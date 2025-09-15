Le 15 migliori piattaforme per chattare per il 2026

Immagina di andare a una festa in cui ogni gruppo parla una lingua diversa: i team commerciali e di marketing in un angolo, il supporto clienti nell'altro e gli amici che chiacchierano dall'altra parte della sala.

Le piattaforme di chat oggi sembrano proprio quella festa.

Esiste una piattaforma per ogni esigenza ed è difficile sapere quale utilizzare in ogni occasione.

Dopo averne provate la maggior parte, ho stilato un elenco delle migliori piattaforme di chat per ogni tipo di conversazione, che tu sia al lavoro, in contatto con gli amici o impegnato a gestire le query dei clienti.

Cosa dovresti cercare nelle piattaforme di chat?

Secondo Forbes, quasi il 50% dei dipendenti afferma che una comunicazione inadeguata ostacola la propria produttività.

Pertanto, per ottenere il massimo dalla tua piattaforma di chat, ecco alcune funzionalità/funzioni da tenere a mente mentre integri la tua prossima soluzione.

Supporto omnicanale : cerca piattaforme di chat che integrino più canali di comunicazione: email, chat live, social media e SMS

Widget di chat personalizzabili : la tua piattaforma di chat dovrebbe rispecchiare il tuo marchio; i widget di chat personalizzabili e altre funzionalità/funzioni contribuiscono a rendere la tua esperienza più personalizzata

Automazioni e chatbot : automatizzare attività ripetitive come rispondere alle domande frequenti o inoltrare i messaggi fa risparmiare tempo e migliora la produttività del team

Integrazione CRM : una piattaforma di chat ben integrata aiuta a centralizzare le informazioni sui clienti, rendendo più facile il monitoraggio delle interazioni, la supervisione dello stato dei casi e la costruzione di relazioni più solide

Monitoraggio in tempo reale: la possibilità di monitorare il comportamento dei visitatori e analizzare le chat in tempo reale migliora la soddisfazione dei clienti e fornisce informazioni dettagliate sulle loro preferenze

Le 15 migliori piattaforme per chattare

Ora che sappiamo quali funzionalità tenere a mente nella selezione delle piattaforme di chat per la messaggistica istantanea, vi presenterò il mio elenco dei principali candidati:

1. ClickUp (Il miglior strumento di collaborazione e project management)

Condividi le tue conversazioni e lavora insieme agli altri con ClickUp Chat. Consenti al tuo team di comunicare in modo più efficace e di ottenere maggiori risultati, tutto in un unico posto.

Ci siamo passati tutti: attività sparse, conversazioni perse e file che sembrano scomparire nel vuoto digitale. Cercarli è come avventurarsi in una tana di coniglio, per riemergere ore dopo con nient'altro che frustrazione.

ClickUp è l'antidoto a questo caos.

Progettato per team di qualsiasi dimensione (sì, anche quelli sparsi in continenti diversi), ClickUp mette ordine nella confusione grazie a funzionalità personalizzabili che potenziano la collaborazione, fanno risparmiare tempo e mantengono tutti in stato di sincronizzazione, letteralmente. ClickUp integra le conversazioni direttamente nel tuo flusso di lavoro, eliminando la necessità di destreggiarsi tra più app.

Hai bisogno di centralizzare tutte quelle conversazioni sparse? Prova ClickUp Chat, dove tutte le tue discussioni importanti si riuniscono finalmente in un unico comodo hub. Chatta con il tuo team direttamente all'interno dell'attività o dei documenti pertinenti, così tutti avranno il contesto!

La funzionalità di chat di ClickUp è integrata direttamente nell'area di lavoro, permettendoti di discutere delle attività, condividere aggiornamenti e scambiare idee senza uscire dalla piattaforma. Scopri di più su ClickUp Chat in questo video.

Con discussioni in thread, menzioni e notifiche in tempo reale, ClickUp semplifica la collaborazione con i colleghi, l'assegnazione di attività e il monitoraggio delle decisioni importanti. Con i commenti assegnati in ClickUp, i commenti e i feedback si trasformano in attività tracciabili che non andranno perse. E questo è solo l'inizio.

⭐ In che modo Brain MAX favorisce la comunicazione e la collaborazione Ecco come Brain MAX può aiutarti: ClickUp Enterprise Search : trova istantaneamente messaggi, file, attività e documenti su ClickUp e sulle piattaforme collegate, abbattendo i silos informativi

Riepiloghi/riassunti basati sull'IA: mettiti rapidamente al passo con lunghi threads o aggiornamenti sui progetti grazie ai riepiloghi/riassunti generati dall'IA, in modo che tutti siano sempre allineati

Talk-to-Text : dettate messaggi, note o attività senza usare le mani, semplificando la comunicazione e la raccolta di idee mentre siete in movimento : dettate messaggi, note o attività senza usare le mani, semplificando la comunicazione e la raccolta di idee mentre siete in movimento

Azioni tra app: condividi aggiornamenti, assegna attività e effettua l'automazione dei follow-up su più strumenti senza dover cambiare finestra

Collaborazione in tempo reale: collabora su attività, raccogli idee e effettua la condivisione di feedback, il tutto grazie all'IA per mantenere le conversazioni produttive e mirate ClickUp Brain MAX è progettato per potenziare la comunicazione e la collaborazione all'interno del team, portando l'assistenza basata sull'IA direttamente sul tuo desktop. A differenza dei tradizionali strumenti di chat, Brain MAX unifica conversazioni, conoscenze e azioni in tutte le tue app di lavoro, rendendo il lavoro di squadra fluido ed efficiente.

