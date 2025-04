ClickUp vs. Pipedrive: quale strumento CRM è il migliore per il tuo business?

Alcuni non possono fare a meno di un'area di lavoro all-in-one. Altri credono negli strumenti specializzati per un unico scopo.

Questo è esattamente ciò che accade quando si confrontano ClickUp e Pipedrive.

Uno è un concentrato di potenza per la gestione di progetti, attività e flussi di lavoro, mentre l'altro fornisce servizi specifici per i team commerciali.

Entrambi aumentano la produttività, ma lo fanno in modi diversi. Quindi, quale si allinea al tuo modo di lavorare?

Scopriamolo! 💪

⏰ Riepilogo/riassunto di 60 secondi ClickUp vs. Pipedrive: due strumenti CRM creati per esigenze diverse, dalla gestione completa del lavoro al monitoraggio dedicato della pipeline commerciale. Ecco i confronti chiave: Pipedrive per un CRM incentrato sulle vendite, progettato per semplificare il monitoraggio delle trattative e la gestione dei lead

ClickUp per una soluzione CRM e di gestione del lavoro all-in-one con personalizzazione e automazione approfondite Una panoramica delle funzionalità/funzioni di ClickUp e Pipedrive: CRM completo e project management: ClickUp combina il monitoraggio delle attività, l'automazione del flusso di lavoro e la gestione dei clienti in un'unica piattaforma

Gestione della pipeline di vendita: Pipedrive offre una pipeline strutturata per il monitoraggio delle trattative, l'automazione dei follow-up e la gestione delle prestazioni commerciali

*collaborazione e personalizzazione: ClickUp offre chat in tempo reale, lavagne online e dashboard personalizzabili, mentre Pipedrive si concentra sul coordinamento del team commerciale Perché scegliere ClickUp? ClickUp Brain: informazioni basate sull'IA che riepilogano/riassumono automaticamente le offerte, suggeriscono i passaggi successivi e forniscono un contesto immediato

Modelli CRM: flussi di lavoro predefiniti per gestire senza sforzo le attività commerciali, il supporto clienti e il monitoraggio dei lead

Automazione del flusso di lavoro: automazione dei processi CRM, riduzione del lavoro manuale e integrazione con oltre 1.000 strumenti

Cos'è ClickUp?

Centralizza la gestione delle attività e la collaborazione con ClickUp

ClickUp è l'app che fa tutto al lavoro e combina project management, knowledge management e chat, il tutto basato sull'IA che ti aiuta a lavorare più velocemente e in modo più intelligente.

Uno dei suoi punti di forza chiave è la personalizzazione: è possibile regolare le visualizzazioni, automatizzare le attività di routine e integrarsi con oltre 1.000 altri strumenti. Inoltre, con le app per desktop, dispositivi mobili e web, è possibile rimanere connessi indipendentemente da dove si sta lavorando.

Che tu abbia bisogno di un semplice gestore delle attività o di un hub avanzato per i progetti, ClickUp ti offre gli strumenti per strutturare il tuo lavoro a modo tuo.

📮 ClickUp Insight: I lavoratori della conoscenza inviano in media 25 messaggi al giorno alla ricerca di informazioni, con quasi 1 dipendente su 5 che ne invia oltre 50. Inoltre, oltre il 60% del tempo di un team viene speso alla ricerca di contesto, informazioni ed elementi di azione. Con ClickUp, puoi eliminare questa difficoltà e trovare tutto ciò di cui hai bisogno in pochi secondi. I team possono accedere rapidamente ai dettagli rilevanti, che si tratti della cronologia di un cliente, di una proposta o di elementi chiave dell'azione. Tutto rimane connesso e facile da trovare, così il lavoro va avanti senza inutili avanti e indietro.

Funzionalità/funzioni di ClickUp

Quando si tratta di funzionalità/funzioni, ClickUp non si tira indietro. A differenza di altri strumenti che si concentrano su un solo aspetto della gestione del lavoro, ClickUp riunisce tutto (attività, documenti, obiettivi, chat e dashboard) sotto lo stesso tetto.

Diamo un'occhiata più da vicino alle sue funzionalità/funzioni. 👀

Funzionalità/funzione n. 1: CRM project management

Accelera la crescita dei clienti e migliora la loro soddisfazione con il software di project management CRM ClickUp

Il software di project management ClickUp CRM fornisce una piattaforma unificata che unisce la gestione delle relazioni con i clienti a solide capacità di project management. Ciò garantisce che i team gestiscano le interazioni con i clienti, tengano traccia delle pipeline di vendita e supervisionino i risultati finali dei progetti in tempo.

