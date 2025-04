Il miglior software di calendario HR per una gestione efficiente della forza lavoro nel 2025

Sorprendentemente, il 38% dei lavoratori statunitensi utilizza ancora schede perforate, tabelle orarie cartacee o schede orarie obsolete invece di un moderno strumento di pianificazione. Questi metodi manuali portano a turni mancati, errori di calcolo delle buste paga e monitoraggio incoerente delle presenze, con conseguenti danni alla produttività e ai costi del lavoro.

Con un'app per la pianificazione dei dipendenti, è possibile automatizzare l'assegnazione dei turni, monitorare le richieste di ferie e ricevere notifiche in tempo reale sulle assenze dei dipendenti.

Questa guida esplora le 10 migliori app per la pianificazione dei dipendenti per semplificare la pianificazione, il monitoraggio del tempo libero e migliorare la gestione della forza lavoro.

Workday: Ideale per l'automazione del processo di pianificazione dei dipendenti

Sage HR: Ideale per semplificare le richieste e le approvazioni dei permessi

Homebase: il migliore per semplificare i processi di monitoraggio del tempo

Rippling: il migliore per integrare la pianificazione dei dipendenti con la conformità

BambooHR: Il migliore per ottimizzare i processi delle risorse umane e la gestione dei dipendenti

Factorial HR: Ideale per la gestione dei turni in più posizioni

Connecteam: Ideale per la gestione delle richieste di permessi e dei cambi di turno

Deputy: Ideale per facilitare scambi di turni senza intoppi e ottimizzare i costi del lavoro

Gusto: Ideale per snellire i processi di gestione delle buste paga e delle imposte in modo efficiente

Cosa cercare in un software per il calendario delle risorse umane?

Scegliere la migliore app per la pianificazione dei dipendenti non significa solo pianificare in modo semplice, ma anche ottimizzare l'efficienza, ridurre gli errori e mantenere felice la forza lavoro.

Quindi, a quali funzionalità/funzioni di gestione dei dipendenti dovresti dare la priorità? Diamo un'occhiata qui sotto:

Programmazione semplificata dei turni: Scegli uno strumento di programmazione automatica con un'interfaccia intuitiva drag-and-drop per aiutare i dipendenti a richiedere turni liberi, modificare i programmi e gestire i cambiamenti senza intoppi

Gestione automatizzata dei permessi: Utilizza un software di monitoraggio del tempo per gestire le richieste di permesso con un sistema di approvazione che garantisca una copertura adeguata dei turni

Pianificazione ottimizzata della forza lavoro: selezionare un'app per la pianificazione dei dipendenti con programmazione predittiva per analizzare i dati storici e pianificare le ore di punta e le esigenze di personale

Migliore comunicazione tra i team: invia notifiche automatiche, notifiche push e promemoria sui turni per tenere informati i dipendenti sui turni imminenti con il giusto strumento di pianificazione

Miglioramento del monitoraggio delle presenze: Monitoraggio delle presenze dei dipendenti in tempo reale, monitoraggio degli arrivi in ritardo e generazione di reportistica per l'accuratezza delle buste paga con un'app per la pianificazione dei dipendenti

Facile scambio di turni e turni aperti: Consenti ai dipendenti di scambiarsi i turni, di abbandonare i turni o di richiedere turni aperti in base alla propria disponibilità per una maggiore flessibilità utilizzando uno strumento di gestione dei dipendenti

I 10 migliori software per calendari delle risorse umane da esplorare

Ecco i 10 strumenti di pianificazione dei dipendenti che semplificano le operazioni, riducono i grattacapi amministrativi e creano programmi per i dipendenti che funzionano sia per il tuo business che per il tuo team:

1. ClickUp (il migliore per flussi di lavoro delle risorse umane personalizzabili e modelli di pianificazione)

Semplifica l'assunzione, l'inserimento e la gestione dei candidati con lo strumento ClickUp HR

ClickUp è uno strumento per il calendario delle risorse umane davvero solido, in grado di trasformare completamente il modo in cui i team delle risorse umane gestiscono le loro esigenze di pianificazione. La piattaforma ha alcune ottime funzionalità/funzioni integrate che sono perfette per i professionisti delle risorse umane che si destreggiano tra molteplici responsabilità.

