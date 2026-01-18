Esperienza del cliente vs. esperienza dell'utente: differenze fondamentali

Immagina questa situazione: sei in un nuovo caffè vegano in città. L'atmosfera è calda e accogliente, il locale è pulitissimo e il personale è cordiale e gentile. Tuttavia, quando arrivi al momento di effettuare l'ordine, i prezzi sul menu non sono chiari e metà dei piatti che vorresti provare non sono disponibili. Il personale si scusa, ma il risultato finale è che la tua esperienza complessiva è tutt'altro che ideale. Esci dal locale sentendoti più frustrato che soddisfatto.

In questo caso, hai avuto una buona esperienza del cliente (CX) ma un'esperienza utente (UX) non altrettanto positiva. Di conseguenza, potresti pensarci due volte prima di consigliare il bar ai tuoi amici e familiari.

L'esempio sopra riportato mostra che, sebbene l'esperienza del cliente sia un termine generico che racchiude l'esperienza dell'utente, si tratta di due concetti distinti e interdipendenti. Inoltre, entrambi svolgono un ruolo fondamentale nei risultati di marketing e commerciali di un'azienda.

Questo articolo illustra le differenze fondamentali tra CX e UX e spiega come gli strumenti di gestione dei clienti possano aiutarti a migliorare entrambi. I professionisti della CX e i designer UX devono comprendere queste differenze per aumentare il valore del ciclo di vita del cliente e garantire un'esperienza positiva.

Che cos'è l'esperienza del cliente personalizzata?

L'esperienza del cliente (CX) è l'esperienza complessiva che un'azienda offre ai propri clienti. Essa riepiloga il lavoro richiesto da un'azienda, incentrato sul cliente, volto a fornire una buona CX, valore aggiunto e soddisfazione e relazioni durature con i clienti.

La CX non è solo un insieme limitato di azioni; tiene conto anche dei sentimenti dei clienti nei confronti del marchio o dell'azienda durante la relazione tra il cliente e l'azienda. Copre tutto ciò che un'azienda fa per soddisfare le aspettative dei clienti, gestire il loro ciclo di vita e rispondere alle loro esigenze.

Come la definisce Annette Franz, opinion leader nel campo dell'esperienza del cliente:

L'esperienza del cliente è: la somma di tutte le interazioni (comprese quelle relative al prodotto e al prezzo!) che un cliente ha con un'organizzazione nel corso della "relazione" con tale azienda... e, cosa ancora più importante, i sentimenti, le emozioni e le percezioni che il cliente prova riguardo a tali interazioni.

L'esperienza del cliente è: la somma di tutte le interazioni (comprese quelle relative al prodotto e al prezzo!) che un cliente ha con un'organizzazione nel corso della "relazione" con tale azienda... e, cosa ancora più importante, i sentimenti, le emozioni e le percezioni che il cliente prova riguardo a tali interazioni.

Il modo in cui i clienti percepiscono il tuo marchio è legato alla fidelizzazione dei clienti e alla fedeltà al marchio. Ecco alcuni aspetti chiave della CX:

Punti di contatto: Punti di interazione con il cliente: siti web, social media, email e visite in negozio

Percorso del cliente: il valore del cliente nel corso della sua vita, dalla consapevolezza del prodotto all'acquisto e all'assistenza post-vendita

Qualità del servizio e del prodotto: Le prestazioni del prodotto o del servizio e il supporto offerto dal personale, compreso la reattività e la cordialità

Immagine del marchio: la percezione dei clienti si basa sui valori, sui messaggi e sulla reputazione del marchio

Coinvolgimento emotivo: i sentimenti dei clienti e la loro connessione con il marchio influenzano la fedeltà

Interazione post-acquisto: Raccogliere il feedback dei clienti, ad esempio tramite sondaggi e recensioni, per migliorare l'esperienza

Secondo un rapporto di Fortune Business Insights, il mercato globale della gestione della fidelizzazione potrebbe espandersi in modo significativo, passando da 6,47 miliardi di dollari nel 2023 a 28,65 miliardi di dollari entro il 2030. Ciò rappresenta un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 23,7% nel periodo di previsione, il che significa che le aziende devono garantire una migliore esperienza cliente ai propri clienti.

Che cos'è l'esperienza dell'utente?

A differenza della CX, il termine UX si riferisce specificamente al modo in cui gli utenti finali interagiscono con il sistema o il servizio offerto, in particolare per quanto riguarda l'usabilità del prodotto, l'accessibilità e l'intera esperienza del cliente.

