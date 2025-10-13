I 15 migliori strumenti per sondaggi sul benessere dei dipendenti nel 2026

I sondaggi sul benessere dei dipendenti, ovviamente, non servono a verificare se il cuore di tutti batte ancora al lavoro (anche se in un Monday difficile, potrebbe non essere una cattiva idea!😊).
Ma cosa sono esattamente i sondaggi sul benessere dei dipendenti?
Un sondaggio periodico sui dipendenti consiste in una breve serie di domande inviate ai dipendenti a intervalli regolari.
Proprio come misurare il polso fornisce informazioni sulla tua salute fisica, questi sondaggi frequenti aiutano le risorse umane a monitorare il morale dei dipendenti e a identificare le aree di miglioramento.
Utilizzando un software per sondaggi periodici tra i dipendenti, è possibile raccogliere in modo efficace il feedback dei dipendenti su aspetti quali la soddisfazione sul lavoro, le relazioni sul posto di lavoro e l'ambiente generale.
Questi strumenti per i sondaggi tra i dipendenti sono essenziali per creare un ambiente di lavoro più coinvolgente e con supporto. Per scoprire l'opzione ideale per te, esploriamo i 15 migliori strumenti per i sondaggi sul benessere dei dipendenti.
Cosa dovresti cercare negli strumenti per i sondaggi periodici sui dipendenti Pulse?
Quando scegli una risorsa umana, conduci diversi colloqui per trovare la persona giusta, vero? Beh, lo stesso vale per uno strumento di sondaggio tra i dipendenti il cui scopo principale è raccogliere il feedback dei dipendenti.
Ecco cosa cercare quando si sceglie uno strumento per i sondaggi periodici.
- Personalizzazione: la personalizzazione è fondamentale! I migliori strumenti per i sondaggi periodici ti consentono di personalizzare domande e sondaggi in base alle tue esigenze e persino di inserire il tuo logo per mantenere la coerenza con il marchio
- Dati e analisi: cerca strumenti che ti forniscano informazioni preziose. Dati e analisi efficaci ti aiuteranno a monitorare le tendenze, misurare il coinvolgimento dei dipendenti e definire le tue strategie HR
- Facilità d'uso: i software per il coinvolgimento dei dipendenti troppo complicati non sono i più pratici: scegli strumenti con un'interfaccia semplice e intuitiva e modelli che ti aiutino a creare e avviare i sondaggi in pochissimo tempo
- Automazione: automatizza l'invio e l'elaborazione dei sondaggi, risparmiando tempo e assicurandoti di avere sempre a portata di mano informazioni aggiornate
Bonus: Scopri i 10 migliori software per sondaggi tra i dipendenti destinati ai team delle risorse umane, in grado di trasformare il feedback in informazioni utili!
I 15 migliori strumenti per sondaggi sul benessere dei dipendenti
Bene, professionisti delle risorse umane e leader sul posto di lavoro, è ora di parlare di strumenti.
Prenditi un caffè, mettiti comodo e scopriamo insieme i 15 migliori strumenti per sondaggi rapidi che faranno dire ai tuoi dipendenti: “Finalmente qualcuno ci ascolta!”
1. ClickUp (Ideale per creare e visualizzare i dati dei sondaggi)
I sondaggi sul benessere dei dipendenti sono un processo articolato in tre fasi: progettazione, conduzione e analisi.
E ClickUp si occupa di tutti questi passaggi!
ClickUp Moduli ti permette di raccogliere il feedback dei dipendenti senza le solite seccature. Puoi creare rapidamente sondaggi che i dipendenti possono compilare in pochi minuti, perfetti per sondaggi rapidi che devono essere veloci e frequenti.
Puoi personalizzare questi moduli con domande specifiche su misura per le esigenze della tua organizzazione, ad esempio per valutare il coinvolgimento dei dipendenti o comprendere l'equilibrio tra lavoro e vita privata.
C'è poi ClickUp Docs, che semplifica la compilazione e la presentazione dei risultati dei sondaggi.
Questi documenti ti consentono di formattare le informazioni in modo chiaro e di effettuare la condivisione in tempo reale con gli altri stakeholder.
Allo stesso tempo, i modelli predefiniti di ClickUp ti fanno risparmiare un sacco di tempo nella progettazione e nella formattazione e ti offrono un solido punto di partenza. Basta inserire eventuali domande aggiuntive e sei pronto per partire!
Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp
Il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp è lo strumento perfetto per ottenere un quadro accurato della soddisfazione e del coinvolgimento dei dipendenti. Con questo modello, puoi:
- Ottieni informazioni chiare e concrete su come si sente il tuo team
- Crea sondaggi personalizzati con domande personalizzate
- Raccogli feedback in tempo reale dai dipendenti su qualsiasi dispositivo
Questo modulo semplificato ti consente di raccogliere e analizzare il feedback globale dei dipendenti, valutare il loro grado di soddisfazione e comprendere meglio la cultura aziendale.
