i 13 migliori strumenti di IA per l'influencer marketing nel 2025

Non tutte le partnership con gli influencer danno risultati. Alcune favoriscono il coinvolgimento e le vendite, mentre altre falliscono nonostante sulla carta sembrino promettenti.

La differenza? I dati. 📊

Gli strumenti di IA per l'influencer marketing aiutano i marchi e le agenzie ad andare oltre il conteggio dei follower, analizzando i dati demografici del pubblico, l'autenticità del coinvolgimento e le prestazioni della campagna per prendere decisioni più intelligenti.

Ma non tutti gli strumenti meritano il tuo tempo. Alcuni sono ottimi per la scoperta, mentre altri si concentrano sulla gestione delle campagne o sull'analisi.

Ecco una panoramica dei 13 migliori strumenti di IA per l'influencer marketing che ti aiuteranno a realizzare campagne di influencer marketing più efficaci. 🗃️

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi Ecco il nostro elenco dei 13 migliori strumenti di marketing di influenza con IA: ClickUp ( ideale per la gestione di campagne di influencer marketing e il project management) Modash (il migliore per analizzare le prestazioni dei contenuti degli influencer in passato) Upfluence (la migliore per la scoperta di influencer basata sull'IA) Influencity (la migliore per una gestione completa delle relazioni con gli influencer) Brandwatch Influencer (ideale per l'analisi dei social media a livello aziendale e l'identificazione degli influencer) Traackr (ideale per la verifica degli influencer su larga scala e l'ottimizzazione della spesa) Heepsy (Ideale per le piccole aziende alla ricerca di micro-influencer) creatorIQ* (ideale per il marketing di influencer a livello aziendale) IQfluence (la migliore per la scoperta di influencer basata sull'IA e le informazioni predittive sulle campagne) HypeAuditor (il migliore per il rilevamento delle frodi basato sull'IA) Klear (la migliore per l'analisi degli influencer basata sui dati) GRIN (ideale per la gestione completa delle relazioni con gli influencer) Aspire. io (ideale per il marketing di influencer basato sulla community)

Con così tanti strumenti di IA per il marketing e il project management, è facile sentirsi sopraffatti. Da fare: migliorare la scoperta degli influencer, l'automazione delle campagne o l'analisi dettagliata? Lo strumento giusto dipende dai tuoi obiettivi.

Vediamo cosa cercare per essere sicuri di investire in qualcosa che sia davvero utile. 👇

Scoperta e verifica degli influencer: Aiuta ad analizzare i dati demografici del pubblico, la qualità del coinvolgimento e l'autenticità per trovare gli influencer giusti

Informazioni approfondite sul pubblico: Cerca Cerca uno strumento di influencer marketing che valuti i follower di un influencer in base a età, posizione, interessi e comportamenti di acquisto per garantire l'allineamento del marchio

Automazione e divulgazione della campagna: Assicurati che lo strumento personalizzi la divulgazione, gestisca le relazioni con gli influencer e persino automatizzi le negoziazioni dei contratti

Monitoraggio delle prestazioni e misurazione del ROI: Scegli uno strumento che analizzi i dati in tempo reale, monitori le conversioni e fornisca informazioni per perfezionare le strategie di influencer marketing

Modelli predefiniti: Trova uno strumento che fornisca Trova uno strumento che fornisca modelli personalizzabili di piani di marketing per la pianificazione delle campagne, la strategia dei contenuti e i report sulle prestazioni per mantenere la coerenza

Rilevamento delle frodi e punteggio di autenticità: Scegli uno strumento che rilevi i follower falsi, segnali la manipolazione dell'engagement e identifichi l'attività dei bot

integrazione multipiattaforma: *Scegli una piattaforma che supporti Instagram, TikTok, YouTube e i canali emergenti dei social media per ottimizzare le campagne di influencer marketing

Gestione del calendario: Selezionare uno strumento che offra Selezionare uno strumento che offra calendari di marketing per programmare i post, monitorare le scadenze e coordinare i contenuti tra più influencer

Ecco le migliori piattaforme basate sull'IA che fanno davvero la differenza nella gestione delle campagne di influencer marketing. 📝

1. ClickUp (ideale per la gestione delle campagne di influencer e il project management nel marketing)

ClickUp è l'app per il lavoro che fa tutto, che combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Per i team di marketing, il software di project management ClickUp Marketing semplifica la gestione delle campagne di influencer, mantenendo tutto (creazione di contenuti, monitoraggio delle attività e collaborazione) in un unico posto. Aiuta i team a organizzare i flussi di lavoro, automatizzare le attività ripetitive e gestire database di influencer di grandi dimensioni senza passare da uno strumento all'altro.

