11 Modelli di elementi d'azione gratis per una maggiore produttività

La mattina si accende il computer o il portatile di lavoro e si viene immediatamente sommersi da messaggi e attività che chiedono di essere risolti per primi.

Se questo scenario vi mette ansia o vi sembra fin troppo familiare, non siete i soli. il 71% dei leader organizzativi dichiara di sentire una pressione costante da parte dei dirigenti per aumentare la produttività.

Ecco perché è necessario concedersi elementi di azione . Non si tratta di semplici cose da fare, ma di passaggi chiaramente definiti per far avanzare i progetti. Scomponendo gli obiettivi in una serie di azioni strutturate elenco di priorità è possibile rimanere concentrati e riuscire a terminare le attività.

Abbiamo raccolto 11 modelli di elementi d'azione gratis per aiutare voi e il vostro team a stabilire le priorità delle attività aumentando la produttività.

Cosa sono i modelli di elementi di azione?

I modelli di elementi d'azione sono formati predefiniti per documentare, assegnare e monitorare attività o passaggi in modo coerente e organizzato.

Possono essere utilizzati per vari scopi, dalla creazione di un semplice elenco di cose da fare a un complesso elenco di cose da fare piano di progetto . Questi modelli includono tipicamente campi come la descrizione dell'attività, l'assegnatario, la priorità, la data di scadenza, lo stato e qualsiasi nota o contesto rilevante.

Con questi modelli, è possibile semplificare la gestione delle attività fornendo una struttura standardizzata, facilitando la delega delle responsabilità, il monitoraggio dello stato e la garanzia di responsabilità.

Sono disponibili in vari formati, come, ad esempio, il modello elenco di cose da fare, app in connessione con un software di project management.

Cosa rende un buon modello di elemento d'azione?

Un buon modello di elemento d'azione non deve limitarsi a organizzare le attività. Può essere utilizzato per rendere il flusso di lavoro più fluido ed efficiente.

Ecco cinque funzionalità/funzione chiave da ricercare in un modello gratuito per gli elementi d'azione che vi garantisca di rimanere in carreggiata e di raggiungere i vostri obiettivi:

**Un modello di qualità offre spazio per suddividere le attività in passaggi specifici e attuabili. I to-dos vaghi come "Lavora al report" vengono sostituiti da azioni concrete come "Compila i dati per il report commerciale del quarto trimestre"

Sezioni con priorità: Non tutte le attività hanno lo stesso peso e le buonemodelli di elenco di cose da fare riflettono questo fatto. Con sezioni designate per un livello di priorità, è possibile identificare facilmente quali attività necessitano di attenzione immediata rispetto a quelle che possono aspettare

Non tutte le attività hanno lo stesso peso e le buonemodelli di elenco di cose da fare riflettono questo fatto. Con sezioni designate per un livello di priorità, è possibile identificare facilmente quali attività necessitano di attenzione immediata rispetto a quelle che possono aspettare Monitoraggio delle scadenze: Le scadenze sono cruciali per la responsabilità e per la gestione delle attivitàmodelli di gestione delle attività con campi integrati per le date di scadenza aiutano a gestire le sequenze senza sforzo

Le scadenze sono cruciali per la responsabilità e per la gestione delle attivitàmodelli di gestione delle attività con campi integrati per le date di scadenza aiutano a gestire le sequenze senza sforzo Monitoraggio dell'avanzamento: I modelli che includono indicatori di stato facilitano il monitoraggio dello stato, mantenendo la motivazione con una panoramica chiara di ciò che è stato realizzato

I modelli che includono indicatori di stato facilitano il monitoraggio dello stato, mantenendo la motivazione con una panoramica chiara di ciò che è stato realizzato Campi per la collaborazione del team: Per i progetti del team, cercate modelli con campi per assegnare attività, aggiungere commenti o monitorare i collaboratori. Questo assicura che nessuno venga lasciato all'oscuro

Tuttavia, non basta conoscere le caratteristiche di un buon modello di elemento d'azione. una rapida ricerca su Google vi fornirà molte opzioni, ma Da fare per scegliere il migliore per voi?