Una strategia di user experience efficace garantisce la soddisfazione dell'utente prima, durante e dopo l'interazione con il prodotto. L'UX si concentra sulla comprensione approfondita degli utenti, delle loro aspettative, dei loro sistemi di valori, delle loro capacità e dei loro limiti. Se prendiamo ad esempio un'app per prenotare corse, la sua user experience è costituita da:

Quanto è accattivante il design dell'app

Quanto è semplice prenotare una corsa navigando tra le schermate

Quanto è facile effettuare il pagamento tramite diverse modalità

Se ti permette di cancellare rapidamente una corsa e così via

Ecco un esempio di interfaccia di Uber. Si può notare una discreta quantità di spazio bianco ed elementi di navigazione che aiutano gli utenti a compiere le azioni giuste.

tramite Uber

Ecco alcuni aspetti importanti dell'UX:

Usabilità: quanto è facile per gli utenti ottenere ciò che desiderano quando utilizzano il prodotto

Progettazione visiva: gli aspetti visivi e funzionali del prodotto

Design emotivo: Se suscita emozioni e coinvolgimento

Accessibilità: Disponibilità e usabilità per utenti diversi

Architettura dell'informazione: in che misura la disposizione delle informazioni soddisfa le esigenze dei clienti

Ricerca sugli utenti: dare priorità alle esigenze e ai comportamenti degli utenti attraverso interviste, sondaggi e dare priorità alle esigenze e ai comportamenti degli utenti attraverso interviste, sondaggi e test di usabilità

Coerenza: garantire un'esperienza uniforme in tutto il prodotto

Un'esperienza utente (UX) ben progettata è in grado di rendere le interazioni degli utenti più soddisfacenti e far sentire gli utenti apprezzati, con le loro esigenze specifiche soddisfatte. Gli utenti soddisfatti sono più propensi a tornare e a diventare clienti abituali, e sono felici di condividere le loro esperienze, generando passaparola spontaneo e nuovi clienti.

Un'ottima UX può distinguere il tuo prodotto, migliorando l'immagine del tuo marchio e la tua credibilità agli occhi dei clienti. Inoltre, incoraggia gli utenti a dedicare più tempo al prodotto, mantenendoli coinvolti e stimolando la loro curiosità.

Qual è la differenza tra CX e UX?

Sebbene sia la CX che l'UX puntino a creare esperienze positive, differiscono per ambito e obiettivo.

L'esperienza utente ruota attorno all'interazione tra un utente e un prodotto o servizio specifico. Implica la progettazione di interfacce intuitive, efficienti e piacevoli da utilizzare.

L'esperienza del cliente comprende l'intero percorso del cliente con un marchio, dalla consapevolezza iniziale alle interazioni post-acquisto.

Cerchiamo di comprendere l'ambito, l'obiettivo, gli obiettivi, le metriche chiave e la misurazione di CX e UX con una tabella:

Aspetto Esperienza del cliente (CX) Esperienza utente (UX) Ambito L'intero percorso del cliente con il marchio Interazione con un prodotto o servizio specifico Focus Percezione complessiva del marchio e soddisfazione del cliente Usabilità e funzionalità del prodotto Obiettivo Creare un'esperienza complessiva positiva Garantire facilità d'uso ed efficienza Misurazione Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT), Customer Effort Score (CES) Tasso di esito positivo delle attività, tasso di errore, tempo dedicato alle attività Punti di contatto Diversi (servizio clienti, marketing, commerciale) Singola (interfaccia del prodotto) Durata Relazione a lungo termine Interazione a breve termine Responsabilità L'intera organizzazione Team di progettazione e sviluppo dei prodotti Esempi Qualità del servizio clienti, reputazione del marchio Navigazione sul sito web, usabilità delle app

Il tuo obiettivo è migliorare entrambe le esperienze per i tuoi clienti. Che ne dici di utilizzare uno strumento?

I software di gestione dell'esperienza del cliente offrono diverse funzionalità per migliorare le tue strategie di CX e UX. ClickUp è uno di questi strumenti che può fungere da strumento di marketing online e aiutarti a utilizzare diverse funzionalità digitali per gestire il percorso del cliente, migliorando la fedeltà dei clienti e l'immagine del marchio.

Il software di project management per il servizio clienti di ClickUp può migliorare significativamente sia l'esperienza del cliente (CX) che l'esperienza utente (UX).

Aumenta la soddisfazione dei clienti e mantieni le informazioni organizzate con il software di project management per il servizio clienti di ClickUp

Ecco come:

Inoltre, il software di project management per i progetti di design di ClickUp può migliorare significativamente sia l'esperienza del cliente (CX) che l'esperienza dell'utente (UX), fornendo una piattaforma centralizzata per la gestione dei progetti di design, la collaborazione con i team e il monitoraggio dello stato dei progetti.

