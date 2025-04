Come utilizzare un CRM in modo efficace

Dipendenti felici assicurano clienti felici. E clienti felici assicurano azionisti felici, in quest'ordine.

Mantenere il coinvolgimento di dipendenti e clienti non è solo un vantaggio, ma un vantaggio competitivo nel mercato odierno.

Da fare, quindi, è assicurarsi che il proprio team motivato mantenga anche i clienti soddisfatti

Al centro di questa catena della felicità c'è uno strumento spesso trascurato: il Customer Relationship Management (CRM), un modo per semplificare le operazioni e migliorare le interazioni con i clienti.

Più che un repository di dati, un CRM è un ponte che collega team e clienti. Fornendo ai dipendenti strumenti che li aiutano a lavorare meglio, li aiuti a concentrarsi sulla fornitura di un servizio eccezionale, sulla soddisfazione dei clienti e sulla crescita aziendale.

In questo articolo, esploreremo come utilizzare i sistemi CRM per potenziare il tuo team, soddisfare i clienti e creare un effetto a catena a vantaggio della tua organizzazione.

Stabilisci obiettivi CRM chiari: assicurati che siano in linea con il flusso di lavoro del tuo team, automatizzando attività come i follow-up delle email o il monitoraggio delle vendite

Creare una strategia CRM: Definire i KPI, formare il team per un uso efficace e rivedere regolarmente i processi CRM per migliorare i risultati

*configurazione: importazione dei dati, campi e pipeline personalizzati e integrazione di strumenti quotidiani come app per email per una configurazione rapida

Ecco una rapida panoramica su come utilizzare un CRM per raggiungere i tuoi obiettivi di marketing, commerciali e di esito positivo con i clienti:

Se usato correttamente, il CRM può diventare la spina dorsale dei processi aziendali. Ma prima di capire come può essere usato un CRM, cerchiamo di capire meglio cosa fa.

Il Customer Relationship Management è un sistema per gestire tutte le interazioni con i clienti potenziali e attuali durante l'intero ciclo di vita del cliente. È un approccio strategico che combina tecnologia, processi e un buon servizio clienti vecchio stile.

Un CRM aiuta a organizzare i dati dei clienti, a monitorare le opportunità di vendita e ad analizzare il comportamento per fornire informazioni sulle preferenze dei clienti. Inoltre, automatizza i flussi di lavoro chiave per le funzioni incentrate sul cliente, come il marketing, le vendite e il post-vendita, per migliorare le operazioni aziendali.

🧠 Curiosità: Il CRM non è una novità: una sua variante può essere fatta risalire all'antica Mesopotamia. La necessità di monitorare gli scambi portò allo sviluppo della scrittura cuneiforme intorno al 3200 a.C. Le tavolette di argilla venivano utilizzate per registrare transazioni , inventari e informazioni sui clienti, facilitando una gestione efficiente del commercio. Negli anni '80, i Rolodex hanno posto le basi per l'attuale software CRM.

Prima di cercare i migliori sistemi CRM, ecco alcuni termini associati al CRM che dovresti conoscere per massimizzare l'efficacia delle varie interazioni con i clienti.

Lead: Un potenziale cliente che ha mostrato interesse per le tue offerte ma non ha ancora effettuato l'acquisto. I lead sono qualificati per determinare la loro probabilità di conversione

Questi termini chiave ti aiuteranno a navigare nel complesso sistema CRM in modo più efficace. Ti aiuteranno anche a costruire le migliori strategie di gestione dei clienti per la crescita aziendale.

💡 Consiglio dell'esperto: Non tutte le pipeline di vendita sono uguali. Adatta le fasi della tua pipeline al tuo processo di vendita. Ad esempio, le fasi tipiche includono Qualificazione del lead → Chiamata di scoperta → Invio della proposta → Negoziazione → Chiuso-Vinto/Perduto . Dai un'occhiata a questi modelli di pipeline di vendita gratis per iniziare a costruire rapidamente la tua.