Genera contenuti e ottieni informazioni istantaneamente con ClickUp Brain

ClickUp Brain è un assistente basato sull'IA che supporta la generazione di contenuti, l'analisi dei dati e la gestione del flusso di lavoro. Può redigere messaggi di sensibilizzazione, perfezionare il testo della campagna, riepilogare/riassumere le informazioni chiave e altro ancora.

Analizza inoltre le prestazioni della campagna riepilogando/riassumendo le tendenze di coinvolgimento e fornendo informazioni utili, rendendo più facile valutare quali partnership offrono i migliori risultati.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% degli intervistati utilizza le funzionalità di IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non avere l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che costringerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione standalone preferite. Ad esempio, l'IA può eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un semplice testo di richiesta da parte dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, incluso, ma non limitato a, riassumere le conversazioni in chat, redigere o rifinire il testo, estrarre informazioni dall'area di lavoro, generare immagini e molto altro! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app Tutto per il lavoro!

Creare automazioni personalizzate per ridurre il carico di lavoro manuale e semplificare i flussi di lavoro

ClickUp Automations ti aiuta a gestire le relazioni con gli influencer e i processi delle campagne senza farti sentire sopraffatto.

Ad esempio, se un influencer invia i propri risultati, Automazioni può immediatamente avvisare il team creativo per la revisione, aggiornare la fase della campagna su "Approvazione in sospeso" e programmare la pubblicazione del contenuto una volta approvato.

Applicare la vista Tabella di ClickUp per il monitoraggio dei dati degli influencer

Inoltre, ClickUp in vista Tabella offre un'interfaccia familiare simile a un foglio di calcolo per organizzare il database e agire come un CRM dinamico per gli influencer. È possibile monitorare dettagli essenziali come le informazioni di contatto, la cronologia delle collaborazioni e le metriche delle prestazioni in un formato chiaro e personalizzabile.

ClickUp ci consente di utilizzare le nostre risorse di marketing in modo più efficace e di allineare il nostro approccio GTM in più unità aziendali.

ClickUp ci consente di utilizzare le nostre risorse di marketing in modo più efficace e di allineare il nostro approccio GTM in più unità aziendali.

La maggior parte dei marketer che utilizzano ClickUp apprezzano in particolare i modelli predefiniti per gli influencer.

Scarica questo modello Il modello di contratto per influencer di ClickUp è progettato per aiutarti a creare e gestire contratti per influencer in modo rapido e semplice.

Ad esempio, il modello di contratto ClickUp per influencer crea documenti sicuri e accuratamente esaminati che proteggono i diritti di entrambe le parti. Offre descrizioni sufficienti della terminologia chiave e dei protocolli standard del settore per pagamenti e rimborsi.

Il modello inoltre:

Presenta chiari esempi di linee guida del marchio per gli influencer

Garantisce che le conformità legali siano prese in considerazione

Protegge l'immagine online e offline del tuo marchio

Fornisce informazioni su autorizzazioni e usabilità

Il modello di calendario per i social media di ClickUp consente il monitoraggio dei piani dei contenuti degli influencer su più piattaforme. Allo stesso modo, il modello di scrittura dei contenuti di ClickUp offre linee guida chiare per il tono di voce e la struttura della sceneggiatura che l'influencer deve utilizzare.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Limiti di ClickUp

Ci vuole un po' di tempo per capire come le funzionalità/funzioni lavorano insieme

L'app mobile non è ricca di funzionalità/funzioni come la versione desktop o per browser

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $/mese per utente

Business: 12 $/mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (10.040+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

🔍 Da fare? Il primo YouTuber a raggiungere un milione di iscritti era un giocatore. Nel 2009, Fred Figglehorn, un personaggio immaginario interpretato da Lucas Cruikshank, è diventato il primo YouTuber a raggiungere un milione di iscritti, dimostrando che l'umorismo e la creatività hanno sempre guidato l'influenza online.

