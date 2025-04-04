Le migliori opzioni di modelli Excel per lavagne Kanban per una migliore project management

🔍 Lo sapevi? Secondo l'American Psychological Association, quasi il 79% dei dipendenti riferisce di provare stress legato al lavoro nel proprio ruolo attuale.

Lo stress e il burnout legati al lavoro derivano spesso da carichi di lavoro pesanti, ruoli poco chiari e uno scarso equilibrio tra vita professionale e vita privata. Una comunicazione chiara e flussi di lavoro definiti possono aiutare a prevenire questi problemi.

È qui che entrano in gioco le Kanban board! ✅

Le lavagne Kanban utilizzano colonne per rappresentare le fasi del flusso di lavoro, come ad esempio:

Da fare: attività ancora da avviare

In corso: attività in fase di svolgimento

Terminato: attività completata

Le schede sulla lavagna rappresentano singole attività o elementi. Man mano che il lavoro procede, le schede vengono spostate tra le colonne per riflettere il loro stato attuale.

L'uso delle lavagne Kanban trasforma il modo in cui organizzi e visualizzi il tuo lavoro, rendendo il monitoraggio dei progetti più intuitivo ed efficiente. In questo articolo ti mostreremo i modelli Excel per lavagne Kanban che ti aiuteranno a migliorare la collaborazione, semplificare i progetti e aumentare la produttività. ✨

cosa rende efficace un modello di tabella Kanban?*

🧠 Curiosità: Il sistema di bacheca Kanban e schede Kanban per la gestione dei progetti è stato sviluppato per la prima volta alla fine degli anni '40 da un ingegnere industriale della Toyota, Taiichi Ohno.

Poiché la creazione di una lavagna Kanban in Excel è spesso un'attività complessa, un buon modello di lavagna Kanban dovrebbe idealmente concentrarsi su aspetti chiave quali:

Semplicità: scegli un modello semplice e intuitivo, che ti consenta di adattarlo alle esigenze specifiche del tuo team e di gestire le risorse in modo efficiente

Adattabilità: scegli un scegli un modello di tabella Kanban che includa indicatori quali priorità contrassegnate da colori diversi, un campo dedicato al titolare dell'attività e una colonna per l'aggiornamento dello stato, in modo da rendere più facile visualizzare lo stato di avanzamento del progetto

Chiarezza visiva : scegli lavagne Kanban che rappresentino il tuo flusso di lavoro utilizzando colonne che riflettono le diverse fasi di un progetto, da "Da fare" a "Fatto"

Facilità d'uso: scegli un modello di lavagna Kanban facile da comprendere e utilizzare, che ti consenta di definire le singole attività in base a diversi parametri. Dovresti anche essere in grado di gestire le attività e spostare facilmente le schede Kanban tra le diverse fasi

I 5 migliori modelli Excel per lavagne Kanban

Abbiamo creato un elenco dei migliori modelli di lavagna Kanban in Excel per aiutarti a visualizzare il tuo flusso di lavoro, a monitorare le fasi del progetto e a rimanere organizzato.

Che si tratti di supervisionare lo sviluppo di software, coordinare un team o gestire le attività personali, questi modelli offrono la personalizzazione necessaria per adattarsi alle tue esigenze specifiche. 🤩

Diamo un'occhiata a ciascun modello Kanban per aiutarti a trovare l'opzione perfetta per il tuo progetto.

1. Modello Excel per lavagna Kanban di ProjectManager

tramite ProjectManager

Il modello Excel Kanban Board di ProjectManager si distingue per il suo design pulito e intuitivo, che rende facile il monitoraggio delle attività attraverso le varie fasi del flusso di lavoro. Questo modello gratis offre colonne completamente personalizzabili, in modo da poterlo adattare ai tuoi processi specifici e gestire le attività con facilità.

Ciò che lo contraddistingue sono le sue funzionalità di reportistica integrate. Queste consentono di generare report dettagliati sullo stato di avanzamento dei lavori, tenendo informati gli stakeholder sulle tempistiche del progetto e fornendo al contempo preziose informazioni per ottimizzare i flussi di lavoro. Si tratta di uno strumento potente per mantenere l'organizzazione e migliorare l'efficienza, il tutto senza uscire da Excel.

