClickUp Brain

Una volta pronti i contenuti, puoi utilizzare ClickUp Docs per gestire i tuoi brief. Inoltre, ClickUp Docs può memorizzare le linee guida del marchio, i piani dei contenuti, i materiali di ricerca e le note delle riunioni. È un'ottima funzionalità/funzione per documentare tutti i dettagli relativi ai contenuti.

Documenta le linee guida per i contenuti, ricerca materiali e collabora in tempo reale con ClickUp Docs

Ma non finisce qui. ClickUp ha anche una libreria di modelli con modelli di calendario dei contenuti, modelli di pianificazione, ecc. che mi semplificano molto la vita.

Ad esempio, il modello di calendario dei contenuti di ClickUp è molto utile per pianificare i programmi dei contenuti, quando sono previsti, come saranno pubblicati, condivisi, ecc. Allo stesso modo, c'è il modello di scalatura della produzione dei contenuti di ClickUp che mi aiuta a semplificare l'intero processo di produzione dei contenuti.

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni, ClickUp potrebbe inizialmente sopraffarti. Ci vuole tempo per abituarsi allo strumento

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contatti per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Adoro il modo in cui utilizza l'IA per accelerare la creazione di contenuti. Aiuta a terminare il lavoro più velocemente e adatta il flusso di lavoro alla mia offerta specifica. È progettato per ottimizzare la produttività con il suo set dinamico di funzionalità/funzioni, ottimo per la collaborazione e il lavoro di squadra, con in mente la consegna di brevi riassunti. Molto intuitivo, con integrazioni che aumentano la produttività. Tutti cliccano in alto, quindi perché non dovrei farlo anch'io? L'implementazione e la navigazione non sono così semplici all'inizio. Ma presto si prende il via e si va a gonfie vele con una funzione di supporto utente fantastica. È diventato il mio strumento di produttività e collaborazione più utilizzato.

Adoro il modo in cui utilizza l'IA per accelerare la creazione di contenuti. Aiuta a terminare il lavoro più velocemente e ad adattare il flusso di lavoro alla mia offerta specifica. È progettato per ottimizzare la produttività con il suo set dinamico di funzionalità/funzioni, ottimo per la collaborazione e il lavoro di squadra, con in mente la consegna di brevi riassunti. Molto intuitivo, con integrazioni che aumentano la produttività. Tutti cliccano in alto, quindi perché non dovrei farlo anch'io? L'implementazione e la navigazione non sono così semplici all'inizio. Ma presto si prende la mano e si va a gonfie vele con una funzione di supporto utente fantastica. È diventato il mio strumento di produttività e collaborazione più utilizzato.

2. Jasper (il migliore per la creazione di contenuti in linea con il marchio)

via Jasper

Jasper è ottimo per mantenere la coerenza del marchio nei tuoi contenuti. Come content marketer, puoi usarlo per creare contenuti in linea con il marchio per il tuo pubblico di destinazione attraverso i canali di marketing.

Mi piace particolarmente la funzionalità/funzione di Jasper relativa al QI del marchio, che consente allo strumento di apprendere e replicare un tono e uno stile specifici. Controlla automaticamente i tuoi contenuti, dalle campagne creative e i banner dei blog ai contenuti video, rispetto alle linee guida del tuo marchio e suggerisce miglioramenti. Lo strumento offre anche diversi modelli pronti all'uso per post di blog, didascalie per social media, oggetti di email e descrizioni di prodotti.

Le migliori funzionalità di Jasper

Metti a punto le impostazioni del marchio come tono, voce, stile e linee guida visive per garantire che il risultato finale rappresenti il tuo marchio

Personalizza le immagini per i tuoi contenuti con la suite di immagini IA

Assicurati che tutte le immagini siano coerenti e conformi alle linee guida del marchio grazie alla capacità di Jasper di segnalare le violazioni e consigliare le modifiche

I limiti di Jasper

Secondo alcuni utenti, se non si cancella la cronologia delle chat, Jasper diventa lento, il che potrebbe essere un problema se si fa spesso riferimento a prompt più vecchi

Jasper a volte può creare contenuti generici e imprecisi

Prezzi di Jasper

Autore : 49 dollari al mese per postazione

Pro : 69 $ al mese per postazione

Business: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Jasper

G2: 4. 7/5 (più di 1.200 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Jasper?

Jasper è uno strumento affidabile che ci aiuta a creare contenuti utili per i siti web dei clienti in pochi minuti. Il contenuto è solitamente accurato e necessita solo di piccole modifiche e verifiche. Tuttavia, è dotato di troppe istruzioni e di un design opprimente rispetto a concorrenti come Writesonic. Diventa facile da usare ed efficiente quando si prende la mano. Jasper è anche più costoso di strumenti simili, e bisogna inserire i dettagli del metodo/modalità di pagamento per accedere alla versione di prova gratis.