Ecco come puoi utilizzare il software CRM collaborativo:

ClickUp Documenti

Collegare ClickUp Docs direttamente al flusso di lavoro CRM per gestire i documenti in modo efficiente

ClickUp Docs funge da centro di comando per il project management del CRM.

Supponiamo che il team commerciale stia lavorando a un importante affare. Possono redigere una proposta in documenti, taggare i membri del team per l'input e incorporare attività per il monitoraggio dei follow-up.

Quando l'affare è chiuso, il reparto Customer Success non deve frugare tra email o note obsolete: tutto ciò di cui ha bisogno è già collegato nel database CRM. Può accedere alla cronologia del cliente, rivedere le conversazioni passate e continuare la relazione senza perdere alcun passaggio.

Oltre alle proposte, Docs consente di creare profili utente dinamici, allegare documenti chiave ai ticket di supporto e aggiungere liste di controllo per garantire che ogni interazione venga registrata.

La collaborazione in tempo reale, la cronologia delle versioni, i commenti e le integrazioni con Documenti Google consentono a tutti di rimanere facilmente sulla stessa pagina.

ClickUp Brain

Ottieni informazioni chiave sulle tue trattative commerciali con ClickUp Brain prima della prossima riunione

ClickUp Brain è un assistente basato sull'IA all'interno di ClickUp che estrae istantaneamente i dettagli chiave dei clienti, lo stato delle trattative e le interazioni passate ogni volta che ne hai bisogno. Ti fornisce informazioni in tempo reale, riepiloga/riassume automaticamente le conversazioni, fa emergere i documenti rilevanti e suggerisce anche i passaggi successivi.

Supponiamo che un cliente invii una richiesta relativa a un ordine in ritardo. ClickUp Brain recupera istantaneamente le interazioni passate, collega la richiesta all'attività corretta e condivide una risposta basata su un modello.

Hai bisogno di un riepilogo dell'affare prima della prossima riunione commerciale? Brain genera automaticamente un aggiornamento conciso, facendo riferimento a email, note sulle attività e discussioni del team pertinenti per garantire la massima precisione.

🔍 Lo sapevi? Secondo le previsioni, il fatturato del mercato dei software CRM crescerà costantemente, con un tasso di crescita annuale del 10,17%, risultante in un volume di mercato di 145,61 miliardi di dollari entro il 2029. Questa crescita è attribuita alla crescente domanda di soluzioni software CRM in tutto il mondo.

Funzionalità/funzione n. 2: Customer service project management

Gestire i progetti del servizio clienti può sembrare come destreggiarsi tra centinaia di attività contemporaneamente: monitoraggio dei ticket, risoluzione dei problemi e collaborazione con diversi team, il tutto senza perdere nulla. È qui che entra in gioco il software ClickUp per la gestione dei progetti del servizio clienti.

Supponiamo che un cliente segnali un problema tecnico. Invece di perdersi in una discussione infinita, un addetto all'assistenza crea un'attività di ClickUp, la assegna al membro del team giusto e imposta una data di scadenza.

Grazie a ClickUp Chat, l'intera conversazione rimane collegata all'attività.

ClickUp Chatta

Assicurati che il tuo team di assistenza clienti risolva i problemi più velocemente con ClickUp Chat

Chattare elimina il caos dalle strategie di gestione dei clienti, riunendo conversazioni, attività e flussi di lavoro in un'unica piattaforma senza soluzione di continuità. Non dovrai più passare da un'email all'altra, da Slack e dai sistemi di ticketing: tutto avviene all'interno di ClickUp.

Per esempio, un team del supporto che gestisce problemi di clienti ad alta priorità usa Chat per organizzare tutto. Ecco come:

Identifica i problemi critici dei clienti mentre chattate in gruppo e convertili in attività attuabili senza perdere il contesto grazie alla creazione di attività basata sull'IA

Mantieni discussioni, aggiornamenti e decisioni in un unico posto allegando i thread delle chat alle attività

Utilizza ClickUp Brain per generare riepiloghi/riassunti istantanei delle conversazioni in modo che i manager possano rivedere i dettagli chiave

Collegare le chat ai progetti del servizio clienti , collegando attività, SLA e risoluzioni per una responsabilità senza soluzione di continuità

Tieniti aggiornato sulle discussioni perse con la funzionalità/funzione Catch Me Up basata su IA

📖 Leggi anche: Modelli gratis per mappare il percorso del cliente

Funzionalità/funzione n. 3: project management commerciale

Software di project management commerciale ClickUp

Visualizza il flusso di lavoro della gestione commerciale nel modo che preferisci con il software di project management ClickUp Sales

Il software di project management ClickUp Sales offre tutto ciò che un team di vendita può sperare. Consolida il monitoraggio dei lead, l'onboarding dei clienti e la collaborazione nelle trattative in un'unica piattaforma.