Abbiamo sempre detto che il CRM è una risorsa per il tuo business. Ma perché esattamente? Ecco come ti aiuta:

Un CRM centralizza i dati dei clienti, consentendo di visualizzare a 360 gradi il percorso di ciascun cliente, la cronologia degli acquisti e le interazioni. In questo modo è possibile sapere esattamente quando, dove e perché un potenziale cliente ha interagito con il proprio marchio e ogni passaggio che farà in seguito.

Ciò consente al team di offrire un supporto personalizzato, migliorando l'esperienza del cliente e rafforzando le relazioni con i clienti.

L'automazione delle attività di routine e l'utilizzo di un CRM basato sull'IA per l'inserimento dei dati aiutano a guadagnare tempo, in modo che i dipendenti possano concentrarsi su attività di maggior valore. Questi strumenti CRM basati sull'IA riducono anche il tempo speso nella ricerca di informazioni sui clienti, aumentando la produttività.

Ma cosa succede se l'IA è integrata nell'area di lavoro ed è già sicura? ClickUp Brain , l'assistente IA integrato di ClickUp, lo rende possibile. Comprende i messaggi in linguaggio semplice, risolvendo tutte e tre le preoccupazioni relative all'adozione dell'IA e collegando chat, attività, documenti e conoscenze in tutta l'area di lavoro. Trova risposte e approfondimenti con un solo clic!

📮ClickUp Insight: l'88% degli intervistati nel nostro sondaggio utilizza l'IA per le attività personali, ma oltre il 50% non la utilizza al lavoro. I tre principali ostacoli? Mancanza di integrazione, lacune di conoscenza o preoccupazioni per la sicurezza.

I team commerciali lavorano in modo più efficiente quando i membri possono accedere alle stesse informazioni aggiornate. Il software CRM è un database centralizzato in cui tutte le informazioni sui clienti sono accessibili a vari reparti, dalle vendite al marketing e al servizio clienti.

Con tutti sulla stessa pagina, i team possono collaborare e semplificare la gestione delle relazioni con i clienti.

Il software CRM analizza le interazioni con i clienti e fornisce informazioni utili, reportistica e analisi sulle tendenze commerciali, sul comportamento dei clienti e sugli indicatori chiave di prestazione (KPI).

Queste informazioni supportano un processo decisionale migliore, consentendo alle aziende di migliorare il servizio clienti e di raggiungere efficacemente i traguardi richiesti dal lavoro di marketing.

Ora rimbocchiamoci le maniche e impariamo a scegliere il giusto strumento CRM e di automazione del marketing per la crescita aziendale.

Per prima cosa, bisogna avere le idee assolutamente chiare sulle proprie esigenze. Una soluzione CRM può essere ricca dei migliori strumenti e delle funzionalità più elaborate, ma forse ne servono solo alcune specifiche.

Oltre alle esigenze immediate, pensa alla tua traiettoria di crescita. La soluzione CRM dovrebbe adattarsi alla tua attività, supportando sia le operazioni correnti che la futura espansione.

Considera come potrebbe evolversi il tuo processo commerciale e quali informazioni aggiuntive sui clienti dovresti monitorare. Inoltre, considera come potrebbe cambiare la collaborazione all'interno del tuo team e quali strumenti aziendali potresti dover integrare in futuro.

Un buon CRM si distingue per la facilità di configurazione, la semplicità di importazione dei dati dei clienti esistenti e la capacità di adattarsi alla tua attività senza prosciugare il tuo portafoglio. Ti consente inoltre di gestire lead e account e personalizzare i campi in base al flusso di lavoro specifico della tua azienda.

Quindi, se vuoi monitorare ogni singolo passaggio del tuo processo di vendita per identificare le aree di miglioramento, scegli un CRM che strutturi i dati in modo efficiente, semplifichi il processo di vendita e abbia capacità di reportistica affidabili per monitorare le prestazioni di vendita e il coinvolgimento dei clienti.

