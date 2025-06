Esempi di OKR di design per raggiungere i tuoi obiettivi di design

Il design è un lavoro creativo. Richiede immaginazione e la capacità di creare qualcosa dal nulla. I designer sono persone creative che investono un po' di sé stessi nel proprio lavoro: il risultato è spesso personale.

Per questo tipo di lavoro, potrebbe sembrare strano fissare obiettivi numerici. "Creare 10 banner al giorno" o "migliorare l'estetica del sito web" non hanno molto senso. Tuttavia, per monitorare lo stato di avanzamento, misurare le prestazioni e supportare i membri del team, è necessario fissare gli obiettivi giusti.

È qui che può aiutare il quadro degli obiettivi e dei risultati chiave (OKR). Vediamo come. Ma prima, un po' di contesto.

Comprendere gli OKR nel design

OKR sta per Obiettivi e Risultati Chiave. Delinea ciò che i team di progettazione devono raggiungere e come misurare le prestazioni. Ecco un semplice esempio.

Obiettivo: migliorare l'esperienza dei clienti sul sito web

Risultati chiave: aumentare il tempo trascorso sul sito o ridurre il tasso di abbandono del carrello

Perché i team di progettazione hanno bisogno degli OKR?

Dato che il design è un lavoro creativo, spesso i team si concentrano sul garantire che soddisfi gli standard di base dell'esperienza del cliente, dell'accessibilità, ecc. Tuttavia, questo è solo l'inizio. Dei buoni OKR possono offrire molti più vantaggi, come ad esempio:

Allineamento con gli obiettivi aziendali: nei progetti commerciali, un buon design deve essere al servizio dell'azienda. Gli OKR aiutano i team creativi ad allineare il lavoro richiesto agli obiettivi aziendali.

Chiarezza: Le decisioni creative sono difficili da prendere. Ad esempio, come fa un team di progettazione a decidere se cambiare o meno la tavolozza dei colori? Gli OKR aiutano a chiarire queste decisioni. Ad esempio, se l'OKR è aumentare le interazioni degli utenti, i team di progettazione eseguirebbero test A/B su diverse tavolozze di colori e sceglierebbero quella che soddisfa l'obiettivo.

Collaborazione senza soluzione di continuità: in caso di disaccordo, i team di progettazione possono utilizzare gli OKR come strumento per consolidare le loro decisioni. Gli OKR garantiscono che l'intero team sia sulla stessa pagina e lavori per obiettivi comuni. Assicurano che i flussi di lavoro di progettazione procedano in modo rapido ed efficiente.

Orientamento al risultato: i team creativi spesso cadono nella trappola della paralisi decisionale, lavorando su più iterazioni e versioni e ritardando il lancio. Gli OKR forniscono ai designer un quadro decisionale, indirizzando la loro attenzione sui risultati aziendali.

Bonus: se hai difficoltà a distinguere tra obiettivi, risultati chiave e indicatori chiave di prestazione, leggi di più su OKR e KPI.

Al di là dei risultati operativi, gli OKR di design svolgono anche un ruolo importante nel miglioramento della produttività e della consapevolezza del marchio.

Impatto degli OKR di design sulla produttività e sulla consapevolezza del marchio

La comprensione degli obiettivi e dei risultati chiave da parte dell'intero team di progettazione ha un impatto straordinario sulla loro produttività. Ecco come.

Gli OKR mettono in evidenza la direzione che il team deve seguire, eliminando le distrazioni

Aiuta a dare priorità ai risultati di design più efficaci, migliorando l'efficacia del lavoro del team

Riduce al minimo il lavoro richiesto per attività non essenziali, eliminando gli sprechi di produttività

Fornisce all'intero team lo stesso obiettivo e lo stesso linguaggio, migliorando notevolmente la produttività collettiva

Altrettanto importante è il modo in cui gli OKR danno forma alla consapevolezza del marchio. Il team di progettazione è il custode del marchio visivo di un'organizzazione. È responsabile di presentare il marchio in modo chiaro, attraente e coerente. Gli OKR lo garantiscono.

Gli OKR aumentano la consapevolezza del marchio allineando il lavoro richiesto al marketing e al design con gli obiettivi strategici dell'azienda. Ad esempio, se l'obiettivo è garantire la coerenza del marchio al 100%, il team di design creerebbe modelli di branding che l'organizzazione potrebbe utilizzare.

Se stai pensando: tutto questo è fantastico, ma come si fa a creare degli OKR per i designer in un'organizzazione, sei nel posto giusto!