2. Modash (il migliore per analizzare le prestazioni dei contenuti degli influencer in passato)

via Modash

Un database con oltre 250 milioni di profili di influencer assicura a Modash di avere abbastanza opzioni per le marche per la connessione con gli autori dei contenuti. È possibile valutare i potenziali partner attraverso metriche come la distribuzione di genere, l'età del pubblico e altre.

Si noti che la piattaforma include anche un controllo dei follower falsi che verifica la qualità del pubblico di un influencer. Questo indica investimenti saggi dal budget di marketing del tuo client.

Le migliori funzionalità/funzioni di Modash

Sincronizzazione della comunicazione tramite integrazione con Gmail per una migliore diffusione e una corrispondenza continua

Facilita il regalo di prodotti e il monitoraggio dei codici promozionali con l'integrazione di Shopify

Analizzare il pubblico degli influencer per verificare l'allineamento con gli obiettivi della campagna del client

Monitorare automaticamente le prestazioni della campagna centralizzando i contenuti in tempo reale

Limiti di Modash

Non è disponibile per Twitter, Pinterest, Twitch e blog

Non dispone di funzionalità per l'invio di email di massa con una finestra In arrivo limitata

Il database degli influencer potrebbe essere meno completo nelle aree e nelle città più piccole, ponendo delle sfide agli utenti che cercano influencer iperlocali

Prezzi di Modash

Essentials: $299/mese

Prestazioni: 599 $/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni di Modash

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: Nel 1760, Josiah Wedgwood, un vasaio britannico, sfruttò l'approvazione della regina Charlotte per commercializzare le sue porcellane come "approvate dalla famiglia reale". Questo è uno dei primi esempi di influencer marketing.

3. Upfluence (il migliore per la scoperta di influencer basata sull'IA)

tramite Upfluence

Upfluence aiuta i marchi a connettersi con gli influencer giusti utilizzando filtri per i tassi di coinvolgimento, i dati demografici del pubblico e lo stile dei contenuti, in modo da non dover indovinare chi è la persona più adatta.

La sua funzionalità/funzione gestita dall'IA, Jace AI automatizza e personalizza la tua attività di sensibilizzazione, abbinando i marchi agli influencer in base alla pertinenza dei contenuti.

Inoltre, Jace IA tiene costantemente d'occhio i cambiamenti dei profili degli influencer e le interazioni passate. I dati raccolti sono ciò che aiuta la maggior parte dei marchi a comunicare con l'influencer giusto in modo contestualmente rilevante.

Upfluence migliori funzionalità/funzioni

Identifica i sostenitori del marchio scansionando il tuo database clienti per potenziali partnership con influencer

Trova influencer di grande impatto con filtri di ricerca basati sull'IA per analizzare varie metriche

Gestione della distribuzione dei prodotti tramite automazione delle campagne di regali e monitoraggio delle spedizioni

Integrare le piattaforme di e-commerce per connettere l'influencer marketing con le prestazioni commerciali dirette

Limiti di Upfluence

Sebbene ricco di funzionalità/funzioni, è proibitivo poiché è tra gli strumenti di marketing più costosi per le piccole imprese e le start-up

Alcuni utenti hanno segnalato problemi con i rinnovi automatici dei contratti e difficoltà nel modificare o annullare le sottoscrizioni

Prezzi Upfluence

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Upfluence

G2: 4. 5/5 (140 recensioni)

Capterra: 4. 1/5 (40 recensioni)

🔍 Da fare? Influencer generati dall'IA come Lil Miquela e Shudu hanno ottenuto contratti con i migliori marchi di moda nonostante non siano persone reali!

4. Influencity (la migliore per una gestione completa delle relazioni con gli influencer)

tramite Influencity

Influencity fornisce alle agenzie filtri di ricerca avanzati, consentendo agli utenti di perfezionare i risultati utilizzando oltre 20 criteri. La piattaforma, abbinata al sistema di gestione delle relazioni con gli influencer (IRM), consente di organizzare facilmente le collaborazioni con gli influencer e di svolgere attività come il monitoraggio della comunicazione e lo stato delle campagne.