Un esempio di tale piattaforma è ClickUp. Questa app Tutto per il lavoro fornisce una soluzione completa che combina le funzionalità CRM con il project management. La piattaforma consente alle aziende di gestire le relazioni con i clienti, le attività, i progetti e la comunicazione all'interno di un'unica interfaccia.

ClickUp CRM è un ottimo CRM per iniziare perché è flessibile, facile da usare ed economico.

Molti CRM richiedono un'ampia formazione, configurazioni personalizzate e persino consulenti di terze parti per iniziare. ClickUp, invece, consente di impostare una pipeline di vendita, un database di contatti e il monitoraggio delle trattative utilizzando modelli predefiniti, il tutto in pochi minuti.

Questo lo rende perfetto per le aziende che vogliono dedicare meno tempo alla gestione di più strumenti isolati e più tempo alla costruzione, personalizzazione e rafforzamento delle relazioni con i clienti.

Invece di destreggiarti tra diversi strumenti per il monitoraggio dei lead, la gestione dei follow-up e la collaborazione con il tuo team, ClickUp ti consente di gestire tutto in un unico posto:

Esploreremo ciascuno di questi aspetti in modo più dettagliato.

Grazie a queste funzionalità, ClickUp CRM diventa il centro di comando digitale della tua azienda.

Vuoi gestire l'intero funnel di vendita da un'unica postazione? Il software di project management commerciale di ClickUp ti aiuta a ottimizzarlo combinando il monitoraggio dei lead, l'onboarding dei clienti, la comunicazione e la gestione degli account su un'unica piattaforma.

A differenza dei CRM rigidi che ti costringono a seguire la loro struttura, il software di project management commerciale di ClickUp è completamente personalizzabile, sia che tu abbia bisogno di un semplice strumento di monitoraggio delle trattative o di un CRM completo con flussi di lavoro automatizzati.

Utilizzalo per l'impostazione di:

Una volta considerate le esigenze specifiche della tua azienda, è il momento di selezionare il tuo CRM ideale.

Opzioni popolari come Salesforce e HubSpot offrono soluzioni complete per le vendite, il marketing e il servizio clienti. Allo stesso tempo, Zoho CRM e Pipedrive forniscono funzionalità/funzioni personalizzate per team più piccoli o aziende con esigenze più semplici.

ClickUp, d'altra parte, offre un'opzione CRM che integra anche il project management e l'IA, integrando il monitoraggio delle attività con i dati dei clienti.

Per scegliere lo strumento giusto, valutate fattori quali facilità d'uso, capacità di integrazione, scalabilità e budget. Iniziate con le versioni di prova gratis per esplorare le funzionalità/funzioni e assicurarvi che il sistema CRM giusto sia in linea con i vostri processi aziendali. Date priorità alla flessibilità per crescere insieme alle esigenze in evoluzione della vostra azienda.

La maggior parte dei CRM tradizionali ha costi elevati e prezzi per utente, il che li rende un investimento difficile per i piccoli team o i venditori singoli. ClickUp offre un piano gratis con solide funzionalità/funzioni CRM e aggiornamenti convenienti man mano che la tua attività cresce.

Non sei ancora convinto? Scopri cosa ti stai perdendo da un utente ClickUp che ha già visto i vantaggi dell'utilizzo delle funzionalità CRM della piattaforma:

Iniziare a utilizzare un sistema CRM può richiedere un periodo di apprendimento, ma seguire i passaggi giusti può migliorare significativamente il tuo business. Analizziamolo insieme:

I dati dei clienti esistenti sono oro: trattiamoli come tale. Inizia raccogliendo tutte le informazioni sui clienti da fogli di calcolo, vecchi CRM o altre fonti.

Compilarlo in un unico documento centralizzato (una tabella, un foglio di calcolo o un file CSV, ecc.) in modo che sia pronto per essere importato nello strumento di destinazione.

Invece di scaricare tutto nella nuova soluzione CRM, pulisci e standardizza tutti i contatti, i lead e gli account. Rimuovi le voci duplicate, aggiorna le informazioni obsolete e standardizza la formattazione (numeri di telefono, indirizzi, ecc.)