Crea progetti di user experience efficienti con il software di project management per il design di ClickUp

Ecco alcuni modi in cui può essere d'aiuto:

Accelerare i tempi di realizzazione dei progetti per portare più rapidamente sul mercato nuovi prodotti o funzionalità/funzioni

Mantenere un elevato livello di controllo della qualità per ridurre i difetti e i problemi dei prodotti

Facilitare una comunicazione efficace tra i team di progettazione, gli sviluppatori e le altre parti interessate

Dare priorità alle esigenze e alle preferenze degli utenti durante tutto il processo di sviluppo del prodotto

Monitorare gli OKR di progettazione , le iterazioni , il feedback e i risultati dei test per apportare le modifiche necessarie , il feedback e i risultati dei test per apportare le modifiche necessarie

Consentire un feedback rapido e iterazioni continue per rispondere alle preoccupazioni degli utenti e apportare modifiche

ClickUp offre anche diversi modelli per aiutarti a mappare le esperienze dei clienti e degli utenti e ad adeguare le tue strategie di conseguenza.

1. Modello di mappa del percorso del cliente ClickUp

Il percorso del cliente comprende tutte le esperienze che i clienti vivono quando interagiscono con la tua azienda. Mappando queste esperienze, puoi comprendere meglio le loro esigenze e aspettative, individuare le aree che richiedono miglioramenti e sviluppare strategie per migliorare la loro esperienza complessiva.

Scarica questo modello Ottieni una visione completa dell'esperienza del cliente dall'inizio alla fine con il modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp

Il modello di mappa del percorso del cliente di ClickUp offre uno strumento semplice ma efficace per visualizzare e comprendere il percorso del cliente.

Con questo modello, puoi facilmente tracciare le interazioni con i clienti e identificare i punti di contatto chiave e i potenziali punti di attrito. Ecco alcuni vantaggi dell'utilizzo di questo modello:

Approfondisci la tua comprensione delle esigenze, delle motivazioni e dei comportamenti dei clienti

Ottieni informazioni preziose sulle interazioni dei clienti con il tuo prodotto o servizio

Creare una visione olistica dell'esperienza del cliente dall'inizio alla fine

Individuare le aree da migliorare e le opportunità di crescita

I team di ClickUp lavorano costantemente per migliorare i propri servizi. Trattano i propri clienti in modo responsabile e sono sempre attenti alle loro esigenze.

I team di ClickUp lavorano costantemente per migliorare i propri servizi. Trattano i propri clienti in modo responsabile e sono sempre attenti alle loro esigenze.

2. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

Raccogliere il feedback dei clienti è fondamentale per mantenere la massima qualità del tuo prodotto o servizio. Comprendere le opinioni dei tuoi clienti, sulla base di metriche specifiche relative alla CX, ti consente di prendere decisioni informate e migliorare l'esperienza dell'utente con la tua azienda e le tue offerte.

Scarica questo modello Scopri cosa pensano i tuoi clienti della tua azienda con il modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente di ClickUp

Il modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente di ClickUp è stato creato per aiutarti a valutare in modo efficiente la soddisfazione del cliente. Con questo modello, puoi:

Progetta e gestisci senza sforzo i sondaggi personalizzati per i clienti

Raccogliere e valutare rapidamente le risposte

Analizzare i dati dei sondaggi per implementare miglioramenti concreti

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Domande per il brainstorming: Inizia stilando un elenco di domande che ti consentano di ottenere le informazioni di cui hai bisogno. Assicurati che le domande siano mirate e pertinenti, evitando di sommergere i clienti con domande troppo complesse.

Crea il sondaggio: Una volta preparate le domande, inizia a creare il tuo sondaggio. Utilizza il modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente in ClickUp per crearne uno nuovo o personalizzare uno esistente in base alle tue esigenze

Distribuisci il sondaggio: una volta completato, distribuiscilo ai tuoi clienti tramite email, social media o altri canali disponibili

Analizzare i risultati: dopo aver raccolto le risposte al sondaggio, analizzare i dati per individuare le aree da migliorare e rispondere alle preoccupazioni dei clienti

Metti in pratica il feedback: Utilizza il feedback per sviluppare piani concreti volti a migliorare l'esperienza del cliente

3. Altri modelli

L'esperienza utente (UX) è fondamentale per l'esito positivo dei prodotti web e mobili. Sviluppare una strategia a lungo termine per guidarne l'evoluzione garantisce che il tuo prodotto sia in linea con le esigenze degli utenti e raggiunga i propri obiettivi.