Supponiamo che tu sia un responsabile commerciale che supervisiona un team che conclude affari per un'azienda SaaS.

È possibile creare una pipeline commerciale personalizzata utilizzando la vista Bacheca di ClickUp, in cui ogni colonna rappresenta una fase. È anche utile per:

Imposta i flussi di lavoro in modo che quando un affare sale di livello, venga assegnata automaticamente un'attività di follow-up in tre giorni utilizzando in modo che quando un affare sale di livello, venga assegnata automaticamente un'attività di follow-up in tre giorni utilizzando le Automazioni di ClickUp

Organizza le trattative con con i campi personalizzati di ClickUp nelle attività per il valore della trattativa, la probabilità di chiusura e la data di chiusura prevista

Collaborare in tempo reale utilizzando utilizzando ClickUp Assegnare commenti e allegare contratti e @menzionare i compagni di squadra per le approvazioni direttamente all'interno di ogni attività dell'affare

Monitora le prestazioni con con le dashboard di ClickUp e visualizza i traguardi commerciali, le previsioni di fatturato e lo stato delle trattative con aggiornamenti in tempo reale

ClickUp offre anche eccellenti modelli CRM pronti all'uso per i team commerciali. Ecco uno dei migliori:

Modello ClickUp CRM

Ottieni un modello gratis Tieni sotto controllo ogni trattativa e interazione con i clienti con il modello CRM di ClickUp

Lo sappiamo bene: gestire i lead, monitorare le trattative e mantenere le relazioni con i clienti può essere un'impresa ardua. Il modello ClickUp CRM è la soluzione definitiva per ottimizzare le attività commerciali senza dover passare da uno strumento all'altro.

È altamente personalizzabile e si adatta al tuo processo di vendita, sia che tu sia un imprenditore individuale che coltiva i lead, sia che tu sia un team commerciale in crescita che gestisce una pipeline ad alto volume. Questo modello mantiene tutto organizzato, connesso ed efficiente, il tutto combinando CRM e project management.

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 $ al mese per utente

Business: 12 dollari al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per utente

Cos'è Pipedrive?

tramite Pipedrive

Pipedrive è un CRM incentrato sulle vendite, progettato per aiutare i team a gestire la loro pipeline in modo più efficace. Fornisce un processo di vendita visivo, che consente agli utenti di monitorare le trattative dal contatto iniziale alla chiusura. Con il suo approccio basato sulle trattative, è possibile personalizzare le fasi della pipeline in modo che corrispondano al percorso unico del cliente, assicurandosi che non venga persa nessuna opportunità.

Offre anche strumenti di analisi e reportistica a supporto della segmentazione dei clienti, per analizzare i tassi di conversione e monitorare lo stato delle trattative, aiutando le aziende a perfezionare le loro strategie di vendita. Progettato per team di piccole e medie dimensioni, è una soluzione intuitiva ed economica per i team commerciali.

🧠 Curiosità: Nel marzo 2020, Pipedrive ha acquisito Mailigen, una piattaforma di email marketing, per migliorare le sue capacità CRM con funzionalità integrate di email marketing.

Funzionalità/funzioni di Pipedrive

Pipedrive è stato creato pensando ai team commerciali, offrendo funzionalità che semplificano il monitoraggio delle trattative, l'automazione delle attività e forniscono informazioni per costruire strategie CRM di esito positivo.

Diamo un'occhiata ad alcune delle sue funzionalità/funzioni chiave. 📔

Funzionalità/Funzione n. 1: pipeline commerciale personalizzabile

Costruisci una pipeline commerciale per il tuo flusso di lavoro

La pipeline di vendita visiva di Pipedrive offre una panoramica chiara, in stile kanban, dello stato di ogni trattativa. È possibile personalizzare la pipeline in base al proprio processo di vendita, aggiungere fasi di trattativa uniche e monitorare lo stato in un colpo d'occhio.

Per istanza, un responsabile commerciale può impostare le fasi di un accordo come "Lead qualificato" e "Negoziazione" per monitorare lo stato quotidiano e identificare i colli di bottiglia prima che abbiano un impatto sulle entrate.

