Le 10 migliori app per il brain dump per organizzare i tuoi pensieri e le tue idee

Ti capita mai di sentirti come se il tuo cervello avesse mille schede aperte contemporaneamente? Anche a me.

E non siamo solo noi a dirlo: la scienza lo conferma: uno studio della Queen’s University ha rilevato che una persona media ha più di 6.000 pensieri al giorno.

Si tratta di un bel po' di confusione mentale e, diciamocelo, almeno la metà di queste cose è solo un mix caotico di elenchi di cose da fare, scadenze e note casuali che facciamo fatica a tenere sotto controllo.

Come per qualsiasi altro professionista, il mio cervello non può permettersi di fungere contemporaneamente da gestore delle attività e da risolutore di problemi. Ha bisogno di un sistema.

Ecco perché le app per il brain dump sono i miei strumenti preferiti durante la giornata. Che si tratti di prendere appunti, creare elenchi di cose da fare o organizzare il lavoro, questi strumenti mi aiutano a tenere tutto sotto controllo e mi impediscono di sentirmi sopraffatto.

Sulla base della mia esperienza e dopo aver utilizzato alcuni degli strumenti più popolari disponibili online, ho stilato un elenco dei 10 migliori strumenti per il brain dump per aiutarti a gestire i progetti in modo più efficiente.

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Se sei sommerso da idee e attività, queste app per il brain dump possono aiutarti a catturare, organizzare e strutturare i tuoi pensieri senza sforzo: ClickUp : la migliore per prendere appunti, riepilogare/riassumere e collaborare grazie all'IA Evernote: la migliore per prendere note in modo completo e organizzarle OneNote: la migliore per prendere appunti in formato libero e organizzarli Notion: Ideale per aree di lavoro personalizzabili e brain dumping strutturato Obsidian: la migliore per collegare e visualizzare i pensieri correlati Google Keep: l'ideale per prendere note in modo rapido e minimalista Roam Research: Ideale per il pensiero in rete e i collegamenti bidirezionali collegati Bear: l'ideale per prendere appunti in modo minimalista e senza distrazioni Apple Notes: l'ideale per prendere note senza interruzioni all'interno dell'ecosistema Apple Trello: la migliore per la gestione visiva delle attività e l'organizzazione dei progetti

Cosa dovresti cercare nelle app per il brain dump?

Lo scopo principale delle app per il brain dump è quello di creare uno spazio digitale in cui puoi liberare la mente e concentrarti, poiché la ricerca dimostra che lo stress influisce negativamente sulle reti cerebrali responsabili del pensiero creativo.

Personalmente, le uso per organizzare le informazioni in base ai miei impegni di lavoro, così la mia mente deve ricordare solo ciò che è rilevante in quel momento.

L'app per il brain dump più adatta a te è quella che si integra perfettamente nel tuo flusso di lavoro, consentendoti flessibilità e idee spontanee.

📌 Ecco cosa cercare: Facilità d'uso: registra i tuoi pensieri e trova rapidamente le idee salvate utilizzando la dettatura vocale, le scorciatoie o la funzionalità di inserimento rapido

Organizzazione perfetta: prendi note illimitate e classificali con tag e codici colore per identificarle rapidamente

Gestione delle attività: crea elenci di cose da fare, imposta promemoria e collega le voci alle scadenze

Visualizzazione: usa strumenti di mappatura mentale ed elenchi strutturati per organizzare le idee

Allegati e arricchimento: aggiungi immagini, schizzi e file Markdown per fornire contesto

Funzionalità di integrazione: accedi ai tuoi appunti su tutti i dispositivi e effettua la connessione con calendari, elenchi di cose da fare e app per prendere appunti

Esportazione e condivisione: converti le note in PDF, file Markdown o documenti di testo e condividili facilmente

Sicurezza e accessibilità: Proteggi le informazioni sensibili con la crittografia e usa l'app senza connessione a Internet

Collaborazione e condivisione efficaci: condividi le tue idee con i team o i co-creatori per sessioni di brainstorming

Le migliori app per il brain dump

Ecco un elenco delle migliori app per il brain dump che ti aiuteranno a rimanere organizzato e a migliorare la tua produttività:

1. ClickUp (Ideale per prendere appunti, riepilogare/riassumere e collaborare grazie all'IA)

L'elenco inizia con ClickUp. Uso ClickUp da anni ed è senza dubbio la mia prima scelta per il brain dump, la presa di appunti e il project management.