Sfrutta la collaborazione in tempo reale su ClickUp Docs per effettuare le modifiche ai documenti contemporaneamente con più membri del team senza il problema del controllo delle versioni. Niente più domande del tipo "Chi ha effettuato la modifica a questo documento?".

Collabora in modo efficace con il tuo team utilizzando ClickUp per creare documenti, assegnare attività e monitorare lo stato dei progetti

A differenza degli strumenti di chat autonomi, ClickUp combina chat, gestione delle attività, documenti e altro ancora in un'unica piattaforma. Questo approccio all-in-one semplifica i flussi di lavoro, aumenta la trasparenza e aiuta i team a rimanere organizzati e concentrati.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Integrazioni multiple : riunisci tutto in un unico posto senza dover passare continuamente da un'app all'altra. Con oltre : riunisci tutto in un unico posto senza dover passare continuamente da un'app all'altra. Con oltre 1.000 integrazioni con strumenti di lavoro come Slack, Zoom, Google Workspace e Microsoft Office, tutti i tuoi migliori amici sul posto di lavoro sono i benvenuti qui

Commenti assegnati : assicurati che nessun feedback vada perso con : assicurati che nessun feedback vada perso con i commenti assegnati di ClickUp nei documenti, nelle attività di ClickUp e nelle lavagne online. Hai un commento specifico per Sarah del marketing riguardo al nuovo testo pubblicitario? Basta @menzionarla nel documento e voilà: comunicazione istantanea

Funzionalità di chat integrata : con : con ClickUp Chat puoi avere conversazioni istantanee e in tempo reale direttamente all'interno di attività, documenti e progetti. Perché quelle interminabili catene di email appartengono ormai al passato!

Registra e condividi le istruzioni: Registra lo schermo, cattura video e invia istruzioni dettagliate al tuo team con Registra lo schermo, cattura video e invia istruzioni dettagliate al tuo team con ClickUp Clips , la funzionalità definitiva per quei momenti in cui "non riesco a spiegarlo via chat". Credimi, è la soluzione perfetta per evitare fraintendimenti.

Oltre 1000 modelli tra cui scegliere: Parti subito con Parti subito con i modelli ClickUp pronti all'uso per tutto, dall'onboarding dei clienti alla collaborazione internazionale. Hai bisogno di effettuare rapidamente la configurazione di una campagna di marketing? C'è un modello apposito. Hai un team internazionale che gestisce il lancio di un prodotto? C'è un modello anche per quello

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzioni, ClickUp richiede un po' di tempo per imparare a usarlo. Ma ecco la parte migliore: il processo di onboarding è fluido e, una volta che avrai preso la mano, sarai inarrestabile. 🏃🏻‍♂️

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 4.000 recensioni)

Ecco Alfred Titus, responsabile del supporto amministrativo della Brighten A Soul Foundation, che riassume perfettamente l'esperienza con ClickUp:

Per qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà nella gestione dei propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione sulle attività. Con questo software, gli utenti possono tenere traccia degli elementi dell'elenco delle cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi stabiliti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

Per qualsiasi organizzazione che abbia difficoltà nella gestione dei propri progetti, ClickUp sarà di aiuto nella collaborazione sulle attività. Con questo software, gli utenti possono tenere traccia degli elementi della lista delle cose da fare e lavorare su tali attività entro i tempi stabiliti. Aiuta inoltre il team di project management a monitorare lo stato complessivo dei progetti per garantire il rispetto delle scadenze.

2. Slack (Ideale per la comunicazione tra i membri del team e l'integrazione dei flussi di lavoro)

via Slack

Come ClickUp, Slack è un'app di chat per la produttività che offre alle aziende un punto centrale per tutto, dalle discussioni alla collaborazione.

Uno dei vantaggi di usare Slack è che offre oltre 2.600 integrazioni (sì, davvero).

Quindi, se decidi di adottare questa piattaforma di chat, è probabile che sia compatibile con tutte le app aziendali che già utilizzi.

Il punto di forza del project management di Slack risiede nella sua capacità di archiviare e organizzare tutte le comunicazioni, per sempre (o quasi). Che si tratti di una chat individuale, di una riunione di gruppo o persino di messaggi scambiati durante le riunioni giornaliere di Slack (la loro funzionalità di chiamate audio e videochiamate rapide), tutto rimane in un unico posto per un facile accesso.

