i 10 migliori riepilogatori/riassunti IA per il 2025

In qualità di studenti, ricercatori o professionisti, spesso ci si trova alle prese con una quantità spropositata di testo. Navigare tra documenti lunghi può essere scoraggiante, ma gli strumenti giusti possono aiutare.

Ecco gli strumenti di IA per riepilogare/riassumere le note: strumenti innovativi in grado di condensare informazioni estese in riepiloghi concisi e punti chiave in pochi secondi. Essi estraggono rapidamente i dettagli essenziali per voi, aumentando così in modo significativo la vostra produttività.

Siete curiosi di saperne di più su questi strumenti? Continuate a leggere per scoprire i dieci migliori riepilogatori/riassumitori di note dell'IA che possono migliorare la vostra efficienza.

**Cosa cercare nei riepilogatori/riassumitori di note dell'IA?

Un buon riassuntore di note IA rende il lavoro sui documenti un gioco da ragazzi. Ecco alcuni elementi da tenere a mente per riepilogare/riassumere le note dell'IA:

Facilità d'uso: Lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva, facile da navigare e da utilizzare

Lo strumento deve avere un'interfaccia intuitiva, facile da navigare e da utilizzare Opzioni di personalizzazione: Deve offrire la possibilità di personalizzare e modificare il formato, la lunghezza e la quantità di dettagli dei riepiloghi in base alle proprie esigenze

Deve offrire la possibilità di personalizzare e modificare il formato, la lunghezza e la quantità di dettagli dei riepiloghi in base alle proprie esigenze Qualità del riepilogo: I riepiloghi/riassunti generati devono catturare l'essenza dei documenti

I riepiloghi/riassunti generati devono catturare l'essenza dei documenti Caratteristiche utili: Oltre al riepilogare/riassumere il testo, il software di IA deve fornire funzionalità utili come la traduzione, la trascrizione di file audio/video, le capacità di modifica, ecc.

Oltre al riepilogare/riassumere il testo, il software di IA deve fornire funzionalità utili come la traduzione, la trascrizione di file audio/video, le capacità di modifica, ecc. Capacità di integrazione: Il riepilogatore/riassunto di note dell'IA deve integrarsi senza problemi con altri strumenti, come i word processor e i software di project management.

Il riepilogatore/riassunto di note dell'IA deve integrarsi senza problemi con altri strumenti, come i word processor e i software di project management. Opzioni di condivisione ed esportazione: Deve consentire di salvare il riepilogo/riassunto sul dispositivo per un uso successivo e di esportarlo e condividerlo con altri in PDF, Word, ecc.

Deve consentire di salvare il riepilogo/riassunto sul dispositivo per un uso successivo e di esportarlo e condividerlo con altri in PDF, Word, ecc. Prezzo accessibile: Lo strumento di riepilogazione/riassumere deve avere un valore elevato e la sua sottoscrizione deve avere un prezzo ragionevole

I 10 migliori riepilogatori/riassumitori di note IA da utilizzare

Dopo aver esaminato le funzionalità/funzione di cui sopra nella pletora di generatori di riepilogo/riassunto IA presenti sul mercato, abbiamo selezionato i dieci migliori strumenti da prendere in considerazione. Esaminiamoli uno per uno.

1. ClickUp (Il migliore per riepilogare/riassumere note)

ClickUp è una piattaforma di produttività ricca di funzionalità costruita per l'uso individuale e aziendale. Offre una serie estesa di potenti funzionalità/funzione, tra cui un sistema di Funzionalità/funzione di IA per la presa di note chiamato ClickUp Brain .

genera riepiloghi concisi delle note, trascrivi riunioni video e molto altro con ClickUp Brain_

ClickUp Brain eccelle nel riepilogare/riassumere note e documenti in concetti chiave e punti chiave. Con poche e semplici istruzioni, genera riepiloghi/riassunti su misura in pochi secondi.

