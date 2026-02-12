Oltre 30 prompt per DALL·E 3 per creare immagini mozzafiato

Sei bloccato in un circolo vizioso in cui digiti prompt vaghi e ottieni immagini mediocri generate dall'IA? Il problema non sei tu, ma i tuoi prompt.

I prompt di DALL·E funzionano come un progetto. Se dai all'IA qualcosa di semplice su cui lavorare, otterrai un risultato mediocre. Ma se crei un prompt ben fatto, voilà, avrai un capolavoro.

L'IA non è qui per sostituire la creatività, ma è uno strumento potente che la potenzia. Artisti e designer la utilizzano per esplorare stili, perfezionare concetti e dare vita alle idee più rapidamente.

Questo elenco di oltre 30 prompt ti aiuterà a spingere DALL·E oltre i limiti, usufruendo di risultati più nitidi e dinamici.

Diamo spazio alla creatività. 🖌️

Capire DALL·E 3

DALL·E 3 è l'ultima innovazione di OpenAI nella generazione di immagini basata sull'IA, progettata per trasformare i prompt di testo in immagini altamente dettagliate e sensibili al contesto. Migliora la creatività e semplifica il processo di progettazione per artisti, esperti di marketing e autori di contenuti.

Ecco le funzionalità principali:

Generazione precisa delle immagini: cattura i dettagli con precisione, producendo immagini che rispecchiano fedelmente il prompt

Rendering del testo migliorato: genera testo leggibile all'interno delle immagini, migliorando i progetti per poster, etichette e copertine di libri

Adattabilità stilistica: si adatta a particolari stili artistici, dalle composizioni iperrealistiche a quelle astratte

Rifiniture interattive: Consentono agli utenti di perfezionare le immagini, garantendo un maggiore controllo sulla composizione, l'estetica e Consentono agli utenti di perfezionare le immagini, garantendo un maggiore controllo sulla composizione, l'estetica e le tendenze del design grafico

Garanzie etiche: filtra i contenuti dannosi o di parte, garantendo un uso responsabile dell'IA

🔍 Lo sapevi? Si prevede che la dimensione del mercato globale dei generatori di immagini basati sull'IA raggiungerà i 917,175 milioni di dollari entro il 2030. Ciò corrisponde a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 17,4%.

📖 Leggi anche: Esempi di prompt Midjourney per migliorare la tua arte

Perché è fondamentale padroneggiare i prompt

Creare il prompt giusto fa la differenza nella generazione di risultati di alta qualità. Un prompt ben strutturato guida il modello, garantendo risultati accurati, pertinenti e creativi.

Ecco alcuni dei motivi chiave per perfezionare i prompt per l'arte generata dall'IA:

Maggiore precisione: promoti chiari riducono i malintesi e portano a risultati all'altezza delle aspettative

Maggiore creatività: una formulazione specifica incoraggia risposte più fantasiose e dinamiche

Risultati costanti: i prompt strutturati migliorano l'affidabilità del i prompt strutturati migliorano l'affidabilità del generatore di arte IA , rendendo più facile riprodurre risultati di alta qualità

Maggiore controllo: istruzioni ben definite danno alla forma al risultato, riducendo al minimo la casualità e l'incoerenza dei risultati

Iterazioni più veloci: i prompt precisi riducono il processo di versione di prova e errore, consentendoti di risparmiare tempo sulle modifiche

Migliore risoluzione dei problemi: una progettazione accurata dei prompt aiuta l'IA a scomporre idee complesse in intuizioni concrete

🧠 Curiosità: Il nome "DALL·E" deriva dalla combinazione dell'artista Salvador Dalí e del robot della Pixar WALL-E. In sostanza, unisce il concetto di arte surrealista con l'idea di una macchina creativa e fantasiosa in grado di generare immagini basate su descrizioni di testo.