Perché ti piacerà:

Rendi più chiari i progetti con il monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività in ogni fase con schede Kanban codificate a colore.

Accedi a più visualizzazioni di progetto e flussi di lavoro automatizzati per migliorare il flusso di lavoro del tuo team.

Aggiungi o rimuovi colonne Kanban predefinite per classificare le attività e iniziare il monitoraggio dello stato del progetto.

Ideale per: Questo modello è adatto a project manager, team leader o chiunque desideri gestire semplici progetti con uno strumento visivo.

2. Modello Excel CFD Kanban Board di Agile-Mercurial

Il modello Excel CFD Kanban Board di Agile-Mercurial adotta un approccio unico alla lavagna Kanban. Integra il potente diagramma di flusso cumulativo (CFD) nella struttura per il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto nel tempo.

L'integrazione dei CFD nell'analisi del progetto consente di osservare modelli e tendenze, aiutando i team a capire cosa non funziona e a mantenere un progresso costante. La parte migliore del modello CFD è la sua facile integrazione nel framework Excel.

Perché ti piacerà:

Modifica le colonne e aggiungi nuove righe al foglio di dati in pochi semplici passaggi, quindi estrai i dati giusti per la tua visualizzazione CFD.

Monitora lo stato con i diagrammi di flusso cumulativi per un'analisi approfondita dei dati.

Utilizza la metodologia Kanban con l'analisi dei progetti per comprendere le fasi del flusso di lavoro e individuare le aree in cui le attività si bloccano e rallentano lo stato.

Ideale per: Questo modello è perfetto per team Agile, scrum master, sviluppatori di software e manager che desiderano approfondire le dinamiche del flusso di lavoro.

3. Modello di lavagna Kanban di You Exec

tramite You Exec

Se hai bisogno di modelli di lavagna Kanban professionali e visivamente accattivanti, il modello di lavagna Kanban di You Exec è l'ideale. Dispone di diverse funzionalità avanzate, come corsie, dipendenze delle attività e monitoraggio dello stato, che lo rendono perfetto per pianificare il tuo prossimo sprint.

La parte migliore è che include istruzioni dettagliate per la configurazione e l'utilizzo, rendendolo facile da usare per i principianti e offrendo al contempo funzionalità avanzate per gli utenti esperti. Questo modello è un'ottima scelta per creare una lavagna Kanban più sofisticata all'interno di Excel senza sacrificare la facilità d'uso.

Perché ti piacerà:

Visualizza le tue attività con una vista calendario completa di 12 mesi che ti consente di ordinare e stabilire le priorità in base alle date di scadenza imminenti.

Monitora il completamento delle attività e gli incarichi senza sforzo utilizzando il dashboard, effettuando il monitoraggio delle attività completate, di quelle rimanenti e della distribuzione tra i membri del team e le fasi del progetto.

Ideale per: Questo modello è adatto a professionisti aziendali, team leader e manager che preferiscono un modello Excel Kanban Board più raffinato e personalizzabile.

4. Modello Excel per lavagna Kanban di Vertex42

tramite Vertex42

Il modello di lavagna Kanban di Vertex42 offre un approccio semplificato e facile da usare per il monitoraggio dei progetti. Questo modello è ideale per chi è alle prime armi con Kanban, poiché offre un layout pulito e intuitivo per qualsiasi utente ed è disponibile sia per Fogli Google che per Microsoft Excel.

Questo modello presenta colonne pre-etichettate e schede con codice colore, che consentono di aggiungere facilmente schede Kanban, assegnare date di scadenza, aggiornare i livelli di priorità e personalizzare le colonne in base alle fasi del flusso di lavoro.

Perché ti piacerà:

Ottieni una panoramica più dettagliata dei requisiti di ciascuna attività con sezioni aggiuntive per le descrizioni delle attività e le scadenze.

Evita le distrazioni causate dagli elementi in sospeso e concentrati sulle attività con priorità più elevata grazie all'opzione "Nascondi le righe".