Stanco di curriculum sparsi e follow-up mancati? Lo strumento ClickUp HR ti consente di monitorare candidati, candidature e contatti in un unico posto. Puoi creare una bacheca ClickUp Kanban per monitorare i candidati da "Candidato" a "Intervistato" a "Assunto"

Con ClickUp, puoi creare liste di controllo per l'inserimento dei nuovi dipendenti, moduli di formazione e documenti condivisi per consentire ai dipendenti di essere subito operativi.

I team delle risorse umane possono visualizzare tutto ciò che conta, dagli orari dei colloqui e le sequenze di inserimento ai eventi aziendali e alle richieste di ferie dei dipendenti, tutto in un unico posto con ClickUp Calendar View. Possono codificare con colori diversi i tipi di eventi, filtrare le visualizzazioni per reparto o tipo di evento e persino trascinare e rilasciare per riprogrammare le cose quando i piani cambiano.

Il Calendario di ClickUp è uno strumento di pianificazione basato sull'IA progettato per gestire il carico di lavoro in modo intelligente. Immagina di avere un assistente che analizza il tuo lavoro arretrato e assegna priorità alle attività, quindi le blocca automaticamente per un'efficienza ottimale. L'IA di ClickUp fa proprio questo. Determina in modo intelligente i momenti migliori per affrontare il lavoro più importante, assicurando che le tue priorità siano rispettate.

La piattaforma è dotata di modelli pronti all'uso che consentono di risparmiare molto tempo. Utilizza il modello di pianificazione del calendario di ClickUp per gestire e monitorare eventi, attività e attività.

Ciò che è particolarmente utile è il modo in cui ClickUp collega la pianificazione con altre funzioni delle risorse umane. Hai bisogno di monitorare la durata delle sessioni di orientamento? Il monitoraggio del tempo integrato fa al caso tuo. Vuoi avvisare automaticamente i responsabili del team quando qualcuno richiede un periodo di ferie? ClickUp Automazioni può gestire la cosa.

Teams è molto apprezzato perché permette di aggiungere commenti direttamente agli eventi del calendario, assegnare attività a persone specifiche e fare menzione ai colleghi per tenere tutti aggiornati. Questo significa molto meno avanti e indietro di email su cambiamenti di programma o dettagli di eventi.

Per i reparti delle risorse umane che si occupano costantemente del coordinamento tra i team e della gestione di priorità contrastanti, avere tutti gli strumenti di pianificazione nello stesso posto dei loro altri flussi di lavoro delle risorse umane fa risparmiare molto tempo. È fondamentalmente come avere un calendario delle risorse umane superpotente che comunica con tutti gli altri sistemi delle risorse umane.

📮 ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione con il team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso distribuiti su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i thread di chat vengono mappati su progetti e attività specifici, mantenendo le conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

Ottieni risposte immediate alle tue domande sul lavoro con ClickUp Brain

E se avessi un assistente istantaneo che risponde a tutte le tue domande sulle risorse umane relative ad attività, documenti e membri del team? Questo è ClickUp Brain per te!

Hai bisogno di sapere quando un dipendente ha avuto l'ultima valutazione delle prestazioni? Basta chiedere a ClickUp Brain, che recupera le informazioni all'istante, senza bisogno di cercare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Visualizza i flussi di lavoro con le bacheche Kanban, monitorando facilmente lo stato dei candidati durante le fasi di assunzione

Programma colloqui e inserimenti con ClickUp Calendar, per garantire un coordinamento fluido e follow-up tempestivi

Comunica senza problemi con i candidati e i membri del team utilizzando ClickUp Chat, mantenendo tutte le conversazioni nel contesto

Utilizza ClickUp Brain per ottenere risposte immediate, riepilogare/riassumere le note delle riunioni e generare rapidamente descrizioni delle mansioni, risparmiando tempo prezioso