Esempi di prompt per DALL·E 3

DALL·E 3 ti permette di generare immagini straordinarie partendo da semplici descrizioni di testo. La sua versatilità si estende dalle campagne di marketing ai progetti di design, dalla narrazione alle attività oltre.

Scopriamo oltre 30 prompt DALL·E 3 per diversi stili, temi e concetti che ti aiuteranno a sfruttare al meglio questo strumento di IA per designer.

Stili artistici

1. Fotografia iperrealistica: Un primo piano del volto di un uomo anziano, con rughe profonde, occhi blu penetranti e un sorriso caloroso, illuminato da una luce naturale e soffusa che ne esalta la texture della pelle

2. Pittura impressionista: Una vivace scena in un parco dipinta nello stile di Claude Monet, con pennellate morbide, luce solare filtrata e persone che si godono un pomeriggio primaverile

3. Paesaggio onirico surreale: Un castello fluttuante fatto di libri, sospeso in un cielo pieno di meduse luminose, con una tavolozza di colori eterei tra il blu e il viola

Un castello fluttuante fatto di libri generato tramite DALL·E 3

🧠 Curiosità: Uno dei primi sistemi di arte generata dall'IA fu AARON, creato nel 1973 da Harold Cohen. AARON utilizzava un approccio simbolico all'IA per creare disegni in bianco e nero.

Concetti futuristici e fantascientifici

4. Metropoli cyberpunk: Una città illuminata dai neon di notte, piena di auto volanti, cartelloni olografici e un cacciatore di taglie solitario in trench in piedi su un tetto

5. Mondo alieno: Un paesaggio con piante giganti bioluminescenti, un cielo con tre soli e strane creature che vagano lungo le rive di un fiume luminoso

6. Città alimentata dall'IA: Una città utopica in cui robot e umani convivono, con grattacieli alimentati da energia pulita, mezzi di trasporto autonomi e uno skyline futuristico che si riflette su un fiume cristallino

Una città utopica fotorealistica

Fantasy e mitologia

7. Drago maestoso: Un imponente drago dorato appollaiato su una scogliera, che sputa fuoco su un regno medievale al tramonto

Prova ClickUp Brain

Scegli uno dei prompt con campioni di immagini qui sotto o descrivi la tua immagine

8. Dei dell'antica Grecia: Zeus in piedi sul Monte Olimpo, circondato da nuvole temporalesche, con in mano un fulmine crepitante

9. Regno sottomarino delle sirene: Un maestoso palazzo nelle profondità dell'oceano, con sirene che nuotano tra barriere coralline e pesci luminosi

Un regno sottomarino delle sirene

Rivisitazioni storiche

10. Londra in epoca vittoriana: Una strada nebbiosa illuminata da lampioni a gas, con un detective in cappotto lungo e cilindro che indaga su un caso misterioso

11. Guerriero samurai: Un feroce samurai in piedi su un campo di battaglia, con in mano una katana, che indossa un'armatura riccamente decorata, mentre i fiori di ciliegio svolazzano nel vento

12. Lo studio di un artista rinascimentale: Leonardo da Vinci mentre dipinge la Gioconda in un laboratorio poco illuminato, pieno di schizzi, sculture incompiute e luce di candela

Leonardo da Vinci mentre dipinge la Gioconda

Temi stravaganti e in stile cartone animato

13. Caffetteria degli animali: Un'accogliente caffetteria gestita interamente da gatti, dove i gattini servono il caffè agli altri animali seduti a tavolini minuscoli

14. Villaggio da favola vivente: Un minuscolo villaggio dove i funghi fungono da case, le fate volano tra i petali dei fiori e gli animali parlanti si salutano nelle stradine acciottolate

15. Mondo animato di caramelle: Un paesaggio in cui tutto è commestibile, con fiumi di cioccolato, montagne di gommose e alberi di lecca-lecca

Un mondo stravagante fatto di caramelle

🧠 Curiosità: Il prezzo più alto pagato all'asta per un'opera d'arte generata dall'IA è di 432.000 dollari per il Ritratto di Edmond de Belamy, il 25 ottobre 2018. Il ritratto di questo personaggio immaginario è stato creato da una rete generativa avversaria (GAN) messa a punto dai membri del collettivo artistico francese Obvious Art.