In questo modo sarà più facile iniziare con chiarezza e dare la priorità ai clienti e ai potenziali clienti, se necessario.

Filtra i dettagli ridondanti in modo da avere a portata di mano dati pertinenti e utilizzabili.

Una volta puliti i dati, sono pronti per essere importati nel sistema CRM.

La maggior parte dei sistemi CRM basati su cloud, tra cui ClickUp, fornisce una funzionalità/funzione di importazione CSV o foglio di calcolo con un solo clic, rendendo questo processo più facile e veloce.

🤝 Promemoria amichevole : Potrebbe essere necessario convertire i dati esportabili esistenti in un formato di file accettabile (come CSV) per lo strumento CRM di traguardo.

Ogni azienda ha processi di vendita unici, quindi un approccio unico non è d'aiuto. Personalizza il tuo software CRM per adattarlo non solo ai tuoi obiettivi commerciali e di esito positivo per il cliente, ma anche ai tuoi dati, compresi il settore, la dimensione dell'affare o la fonte del lead. Imposta flussi di lavoro che si allineino ai processi del tuo team, dalla cura dei lead alla chiusura degli affari.

A seconda del CRM scelto, è possibile creare un database CRM utilizzando campi personalizzati per acquisire tutte le informazioni necessarie sui clienti.

La maggior parte dei software CRM, compreso ClickUp, offre molteplici modi per visualizzare e organizzare i dati in base alle proprie esigenze. È possibile scegliere tra più di 15 visualizzazioni ClickUp, come ad esempio:

1. Vista Bacheca

Perfetta per le pipeline di vendita, questa visualizzazione in stile Kanban con trascinamento della selezione consente di spostare le trattative tra le varie fasi (ad esempio, Lead → Qualificato → Proposta inviata → Chiuso-Vinto). Fornisce un'istantanea chiara dello stato della trattativa e aiuta i rappresentanti a stabilire le priorità per i passaggi successivi.

2. Vista Elenco

Hai bisogno di un modo strutturato per monitorare contatti e offerte? La vista Elenco semplifica il filtraggio, l'ordinamento e la categorizzazione delle offerte in base a stato, priorità o valore, ideale per l'inserimento rapido di dati e aggiornamenti in blocco.

3. Visualizzare il calendario

L'esito positivo delle vendite dipende dalla tempistica. La visualizzazione Calendario ti aiuta a programmare follow-up, riunioni e scadenze per le proposte, in modo da mantenere la tua pipeline in movimento senza intoppi.

4. Vista Tabella

La vista Tabella di ClickUp consente di memorizzare i dettagli di contatto, la cronologia delle vendite e le note in una posizione centralizzata in stile foglio di calcolo. Con la modifica in linea, è possibile gestire lead, offerte e interazioni con i clienti in modo strutturato e ricco di dati.

➡️ Ottieni informazioni immediate sulle entrate previste in base alle fasi dell'operazione

Ma una delle funzionalità/funzioni più potenti della vista Tabella è quella dei campi formula, che consente di eseguire calcoli tra campi numerici, di data e di ora nelle attività, proprio come in Excel, ma all'interno del flusso di lavoro CRM.

Un CRM è più efficace quando viene utilizzato da tutto il team. Quindi, concentrati sull'integrazione del team, facendo partecipare i membri del tuo team alla piattaforma CRM.

Inizia assegnando ruoli e autorizzazioni per garantire la sicurezza dei dati e la chiarezza delle responsabilità.

💡 Suggerimento: non tutti i membri del team sono esperti di tecnologia, giusto? Quindi, incoraggiate un ambiente in cui possano imparare. Offrite materiali di formazione del vostro fornitore CRM o qualsiasi risorsa esterna per aiutare i dipendenti a capire come utilizzare il CRM in modo efficace. Questo li fornisce delle competenze necessarie e li aiuta a evitare errori in seguito.