Imposta promemoria per scadenze importanti delle risorse umane, come valutazioni delle prestazioni o rinnovi di contratti, con ClickUp Reminders

Limiti di ClickUp

L'ampia gamma di funzionalità/funzioni richiede una curva di apprendimento

L'app mobile potrebbe non disporre di alcune funzionalità/funzioni avanzate accessibili nella versione desktop

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $/mese per utente

Business : 12 dollari al mese per utente

Enterprise : Contatti per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco cosa ha da dire Dayana Mileva, Account Director di Pontica Solutions, su ClickUp:

Con ClickUp, abbiamo fatto un passo avanti e creato dashboard in cui i nostri clienti possono accedere e monitorare le prestazioni, l'occupazione e i progetti in tempo reale. Ciò consente ai clienti di sentirsi connessi ai loro team, soprattutto considerando che si trovano in paesi diversi e talvolta anche in continenti diversi.

2. Workday (il migliore per l'automazione del processo di pianificazione dei dipendenti)

tramite Workday

Workday offre un'app per la pianificazione dei dipendenti progettata per ottimizzare la gestione della forza lavoro. Include anche soluzioni software complete per la gestione del capitale umano (HCM), semplifica i processi delle risorse umane e si adatta alle esigenze specifiche del tuo business.

Questo software di pianificazione consente di creare facilmente i programmi dei dipendenti, gestire le richieste di ferie e monitorare le presenze dei dipendenti.

La sua funzionalità/funzione di programmazione automatizzata consente di generare turni ricorrenti in base alla disponibilità dei dipendenti, riducendo gli errori manuali e migliorando l'efficienza della programmazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workday

Utilizza l'IA per creare turni di lavoro ottimizzati che si allineino alle esigenze aziendali e alle preferenze di disponibilità dei dipendenti

Gestisci tutte le attività di pianificazione da una piattaforma unificata, semplificando il processo di pianificazione

Consenti al tuo team di gestire i propri programmi, scambiare i turni e inviare richieste di ferie in modo indipendente

Limiti del giorno lavorativo

Alcuni dicono che l'esperienza utente (UX) di Workday sia scarsa, con una visibilità poco pratica

Ha un prezzo elevato e la configurazione richiede una formazione per il team delle risorse umane

Prezzi Workday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Workday

G2: 4. 1/5 (1570+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (1570+ recensioni)

*cosa dicono gli utenti in tempo reale di Workday?

Uso Workday quotidianamente e ne apprezzo molto le funzionalità/funzioni. Ad esempio, mi piace molto la componente di gestione del tempo, poiché rende davvero facile contrassegnare il mio tempo di lavoro/tempo libero e le vacanze, il che fornisce visibilità al mio manager.

➡️ Per saperne di più: Modelli gratis per fogli presenze

3. Sage HR (il migliore per semplificare le richieste e le approvazioni dei permessi)

tramite Sage HR

Sage HR è una scelta eccellente se stai cercando un'app intuitiva per la pianificazione dei dipendenti per semplificare la gestione della forza lavoro.

Questo strumento, progettato per aziende di tutte le dimensioni, offre funzionalità/funzioni quali il monitoraggio delle presenze dei dipendenti, il monitoraggio delle prestazioni e il monitoraggio delle spese. La sua interfaccia drag-and-drop consente di creare programmi per i dipendenti, gestire turni ricorrenti e gestire le richieste di ferie.

Se un dipendente deve scambiare i propri turni, la funzionalità di scambio turni di Sage HR semplifica il processo, garantendo una gestione ottimale dei turni e una maggiore soddisfazione dei dipendenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sage HR

Aggiungere, modificare, spostare e copiare facilmente i turni utilizzando un'interfaccia intuitiva per la pianificazione dei turni

Tieni informato il tuo team con notifiche automatiche sui turni imminenti e sulle modifiche di programma

Gestisci in modo efficiente le richieste di ferie, le approvazioni e i saldi all'interno del sistema

Limiti di Sage HR

Il monitoraggio delle prestazioni, la programmazione dei turni e il reclutamento sono disponibili solo come componenti aggiuntivi a pagamento