Inoltre, ClickUp Brain è in grado di trascrivere riunioni video e di riepilogare/riassumere le note delle riunioni . Può anche tradurre in varie lingue, tra cui francese, italiano, spagnolo e altre ancora.

Oltre a ClickUp Brain, Funzionalità blocco note di ClickUp consente di annotare note, creare liste di controllo, formattare e modificare le note da qualsiasi luogo. Inoltre, con Documenti ClickUp è possibile creare, organizzare e archiviare le note e i documenti in un unico luogo.

Come parte dell'ecosistema ClickUp, questi strumenti si integrano perfettamente. Ciò significa che ClickUp Brain può facilmente generare note e liste di controllo direttamente in Blocco note e Documenti.

Può anche generare programmi per le riunioni, aggiornamenti sulla produttività e attività e sottoattività secondarie a partire dalle note.

ClickUp Brain aiuta a scrivere note di qualità, a lavorare più velocemente e da fare in meno tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Note di condivisione Notta è un popolare programma per prendere note e per Strumento di trascrizione dell'IA per registrazioni audio e video. Può trascrivere tutti i tipi di video, compresi quelli delle riunioni, i video di YouTube, i webinar e i podcast. Inoltre, è in grado di riepilogare/riassumere le trascrizioni da file video e audio in un modulo facilmente fruibile.

Notta consente anche di effettuare ricerche all'interno delle trascrizioni, migliorando la capacità di trovare rapidamente le informazioni essenziali.

Le migliori funzionalità/funzione di Notta

Generazione di riepiloghi/riassunti capitolo per capitolo delle trascrizioni delle riunioni

Trascrizione di contenuti in oltre 50 lingue, tra cui tedesco, spagnolo, portoghese, ecc.

Si integra senza problemi con strumenti di riunione come Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, ecc.

Personalizzare il contenuto con una varietà di modelli con possibilità di modifica

Condivisione delle note in sicurezza con i membri del team e le parti interessate

Nessun limite

Non consente di riepilogare/riassumere direttamente i PDF o qualsiasi altro file di testo

Fornisce l'accesso al generatore di riepilogo/riassunto dell'IA solo nel piano a pagamento

Prezzi non noti

**Free Forever

Pro: $14,99/mese per utente

$14,99/mese per utente Business: $27,99/mese per utente

$27,99/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Notta valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: N/A

3. Wordtune (il migliore per riepilogare/riassumere testi e file video)

Via Wordtune Wordtune è uno strumento di scrittura, parafrasi e riepilogo/riassumere alimentato dall'IA. Permette di scrivere rapidamente contenuti di alta qualità, aiutandovi a sfuggire alla trappola del blocco dello scrittore. Inoltre, consente di parafrasare i contenuti per farli sembrare più autentici e risuonare con gli altri lettori.

Oltre a essere un assistente per la scrittura e la parafrasi, Wordtune è uno strumento di Riepilogare/riassumere testi e video guidato dall'IA . È in grado di riepilogare un'ampia varietà di file, da documenti di testo, articoli e pagine web a video di riunioni e video di YouTube, fornendo riepiloghi/riassunti.

Aiuta a comprendere una grande quantità di informazioni in poco tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Wordtune

Personalizzazione del tono, del linguaggio e della lunghezza dei riepiloghi/riassunti per soddisfare le vostre esigenze

Creare messaggi informali e corrispondenze formali su misura per le vostre esigenze

Ricevere assistenza in ogni passaggio del processo di scrittura, dall'ideazione alla creazione

Garantire l'accuratezza grammaticale e ortografica con le funzionalità di revisione dello strumento

Tradurre i riepiloghi/riassunti in inglese da diverse lingue, tra cui tedesco, ebraico, francese, russo, ecc.