Semplice: basta dare un'occhiata all'elenco qui sotto, dove abbiamo raccolto 11 dei migliori modelli per diverse esigenze.

Leggi anche: Come assegnare le priorità alle attività di lavoro (con 8 passaggi per migliorare il flusso di lavoro)

11 Modelli di elementi d'azione

Non sarebbe fantastico avere un'unica piattaforma che riunisce tutto ciò che serve per il lavoro in un unico posto: documenti, attività, chat, integrazioni e persino modelli precostituiti? Questo è esattamente ciò che ClickUp consegna.

Con oltre 1000 modelli per qualsiasi caso d'uso e settore, non dovrete fare nulla da zero, eliminando le congetture sull'organizzazione delle attività.

Felice utente di ClickUp Brandon Fitch, Direttore dello sviluppo prodotti di Flyin' Miata, spiega l'utilità di ClickUp come è:

_Utilizziamo ClickUp come un elegante elenco di cose da fare, in pratica. È particolarmente utile per i processi a più passaggi che facciamo ripetutamente e che coinvolgono più persone diverse. Creiamo un modello per quel processo, che ci aiuta a non tralasciare nulla e a comunicare facilmente (in modo automatico) tra le persone quando sono in grado di Da fare le loro attività"

Brandon Fitch, direttore dello sviluppo dei prodotti di Flyin' Miata

Esaminiamo i nostri 11 migliori modelli di elementi d'azione, uno per uno.

1. Il modello di piano d'azione ClickUp

Il modello Modello di piano d'azione ClickUp ottimizza il flusso di lavoro e rende più realizzabile l'impostazione degli obiettivi. È uno strumento personalizzabile che aiuta gli utenti a organizzare le attività, a fissare obiettivi chiari e a monitorare lo stato di avanzamento degli obiettivi.

Modello di piano d'azione di ClickUp

Fornendo un quadro strutturato, questo modello facilita la gestione efficiente delle attività, assicurando che tutti i passaggi siano tenuti in conto e che le scadenze siano rispettate.

L'utilità di questo modello è massima quando lo si utilizza per:

Semplificare le attività in azioni gestibili

Aggiungere note adesive tra le fasi per annotare idee, appunti o piani. Queste note possono essere convertite in azioni concrete Attività di ClickUp Incorporato Documenti di ClickUp nelle lavagne online di ClickUp e viceversa per consentire la collaborazione in tempo reale, gli aggiornamenti e un facile accesso ai dettagli del progetto



Ideale per: Manager che desiderano creare un piano d'azione per ogni trimestre

Pro Tip: Bloccate 10-15 minuti al giorno per rivedere e aggiornare gli elementi d'azione, assicurandovi l'allineamento con le priorità o le scadenze che cambiano.

2. Il modello ClickUp per pianificare un progetto

Pianificare un progetto può essere travolgente, ma il modello ClickUp per la pianificazione di un progetto Modello di pianificazione del progetto di ClickUp semplifica il processo per i gestori del progetto e i team.

ClickUp Modello di pianificazione di un progetto

La struttura del modello facilita l'impostazione efficiente degli elementi d'azione, consentendo agli utenti di suddividere i progetti in attività gestibili, assegnare le responsabilità, fissare le scadenze e monitorare lo stato.

Vi state chiedendo come questo potente modello vi aiuti a migliorare il vostro flusso di lavoro? Ecco alcuni modi:

Ottenere una panoramica dello stato di avanzamento del progetto con un pannello di stato intuitivo

Monitoraggio di tutte le attività e dei loro stati in un elenco organizzato di attività

Organizzare le attività in quattro stati personalizzabili: Completato, Bloccato, Da fare, In corso, per mantenere una chiara visibilità dello stato del progetto

Ideale per: Project management che desiderano monitorare lo stato di avanzamento del progetto lo stato di avanzamento del progetto in un unico luogo

3. Il modello di Elenco degli impegni di base di ClickUp

Il Modello di base per l'elenco Da fare di ClickUp è lo strumento ideale per organizzare e monitorare le attività quotidiane in un unico luogo.