Ottieni un dashboard dettagliato per monitorare lo stato di avanzamento delle attività e identificare potenziali ostacoli utilizzando il sistema Kanban minimalista.

Ideale per: Questo modello è ideale per piccoli team, liberi professionisti e chiunque desideri gestire le attività con un approccio semplice ed essenziale.

5. Modello Excel Kanban Board Task Tracker di Indzara

tramite Indzara

Il modello Kanban Board Task Tracker di Indzara è pensato per monitorare le attività con informazioni più dettagliate. I campi dettagliati di project management della lavagna Kanban, come la priorità delle attività, l'assegnatario e la percentuale di completata, lo rendono ideale per monitorare in modo approfondito lo stato di avanzamento dei progetti.

Un altro punto di forza di questo modello è la funzionalità/funzione "dipendenza delle attività", che consente ai membri del team di identificare le attività interconnesse, riducendo al minimo le interruzioni del flusso di lavoro. Con questo strumento, i manager possono monitorare lo stato delle attività e garantire che queste vengano completate nell'ordine corretto, rispettando le Sequenza del progetto.

Perché ti piacerà:

Individua attività specifiche e monitora lo stato con filtri e opzioni di ricerca integrati.

Utilizza i flag di avviso per indicare le date di scadenza che si avvicinano rapidamente e le attività scadute

Vai oltre le nozioni di base con la soluzione di immissione dati completamente automatizzata all'interno di Excel

Ideale per: Questo modello Excel di lavagna Kanban è ideale per individui e team che necessitano di lavagne Kanban dettagliate e organizzate per gestire le proprie attività

Limiti dell'utilizzo di Excel per le lavagne Kanban

Sebbene i modelli di lavagna Kanban Excel siano una soluzione pratica ed economica, è necessario tenere presente alcuni limiti:

funzionalità di visualizzazione con limite: *Microsoft Excel è idealmente uno strumento per fogli di calcolo con una rappresentazione visiva con limite per attività e progetti. Sebbene un modello di tabellone Kanban di base sia personalizzabile, non sempre offre lo stesso livello di chiarezza visiva o personalizzazione degli strumenti Kanban specializzati

Interfaccia utente poco intuitiva: Excel necessita anche di funzionalità/funzione quali la gestione delle attività tramite drag-and-drop, notifiche e integrazioni con altri strumenti (come piattaforme di monitoraggio del tempo o di comunicazione), disponibili in diversi strumenti di project management

Nessuna collaborazione in tempo reale e flussi di lavoro automatizzati: In un foglio Excel, la collaborazione in tempo reale è impossibile: dovrai aggiornare manualmente il contenuto del foglio di calcolo principale, con conseguenti problemi di controllo delle versioni e ritardi nell'aggiornamento dei dati. Sebbene Fogli Google lo consenta, ciò diventa un problema quando sono coinvolti più membri del team di diversi reparti

Per superare questi limiti, molti team ricorrono a strumenti dedicati alla pianificazione dei progetti, che offrono un ambiente più ottimizzato e ricco di funzionalità/funzione per gestire in modo efficiente attività e progetti.

Modelli alternativi di lavagna Kanban

Se stai cercando un modo più dinamico ed efficace per gestire le attività, molte alternative al foglio Excel per la creazione di lavagne Kanban offrono funzionalità avanzate e una maggiore flessibilità.

ClickUp è uno di questi strumenti di project management. Offre un intervallo di modelli gratis di lavagna Kanban progettati per semplificare la gestione del flusso di lavoro, migliorare la collaborazione del team e facilitare il monitoraggio delle sequenze dei progetti. Questi modelli sono preconfigurati per diversi casi d'uso, rendendoli una scelta fantastica per vari settori e team di diverse dimensioni.