Le migliori funzionalità di Slack

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni che ho trovato molto utili per un team altamente efficiente come il mio (e probabilmente anche il tuo):

Conversazioni organizzate : mantieni le conversazioni organizzate con i commenti in thread. Perfetto quando devi avvisare qualcuno nel bel mezzo di una discussione

Contatto immediato : usa Slack Huddles per riunioni vocali o videochiamate spontanee, riducendo la necessità di app esterne come Zoom o Teams

Condividi i file con facilità : condividi facilmente i documenti tramite Google Workspace o il tuo strumento di condivisione file preferito con la funzione drag-and-drop

Collabora visivamente: fai brainstorming e collabora con il tuo team grazie a Canvases, uno strumento di lavagna online integrata. Consideralo come la versione di Slack della pianificazione creativa e interattiva

Limiti di Slack

Costoso : Slack può risultare costoso, soprattutto se paragonato ad altre app o piattaforme di chat live

Piano Free limitato : con il piano Free hai a disposizione un limite di 90 giorni di cronologia dei messaggi

È richiesto un piano a pagamento : per accedere alla cronologia dei messaggi precedenti, è necessario un piano a pagamento

Barra laterale disordinata : man mano che le conversazioni si accumulano, la barra laterale a sinistra può sembrare disorganizzata

Complessità della ricerca avanzata: sebbene potente, la ricerca avanzata di Slack può essere difficile da padroneggiare

Leggi anche: I 10 migliori concorrenti di Slack

Prezzi di Slack

piano Free

Piano Pro : 7,25 $ al mese per utente

Business+ : 12,50 $ al mese per utente

Enterprise Grid: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Slack

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

3. Intercom (Ideale per il coinvolgimento dei clienti e la messaggistica personalizzata)

via Intercom

Per te "drag and drop" è sinonimo di codice avanzato? Allora dai il benvenuto a Intercom, il tuo nuovo migliore amico.

La personalizzazione senza codice di Intercom consente anche alle persone meno esperte di tecnologia di creare flussi di lavoro efficienti. Utilizza funzionalità/funzioni come gli oggetti personalizzati per creare strutture di dati su misura per le tue esigenze aziendali.

Le migliori funzionalità di Intercom

Automazione del flusso di lavoro : risparmia tempo e aumenta la produttività automatizzando le attività ripetitive con un intervento manuale minimo

Dati e analisi : ottieni informazioni preziose sul comportamento dei clienti e sui modelli di interazione per prendere decisioni aziendali più intelligenti

Chatbot : utilizza il widget di chat per comunicare in tempo reale con i visitatori del sito web, fornendo assistenza immediata e migliorando l'efficienza del supporto clienti

Integrazioni di terze parti : connettiti senza soluzione di continuità con un'ampia varietà di app per rendere i tuoi flussi di lavoro ancora più fluidi

Oggetti personalizzati : personalizza le tue strutture di dati per soddisfare specifiche esigenze aziendali

Personalizzazione senza codice: crea flussi di lavoro personalizzati senza bisogno di un esperto di tecnologia al tuo fianco

Limiti di Intercom

Prezzi elevati : i piani di Intercom possono risultare costosi per le piccole imprese o le startup con un budget limitato. Dovrai valutare le sue funzionalità/funzioni in base alle tue esigenze

Personalizzazione delle email : mentre alcuni utenti ritengono che l'automazione delle email di Intercom sia sufficiente, altri la trovano poco flessibile e poco approfondita

Complessità : i processi di instradamento e di automazione dei ticket di supporto possono sembrare come cercare di risolvere un cubo di Rubik: fattibile, ma ci vuole pazienza

Interfaccia utente complessa : l'interfaccia utente può sembrare un po' scoraggiante a prima vista, con una curva di apprendimento che potrebbe rallentare i nuovi utenti

Problemi relativi al supporto clienti: ironia della sorte, alcuni utenti hanno segnalato risposte lente o agenti poco disponibili quando hanno chiesto supporto al team di Intercom stesso

Prezzi di Intercom

Essential : 39 $ al mese per postazione

Advanced : 99 $ al mese per postazione

Expert: 139 $ al mese per postazione

Valutazioni e recensioni di Intercom

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,5/5

4. Tidio (Ideale per la chat live e l'automazione dei chatbot)

via Tidio

Tidio combina un software di chat live e dei chatbot in un'unica piattaforma intuitiva, aiutandoti a interagire con i clienti, gestire le query e incrementare le vendite, sia che tu stia parlando con i clienti in tempo reale sia che tu stia lasciando che i chatbot gestiscano le domande frequenti.

