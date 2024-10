Come prendere le note da un video come un professionista

Un tempo la partecipazione a conferenze di persona e la presa di note da una lavagna erano la norma.

Ma oggi? Schermi digitali, classi Zoom e video online sono tutto intorno a noi. Eppure, l'arte di prendere appunti continua a prosperare.

Dopotutto, come ha detto saggiamente l'autore americano Ben Casnocha: "**Se non scrivi quello che stai ascoltando e imparando, quali sono le probabilità che tu lo ricordi?

Ma il punto è che la presa di nota è cambiata in modo significativo nel corso degli anni.

Oggi gli strumenti di IA sono in grado di riepilogare automaticamente i video e di aiutarci a scrivere note più concise.

Ma cosa distingue una buona nota da una buona e come si possono sfruttare gli strumenti di IA per ottenere il massimo dai video? Cerchiamo di capire innanzitutto come prendere note da un video in modo efficace e perché è ancora un elemento essenziale dell'apprendimento. ✍️

Perché prendere nota dai video

Storicamente, prendere note è sempre stato visto come un segno di uno studente o ascoltatore attento e serio. Da fare, però, è un'attività che migliora l'apprendimento? Ecco cosa dice la scienza:

Secondo ricerca di Audrey van der Meer e Ruud van der Weel dell'Università norvegese di scienza e tecnologia (NTNU), le persone prendono note senza pensare.

è molto allettante scrivere tutto ciò che il docente dice. Entra dalle orecchie ed esce dai polpastrelli, ma non si elabora l'informazione in entrata "**_, ha osservato l'esperta.

Nel 2022, il canale YouTube Koi ha pubblicato un video dal titolo " Perché la tua pessima presa di note sta rovinando i tuoi voti nel video, il narratore spiega un concetto chiamato "carico cognitivo"

Paragona il nostro cervello a un telefono, e il carico cognitivo rappresenta la batteria. Sottolinea che il nostro cervello non è fatto per il multitasking, che lo sovraccarica.

Il narratore racconta un'esperienza personale del suo secondo anno di medicina, in cui la sua ossessione per la presa di note ha ostacolato la sua concentrazione sui pazienti. Invece di trattenere le informazioni cruciali, faticava a porre domande pertinenti. Una volta passato dall'eccessivo prendere appunti all'ascolto attivo, la sua capacità di entrare in connessione con i pazienti è migliorata in modo significativo.

Ma come funziona il prendere appunti con altri mezzi, come i video? È possibile sfruttare l'IA per aiutare a prendere appunti mentre si guarda un video? (Suggerimento: sì,) ClickUp ti copre!)

Come prendere note da un video

**Sondaggio: qual è la tua sfida più grande quando prendi le note da un video?

Stare al passo con contenuti dal ritmo incalzante (dove non è possibile prendere note e ascoltare allo stesso tempo) Rimanere concentrati durante i video più lunghi Organizzare le note in modo efficace (durante o dopo il video) Ricordare i dettagli critici dopo la fine del video

Qualunque sia la vostra risposta, abbiamo una soluzione per tutte le sfide di cui sopra. Continuate a leggere 🙂

1. Abilitare le didascalie chiuse o i sottotitoli

Una soluzione semplice al dilemma della presa di nota è l'uso dei sottotitoli.

Quando si guardano i video di YouTube, ad esempio, è bene attivare la funzionalità/funzione di sottotitoli o didascalie chiuse. In questo modo è possibile leggere il testo sullo schermo durante la visualizzazione. In questo modo si migliora notevolmente la comprensione e ci si impegna di più.

Ricordate che le didascalie chiuse includono suoni di sottofondo e indicazioni non verbali, il che le rende ideali per le persone con problemi di udito, mentre i sottotitoli sono rivolti agli spettatori che vogliono leggere insieme a loro.

2. Cercare le trascrizioni dei video

Alcuni video didattici prevedono la trascrizione, che può essere estremamente utile per prendere nota. A differenza dei sottotitoli, la trascrizione consente di leggere il contenuto al proprio ritmo.

Con ClickUp Brain è possibile trascrivere automaticamente le registrazioni con l'IA in pochi minuti.

ClickUp fornisce una trascrizione ricercabile e con data e ora che può essere facilmente annotata o evidenziata. In questo modo è possibile documentare i punti chiave dei video in modo più semplice ed efficiente.

trascrivi senza problemi le tue registrazioni con ClickUp Brain

Ad esempio, se siete uno studente impegnato a destreggiarsi tra più lezioni, questa funzionalità/funzione è una salvezza.