Jasper è uno strumento affidabile che ci aiuta a creare contenuti utili per i siti web dei clienti in pochi minuti. Il contenuto è solitamente accurato e necessita solo di piccole modifiche e verifiche. Tuttavia, è accompagnato da troppe istruzioni e da un design opprimente rispetto a concorrenti come Writesonic. Diventa facile da usare ed efficiente quando si prende la mano. Jasper è anche più costoso di strumenti simili, e bisogna inserire i dettagli del metodo/modalità di pagamento per accedere alla versione di prova gratuita.

✨ Curiosità : in origine Jasper si chiamava Jarvis, ispirato all'assistente IA dei film di Iron Man. L'obiettivo era quello di mettere in evidenza la potenza e l'intelligenza dello strumento.

3. Copy. ai (ideale per i team GTM per creare e ottimizzare contenuti personalizzati)

Fedele al suo nome, Copy.ai è uno strumento di copywriting che aiuta a generare materiali di marketing, testi pubblicitari e post sui social media con i suoi strumenti di IA come il generatore di contenuti e paragrafi, il riscrittore di frasi e il riscrittore di paragrafi.

Utilizzando Copy. ai, è possibile automatizzare le attività manuali per aumentare la produttività in ambito commerciale, marketing e per l'esito positivo dei clienti. Inoltre, è possibile consolidare i dati isolati nei diversi aspetti della strategia GTM, collegarli ai flussi di lavoro, consentire l'interazione dei dati in tempo reale e utilizzarli per creare contenuti accattivanti.

Copia. IA: le migliori funzionalità/funzioni

Conservare dati come le informazioni sul pubblico in un formato strutturato e analizzarli per ottenere informazioni strategiche e utilizzabili con le tabelle

Automazione dei processi di routine con un generatore di flussi di lavoro personalizzabile e trigger di flussi di lavoro basati su eventi

Archivia le linee guida del marchio, la strategia dei contenuti, le descrizioni dei prodotti e altre informazioni aziendali in un repository centrale utilizzando Infobase

Copia. Limiti dell'IA

Non è possibile modificare l'input quando si sta chattando. La query deve essere riscritta nel caso in cui si voglia modificarla

A volte, lo strumento estrae il contenuto così com'è dalle pagine web, con il risultato di un plagio

Prezzi di Copy. IA

Free

Starter : 49 $ al mese

Avanzato : 249 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Copy. IA

G2: 4. 7/5 (180+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (60+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Copy. ai?

La nostra esperienza complessiva con Copy.ai è generalmente positiva. I lati positivi sono molti perché è versatile e può aiutarci a creare qualsiasi tipo di contenuto. Tuttavia, il contenuto appare rigido e strutturato con sottotitoli tipici, il che fa capire a chiunque che è generato dall'IA a colpo d'occhio. Per migliorare il contenuto è necessario modificarlo e controllare la grammatica, la punteggiatura e la correttezza.

La nostra esperienza complessiva con Copy.ai è generalmente positiva. I lati positivi sono molti perché è versatile e può aiutarci a creare qualsiasi tipo di contenuto. Tuttavia, il contenuto appare rigido e strutturato con sottotitoli tipici, il che fa capire a chiunque che è generato dall'IA a colpo d'occhio. È necessario modificare e controllare la grammatica, la punteggiatura e la correttezza del contenuto per migliorarlo.

4. Writer (ideale per la modifica e il miglioramento dei contenuti)

Writer da fare molto di più del tuo prossimo strumento di IA per i contenuti. Puoi creare app NLP (Natural Language Processing), controllare i contenuti per verificarne la conformità alle norme legali, normative e di marchio, creare contenuti e persino riutilizzare file video e audio.

Quello che mi è piaciuto di più di Writer è che, sebbene siano state integrate diverse app in una sola, lo strumento è piuttosto pulito e semplice. È possibile utilizzare Ask Writer, un sistema di domande e risposte in stile chat, per generare risposte e creare descrizioni di prodotti, email, ecc. Inoltre, è possibile accedere a un'interfaccia simile a Grammarly dove si ottiene un rilevatore di contenuti IA, un controllo antiplagio e suggerimenti per il miglioramento dei contenuti.

Scrittore migliori funzionalità/funzioni

Genera schemi di argomenti per blog, descrizioni di prodotti e lavori, FAQ, email in uscita e messaggi di errore

Carica immagini, fai domande e genera contenuti con l'analizzatore di immagini

Genera spunti chiave caricando una registrazione o una trascrizione con Recaps

Identifica i contenuti generati dall'IA rispetto a quelli generati dall'uomo con un rilevatore di contenuti IA

Limiti dello scrittore

Il contenuto generato spesso contiene diversi errori e il linguaggio può essere piuttosto robotico

Prezzi per gli scrittori

Team : 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli scrittori

G2: 4. 3/5 (80+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Writer?