Modello di base per l'elenco Da fare di ClickUp

Sia che stiate gestendo commissioni personali o responsabilità professionali, questo modello vi permette di tenere sotto controllo le vostre priorità. Ecco come fare:

Visualizzate e gestite senza problemi i vostri impegni quotidiani per una maggiore produttività

Utilizzate tre viste intuitive - Vista Documento, Vista Bacheca e Vista Elenco - per visualizzare gli elementi da fare nel formato che più vi aggrada

Accedete a due stati personalizzati codificati per colore: Da fare e Completato, per monitorare lo stato degli elementi in corso (WIP)

Ideale per: I team leader che vogliono tenere traccia delle attività relative ai progetti con strumenti di collaborazione

4. Il modello di elenco giornaliero da fare di ClickUp

Quando è necessario eseguire gli stessi elementi di azione giorno dopo giorno, il modello Modello di elenco giornaliero di ClickUp Da fare è il vostro migliore amico. È perfetto per gestire la routine quotidiana, creare abitudini e rimanere in linea con i propri obiettivi.

Modello di Elenco giornaliero dei Da fare di ClickUp

La parte migliore? Questo modello può essere utilizzato sia nella vita professionale che in quella privata. Che si tratti di esercitarsi quotidianamente per imparare una nuova abilità o di impostare una promemoria per l'aggiornamento giornaliero per il vostro manager, il modello di Elenco giornaliero dei Da fare di ClickUp vi copre.

Utilizzate questo modello per:

Creare attività per ogni obiettivo che si vuole raggiungere in un giorno

Assegnare scadenze e designare Sequenze per ogni attività per rimanere concentrati e produttivi

Evidenziare e concentrarsi prima sulle attività più critiche per garantire l'efficienza

Ideale per: Professionisti che desiderano gestire elenchi personali di cose da fare e promemoria senza dover cambiare piattaforma

Leggi anche: Le 10 migliori app per la lista di controllo giornaliera per la produttività

5. Il modello di calendario ClickUp per gli elenchi di cose da fare

Progettato per i professionisti e i team, il modello di Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare fornisce un'istantanea chiara del vostro programma settimanale, bisettimanale o mensile, aiutandovi a rimanere organizzati e concentrati su ciò che conta di più.

Modello di Calendario ClickUp per gli elenchi Da fare

Con questo modello, monitorate le vostre ore di lavoro e assicuratevi di essere sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi a breve, medio e lungo termine.

Utilizzate questo modello per definire le vostre priorità, nonché:

Tenere traccia delle riunioni imminenti e assicurarsi che le attività precedenti alla riunione siano completate in tempo

Organizzare le attività per membro del team per favorire l'account e la chiarezza

Accedere a istruzioni rapide per sfruttare subito al massimo il modello

Ideale per: Gestori del team che vogliono visualizzare le attività del team per giorni, settimane e mesi in una vista Calendario

🧠 Fatto divertente: Il concetto di "elenchi da fare" risale all'antico Egitto, dove i lavoratori usavano liste geroglifiche per tenere traccia delle responsabilità quotidiane.

6. Il modello di elenco delle cose da fare per il lavoro di ClickUp

Avete bisogno di un modo semplice ed efficace per organizzare i vostri impegni di lavoro? attività settimanali ? Non cercate altro che il Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp !

Modello di elenco di cose da fare per il lavoro di ClickUp

Con questo modello non dovrete più preoccuparvi di perdere gli incontri settimanali con i membri del team o di dimenticare di consegnare gli aggiornamenti settimanali agli stakeholder.