Puoi anche integrare il tuo account Shopify nel database degli autori. Questo aiuta a semplificare la diffusione degli influencer per campagne su larga scala.

Le migliori funzionalità di Influencity

Raccogli i pagamenti attraverso gateway sicuri con monitoraggio integrato per una facile gestione

Recluta autori di contenuti con un'attività di sensibilizzazione mirata e inseriscili utilizzando flussi di lavoro strutturati

Ottieni informazioni dettagliate sui follower degli influencer per garantire l'allineamento con gli obiettivi della campagna

Analizzare le prestazioni della campagna con reportistica dettagliata, monitoraggio delle metriche chiave per misurare il ROI e informare le strategie future

Limiti di Influencity

Non supporta l'analisi dei profili X (ex Twitter)

Alcuni utenti hanno notato che le metriche della piattaforma potrebbero non riflettere sempre i cambiamenti in tempo reale nell'attività dei social media degli influencer, con potenziali ripercussioni sul processo decisionale per le campagne dinamiche

Prezzi Influencity

Professionale: 398 $/mese

Business: 998 $/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Influencity

G2: 4. 6/5 (220 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🧠 Curiosità: L'influencer marketing esiste da prima dei social media. Prima di Instagram e YouTube, i marchi collaboravano con celebrità, atleti e persino personaggi di fantasia per promuovere i prodotti. Anche l'Uomo Marlboro e Popeye che promuovevano gli spinaci erano i primi moduli di influencer marketing.

5. Brandwatch Influencer (ideale per l'analisi dei social media a livello aziendale e l'identificazione degli influencer)

tramite Brandwatch Influencer

Brandwatch Influencer utilizza la sua IA proprietaria Iris per estrarre informazioni dai dati dei social media. Il risultato è una serie di informazioni dettagliate sul comportamento dei consumatori e sulle tendenze emergenti. Combinando questo con le funzionalità/funzioni di analisi del sentiment di Brandwatch Influencer, si ottiene l'accesso ai dati sulle menzioni del marchio e sulle emozioni pubbliche presenti.

La sua adattabilità a Salesforce e Google Analytics significa che gli utenti aziendali possono migliorarne l'utilità. Inoltre, unendo questo con i modelli dei social media per mantenere tutti i dati degli influencer organizzati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Brandwatch Influencer

Utilizza informazioni dettagliate sul pubblico per garantire l'allineamento tra i follower dell'influencer e il tuo mercato di riferimento

Mantenere un database centralizzato dei contatti degli influencer, completo di dettagli di pagamento e gestione dei contratti

Offri agli influencer un'esperienza di marca attraverso dashboard personalizzabili e ottimizzate per i dispositivi mobili

Limiti di Brandwatch Influencer

Interfaccia complessa da imparare

Non offre funzionalità/funzioni integrate per la pubblicazione sui social media, rendendo necessario l'uso di strumenti aggiuntivi per la diffusione dei contenuti

Gli utenti hanno segnalato occasionali difficoltà nell'integrazione perfetta di Brandwatch con alcune piattaforme di terze parti

Prezzi di Brandwatch Influencer

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni degli influencer di Brandwatch

G2: 4. 1/5 (860 recensioni)

Capterra: 4. 2/5 (230 recensioni)

6. Traackr (la migliore per il controllo degli influencer su larga scala e l'ottimizzazione della spesa)

tramite Traackr

Traackr prende sul serio la selezione degli influencer consentendo agli utenti di accedere ad analisi avanzate prima di avviare una collaborazione. Analizza in tempo reale la credibilità del pubblico ed evita di sprecare budget su influencer con un basso livello di engagement.

La piattaforma offre un database globale di influencer su tutte le principali piattaforme di social media. La visibilità nella sezione delle prestazioni storiche stabilisce anche la credibilità a lungo termine dell'influencer.