💡 Suggerimento professionale: man mano che i team crescono e le attività diventano più complesse, mantenere chiarezza e organizzazione diventa difficile. Con la vista Bacheca di ClickUp, puoi visualizzare il flusso di lavoro dei team con distribuzione, ottimizzare lo stato di avanzamento di ciascuna attività e migliorare la collaborazione. Ecco alcuni motivi convincenti per farlo: Personalizza il flusso di lavoro del tuo foglio Kanban con colonne flessibili su misura per le fasi specifiche del tuo progetto

Trascina e rilascia le attività senza sforzo per aggiornare gli stati e stabilire le priorità del lavoro con facilità 🖱️

Automatizza le attività ripetitive con l'assistenza AI di ClickUp Brain per risparmiare tempo e ridurre lo sforzo manuale 🤖

Monitora lo stato in tempo reale con indicatori visivi e analisi complete

Ecco un elenco selezionato di modelli di lavagna Kanban di ClickUp:

1. Modello Kanban ClickUp

Ottieni il modello gratis Pianifica facilmente le attività del progetto con il modello di lavagna Kanban semplice di ClickUp

Il modello Kanban di ClickUp è un'opzione semplice e facile da usare, perfetta per i principianti. Ti consente di impostare il tuo flusso di lavoro con colonne personalizzabili, facilitando l'organizzazione delle attività dall'inizio alla fine.

Questo modello di foglio di calcolo Kanban punta sulla semplicità visiva. Ti aiuterà ad aggiungere rapidamente attività, impostare date di scadenza e monitorare lo stato. Che tu stia gestendo attività quotidiane o progetti più grandi, questo modello fa terminare tutto senza complicare le attività di project management.

Perché ti piacerà:

Gestisci progetti complessi con funzionalità avanzate come l'assegnazione di tag e le attività secondarie nidificate per un controllo completo e una maggiore efficienza

Personalizza i flussi di lavoro delle attività con stati personalizzati per monitorare con precisione ogni fase dei tuoi progetti

Passa facilmente da una visualizzazione all'altra per adattarti alle diverse esigenze dei progetti e ai flussi di lavoro

Organizza le attività utilizzando campi personalizzati e categorie, abilitando attributi dettagliati e una visualizzazione migliorata

Ideale per: Questo modello è perfetto per singoli individui o piccoli team che necessitano di un flusso di lavoro visivo di base per gestire efficacemente le attività

2. Modello di lavagna Kanban ClickUp Simple Sprints

Ottieni il modello gratis Gestisci gli sprint con il metodo Kanban utilizzando il modello ClickUp Simple Sprints

Il modello ClickUp Simple Sprints è progettato per i team che seguono metodologie Agile, in particolare quelli che utilizzano la pianificazione degli sprint per gestire le attività. Se il tuo team fa spesso il piano per attività sprint di una o due settimane per i tuoi progetti, questo modello fa al caso tuo!

Il modello suddivide le attività in colonne personalizzabili che corrispondono alle diverse fasi dello sprint, facilitando la visualizzazione dello stato e garantendo che tutte le attività siano completate nei tempi previsti.

Perché ti piacerà:

Utilizza colonne preconfigurate per adattarsi ai cicli sprint Agile, rendendolo ideale per il monitoraggio di progetti che sfruttano il framework Agile

Ottieni una chiara panoramica visiva delle attività in ogni sprint, assicurandoti che nessuna attività venga trascurata e facilitando una collaborazione fluida all'interno del team

Monitora lo stato di avanzamento degli sprint e individua i colli di bottiglia utilizzando visualizzazioni e dashboard

Utilizza gli aggiornamenti integrati dello stato delle attività con le funzionalità di trascinamento per spostare rapidamente le attività tra gli sprint

Ideale per: Questo modello è adatto ai team Agile che necessitano di un modo semplice ed efficiente per gestire e visualizzare le attività sprint nel formato Kanban

3. Modello di roadmap con visualizzare Kanban di ClickUp

Ottieni il modello gratis Ottieni dettagliate sequenze dei progetti con il modello di roadmap Kanban visualizzare di ClickUp

Il modello ClickUp Kanban View Roadmap offre una vista dettagliata dei progetti, ideale per i project manager che desiderano avere una visione strategica di ogni attività e elenco di attività dell'organizzazione.