🧠 Curiosità: Il CRM è diventato uno strumento essenziale per le aziende. Le aziende tecnologiche sono all'avanguardia, con il 94% che utilizza software CRM per aumentare l'efficienza commerciale e migliorare le relazioni con i clienti. Oltre al settore tecnologico, le aziende manifatturiere (86%), quelle del settore dell'istruzione (85%), della sanità (82%) e delle risorse umane (81%) sono i maggiori utenti di CRM.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti software per il service desk per i team del supporto

Assicurati un più alto tasso di conversione commerciale con la gestione dei lead di Pipedrive

Non vale la pena inseguire tutti i lead. Pipedrive valuta e classifica i lead, aiutandoti a concentrarti sulle opportunità di alto valore. Inoltre, i moduli web acquisiscono nuovi lead direttamente dal tuo sito web, aggiungendoli automaticamente alla tua pipeline.

Inoltre, raccoglie dati da LinkedIn e altre fonti, offrendoti informazioni più dettagliate prima di ogni conversazione.

🔍 Lo sapevi? Il motore di raccomandazione di Amazon è fondamentalmente un CRM gigante. Ogni volta che ricevi un suggerimento "i clienti hanno acquistato anche", è la tecnologia CRM che lavora dietro le quinte per monitorare le tue preferenze e migliorare la tua esperienza di acquisto.

Funzionalità/Funzione n. 3: Automazioni e reportistica

Imposta automazioni personalizzate per i tuoi processi commerciali

Le attività ripetitive non dovrebbero occupare la tua giornata. L'assistente commerciale IA di Pipedrive automatizza le email di follow-up, l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti delle trattative, così puoi concentrarti sulla chiusura delle trattative invece che sull'aggiornamento dei fogli di calcolo.

Pipedrive ti aiuta anche a prevedere le vendite. Report personalizzabili forniscono informazioni sui tassi di conversione delle trattative, sulle prestazioni del team di vendita e sulle tendenze future delle entrate.

📖 Leggi anche: Le migliori alternative a Pipedrive per incrementare le vendite

Prezzi di Pipedrive

*essenziale: 19 $ al mese per utente

Avanzato: 34 $/mese per utente

Professionale: $64/mese per utente

Potenza: 74 $/mese per utente

Enterprise: 99 $/mese per utente

🔍 Lo sapevi? Il 57% delle aziende non è in grado di offrire una buona esperienza al cliente perché il proprio CRM non è accessibile. Solo il 32% delle aziende riesce a visualizzare le informazioni dei clienti in un'unica schermata, ma il 90% ritiene che sarebbe utile.

ClickUp vs. Pipedrive: funzionalità/funzioni a confronto

ClickUp o Pipedrive: qual è il più adatto a te?

Dipende tutto da ciò di cui hai bisogno. Stai cercando di ottimizzare la tua pipeline commerciale e chiudere i team, o hai bisogno di un'area di lavoro flessibile per tutto?

Entrambi gli strumenti offrono potenti funzionalità/funzioni, ma eccellono in aree diverse. Confrontiamoli per aiutarvi a decidere quale si adatta meglio al vostro flusso di lavoro. 🎯

Criteri ClickUp Pipedrive Scopo Strumento completo per il project management e la produttività Software CRM incentrato sulla gestione della pipeline commerciale Punti di forza chiave Flussi di lavoro altamente personalizzabili, project management agile e strumenti di collaborazione in tempo reale Processo commerciale semplificato, monitoraggio delle trattative e gestione dei lead Facilità d'uso Apprendimento moderato grazie alle numerose funzionalità/funzioni, ma intuitivo per le attività di base Interfaccia intuitiva con configurazione minima richiesta per le attività CRM Personalizzazione oltre 15 viste, tra cui Kanban, Gantt, Calendario, Sequenza e Mappe mentali per il monitoraggio dei progetti Personalizzazione limitata, incentrata principalmente sui flussi di lavoro commerciali Collaborazione Offre strumenti di collaborazione in tempo reale come lavagne online, chat e assegnazione di commenti Funzionalità/funzioni di collaborazione limitate, si concentra principalmente sul coordinamento interno del team commerciale Visualizzazioni Si integra con vari strumenti, ma è meno esteso rispetto a ClickUp Solo visualizzazione pipeline per gestire le trattative e i processi commerciali Integrazioni Si integra con oltre 1.000 applicazioni, tra cui Pipedrive e Google Workspace Si integra con vari strumenti, ma è meno esteso rispetto a ClickUp

Funzionalità/funzione n. 1: Automazione del flusso di lavoro

L'efficienza dipende da quanto bene una piattaforma automatizza le attività ripetitive. Vediamo come Pipedrive e ClickUp gestiscono l'automazione del flusso di lavoro.