Se cerchi qualcosa di un po' più concreto, ClickUp ha lo strumento perfetto per te: il modello di piano d'azione per i sondaggi sul coinvolgimento di ClickUp. Ti aiuta a identificare i fattori chiave del coinvolgimento, ad attuare cambiamenti significativi e a garantire la responsabilità dei risultati.
Le migliori funzionalità di ClickUp
- ClickUp Form View: semplifica la creazione e la gestione dei moduli, rendendo la raccolta dei dati immediata
- Generatore di domande per sondaggi: strumento basato sull'IA che ti aiuta a creare domande pertinenti e coinvolgenti, su misura per i tuoi obiettivi
- Dashboard di ClickUp: le dashboard di ClickUp sono perfette per visualizzare i dati dei sondaggi, con widget personalizzati per effettuare il monitoraggio di metriche specifiche e confrontare i risultati nel tempo
- ClickUp Docs: ottimo per la condivisione dei riepiloghi dei sondaggi e delle informazioni raccolte, con funzionalità di collaborazione e monitoraggio in tempo reale
- Vista Gantt di ClickUp: è l'ideale per definire le tempistiche, gestire i calendari dei sondaggi e effettuare il monitoraggio dei progressi dal lancio al completamento
I limiti di ClickUp
- Funzionalità dell'app mobile: l'app mobile di ClickUp non offre ancora tutte le funzionalità della versione desktop, il che potrebbe rappresentare una piccola sfida se hai bisogno di apportare modifiche mentre sei in movimento
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Illimitato: 7 $ al mese per utente
- Aziendale: 12 $ al mese per utente
- Enterprise: contattaci per conoscere i prezzi
- ClickUp Brain: Aggiungilo a qualsiasi piano a pagamento per 7 $ al mese per membro
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
2. SurveySparrow (Ideale per sondaggi istantanei automatizzati)
SurveySparrow offre una piattaforma intuitiva per condurre sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti, consentendo alle organizzazioni di misurare facilmente il loro livello di coinvolgimento.
Una delle funzionalità principali è la programmazione automatica dei sondaggi, che ti permette di impostare i sondaggi e lasciare che la piattaforma si occupi del resto.
La piattaforma vanta inoltre un'interfaccia conversazionale che rende i sondaggi più personali e coinvolgenti, portando a un aumento del 40% dei tassi di completamento dei sondaggi.
Tuttavia, alcuni utenti hanno trovato un po' complicato riorganizzare i campi di testo nei sondaggi e queste funzionalità avanzate possono avere un costo.
Le migliori funzionalità/funzioni di SurveySparrow
- Pianificazione automatizzata dei sondaggi: imposta sondaggi periodici e lascia che sia il sistema a gestire i promemoria, così potrai concentrarti su altre attività
- Interfaccia conversazionale: coinvolge i dipendenti con un'esperienza personalizzata, aumentando i tassi di completamento dei sondaggi
- Dashboard di reportistica avanzata: fornisce informazioni immediate e invia aggiornamenti in tempo reale per tenerti informato sui risultati del sondaggio
- Raccolta dati omnicanale: raccogli feedback da più origini dati, come email, web e social media, tutto in un unico posto
- Logica condizionale avanzata: personalizza i sondaggi in base alle risposte, rendendo l'esperienza fluida e personalizzata per gli utenti
I limiti di SurveySparrow
- Difficoltà nel riorganizzare i campi di testo: riorganizzare i campi di testo può essere complicato e potrebbe influire sul layout del sondaggio
- Caricamento lento delle pagine: alcuni utenti segnalano che i sondaggi incorporati rallentano le pagine web su cui si trovano
- Costo elevato per le funzionalità avanzate: l'accesso alle funzionalità avanzate richiede un piano di abbonamento superiore, che potrebbe risultare più costoso del previsto
Prezzi di SurveySparrow
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 100 recensioni)
3. ThriveSparrow (Ideale per sondaggi rapidi flessibili)
ThriveSparrow mira a stimolare il coinvolgimento continuo dei dipendenti fornendo sondaggi periodici che aiutano le organizzazioni a comprendere i livelli di coinvolgimento e a rispondere rapidamente alle mutevoli esigenze.
Con ThriveSparrow, è facile personalizzare la frequenza di questi sondaggi: che tu voglia aggiornamenti settimanali o tendenze mensili, lo strumento si adatta ai tuoi programmi HR.
Tuttavia, vale la pena notare che ThriveSparrow potrebbe non essere l'ideale per le grandi aziende; è più adatto alle piccole e medie aziende.