Grazie alle colonne Kanban personalizzabili, questo modello consente di organizzare le attività in base a attività cardine o fasi, aiutandoti a gestire facilmente i progetti. La funzionalità di roadmap visiva consente ai membri del team di avere una visione d'insieme, migliorando il coordinamento e la responsabilità del progetto.

Perché ti piacerà:

Personalizza le attività con otto diversi campi personalizzati ClickUp , tra cui Area di prodotto, Durata, Team e Descrizione della funzionalità/funzione, per un monitoraggio dettagliato e una chiara visualizzazione dello stato

Assegna le schede delle attività a membri specifici del team per una maggiore responsabilità

Monitora il tuo progetto in modo efficace utilizzando gli stati personalizzati in ClickUp , che offrono una maggiore visibilità sullo stato di avanzamento di ogni attività

Identifica e gestisci le dipendenze tra le attività per evitare ritardi e garantire che nessuna Sequenza del progetto venga mancata

Ideale per: Questo modello è adatto ai project manager che desiderano visualizzare una visione completa delle sequenze dei progetti e dello stato di avanzamento delle attività

➡️ Per saperne di più: Analisi del flusso di lavoro: 4 passaggi per migliorare i flussi di lavoro del tuo team

4. Modello ClickUp Kanban per lo sviluppo di software

Ottieni il modello gratis Piano e assegna le priorità in modo efficiente al ciclo di vita dello sviluppo software della tua organizzazione con il modello ClickUp Kanban per lo sviluppo software

Il modello ClickUp Kanban per lo sviluppo software è pensato su misura per i team di sviluppo software. Consente agli sviluppatori di gestire attività come la revisione del codice, il monitoraggio dei bug e le richieste di funzionalità, il tutto all'interno di un framework Kanban ottimizzato.

Il modello semplifica il monitoraggio dei cicli di sviluppo del software e aiuta a garantire che i progetti procedano secondo i piani. L'integrazione delle attività di sviluppo software con Kanban consente di monitorare facilmente le attività di codifica, gestire gli sprint di sviluppo e risolvere i bug in modo efficiente.

Perché ti piacerà:

Imposta un limite di lavoro in corso (WIP) per evitare colli di bottiglia e garantire che i membri del team non siano sovraccarichi di lavoro

Semplifica la gestione delle richieste con un sistema organizzato che migliora la collaborazione e mantiene tutti sulla stessa pagina

Monitora le durate ciclo con dashboard intuitive, che forniscono informazioni in tempo reale per aiutarti a monitorare lo stato e ottimizzare il flusso di lavoro

Organizza le attività in base alle fasi di sviluppo, come il monitoraggio dei bug, la revisione del codice e i test

Ideale per: Questo modello è destinato ai team di sviluppo software che desiderano organizzare le proprie attività di codice, gestire gli sprint e effettuare il monitoraggio dello stato in stile Kanban

5. Modello ClickUp Agile Sprint Planning

Ottieni il modello gratis Piano il tuo sprint agili utilizzando il modello di pianificazione degli sprint agili ClickUp per suddividere le attività più grandi in passaggi attuabili

Il modello ClickUp Agile Sprint Planning è stato creato per assistere i team con gli sprint Agile e garantire che ogni ciclo di sprint sia ben organizzato. Con funzionalità/funzione di colonne personalizzabili, il modello consente di visualizzare come le attività si muovono attraverso le diverse fasi dello sprint Agile, comprendendo chiaramente lo stato di avanzamento del progetto.

Utilizzalo per definire gli obiettivi dello sprint, assegnare le attività e monitorare i progressi, fornendo una guida visiva durante tutto lo sprint. Per i progetti più complessi, il modello dispone di stati personalizzati per il monitoraggio preciso dei progressi dello sprint.