Sviluppatori di software, esperti di marketing, responsabili delle risorse umane, venditori: tutti possono trovare un qualche tipo di utilizzo per questo modello, che consente di:

Pianificare visivamente le attività della settimana, assicurandovi che nulla vada perduto

Visualizzare a volo d'uccello il carico di lavoro mensile, aiutandovi a non perdere il filo del discorso

Definire le priorità e monitorare lo stato di tutte le attività in un'unica comoda posizione

Ideale per: Dirigenti di team che vogliono pianificare attività settimanali e mensili e collaborare con i membri del team dalla stessa prospettiva

Leggi anche: 10 modelli ed esempi gratuiti di piani di lavoro

7. Il modello di elenco delle attività di ClickUp

Un elenco di attività è la spina dorsale di un project management efficace. Delinea tutte le attività necessarie per completare un progetto e serve come base per pianificare, programmare e monitorare lo stato.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2025/01/image-418.png Modello di elenco di attività di ClickUp: modelli di elementi d'azione https://app.clickup.com/signup?template=t-30yr3ug&department=other Scaricare questo modello /$$$cta/

Il Modello di elenco delle attività ClickUp offre un modo semplice per costruire un elenco di attività, raccogliendo tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio in un unico posto senza sforzo. Con questo modello è possibile:

Suddividere le attività in gruppi logici per migliorarne la visibilità

Impostare notifiche per ricevere aggiornamenti sullo stato di avanzamento delle attività

Programmare riunioni periodiche per discutere lo stato di avanzamento, affrontare i problemi e prendere decisioni informate

Ideale per: Project manager che desiderano tenere sotto controllo il carico di lavoro giornaliero

8. Il modello di gestione delle attività di ClickUp

Una gestione efficiente delle attività è la chiave di volta di team produttivi, e il modello di gestione delle attività di ClickUp Modello di gestione delle attività di ClickUp vi aiuta a raggiungere questo obiettivo.

Modello di gestione delle attività di ClickUp: modelli di elementi d'azione

Questo modello versatile, adatto a tutti i membri del team, ai progetti e ai flussi di lavoro, consente di tenere chiare le priorità e di seguire il lavoro. Nessun elemento o attività è troppo difficile da monitorare, e si può anche:

Utilizzare la vista Elenco per suddividere le attività in elenchi dettagliati e personalizzati per un'organizzazione precisa

Pianificare e definire le priorità in modo visivo con la Vista Bacheca, sfruttando la classica configurazione della lavagna Kanban

Gestire efficacemente i carichi di lavoro del team con la Vista Carico di lavoro, per garantire un'assegnazione intelligente delle attività

Pianificare le attività in modo dinamico con la funzione Calendario, con funzionalità di trascinamento e rilascio per una facile regolazione

Ideale per: Project manager che desiderano tenere sotto controllo i carichi di lavoro quotidiani

Leggi anche: 11 modelli gratuiti di elenchi di attività in Excel e ClickUp

9. Il modello ClickUp per Da fare terminato

La metodologia Getting Things Terminato (GTD) è una struttura affidabile per migliorare la produttività organizzando le attività in azioni gestibili.

Il Modello ClickUp per Da fare terminato dà vita a questo processo, incoraggiandovi a integrarlo nel vostro flusso di lavoro quotidiano.

Modello ClickUp Getting Things Terminato: modelli di elementi d'azione

Utilizzate questo modello per strutturare meglio le vostre attività quotidiane. Identificate gli elementi d'azione a cui dare la priorità, assegnate le responsabilità o delegate dove necessario, fissate scadenze chiare e portate a termine il lavoro!