I flussi di sviluppo dei contenuti di Writer sono superiori all'interfaccia "per chattare" di molti strumenti di generazione. Sono sviluppati appositamente da scrittori per scrittori. Ho iniziato a usare Writer quando ero responsabile dei contenuti in un'agenzia creativa. Lo usavamo per mantenere i nostri scrittori sullo stile e sul messaggio tra i nostri client. Tuttavia, Writer richiede un po' di tempo per essere imparato. E mi riferisco all'imparare a usare al meglio gli strumenti. Sarebbe utile un po' più di spiegazioni e di aiuto all'inizio.

I flussi di sviluppo dei contenuti di Writer sono superiori all'interfaccia "per chattare" di molti strumenti di generazione. Sono sviluppati appositamente da scrittori per scrittori. Ho iniziato a usare Writer quando ero responsabile dei contenuti in un'agenzia creativa. Lo usavamo per mantenere i nostri scrittori sullo stile e sul messaggio tra i nostri client. Tuttavia, Writer richiede un po' di tempo per essere imparato. E mi riferisco all'imparare come utilizzare al meglio gli strumenti. Sarebbe utile un po' più di spiegazioni e di aiuto all'inizio.

📖Leggi di più: Una guida all'uso dell'IA nel content marketing

5. Frase (ideale per la modifica, l'ottimizzazione e la generazione di contenuti)

via Frase

Frase è simile agli altri strumenti in questo elenco con le sue funzionalità/funzioni di scrittura, modifica e ottimizzazione dell'IA. Ti aiuta a fare ricerche, a scrivere post per il blog ottimizzati per la SEO e a perfezionarli con suggerimenti di modifica.

Ho trovato la funzionalità di ricerca SERP di Frase la più notevole. Ti permette di analizzare i contenuti dei concorrenti all'interno dell'editor stesso. Fornisce suggerimenti sui contenuti come link, titoli, uso di parole chiave e immagini che puoi aggiungere per rendere l'articolo più adatto a Google.

Mi è piaciuto anche come lo strumento mi abbia aiutato a organizzare le mie bozze di contenuti. Ha anche offerto diversi schemi per generare idee e ha valutato il mio articolo per indicare quanto fosse in linea con l'intento di ricerca.

Frase migliori funzionalità/funzioni

Ricerca le pagine migliori, i titoli della concorrenza e le metriche chiave SERP per creare schemi di contenuto con il generatore di brief di contenuto

Esegui un'analisi della concorrenza, utilizza un punteggio per misurare il potenziale di posizionamento dei tuoi contenuti e ottimizza gli articoli per i motori di ricerca

Modifica il testo, inserisci tabelle, aggiungi immagini, utilizza modelli per standardizzare i layout e ottieni suggerimenti immediati per migliorare i contenuti con un editor integrato

Frase limiti

A volte, lo strumento può essere lento e poco reattivo quando si cercano informazioni per redigere un articolo

I contenuti consigliati provengono generalmente dalle pagine più in alto, quindi potresti non ottenere informazioni approfondite

Prezzi Frase

Free

Base : 45 $/mese

Team: 115 $/mese

Valutazioni e recensioni di Frase

G2: 4. 8/5 (250+ recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Frase?

Mi piace la facilità d'uso e il fatto che non ci vogliano ore per iniziare. Come content manager, fornisco i link a Frase ai miei scrittori, che utilizzano il plugin di Chrome per ottimizzare i loro contenuti. Inoltre, anche l'importazione di contenuti da ottimizzare in Frase è semplice. Tuttavia, a volte, vengono scelte parole chiave casuali che non hanno molto a che fare con l'argomento. Questo rende più difficile ottenere un'ottimizzazione al 100%. Ma è possibile rimuovere queste parole chiave.

Mi piace la facilità d'uso e il fatto che non ci vogliano ore per iniziare. Come content manager, fornisco i link a Frase ai miei scrittori, che utilizzano il plugin di Chrome per ottimizzare i loro contenuti. Inoltre, anche importare i contenuti da ottimizzare in Frase è semplicissimo. Tuttavia, a volte, sceglie parole chiave casuali che non hanno molto a che fare con l'argomento. Questo rende più difficile ottenere un'ottimizzazione al 100%. Ma è possibile rimuovere queste parole chiave.

