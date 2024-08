Note digitali e note cartacee: Cosa è meglio?

Ci sono due tipi di persone al mondo.

Uno preferisce scrivere su carta, l'altro digita sul proprio dispositivo digitale. Entrambi tengono le note per gli stessi motivi: ricordare meglio, organizzare le idee e registrare le informazioni per un uso futuro.

Ma nel confronto tra note cartacee e note digitali, qual è il metodo più popolare per prendere appunti e quali sono i loro vantaggi?

È emerso che le note cartacee sono complessivamente migliori per conservare il feedback. Tuttavia, non sono all'altezza delle superiori capacità organizzative delle note digitali.

Per risolvere il dibattito tra appunti cartacei e appunti digitali, abbiamo fatto molte ricerche, consultando studi e sondaggi online e raccogliendo le opinioni di studenti e professionisti.

E siamo qui per condividere con voi le nostre note (vedi Da fare?).

Capire la presa di note

prendere appunti permette di catturare qualsiasi cosa, dai pensieri fugaci alle informazioni essenziali_

Perché è importante prendere appunti? Se vi state chiedendo la stessa cosa, analizziamo l'ampiezza delle informazioni che di solito annotiamo.

Si va dagli elenchi di cose da fare alle voci di un diario, fino alle annotazioni di carattere generale note di riunione elenco della spesa, piani di ricerca e persino promemoria casuali.

Inoltre, ci sono diversi classici tecniche per documentare le note :

Ilmetodo di contorno per contenuti strutturati

Il metodoMetodo Cornell per una revisione mirata

Grafici per i confronti

Mappe mentali per gli studenti visivi

Il metodo della frase semplice per catturare direttamente le informazioni

Esplorare la presa di nota su carta

Se prima di prendere una decisione stilate un elenco di pro e contro, siete nel posto giusto.

Prima di risolvere il dibattito tra note cartacee e note digitali, diamo una rapida occhiata all'efficacia delle note cartacee:

Pro e contro delle note cartacee

Pro Cons Migliora la ritenzione delle informazioni: Gli studi suggeriscono che scrivere a mano le note aiuta a connettersi meglio con il contenuto e a ricordare in modo più efficace Metodo più semplice: Ci vuole più tempo a scrivere che a digitare. Un adulto medio scrive circa 13 parole al minuto, mentre la digitazione si aggira in media intorno alle 40 parole al minuto Privacy: È più facile mantenere il contenuto privato con le note scritte a mano, poiché non c'è il rischio di violazioni digitali o di condivisione accidentale Sforzo fisico: La mano che scrive può stancarsi prima di aver finito. Una "pausa per le mani" può portare a note incomplete Comprensione più approfondita: Scrivere a mano rallenta il ritmo, lasciando più tempo per assorbire le informazioni e fare connessioni Convenienza: Per tenere le note con sé, è necessario portare con sé un taccuino, il che può essere meno pratico per la scrittura in movimento Meno distrazioni: Le note scritte a mano eliminano le distrazioni digitali come le notifiche e i social media Disordine: Scrivere su carta genera disordine fisico Personalizzazione: È possibile disegnare facilmente diagrammi, scarabocchi e altri elementi visivi che aiutano a comprendere informazioni complesse e a creare un'esperienza di annotazione personalizzata Non è ideale per gli ambienti a ritmo sostenuto: Per i dipendenti aziendali che documentano i verbali di una riunione, le note cartacee non sono l'ideale a causa della velocità ridotta e della difficoltà di tenere il passo con le discussioni veloci

**Disimballiamo la tabella!

Quando l'obiettivo è comprendere e conservare le informazioni in profondità, le note cartacee spesso superano le loro controparti digitali. Scrivere a mano rallenta la presa di note e questo ha i suoi vantaggi. Studio di Mueller e Oppenheimer ha evidenziato che le note scritte a mano avevano solo l'8,8% di sovrapposizioni verbali rispetto al 14,6% delle note scritte con il computer portatile.

Questo significa che gli studenti elaborano le informazioni più profondamente quando scrivono invece di trascriverle semplicemente.

Tuttavia, se si vuole essere efficienti in termini di tempo, questo può essere un problema.

Uno dei problemi principali delle note scritte a mano è la ricerca di informazioni specifiche. Questo è particolarmente difficile per gli studenti che hanno note su più materie e le preferiscono meglio organizzate.

E per i dipendenti delle aziende? Quando è stata l'ultima volta che avete visto una persona prendere appunti su carta? Le note cartacee sono utili, ma non sono l'ideale per gli ambienti aziendali dai ritmi frenetici, dove il tempo è fondamentale.