Temi legati alla cultura popolare e al cinema

16. Classico film noir: Una scena poliziesca in bianco e nero, con una donna misteriosa in abito rosso in piedi sotto un lampione mentre un detective osserva dall'ombra

17. Western nello spazio: Un cowboy dall'aspetto rude che cavalca un cavallo robotico su un polveroso pianeta alieno, con due soli che tramontano alle sue spalle

18. Retro-futurismo: Una visione del futuro in stile anni '50, dove le persone volano con jetpack tra eleganti grattacieli cromati

Una città retro-futuristica

Natura e paesaggi

19. Foresta incantata: Un bosco magico con alberi bioluminescenti, lanterne fluttuanti e una casetta delle fate nascosta

20. Eruzione vulcanica: Un momento drammatico in cui la lava erompe da un imponente vulcano, illuminando il cielo notturno con sfumature rosse e arancioni

21. Tundra ghiacciata: Un orso polare solitario che cammina attraverso un paesaggio ghiacciato senza fine, con l'aurora boreale che danza sopra di lui

Un orso polare solitario che cammina

🔍 Lo sapevi? Circa il 71% delle immagini di condivisione sui social media sono generate dall'IA. Con la diffusione sempre maggiore dell'arte generata dall'IA, distinguere la realtà dalla finzione è più importante che mai!

Momenti di vita quotidiana con un tocco artistico

22. Strada cittadina piovosa: Una strada riflettente che brilla sotto le luci al neon, con persone che camminano sotto gli ombrelli mentre le gocce di pioggia creano increspature nelle pozzanghere

23. Accogliente libreria: Un'affascinante libreria piena di scaffali in legno, un caminetto scoppiettante e un gatto assonnato raggomitolato su una sedia

24. Tramonto sull'oceano: Una spiaggia tranquilla con le onde che si infrangono dolcemente sulla riva, il cielo dipinto di arancioni intensi e viola

Un tramonto fotorealistico sull'oceano

Prompt sperimentali e astratti

25. Fusione uomo-robot: Un ritratto digitale di un volto per metà umano e per metà androide, con linee di circuiti luminosi che attraversano la pelle

26. Città che sfida la gravità: Una metropoli dove i grattacieli fluttuano capovolti, con connessioni tra loro tramite ponti luminosi in un cielo da sogno

27. Orologi che si sciolgono: Un mondo surreale in cui gli orologi si allungano e si sciolgono su paesaggi contorti, ispirato all'arte di Salvador Dalí

Un mondo surreale con orologi che si sciolgono

Idee divertenti e originali

28. Un gatto vestito da cavaliere medievale: Un felino dall'aria seria in armatura completa, in piedi coraggiosamente con una piccola spada e uno scudo

29. Un cane alla guida di un'astronave: Un golden retriever in una tuta da astronauta futuristica, che guida con sicurezza un'astronave high-tech attraverso la galassia

30. Una giraffa con un trench da detective: Una giraffa alta e seria che indossa un classico abito da detective, con in mano una lente d'ingrandimento mentre indaga su un caso

Una giraffa detective dall'aria seria in trench

Prompt personalizzati e concettuali

31. Un autoritratto come creatura mitologica: Un dipinto digitale di ispirazione fantasy in cui il soggetto appare come un essere metà umano e metà drago, visto dall'alto

32. Un paesaggio ispirato a un sogno: Un paesaggio onirico di grande impatto visivo basato su un ricordo personale, che fonde elementi reali e immaginari

Una rivisitazione in stile steampunk dello sbarco sulla Luna

33. Un evento di storia alternativa: Un momento storico significativo reimmaginato con un tocco futuristico, come lo sbarco sulla Luna in un mondo steampunk