Perché ti piacerà:

Esamina le discrepanze tra le ore stimate e quelle effettive durante le retrospettive dello sprint per migliorare l'accuratezza nel piano futuro e aumentare le prestazioni del team

Migliora l'efficienza fissando aspettative realistiche tenendo conto delle capacità del tuo team durante la pianificazione dello sprint

Utilizza campi personalizzati unici per acquisire dettagli fondamentali sulle attività e ottenere informazioni più approfondite sui tuoi sprint

Accedi a visualizzare le visualizzazioni specializzate per monitorare lo stato, ottimizzando la collaborazione e la produttività

Ideale per: Questo modello è perfetto per i project manager, i team leader e i team Agile che necessitano di una panoramica visiva delle attività cardine del progetto. È ottimo anche per i team o i project manager che gestiscono più progetti in corso o iniziative a lungo termine

➡️ Per saperne di più: Come implementare strategie di trasformazione agile

6. Modello ClickUp Getting Things Done

Ottieni il modello gratis Monitora le attività con il modello Getting Things Done di ClickUp, utilizzando una lavagna Kanban per suddividere le attività in sottoattività gestibili

La famosa metodologia di produttività di David Allen ispira il modello ClickUp Getting Things Done (GTD). È progettato per aiutare le persone e i team a tenere traccia di tutte le attività, classificarle in modo efficiente e dare priorità a ciò che deve essere fatto.

Questo modello in stile Kanban suddivide le attività in categorie attuabili, rendendo più facile concentrarsi sugli elementi più urgenti. La categorizzazione delle attività in elementi attuabili e attività secondarie gestibili consente un approccio strutturato e privo di distrazioni alla produttività.

Perché ti piacerà:

Ottieni colonne predefinite per la categorizzazione delle attività come Da fare, in corso, In attesa, Annullato e Completata

Aggiungi dettagli specifici come la categoria dell'attività, il livello di energia richiesto o altre informazioni che lo rendono ideale per l'uso personale

Utilizza la funzionalità drag-and-drop per aggiornare e assegnare facilmente le priorità alle attività

Ulteriori informazioni sulla metodologia GTD con la guida introduttiva integrata

Ideale per: Questo modello è perfetto per chiunque desideri migliorare la produttività e ridurre al minimo le distrazioni. È uno strumento prezioso per liberi professionisti, imprenditori e chiunque desideri ottenere di più con meno stress

7. Modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Ottieni il modello gratis Gestisci in modo efficiente ogni passaggio del processo di onboarding dei clienti utilizzando il modello di onboarding dei clienti di ClickUp

Il modello ClickUp Customer Onboarding fornisce un flusso di lavoro dettagliato per l'onboarding di nuovi clienti. È progettato per aiutare i team a garantire che ogni processo di onboarding sia monitorato, documentato e completato in modo efficiente.

Con il suo approccio strutturato, questo modello presenta funzionalità/funzione che ti aiutano a coltivare le relazioni con i client fin dal primo giorno. Ogni fase rappresenta una parte chiave del percorso di onboarding, rendendo facile mantenere lo stato e fornire follow-up tempestivi per un'esperienza di onboarding senza intoppi.

Perché ti piacerà:

Tieni d'occhio lo stato con colonne a passaggio per il monitoraggio del percorso di onboarding dei clienti

Utilizza modelli di attività predefiniti per le attività di onboarding più comuni

Ricevi promemoria e notifiche per follow-up tempestivi

Assegna informazioni e valore a 13 campi personalizzati, tra cui Feedback dei clienti, POC e Valore dell'abbonamento

Ideale per: Questo modello è utile per i team di esito positivo, i rappresentanti commerciali o chiunque sia responsabile dell'integrazione di nuovi client nel tuo servizio o prodotto

8. Modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp

Ottieni il modello gratis Semplifica la selezione dei candidati utilizzando il metodo Kanban con il modello di matrice di selezione delle assunzioni di ClickUp

Il modello di matrice di selezione delle assunzioni ClickUp offre un modo strutturato per il monitoraggio dei candidati durante il processo di reclutamento. Poiché il processo spesso coinvolge più fasi e parti interessate, questo modello è una risorsa preziosa per i team che cercano una rappresentazione visiva per standardizzarlo e semplificarlo.

Inoltre, fornisce una panoramica visiva di ogni fase del ciclo di assunzione, dalla candidatura iniziale alla decisione finale, aiutando i team delle risorse umane a gestire in modo efficiente il reclutamento.