E a ragione, perché ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina la gestione di progetti e attività, la condivisione delle conoscenze e la collaborazione con l'automazione basata sull'IA.

Inserisci le tue idee nella lavagna online di ClickUp Raccogli tutti i tuoi pensieri in un unico posto con le lavagne online di ClickUp

Mi piace usare ClickUp Whiteboards per riversare rapidamente tutte le mie idee in un unico spazio visivo, così posso organizzare i miei pensieri senza perdere slancio.

Io uso anche ClickUp Docs per annotare i pensieri man mano che mi vengono in mente, senza preoccuparmi della formattazione o della struttura. Grazie alla sua gerarchia di gestione dei documenti, trovare informazioni specifiche in un secondo momento è semplicissimo.

Organizza informazioni, idee e pensieri sparsi in una tela aperta pronta all'uso e ricca di funzionalità/funzioni con ClickUp Docs

ClickUp Docs supporta anche il collegamento bidirezionale con le attività di ClickUp, così posso collegare senza soluzione di continuità le attività correlate e mantenere una visione chiara e strutturata del mio flusso di lavoro.

Essendo una persona che apprende in modo visivo, apprezzo particolarmente le ricche opzioni di formattazione di ClickUp Docs, come elenchi puntati, titoli, liste di controllo, banner, evidenziazioni e codifica a colori. Mi aiutano a scorrere rapidamente i miei appunti e a richiamare all'istante i punti chiave (questi sono particolarmente utili quando mi preparo per le riunioni). 📈

Inoltre, posso incorporare immagini, file Markdown e allegati per tenere tutto in un unico posto.

Ma non è tutto. ClickUp Brain, l'assistente AI di ClickUp, può riassumere le note, generare automaticamente elenchi di attività e persino proporre nuove idee!

Crea schemi di progetto, riepiloga documenti lunghi e genera idee in modo efficiente con ClickUp Brain

Ecco tutto ciò che ClickUp Brain mi aiuta a fare:

Trasforma in pochi secondi i tuoi appunti in attività con incarichi e scadenze pertinenti. ✅

Cattura i miei pensieri in formato libero senza che io debba effettuare modifiche o formattarli, sia che io stia digitando o parlando. ✅

Analizza le mie note e fornisce suggerimenti contestuali su relazioni tra attività, attività secondarie e connessioni tra progetti ✅

Aiuta a creare schemi, strutturare progetti e suddividere idee complesse in passaggi concreti. ✅

Si integra perfettamente con le altre funzionalità/funzioni di ClickUp, così posso convogliare tutto il mio lavoro in un unico spazio di lavoro, mantenendo tutto ottimizzato e accessibile. ✅

🗒 Il Blocco note di ClickUp è un altro dei miei preferiti: lo uso come blocco note di riferimento per prendere appunti veloci durante la giornata. Che si tratti di catturare idee casuali o promemoria di lavoro, posso convertire istantaneamente le note in attività!

Trasforma idee e informazioni sparse in elementi di azione concreti e attività pronte per essere eseguite con la funzionalità Blocco note di ClickUp

Ad esempio, se annoto "Inviare un'email di follow-up al client", posso trasformarla in un'attività con una data di scadenza e un assegnatario in pochi secondi. ⏱

Il modello di appunti di riunione di ClickUp ha il ruolo di software per i verbali delle riunioni e ti aiuta a registrare il programma, i punti di discussione, le decisioni e gli elementi da intraprendere, il tutto in un unico posto, aumentando la produttività e facendoti risparmiare tempo!