Le migliori funzionalità/funzioni di Traackr

Monitoraggio delle spese di marketing in tempo reale per allocare i budget ed evitare spese eccessive

Ottimizza la divulgazione con strumenti di automazione del marketing per gestire le collaborazioni su larga scala

Confronta le tue prestazioni con quelle dei concorrenti per identificare i punti di forza e le aree di miglioramento

Ricevi suggerimenti basati sull'IA per i pagamenti agli influencer in base al coinvolgimento e alle prestazioni passate

Limiti di Traackr

Configurazione complessa di pagamento/portafoglio per autori non statunitensi

Ci sono reportistiche di ritardi nel monitoraggio dei contenuti, in particolare con piattaforme come TikTok

Gli utenti hanno espresso il desiderio di filtri più avanzati all'interno delle campagne e delle comunità di autori

I ritardi occasionali negli aggiornamenti dei dati possono influire sulla tempestività e l'accuratezza delle metriche delle prestazioni

Prezzi Traackr

Crescita: Da 25.000 $/anno

Standard: A partire da 32.500 $/anno

In più: A partire da 55.000 $/anno

Valutazioni e recensioni di Traackr

G2: 4. 3/5 (350+ recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (25+ recensioni)

🧠 Curiosità: Anche gli animali domestici possono essere influencer. Cani, gatti e persino ricci hanno ottenuto sponsorizzazioni da grandi marchi. Alcuni, come Doug il carlino, hanno più follower di molti influencer umani!

7. Heepsy (Ideale per le piccole imprese alla ricerca di micro-influencer)

via Heepsy

Heepsy è una piattaforma di ricerca e scoperta di influencer basata sull'IA per marchi di piccole e medie dimensioni che cercano di connettersi con micro e nano-influencer. A differenza di alcune complesse piattaforme di influencer marketing, si distingue per la sua interfaccia di ricerca facile da usare.

Le capacità di analisi della concorrenza dello strumento consentono ai marchi di vedere con quali influencer lavorano i loro concorrenti. Questa funzionalità fornisce spunti chiave sulle tendenze del settore e sulle collaborazioni ad alte prestazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Heepsy

Accedi ad analisi approfondite per valutare l'autenticità del pubblico di un influencer

Stimare i potenziali costi di collaborazione per assistere nella definizione del budget e nella pianificazione finanziaria

Interagisci con un marketplace in cui i marchi possono pubblicare campagne e gli autori possono selezionare opportunità in linea con i loro interessi

Compilare ed esportare i dati degli influencer in vari formati, consentendone una facile condivisione

Limiti di Heepsy

Limitato agli influencer con meno di 3.000 follower

Mancano capacità di integrazione con altre piattaforme di marketing

Heepsy addebita una commissione del 12% sui pagamenti, che alcuni utenti ritengono eccessiva

Prezzi Heepsy

Free

Starter: 90 $/mese

In più: 259 $/mese

Avanzato: 388 $/mese

Valutazioni e recensioni di Heepsy

G2: 4. 5/5 (35+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (oltre 70 recensioni)

📖 Leggi anche: Modelli gratis di calendari per i contenuti dei social media

8. CreatorIQ (ideale per il marketing di influencer a livello aziendale)

via CreatorIQ

CreatorIQ è uno dei migliori strumenti di influencer marketing. Si connette alle piattaforme dei social media tramite integrazioni API, consentendo ai marchi di accedere ai dati degli influencer in tempo reale e al monitoraggio delle prestazioni delle campagne. Ciò che distingue CreatorIQ è il suo sistema di punteggio basato sull'IA che valuta l'allineamento del marchio di un influencer, l'autenticità e la qualità del coinvolgimento dei contenuti.

Mentre la maggior parte degli strumenti si concentra esclusivamente sul numero di follower, CreatorIQ sfrutta l'apprendimento automatico per prevedere quali influencer avranno le migliori prestazioni per obiettivi specifici della campagna.

Le migliori funzionalità/funzioni di CreatorIQ

Automazione dei pagamenti agli influencer per semplificare i contratti e il monitoraggio finanziario

Applicare strumenti di monitoraggio della conformità per il monitoraggio delle divulgazioni, la prevenzione delle violazioni delle politiche e il mantenimento della fiducia del pubblico

Utilizza strumenti avanzati di misurazione delle prestazioni per andare oltre le metriche di vanità

Limiti di CreatorIQ

Alcuni utenti si lamentano di un'interfaccia poco pratica che richiede troppo scorrimento

Alcuni utenti hanno notato che la piattaforma potrebbe non offrire la flessibilità necessaria per adattare la reportistica e la configurazione delle campagne alle loro esigenze specifiche

Prezzi CreatorIQ

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di CreatorIQ

G2: 4. 6/5 (oltre 550 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Lo sapevi? I contenuti video dominano l'influencer marketing. I post statici su Instagram non bastano più: i marchi preferiscono gli influencer che creano video brevi e coinvolgenti, che si tratti di un vlog informale, di un unboxing o di una vera e propria pubblicità cinematografica mascherata da trend di TikTok.