ClickUp

Pensa a ClickUp come al tuo assistente personale per la produttività.

Con ClickUp Brain integrato, puoi automatizzare tutto, dalla gestione delle attività ai progetti ricorrenti, agli aggiornamenti di stato e alle notifiche. Inoltre, puoi creare flussi di lavoro CRM personalizzati per semplificare i processi complessi tra i team.

Pipedrive

Pipedrive è ideale per l'automazione del flusso di lavoro commerciale. Automatizza i follow-up, i trigger di avanzamento delle trattative e la sincronizzazione delle email, ottimo per chiudere le trattative più velocemente ma non altrettanto robusto per l'automazione del flusso di lavoro generale.

🏆Vincitore: ClickUp per le sue capacità di automazione più versatili tra team e settori interfunzionali.

Funzionalità/funzione n. 2: reportistica e analisi

Il monitoraggio delle prestazioni e il processo decisionale basato sui dati richiedono strumenti di reportistica efficaci. Ecco un confronto tra ClickUp e Pipedrive in termini di analisi e approfondimenti.

ClickUp

ClickUp ti consente di creare dashboard personalizzate, monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, analizzare il tempo impiegato e generare report in base alle tue esigenze specifiche. Queste dashboard possono includere schede come lo stato delle attività, il monitoraggio del tempo e lo stato di avanzamento degli obiettivi per monitorare le prestazioni in tempo reale e fornire assistenza per una migliore gestione delle risorse.

Pipedrive

Pipedrive è specializzata nella fornitura di analisi commerciali approfondite.

È possibile generare report visivi per il monitoraggio delle trattative, la previsione delle entrate e la valutazione delle prestazioni commerciali individuali e di team, facilitando il processo decisionale basato sui dati. La piattaforma offre anche dashboard personalizzabili che presentano i dati di vendita attraverso grafici, diagrammi e tabelle.

🏆 Vincitore: È un pareggio! Puoi usare ClickUp per l'analisi generale e Pipedrive per la reportistica commerciale.

🧠 Curiosità: La rivoluzione mobile ha reso il CRM più flessibile. Un tempo i rappresentanti commerciali dovevano essere alla scrivania per accedere ai dati dei clienti, ma ora possono gestire le relazioni dai loro telefoni mentre sono in movimento.

Un lavoro di squadra senza intoppi si basa sulle giuste funzionalità di collaborazione. Vediamo come questi esempi di software CRM supportano la comunicazione e il coordinamento del team.

ClickUp

ClickUp è ricco di funzionalità essenziali per il lavoro di squadra: chat in tempo reale, thread di commenti, lavagne online e condivisione di documenti. Hai bisogno di gestire carichi di lavoro su più progetti con molti team? ClickUp è la soluzione che fa per te!

Pipedrive

La collaborazione in Pipedrive è principalmente incentrata sulle vendite: assegnazione di lead, monitoraggio delle trattative e condivisione di informazioni all'interno della pipeline. Ottima per le vendite, ma non ideale per un lavoro di squadra più ampio.

🏆 Vincitore: ClickUp per la collaborazione tra team al di là delle attività commerciali.

🧠 Curiosità: Le sfide più importanti del CRM erano l'integrazione tecnologica (41%), i limiti delle funzionalità della piattaforma (40%) e le conoscenze e competenze interne (37%). Il 43% dei leader cita le previsioni e le informazioni sulla pipeline come l'attività basata sul CRM più importante che le organizzazioni danno oggi la priorità.

ClickUp vs. Pipedrive su Reddit

Siamo andati su Reddit per vedere cosa avevano da dire gli utenti reali su ClickUp e Pipedrive e le risposte non ci hanno deluso. Anche se non ci sono thread specifici che discutono delle due piattaforme, ecco cosa hanno da dire gli utenti su questi strumenti. 👇

Gli utenti hanno elogiato ClickUp per le sue funzionalità che consentono di gestire tutto in una volta:

Ho provato praticamente tutti gli strumenti commerciali seri disponibili. Quello che mi piace di ClickUp è fondamentalmente ciò che pubblicizzano: un'app per tutto. Mi piace molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche la KB è piuttosto solida. Recentemente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, quindi stiamo sostituendo anche Slack.