Dopo tutto, chi vuole perdere tempo a cercare in una pila di quaderni quando esistono strumenti per prendere appunti come ClickUp? Una semplice ricerca permette di accedere a qualsiasi contenuto in pochi secondi: è così facile.

Navigare tra le note digitali

Ora torniamo al nostro tavolo da disegno, cioè al nostro elenco di pro e contro preferiti. Questa volta, però, ci occupiamo in dettaglio della presa di nota digitale.

Pro e contro della presa di note online

## Pro Cons ## Più veloce: Volete annotare rapidamente il verbale della riunione? La digitazione è generalmente più veloce della scrittura a mano, con una velocità media di circa 40 parole al minuto Rischi per la sicurezza: Chi prende le note in modo digitale è relativamente vulnerabile a virus informatici, hacking, furti e guasti alle apparecchiature Portabilità: Le app per prendere appunti, come ClickUp, consentono di accedere alle note sul computer o sul telefono, rendendo più facile prendere appunti in movimento Dipendenza dalla tecnologia: L'accesso alle note può essere perso in caso di rottura del dispositivo o di malfunzionamento del software. Inoltre, il software e lo spazio di archiviazione dei dati sono spesso a pagamento Modelli: Le app moderne offrono modelli che forniscono un punto di partenza strutturato e funzionalità/funzione aggiuntive per le attività, i promemoria e l'integrazione con il calendario, migliorando la produttività Graffio digitale: Senza sistemi di organizzazione efficaci, i file online possono diventare ingombranti, rendendo difficile trovare note specifiche e sovraccaricando l'utente Facilità di condivisione e archiviazione: Le note digitali possono essere facilmente condivise e archiviate per un rapido recupero, il che è utile per lavori collaborativi e progetti di gruppo Distrazione e multitasking: I dispositivi digitali possono essere fonte di distrazione a causa delle notifiche e dei social media, interrompendo l'attenzione e la concentrazione durante la presa di note

Integrazione con altri strumenti: Gli strumenti digitali possono integrarsi con altre app, come i timer del telefono e gli strumenti di project management, creando un flusso di lavoro continuo per la gestione delle attività e delle promemoria

Il caso delle note digitali

l'88% degli studenti possiede un computer portatile e il 63% lo usa durante le lezioni. C'è un motivo per cui le note virtuali stanno diventando sempre più popolari.

Immaginate questo: Avete preso in prestito le note di un compagno di classe, solo per scoprire che la sua calligrafia assomiglia a una lingua straniera. Frustrante, vero?

È qui che le note digitali brillano: sono come ricette standardizzate, chiare e coerenti. Possono essere scaricati e criptati. E la più grande bandiera verde di tutte: strumenti di collaborazione digitale sono dotati di correzione automatica che rimuove automaticamente gli errori di battitura (letteralmente un salvavita!).

Da fare, però, la parte migliore? Sono il migliori per organizzare le note .

Semplificare la giornata lavorativa con le note virtuali Piattaforme per prendere note sono dotate di funzionalità/funzione integrate come tag, cartelle e barre di ricerca, che facilitano il lavoro di tutti gli utenti.

A Reportistica McKinsey ha rivelato che i professionisti sprecano quasi il 20% della loro settimana lavorativa alla ricerca di informazioni. Lasciate che questa percentuale venga recepita: è quasi un'intera giornata lavorativa!

Ecco come le note virtuali possono fare la differenza per voi:

Efficienza che fa risparmiare tempo : Come già detto, le note digitali, con le loro funzioni di tag, cartelle e ricerca, trasformano il recupero delle informazioni in un processo semplice che dura pochi secondi

: Come già detto, le note digitali, con le loro funzioni di tag, cartelle e ricerca, trasformano il recupero delle informazioni in un processo semplice che dura pochi secondi Aumento della memoria e della ritenzione : Strutturare i pensieri in punti o schemi chiari è dimostrato che migliora la memorizzazione

: Strutturare i pensieri in punti o schemi chiari è dimostrato che migliora la memorizzazione Presa di decisioni informata : Le note ben organizzate sono i pilastri di un solido processo decisionale. Con un facile accesso alle informazioni rilevanti, è possibile analizzare le opzioni e trarre conclusioni informate

: Le note ben organizzate sono i pilastri di un solido processo decisionale. Con un facile accesso alle informazioni rilevanti, è possibile analizzare le opzioni e trarre conclusioni informate Combattere il sovraccarico di informazioni : Siamo nell'era digitale e gli strumenti di IA sono ovunque. Combinandoli con le note online, è possibile condensare le informazioni in punti chiave ed evitare il sovraccarico di informazioni che spesso accompagna la ricerca