6. ChatGPT (il migliore per la generazione di contenuti gratis)

tramite ChatGPT

Anche se potresti aver già provato ChatGPT, ecco la mia opinione su questo popolare strumento: posso pensare a questo strumento come a un amico che può aiutarti con quasi tutto: scrivere contenuti, codici, creare immagini, analizzare dati, pianificare feste, cucinare e quant'altro. Si adatta al tuo modo di pensare e al tuo stile nel tempo e rende più facile la conversazione.

Trovo che la sua funzionalità di interazione vocale sia la più sorprendente. È possibile avere un dialogo naturale con lo strumento mentre si svolgono più attività contemporaneamente. È facile da usare e può gestire diverse attività. Tuttavia, fatica a comprendere prompt complessi e occasionalmente genera informazioni obsolete e imprecise.

ChatGPT: le migliori funzionalità/funzioni

Genera immagini IA per progetti, presentazioni e campagne con prompt rapidi

Pronuncia i tuoi prompt invece di scrivere per avere una sessione di brainstorming con ChatGPT

Analizza i dati, crea grafici a barre e di dispersione, esegui analisi delle tendenze e interpreta i rendiconti delle perdite e dei profitti

Semplifica i codici, esegui il debug o scrivi una funzione utilizzando la funzionalità/funzione codice

Limiti di ChatGPT

A volte, ChatGPT fornisce informazioni errate e fraintende i prompt

Lo strumento fatica con le query specializzate. Potrebbe perdere dettagli sottili e creare output generici

Prezzi di ChatGPT

Free

In più : 20 $ al mese

Pro : 200 $/mese

Team : 30 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ChatGPT

G2: 4. 7/5 (650+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ChatGPT?

Penso che sia fantastico darti idee per i contenuti, ma non può fornire il contesto. Solo gli esseri umani possono farlo. Posso farti risparmiare tempo quando hai bisogno di essere davvero chiaro su un piano, ma ancora una volta, se non sei un comunicatore conciso, otterrai esattamente quello che chiedi. Le persone istruite nel loro campo di competenza possono porre domande con il linguaggio necessario per quel campo e poi ti danno idee fantastiche.

Penso che sia fantastico darvi idee per i contenuti, ma non può fornire il contesto. Solo gli esseri umani possono farlo. Posso farvi risparmiare tempo quando avete bisogno di essere davvero chiari su un piano, ma, di nuovo, se non siete dei comunicatori concisi otterrete esattamente quello che chiedete. Le persone istruite nel loro campo di competenza possono porre domande con il linguaggio necessario per quel campo e poi vi danno idee fantastiche.

📖 Per saperne di più: Come creare un database di contenuti (con modelli)

7. Surfer SEO (ideale per l'ottimizzazione dei contenuti)

via Surfer

Surfer è un valido strumento SEO che ti consente di creare articoli pronti per il posizionamento con ottimizzazione automatica. Puoi utilizzare la piattaforma per inserire parole chiave pertinenti nei tuoi contenuti e ottenere un punteggio che ne indichi il potenziale di posizionamento.

Mi piace come Surfer offra diverse funzionalità per i contenuti in un'unica piattaforma. Mi permette di modificare i contenuti con feedback in tempo reale sull'ottimizzazione, generare schemi, umanizzare i contenuti dell'IA e migliorare la leggibilità dei contenuti. La parte migliore? Ha una funzione di controllo dei contenuti che ti aiuta a monitorare le prestazioni dei tuoi contenuti e del tuo dominio. Ricevi aggiornamenti giornalieri sulle metriche chiave in modo da poter intraprendere azioni immediate per migliorare.

Surfer SEO: le migliori funzionalità/funzioni

Struttura schemi dettagliati dei contenuti con titoli univoci grazie al generatore di schemi integrato

Controlla i contenuti e le prestazioni del dominio con aggiornamenti quotidiani su traffico, classifiche, ecc. , con controllo dei contenuti

Umanizza i tuoi contenuti IA per superare gli strumenti di rilevamento IA con l'umanizzatore di contenuti IA

Trova argomenti e sottoargomenti di contenuto per una nicchia per identificare le lacune nella tua strategia di contenuto con mappe tematiche

Surfer Limiti della SEO

Molti utenti si lamentano dei prezzi elevati di Surfer. Anche il piano iniziale è costoso sia per i contenuti che per gli editor di IA

Prezzi di Surfer SEO

Essential : 99 $ al mese

Scala : 219 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Surfer SEO

G2: 4. 8/5 (più di 500 recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Surfer SEO?

Ho recensioni contrastanti per Surfer. Sebbene sia utile per l'analisi SERP, per includere NLP nei contenuti e per la pianificazione dei cluster, non è utile per scrivere su argomenti con una concorrenza limitata. Humanizer IA è semplicemente una perdita di tempo. Non fa nulla di buono per il contenuto. In poche parole, è un buon strumento SEO, ma non ci si può fare molto affidamento per tutti i tipi di contenuto.