Le migliori funzionalità/funzioni di ThriveSparrow
- Pianificazione flessibile dei sondaggi: scegli la frequenza dei sondaggi in base alle esigenze della tua organizzazione, dai controlli settimanali alle tendenze mensili
- Sondaggi eNPS: sondaggi composti da una sola domanda che misurano il sostegno dei dipendenti e aiutano a identificare le aree di miglioramento
- Report completi: forniscono informazioni utili sulle tendenze relative al coinvolgimento, consentendo ai leader di prendere decisioni basate sui dati
- Integrazione perfetta: si integra con Slack, Google Workspace e altre piattaforme, rendendo facile l'integrazione nel tuo attuale stack tecnologico HR
- Supporto multilingue: consente di condurre sondaggi in più lingue, ideale per i team internazionali
I limiti di ThriveSparrow
- Integrazioni limitate: offre un numero inferiore di integrazioni con strumenti di terze parti rispetto ad altri strumenti per sondaggi rapidi, il che potrebbe limitarne l'utilizzo all'interno di un ecosistema tecnologico più ampio
- Interfaccia di base: sebbene sia intuitiva, l'interfaccia è priva di funzionalità avanzate, il che potrebbe non soddisfare le esigenze delle organizzazioni più grandi
- Scalabilità limitata: ThriveSparrow è stato progettato pensando alle piccole e medie imprese e potrebbe non essere in grado di adattarsi in modo altrettanto efficiente alle grandi aziende
Prezzi di ThriveSparrow
- Performance: 5 $ al mese per dipendente
- Engage: 3 $ al mese per dipendente
- Kudos: 2 $ al mese per dipendente
4. CultureMonkey (Ideale per ottenere informazioni complete sul coinvolgimento dei dipendenti)
CultureMonkey offre una serie di funzionalità progettate per promuovere una cultura aziendale positiva. Attraverso diversi sondaggi sul coinvolgimento dei dipendenti e la gestione del feedback in tempo reale, CultureMonkey aiuta le organizzazioni a comprendere cosa motiva i propri dipendenti.
Uno dei punti di forza di CultureMonkey è l'uso di mappe di calore e analisi del sentiment. Questi strumenti consentono ai leader di identificare rapidamente le tendenze relative al coinvolgimento e di intraprendere azioni significative.
Tuttavia, CultureMonkey è rivolto principalmente alle medie e grandi imprese, il che potrebbe riflettersi nel suo modello di prezzi personalizzato e nelle funzionalità/funzioni su misura per esigenze organizzative più ampie.
Le migliori funzionalità/funzioni di CultureMonkey
- Ampia gamma di opzioni di sondaggio: include eNPS, sondaggi personalizzati e sondaggi Pulse per soddisfare le diverse esigenze aziendali
- Approfondimenti basati sui dati: fornisce mappe di calore, analisi del sentiment e benchmark per identificare i punti critici e effettuare il monitoraggio dei miglioramenti nel tempo
- Feedback anonimo: garantisce l'anonimato al 100%, consentendo un feedback sincero attraverso canali di sicurezza e conformi al GDPR
- Strumenti di reportistica completi: offrono opzioni di esportazione in formato CSV e PPT per un'analisi approfondita dei dati e la creazione di report personalizzati
- Pianificazione automatizzata dei sondaggi: consente di impostare sondaggi automatici, riducendo il lavoro richiesto e massimizzando i tassi di partecipazione
I limiti di CultureMonkey
- Modello di prezzi personalizzato: la mancanza di informazioni sui prezzi in anticipo può rendere più difficile determinare il rapporto costo-efficacia, specialmente per le piccole imprese
- Potenziale complessità: la piattaforma potrebbe risultare più complessa del necessario per i piccoli team o le startup a causa delle sue numerose funzionalità/funzioni
- Integrazioni con terze parti limitate: pur offrendo un'ampia gamma di strumenti integrati nella piattaforma, le opzioni di integrazione con altri software sono relativamente limitate
Prezzi di CultureMonkey
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di CultureMonkey
- G2: 4,7/5 (oltre 50 recensioni)
Leggi anche: 10 alternative e concorrenti di SurveyMonkey
5. 15Five (Il migliore per sondaggi facili da usare)
Progettato per i responsabili delle risorse umane che desiderano ottenere risultati tangibili, 15Five offre sondaggi di facile utilizzo e basati su dati scientifici che possono essere avviati con soli due clic, con risposte raccolte in circa sei minuti.
Grazie a funzionalità quali il benchmarking e i dashboard approfonditi sui risultati delle risorse umane, 15Five aiuta a misurare il coinvolgimento a tutti i livelli (azienda, reparto o team) e a effettuare il monitoraggio dello stato nel tempo.
Sebbene le numerose funzionalità/funzioni della piattaforma la rendano perfetta per le organizzazioni di medie e grandi dimensioni, la sua semplicità potrebbe non essere sufficiente per chi è alla ricerca di soluzioni altamente personalizzabili.