Invece di rivedere intere lezioni prima di un esame, potete cercare rapidamente nella trascrizione per trovare e rivedere le sezioni più rilevanti. In questo modo si risparmia tempo e ci si concentra sulle informazioni più importanti.

Stress? Sparito. 🙌

3. Regolare la velocità di riproduzione dei video

Se il contenuto si muove troppo velocemente, rallentate la riproduzione del video a una velocità di 0,75x (o a una velocità inferiore, se preferite). In questo modo l'utente ha più tempo per assorbire le informazioni e prendere note, come i verbali della riunione senza sentirsi affrettati.

💡Pro Tip: Utilizzare la Tecnica del Pomodoro 🍅

Quando si guardano video più lunghi (video di 1-3 ore o serie di lezioni che durano decine di ore), provare la tecnica del Pomodoro per mantenere la concentrazione. Guardate il video per 25 minuti, fate una pausa di 5 minuti e ripetete. Questo vi aiuterà a rimanere freschi e a conservare più informazioni.

4. Mettere in pausa il video per prendere note

Non riuscite a seguire il video? Nessun problema: mettetelo in pausa ogni volta che è necessario per annotare le informazioni chiave.

Con ClickUp Clip è possibile registrare lo schermo, aggiungere commenti per una successiva revisione e mettere in pausa la registrazione in qualsiasi momento per prendere note dettagliate.

Questa funzionalità/funzione consente di catturare i punti essenziali dei video e di condividere o incorporare direttamente i clip nei documenti ClickUp per la documentazione e la revisione.

Per le videolezioni, ascoltare attivamente le parole chiave e i concetti è fondamentale per prendere nota in modo efficace. L'uso di sottotitoli o didascalie chiuse può migliorare la comprensione e l'impegno, assicurando che il materiale venga afferrato in modo più approfondito.

ClickUp si integra facilmente con i programmi esistenti software di condivisione dello schermo se avete bisogno di partecipare a una chiamata o di condividere le vostre note con i membri del team.

condividete le vostre idee in modo visuale e udibile con ClickUp Clips_

🏷️ Esempio: Immaginate di essere uno studente che si sta preparando per gli esami finali. Invece di lottare per stare al passo con lezioni video dal ritmo incalzante, potete mettere in pausa e prendervi il vostro tempo per assicurarvi di catturare ogni chiave di lettura.

In seguito, durante il ripasso, potrete rivedere le Clip e le note specifiche che avete creato per assicurarvi di non trascurare nulla di vitale.

5. Riavvolgere quando qualcosa non è cancellato

Può sembrare ovvio, ma è fondamentale: se non capite qualcosa, riavvolgete il video e guardatelo di nuovo. Continuate a riavvolgere e a rivedere il video finché il concetto non vi sarà chiaro. Questo è uno degli aspetti migliori dei video registrati: potete assorbirli al vostro ritmo. Afferrare il materiale è essenziale per prendere note accurate ed efficaci.

Anche in questo caso, ClickUp Clip può essere incredibilmente utile. È possibile registrare e catturare sezioni essenziali del video e rivederle tutte le volte che è necessario mentre si prendono le note.

convertite facilmente i vostri ClickUp Clip in attività realizzabili

6. Organizzare le note con titoli e sottotitoli

Creare uno schema aggiungendo titoli e sottovoci in base agli argomenti chiave discussi nel video. Questa struttura vi aiuterà a organizzare i vostri pensieri e renderà più facile la revisione in seguito.

I documenti Google o altri strumenti digitali possono semplificare il processo di annotazione e ridurre le modifiche che richiedono tempo, ClickUp Documenti è un'alternativa migliore. Offre la gestione delle attività, una formattazione personalizzabile e la possibilità di incorporare video e altre risorse direttamente nelle note.

È possibile formattare le note con titoli, sottovoci e punti elenco, collegandosi direttamente alle attività o ad altri documenti rilevanti all'interno del flusso di lavoro.

personalizzate i vostri documenti con opzioni di stile, modelli e video e tabelle incorporati

🏷️ Esempio: i professionisti con un'agenda fitta di impegni possono utilizzare ClickUp Docs per organizzare e accedere facilmente ai loro documenti note e documenti importanti relativi al progetto .