Ho recensioni contrastanti per Surfer. Sebbene sia utile per l'analisi SERP, l'inclusione di NLP nei contenuti e la pianificazione dei cluster, non è utile per scrivere su argomenti con una concorrenza limitata. Humanizer IA è semplicemente una perdita di tempo. Non fa bene ai contenuti. In poche parole, è un buon strumento SEO, ma non ci si può fare molto affidamento per tutti i tipi di contenuti.

📮ClickUp Insight: Il 37% degli intervistati utilizza l'IA per la creazione di contenuti, tra cui scrittura, modifica ed e-mail. Tuttavia, questo processo di solito comporta il passaggio da uno strumento all'altro, come uno strumento di generazione di contenuti e l'area di lavoro. Con ClickUp, ottieni assistenza alla scrittura basata sull'IA in tutta l'area di lavoro, incluse email, commenti, chat, documenti e altro ancora, il tutto mantenendo il contesto dell'intera area di lavoro.

8. Hypotenuse IA (ideale per scrivere descrizioni di prodotti ottimizzate per la SEO)

tramite IA ipotenusa

Hypotenuse AI, lo scrittore IA per l'e-commerce, è ottimo per brand online, esperti di marketing e copywriter. Può creare descrizioni di prodotti e categorie, immagini, meta tag, annunci Facebook e Google, email e didascalie per Instagram.

Mi piace come lo strumento crei in pochi secondi descrizioni e tag ottimizzati per i prodotti in blocco. Offre anche HypoChat, un chatbot per creare, riepilogare e riscrivere contenuti per diverse piattaforme. La parte migliore? Hypotenuse è super personalizzabile. Puoi usare la sua voce di marca su misura per addestrare l'IA con le linee guida e lo stile del tuo marchio.

Funzionalità/funzioni migliori di Hypotenuse IA

Pulire, standardizzare e arricchire i dati dei prodotti in blocco per migliorare la reperibilità dei prodotti

Monitoraggio delle prestazioni di ricerca e ottimizzazione degli elenchi di prodotti per motori di ricerca e marketplace

Automazione dell'assegnazione dei tag ai prodotti con tag accurati e di alta qualità

Limiti dell'IA ipotenusa

Diversi utenti ritengono che i prezzi di sottoscrizione siano troppo alti

Lo strumento offre pochissime opzioni per la creazione di schemi per blog. Se non si conosce abbastanza l'argomento, potrebbe essere difficile generare contenuti

Prezzi IA di Hypotenuse

Basic : 150 $/mese, fatturazione annuale

E-commerce Pro : Prezzi personalizzati

E-commerce Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Hypotenuse IA

G2: 4. 7/5 (70+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Hypotenuse IA?

Hypotenuse IA è lo strumento migliore per i copywriter e per chi si occupa di contenuti. Consente di risparmiare una quantità incredibile di tempo, producendo in tempo reale contenuti di alta qualità basati sulla ricerca. Hypochat è davvero una funzionalità innovativa in quanto fornisce un grande aiuto in vari aspetti del copywriting. La sua scrittura di blog è la migliore rispetto agli altri strumenti di IA che ho provato. Tuttavia, a volte ripete frasi simili all'interno dello stesso blog. Sebbene il contenuto sia unico, questa ripetizione a volte interrompe il flusso del blog. Spero che questo aspetto venga migliorato nei futuri aggiornamenti.

Hypotenuse IA è lo strumento migliore per i creatori di contenuti e i copywriter. Consente di risparmiare una quantità incredibile di tempo producendo contenuti di alta qualità basati sulla ricerca in tempo reale. Hypochat è davvero una funzionalità innovativa in quanto fornisce un grande aiuto in vari aspetti del copywriting. La sua scrittura di blog è la migliore rispetto agli altri strumenti di IA che ho provato. Tuttavia, a volte ripete frasi simili all'interno dello stesso blog. Sebbene il contenuto sia unico, questa ripetizione a volte interrompe il flusso del blog. Spero che questo aspetto venga migliorato nei futuri aggiornamenti.

📖 Per saperne di più: I migliori strumenti di IA per i social media per i professionisti del marketing

9. MarketMuse (il migliore per pianificare i contenuti)

tramite MarketMuse

MarketMuse può migliorare la pianificazione dei contenuti grazie alla sua capacità di ottimizzare i contenuti esistenti in base a termini di ricerca pertinenti, analisi della concorrenza e pagine con il posizionamento più alto. Puoi utilizzarlo per ottenere informazioni su ricerche di parole chiave, gruppi di argomenti e altro ancora.