34. Una copertina d'album surreale: Una copertina d'album surreale che raffigura un paesaggio urbano illuminato dai neon a mezzanotte, con una figura solitaria in un abito futuristico in piedi in cima a un grattacielo, che osserva un cielo pieno di galassie vorticose e note musicali fluttuanti

🔍 Lo sapevi? Una rete generativa avversaria (GAN) è un modello di IA utilizzato nell'arte generata dall'IA, costituito da due reti neurali — il generatore e il discriminatore — che operano in competizione tra loro. Il modello Generator crea nuove immagini a partire da rumore casuale, cercando di produrre risultati che assomiglino il più possibile a immagini reali. Il Discriminator valuta se un'immagine è reale (proveniente da dati effettivi) o falsa (generata dal Generator).

Creare i tuoi prompt per DALL·E 3

Un prompt DALL·E ben strutturato può trasformare un'idea vaga in un'immagine dettagliata e di grande impatto visivo. La sfida consiste nel fornire istruzioni chiare che guidino l'IA senza limitarne la creatività.

Quindi, come si fa a perfezionare e strutturare i prompt di DALL·E, assicurandosi che siano chiari, creativi e ottimizzati per ottenere i migliori risultati possibili?

Analizziamo i passaggi chiave. ⚒️

Passaggio n. 1: Inizia con un'idea chiara

I promoti vaghi producono risultati incoerenti. Prima ancora di digitare una parola, definisci con precisione ciò che desideri.

Definisci il tuo concetto: Stai immaginando un paesaggio urbano futuristico? Un mondo onirico surreale? Un ritratto iperrealistico? Sii chiaro su ciò che vuoi vedere.

Identifica gli elementi chiave: considera il soggetto, l'impostazione, l'atmosfera e lo stile. Più dettagli includi, meglio l'IA riuscirà a cogliere la tua visione

📌 Esempio: Supponiamo che l'obiettivo sia generare l'immagine di un gatto. Un prompt vago come "un gatto seduto su una sedia" genera questo tipo di immagine: Gatto su una sedia

Puoi perfezionarla per:

“Un soffice gatto persiano bianco è disteso con eleganza su una poltrona di velluto bordeaux scuro, con gli occhi verde smeraldo che brillano alla fioca luce delle candele. La stanza in stile vittoriano è adornata da intricati intagli in legno, una ricca carta da parati color smeraldo e oro e pesanti tende di velluto. Dipinta nello stile di un capolavoro a olio del XIX secolo, la scena è caratterizzata da morbide pennellate, luci calde e un’atmosfera ricca e ricca di texture.”

Ecco il risultato finale:

Immagine migliorata di un gatto seduto

Vedi la differenza? Fornire questi dettagli aiuta DALL·E a comprendere l'estetica desiderata.

💡 Consiglio da esperto: usa aggettivi descrittivi che mettano in risalto la texture, la qualità dell'immagine, i colori vivaci, il materiale e l'atmosfera nel tuo prompt di input. Parole come "scintillante", "rustico" o "caotico" aggiungono profondità all'immagine.

Passaggio n. 2: Struttura i prompt per ottenere risultati migliori

Suddividere un prompt in sezioni chiare migliora la precisione. Un formato utile include:

Oggetto: Chi o cosa c'è nell'immagine? Sii specifico! Invece di scrivere prompt come "volpe", puoi specificare, ad esempio, "una volpe rossa con penetranti occhi verdi"

Azione: Cosa sta succedendo? Aggiungere movimento rende l'immagine dinamica. "Un cavaliere che sfodera la spada" è più coinvolgente di un semplice "un cavaliere"

Impostazione: Dove si svolge l'azione? Descrivi lo sfondo per creare l'atmosfera. Una "foresta incantata avvolta dalla nebbia" trasmette una sensazione molto diversa da un "grattacielo elegante e moderno"