: Siamo nell'era digitale e gli strumenti di IA sono ovunque. Combinandoli con le note online, è possibile condensare le informazioni in punti chiave ed evitare il sovraccarico di informazioni che spesso accompagna la ricerca Grande collaborazione: Un'app per le note digitali in condivisione è ideale per il lavoro di squadra. Tutti rimangono sulla stessa pagina (letteralmente) e i progetti procedono senza intoppi

ClickUp: Lo strumento ideale per prendere appunti digitali

Nella maggior parte degli scenari, team, studenti e dipendenti cercano le stesse cose quando si tratta di prendere note efficaci:

Collaborazione efficace

Integrazione con altri strumenti (Google Suite, per istanza)

e il preferito di tutti: la vecchia IA

ClickUp soddisfa tutti questi requisiti e molto altro ancora, rendendo la questione note cartacee vs. note digitali un gioco da ragazzi!

Ecco alcuni scenari che dimostrano perché ClickUp è lo strumento di annotazione digitale più adatto a voi.

Utilizzo di ClickUp Brain per la ricerca

Riepilogare/riassumere le note, cercare informazioni specifiche e automatizzare le attività di ClickUp Brain

Sfida: Siete uno studente laureato che sta facendo ricerche per la vostra tesi. Numerose note, attività e documenti sparsi su diverse piattaforme richiedono un sistema unificato per semplificare la ricerca.

Soluzione: ClickUp Brain Funzionalità/funzioni:

/IA Knowledge Manager: L'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain fornisce risposte immediate alle domande relative alla ricerca. È possibile chiedere informazioni su argomenti specifici, accedere alle note e ottenere risposte concise basate sul contesto della ricerca. Può anche richiamare le note archiviate in altre app, come Google Drive

Automazioni: L'IA riepiloga automaticamente lo stato di avanzamento della ricerca e aggiorna l'utente sulle attività cardine e sulle attività da svolgere

Utilizzo dei modelli ClickUp per la gestione dei corsi

Sfida: Siete un professore che si prepara a tenere un nuovo corso. Dovete organizzare il materiale del corso e creare un piano strutturato da condividere con gli studenti.

Soluzione: Modelli ClickUp Funzionalità/funzioni:

Modelli preconfezionati : ClickUp offre un intervallo di modelli che aiutano a strutturare in modo efficiente il contenuto del corso

: ClickUp offre un intervallo di modelli che aiutano a strutturare in modo efficiente il contenuto del corso Formati personalizzabili: È possibile personalizzare questi formatimodelli per la presa di note per adattarsi alla struttura del corso, aggiungendo sezioni per le lezioni, i compiti e le scadenze importanti

Scarica questo modello Modello per le note di classe di ClickUp è il modello ideale per gli studenti per mantenere le note aggiornate e organizzate. Questo modello di documento personalizzabile aiuta a organizzare le note della classe, i collegamenti, i compiti, ecc. Formattatelo come preferite e aggiungete commenti alle note. Vi fornirà anche un blocco note separato da tenere come blocco note! La vista Elenco consente di classificare, raggruppare e filtrare le note.

Anche se non siete studenti, tutti possiamo trarre beneficio da un po' di note di tanto in tanto. Riunioni d'ufficio, idee creative e annotazioni di attività: tutto questo diventa molto più efficace quando si prendono note.

Per esempio, modelli come Modello di note giornaliere di ClickUp sono ideali per organizzare gli elementi di azione in base ad attività, elenchi, idee, ecc. È anche possibile definire la priorità di ogni elemento, per aiutarvi a portare a termine le vostre attività in tempo.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Daily-Notes-Template.jpg Modello per le note giornaliere di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039636&department=other&\_gl=1\*1tp85mo\*\_gcl\au\*MTAyNDQ2NjA1NC4xNzIxMjMzNzE0 Scarica questo modello /$$$cta/

Il modello di appunti giornalieri di ClickUp vi consente di annotare note rapide e elementi d'azione in tempo reale, di visualizzare i vostri stati rispetto agli obiettivi che vi siete prefissati, di stabilire le priorità di attività e progetti e di collaborare più facilmente con i membri del team. È anche possibile impostare stati personalizzati per ogni nota presa!

Sfruttare ClickUp Teams per la collaborazione in team

Registrare tutte le informazioni importanti in un unico posto su ClickUp Docs

Sfida: In qualità di project manager, dovete coordinare un progetto complesso con più parti interessate. È inoltre necessario collaborare sui documenti e monitorare lo stato di avanzamento in tempo reale.