Inoltre, Tidio si integra perfettamente con Facebook Messenger, Instagram e l'email, riunendo tutti i tuoi canali di comunicazione in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio

Comunicazione unificata : tieni traccia delle interazioni su live chat, Messenger ed e-mail, il tutto da un'unica pagina

Chat in tempo reale : interagisci direttamente con i visitatori tramite widget di chat personalizzati, aumentando la soddisfazione dei clienti e riducendo i tempi di risposta

Chatbot : automatizza le domande frequenti dei clienti con una vasta selezione di chatbot personalizzabili per gestire tutte le query, dai consigli sui prodotti al supporto

Integrazioni avanzate : integra Tidio con le principali piattaforme di e-commerce e commerciali, rendendolo uno strumento di chat versatile per il tuo team

App per dispositivi mobili e desktop: non perderti mai nulla: rispondi ai clienti ovunque ti trovi, sia dal telefono che dal computer

Limiti di Tidio

Supporto limitato per le piattaforme social : mentre Tidio eccelle su Messenger e Instagram, non si integra con WhatsApp o X (ex Twitter), quindi ti stai perdendo quelle connessioni immediate

Ritardi nelle notifiche : alcuni utenti hanno segnalato che Tidio può essere lento nell'avvisarli delle nuove chat, il che non è l'ideale quando la rapidità è fondamentale

Problema della singola scheda : se gestisci più siti di e-commerce, Tidio raggruppa tutti i tuoi messaggi in un'unica scheda. Sembra pratico, finché non diventa un po' troppo affollata

Costo elevato in caso di espansione : il piano base è conveniente, ma i costi possono aumentare rapidamente con ogni nuovo utente o quando le conversazioni gestite superano il limite previsto dal piano

I problemi del multitasking : gli operatori non riescono a gestire più finestre di chat senza perdere le notifiche, il che è un peccato per una piattaforma basata sulla comunicazione

Supporto linguistico: Tidio non offre un supporto multilingue esteso, il che potrebbe rappresentare un ostacolo per le aziende globali

Prezzi di Tidio

Piano Free

Piano Starter : 29 $ al mese per 100 conversazioni

Piano per la crescita : 59 $ al mese per 2000 conversazioni

Piano Tidio+: 749 $/mese

Valutazioni e recensioni su Tidio

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

Leggi anche: Sfruttare il galateo della chat di gruppo nel lavoro per una collaborazione ottimale

5. LiveChat (Ideale per l'assistenza clienti in tempo reale e il supporto commerciale)

via LiveChat

Immagina questo: gestisci un negozio online e ti occupi delle richieste dei clienti relative a spedizioni, resi e promozioni.

Con LiveChat, puoi vedere cosa sta digitando un cliente prima ancora che prema "Invia"!

Abbinalo a risposte predefinite e messaggi multimediali (puoi persino aggiungere GIF e immagini divertenti) e il tuo servizio clienti riceverà sicuramente ottime recensioni.

Le migliori funzionalità di LiveChat

Anteprima dei messaggi : anticipa le query dei clienti vedendo cosa stanno digitando prima che premano "Invia"

Widget di chat personalizzabili : adatta i tuoi strumenti di chat al tema e al marchio del tuo sito web

Risposte predefinite : risparmia tempo con le risposte predefinite alle domande più frequenti, perché a nessuno piace digitare la stessa risposta 50 volte al giorno

Funzionalità basate sull'IA : automatizza i messaggi, riduci i tempi di risposta e migliora le interazioni con i clienti senza muovere un dito

Messaggi multimediali : invia immagini, video e persino schede prodotto direttamente nella chat per un'esperienza più interattiva

Condivisione di file e archivi delle chat: condividi i documenti essenziali in tempo reale e conserva una traccia di tutte le conversazioni per poterle consultare facilmente in un secondo momento

Limiti di LiveChat

Ritardi : a volte i messaggi di chat potrebbero subire ritardi, causando lievi interruzioni nelle conversazioni, il che può essere un vero guaio quando la rapidità è fondamentale

Nessun controllo ortografico automatico: gli operatori potrebbero non notare qualche errore di battitura, poiché non è presente un controllo ortografico automatico

Prezzi di LiveChat

Starter : 20 $ al mese per utente

Team : 41 $ al mese per utente

Aziendale : 59 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di LiveChat

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,6/5

6. Zendesk (Ideale per un supporto clienti completo e la gestione dei ticket)

via Zendesk

Che tu sia una piccola impresa o un'azienda globale, la piattaforma di chat Zendesk ha qualcosa da offrire a tutti.

Puoi gestire le email, gestire le chat in tempo reale, effettuare il monitoraggio dei ticket di supporto e persino aiutare i tuoi dipendenti durante la fase di inserimento.

La mia parte preferita è stata il sistema di ticketing di Zendesk, che centralizza le richieste provenienti da email, chat, chiamate e canali di messaggistica social in un unico pacchetto ben organizzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zendesk

Sistema di ticketing : trasforma le richieste provenienti da email, chat, telefono e social media in ticket di supporto centralizzati

Chat live e messaggistica : chatta con i clienti sul tuo sito web o tramite app di messaggistica come WhatsApp Business e Facebook Messenger

Knowledge base : crea e gestisci il tuo Centro assistenza con articoli di FAQ, supportando oltre 40 lingue per i clienti di tutto il mondo

Reportistica e analisi : ottieni report predefiniti per misurare le prestazioni del team e effettuare il monitoraggio delle interazioni con i clienti

Forum della community : crea forum in cui i clienti possano interagire e aiutarsi a vicenda a risolvere i problemi, riducendo il carico di lavoro del tuo team del supporto