Limiti di Wordtune

Può scrivere testi e riepiloghi solo in lingua inglese

Fornisce solo un numero limitato di riepilogare/riassumere nella versione gratis

Prezzi di Wordtune

Base: Gratis

Gratis Avanzato: $13,99/mese per utente

$13,99/mese per utente Unlimitato: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Azienda: Contatto commerciale

Valutazioni e recensioni di Wordtune

G2: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

4. Otter.ai (il migliore per riepilogare/riassumere le riunioni dal vivo)

Via Otter.ai Otter.ai è un popolare **strumento di riepilogazione/riassumere in IA le note delle riunioni dal vivo. È in grado di convertire le parole pronunciate in testo in tempo reale e di generare riepiloghi/riassunti delle riunioni della durata di trenta secondi.

Durante la generazione dei riepiloghi, identifica gli elementi d'azione e li assegna ai membri del team, mantenendoli allineati sui passaggi successivi. Inoltre, consente ai membri del team di collaborare e chattare grazie alla sua funzionalità/funzione.

Lo strumento offre anche funzioni di trascrizione, che lo rendono ideale per chi lavora nei settori dell'istruzione, del marketing, del reclutamento, del commerciale, ecc.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Genera contenuti come email e aggiornamenti di stato per le riunioni

Si integra perfettamente con team come Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, ecc.

Evidenzia e aggiunge immagini ai riepiloghi/riassunti e li condivide con gli altri tramite collegamenti

Limiti di Otter.ai

Non offre la possibilità di condividere i riepiloghi/riassunti sotto forma di PDF, DOCX, TXT e altri formati di file

Meno preciso di altri riepilogatori/riassunti IA, soprattutto in caso di scarsa qualità dell'audio e connessione alla rete

Prezzi di IA

**Free

Pro: $16,99/mese per utente

$16,99/mese per utente Business: $30/mese per utente

$30/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Otter.ai

G2: 4.3/5 (200+ recensioni)

4.3/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (80+ recensioni)

Leggi di più Abbandonare carta e penna: Come usare l'IA per le note delle riunioni

5. IA Jasper (migliore per generare e riepilogare/riassumere contenuti)

Via Jasper AI Come uno dei più importanti Assistenti virtuali IA jasper IA può generare e riepilogare un'ampia varietà di contenuti. Vi aiuta a creare titoli per gli articoli, biografie per i profili dei social media e contenuti di lunga durata come blog, eBook, ecc.

Inoltre, aiuta a condensare documenti, reportistica e altri tipi di contenuti lunghi in riepiloghi/riassunti ben scritti.

Che si tratti di riepilogare/riassumere materiali di marketing e documenti accademici, Jasper IA fornisce gli strumenti per migliorare la comprensione e rendere i contenuti più incisivi.

Le migliori funzionalità/funzione di Jasper IA

Inserimento di fino a 5000 caratteri dal testo originale

Genera riepiloghi/riassunti in più di 25 lingue

Riduzione di argomenti complessi e tecnici in riepiloghi/riassunti di facile comprensione

Regolazione del tono e del livello di dettaglio dei riepiloghi/riassunti

Limiti dell'IA di Jasper

Non offre un piano Free; alcuni utenti potrebbero trovare il suo costo di sottoscrizione piuttosto elevato

Le traduzioni in alcune lingue, come il tedesco, possono risultare in errori grammaticali e richiedono quindi una revisione

Prezzi di Jasper IA

Autore: $49/mese per utente

$49/mese per utente Pro: $69/mese per utente

$69/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jasper IA

G2: 4.7/5 (1200+ recensioni)

4.7/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1500+ recensioni)

6. IA Summarizer (il migliore per riepilogare/riassumere i file di testo)

Via AI Summarizer Se si desidera riepilogare un saggio accademico, un articolo di ricerca, un post di un blog o qualsiasi altro tipo di testo, IA Summarizer è uno strumento eccellente per questo lavoro. Permette di impostare una lunghezza del riassunto e di conseguenza riepilogare/riassumere il testo mantenendo il significato e il contesto originale.

Inoltre, il suo design user-friendly lo rende facile da navigare e accessibile a tutti i livelli di competenza tecnica.