Le migliori funzionalità di 15Five
- Dashboard dei risultati HR: offre una panoramica completa delle metriche relative al coinvolgimento insieme ad altri dati aziendali chiave, supportando decisioni basate sui dati
- Sondaggi e benchmark personalizzabili: offre modelli scientificamente validati e strumenti di benchmarking per confrontare il coinvolgimento nel tempo e tra diversi settori
- Coaching e consulenza interni: include il supporto di esperti per aiutare a creare strategie di coinvolgimento e sviluppare l'efficacia dei manager
- Feedback in tempo reale e analisi del sentiment: consente di identificare rapidamente le preoccupazioni dei dipendenti, dal burnout alle iniziative in materia di diversità, equità e inclusione (DE&I)
- Integrazione con Slack per il riconoscimento tra colleghi: consente ai dipendenti di esprimere apprezzamento e festeggiare i risultati raggiunti, promuovendo una cultura aziendale positiva
I limiti di 15Five
- Interrompe il flusso di lavoro: alcuni utenti trovano fastidiose le frequenti notifiche della piattaforma, in particolare quando sono integrate nelle loro routine quotidiane
- Mancanza di personalizzazione completa: sebbene sia intuitivo, potrebbe non soddisfare gli utenti che necessitano di personalizzazioni molto specifiche o di strumenti aggiuntivi
- Funzionalità mancanti nei piani base: alcune funzionalità/funzioni chiave sono disponibili solo nei piani superiori, il che richiede un investimento maggiore per poter usufruire dell'esperienza completa
Prezzi di 15Five
- Engage: 4 $ al mese per utente
- Perform: 10 $ al mese per utente
- Piattaforma completa: 16 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni su 15Five
- G2: 4,6/5 (oltre 1.700 recensioni)
6. Workleap Officevibe (Ideale per approfondimenti settimanali e feedback dei dipendenti)
Workleap Officevibe è un potente strumento per sondaggi sul benessere dei dipendenti progettato per fornire ai leader informazioni utili con il minimo lavoro richiesto.
Tra le funzionalità/funzioni distintive di Officevibe c'è l'opzione di feedback anonimo, che incoraggia i dipendenti a rispondere in modo sincero.
Inoltre, le integrazioni di Officevibe con Slack e Google semplificano l'esperienza di sondaggio.
Tuttavia, gli utenti hanno notato che l'integrazione con Slack può presentare dei malfunzionamenti, interrompendo talvolta il flusso di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzioni di Workleap Officevibe
- Sondaggi periodici settimanali: pongono cinque domande mirate ogni settimana, fornendo informazioni continue senza sovraccaricare i dipendenti
- Feedback anonimo: raccoglie risposte in forma anonima per incoraggiare la sincerità e migliorare l'accuratezza dei dati sul coinvolgimento
- Reportistica in tempo reale: fornisce dati chiari e aggregati per aiutare le risorse umane e i manager a concentrarsi sulle aree critiche da migliorare
- Trasparenza totale: effettua la condivisione dei dati dei sondaggi con l'intero team, consentendo ai dipendenti di partecipare al miglioramento della cultura aziendale
- Integrazioni con Slack e Google: consentono di accedere facilmente ai sondaggi e ai risultati direttamente all'interno di piattaforme familiari
I limiti di Workleap Officevibe
- Confusione nella configurazione iniziale: alcuni utenti trovano il processo di configurazione poco chiaro, in particolare per quanto riguarda la creazione dell'account e la gestione delle password
- Problemi di integrazione con Slack: l'integrazione con Slack può essere instabile, portando alcuni utenti ad accedere accidentalmente con Google
- Piano Free limitato: la versione gratuita offre una cronologia dei dati limitata e supporta solo un team, il che potrebbe non essere sufficiente per le organizzazioni più grandi
Prezzi di Workleap e Officevibe
- Gratis: 0 $
- Essential: 3,50 $ al mese a persona
- Pro: 5 $ al mese a persona
- Componente aggiuntivo per la gestione delle prestazioni: 6 $ al mese a persona
Valutazioni e recensioni su Workleap e Officevibe
- G2: 4,3/5 (oltre 700 recensioni)
7. TINYpulse (Ideale per feedback anonimi e riconoscimento tra colleghi)
La cosa migliore di TINYpulse è che consente ai dipendenti di esprimersi liberamente senza la pressione di essere identificati.
L'esclusiva funzionalità/funzione "Cheers for Peers" della piattaforma, che consente ai colleghi di scambiarsi complimenti, contribuisce inoltre a promuovere una cultura del riconoscimento.
D'altro canto, alcuni utenti trovano la navigazione un po' confusa, soprattutto a causa degli aggiornamenti periodici dell'app che occasionalmente causano link non funzionanti.
Inoltre, i team di piccole dimensioni potrebbero trovarsi di fronte a problemi legati all'anonimato, poiché i dipendenti a volte si chiedono: “Chi ha lasciato quel punteggio basso?”
Le migliori funzionalità/funzioni di TINYpulse
- Sondaggi personalizzabili: consente agli amministratori di adattare le domande alle esigenze specifiche dell'organizzazione
- Tendenze relative alla soddisfazione e reportistica: effettua il monitoraggio del morale dei dipendenti nel tempo, individuando modelli che potrebbero richiedere attenzione
- Opzioni di feedback anonimo: favoriscono risposte sincere, consentendo agli amministratori di rispondere in privato senza rivelare l'identità degli utenti
- Cheers for Peers: incoraggia il riconoscimento tra colleghi, creando una cultura aziendale più basata sulla connessione e sulla riconoscenza
- Raccomandazioni concrete: offre suggerimenti basati sui dati per migliorare il coinvolgimento dei dipendenti, eliminando ogni margine di incertezza dai processi di miglioramento
I limiti di TINYpulse
- Problemi di navigazione nell'interfaccia: alcuni utenti trovano il layout complesso, in particolare dopo gli aggiornamenti dell'app
- Preoccupazioni relative all'anonimato nei team di piccole dimensioni: nei team più piccoli, mantenere un vero anonimato può essere difficile, il che porta a suscitare curiosità riguardo alle fonti del feedback
- Confusione sul modello di prezzi: gli utenti segnalano cambiamenti nella struttura dei prezzi nel corso del tempo, che causano alcuni malintesi sui costi a loro carico
Prezzi di TINYpulse
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su TINYpulse
- G2: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 45 recensioni)
8. Culture Amp (Ideale per il coinvolgimento dei dipendenti basato sui dati e l'analisi delle risorse umane)
Culture Amp è una piattaforma versatile per il coinvolgimento dei dipendenti, progettata per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni strategiche basate su informazioni supportate dai dati.
Con oltre 40 modelli di sondaggio che coprono aree quali il coinvolgimento, la diversità, l'inclusione e l'uguaglianza (DE&I) e altro ancora, Culture Amp consente ai team delle risorse umane di personalizzare i sondaggi in base alle specifiche esigenze dell'organizzazione.
Tuttavia, sebbene Culture Amp offra funzionalità/funzioni complete, il modello di prezzi personalizzato e la complessità della piattaforma potrebbero non essere l'ideale per le organizzazioni più piccole o per chi è alla ricerca di soluzioni più semplici.
Leggi anche: 11 modelli gratis di moduli per il feedback
Le migliori funzionalità/funzioni di Culture Amp
- Libreria completa di sondaggi: offre oltre 40 modelli di sondaggio personalizzabili e supportati da dati scientifici per diverse aree di coinvolgimento
- Analisi basate sull'IA: forniscono informazioni sicure e oggettive che aiutano a stabilire le priorità delle iniziative e a stimolare l'azione
- People analytics: fornisce strumenti decisionali basati sui dati per le risorse umane, consentendo una comprensione più approfondita del sentiment dei dipendenti
- Piani d'azione collaudati: basati sulle intuizioni delle organizzazioni leader, questi piani ti aiutano ad affrontare le principali sfide relative al coinvolgimento
- Strumenti di reportistica flessibili: consentono un'analisi dettagliata con funzionalità di segmentazione e offrono visualizzazioni intuitive
I limiti di Culture Amp
- Modello di prezzi personalizzato: i prezzi non sono resi pubblici, il che può rendere difficile per le organizzazioni valutare i costi in anticipo
- Potenziale complessità per i team più piccoli: con la sua ampia gamma di funzionalità/funzioni, la piattaforma potrebbe risultare troppo complessa per le organizzazioni più piccole o le startup
- Sfide legate all'integrazione delle piattaforme: gli utenti hanno osservato che la gestione di più piattaforme HR può risultare complessa e potrebbe causare difficoltà nella reportistica
Prezzi di Culture Amp
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Culture Amp
- G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)
9. Qualtrics (Ideale per la pianificazione flessibile dei sondaggi)
Rinomato per la sua adattabilità, Qualtrics consente alle organizzazioni di monitorare il coinvolgimento dei dipendenti tramite sondaggi periodici flessibili Pulse.
Questi strumenti possono essere adattati per concentrarsi su aspetti quali il benessere e la diversità, l'equità e l'inclusione senza dover avviare un programma completamente nuovo.
Tuttavia, Qualtrics può talvolta risultare difficile da navigare per i nuovi utenti e i tempi di risposta del servizio clienti potrebbero non soddisfare sempre le aspettative.
Le migliori funzionalità/funzioni di Qualtrics
- Pianificazione flessibile dei sondaggi: consente di modificare rapidamente le aree di interesse del sondaggio, permettendo il monitoraggio del coinvolgimento in tempo reale
- Dashboard basato sull'IA: fornisce approfondimenti specifici per ruolo per supportare un processo decisionale tempestivo e un follow-up efficace
- Libreria di sondaggi e benchmark: offre oltre 300 domande predefinite e benchmark di settore per la progettazione di sondaggi completi
- Integrazione con i sistemi HR: garantisce la sicurezza e l'aggiornamento dei dati dei dipendenti con gli strumenti HR esistenti
- Hub di supporto per i manager: fornisce ai manager in prima linea approfondimenti personalizzati per colmare le lacune di coinvolgimento specifiche del team
I limiti di Qualtrics
- Curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti: all'inizio la piattaforma può risultare difficile da navigare, specialmente per chi non ha familiarità con i software dedicati all'esperienza dei dipendenti
- Ritardi nel servizio clienti: alcuni utenti segnalano lunghi tempi di attesa per l'assistenza, il che può essere frustrante quando è necessaria un'assistenza immediata
- Possibili problemi di consegna delle e-mail: alcuni utenti hanno riscontrato problemi con le e-mail dei sondaggi che non raggiungevano i dipendenti, probabilmente a causa dei filtri antispam
Prezzi di Qualtrics
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Qualtrics
- G2: 4,4/5 (oltre 500 recensioni)
10. Vantage Pulse (Ideale per il feedback in tempo reale)
Ideale per le organizzazioni che desiderano aumentare il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti, Vantage Pulse evita i sondaggi annuali e facilita invece l'ascolto continuo con feedback in tempo reale.
La piattaforma è dotata di una dashboard intuitiva che fornisce visualizzazioni intuitive di tendenze e benchmark.
Tuttavia, alcuni utenti hanno osservato che la piattaforma potrebbe trarre vantaggio da una maggiore varietà nei modelli di sondaggio e da un catalogo di premi più dinamico per il riconoscimento tra colleghi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Vantage Pulse
- Feedback in tempo reale e visualizzazione delle tendenze: fornisce informazioni continue grazie a un dashboard dinamico che mostra il sentiment dei dipendenti e le tendenze relative al loro coinvolgimento
- Sondaggi completamente anonimi: garantiscono che i dipendenti possano effettuare la condivisione di un feedback sincero, con l'anonimato assicurato durante l'intero processo
- Promemoria automatici per i sondaggi: imposta promemoria che non richiedono ulteriori interventi e che aiutano ad aumentare i tassi di partecipazione ai sondaggi senza bisogno di follow-up manuali
- Supporto multilingue: supporta oltre 14 lingue, rendendolo accessibile ai team internazionali
- Modelli di sondaggio predefiniti: offre oltre 25 modelli per vari scopi, tra cui sondaggi di inserimento, DE&I e di fine rapporto
I limiti di Vantage Pulse
- Opzioni di personalizzazione limitate: alcuni utenti segnalano che i modelli di sondaggio e il catalogo dei premi possono risultare ripetitivi nel tempo
- Problemi di monitoraggio occasionali: gli utenti hanno notato che il monitoraggio dei punti per i premi a volte può essere incoerente
- Interfaccia poco intuitiva per i nuovi utenti: sebbene sia generalmente facile da usare, alcuni trovano l'interfaccia a volte difficile da navigare
Prezzi di Vantage Pulse
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Vantage Pulse
- G2: 4,7/5 (oltre 8.500 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 5.100 recensioni)
11. Glint (Ideale per i sondaggi sul ciclo di vita dei dipendenti)
Con opzioni quali sondaggi trimestrali sul coinvolgimento, sondaggi su diversità e inclusione e sondaggi sull'efficacia dei manager, Glint offre alle organizzazioni gli strumenti per raccogliere le opinioni dei dipendenti in diverse aree e fasi del loro percorso professionale.
Inoltre, Glint offre programmi di feedback a 360° e feedback in qualsiasi momento, per il supporto alla crescita e allo sviluppo continui a tutti i livelli.
Tuttavia, la piattaforma può risultare difficile da navigare e gli utenti hanno segnalato una mancanza di documentazione dettagliata, il che rende più difficile per i nuovi utenti iniziare a utilizzarla.
Le migliori funzionalità/funzioni di Glint
- Ampia gamma di sondaggi: offre vari programmi di sondaggi, tra cui coinvolgimento, DE&I, efficacia dei manager e sicurezza dei pazienti, per soddisfare le esigenze specifiche dell'organizzazione
- Sondaggi sul ciclo di vita: raccolgono feedback durante le attività cardine della carriera dei dipendenti, fornendo informazioni utili dall'inserimento all'uscita dall'azienda che forniscono supporto alla fidelizzazione e al coinvolgimento
- Programmi di feedback 360° e in qualsiasi momento: consentono di ottenere feedback continui e in tempo reale per lo sviluppo costante dei dipendenti e l'efficacia del team
- Sondaggi basati sulla scienza delle persone: ogni programma è supportato dal team di esperti di Glint, che garantisce che i sondaggi forniscano informazioni utili
- Integrazione con i sistemi HR: effettua la sincronizzazione con le piattaforme HR esistenti per garantire che i dati dei dipendenti siano accurati e aggiornati
I limiti di Glint
- Navigazione complessa: alcuni utenti segnalano che la piattaforma può risultare di difficile navigazione, specialmente per chi non ha familiarità con le funzionalità/funzioni di Glint
- Documentazione limitata: alcuni utenti hanno segnalato la mancanza di risorse dettagliate che spieghino le funzioni specifiche, il che potrebbe ostacolare la configurazione e l'utilizzo
- Preoccupazioni relative all'anonimato: sebbene Glint offra la possibilità di fornire feedback in forma anonima, alcuni utenti ritengono che i dipendenti potrebbero comunque esitare nella condivisione di opinioni sincere
Prezzi di Glint
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Glint
- Capterra: 4,6/5 (oltre 25 recensioni)
12. Weekdone (Ideale per l'allineamento degli OKR e la reportistica settimanale sullo stato dei progressi)
Con Weekdone, le organizzazioni possono allineare gli obiettivi del team attraverso gli OKR (Obiettivi e Risultati Chiave).
In questo modo, tutti i membri del tuo team potranno vedere cosa deve essere realizzato su base settimanale e trimestrale.
Inoltre, Weekdone include sondaggi periodici e feedback individuali, per l'assistenza alla gestione continua delle prestazioni e al coinvolgimento dei dipendenti.
Sebbene Weekdone sia intuitivo, alcuni utenti hanno segnalato problemi nella navigazione tra le schede e nell'accesso ai riepiloghi settimanali, il che potrebbe compromettere l'esperienza d'uso.
Le migliori funzionalità/funzioni di Weekdone
- Allineamento e monitoraggio degli OKR: organizza e allinea gli obiettivi individuali e di squadra con un albero gerarchico visivo degli OKR, aiutando i team a rimanere concentrati sugli obiettivi aziendali
- Report settimanali sulla reportistica: fornisce report automatici settimanali sullo stato di avanzamento, consentendo ai dipendenti di effettuare il monitoraggio dei propri progressi e stabilire le priorità delle attività
- Sondaggi rapidi e check-in: offre sondaggi con valutazione a 5 stelle e check-in rapidi per monitorare il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti
- Incontri individuali e comunicazioni al team: facilita le conversazioni private individuali e le comunicazioni al team, contribuendo a migliorare la comunicazione e il feedback
- Strumenti per la definizione e il monitoraggio degli obiettivi: include strumenti per definire e monitorare OKR, KPI e iniziative, con modelli personalizzabili per una maggiore flessibilità
I limiti di Weekdone
- Difficoltà di navigazione: alcuni utenti hanno difficoltà a spostarsi tra le schede, in particolare quando visualizzano i riepiloghi settimanali
- Problemi relativi alla politica di rimborso: alcuni utenti hanno segnalato problemi con le richieste di rimborso, il che potrebbe influire sulla soddisfazione dei clienti
- Supporto clienti limitato: alcuni utenti hanno segnalato che il supporto clienti può non rispondere nei momenti critici
Prezzi di Weekdone
- Gratis per un massimo di 3 utenti: per la versione gratuita non è richiesta alcuna carta di credito
- 4-10 utenti: 108 $ al mese, fatturati mensilmente, con un costo per utente di 10,80 $ per pacchetti da 10 utenti
Valutazioni e recensioni su Weekdone
- G2: 4,1/5 (oltre 30 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 60 recensioni)
Leggi anche: 25 domande per un sondaggio sulla soddisfazione dei dipendenti per valutare lo stato d'animo del tuo team
13. Lattice (Ideale per il feedback continuo e la gestione delle prestazioni)
I sondaggi sul coinvolgimento e i sondaggi Pulse di Lattice aiutano i team a raccogliere feedback continui.
Nel frattempo, Analytics Explorer offre visualizzazioni dei dati dettagliate come supporto a un processo decisionale basato sui dati.
Inoltre, Lattice integra nella sua piattaforma riunioni individuali e valutazioni delle prestazioni, aiutando i manager a semplificare le loro operazioni e a sfruttare al meglio il tempo trascorso con i propri diretti collaboratori.
Tuttavia, alcuni utenti trovano la navigazione di Lattice complessa, in particolare quando si accede a funzionalità/funzioni come le note 1:1, il che può influire sull'usabilità complessiva.
Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice
- Sondaggi in tempo reale sul morale e sul coinvolgimento: raccogli feedback continui per identificare e risolvere potenziali problemi prima che incidano sul morale
- Monitoraggio completo degli obiettivi e degli OKR: allinea gli obiettivi individuali e di squadra alle priorità aziendali, favorendo l'impatto strategico
- Approfondimenti e analisi basati sull'IA: forniscono dati immediati e utilizzabili per orientare le decisioni e promuovere miglioramenti nell'esperienza dei dipendenti
- Colloqui individuali e valutazioni delle prestazioni integrati: favorisce interazioni significative tra manager e dipendenti grazie a strumenti per il feedback continuo e lo sviluppo dei talenti
- Componente aggiuntivo per la gestione delle retribuzioni: centralizza le revisioni e il benchmarking delle retribuzioni, garantendo pratiche retributive eque e coerenti
I limiti di Lattice
- Complessità di navigazione: alcuni utenti hanno difficoltà a navigare tra le diverse funzionalità/funzioni, ad esempio a individuare note specifiche relative a colloqui individuali
- Limiti di personalizzazione nelle valutazioni: gli utenti segnalano che la personalizzazione delle valutazioni delle prestazioni è limitata, rendendo difficile adattare le valutazioni alle esigenze specifiche
- Ritardi occasionali nel supporto: sebbene il supporto sia generalmente reattivo, alcuni utenti hanno segnalato ritardi durante i periodi di maggiore richiesta
Prezzi di Lattice
- Gestione dei talenti: 11 $ al mese per postazione
- Componente aggiuntivo per il coinvolgimento: +4 $ al mese per postazione
- Componente aggiuntivo Grow: +4 $ al mese per postazione
- Componente aggiuntivo per la retribuzione: +6 $ al mese per postazione;
Valutazioni e recensioni Lattice
- G2: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)
14. Leena IA (Ideale per l'analisi del sentiment basata sull'IA)
Con l'obiettivo di comprendere i fattori che determinano il coinvolgimento in ogni fase, dall'inserimento all'uscita dall'azienda, i sondaggi di Leena AI utilizzano un'IA avanzata per analizzare i feedback aperti.
Inoltre, grazie al supporto multicanale e alle funzionalità multilingue in oltre 100 lingue, Leena IA garantisce che il feedback sia accessibile e inclusivo per una forza lavoro globale.
Sebbene la piattaforma offra funzionalità/funzioni avanzate, alcune organizzazioni potrebbero ritenere che il modello di prezzi personalizzato sia meno trasparente.
Le migliori funzionalità di Leena IA
- Analisi del sentiment basata sull'IA: utilizza l'IA generativa per analizzare i feedback aperti, fornendo informazioni dettagliate sul sentiment dei dipendenti e individuando le aree che richiedono attenzione
- Pianificazione delle azioni all'interno della piattaforma: consente ai team delle risorse umane di gestire i progetti, effettuare il monitoraggio dei miglioramenti e assegnare attività direttamente nella piattaforma per una gestione semplificata del coinvolgimento
- Approfondimenti e dashboard in tempo reale: offre dashboard intuitive basate sull'IA che presentano i dati sul coinvolgimento in tempo reale, favorendo un processo decisionale rapido
- Supporto multicanale e multilingue: si integra con i canali di comunicazione esistenti e supporta oltre 100 lingue, rendendolo ideale per le organizzazioni globali
- Integrazione con altri sistemi HR: c'è sincronizzazione con i sistemi di gestione delle prestazioni, di inserimento dei nuovi assunti e altri sistemi per garantire un'esperienza coerente ai dipendenti
I limiti di Leena IA
- Modello di prezzi personalizzato: le informazioni sui prezzi non sono immediatamente disponibili, il che potrebbe rendere difficile per le organizzazioni valutare in anticipo l'accessibilità economica
- Complessità per le piccole organizzazioni: le funzionalità avanzate di IA e le analisi complete potrebbero essere più del necessario per i team più piccoli
- Recensioni di terze parti limitate: sebbene abbia ricevuto recensioni positive, la piattaforma ha un numero inferiore di recensioni degli utenti rispetto ai concorrenti più grandi, il che potrebbe influire sulla fiducia degli acquirenti
Prezzi di Leena IA
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Leena IA
- G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)
15. WorkTango (Ideale per sondaggi personalizzabili in tutte le fasi del ciclo di vita dei dipendenti)
WorkTango consente alle organizzazioni di raccogliere feedback in diverse fasi, con modelli che coprono aree quali coinvolgimento, DE&I, inserimento e uscita.
L'analisi basata sull'IA e il Sentiment Cloud della piattaforma aiutano i team delle risorse umane e i dirigenti a identificare rapidamente temi e tendenze dalle risposte in formato testo libero, mentre le conversazioni anonime consentono di approfondire le preoccupazioni dei dipendenti.
Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che le opzioni di analisi e la dashboard della piattaforma potrebbero essere più intuitive e che l'interfaccia può risultare difficile da navigare per i nuovi utenti.
Le migliori funzionalità/funzioni di WorkTango
- Sondaggi personalizzabili illimitati: distribuisci sondaggi con domande e modelli basati su ricerche scientifiche per ogni fase del ciclo di vita dei dipendenti
- Sentiment Cloud e analisi: visualizza le risposte in formato testo libero e accedi a approfondimenti in tempo reale per identificare le tendenze e fornire supporto alla pianificazione delle azioni
- Conversazioni anonime: avvia dialoghi di follow-up per ottenere informazioni più approfondite, garantendo al contempo la riservatezza
- Riconoscimenti e premi: potenzia il riconoscimento dei dipendenti con programmi di automazione per le attività cardine e i risultati raggiunti
- Analisi predittiva per i leader: fornisce supporto ai manager con azioni consigliate basate su approfondimenti predittivi, aiutandoli nel processo decisionale e nello sviluppo professionale
I limiti di WorkTango
- Navigazione complessa: alcuni utenti segnalano difficoltà nel passare da una scheda all'altra e nel navigare all'interno della piattaforma, in particolare nella sezione delle conversazioni
- Personalizzazione di base delle analisi: sebbene siano affidabili, le opzioni di analisi e dashboard potrebbero sembrare limitate e non così personalizzabili come alcuni utenti vorrebbero
- Gestione dei punti: la politica trimestrale "usa o perdi" per i punti premio può risultare limitante per alcuni utenti
Prezzi di WorkTango
- Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su WorkTango
- G2: 4,7/5 (oltre 850 recensioni)
- Capterra: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)
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In uno studio a lungo termine, le aziende con una forte cultura aziendale che valorizzava i dipendenti, i clienti e la leadership hanno registrato una crescita del fatturato del 682%.
I sondaggi sul benessere dei dipendenti possono aiutarti a: cogliere lo stato attuale del tuo ambiente di lavoro e consentirti di identificare le aree di miglioramento con strategie efficaci.
Le funzionalità di ClickUp, come i modelli di sondaggio personalizzabili, la raccolta di feedback in tempo reale e le informazioni utili, forniscono tutto ciò di cui hai bisogno per raggiungere quel livello di coinvolgimento e soddisfazione dei dipendenti.
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