CRM commerciale : aumenta la produttività delle vendite centralizzando le informazioni sui clienti e migliorando : aumenta la produttività delle vendite centralizzando le informazioni sui clienti e migliorando la comunicazione con il tuo team di vendita

Supporto multilingue: offri supporto clienti in più lingue, in modo che nessun cliente venga escluso

Limiti di Zendesk

Costo elevato : le funzionalità complete di Zendesk hanno un prezzo, soprattutto per le piccole imprese o le startup con budget limitati

Interfaccia troppo complessa : con così tante funzionalità/funzioni, l'interfaccia utente può sembrare un labirinto e la curva di apprendimento è ripida

Integrazione limitata con l'e-commerce: Zendesk non è così versatile con piattaforme di e-commerce come Shopify o BigCommerce, il che potrebbe rappresentare un ostacolo insormontabile per i negozi online

Prezzi di Zendesk

Suite Team : 55 $ al mese per agente

Suite Growth : 89 $ al mese per agente

Suite Professional : 115 $ al mese per agente

Suite Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zendesk

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,4/5

7. HubSpot (Ideale per CRM e automazione del marketing con chat)

via HubSpot

HubSpot è una piattaforma di chat molto diffusa tra le aziende di tutte le dimensioni.

Offre strumenti per le attività commerciali, il marketing e l'assistenza clienti. Puoi archiviare fino a un milione di contatti senza scadenza.

Questo è particolarmente utile per chi deve gestire centinaia di fogli di calcolo disordinati.

Le migliori funzionalità/funzioni di HubSpot

Database CRM : archivia fino a 1 milione di contatti e tutte le tue interazioni in un unico posto, senza scadenza

Dashboard personalizzate : visualizza la tua pipeline commerciale e analizza a che punto sei con le tue trattative

Gestione delle attività : gestisci e pianifica facilmente le attività di contatto, invia email, imposta promemoria e non perdere mai una scadenza

Email marketing : utilizza strumenti drag-and-drop per creare email personalizzate oppure scegli tra modelli predefiniti

Integrazioni con Gmail e Outlook : effettua la sincronizzazione del tuo CRM con la tua casella di posta, registra le email e effettua il monitoraggio delle aperture e dei clic in tempo reale

Strumenti di automazione e flussi di lavoro: automatizza i follow-up, invia notifiche personalizzate e coinvolgi i potenziali clienti senza muovere un dito

Leggi anche: Le 10 migliori integrazioni e partner HubSpot per email e CRM

Limiti di HubSpot

I prezzi aumentano rapidamente : il piano Free di HubSpot è ottimo per i principianti, ma man mano che la tua attività cresce, aumentano anche i prezzi, e in fretta

Contratti annuali : una volta sottoscritto il contratto, non è facile recedere. HubSpot ti vincola a contratti annuali senza possibilità di rescissione anticipata

I test A/B sono limitati : per accedere ai test A/B dovrai sottoscrivere il piano Professional (800 $ al mese)

Non è l'ideale come strumento a sé stante: HubSpot funziona al meglio se utilizzato come piattaforma all-in-one. Se stai cercando di combinare diversi strumenti, questo potrebbe non essere quello che fa per te

Prezzi di HubSpot

Sales Hub : a partire da 20 $ al mese per due utenti

Marketing Hub : a partire da 20 $ al mese per 1.000 lead

Service Hub : a partire da 20 $ al mese per due utenti (include la chat live)

CRM Suite: a partire da 20 $ al mese

Valutazioni e recensioni su HubSpot

G2 : 4,4/5

Capterra: 4,5/5

8. Olark (Ideale per la live chat e l'assistenza clienti delle piccole imprese aziendali)

via Olark

Ti è mai capitato di perdere clienti solo perché non riuscivano a trovare il pulsante "Contattaci" o a navigare nella sezione di assistenza?

La piattaforma di chat live di Olark, semplice e intuitiva, viene in tuo soccorso.

Olark offre finestre di chat personalizzabili e funzionalità intuitive come strumenti di chat automatizzata, monitoraggio dei visitatori, trasferimento delle chat e condivisione di file, sia per le piccole imprese che per quelle in crescita.

Le migliori funzionalità/funzioni di Olark

Personalizzazione del widget di chat : personalizza la tua finestra di chat in modo che si adatti allo stile del tuo sito web, oppure fai un passo in più con il PowerUp Chatbox senza marchio

Strumenti di chat avanzati : semplifica la comunicazione con la condivisione di file, le notifiche sul desktop e il trasferimento delle chat

Analisi delle chat : monitora il volume delle chat, aggiungi tag personalizzati e ricevi report via email con cadenza giornaliera, settimanale o mensile

Messaggistica automatizzata : coinvolgi in modo proattivo i visitatori con saluti automatici, instradamento delle chat e risposte predefinite per far risparmiare tempo al tuo team

Chat mirata: raggiungi il cliente giusto al momento giusto grazie al monitoraggio dei visitatori e ai trigger di chat