In Sage HR Essentials, hai solo tre politiche di ferie

Prezzi di Sage HR

Core HR + Leave Management: 5,28 £ per dipendente/mese (e componenti aggiuntivi opzionali)

Valutazioni e recensioni di Sage HR

G2: 4. 4/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (360+ recensioni)

4. Homebase (il migliore per semplificare i processi di monitoraggio del tempo)

via Homebase

Con Homebase, puoi creare e condividere senza sforzo i programmi dei dipendenti, assicurandoti che tutti siano sulla stessa pagina.

La piattaforma offre una funzionalità/funzione di orologio marcatempo che trasforma qualsiasi dispositivo in uno strumento di pianificazione per il monitoraggio di ore, pause e straordinari, eliminando la necessità di tabelle orarie cartacee.

Homebase consente di creare modelli di pianificazione settimanale per l'azienda, gestire in modo semplice le richieste di ferie e comunicare gli aggiornamenti istantaneamente attraverso il sistema di messaggistica integrato. Questo semplifica il processo di pianificazione per i professionisti delle risorse umane e migliora il coordinamento del team.

Le migliori funzionalità di Homebase

Creazione e distribuzione rapide dei programmi dei dipendenti, con conseguente riduzione dei tempi amministrativi

Monitorare le ore di lavoro e le pause dei dipendenti per garantire la conformità e una busta paga precisa

Integrazione con i sistemi di gestione delle paghe e sincronizzazione delle ore di lavoro con le paghe per ottimizzare i pagamenti

Limiti di Homebase

Alcuni utenti trovano difficoltoso navigare tra le regole di programmazione

Gli strumenti di monitoraggio del tempo di Homebase non dispongono di geo-fencing e di orologi per i dipendenti basati su GPS

Prezzi base

Free Forever

Essentials : $24,95/mese per posizione

In più : 59,95 $/mese per posizione

All-in-one: 99,95 $/mese per posizione

Valutazioni e recensioni di Homebase

G2: 4. 2/5 (120+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (1080+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di Homebase?

Adoriamo questa piattaforma e utilizziamo la versione gratis... TUTTI I GIORNI!! È un ottimo modo per gestire i nostri orari (per il nostro negozio al dettaglio). È facile da usare per creare orari e gestire la disponibilità. Il nostro team può anche scambiarsi i turni o richiedere una copertura in modo abbastanza semplice.

Adoriamo questa piattaforma e utilizziamo la versione gratis... TUTTI I GIORNI!! È un ottimo modo per gestire i nostri orari (per il nostro negozio al dettaglio). È facile da usare per creare orari e gestire la disponibilità. Il nostro team può anche scambiarsi i turni o richiedere una copertura in modo abbastanza semplice.

5. Rippling (Il migliore per integrare la pianificazione dei dipendenti con la conformità)

via Rippling

Prova Rippling per una programmazione dei dipendenti senza soluzione di continuità, conformità e capacità di integrazione delle buste paga. È una delle migliori app per la programmazione dei dipendenti che automatizza la creazione e la gestione dei programmi dei dipendenti e garantisce il rispetto delle leggi locali sul lavoro.

I manager possono assegnare i turni e modificarli in tempo reale per soddisfare le esigenze operative, mentre i dipendenti possono visualizzare i propri programmi, fornire la propria disponibilità e richiedere modifiche.

Se un dipendente richiede un permesso, Rippling semplifica il processo di approvazione e aggiorna automaticamente il programma.