Soluzione: Documenti di ClickUp Funzionalità/funzioni:

Collaborazione in tempo reale : ClickUp Teams consente a voi e al vostro team di lavorare sui documenti contemporaneamente. È possibile vedere le modifiche e i commenti in tempo reale, migliorando la collaborazione

: ClickUp Teams consente a voi e al vostro team di lavorare sui documenti contemporaneamente. È possibile vedere le modifiche e i commenti in tempo reale, migliorando la collaborazione Formattazione del testo : Utilizzate intestazioni, punti elenco e codici colore per organizzare il vostro piano di progetto in modo chiaro. Incorpora fogli di calcolo, video e collegamenti per una documentazione completa

: Utilizzate intestazioni, punti elenco e codici colore per organizzare il vostro piano di progetto in modo chiaro. Incorpora fogli di calcolo, video e collegamenti per una documentazione completa Integrazione delle attività: Convertite le sezioni del vostro file in attività tracciabili all'interno di ClickUp, assegnatele ai membri del team e fissate le date di scadenza

Implementazione del blocco note di ClickUp per le attività quotidiane

Organizzate tutto, dalle note alle liste di controllo alle attività di ClickUp Notepad

Sfida: Siete un dipendente che si destreggia tra molteplici attività quotidiane e avete bisogno di un modo per catturare e organizzare rapidamente i vostri pensieri e gli elenchi da fare.

Soluzione: ClickUp Blocco Note Funzionalità/funzioni:

Cattura rapida delle note : Utilizzate il blocco note di ClickUp per annotare istantaneamente attività e idee

: Utilizzate il blocco note di ClickUp per annotare istantaneamente attività e idee Interfaccia drag-and-drop : Spostate facilmente le note adesive per riorganizzare le priorità, raggruppare idee simili o creare flussi di lavoro. Questa interfaccia intuitiva aiuta a visualizzare le fasi del progetto e le dipendenze delle attività

: Spostate facilmente le note adesive per riorganizzare le priorità, raggruppare idee simili o creare flussi di lavoro. Questa interfaccia intuitiva aiuta a visualizzare le fasi del progetto e le dipendenze delle attività Codice colore ed etichetta : Utilizzate colori ed etichette diverse per classificare le note in base a temi, priorità o reparti

: Utilizzate colori ed etichette diverse per classificare le note in base a temi, priorità o reparti Integrazione con le attività: Converte le note adesive in attività tracciabili con date di scadenza, assegnatari e stati

Utilizzo delle lavagne online di ClickUp per la pianificazione dei progetti

Collaborare, fare brainstorming e innovare sulle lavagne online di ClickUp

Sfida: Siete a capo di una campagna di marketing e avete bisogno di uno strumento visivo per fare brainstorming di idee e mappare la strategia della campagna con il vostro team.

Soluzione: Lavagne online di ClickUp e ClickUp Mappe mentali Funzionalità/funzioni:

Brainstorming visivo : Utilizzate le lavagne online ClickUp eMappe mentali per creare mappe mentali, diagrammi di flusso e diagrammi. Le note adesive e gli elementi visivi trascinabili aiutano a fare brainstorming e a organizzare le idee in modo efficace

: Utilizzate le lavagne online ClickUp eMappe mentali per creare mappe mentali, diagrammi di flusso e diagrammi. Le note adesive e gli elementi visivi trascinabili aiutano a fare brainstorming e a organizzare le idee in modo efficace Collaborazione in tempo reale : Collaborazione con il team in tempo reale, consentendo a tutti di contribuire alla sessione di brainstorming e di vedere i contributi degli altri

: Collaborazione con il team in tempo reale, consentendo a tutti di contribuire alla sessione di brainstorming e di vedere i contributi degli altri Integrazione delle attività: Convertire le idee di brainstorming in attività direttamente dalla Lavagna online. Collegamento a ClickUp Documenti e ad altre risorse per una vista completa del progetto

Strutturate visivamente idee e progetti per una maggiore chiarezza utilizzando le mappe mentali di ClickUp

Note cartacee vs. note digitali: Confronto approfondito

Si parla molto di conservazione della memoria e di come le note cartacee siano superiori in questo senso.

Tuttavia, gli strumenti di scrittura digitale possono offrire lo stesso vantaggio. Con il 95% della popolazione adolescente degli Stati Uniti. strumenti digitali come uno stilo o una matita Apple che imitano la scrittura a mano e consentono agli utenti di memorizzare le note in formato digitale possono offrire agli studenti il meglio di entrambi i mondi.