Quando è il momento di prepararsi per una riunione o di affrontare la scadenza di un progetto, tutto è disposto in modo da poter affrontare le attività più importanti senza perdere tempo a cercare tra i file sparsi.

Questo è il vero potere di project management .

Suggerimento: Codifica a colori delle note utilizzando diverse evidenziazioni per rivedere i concetti, le domande e le idee principali. Questo aggiunge un'organizzazione visiva e aiuta durante il ripasso. 🎨

7. Usate i punti elenco per i dettagli chiave

Quando prendete le note, elencate ogni dettaglio importante come un punto elenco. Ad esempio, le parole del nuovo vocabolario o i termini con cui non si ha familiarità, le persone significative, le date, i concetti chiave e altro ancora. I punti elenco rendono le note più chiare e facili da seguire. Concentrandosi sui concetti principali e organizzandoli in punti elenco, è possibile trasformare efficacemente le note in punti chiave concisi.

I documenti di ClickUp e Blocco note di ClickUp le funzionalità/funzione di ClickUp Notepad consentono di creare elenchi puntati e di organizzare le note in modo efficace, rendendole facili da rivedere e da consultare in seguito.

🏷️ Esempio: Gli ingegneri che guardano le demo di un software possono usare i riepiloghi dell'IA per aiutare a suddividere le intricate spiegazioni del codice in punti facili da capire.

annota rapidamente note, idee e promemoria con ClickUp Notepad

8. Mantenete le frasi brevi e semplici

Ricordate: state prendendo note, non state scrivendo un saggio dettagliato.

Utilizzate frasi brevi, frammenti e abbreviazioni per trasmettere rapidamente le idee principali senza perdere tempo a trascrivere frasi lunghe. È sempre possibile lasciare delle indicazioni temporali nelle note per rivedere le sezioni pertinenti del video in un secondo momento.

ClickUp Documenti offre una Modalità Focus priva di distrazioni per aiutarvi a concentrarvi sul riepilogare/riassumere le informazioni chiave del video.

9. Usa le tue parole

Prendete sempre le note con parole vostre. Questa pratica aiuta a rafforzare le informazioni e le rende più facili da ricordare in seguito.

Evitate di copiare le parole esatte dell'oratore: assimilate le informazioni nel modo più sensato per voi e personalizzate il vostro apprendimento.

Miniguida: Come rimanere concentrati mentre si prendono le note da un video

🔕 Eliminare le distrazioni: Chiudere le schede non correlate e silenziare le notifiche

🎯 Utilizzare la modalità Focus: Se state prendendo appunti in ClickUp Docs, utilizzate la modalità Focus per ridurre al minimo le distrazioni e concentrarvi solo sulla presa di nota

⏸️ Fai delle pause: Mettete in pausa il video e fate delle brevi pause ogni 20 minuti per assimilare meglio le informazioni. Gli studi dimostrano che le pause migliorano la concentrazione e la produttività

📝 Repilogare/riassumere ogni 5 minuti: Fermatevi ogni 5-10 minuti per riepilogare/riassumere con parole vostre ciò che avete appena appreso

10. Evidenziate i termini, le persone e i concetti chiave

Prestate attenzione alle parole chiave, alle figure importanti, alle date e ai concetti principali del video. Questi sono spesso enfatizzati sia visivamente che verbalmente. Evidenziateli o sottolineateli nelle vostre note per farli risaltare. ClickUp Brain , un assistente IA intelligente, consente di generare riepiloghi/riassunti IA dei video. In questo modo è possibile personalizzare e riformulare il testo per migliorarne la comprensione.

clickUp Brain cerca le risposte alle tue domande nelle trascrizioni della Clip

11. Disegnare semplici diagrammi dal video

Se il video contiene diagrammi o grafici importanti, fermatevi e riproduceteli nelle vostre note.

In alternativa, potete seguire questi passaggi:

Se state prendendo note digitali, fate screenshot con ClickUp Clip e incorporateli direttamente in ClickUp Docs.

Per fare un ulteriore passaggio, utilizzare Lavagne online ClickUp per disegnare mappe mentali e visualizzare le connessioni tra i concetti chiave.

Dai vita alle tue idee con le mappe mentali di ClickUp Secondo uno studio la presa di appunti visiva è una strategia di apprendimento migliore della sua controparte tradizionale.