Le migliori funzionalità/funzioni

Assegni facilmente i turni e modifichi gli orari in tempo reale per soddisfare le mutevoli esigenze operative

Consenti al tuo team di accedere ai propri programmi, fornire la propria disponibilità e richiedere modifiche senza problemi

Semplifica le buste paga integrando i dati di pianificazione, garantendo una retribuzione accurata e puntuale

Limiti increspati

Il software di monitoraggio del tempo e delle presenze dei dipendenti di Rippling manca di funzionalità/funzioni per la gestione della produttività e delle prestazioni dei dipendenti

Alcuni utenti segnalano lunghi tempi di attesa per risolvere i problemi e può essere difficile contattare un rappresentante dal vivo

Prezzi variabili

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni entusiastiche

G2: 4. 8/5 (6600+ recensioni)

Capterra: 4. 9/5 (3500+ recensioni)

6. Bamboo HR (il migliore per ottimizzare i processi HR e la gestione dei dipendenti)

via Bamboo HR

Bamboo HR offre una suite completa di strumenti progettati per semplificare i processi di pianificazione delle risorse umane. Sebbene eccella in aree come il monitoraggio del tempo e la gestione dei dipendenti, è importante notare che BambooHR non fornisce funzionalità integrate per la pianificazione dei dipendenti.

Integrando Bamboo HR con uno strumento di pianificazione di terze parti, è possibile sincronizzare i dati dei dipendenti, assicurando che i programmi siano sempre aggiornati e precisi.

Questa integrazione consente di gestire in modo efficiente le richieste di ferie e di mantenere registri accurati delle presenze dei dipendenti, contribuendo a migliorare la gestione della forza lavoro.

Le migliori funzionalità di Bamboo HR

Consentire ai dipendenti di timbrare il cartellino di ingresso e di uscita tramite dispositivi mobili, completi di monitoraggio della posizione per registrazioni accurate dell'orario

Stabilire obiettivi, condurre valutazioni e fornire un feedback continuo per incoraggiare lo sviluppo dei dipendenti

Gestisci le attività delle risorse umane ovunque ti trovi con un'applicazione mobile di facile utilizzo

Limiti di Bamboo HR

Alcuni utenti hanno riportato problemi con la funzione di firma elettronica, la gestione dei differenziali di turno e le buste paga certificate

Gli utenti hanno espresso frustrazione per gli aumenti dei prezzi e la mancanza di flessibilità per i clienti a lungo termine

Prezzi di Bamboo HR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Bamboo HR

G2: 4. 4/5 (2400+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 3000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di Bamboo HR?

Mi piace molto usare Bamboo HR come nostro HRIS. È molto facile da usare e implementare. È abbastanza robusto da aiutare le piccole e medie imprese a operare e risolvere molte sfide che queste PMI devono affrontare. Essere in grado di mantenere tutto il repository dei dipendenti in un unico posto è super utile per il monitoraggio attuale e futuro.

Mi piace molto usare Bamboo HR come nostro HRIS. È molto facile da usare e implementare. È abbastanza robusto da aiutare le piccole e medie imprese a operare e risolvere molte sfide che queste PMI devono affrontare. Essere in grado di mantenere tutto il repository dei dipendenti in un unico posto è super utile per il monitoraggio attuale e futuro.

7. Factorial HR (ideale per la gestione dei turni in più posizioni)

tramite Factorial HR

Con l'interfaccia intuitiva di Factorial HR, gestisci in modo efficiente i programmi dei dipendenti, monitora le presenze e gestisci le richieste di ferie.

La funzionalità/funzione di gestione dei turni consente di assegnare i turni da remoto, rilevare automaticamente i conflitti di pianificazione e replicare i modelli di turni settimanali, garantendo operazioni senza intoppi.

Se devi coordinare i turni in più posizioni, questa app per la pianificazione dei dipendenti ti consente di visualizzare i turni suddivisi per ruolo e posizione, semplificando la gestione efficace della forza lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Factorial HR

Assegna i turni da remoto a singoli, team, uffici o posizioni, garantendo flessibilità ed efficienza

Prevenire sovrapposizioni e garantire una copertura adeguata identificando i conflitti di programmazione in tempo reale

Gestisci i turni in concomitanza con le assenze dei dipendenti, le ferie, i permessi programmati, le buste paga e altro ancora

Limiti fattoriali delle risorse umane

Il software di gestione dei turni si concentra sui mercati di lingua spagnola, il che può rappresentare un ostacolo per gli utenti non spagnoli

Factorial non dispone di una gestione integrata delle buste paga, quindi gli utenti potrebbero dover integrare sistemi esterni

Prezzi fattoriali HR

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni fattoriali delle risorse umane

G2: 4. 4/5 (95+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (270+ recensioni)

8. Connecteam (il migliore per la gestione delle richieste di permessi e dei cambi di turno)

via Connecteam

Un'app per la pianificazione dei dipendenti come Connecteam può rivoluzionare il modo in cui gestisci la tua forza lavoro.