Le migliori funzionalità/funzione di IA Summarizer

Visualizza la riga migliore del contenuto riepilogato/riassunto

Generazione di riepiloghi in paragrafi e punti elenco

Tradurre o generare riepiloghi/riassunti in otto lingue diverse, tra cui tedesco, spagnolo, francese e portoghese

Copiare il contenuto riepilogato/riassunto e scaricarlo come file Docx

Limiti del riepilogatore/riassunto IA

Non offre la possibilità di trascrivere e riepilogare contenuti audio/video

Offre formati di file limitati (solo un tipo: .docx) per scaricare i riepiloghi/riassunti

Prezzi di IA Summarizer

IA Assistant: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Controllore di plagio: $6,99/mese per utente

$6,99/mese per utente Tutto in uno: $9,99/mese per utente

Repilogare/riassumere /IA Valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Quillbot (migliore per parafrasare e riepilogare/riassumere note e documenti)

Via Quillbot Quillbot è una soluzione di scrittura alimentata dall'IA che comprende strumenti come parafrasatore, controllore grammaticale, generatore di citazioni, riepilogatore e traduttore.

Aiuta a creare contenuti chiari e raffinati che risuonino e impressionino il pubblico a cui sono destinati. Inoltre, aiuta a riepilogare/riassumere documenti, carte e articoli fino ai loro punti chiave.

Quillbot è in grado di trasformare informazioni complesse in formati digeribili, il che lo rende una risorsa preziosa per ricercatori e studenti.

Le migliori funzionalità/funzione di Quillbot

Genera riepiloghi in due stili: frasi/riassunti chiave e paragrafi

Regola la lunghezza dei riepiloghi/riassunti in base alle proprie esigenze

Parafrasa le parole usando il thesaurus incorporato

Crea citazioni in diversi formati, tra cui APA, Chicago, MLA, ecc.

Correggere gli errori grammaticali e di punteggiatura con un solo clic

Limiti di Quillbot

Offre la generazione di riepiloghi fino a 600 parole nella versione gratuita

A volte parafrasa le frasi in un modo che le rende difficili da comprendere

Prezzi di Quillbot

**Gratis

Premium: $4,17/mese per utente (fatturati annualmente)

$4,17/mese per utente (fatturati annualmente) Team: $3,75/mese per utente fino a 10 utenti (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Quillbot

G2: 4.4/5 (30+ recensioni)

4.4/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.5 (100+ recensioni)

8. Hypotenuse IA (migliore per generare e riepilogare/riassumere contenuti SEO-friendly)

Via ipotenusa Hypotenuse IA è un generatore di contenuti SEO-friendly che funge anche da IA riepilogare/riassumere note e documenti per i professionisti del marketing.

Permette di generare metadati, descrizioni di prodotti, post sui social media, articoli a modulo lungo e altri tipi di contenuti ottimizzati per la SEO.

Inoltre, consente di riepilogare/riassumere paragrafi, articoli, documenti e video in base ai concetti e alle idee principali.

Le migliori funzionalità di IA di Hypotenuse

Riduce i contenuti in punti elenco o brevi paragrafi

Genera contenuti e immagini in modo da allinearsi alla voce del vostro marchio

Formattare i contenuti in base alle linee guida del marchio

Inserire link ipertestuali interni ed esterni nei contenuti

Tradurre contenuti e riepiloghi/riassunti in più di 25 lingue

Limiti dell'IA di Hypotenuse

Per alcuni utenti, il prezzo di sottoscrizione di questo strumento di IA è piuttosto costoso

Ha un limite di parole per la generazione di contenuti nei piani a pagamento

Prezzi dell'IA di Hypotenuse

Entry: $29/mese

$29/mese Essenziale: $87/mese

$87/mese Blog Pro: $230/mese (fino a 3 postazioni)

$230/mese (fino a 3 postazioni) Personalizzato: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su IA Hypotenuse IA

G2 : 4.6/5 (50+ recensioni)

: 4.6/5 (50+ recensioni) Capterra: N/A

9. Anyword IA (il migliore per scrivere e riepilogare/riassumere contenuti per gli esperti di marketing)

Via {\a6}Parola AI Come piattaforma di scrittura progettata per i team di marketing, Anyword IA aiuta gli addetti al marketing a generare contenuti convincenti, dalle copie di email e annunci alle landing page e ai post sui blog. Inoltre, grazie al suo strumento di parafrasi, aiuta a riproporre i contenuti esistenti con informazioni aggiuntive.