Ho usato MarketMuse per generare brief di contenuti e riutilizzare contenuti esistenti. Da fare un lavoro decente sull'analisi della concorrenza per identificare le lacune nei contenuti. Quello che mi piace di più è il suo modulo di ottimizzazione, che mi ha aiutato con informazioni come il conteggio delle parole obiettivo, le menzioni dell'argomento richieste per classificare una query specifica, il punteggio dei contenuti e i suggerimenti su come battere un articolo della concorrenza.

Le migliori funzionalità/funzioni di MarketMuse

Genera piani di contenuti strutturati e ottieni consigli per la tua strategia di contenuti

Crea brevi articoli, notizie, confronti, guide pratiche, recensioni di prodotti, ecc.

Esegui un'analisi SEO approfondita della concorrenza e visualizza le lacune nei contenuti con le mappe di calore

Limiti di MarketMuse

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia non sia intuitiva. Ci vuole molto tempo per ricercare gli argomenti e ottimizzare gli articoli

Prezzi di MarketMuse

Free

Ottimizza : 99 $ al mese

Ricerca : 249 $/mese

Strategia: 499 $/mese

Valutazioni e recensioni di MarketMuse

G2: 4. 6/5 (più di 200 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (20+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di MarketMuse?

Mi piace il fatto di ottenere informazioni dirette sulla ricerca di parole chiave, sulle difficoltà personali, sui gruppi di argomenti e molto altro ancora. È un ottimo strumento per sviluppare la nostra attuale strategia di contenuti SEO. È stato abbastanza facile da imparare e l'onboarding è stato sorprendente. L'implementazione di MM ha cambiato le regole del gioco per la nostra SEO. Non ci sono molte metriche di reportistica/approfondimento, ma hanno detto che sono in programma.

Mi piace ricevere informazioni dirette sulla ricerca di parole chiave, sulle difficoltà personali, sui gruppi di argomenti e molto altro ancora. È un ottimo strumento per sviluppare la nostra attuale strategia di contenuti SEO. È stato abbastanza facile da imparare e l'onboarding è stato sorprendente. L'implementazione di MM ha cambiato le regole del gioco per la nostra SEO. Non ci sono molte metriche di reportistica/approfondimento, ma hanno detto che sono in programma.

10. ContentBot (il migliore per generare contenuti di modulo lungo)

tramite ContentBot

Se stai cercando di scalare contenuti di lunga durata, ContentBot può essere prezioso per la tua strategia di content marketing. Puoi utilizzare lo strumento per generare rapidamente articoli approfonditi e umanizzati.

Mi piace come lo strumento abbia risposto abbastanza bene a tutte le mie domande e le abbia persino spiegate in paragrafi. La sua funzionalità/funzione "Discover" è un'altra caratteristica che aiuta a identificare parole chiave e argomenti rilevanti che potresti aver perso. ContentBot ha anche un'estensione per Chrome per produrre contenuti in movimento. Inoltre, supporta più di 110 lingue, il che può essere utile se hai un pubblico globale.

ContentBot: le migliori funzionalità/funzioni

Crea blog ottimizzati per i motori di ricerca con collegamenti intelligenti e generazione di immagini con IA

Utilizza flussi di lavoro predefiniti per la creazione di contenuti o creane uno tuo con un generatore visivo di flussi di IA

Rendi i contenuti IA più a misura d'uomo con la funzionalità/funzione Humanizer

Converti file CSV in post di blog, descrizioni di prodotti e contenuti di marketing con l'agente IA di ContentBot

Limiti di ContentBot

Ci vuole un po' di tempo per abituarsi allo strumento a causa della complessità delle funzionalità/funzioni

Il contenuto generato dall'IA può avere una bassa leggibilità a volte

Prezzi di ContentBot

Prepagato : 0,5 $ per 1000 parole

Starter : 9 $ al mese

Premium : 29 $/mese

Premium+: 49 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ContentBot

G2: 4. 7/5 (100+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di ContentBot?

Mi piace ContentBot. ai è una piattaforma automatizzata per la creazione di contenuti che rende facile produrre contenuti di qualità in modo rapido ed efficiente. Con una varietà di funzionalità/opzioni di personalizzazione, è perfetto per aiutare gli autori di contenuti impegnati a massimizzare il loro tempo e liberare risorse per progetti più creativi. Tuttavia, la sua automazione può essere limitata. A volte può richiedere un po' di tempo per trovare il contenuto giusto e può essere difficile personalizzare il contenuto per adattarlo a esigenze specifiche. Inoltre, alcuni contenuti potrebbero non essere sempre aggiornati o accurati.