Il modello di roadmap UX di ClickUp include una roadmap UX progettata per aiutare i designer UX a visualizzare i propri piani su una Sequenza, duplicare gli elementi rilevanti ed eseguire in modo efficiente i propri progetti.

Un altro modello, il ClickUp User Flusso Template, può aiutarti a organizzare visivamente l'esperienza utente allineandola al design dell'interfaccia utente.

In che modo UX e CX interagiscono nel marketing e nel commerciale?

CX e UX sono elementi complementari che creano un percorso del cliente olistico, integrando le interazioni con il prodotto e l'esperienza complessiva del marchio. Non è possibile mantenere a lungo la fedeltà dei clienti al marchio senza una buona UX.

La CX guida le decisioni relative alla progettazione della UX, garantendo l'allineamento con gli obiettivi aziendali e dei clienti. La UX migliora la CX attraverso l'usabilità e il design.

Devono andare di pari passo per:

Integrare i punti di contatto (sito web, app mobili, supporto clienti, social media)

Migliorare la soddisfazione e la fedeltà dei clienti

Aumentare i tassi di conversione e il fatturato

Migliorare la competitività

Sia l'UX che la CX mirano a creare esperienze cliente senza soluzione di continuità attraverso i punti di contatto di marketing e commerciale. Quando sono allineate, aiutano a coordinare la comunicazione e il branding sui diversi canali, a progettare siti web e pagine intuitive e a ottimizzare il percorso del cliente per favorire la conversione.

In una collaborazione efficace in cui CX e UX sono in sincronia con gli obiettivi di marketing della tua azienda, è più efficiente sviluppare contenuti e consigli personalizzati, semplificare i processi di checkout e onboarding e fornire un supporto omnicanale.

Quando gli obiettivi a lungo termine dell'azienda guidano il suo lavoro relativo all'UX e alla CX, i vantaggi includono:

Esperienza senza soluzione di continuità

Maggiore fidelizzazione

Tassi di conversione più elevati

Migliore utilizzo del feedback

Personalizzazione

Processi commerciali efficienti

E si registra una riduzione di:

Frequenza di rimbalzo

Abbandono del carrello

Reclami dei clienti

Assistenza per le query

Esempi di CX e UX

Come accennato in precedenza, i traguardi di CX e UX sono gli stessi, ma le strategie differiscono. I piani di CX sono onnicomprensivi e si concentrano sul percorso complessivo del cliente.

Ecco alcuni esempi di best practice in materia di CX che i team di professionisti del settore dovrebbero seguire:

Mappatura del percorso del cliente : visualizza l'esperienza del cliente dal contatto iniziale alle interazioni post-acquisto. : visualizza l'esperienza del cliente dal contatto iniziale alle interazioni post-acquisto. Starbucks mappa le interazioni con i clienti per identificare i punti critici e migliorare l'esperienza

Personalizzazione: raccogliere informazioni su preferenze, dati demografici e cronologia degli acquisti. Netflix utilizza i dati per fornire : raccogliere informazioni su preferenze, dati demografici e cronologia degli acquisti. Netflix utilizza i dati per fornire consigli personalizzati sui contenuti

tramite Netflix

Cicli di feedback : raccogliere dati tramite sondaggi, social media o interazioni con il supporto clienti. : raccogliere dati tramite sondaggi, social media o interazioni con il supporto clienti. Delta Airlines raccoglie sondaggi post-volo per rispondere alle preoccupazioni e migliorare i servizi

Programmi fedeltà : offrono incentivi in base a diversi livelli di coinvolgimento o di spesa. Starbucks Rewards incentiva gli acquisti ripetuti con punti e offerte esclusive

Formazione sull'empatia per il personale: fornire ai dipendenti le competenze necessarie per comprendere e rispondere alle esigenze dei clienti. : fornire ai dipendenti le competenze necessarie per comprendere e rispondere alle esigenze dei clienti. Zappos forma i propri dipendenti affinché offrano un servizio personalizzato ed empatico

Abbiamo scoperto che, in media, i nostri clienti ci telefonano almeno una volta nel corso della loro esperienza con noi e, se gestiamo bene la chiamata, abbiamo l’opportunità di creare un impatto emotivo e un ricordo duraturo. Riceviamo migliaia di telefonate ed e-mail ogni giorno e consideriamo ognuna di esse come un'opportunità per consolidare il marchio Zappos come sinonimo del miglior servizio clienti in assoluto. La nostra filosofia è sempre stata quella di investire nel servizio clienti la maggior parte del denaro che avremmo normalmente speso in pubblicità, in modo che siano i nostri clienti a fare marketing per noi attraverso il passaparola.