Esempi di OKR per il design

Come qualsiasi quadro di obiettivi e risultati chiave, la definizione degli obiettivi deve iniziare dall'alto. La leadership aziendale deve fissare gli obiettivi e trasmetterli a ciascun reparto, compreso quello di design. Ecco alcuni esempi di OKR che illustrano come i responsabili del design possono adattare gli obiettivi organizzativi ai propri team.

1. OKR per la progettazione dell'esperienza utente

L'esperienza utente (UX) è una funzione di diversi fattori, quali usabilità, funzionalità, interattività, accessibilità, ecc. È possibile impostare OKR per ciascuno di questi fattori. Se non avete familiarità con questo concetto, potete iniziare con uno generico, come nell'esempio riportato di seguito.

Obiettivo: Migliorare l'esperienza utente sull'app mobile

Risultati chiave:

Aumentare la valutazione della soddisfazione degli utenti da 3,5 a 4,5 stelle

Ridurre del 30% il tempo medio necessario per completare un acquisto

Raggiungere un tasso di esito positivo delle attività pari al 90% per tutti i flussi di utenti primari

Ridurre del 50% i ticket di supporto clienti relativi a problemi di navigazione

Aumentare la valutazione dell'appeal visivo del 30%

2. OKR per la coerenza del marchio

Ogni team di progettazione, che si tratti di progettazione grafica, progettazione dell'interazione o progettazione dell'interfaccia utente (UI), si impegna a dare un'identità visiva coerente al marchio. Si tratta di un aspetto fondamentale della strategia di gestione del marchio di un'azienda. Sebbene faccia parte degli OKR di marketing, può anche essere un OKR del team di progettazione.

Obiettivo: Migliorare la coerenza del marchio

Risultati chiave:

Verifica tutto il materiale collaterale e individua eventuali incongruenze nel branding

Ridurre le incongruenze a meno del 5% dei materiali collaterali

Organizza workshop sul design del marchio per tutti coloro che lavorano nella comunicazione, come i team addetti alle pubbliche relazioni, ai social media e agli eventi

Raggiungere il 98% di aderenza alle linee guida di progettazione

3. OKR per l'accessibilità

Tutti i prodotti digitali moderni devono essere accessibili a una vasta gamma di utenti. Gli OKR garantiscono che questa sia una priorità per tutti i membri del team.

Obiettivo: Migliorare l'accessibilità del sito web

Risultati chiave:

Verifica gli elementi di accessibilità visiva, come la struttura del sito, i colori, il contrasto, la dimensione dei font, la leggibilità, ecc. e pianifica le modifiche

Eseguire test di accessibilità con gli utenti

Raggiungere il livello AAA e gli standard delle Linee guida per l'accessibilità dei contenuti web (WCAG) in sei mesi

Ottieni certificazioni di design in materia di accessibilità

4. OKR per l'esperienza in modalità scura

La modalità scura è diventata una tattica ampiamente utilizzata per motivi di accessibilità e usabilità. Essendo una nuova app, potresti non avere affatto la modalità scura. Se questo è il tuo obiettivo, ecco come potrebbe essere l'OKR.

Obiettivo: Implementare un'esperienza di modalità scura di alta qualità

Risultati chiave:

Implementare la modalità scura in tutti i flussi critici degli utenti

Aumentare l'utilizzo della modalità scura del 25%

Ottenere il 90% di feedback positivi sul design della modalità scura

5. OKR per l'innovazione nel design

Un team di progettazione di successo dà anche forma al futuro del design stesso. Crea e pubblica soluzioni di design innovative che vengono adottate su larga scala. Se il tuo team si concentra sull'innovazione nel design, è utile impostare OKR specifici per questo obiettivo.

Obiettivo: Promuovere l'innovazione nel design

Risultati chiave:

Organizza cinque hackathon o workshop di design per trovare soluzioni innovative ai tre principali problemi di design dell'anno

Implementare e testare dodici funzionalità/funzioni innovative di design

Vinci tre premi per il design innovativo

6. OKR per la produttività dei designer

Ogni leader nel campo del design desidera promuovere un ambiente altamente performante e produttivo. L'impostazione di OKR per la produttività aiuta a raggiungere questo obiettivo in modo più efficace.

Obiettivo: raggiungere l'80% di produttività su tutte le risorse

Risultati chiave:

Raggiungere il 98% di utilizzo delle risorse nel team di progettazione

Completare il 90% delle attività di progettazione entro la scadenza

Ridurre le rielaborazioni a meno del 10%

7. OKR per il project management nel design

Parallelamente alla produttività c'è l'efficienza del team di progettazione, che necessita di un flusso di lavoro continuo da una fase all'altra. Gli OKR per la gestione del flusso di lavoro di progettazione sarebbero i seguenti.