Mi piace ContentBot. ai è una piattaforma automatizzata per la creazione di contenuti che rende facile produrre contenuti di qualità in modo rapido ed efficiente. Con una varietà di funzionalità/opzioni di personalizzazione, è perfetto per aiutare gli autori di contenuti impegnati a massimizzare il loro tempo e liberare risorse per progetti più creativi. Tuttavia, la sua automazione può essere limitata. A volte può richiedere un po' di tempo per trovare il contenuto giusto e può essere difficile personalizzare il contenuto per adattarlo a esigenze specifiche. Inoltre, alcuni contenuti potrebbero non essere sempre aggiornati o accurati.

📖 Per saperne di più: Esempi di contenuti sempre attuali che aumentano il traffico a lungo termine

11. Peppertype IA (la migliore per generare contenuti di marketing)

via Peppertype

Tra gli strumenti di creazione di contenuti basati sull'IA, Peppertype è specializzato nella produzione di contenuti su larga scala. Puoi utilizzarlo per generare un elevato volume di contenuti coinvolgenti per campagne di marketing e piattaforme di social media.

Ho usato Peppertype per generare vari tipi di contenuti, tra cui testi pubblicitari, post di blog, didascalie per i social media ed email. E ogni volta ha prodotto contenuti originali, mantenendo la voce del marchio e un'elevata leggibilità. Inoltre, ha un controllo antiplagio integrato che consente di verificare istantaneamente l'originalità del contenuto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Peppertype IA

Utilizza gli strumenti SEO integrati per ottimizzare i contenuti generati e migliorare il posizionamento nei motori di ricerca

Ottieni suggerimenti di contenuti in tempo reale basati sull'IA e idee creative con il minimo input da parte dell'utente

Collaborare in tempo reale per lavorare su blog, post di social media marketing e rivedere i contenuti contemporaneamente con i membri del team

Limiti dell'IA di Peppertype

Secondo alcuni utenti, l'interfaccia attuale non è facile da usare come quella precedente

Il contenuto generato può mancare di varietà e si potrebbero ottenere risultati ripetitivi

Prezzi di Peppertype IA

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Peppertype IA

G2: 4. 6/5 (450+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (oltre 500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Peppertype IA?

La cosa migliore di Pepper Content è che hanno creato uno strumento completo che mi assiste in tutte le fasi della creazione di contenuti, inclusi blog, didascalie per social media, testi per annunci Google e molto altro ancora. Il generatore di IA è davvero sorprendente. Mi piace il titolo del prodotto. Tuttavia, non sono rimasto molto colpito dalle capacità SEO di Pepper Content. Quando ho utilizzato lo strumento SEO, mi ha mostrato parole chiave su cui ero già posizionato, mentre speravo mi mostrasse quali parole chiave dovevo raggiungere!

La cosa migliore di Pepper Content è che hanno creato uno strumento completo che mi assiste in tutte le fasi della creazione di contenuti, inclusi blog, didascalie per social media, testi per annunci Google e molto altro ancora. Il generatore di IA è davvero sorprendente. Mi piace il titolo del prodotto. Tuttavia, non sono rimasto molto colpito dalle capacità SEO di Pepper Content. Quando ho utilizzato lo strumento SEO, mi ha mostrato parole chiave su cui ero già posizionato, mentre speravo che mi mostrasse quali parole chiave dovevo raggiungere!

📖 Per saperne di più: Cos'è la gestione delle campagne di marketing (con esempi e modelli)

12. Descript (ideale per la modifica di video e podcast)

via Descrizione

Stai passando settimane a scrivere script per video e a modificare i tuoi podcast? Descript può farti risparmiare tempo.

Questo strumento di modifica audio-video cambia le regole del gioco con il suo approccio di modifica basato sul testo: si modificano le cose nella trascrizione proprio come in un documento Word e vengono modificate direttamente nell'audio o nel video corrispondente.

Descript si distingue per le sue trascrizioni audio-testo e la capacità di rimuovere le parole di riempimento. Inoltre, avrai l'IA Underlord come spalla che lavora perfettamente per migliorare la qualità audio e visiva, generare script video, rimuovere riprese e sfondi, generare clip e così via.

Descrizione delle migliori funzionalità/funzioni

Genera audio con il tuo clone vocale o con una voce IA semplicemente dando dei prompt

Registra sessioni audio e video multitraccia di alta qualità con più partecipanti in remoto utilizzando Descript Rooms

Converti video e podcast di lunga durata in clip per i tuoi post sui social media

Registra schermate e ottieni trascrizioni istantanee della registrazione

Descrizione dei limiti

L'applicazione potrebbe bloccarsi se si scorre troppo velocemente

A volte Descript mappa le parole in modo errato nei video

Descrizione dei prezzi

Free

Hobbyist : 19 $ al mese a persona

Autore : 35 $ al mese a persona

Business : 50 $ al mese a persona

Enterprise: Prezzi personalizzati

Descrizione valutazioni e recensioni

G2: 4. 6/5 (più di 700 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (170+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Descript?