Esempio: Se state guardando un webinar sulle tendenze del marketing dei contenuti, potete utilizzare la funzionalità online di ClickUp per mappare visivamente idee e osservazioni. Questo vi permette di fare brainstorming insieme alle vostre note, trasformando le intuizioni del video in strategie attuabili.

12. Notate spunti come il tono e la musica di sottofondo

I video hanno un vantaggio unico: gli indizi non verbali come il tono di voce, la musica di sottofondo e gli effetti sonori spesso sottolineano i punti chiave.

Utilizzando ClickUp Clip, è possibile catturare senza sforzo queste sfumature. Come un'immagine di estensione gratuita per Chrome , Clip consente di registrare senza sforzo lo schermo e di inviare messaggi chiari e di alta qualità tramite un collegamento, un'email o direttamente all'interno di ClickUp.

condividete registrazioni dello schermo di alta qualità con chiunque e ovunque tramite Clip by ClickUp_

13. Utilizzate le marche temporali dei video per strutturare le vostre note

Alcuni video includono marcatori temporali o capitoli, che possono essere un'ottima guida per organizzare le note. Utilizzate questi indicatori temporali come titoli delle vostre note ed elencate i dettagli chiave sotto ciascuno di essi. Questo metodo garantisce che le note seguano il flusso logico del video.

Per semplificarvi la vita, ClickUp Brain vi permette di trascrivere automaticamente i video completati con gli indicatori di tempo. In seguito, è possibile cercare e organizzare facilmente le note in base ai momenti cruciali.

Suggerimento per i professionisti: Organizzare le note con tag ed etichette

In ClickUp Documenti è possibile aggiungere tag o etichette a sezioni specifiche delle note. Utilizzate tag come "Importante", "Da rivedere in seguito" o "Concetto chiave" per categorizzare efficacemente le vostre note. Ciò è utile quando si ha bisogno di rivedere rapidamente alcune sezioni.

L'atteggiamento mentale ideale per prendere le note

Ora che abbiamo spiegato come prendere appunti da un video, analizziamo il passaggio successivo: la mentalità ideale per prendere appunti.

I consigli che abbiamo discusso finora mirano a raggiungere obiettivi chiave che migliorano l'efficienza e l'efficacia della presa di note. Per cominciare, ricordate sempre che le note sono la vostra personale registrazione di ciò che avete visualizzato. Hanno lo scopo di aiutarvi a rivedere e ricordare. Non sono trascrizioni!

Ecco come si dovrebbe affrontare l'annotazione:

Concentrarsi sui concetti principali, non su ogni minimo dettaglio

Usare punti elenco o mappe mentali

Incorporare trigger per la memoria

Rendere le note personali

Creare note che siano utili (e comprensibili) a distanza di mesi

Dopo aver applicato queste strategie, è necessario rivedere e perfezionare le note.

Rivedere e perfezionare le note

La revisione delle note è la parte più importante dell'annotazione (a parte la visione del video/la partecipazione al seminario, ecc.)

Questo vi aiuta a identificare le lacune, le informazioni errate o le aree che necessitano di chiarimenti. Come suggerito in precedenza, provate ClickUp Brain per perfezionare le vostre note generando automaticamente riepiloghi AI dei contenuti dei video.

🏷️ Esempio: immaginate un gestore del team che rivede una riunione registrata. Utilizzando ClickUp Brain, trascrive e riepiloga la discussione, evidenziando gli elementi chiave e le decisioni prese. In questo modo è possibile perfezionare rapidamente le note, assicurando che tutti i punti critici vengano catturati e comunicati efficacemente al team.

ClickUp aiuta a prendere note migliori

Non c'è dubbio. Le note possono contribuire a migliorare il nostro apprendimento. Ma prendere appunti non significa solo scarabocchiare tutto ciò che si ascolta in un video. È un'abilità che, se usata bene, può funzionare come un ottimo strumento di memoria e un risparmio di tempo per le revisioni future.

ClickUp può semplificare il vostro viaggio verso una presa di nota efficace ed efficiente. Riassumendo: ClickUp Brain per riepilogare i video con l'IA, ClickUp Clips per prendere note dettagliate, ClickUp Docs per incorporare i video e formattare le note e ClickUp Whiteboards per visualizzare i concetti.

Siete pronti a esplorare queste funzionalità/funzione dal vivo? Iscrivetevi su ClickUp gratis e sperimenta una migliore presa di nota! ✏️