Inoltre, lo strumento di riassunto del testo di Anyword IA aiuta gli addetti al marketing a riepilogare moduli lunghi di contenuto, aiutandoli a risparmiare ore di tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Anyword IA

Genera riepiloghi/riassunti in tre formati: paragrafo, parole chiave e TL;DR

Tradurre contenuti e riepiloghi in più lingue, tra cui italiano, tedesco, spagnolo, ecc.

Controlla i contenuti per verificare la presenza di plagi con il controllore incorporato dello strumento

Personalizzazione di oltre 100 modelli di marketing per adattarli al vostro marchio

Analizzare e prevedere le prestazioni dei contenuti pubblicati

Limiti dell'IA di Anyword

Leggermente costoso rispetto ad altri riepilogatori/riassumitori di note dell'IA

A volte può produrre informazioni imprecise

Prezzi di IA di Anyword

Starter: $49/mese

$49/mese Data-Driven: $99/mese

$99/mese Business: $499/mese

$499/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di IA Anyword IA

G2: 4.8/5 (1000+ recensioni)

4.8/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (300+ recensioni)

10. TLDR Questo (migliore per riepilogare/riassumere lunghi articoli e documenti)

Via questo è un articolo che non ha nulla a che vedere con il mondo del lavoro TLDR This è uno dei popolari strumenti di IA online per riepilogare documenti, note e articoli. Progettato per studenti, scrittori, ricercatori, giornalisti e qualsiasi altra persona che voglia capire il succo di un lungo contenuto, riepilogherà rapidamente le informazioni in un pezzo di contenuto facile da digerire.

Questo strumento di riepilogare/riassumere con l'IA offre un'esperienza di lettura ordinata, facile da comprendere e da utilizzare.

TLDR Le migliori funzionalità/funzione

Estrazione di metadati come il nome dell'autore, la data di pubblicazione, il titolo dell'articolo, ecc.

Ottenere una stima della durata stimata di lettura di articoli e post di blog

Evidenziare le informazioni più rilevanti e filtrare gli argomenti deboli e le sciocchezze

Riepilogare/riassumere rapidamente le pagine web con le estensioni per due browser, Google Chrome e Firefox

TLDR Questo limite

Richiede una connessione internet priva di problemi per riepilogare le informazioni critiche da testi lunghi

Non fornisce alcuna opzione per modificare la lunghezza o il formato dei riepiloghi/riassunti

TLDR Questo prezzo

**Gratis

Starter: $4/mese per utente

$4/mese per utente Professionale: $8.25/mese per utente

$8.25/mese per utente Business: $16,60/mese

TLDR Queste valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Leggi tutto: Come utilizzare l'IA per la documentazione

Ripilogare/riassumere le note e aumentare la produttività con ClickUp

I riassuntori di note IA sono diventati strumenti essenziali in un mondo inondato di informazioni. Condensano testi lunghi in punti chiave, consentendo di coglierne l'essenza in pochi secondi.

Ora che conoscete i dieci migliori strumenti di IA per riepilogare/riassumere le note, è il momento di iniziare a ottimizzare i vostri appunti e documenti. Prendete in considerazione l'utilizzo di strumenti di produttività ricchi di funzionalità come ClickUp per semplificare le vostre attività.

ClickUp aiuta a riepilogare/riassumere le informazioni chiave e permette di organizzare e memorizzare le note in modo efficiente, consentendo di comprendere e lavorare rapidamente su un'ampia varietà di testi. Iscriviti con ClickUp gratis e riepilogare/riassumere testi lunghi in pochi secondi!