Nel complesso, sono soddisfatto di Descript. Sono impressionato dalle capacità di sintesi vocale e di modifica. Mi permette di creare video dimostrativi professionali del software. Tuttavia, l'elaborazione dei video richiede molto tempo. Richiede molte risorse di calcolo e in qualche modo annulla il risparmio di tempo della registrazione. L'interfaccia utente richiede un po' di tempo per capire quando si è nuovi a Descript.

Nel complesso, sono soddisfatto di Descript. Sono impressionato dalle capacità di sintesi vocale e di modifica. Mi permette di creare video dimostrativi professionali del software. Tuttavia, l'elaborazione dei video richiede molto tempo. Richiede molte risorse di calcolo e in qualche modo annulla il risparmio di tempo della registrazione. L'interfaccia utente richiede un po' di tempo per capire quando si è nuovi a Descript.

🧠 Lo sapevi? Si prevede che il mercato dei software per la modifica dei video crescerà fino a 5,13 miliardi di dollari entro il 2032, con un CAGR del 5,8%.

13. Writesonic (il migliore per superare il blocco dello scrittore e generare contenuti SEO-friendly)

via Writesonic

Writesonic è ottimo per creare diversi tipi di contenuti: post sui social media, didascalie, testi pubblicitari, email e blog. È possibile ottimizzare il contenuto con parole chiave e persino automatizzare il collegamento interno. È facile da usare e richiede un lavoro minimo per generare contenuti di qualità.

Quello che mi è piaciuto di più di Writesonic è che genera idee creative e suggerisce miglioramenti per perfezionare i miei testi. Quindi, se stai cercando un booster di creatività che combini SEO, Writesonic può essere utile.

Writesonic: le migliori funzionalità/funzioni

Automazione dei collegamenti interni e ottimizzazione degli articoli per la SEO

Utilizza un ampio intervallo di modelli di scrittura per creare diversi tipi di contenuti, dai blog tecnici alle didascalie per i social media

Genera automaticamente immagini per i tuoi blog

Scrivi i limiti

Potrebbero esserci errori di fatto. Quindi, è necessario rileggere e modificare gli articoli prima di pubblicarli

Prezzi Writsonic

Gratis : 25 crediti una tantum

Individuale : 20 $ al mese per 100 crediti

Standard : 99 $/mese per 1000 crediti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2: 4. 7/5 (2.000+ recensioni)

Capterra: 4. /5 (2.000+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Writesonic?

Nel complesso è buono, ma a volte è frustrante quando il software va in tilt e ci si ritrova a rigenerare lo stesso contenuto e a utilizzare i crediti a disposizione. È un ottimo prodotto con molti buoni elementi SEO. Tuttavia, i prezzi e i piani sono goffi, con un sistema mensile basato sui crediti in base a come lo si utilizza, senza possibilità di trasferire i crediti non utilizzati, quindi bisogna pianificare il lavoro in base ai loro piani piuttosto che alle esigenze aziendali.

Nel complesso è buono, ma a volte è frustrante quando il software va in tilt e ti ritrovi a rigenerare lo stesso contenuto e a utilizzare i crediti a tua disposizione. È un ottimo prodotto con molti buoni elementi SEO. Tuttavia, i prezzi e i piani sono goffi, con un sistema mensile basato sui crediti in base a come lo si utilizza, senza possibilità di trasferire i crediti non utilizzati, quindi bisogna pianificare il lavoro in base ai loro piani piuttosto che alle proprie esigenze aziendali.

Prova ClickUp per la creazione di contenuti

Quando si tratta di scegliere i migliori agenti di intelligenza artificiale per l'automazione del lavoro richiesto per la creazione dei contenuti, la chiave per prendere la decisione più saggia è identificare dove è più necessario l'aiuto.

Se vuoi scrivere più velocemente le descrizioni dei prodotti, considera Hypotenuse AI. Se desideri automatizzare la creazione di contenuti video, Descript potrebbe essere la soluzione migliore. E se vuoi uno strumento che generi contenuti in più lingue, ottimizzi i flussi di lavoro e semplifichi la gestione dei progetti, ClickUp è quello che stai cercando.

ClickUp riunisce la creazione e la gestione dei contenuti sotto un unico tetto. Ciò significa che non è necessario destreggiarsi tra 5-6 strumenti per portare a termine il lavoro. ClickUp può generare contenuti di alta qualità, semplificare il processo dei contenuti, monitorare la creazione dei contenuti e quant'altro.

Vuoi creare contenuti con ClickUp? Iscriviti gratis!