Limiti di Olark

Integrazioni limitate : sebbene Olark si colleghi ad alcuni strumenti CRM e di helpdesk, le sue integrazioni sono meno numerose rispetto ad altre piattaforme di chat live

Chatbox di base : se cerchi funzionalità accattivanti come emoji o GIF, la chat solo testo di Olark potrebbe sembrarti un po' troppo semplice

I PowerUp possono incidere sul costo: funzionalità personalizzate come Visitor Insights e Co-browsing richiedono costi aggiuntivi, rendendo Olark costoso per le piccole imprese

Prezzi di Olark

Piano Standard : 29 $ al mese per postazione

Piano Pro: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Olark

G2 : 4,3/5

Capterra: 4,5/5

Leggi anche: Il miglior software di comunicazione aziendale interna per la messaggistica di gruppo nel 2024

9. Re:Amaze (Ideale per il supporto clienti multicanale e l'integrazione con l'helpdesk)

Ti è mai capitato di sentirti come se stessi cercando di gestire contemporaneamente un milione di attività di supporto clienti? E-mail, chat live, social media e magari anche una sezione dedicata alle domande frequenti dei clienti: la situazione può diventare rapidamente opprimente.

I widget di chat personalizzabili, l'integrazione CRM e i flussi di lavoro automatizzati di Re:amaze sono, beh, "fantastici" per i team!

Le migliori funzionalità/funzioni di Re:amaze

Assistenza omnicanale : gestisci i ticket di supporto provenienti da chat live, email, social media, SMS, VOIP e persino dalle FAQ in un'unica piattaforma unificata

Flussi di lavoro automatizzati : accelera i tempi di risposta e migliora la produttività automatizzando attività ripetitive come lo smistamento dei ticket e le risposte

Widget di chat personalizzati : personalizza i tuoi widget di chat in modo che rispecchino l'estetica del tuo marchio e coinvolgi i tuoi clienti con stile

Monitoraggio in tempo reale : monitora i visitatori in tempo reale sul tuo sito e avvia chat proattive, offrendo supporto prima ancora che i clienti lo richiedano

Strumenti di collaborazione per il team : assegna attività, aggiungi note interne e collabora in modo efficiente con il tuo team sulle richieste dei clienti

Analisi e reportistica : misura le prestazioni, i tempi di risposta e la soddisfazione dei clienti grazie a report dettagliati

Supporto multimediale: gestisci facilmente gli allegati, che si tratti di immagini, video o file

Limiti di Re:amaze

Curva di apprendimento più ripida : con così tante funzionalità/funzioni, i team più piccoli potrebbero trovarsi in difficoltà all'inizio

Interfaccia poco intuitiva : l'interfaccia potrebbe essere un po' più snella: a volte le attività più semplici richiedono troppi clic

Limiti dei chatbot : a volte il chatbot non coglie l'intenzione del cliente, fornendo risposte non pertinenti

Nessuna integrazione con WhatsApp : nonostante la sua versatilità, Re:amaze non offre ancora supporto per WhatsApp

Supporto linguistico: Re:amaze non offre supporto integrato per lingue diffuse come lo spagnolo

Prezzi di Re:amaze

Basic : 29 $ al mese per membro del team

Pro : 49 $ al mese per membro del team

Plus: 69 $ al mese per ogni membro del team

Valutazioni e recensioni su Re:amaze

G2 : 4,6/5

Capterra: 4,8/5

10. LiveAgent (La soluzione migliore per un helpdesk e una chat live all-in-one)

via LiveAgent

E se potessi effettuare il monitoraggio e rispondere alle richieste dei clienti su più canali, senza alcuno sforzo?

Questo è il vantaggio che ottieni quando inizi a utilizzare LiveAgent.

Inoltre, oltre a centralizzare il supporto, LiveAgent ti permette di monitorare i visitatori del tuo sito web in tempo reale.

Le migliori funzionalità di LiveAgent

Videochiamate integrate : chattate faccia a faccia con i clienti direttamente dalla piattaforma

Sistema di ticketing : trasforma le richieste dei clienti provenienti da qualsiasi canale (email, social media, chat live e altro) in ticket per una gestione più semplice

Supporto multicanale : gestisci le richieste dei clienti tramite email, chat live, telefono, videochiamate e persino forum, tutto in un unico posto

Monitoraggio del sito web: monitora come i visitatori interagiscono con il tuo sito e invia inviti personalizzati alla chat in tempo reale

Limiti di LiveAgent

Integrazioni limitate : sebbene LiveAgent eccella nella gestione delle comunicazioni, potrebbe offrire più opzioni di integrazione con altri strumenti aziendali

Nessun chatbot basato sull'IA: a differenza di alcuni concorrenti, LiveAgent non offre chatbot basati sull'IA per le risposte automatiche, che potrebbero rallentare i tempi di risposta alle query più comuni

Prezzi di LiveAgent

Free Forever

Piano Small: 9 $ al mese per utente.

Piano Medium : 29 $ al mese per utente.

Piano Large : 49 $ al mese per utente.