Stile: Come dovrebbe essere? Che tu voglia un "dipinto a olio vintage" o una "vivace illustrazione cyberpunk", definire lo stile aiuta l'intelligenza artificiale a centrare il look

📌 Esempio: Un vecchio gufo saggio dagli occhi dorati e penetranti (soggetto) appollaiato su un ramo contorto, che osserva la luna (azione) in una foresta nebbiosa con lucciole scintillanti (impostazione). Realizzalo come un dipinto digitale dark fantasy con texture ricche (stile). Ecco l'immagine generata: Un gufo in un'impostazione mistica

Passaggio n. 3: Sperimenta con stili diversi

DALL·E 3 ama la varietà, quindi non aver paura di sperimentare!

Esplora gli stili artistici: prova frasi come "dipinto a olio", "concept art digitale" o "schizzo a carboncino"

Combina idee inaspettate: cosa succede quando si mescolano un mondo cyberpunk futuristico con l'architettura dell'antico Egitto? Prova e scopri!

Usa azioni dinamiche: Invece di “un cavaliere in armatura”, prova “un cavaliere in armatura luminosa, in sella a un drago meccanico che attraversa un cielo tempestoso”. Aggiunge movimento e profondità all’immagine

📌 Esempio: ‘Un'antica città egizia illuminata da luci al neon, con piramidi luminose e sfingi robotiche. Un faraone futuristico in una tunica high-tech si erge all'ingresso di un tempio sotto un cielo tempestoso e pieno di droni. Concept art digitale dall'atmosfera cinematografica. ’ Ecco il risultato: Un'antica città egizia

💡 Suggerimento da esperto: aggiungere riferimenti a artisti, tecniche o periodi storici specifici permette di affinare il risultato. Prova prompt DALL·E 3 come "fotogramma di un film noir degli anni '40 con un detective in un jazz club pieno di fumo" per ottenere un effetto cinematografico.

Passaggio n. 4: usa l'assistenza dell'IA per la generazione dei prompt

Non riesci a perfezionare il tuo prompt? Se passi troppo tempo a perfezionarlo, probabilmente non stai sfruttando appieno le capacità dell'IA di farti risparmiare tempo 😅

E se ti dicessimo che esiste un'app gratis in grado di generare per te i prompt IA più specifici, dettagliati e pertinenti?

Sì, hai capito bene.

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA per aiutarti a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Amplia e perfeziona i prompt con ClickUp Brain

ClickUp Brain, l'assistente IA integrato in ClickUp, migliora la produttività in diversi flussi di lavoro. Aiuta a generare, perfezionare e ottimizzare i prompt per DALL·E, consentendo di risparmiare tempo e migliorare i risultati.

Supponiamo che un prompt approssimativo reciti: "una città futuristica". ClickUp Brain può espanderlo in "una città futuristica tentacolare con auto volanti, grattacieli di vetro torreggianti e un cielo pieno di cartelloni olografici e luci cinematografiche". Questo livello di dettaglio migliora il risultato dell'IA.

ClickUp Brain genera anche diverse varianti di un prompt molto più velocemente di quanto potresti fare manualmente.

📌 Esempio: supponiamo che l'obiettivo sia creare paesaggi fantasy. Inserendo "una foresta magica" si possono ottenere versioni come:

Genera diverse varianti di prompt utilizzando ClickUp Brain

💡 Consiglio da esperto: usa i modelli di prompt per l'IA per velocizzare il processo di generazione di contenuti o immagini e mantenere la coerenza. Inizia con un modello, poi modifica i dettagli chiave per adattarlo alla tua visione. Se un modello dice "un castello maestoso", perfezionalo in "un antico castello di pietra arroccato su una scogliera, con banner che sventolano al vento, luce dorata del tramonto, illustrazione fantasy".

Se pensi che le funzionalità di ClickUp si limitino alla generazione di prompt IA, ripensaci.

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