Questo ibrido metodo di presa di note può essere facilmente incorporato anche in classe.

Da fare: cosa preferiscono gli studenti? La ricerca sottolinea che gli studenti non preferiscono particolarmente l'uno all'altro, ma tendono a usare le note cartacee se i loro professori hanno vietato i dispositivi digitali in classe. Altri studenti usano le note digitali a causa della loro generale familiarità con i dispositivi digitali.

Per i professionisti che lavorano, tuttavia, la presa di note digitale vince alla grande. Come abbiamo detto in precedenza, le note digitali si adattano meglio al frenetico ambiente aziendale rispetto ai metodi tradizionali di presa di appunti.

Un altro grande vantaggio delle note digitali: il risparmio di denaro

Le note scritte a mano comportano costi continui. C'è la spesa iniziale per i quaderni, che in genere va da 5 a 15 dollari l'uno, e per le penne o le matite, che costano da 1 a 10 dollari a confezione.

Per chi ha bisogno di organizzare e archiviare i documenti, le spese aggiuntive per gli schedari o altre soluzioni di spazio di archiviazione possono aggiungere da 20 a 50 dollari.

Nel corso del tempo, i costi di sostituzione dei quaderni, delle penne e della carta per stampanti, nonché dell'inchiostro per la stampa, sono continui.

La struttura dei prezzi di ClickUp, invece, parte da un piano base gratuito e si estende a piani a pagamento che vanno da 5 a 12 dollari al mese per utente, a seconda delle funzionalità/funzione richieste.

A differenza dei metodi di annotazione fisici, ClickUp è uno strumento digitale con accesso remoto (e anche offline), che consente di gestire attività e progetti da qualsiasi luogo. Ciò riduce la necessità di spazio fisico e di archiviazione.

L'aspetto ambientale nella discussione note cartacee vs. digitali

Quando confrontiamo le note virtuali con quelle cartacee, c'è una statistica che salta all'occhio: ci vuole circa 17 alberi per produrre una tonnellata di carta.

Come se non bastasse, si stima che una casa media negli Stati Uniti getti via circa 13.000 pezzi di carta all'anno.

Si tratta di cifre allarmanti se consideriamo l'impatto ambientale dell'abbattimento di un numero così elevato di alberi.

Passare gradualmente a un modo **digitale di documentare le cose può aiutare sia voi che il pianeta!

Combinazione di note digitali e cartacee

Siamo tutti cresciuti con le note scritte a mano: è familiare e confortante. Quindi, il passaggio al digitale e alla carta Strumenti di IA per la presa di note potrebbero richiedere un po' di tempo per abituarsi.

L'uso di note sia cartacee che digitali può essere l'ideale per coloro che amano la soddisfazione tattile di cancellare le attività da un'agenda cartacea, ma valorizzano anche la versatilità dei gestori di attività digitali.

Supponiamo di iniziare la giornata con un elenco di cose da fare scritto a mano in un'elegante agenda. L'atto fisico dà una gratificante sensazione di realizzazione quando si spuntano gli elementi.

Nel frattempo, il trasferimento di queste attività su una piattaforma digitale come ClickUp può garantire il backup, la facilità di accesso e l'integrazione con gli altri strumenti digitali utilizzati.

Durante le sessioni di brainstorming o i processi creativi, molti trovano che annotare le idee su carta aumenti la creatività. Quindi, una volta catturate le idee iniziali, è possibile digitalizzare queste note in uno strumento di project management per un ulteriore monitoraggio e collaborazione. Ecco, letteralmente il meglio dei due mondi!

Le capacità di ClickUp di prendere appunti sono degne di nota

Nel caso in cui abbiate saltato l'intero articolo e vi siate diretti alla conclusione per il verdetto finale della battaglia tra note cartacee e digitali, ecco il succo: Sia le note cartacee che quelle digitali sono ottime.

Alcuni amano cancellare fisicamente le note scritte a mano dai loro elenchi di cose da fare, mentre altri apprezzano la ricercabilità e l'accessibilità delle note virtuali sui loro dispositivi elettronici.

Tuttavia, le note virtuali avranno sempre il vantaggio di una migliore gestione del tempo, della portabilità e di un'organizzazione senza precedenti.

Ma non preoccupatevi se non siete ancora pronti per abbandonare la scrittura delle note su carta. Un sistema ibrido è assolutamente fattibile.

Se state lottando per trovare l'equilibrio perfetto, uno strumento per prendere appunti di facile utilizzo come ClickUp potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Provate a collaborare facilmente e a prendere appunti digitali. Create il vostro account gratuito di ClickUp oggi.