Obiettivo: semplificare il processo di progettazione

Risultati chiave:

Ridurre la durata del ciclo di iterazione del design del 25%

Ridurre al minimo il ritardo tra due fasi del flusso di lavoro a 4 ore

Soddisfare il 100% dei criteri di accettazione per tutte le attività di progettazione

8. OKR per la collaborazione

I team di progettazione si trovano al crocevia tra marchio, marketing, prodotto, commerciale e il cliente stesso. Devono lavorare a stretto contatto con questi stakeholder. Vediamo un esempio di OKR per la collaborazione di un team di progettazione con lo sviluppo, che ha i propri OKR agili.

Obiettivo: Migliorare la collaborazione con lo sviluppo

Risultati chiave:

Ridurre del 20% il tempo del ciclo di feedback tra designer e sviluppatori

Raggiungere il 95% di accuratezza nella consegna dei progetti

Ridurre il ritardo tra progettazione e sviluppo a 24 ore

9. OKR per la progettazione dello stato di errore

Il design degli stati di errore ha un impatto enorme sull'esperienza dell'utente, poiché definisce cosa succede quando qualcosa va storto. Buoni stati di errore assicurano che l'utente venga reindirizzato nel modo giusto per continuare il suo percorso. Gli OKR per il design degli stati di errore sono i seguenti.

Obiettivo: Migliorare il design dello stato degli errori

Risultati chiave:

Assicurarsi che il 100% degli errori sia visibile

Ridurre il tasso di abbandono degli utenti del 15% durante gli stati di errore

Ottenere il 90% di feedback positivi dagli utenti sui design degli stati di errore

10. OKR per la progettazione di dashboard

Infine, esaminiamo un esempio di un elemento di design specifico, ovvero le dashboard. Se ti occupi di progettazione di dashboard, i seguenti possono essere i tuoi OKR.

Obiettivo: Migliorare il design della dashboard

Risultati chiave:

Aumentare il punteggio di usabilità del dashboard del 25%

Riduci il tempo di caricamento della dashboard di 2 secondi

Ridurre la frequenza di aggiornamento da una volta ogni 5 minuti a una volta ogni 60 secondi

Senza i vincoli del mondo reale, gli esempi sopra riportati potrebbero sembrare facili. Ciò non significa che non incontrerete difficoltà durante la loro implementazione. Ecco cosa dovrete affrontare e alcune idee per superarle.

Sfide nell'implementazione degli OKR nel design

Le sfide nell'implementazione degli OKR nel team di progettazione possono essere operative, pratiche, culturali o gestionali. Alcune delle sfide più comuni sono le seguenti.

Mancanza di obiettivi chiari

I team di progettazione lavorano spesso con obiettivi vaghi o ambigui come "rendere attraente il banner". Questo non è utile. Ad esempio, un obiettivo come "migliorare la qualità del design" è troppo ampio e aperto all'interpretazione. Chiunque può sostenere che il proprio risultato è di qualità migliore rispetto a prima.

Soluzione: per superare questo ostacolo, definisci obiettivi chiari e realizzabili, come "riprogettare la homepage per migliorare il coinvolgimento degli utenti del 20%". Modelli OKR completi possono aiutarti a iniziare.

Garantite un monitoraggio preciso e l'allineamento degli obiettivi e dei risultati chiave attraverso il modello OKR di ClickUp

Risultati chiave inadeguati

Se gli obiettivi danno una direzione, i risultati chiave fungono da attività cardine. I team di progettazione potrebbero fissare risultati chiave troppo difficili da misurare o non correlati ai loro obiettivi.

Soluzione: rendi i tuoi risultati chiave quantificabili e direttamente collegati agli obiettivi. Se l'obiettivo è migliorare il coinvolgimento degli utenti, i tuoi risultati chiave potrebbero essere "ridurre il tasso di errore degli utenti del 15%". Alcuni dei migliori software OKR disponibili oggi possono aiutarti in questo.

Resistenza al cambiamento

L'implementazione degli OKR può essere difficile per i membri del team abituati a metodi di lavoro tradizionali. Potrebbero considerare gli OKR come un'ulteriore burocrazia, rifiutandoli attivamente o almeno passivamente.