Inoltre, utilizzate questo modello per:

Ottenere una panoramica chiara di tutte le attività in un elenco, ordinate per contesto, data di scadenza o livello di lavoro richiesto

Gestire visivamente i flussi di lavoro con un layout in stile Kanban, dove le attività sono raggruppate in base allo stato, alla priorità o alla scadenza

Collaborare senza sforzo, fissando documenti GTD precostituiti per la creazione di procedure operative standard, la registrazione delle note delle riunioni o la condivisione di idee

Ideale per: Manager aziendali che desiderano terminare le attività in modo organizzato

💡 Pro Tip: Quando si utilizzano modelli di elementi d'azione, assegnare durate realistiche a ciascuna attività. Una sovrastima o una sottostima possono interrompere il flusso di lavoro.

10. Il modello di pianificazione giornaliera di ClickUp

Il Modello di agenda giornaliera ClickUp agisce come un'agenda virtuale, aiutandovi a rimanere organizzati, a costruire abitudini e a creare più tempo per ciò che conta di più.

Modello di agenda giornaliera ClickUp: modelli di elementi d'azione

Chi ha bisogno di un'agenda fisica o di lunghi e complicati elenchi di attività, quando avete questo modello facile da usare? Utilizzate le incredibili funzioni di questo modello per:

Impostare attività ricorrenti per creare abitudini durature e assegnare date di scadenza specifiche per una migliore pianificazione

Utilizzare diverse viste - Vista Tabella, Vista Elenco e Vista Guida introduttiva - per avere una panoramica personalizzata delle vostre abitudini e dei vostri obiettivi

Mantenere le attività organizzate con due semplici stati - Aperto e Completato - per tenere traccia degli stati a colpo d'occhio

Ideale per: Professionisti che desiderano pianificare le attività quotidiane con un semplice planner virtuale

11. Modello di matrice di priorità delle azioni ClickUp per la lavagna online

Il Modello di matrice di priorità delle azioni ClickUp per la lavagna online aiuta i team a valutare le decisioni, a stabilire le priorità delle attività e ad allineare i lavori richiesti per ottenere un esito positivo.

Modello di matrice per la lavagna online di ClickUp Action Priority Matrix: modelli di elementi d'azione

Questo modello offre un modo chiaro e visivo per determinare quali azioni sono più importanti per voi in base ai risultati desiderati. Potete usare questo modello per..:

Valutare le priorità in base all'alto impatto rispetto al basso impatto e all'alto lavoro rispetto al basso lavoro richiesto

Usare le note adesive per tracciare le attività nelle quattro categorie: vittorie rapide (alto impatto, basso sforzo), grandi progetti (alto impatto, alto sforzo), riempimenti (basso impatto, basso sforzo) e compiti senza importanza (basso impatto, alto sforzo)

Convertite le note adesive in attività realizzabili e assegnatele ai membri del team direttamente dalla lavagna online

Dare vita alle idee con un'interfaccia touch che consente di schizzare, disegnare e visualizzare i concetti con gesti intuitivi

Ideale per: Professionisti che vogliono visualizzare le priorità dei progetti e delegare le attività in base all'impatto e ai lavori richiesti

Gestisci le attività di ClickUp senza sforzo

I modelli per gli elementi d'azione sono una svolta per chiunque voglia semplificare il proprio flusso di lavoro e tenere sotto controllo le proprie attività. Gli 11 modelli di ClickUp che abbiamo presentato semplificano il piano, fornendo tutto ciò che serve per organizzare eventi, appuntamenti e attività in un unico posto.

Calendari visivi, elenchi di cose da fare e attività ricorrenti assicurano che non si perda nemmeno una consegna. Le notifiche automatiche vi tengono costantemente informati, in modo da essere sempre un passo avanti.

La parte migliore? Questi modelli sono gratis e completamente connessi a ClickUp, software di gestione delle attività che combina documenti, attività, conversazioni, strumenti di collaborazione e app preferite in un'unica piattaforma.

Questa piattaforma unica libera la vostra attenzione e il vostro tempo dalla necessità di seguire più strumenti o piattaforme, in modo che possiate concentrarvi su ciò che conta. Iscrivetevi a ClickUp e provate voi stessi la differenza ogni giorno!