Perché ti piacerà:

Ottieni colonne predefinite per ogni fase del processo di reclutamento

Raccogli e classifica in modo efficiente le opinioni del team, con criteri di valutazione per assegnare un punteggio e confrontare i candidati

Sfrutta le funzionalità di collaborazione per ottenere il contributo del team durante il processo di selezione e identificare modelli per il miglioramento continuo

Archivia tutte le informazioni sui candidati in un unico posto centralizzato con la visualizzare Database candidati ClickUp all'interno del modello

Ideale per: Questo modello è adatto ai team delle risorse umane, ai responsabili delle assunzioni e ai reclutatori che desiderano semplificare il processo di assunzione per prendere decisioni basate sui dati senza pregiudizi

9. Modello di retrospettiva di progetto ClickUp

Ottieni il modello gratis Rifletti sui risultati del progetto utilizzando una lavagna Kanban per rivedere le attività completate con il modello ClickUp Project Retrospective

Mentre la maggior parte dei modelli di lavagna Kanban fornisce un quadro di riferimento per il monitoraggio e la pianificazione delle attività di progetto, questo modello unico ti aiuta a utilizzare una lavagna Kanban per analizzare le attività completate. Il modello ClickUp Project Retrospective è progettato per i team che seguono le metodologie Agile e Scrum, consentendoti di rivedere e riflettere sui progetti completati.

Questo modello in stile Kanban monitora ciò che ha funzionato, ciò che non ha funzionato e ciò che può essere migliorato per i progetti futuri, rendendolo perfetto per l'analisi retrospettiva. Documentare sistematicamente il feedback incoraggia una cultura del miglioramento continuo e del lavoro di squadra.

Perché ti piacerà:

Utilizza le colonne per classificare i risultati retrospettivi (Cosa ha funzionato bene, Cosa non ha funzionato bene, Lezioni apprese e altro ancora)

Ottieni colonne predefinite per aggiungere e monitorare il feedback del team nel tempo

Accedi alle funzionalità/funzione di reportistica per il monitoraggio dei problemi ricorrenti e dei miglioramenti

Ottieni informazioni utili su come migliorare il monitoraggio retrospettivo dei progetti con automazioni, IA, dipendenze e tagging

Ideale per: Questo modello è ideale per i team Agile e Scrum che desiderano rivedere sistematicamente i risultati dei progetti e integrare le lezioni apprese nei progetti futuri

10. Modello ClickUp per l'assistenza IT

Ottieni il modello gratis Organizza i ticket di supporto per ordinare i problemi in base alla priorità e allo stato con il modello di supporto IT ClickUp

Il modello ClickUp IT Support è pensato appositamente per i team IT per gestire ticket, incidenti e richieste di assistenza. Si tratta di una scelta eccellente per semplificare le operazioni IT e gestire le sequenze dei progetti di sviluppo software.

I professionisti IT utilizzano una vista Kanban integrata nel modello per monitorare ogni caso di assistenza, dalla segnalazione iniziale alla risoluzione, garantendo una gestione efficiente dei problemi tecnici. Inoltre, il modello si integra con i dashboard ClickUp per generare report che consentono di comprendere meglio le metriche del supporto clienti.

Perché ti piacerà:

Gestisci tutte le tue richieste di ticket in un'unica dashboard

Ottieni colonne integrate e personalizzabili per diverse fasi di supporto

Organizza e assegna priorità ai ticket in base all'urgenza e al tipo per una migliore gestione del supporto

Migliora i tempi di risposta grazie alle notifiche automatiche per i ticket assegnati

Ideale per: Come suggerisce il nome, questo modello dovrebbe essere utilizzato dai team del supporto IT che gestiscono più problemi e necessitano di un flusso di lavoro chiaro e organizzato per il monitoraggio e la priorità delle richieste di supporto in modo efficace

💡 Suggerimento professionale: che tu stia sviluppando una piccola app o un sistema su larga scala, gli strumenti di project management sono essenziali per padroneggiare con sicurezza qualsiasi progetto di sviluppo software che ti si presenti. 🛠️

11. Modello di nota spese aziendale ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci e controlla le spese aziendali con il modello di rendiconto spese aziendali ClickUp

Il modello di rendiconto spese aziendali ClickUp è uno strumento strutturato per il monitoraggio e la gestione delle spese. Utilizza un layout Kanban per trasferire i costi attraverso diverse fasi di revisione e approvazione.