Soluzione: Facilita l'adozione degli OKR da parte dei team. Offri sessioni di formazione per aiutarli a comprendere i vantaggi degli OKR. Incoraggiali a scegliere i propri obiettivi, dando loro autonomia e responsabilità.

Scarso allineamento con gli altri team

Gli OKR devono essere allineati agli obiettivi degli altri reparti per garantire uno stato coerente verso gli obiettivi aziendali. I team di progettazione possono avere difficoltà con l'allineamento, causando priorità contrastanti.

Soluzione: Facilitare riunioni inter-dipartimentali regolari per garantire che tutti i team lavorino verso obiettivi e sequenze compatibili. Impostare processi per la raccolta di un brief di progettazione, criteri di accettazione, feedback quantitativi e qualitativi, ecc.

Risorse insufficienti

L'implementazione degli OKR richiede risorse, tra cui persone, tempo e strumenti adeguati. I team di progettazione potrebbero trovarsi a corto di risorse, con conseguente burnout e mancato raggiungimento degli obiettivi.

Soluzione: Per risolvere questo problema, fornisci ai tuoi team gli strumenti giusti. Automatizza il più possibile per evitare di sovraccaricare i membri del tuo team. Scegli una piattaforma di lavoro virtuale come ClickUp per gestire le attività, impostare obiettivi, monitorare lo stato di avanzamento e adattarti con agilità.

Impostazione e misurazione degli indicatori di prestazione nel design

I team di progettazione sono spesso affezionati ai loro strumenti preferiti. Potrebbero voler utilizzare il loro kit di strumenti esistente anche per monitorare i loro OKR. Anche se questo potrebbe funzionare, è più efficace utilizzare un sistema completo di gestione degli obiettivi come ClickUp per i team di progettazione.

Ecco come è possibile impostare e misurare gli indicatori di prestazione nel design.

Definire gli obiettivi

Inizia definendo obiettivi chiari e strategici per il tuo team di progettazione. Per ogni obiettivo, definisci risultati chiave quantificabili e vincolati a scadenze temporali.

Se non hai familiarità con gli OKR, usa ClickUp Brain per raccogliere idee per gli OKR. La funzionalità/funzione IA ti fornisce risposte immediate a tutte le tue domande su obiettivi, risultati chiave rilevanti e altro ancora.

Fai brainstorming sui tuoi obiettivi di design e identifica i risultati chiave utilizzando ClickUp Brain

Fissare obiettivi

Obiettivi ClickUp è un ottimo modo per impostare ogni obiettivo e risultato chiave su una piattaforma condivisa. È anche possibile assegnarli a singoli individui per facilitare un migliore monitoraggio. Ad esempio, è possibile utilizzare ClickUp per misurare il punteggio di soddisfazione degli utenti, il tasso di crash dell'app, il tasso di completamento delle attività, ecc.

Utilizza il modello OKR di ClickUp per mettere immediatamente in pratica le tue idee. Suddividi i tuoi obiettivi di progettazione in attività, monitora lo stato di avanzamento di ciascun risultato chiave e gestisci il ciclo OKR con questo modello di livello intermedio.

Monitorare lo stato di avanzamento

Raccogli dati sui risultati chiave per monitorare continuamente lo stato delle tue iniziative di design.

Puoi utilizzare i moduli ClickUp per condurre sondaggi o raccogliere feedback. Puoi anche impostare dashboard ClickUp personalizzabili per monitorare le metriche di cui hai bisogno.

Report personalizzabili sulle dashboard di ClickUp

Rivedere e adeguare le strategie

Esamina regolarmente le prestazioni del tuo team di progettazione in base agli OKR e adattali di conseguenza. Puoi anche incorporare queste revisioni nelle riunioni settimanali del team. Se non hai raggiunto i risultati chiave, identifica i motivi e perfeziona il tuo approccio.

Questo processo iterativo garantisce un miglioramento continuo e l'adattabilità. Ad esempio, se il tasso di crash dell'app non si è ridotto come previsto, è necessario indagare sulle cause e implementare correzioni più mirate.

Raggiungi i tuoi obiettivi di design con ClickUp

Nei moderni luoghi di lavoro, il design è parte integrante dell'azienda. È il fattore che la differenzia dalla concorrenza. È anche l'aspetto più critico dell'esperienza del cliente. Quindi, sarebbe un grave errore gestire progetti di design senza obiettivi chiari e risultati chiave corrispondenti.

Non commettere questo errore. Imposta OKR chiari, pubblicali, rendili accessibili e abilita il monitoraggio automatico, tutto con lo strumento di project management di ClickUp!

Prova ClickUp gratis oggi stesso.