9. IQfluence (la migliore per la scoperta di influencer basata sull'IA e le informazioni predittive sulle campagne)

tramite IQfluence r

L'IA di IQfluence scansiona le piattaforme dei social media per identificare gli influencer emergenti in base alle tendenze di coinvolgimento e al sentimento dei follower, tenendo conto anche della rilevanza del settore. Ciò consente ai marchi di scoprire micro e macro-influencer ad alte prestazioni prima che diventino mainstream, impostando la base per partnership più convenienti.

Nonostante ciò, alcuni addetti al marketing potrebbero trovare le opzioni di personalizzazione della piattaforma eccessive, poiché c'è una ripida curva di apprendimento prima di sfruttarne appieno le capacità.

Le migliori funzionalità/funzioni di IQfluence

Ottimizzare l'allocazione del budget utilizzando l'analisi predittiva delle campagne per massimizzare il ROI

Connettiti con il pubblico di tuo interesse sfruttando una segmentazione approfondita del pubblico

Identifica tempestivamente gli influencer emergenti attraverso approfondimenti basati sull'IA, aiutandoti a garantire partnership prima che raggiungano la popolarità di massa

Limiti di IQfluence

Integrazioni molto limitate con CRM esterni

Le parole chiave potrebbero non sembrare allineate in alcuni casi

Mancano tutorial online o webinar, che potrebbero essere utili agli utenti che cercano opzioni di apprendimento flessibili

Prezzi IQfluence

Starter: $295/mese

Avanzato: 545 $/mese

Business: A partire da 1.300 $ al mese

Valutazioni e recensioni di IQfluence

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

🔍 Da fare? Il numero di profili falsi di follower recentemente cancellati da TikTok è di 720,29 milioni.

10. HypeAuditor (il migliore per il rilevamento delle frodi basato sull'IA)

tramite HypeAuditor

Il punteggio di qualità del pubblico basato sull'IA di HypeAuditor fornisce report dettagliati sulla base di follower di un influencer, compreso il coinvolgimento reale rispetto alle interazioni artificiali. Questo elimina il rischio di pagare per metriche gonfiate e indirizza i budget di marketing verso una portata e conversioni autentiche.

Tuttavia, sebbene le sue analisi siano potenti, mancano le funzionalità/funzioni di sensibilizzazione degli influencer e di gestione delle relazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di HypeAuditor

Confronta le prestazioni degli influencer con gli standard del settore per prendere decisioni di partnership basate sui dati

Monitoraggio del ROI tramite Google Analytics e integrazioni di annunci sui social media

Scopri gli influencer autentici utilizzando il rilevamento delle frodi basato sull'IA per filtrare i follower e l'engagement falsi

Limiti di HypeAuditor

Più incentrato sull'analisi che sulla completa esecuzione della campagna

Gli utenti che hanno raggiunto determinate regioni hanno notato un database di influencer limitato in alcuni paesi

Prezzi HypeAuditor

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di HypeAuditor

G2: 4. 6/5 (190 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (35 recensioni)

11. Klear (il migliore per l'analisi degli influencer basata sui dati)

tramite Klear

Klear monitora i contenuti storici degli influencer e consente agli esperti di marketing di verificare se i tassi di coinvolgimento di un influencer sono coerenti o artificialmente gonfiati. Ancora meglio, per i marchi che gestiscono campagne su larga scala, Klear automatizza il coinvolgimento degli influencer e la gestione dei contratti.

Tuttavia, i suoi strumenti di esecuzione delle campagne sono più basilari.