Piano Enterprise: 69 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di LiveAgent

G2 : 4,5/5

Capterra: 4,7/5

11. ClickDesk (Ideale per la chat live e l'assistenza vocale)

Tramite ClickDesk

Hai mai desiderato poter chattare con i tuoi clienti e allo stesso tempo permettere loro di passare a una chiamata, senza uscire dalla stessa piattaforma?

Ti presentiamo ClickDesk, la popolare combinazione di chat live e supporto vocale.

L'ho provato di recente e mi è piaciuto il modo in cui combina conversazioni in tempo reale, supporto vocale e integrazione con i social media in un'unica piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickDesk

Chat live e assistenza vocale: gestisci la chat live e le chiamate vocali con i clienti direttamente dalla piattaforma, offrendo loro diversi modi per richiedere supporto

Integrazione con i social media: Consenti ai clienti di effettuare la connessione tramite Facebook e X (precedentemente Twitter) per una maggiore flessibilità nella comunicazione

Analisi in tempo reale: monitora le prestazioni della chat e il comportamento dei visitatori grazie a dati in tempo reale per migliorare il supporto clienti e aumentare il coinvolgimento

Widget "Clicca per chiamare": Consenti di effettuare chiamate vocali istantanee tramite il sito web con un solo clic, aiutando i clienti a ottenere supporto immediato senza uscire dalla pagina

Integrazione con app di terze parti: Integra senza soluzione di continuità con sistemi CRM, strumenti di email marketing e software di helpdesk per ottimizzare la gestione dei clienti

Limiti di ClickDesk

Funzionalità di base dei chatbot : ClickDesk offre un limite di automazioni con i chatbot, rendendolo meno efficace nella gestione delle query più comuni senza l'intervento di operatori umani

Nessun supporto per le videochiamate: sebbene siano disponibili la voce e la chat live, ClickDesk non dispone di videochiamate integrate, il che potrebbe rappresentare uno svantaggio per i team che necessitano di interazioni faccia a faccia con i clienti

Prezzi di ClickDesk

Piano Lite: Gratis

Piano Pro: 14,99 $ al mese per agente

Piano Plus: 24,99 $ al mese per agente

Piano Enterprise: 39,99 $ al mese per agente

Valutazioni e recensioni di ClickDesk

G2: 3,8/5

Capterra: 3,4/5

12. Acquire (Ideale per il supporto clienti con co-browsing e videochat)

Sai, si prevede che l'assistenza clienti tramite video crescerà del 150% nei prossimi anni. Insomma, ha senso. Non ti piacerebbe poter avviare una breve videochiamata con un cliente confuso o effettuare la condivisione dello schermo per risolvere un problema in pochi secondi?

Acquire è una piattaforma che sta già sfruttando al meglio questa tendenza.

La sua chat live con supporto video e VoIP integrato la rende perfetta per un servizio clienti in tempo reale e faccia a faccia.

Ottieni le migliori funzionalità/funzioni

Videochiamate e chiamate VoIP : organizza videochiamate unidirezionali o bidirezionali e effettua la connessione con i clienti tramite VoIP, il tutto integrato nella piattaforma, senza bisogno di scaricare ulteriori applicazioni

Co-browsing e condivisione dello schermo : interagisci direttamente con il browser del cliente, guidandolo in tempo reale nella compilazione dei moduli, nei clic e nelle decisioni

Vista unificata degli agenti : gestisci tutte le conversazioni con i clienti, dalla chat live ai chatbot, in un'unica dashboard per un supporto clienti senza soluzione di continuità

Integrazione della knowledge base: suggerisci automaticamente articoli di aiuto durante le chat, riducendo al minimo la necessità di un operatore dal vivo

Limiti di acquisizione

Nessuno strumento di marketing outbound : Acquire eccelle nella chat live, ma non dispone delle funzionalità/funzioni di marketing outbound presenti in altre piattaforme di chat

Limiti dei canali di marketing: l'assenza di integrazione con Facebook Messenger e le opzioni SMS di base ne limitano il potenziale di marketing

Richiedi un preventivo

Piano di servizio : 500 $ al mese, più 25 $ al mese per agente

Piano Soluzione Integrata: 2.000 $ al mese, più 45 $ al mese per agente

Ottieni valutazioni e recensioni

G2 : 4,3/5

Capterra: Recensioni insufficienti

12. Facebook Messenger (Ideale per la comunicazione con i clienti sui social media)

via Facebook

Ammettiamolo: quasi tutti sono già su Facebook — 3 miliardi di utenti attivi, per la precisione. Allora perché non utilizzare Facebook Messenger come piattaforma di supporto clienti di riferimento?