Ho provato praticamente tutti gli strumenti commerciali seri disponibili. Quello che mi piace di ClickUp è fondamentalmente ciò che pubblicizzano: un'app per tutto. Mi piace molto il livello di personalizzazione della gestione delle attività e anche la base di conoscenza è piuttosto solida. Recentemente hanno rilasciato un enorme miglioramento della chat, quindi stiamo sostituendo anche Slack.

Il valore di ClickUp è stato apprezzato anche dagli utenti di Reddit.

Mi ci è voluto un po' per capirlo... Il vero superpotere di ClickUp è la capacità di diversi utenti e team di poter lavorare con le stesse informazioni, ma visualizzarle nel formato (visualizzazione) che funziona meglio per loro... ClickUp consente a diversi team dell'organizzazione di operare nel flusso di lavoro che preferiscono, ma da una struttura informativa centralizzata... ClickUp è un sistema assolutamente eccezionale. Per il rapporto qualità-prezzo e la facilità d'uso, non ho mai visto niente di simile.

Mi ci è voluto un po' per capirlo... Il vero superpotere di ClickUp sta nella capacità di diversi utenti e team di poter lavorare con le stesse informazioni, ma visualizzarle nel formato (visualizzazione) che funziona meglio per loro... ClickUp consente a diversi team dell'organizzazione di operare nel flusso di lavoro che preferiscono, ma da una struttura informativa centralizzata... ClickUp è un sistema assolutamente eccezionale. Per il rapporto qualità-prezzo e la facilità d'uso, non ho mai visto niente di simile.

D'altro canto, alcuni utenti di Reddit lodano Pipedrive,

Uso Pipedrive per il B2B da circa 6 mesi e lo adoro. L'unico problema, di cui ho già parlato in precedenza, è che la deduplicazione non è molto semplice. Se carichi 2 fogli Excel di contatti o organizzazioni con dati sovrapposti, devi deduplicare manualmente ogni voce applicabile.

Uso Pipedrive per il B2B da circa 6 mesi e lo adoro. L'unico problema, di cui ho già parlato in precedenza, è che la deduplicazione non è molto semplice. Se carichi 2 fogli Excel di contatti o organizzazioni con dati sovrapposti, devi deduplicare manualmente ogni voce applicabile.

Alcuni utenti si lamentano del prezzo della piattaforma,

Pipedrive ha un interessante concetto di prezzo: fanno pagare i componenti aggiuntivi a una tariffa fissa per azienda piuttosto che per utente. Questo a volte può sembrare costoso se si calcola inizialmente per utente, ma in realtà è abbastanza ragionevole. Ad esempio, il loro modulo Campagne ha un prezzo di circa 20 dollari al mese, che non è troppo costoso, anche se non è l'opzione più robusta disponibile.

Pipedrive ha un interessante concetto di prezzo: addebita i componenti aggiuntivi a una tariffa fissa per azienda anziché per utente. Questo a volte può sembrare costoso se inizialmente lo si calcola per utente, ma in realtà è abbastanza ragionevole. Ad esempio, il loro modulo Campagne ha un prezzo di circa 20 dollari al mese, che non è troppo costoso, anche se non è l'opzione più robusta disponibile.

🧠 Curiosità: Il CRM è iniziato con carta e penna. Prima che il software prendesse il sopravvento, le aziende gestivano le relazioni con i clienti utilizzando note scritte a mano, schede e Rolodex. Ora, tutto è digitale, automatizzato e basato sull'IA.

Quale strumento CRM è il migliore?

I risultati sono arrivati e abbiamo un chiaro vincitore! ClickUp si è rivelata la scelta migliore. 👑

Mentre Pipedrive offre un'interfaccia user-friendly su misura per i team di vendita, è carente in diverse aree chiave essenziali per una gestione aziendale completa. La sua attenzione alla gestione della pipeline di vendita ne limita la versatilità, rendendola meno adatta ai team che richiedono capacità di project management più ampie.

D'altro canto, ClickUp, l'app per il lavoro che fa tutto, va oltre le funzionalità CRM, offrendo gestione delle attività, automazione del marketing, visualizzazioni multiple e altro ancora per una soluzione aziendale olistica.

Progettato per essere scalabile, ClickUp cresce con aziende di ogni dimensione, rendendolo un investimento a prova di futuro.

Iscriviti a ClickUp gratis oggi stesso! ✅