Gli altri utenti sono entusiasti degli strumenti di collaborazione di ClickUp.

L'ultima volta che abbiamo apprezzato ClickUp è stato mentre lavoravamo a un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Lo strumento Docs ci ha permesso di creare e gestire un repository di contenuti strutturato con organizzazione gerarchica, collaborazione in tempo reale e funzionalità di incorporamento senza soluzione di continuità.

L'ultima volta che abbiamo apprezzato ClickUp è stato mentre lavoravamo a un piano di contenuti per il lancio di un prodotto. Lo strumento Docs ci ha permesso di creare e gestire un repository di contenuti strutturato con organizzazione gerarchica, collaborazione in tempo reale e funzionalità di incorporamento senza soluzione di continuità.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Prendi note ovunque: scarica ClickUp su dispositivi mobili, desktop e come scarica ClickUp su dispositivi mobili, desktop e come estensione di Chrome per accedere alle note ovunque ti trovi

Clip e salva all'istante: usa l'estensione per Chrome per catturare siti web, fare screenshot e archiviare rapidamente le informazioni rilevanti

Migliora la presa di appunti con i modelli: Prova i modelli di ClickUp, che rendono il brain dumping e la presa di appunti strutturati ed efficienti

Usa il blocco note per gli appunti veloci: Annota le idee e trasformale in attività concrete senza uscire dall'app

Automatizza i flussi di lavoro con l'IA: Trasforma i dati non strutturati in attività organizzate grazie alla generazione di attività basata sull'IA e all'assegnazione automatica

Limiti di ClickUp

La piattaforma ricca di funzionalità di ClickUp potrebbe sembrare un po' opprimente per i principianti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco cosa ha condiviso un utente di TrustRadius:

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione dei compiti, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come la sezione Documenti, dove è possibile prendere note e redigere rapporti, e l'integrazione con il Calendario e le e-mail, il tutto in un unico posto. Non c'è bisogno di utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

Questo è il vantaggio speciale di ClickUp: offre la maggior parte degli strumenti necessari per organizzare i progetti in un unico posto. Non solo consente la gestione e l'assegnazione dei compiti, ma offre anche altri strumenti nello stesso ambiente, come la sezione Documenti, dove è possibile prendere note e redigere rapporti, e l'integrazione con il Calendario e le e-mail, il tutto in un unico posto. Non c'è bisogno di utilizzare programmi esterni o app diverse per ogni funzione.

🍪 Bonus: Che tu stia strutturando idee, pianificando progetti o creando connessioni tra pensieri correlati, usa le mappe mentali di ClickUp per organizzare visivamente i tuoi appunti e creare una roadmap chiara e intuitiva per il tuo flusso di lavoro.

2. Evernote (Ideale per prendere note e organizzarle in modo completo)

Via Evernote

Evernote è un'app per il brain dump che ti permette di raccogliere idee, note, ritagli dal web e persino PDF in un unico posto. Grazie ai taccuini, ai tag e a una potente funzionalità di ricerca, ho potuto annotare i miei pensieri senza preoccuparmi della struttura e organizzarli in un secondo momento.

Una delle mie funzionalità/funzioni preferite è Web Clipper di Evernote, uno strumento utile per salvare articoli, ricerche e frammenti dai siti web direttamente nelle mie note.

Io e il mio team ci affidiamo molto a queste app quando raccogliamo idee, spunti e riferimenti per i progetti. La sincronizzazione tra dispositivi garantisce che i nostri appunti siano sempre accessibili, mentre le raccolte di note mantengono strutturati i progetti correlati.

Le migliori funzionalità di Evernote

Classifica le note in quaderni dedicati a diversi argomenti e progetti

Cattura e salva testo, note scritte a mano, immagini, registrazioni audio e PDF

Organizza le note con un potente sistema di tag per recuperarle facilmente

Struttura le note con quaderni e pile per una migliore organizzazione

Imposta promemoria sulle note importanti per consultarle in futuro

Limiti di Evernote

Le note sono organizzate in modo lineare, rendendo più difficile mappare visivamente le relazioni complesse tra le idee

Prezzi di Evernote

Personale: 14,99 $ al mese per utente

Professionale: 17,99 al mese per utente

Teams: 24,99 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 8.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Evernote?

Posso salvare praticamente qualsiasi cosa sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia per email alla finestra In arrivo" mi sono particolarmente utili.

Posso salvare praticamente qualsiasi cosa sul mio account Evernote: note digitate, ritagli di siti web, PDF, immagini. Le funzionalità Web Clipper e "Invia per email alla finestra In arrivo" mi sono particolarmente utili.

📖 Leggi anche: Come effettuare la condivisione degli appunti

3. OneNote (Ideale per prendere appunti in formato libero e per l'organizzazione)

Via OneNote

Quando ho bisogno di spazio illimitato per annotare idee senza preoccuparmi della formattazione, la prima cosa che mi viene in mente è Microsoft OneNote. OneNote, essendo un software di gestione dei documenti, mi offre una tela libera dove posso cliccare ovunque e iniziare a scrivere, disegnare o persino registrare audio e video.

Tutto rimane organizzato in quaderni, sezioni e pagine, rendendo facile classificare le idee e rivisitarle in un secondo momento.

Grazie alla sincronizzazione su più dispositivi, posso accedere ai miei appunti in qualsiasi momento dal desktop, dal cellulare o dal web. La funzionalità di scrittura a mano libera è la mia preferita: mi permette di scrivere, disegnare o annotare proprio come su un vero quaderno.

Le migliori funzionalità di OneNote

Sincronizza le note su desktop, dispositivi mobili e web per un accesso senza interruzioni

Cattura le idee al volo e perfezionala in un secondo momento senza dover cambiare strumento

Collega le pagine correlate per facilitare la navigazione

Usa i tag per classificare e cercare le note in modo efficiente

Disegna, abbozza e aggiungi annotazioni utilizzando uno stilo o il touchscreen

Limiti di OneNote

Le funzionalità di collaborazione sono limitate rispetto ad altre app per il brain dump

Prezzi di OneNote

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Standard: 15 $ al mese per utente

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $ al mese per utente

App di Microsoft 365 per l'uso aziendale: 9,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di OneNote

G2: 4,5/5 (oltre 1.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di OneNote?

Uso questo strumento ogni giorno per scrivere note veloci durante le riunioni e redigere bozze prima che vengano inviate. È come il mio raccoglitore virtuale, con vantaggi aggiuntivi come la possibilità di effettuare ricerche e la dettatura!

Uso questo strumento ogni giorno per scrivere note veloci durante le riunioni e redigere bozze prima che vengano inviate. È come il mio raccoglitore virtuale, con vantaggi aggiuntivi come la possibilità di effettuare ricerche e la dettatura!

4. Notion (Ideale per aree di lavoro personalizzabili e brain dumping strutturato)

Via Notion

Notion è uno spazio di lavoro flessibile e completo dove posso catturare idee, creare elenchi di cose da fare e organizzare i pensieri senza alcuna struttura rigida. Funziona come app per appunti, gestore di attività e database, rendendolo uno strumento incredibilmente potente per il brain-dumping e l'organizzazione delle informazioni.

Il sistema a blocchi di Notion rende ogni elemento spostabile. I blocchi personalizzabili trasformano facilmente le note in documenti strutturati. Le ricche opzioni di formattazione, come titoli, elenchi puntati e blocchi di codice, aiutano a mantenere le note visivamente organizzate.

Mi piace particolarmente la funzione di database di Notion. Mi permette di trasformare idee grezze in elenchi strutturati, bacheche Kanban o tabelle, facilitando il monitoraggio dei progetti e degli elementi da intraprendere.

Le migliori funzionalità di Notion

Accedi a ogni testo, immagine, video o link come un blocco che può essere spostato e riorganizzato

Cattura liberamente i tuoi pensieri su una tela bianca senza layout predefiniti

Usa la modifica del testo avanzata, che include titoli, grassetto, corsivo, elenchi puntati e blocchi di codice

Inserisci immagini, video e link direttamente nelle note per fornire un contesto più completo

Trasforma i tuoi appunti in elenchi strutturati, tabelle o bacheche Kanban grazie alle funzioni del database

Limiti di Notion

Notion non dispone di una modalità offline dedicata, il che può risultare scomodo se hai bisogno di accedervi senza una connessione a Internet

Prezzi di Notion

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 6.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Notion è un ottimo strumento per organizzare le attività di lavoro e personali

Notion è un ottimo strumento per organizzare le attività di lavoro e personali

💡 Consiglio dell'esperto: Hai difficoltà a cogliere i punti chiave mentre guardi i video? Impara l'arte di prendere note da un video con queste strategie degli esperti e non perderti mai più un dettaglio importante!

5. Obsidian (Ideale per collegare e visualizzare i pensieri collegati)

Via Obsidian

Durante i miei processi di ideazione preferisco un flusso di pensieri e idee liberi e spontanei, ma in seguito ho bisogno di contenuti strutturati. È qui che Obsidian può rivelarsi utile. Questa app ti permette di catturare pensieri e idee grezzi in modo non strutturato, mentre il suo potente sistema di collegamenti ti aiuta a mettere in relazione concetti correlati senza sforzo.

La vista grafica di Obsidian è molto apprezzata dagli utenti. Questa funzionalità offre una rappresentazione visiva di come le diverse note e idee siano collegate tra loro, creando l'effetto di una mappa mentale per il brain dump.

Obsidian è anche basato su Markdown, il che significa che posso formattare il testo rapidamente senza distrazioni. Il sistema di archiviazione mantiene tutte le mie note ordinatamente categorizzate e, grazie alla funzionalità di note giornaliere, posso scaricare tutto ciò che mi passa per la mente e organizzarlo in un secondo momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obsidian

Formatta le note utilizzando Markdown, per prendere note in modo rapido e senza distrazioni

Usa le note quotidiane per catturare pensieri fugaci, idee e riflessioni

Visualizza le connessioni tra le note con le visualizzazioni grafiche per vedere le relazioni tra le idee

Scopri come organizzare le note con il sistema a vault, strutturandole in cartelle e sottocartelle

Personalizza le note con modelli predefiniti per appunti di riunioni , progetti e sessioni di brainstorming

Amplia le funzioni con plug-in per la gestione delle attività, le mappe mentali e altro ancora

Limiti di Obsidian

Alcuni utenti riscontrano problemi con la versione mobile, in particolare sui dispositivi Android

Prezzi di Obsidian

Sincronizzazione: 5 $ al mese per utente

Pubblica: 10 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Obsidian

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Obsidian?

Facile da usare per prendere e effettuare modifiche alle note. Mi è stato utile per importare e leggere le note in formato Markdown che avevo esportato da Note su Mac.

Facile da usare per prendere e effettuare modifiche alle note. Mi è stato utile per importare e leggere le note in formato Markdown che avevo esportato da Note su Mac.

🧠 Lo sapevi? Il modo in cui prendi appunti può influire sulla tua capacità di memorizzare e richiamare le informazioni! Che tu sia un fan delle mappe mentali, del metodo Cornell o degli appunti digitali, questi cinque efficaci metodi di presa appunti possono potenziare la tua produttività e aiutarti a catturare le idee in modo più efficace.

📮ClickUp Insight: Il disordine mentale è un vero e proprio killer della creatività che richiede la centralizzazione delle informazioni sparse. Secondo una ricerca di ClickUp, il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni cruciali sepolte tra chat, e-mail e fogli di calcolo. Senza un sistema centralizzato per acquisirle e tenerne traccia, preziose informazioni aziendali possono facilmente sfuggire. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, puoi tenere tutto organizzato senza sforzo: crea attività direttamente da chat, commenti, documenti ed e-mail con un solo clic!

6. Google Keep (Ideale per prendere note in modo rapido e minimalista)

Via Google Keep

Google Keep è un'app per appunti leggera che consente agli utenti di annotare rapidamente idee, creare liste di controllo, impostare promemoria e persino registrare note vocali, il tutto con una sincronizzazione perfetta su tutti i dispositivi.

Io e il mio team adoriamo il sistema di codifica a colori e di etichettatura di Google Keep, che rende facile organizzare le note a colpo d'occhio.

Che si tratti di fissare note importanti, archiviare quelle più vecchie o estrarre testo dalle immagini, tutto rimane ben strutturato. Inoltre, grazie all'integrazione di Google Keep con Documenti Google, posso convertire istantaneamente le note importanti in documenti completi, il che lo rende perfetto per trasformare idee veloci in contenuti strutturati.

Le migliori funzionalità di Google Keep

Estrai il testo dalle immagini utilizzando il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR)

Imposta promemoria basati sull'ora o sulla posizione integrati con Google Now

Organizza le note aggiungendo etichette, codici colore, elementi fissi in primo piano e archiviandoli

Esecuzione della sincronizzazione degli appunti su tutti i dispositivi per un accesso immediato ovunque ti trovi

Converti le note in Documenti Google per effettuare modifiche strutturate

Limiti di Google Keep

Le note sono limitate a 20.000 caratteri, pari a circa 20-30 pagine, il che potrebbe non essere l'ideale per prendere appunti di lunga durata

Il limite di spazio di archiviazione è comune anche ad altre app di Google

Prezzi di Google Keep

Business Starter: 7 $ al mese per utente

Business Standard: 14 $ al mese per utente

Business Plus: 22 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Prezzi di Google Workspace

Business Starter : 6 $ al mese

Business Standard : 12 $ al mese

Business Plus: 18 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Google Keep

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Google Keep?

Nel complesso, adoro la facilità d'uso di Google Keep per prendere appunti in modo veloce ed efficiente. La funzionalità di sintesi vocale è fantastica e rende la creazione di promemoria personali un gioco da ragazzi. Google Keep funziona su tutti i miei dispositivi e effettua la sincronizzazione perfetta, rendendolo ideale per rimanere organizzati e raggiungere la produttività.

Nel complesso, adoro la facilità d'uso di Google Keep per prendere appunti in modo veloce ed efficiente. La funzionalità di sintesi vocale è fantastica e rende la creazione di promemoria personali un gioco da ragazzi. Google Keep funziona su tutti i miei dispositivi e effettua la sincronizzazione perfetta, rendendolo ideale per rimanere organizzati e raggiungere la massima produttività.

📖 Leggi anche: Come implementare strategie di presa di appunti collaborativa

7. Roam Research (Ideale per il pensiero interconnesso e i collegamenti bidirezionali)

via Roam Research

Roam Research è progettato per il pensiero in rete: crea connessioni tra le idee in un modo che imita il funzionamento naturale del nostro cervello.

Invece di archiviare le note in rigide cartelle, Roam collega senza sforzo i concetti, trasformando le note casuali in una rete dinamica di conoscenze.

Una cosa che mi è piaciuta in particolare è il collegamento bidirezionale di Roam, che rende facile vedere come i diversi pensieri siano collegati tra loro, anche se sono stati scritti a distanza di settimane.

La visualizzazione grafica è un'altra funzionalità di spicco, che mappa visivamente queste connessioni come una mappa mentale per i miei brain dump.

Le migliori funzionalità/funzioni di Roam Research

Collega le note senza sforzo utilizzando i collegamenti bidirezionali per creare una rete di idee

Prendi note quotidiane per scaricare i pensieri spontanei e rileggerli in un secondo momento

Organizza i contenuti in modo dinamico senza cartelle rigide o gerarchie

Cerca e recupera rapidamente le note grazie a potenti funzionalità di query

Usa Roam su Windows, macOS e Linux, con supporto mobile disponibile

Limiti di Roam Research

Non è disponibile una modalità offline dedicata, il che significa che è necessaria una connessione a Internet per poter utilizzare tutte le funzioni

Prezzi di Roam Research

Pro : 15 $ al mese per utente

Believer: 500 $ per 5 anni per utente

Valutazioni e recensioni di Roam Research

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4,3/5 (oltre 10 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Roam Research?

Roam mi ha fatto conoscere i collegamenti collegati e questo fantastico modo di prendere appunti. Tutto è essenziale e non si perde tempo con funzionalità casuali. Prendere appunti in modo semplice e ordinato.

Roam mi ha fatto conoscere i collegamenti in rete e questo fantastico modo di prendere appunti. Tutto è essenziale e non si perde tempo con funzionalità casuali. Prendere appunti in modo semplice e ordinato.

8. Bear (Ideale per prendere appunti in modo minimalista e senza distrazioni)

via Bear

Se sei come me e apprezzi un'esperienza di presa di appunti pulita ed elegante, Bear è l'app per il brain dump che offre semplicità e potenza.

Ciò che apprezzo di più è la splendida interfaccia di Bear, priva di distrazioni, che la rende perfetta per lo scarico libero dei pensieri, gli appunti strutturati e la scrittura creativa. Bear supporta anche testo, immagini, schizzi e elenchi di cose da fare, il tutto mantenendo uno spazio di lavoro elegante e ordinato.

Le migliori funzionalità di Bear

Scrivi e formatta le note senza sforzo utilizzando Markdown

Organizza le note con un sistema di tagging flessibile invece che con rigide cartelle

Esecuzione della sincronizzazione su Mac, iPhone e iPad tramite iCloud

Esporta le note in diversi formati, tra cui PDF, HTML, DOCX ed ePub

Cerca all'interno di immagini e PDF con la tecnologia OCR

Limiti di Bear

Disponibile solo su dispositivi Apple, senza app ufficiale per Windows o web

Prezzi di Bear

Sottoscrizione mensile: 2,99 $ al mese per utente

Sottoscrizione annuale: 29,99 $ all'anno per utente

Valutazioni e recensioni di Bear

G2: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

💡 Consiglio da esperto: Vuoi organizzare i tuoi pensieri senza interrompere il tuo flusso di lavoro? Usa strumenti di IA per le note delle riunioni per catturare le idee all'istante da qualsiasi schermata: che tu stia navigando su un sito web, leggendo un articolo o esaminando documenti, annota i tuoi pensieri in modo efficiente.

9. Apple Notes (Ideale per prendere note senza interruzioni all'interno dell'ecosistema Apple)

via Apple Notes

Per gli utenti Apple, Apple Notes è un'app gratis per il brain dump sempre a disposizione quando ne hai bisogno: non devi scaricare nulla, non devi effettuare alcuna registrazione, solo una presa di appunti veloce e intuitiva che si effettua in modo semplice e senza sforzo su Mac, iPhone e iPad.

Mi è piaciuto anche il sistema di cartelle intelligenti di Apple Notes, che ha organizzato automaticamente le mie note in base a hashtag e filtri. Inoltre, per garantire la sicurezza delle informazioni sensibili, Apple Notes ha anche abilitato la crittografia end-to-end per le note bloccate.

Le migliori funzionalità di Apple Notes

Crea note di testo, liste di controllo, tabelle e schizzi scritti a mano

Cerca tra le note grazie al riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) integrato per il testo contenuto nelle immagini e nei PDF

Collabora con note e cartelle di condivisione in tempo reale

Assicurati la sicurezza delle tue note con la crittografia end-to-end per una maggiore privacy

Sincronizzazione senza problemi su Mac, iPhone, iPad e iCloud. com

Limiti di Apple Notes

Disponibile solo nell'ecosistema Apple, senza supporto ufficiale per Windows o Android

Prezzi di Apple Notes

Free

Valutazioni e recensioni di Apple Notes

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

🔮 Idea chiave: Il nostro cervello è come una lavagna bianca disseminata di informazioni e idee. Mettilo in ordine con questi modelli per prendere appunti che ti aiuteranno a catturare, organizzare e sviluppare le tue idee, così potrai concentrarti sulla genialità, non sul caos!

10. Trello (Ideale per la gestione visiva delle attività e l'organizzazione dei progetti)

via Trello

Trello è un'app per il brain dump che cattura, classifica e organizza le idee senza sforzo.

Sono dotate di bacheche in stile Kanban, elenchi e schede, che consentono di scaricare in modo strutturato attività, note e idee senza sopraffare gli utenti con una complessità superflua.

Mi è piaciuto in particolare il flusso di lavoro visivo di Trello, che mi ha permesso di trascinare e rilasciare note, creare elenchi di cose da fare dinamici e aggiungere scadenze e allegati senza perdere di vista i pensieri importanti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Organizza note, attività e idee con bacheche Kanban, elenchi e schede

Esecuzione della sincronia senza problemi tra desktop, dispositivi mobili e web per un facile accesso ovunque

Automatizza i flussi di lavoro utilizzando Butler Automazioni per semplificare le attività ripetitive

Migliora la produttività con campi personalizzati, etichette e date di scadenza

Usa i Power-Up di Trello per funzionalità/funzioni come la mappatura mentale, le visualizzazioni del Calendario e altro ancora

Limiti di Trello

Non è disponibile la modalità offline, quindi è necessaria una connessione a Internet per accedere alle note

Opzioni di formattazione limitate per le note lunghe rispetto alle app tradizionali per prendere appunti

Prezzi di Trello

Free

Standard : 6 $ al mese per utente

Premium : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise: 17,50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2 : 4,4/5 (oltre 13.600 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

È semplice. Nel corso degli anni ho provato molti strumenti per gestire le mie attività e effettuare il monitoraggio di note e informazioni chiave, ma torno sempre alla semplicità di Trello.

È semplice. Nel corso degli anni ho provato molti strumenti per gestire le mie attività e tenere traccia di note e informazioni chiave, ma torno sempre alla semplicità di Trello.

Ecco alcune menzioni d'onore per app e strumenti per il brain dump che non sono stati inseriti nell'elenco della nostra top 10 ma che mi hanno aiutato molto:

Joplin: Adoro il fatto che questo strumento open source mi dia il pieno controllo sui miei appunti, con spazio di archiviazione locale, supporto Markdown e sincronizzazione tramite OneDrive o Dropbox, senza alcuna sottoscrizione

UpNote: A volte ho solo bisogno di uno spazio pulito e piacevole dove annotare i miei pensieri, e UpNote soddisfa questa esigenza con la sua interfaccia utente priva di distrazioni, i temi personalizzabili e l'accesso offline

Milanote: Quando faccio brainstorming o organizzo progetti creativi, l'interfaccia drag-and-drop, le bacheche visive e le funzionalità/funzioni Quando faccio brainstorming o organizzo progetti creativi, l'interfaccia drag-and-drop, le bacheche visive e le funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale di Milanote mi aiutano a gestire in modo efficiente l'area di lavoro digitale

Non limitarti a scaricare le idee: usa ClickUp!

Sarò sincero: tra tutte le app per il brain dump che ho provato, ClickUp è la mia preferita. E a ragione:

Adoro le aree di lavoro pulite e visivamente accattivanti

Apprezzo un'interfaccia semplice ma intuitiva

Credo nel lavorare in modo intelligente, e l'IA gioca un ruolo fondamentale in questo

Con ClickUp Docs, puoi annotare idee al volo, strutturare i tuoi pensieri senza sforzo e collegare le note direttamente alle attività. Inoltre, ClickUp Brain automatizza i riassunti, organizza i brain dump e trasforma i pensieri sparsi in piani concreti, facendoti risparmiare ore di lavoro manuale.

Provalo tu stesso. Iscriviti oggi stesso a ClickUp.