Abbiamo scoperto che, in media, i nostri clienti ci telefonano almeno una volta nel corso della loro esperienza con noi e, se gestiamo bene la chiamata, abbiamo l’opportunità di creare un impatto emotivo e un ricordo duraturo. Riceviamo migliaia di telefonate ed e-mail ogni giorno e consideriamo ognuna di esse come un'opportunità per consolidare il marchio Zappos come sinonimo del miglior servizio clienti in assoluto. La nostra filosofia è sempre stata quella di investire nel servizio clienti la maggior parte del denaro che avremmo normalmente speso in pubblicità, in modo che siano i nostri clienti a fare marketing per noi attraverso il passaparola.

Le attività relative all'esperienza utente si concentrano su un prodotto o servizio specifico e sugli utenti finali che interagiscono con esso. Ecco alcuni esempi di best practice relative all'esperienza utente che i team dovrebbero seguire:

Test utente : Osservare gli utenti mentre interagiscono con un prodotto o un servizio. Condurre test di usabilità per identificare i punti critici, come : Osservare gli utenti mentre interagiscono con un prodotto o un servizio. Condurre test di usabilità per identificare i punti critici, come fa Airbnb durante il lancio di nuove funzionalità/funzionalità

Responsive design: Progettare siti web e app che si adattino a schermi e dispositivi di diverse dimensioni. Ad esempio, l'interfaccia di Spotify passa a una visualizzazione "Car" più ampia e meno affollata, con pulsanti più grandi, se il telefono o l'app ha una connessione con l'impianto audio dell'auto

tramite Spotify

Wireframing e prototipazione : visualizza layout e interazioni senza elementi di design dettagliati. Apporta modifiche e miglioramenti sulla base del feedback e dei test

Navigazione chiara: organizzare le informazioni in modo logico e di facile comprensione. Il recente aggiornamento : organizzare le informazioni in modo logico e di facile comprensione. Il recente aggiornamento dell'esperienza utente (UX) di Amazon Prime Video si è basato specificamente sul feedback degli utenti riguardo alla comprensione di cosa è incluso nella loro sottoscrizione

In base al feedback dei clienti, è chiaro che molti utenti di Prime Video desiderano "un'esperienza di streaming più intuitiva". Grazie ai miglioramenti che abbiamo apportato all'esperienza utente, i clienti avranno a disposizione una piattaforma di intrattenimento facile da navigare, dove potranno scoprire nuovi titoli e godersi i propri preferiti, oltre a registrarsi o cambiare le sottoscrizioni componenti aggiuntivi con pochi clic.

In base al feedback dei clienti, è chiaro che molti utenti di Prime Video desiderano "un'esperienza di streaming più intuitiva". Grazie ai miglioramenti che abbiamo apportato all'esperienza utente, i clienti avranno a disposizione una piattaforma di intrattenimento facile da navigare, dove potranno scoprire nuovi titoli e godersi i propri preferiti, oltre a registrarsi o cambiare le sottoscrizioni componenti aggiuntivi con pochi clic.

Funzionalità di accessibilità: Seguire linee guida come le WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) e descrivere le immagini per gli utenti ipovedenti. Assicurarsi che il testo sia leggibile per gli utenti con disabilità visive. Oko, vincitore del Design Award 2024 di Apple, punta su un'esperienza utente (UX) che aiuta gli utenti ipovedenti a orientarsi nelle città

tramite Oko

Branding coerente: garantire un'esperienza visivamente accattivante su tutti i prodotti, migliorando la familiarità degli utenti

Leggi anche: I 10 migliori strumenti software di progettazione UX per designer nel 2024

Ottimizza l'esperienza del cliente con ClickUp

Una CX positiva può rafforzare la fedeltà, mentre una UX efficace può migliorare significativamente la soddisfazione degli utenti. Integrando le strategie di CX e UX, le aziende possono creare interazioni fluide su tutti i punti di contatto, fidelizzare i clienti e, in ultima analisi, incrementare le vendite.

ClickUp può migliorare significativamente sia la CX che la UX.

Le sue funzionalità/funzioni consentono alle aziende di centralizzare i dati dei clienti, semplificare i flussi di lavoro e facilitare una comunicazione efficace. Sfruttando ClickUp, le aziende possono offrire esperienze personalizzate, migliorare l'efficienza, potenziare la collaborazione, nonché misurare e analizzare le prestazioni.

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