Progettato per semplificare le operazioni, Connecteam offre funzionalità/funzioni che semplificano la creazione e la gestione dei programmi dei dipendenti. La sua interfaccia intuitiva drag-and-drop semplifica l'assegnazione dei turni, la gestione delle richieste di ferie e la disponibilità dei dipendenti.

Se un dipendente richiede un permesso, è possibile modificare rapidamente il programma e avvisare gli altri membri del team in modo che possano richiedere i turni liberi.

Questa efficienza riduce i costi di manodopera e migliora la soddisfazione dei dipendenti garantendo una comunicazione chiara e carichi di lavoro equilibrati.

Le migliori funzionalità di Connecteam

Approva o respingi rapidamente le richieste di permesso dei dipendenti per mantenere livelli ottimali di personale

Utilizza la chat e gli aggiornamenti dell'app per tenere tutti informati e connessi

Monitoraggio degli orari di entrata e di uscita per garantire puntualità e responsabilità

Limiti di Connecteam

Alcuni utenti riscontrano difficoltà con la funzionalità/funzione della fotocamera integrata in Moduli

Funzionalità/funzioni come il monitoraggio GPS e l'automazione dei processi sono disponibili solo nel piano avanzato

Prezzi Connecteam

Free Forever

Base : 35 $/mese per i primi 30 utenti

Avanzato : 59 $/mese per i primi 30 utenti

Esperto : 119 $/mese per i primi 30 utenti

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4. 6/5 (2170+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (990+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di Connecteam?

Il mio team utilizza Connecteam per gestire i turni di una escape room, il che si traduce in orari variabili a seconda delle prenotazioni dei clienti. Connecteam rende facile preparare i turni in anticipo e rilasciare solo quelli necessari, rendendo molto più semplice il lavoro del team incaricato di pubblicare i turni disponibili.

Il mio team utilizza Connecteam per gestire i turni di una escape room, con il risultato di avere orari variabili a seconda delle prenotazioni dei clienti. Connecteam rende facile preparare i turni in anticipo e rilasciare solo quelli necessari, rendendo molto più semplice il lavoro del team incaricato di pubblicare i turni disponibili.

9. Vice (ideale per facilitare scambi di turni senza intoppi e ottimizzare i costi del lavoro)

via Vice

Con Deputy, puoi creare senza sforzo i programmi dei dipendenti, tenendo conto delle preferenze di disponibilità del personale e delle leggi sul lavoro. La sua funzionalità/funzione di programmazione automatica genera turni ottimali, riducendo i tempi di pianificazione manuale. I dipendenti possono anche scambiarsi i turni tramite l'app, promuovendo flessibilità e autonomia.

La funzione di timbratura consente al personale di timbrare l'entrata e l'uscita tramite dispositivi mobili, garantendo registrazioni accurate delle presenze. L'integrazione con i sistemi di gestione delle paghe semplifica l'elaborazione delle buste paga, riducendo al minimo gli errori.

Migliori funzionalità/funzioni secondarie

Progetta con facilità i turni dei dipendenti, tenendo conto della disponibilità e dei requisiti di conformità

Utilizza la pianificazione automatica per generare turni ottimali, risparmiando tempo e riducendo gli errori

Consentire ai dipendenti di scambiarsi i turni senza problemi tramite l'app, migliorando la flessibilità

Limiti di rappresentanza

Alcuni utenti dicono che l'app è piena di bug, lenta e si blocca quando si inizia un turno

Non è l'ideale inserire manualmente l'orario di inizio e fine delle ferie invece di inserire semplicemente il totale delle ore della giornata

Prezzi provvisori

Free

Premium : 6 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei vice

G2: 4. 6/5 (più di 300 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 700 recensioni)

10. Gusto (il migliore per snellire i processi di gestione delle buste paga e delle imposte)

via Gusto

Gusto è una piattaforma completa per i professionisti delle risorse umane, progettata per semplificare l'elaborazione delle buste paga, l'amministrazione dei benefit e la gestione dei dipendenti.

Usandolo, è possibile monitorare le ore dei dipendenti e automatizzare i calcoli delle buste paga, garantendo pagamenti puntuali e accurati e gestendo al contempo le dichiarazioni dei redditi.

Questa app per la pianificazione dei dipendenti offre portali self-service per i dipendenti, consentendo al team di accedere alle buste paga, richiedere ferie e gestire le informazioni personali in modo indipendente. Gusto si integra anche con vari software di contabilità, facilitando la sincronizzazione dei dati finanziari e riducendo le voci manuali.

Le migliori funzionalità di Gusto

Gestisci l'invio delle dichiarazioni dei redditi federali, statali e locali senza problemi

Consenti al tuo team di accedere e gestire le proprie informazioni personali e relative alle buste paga

Sincronizzazione dei dati relativi alle buste paga con piattaforme come QuickBooks e Xero per una contabilità semplificata

Limiti di Gusto

Ha meno report predefiniti rispetto ad altre soluzioni e manca di capacità di gestione efficiente della spesa

L'account di cassa di Gusto ha un limite giornaliero di spesa con scheda di 2.000 dollari e un limite di prelievo bancomat di 510 dollari al giorno

Prezzi di Gusto

Semplice : 40 $/mese più 6 $/mese a persona

In più : 60 $/mese più 9 $/mese a persona

Premium: 135 $/mese più 16,50 $/mese a persona

Valutazioni e recensioni di Gusto

G2: 4. 5/5 (790+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti in tempo reale di Crunchbase?

La mia azienda utilizza Gusto per il monitoraggio delle ore e la conservazione di alcuni documenti (fiscali, di onboarding, moduli sottoscrivibili da Jotform, ecc.). Il suo più grande vantaggio risiede nell'integrazione dei servizi di timbratura e di gestione delle buste paga.

La mia azienda utilizza Gusto per il monitoraggio delle ore e la conservazione di alcuni documenti (fiscali, di onboarding, moduli sottoscrivibili da Jotform, ecc.). La sua più grande risorsa risiede nell'integrazione dei servizi di timbratura e buste paga.

Altre app per il calendario delle risorse umane Oltre ai diversi software di pianificazione dei dipendenti menzionati sopra, eccone alcuni degni di nota: Humanity: la migliore per la pianificazione dei dipendenti e la funzione di timbratura

Quando lavoro: Ideale per la programmazione dei turni e la comunicazione con i dipendenti

7shifts: Ideale per la programmazione dei turni dei dipendenti dei ristoranti e la gestione delle mance

ScheduleAnywhere: la migliore per le sue solide funzioni di programmazione e personalizzazione

Ottimizza i flussi di lavoro delle risorse umane con la migliore app per il calendario delle risorse umane: ClickUp!

La gestione dei flussi di lavoro delle risorse umane, tra cui la pianificazione dei dipendenti, le assunzioni, l'inserimento e il monitoraggio della forza lavoro, può essere complessa senza gli strumenti giusti. Un processo semplificato significa meno errori, maggiore produttività e dipendenti più soddisfatti.

I 10 strumenti per il calendario delle risorse umane che abbiamo esaminato offrono ottime funzionalità/funzioni di pianificazione e monitoraggio, aiutandoti a rimanere organizzato. Ma se hai bisogno di una soluzione completa per le risorse umane che vada oltre la pianificazione, ClickUp è la risposta!

Con dashboard personalizzabili, flussi di lavoro automatizzati, monitoraggio delle attività e chat integrata, ClickUp centralizza l'intero processo delle risorse umane in modo che tu possa concentrarti sulle persone, non sulle scartoffie.