Le migliori funzionalità/funzioni di Klear

Rispettare le normative per i contenuti sponsorizzati con il monitoraggio della conformità della Federal Trade Commission (FTC)

Accedi a un database globale di influencer che copre Instagram, TikTok, YouTube e Twitter

Lavorare con autori di alta qualità attraverso i punteggi forniti dal sistema di valutazione della credibilità

Limiti di Klear

Automazioni di outreach meno personalizzate

Le capacità di ricerca e filtro della piattaforma non sono così robuste

Ci sono state istanze in cui gli influencer hanno avuto difficoltà ad allegare correttamente i loro contenuti, in particolare i video, all'interno di Klear per la revisione

Prezzi chiari

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Klear

G2: 4. 6/5 (25+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

12. GRIN (il migliore per la gestione completa delle relazioni con gli influencer)

via GRIN

GRIN è una piattaforma completa di influencer marketing progettata per i marchi di e-commerce che cercano di gestire le relazioni con gli influencer su larga scala.

Si discosta dai marketplace di influencer che offrono collaborazioni una tantum. La piattaforma dà invece la priorità alle partnership a lungo termine, offrendo un sistema simile a un CRM per il monitoraggio dell'outreach degli influencer, dei contratti, delle approvazioni dei contenuti e dei pagamenti in un unico luogo.

Tuttavia, il suo prezzo è destinato alle medie e grandi imprese, il che lo rende meno accessibile alle start-up.

Le migliori funzionalità/funzioni di GRIN

Connessione a Shopify, WooCommerce e BigCommerce per il monitoraggio diretto delle vendite

Misura le performance commerciali guidate dagli influencer con link di affiliazione personalizzati e codici sconto

Monitoraggio dei pacchetti di pubbliche relazioni con distribuzione automatica dei prodotti per garantire consegne puntuali

Limiti di GRIN

Alcuni utenti segnalano tempi di risposta lenti da parte del team del supporto clienti

I contratti annuali potrebbero non essere adatti a tutte le aziende

Prezzi GRIN

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni GRIN

G2: 4. 5/5 (oltre 430 recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 150 recensioni)

13. Aspire. io (Il migliore per il marketing di influenza guidato dalla comunità)

Come GRIN, Aspire.io è particolarmente adatto per i marchi che non si accontentano di accordi una tantum con gli influencer, ma che vogliono coltivare relazioni a lungo termine con gli ambasciatori e collaborazioni per la creazione di contenuti generati dagli utenti (UGC). Inoltre, automatizza il coinvolgimento degli influencer e aiuta i marchi a connettersi con gli autori più rilevanti senza ricorrere alla ricerca manuale.

Le sue analisi vanno oltre il coinvolgimento superficiale, fornendo informazioni demografiche sul pubblico, sulle conversioni e sul ROI. Il CRM integrato mantiene organizzate le relazioni con gli influencer, facilitando la creazione di partnership a lungo termine.

Aspire. io migliori funzionalità/funzioni

Costruisci relazioni sostenibili con gli autori grazie alla gestione di programmi di ambasciatori

Ridurre le comunicazioni con gli influencer grazie a flussi di lavoro di approvazione dei contenuti basati sull'IA

Monitoraggio dei link di affiliazione con IA per attribuire le conversioni in modo accurato

Aspire. io limiti

Alcuni utenti desiderano una segmentazione più dettagliata del pubblico nelle analisi

Non è l'ideale per i marchi che cercano collaborazioni a breve termine o una tantum

Prezzi di Aspire. io

Prezzi personalizzati

Aspire. Valutazioni e recensioni su io

G2: 4. 6/5 (110+ recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Potenzia la tua strategia di influencer con ClickUp

Il settore dell'influencer marketing si è evoluto a una velocità vertiginosa, sottolineando come l'IA sia ormai una necessità più che un lusso. I marchi stanno ora automatizzando la divulgazione e controllando gli influencer per misurare con precisione il ROI. Quello che una volta era un processo manuale e dispendioso in termini di tempo è ora una strategia scalabile basata sui dati.

Tutti e 13 gli strumenti di questo elenco hanno i loro vantaggi. Tuttavia, ClickUp si aggiudica il primo posto per una serie di soluzioni di monitoraggio del flusso di lavoro e delle campagne.

Puoi amplificare questi vantaggi scegliendo questo strumento per le sue funzionalità di integrazione e organizzazione. Scegli ClickUp per centralizzare tutto, dalle approvazioni dei contenuti alla comunicazione con gli influencer.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso!