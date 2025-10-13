I 15 migliori strumenti per sondaggi sul benessere dei dipendenti nel 2026

Allineamento e monitoraggio degli OKR: organizza e allinea gli obiettivi individuali e di squadra con un albero gerarchico visivo degli OKR, aiutando i team a rimanere concentrati sugli obiettivi aziendali

Report settimanali sulla reportistica: fornisce report automatici settimanali sullo stato di avanzamento, consentendo ai dipendenti di effettuare il monitoraggio dei propri progressi e stabilire le priorità delle attività

Sondaggi rapidi e check-in: offre sondaggi con valutazione a 5 stelle e check-in rapidi per monitorare il coinvolgimento e il benessere dei dipendenti

Incontri individuali e comunicazioni al team: facilita le conversazioni private individuali e le comunicazioni al team, contribuendo a migliorare la comunicazione e il feedback