Le funzionalità di reportistica facilitano inoltre l'analisi delle spese, fornendo informazioni dettagliate sull'utilizzo del budget e aiutando le aziende a prendere decisioni informate.

In qualità di manager, puoi utilizzare questo modello per identificare le aree di risparmio e di spesa eccessiva, ottenendo in ultima analisi un migliore controllo sul flusso di cassa.

Perché ti piacerà:

Ottieni colonne predefinite per il monitoraggio dello stato delle spese

Monitora le spese per varie categorie e tipologie per semplificare l'inserimento delle voci e la reportistica

Approva e rifiuta tutte le diverse richieste di spesa al momento giusto con la visualizza Bacheca

Individua le tendenze nelle abitudini di spesa della tua azienda visualizzando i dati relativi alle spese

Ideale per: Questo modello è perfetto per i team finanziari o i titolari che necessitano di un sistema strutturato per gestire e monitorare le spese aziendali durante tutto il processo di approvazione. Ciò consentirà loro di tenere sotto stretto controllo i budget e le spese

12. Calendario editoriale del blog ClickUp

Ottieni il modello gratis Piano i contenuti del tuo blog con una lavagna Kanban che mostra le fasi di pubblicazione del blog utilizzando il modello di calendario editoriale ClickUp

Stai pensando di utilizzare una lavagna Kanban per creare un grafico del calendario editoriale del tuo blog?

Il modello di calendario editoriale ClickUp Blog è perfetto per i team che si occupano di contenuti e hanno bisogno di pianificare, monitorare e gestire il processo di creazione dei contenuti. Delineare l'intero flusso di lavoro dei contenuti, dall'ideazione alla pubblicazione, su una lavagna Kanban garantisce il rispetto delle scadenze e la pubblicazione costante dei contenuti.

Grazie alla nuova funzionalità che consente di integrare le scadenze, assegnare gli autori e gestire le attività direttamente dalla scheda, questo modello permette a tutti di rimanere organizzati e al passo con il lavoro.

Perché ti piacerà:

Monitora i contenuti dalla generazione dell'idea fino alla pubblicazione con colonne come "Bozza" e "Modifica"

Aggiungi e modifica le schede delle attività per ogni articolo con informazioni dettagliate

Fai brainstorming e collabora in tempo reale con i membri del team sulle pubblicazioni del blog

Integrazione con il calendario e strumenti di piano di blog di terze parti per organizzare facilmente gli aggiornamenti del blog

Ideale per: Questo modello è adatto a content marketer, blogger e chiunque abbia bisogno di gestire un calendario dei contenuti

*migliora il project management dei tuoi progetti con le lavagne Kanban di ClickUp

Una gestione efficace delle attività è fondamentale, sia che si tratti di guidare un team o di organizzare progetti personali. Sebbene un modello Excel gratis per lavagna Kanban possa aiutarti a iniziare, spesso sono necessarie maggiore flessibilità e funzionalità/funzione per un project management visivo efficiente.

Entra in ClickUp, la piattaforma di produttività all-in-one che offre modelli di lavagna Kanban gratis e di qualità superiore. ✅

I modelli Kanban gratis disponibili sulla piattaforma consentono inoltre di visualizzare facilmente il proprio lavoro, ottimizzare processi complessi, automatizzare attività ripetitive e creare piani attuabili. Ciò consente di risparmiare tempo e aumentare la produttività e la comunicazione del team. ⚡

Sei pronto a migliorare il tuo project management e abbandonare gli strumenti obsoleti?

Iscriviti oggi stesso a ClickUp e fai il primo passaggio per scoprire il vero potenziale delle lavagne Kanban! 🏆