È gratis, familiare e ti permette di stabilire una connessione con i tuoi clienti nel contesto in cui si sentono più a loro agio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Facebook Messenger

Condivisione di file : invia facilmente file, documenti e immagini durante le chat, proprio come faresti via email, rendendo la comunicazione con i clienti più veloce e fluida

Messaggi vocali e video : invia rapidi messaggi vocali o video per un tocco più personale quando il testo non basta

Bot automatizzati : configura chatbot basati sull'IA per gestire le richieste più comuni dei clienti, raccogliere feedback e persino promuovere i tuoi servizi: la soluzione perfetta per alleggerire il carico di lavoro del tuo team del supporto

Chat di gruppo : coordinati con i team o i clienti in tempo reale creando chat di gruppo, ideali per la comunicazione relativa a progetti specifici o per : coordinati con i team o i clienti in tempo reale creando chat di gruppo, ideali per la comunicazione relativa a progetti specifici o per collaborazioni in tempo reale con i clienti

Condivisione della posizione : condividi la tua posizione in tempo reale, una funzionalità ideale per le aziende che gestiscono consegne o servizi in presenza

Impostazioni di contatto personalizzate: personalizza i colori della chat per ogni cliente o metti in muto le conversazioni quando hai bisogno di una pausa

Limiti di Facebook Messenger

Non tutti usano Facebook : Ok, contrariamente a quanto detto nell'introduzione, alcune persone hanno giurato di stare alla larga dai social media, quindi potresti comunque aver bisogno di una piattaforma di chat live di backup

Aspettative di risposta immediata: i clienti si aspettano una risposta rapida. Fortunatamente, puoi impostare gli orari di apertura per gestire le loro aspettative

Prezzi di Facebook Messenger

Piano Free

Valutazioni e recensioni di Facebook Messenger

G2 : 4,2/5

Capterra: 4,3/5

14. WhatsApp (Ideale per la messaggistica aziendale e il servizio clienti)

tramite WhatsApp

Io uso WhatsApp; tu usi WhatsApp; 50 milioni di aziende usano WhatsApp.

Aspetta, cosa?

Sì, le startup e le aziende di tutto il mondo stanno passando a WhatsApp per stabilire una connessione con il proprio pubblico.

Sappiamo tutti come funzionano a livello personale, ma in che modo possono essere utili a un'azienda? Scopriamolo.

Le migliori funzionalità di WhatsApp

Profilo aziendale : crea un'immagine professionale per la tua azienda aggiungendo l'indirizzo della sede, il sito web e altro ancora. Un badge di verifica accanto al tuo nome aiuta a instaurare un rapporto di fiducia con i clienti

Risposte rapide : risparmia tempo impostando messaggi predefiniti per le domande frequenti. Basta digitare "/" e effettuare la selezione della risposta rapida: non dovrai più digitare la stessa cosa più e più volte!

Messaggi di benvenuto e di assenza : saluta i clienti automaticamente e invia messaggi di assenza quando sei offline, perché la prima impressione è importante e a nessuno piace aspettare

Etichette : organizza i contatti e le chat con etichette come "Nuovo cliente" o "VIP". In questo modo sarà facile ordinare rapidamente le conversazioni

Cataloghi e collezioni : metti in mostra i tuoi prodotti nei cataloghi. I clienti possono sfogliarli senza uscire da WhatsApp

Messaggi interattivi: aggiungi pulsanti per risposte rapide e inviti all'azione (CTA) per una navigazione più semplice. Niente più digitazione manuale: basta cliccare e via!

Limiti di WhatsApp

Nessun supporto per i numeri VoIP : Purtroppo, WhatsApp non supporta più i numeri VoIP. Avrai bisogno di una scheda SIM fisica

Un solo account per dispositivo : è possibile utilizzare un solo account per dispositivo alla volta, il che potrebbe creare un limite per i team più grandi

Rischio di inviare troppi messaggi : fai attenzione a non sommergere i clienti con troppi messaggi: potrebbero stufarsi in fretta!

Legato a Facebook: dato che WhatsApp ha la titolarità di Facebook, questo potrebbe essere un motivo di esclusione per chi diffida del gigante dei social media.

Prezzi di WhatsApp

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su WhatsApp

G2 : 4,7/5

Capterra: 4,7/5

Dai un'occhiata a queste alternative a WhatsApp!

15. WeChat (Ideale per la comunicazione globale e l'integrazione dei pagamenti mobili)

via WeChat

Oltre un miliardo di persone utilizza WeChat ogni mese. Si tratta di una potente piattaforma per la messaggistica individuale e di gruppo, le promozioni di marketing e il supporto clienti.

Tuttavia, dato che WeChat ha sede in Cina, vediamo come funzionerà per la tua attività aziendale all'estero.

Le migliori funzionalità/funzioni di WeChat

Account ufficiale WeChat : crea un profilo aziendale verificato e interagisci direttamente con i tuoi clienti. È come avere un mini-sito web all'interno di WeChat. Puoi pubblicare articoli, lanciare promozioni e rafforzare la credibilità del tuo marchio

Mini-programmi WeChat : crea mini-programmi per interagire con il tuo pubblico senza che gli utenti debbano uscire dall'app. Considerali come app all'interno dell'ecosistema WeChat per tutto, dall'e-commerce al servizio clienti

Negozi WeChat : crea un negozio online direttamente su WeChat! I tuoi clienti potranno navigare, acquistare e persino ricevere supporto clienti, tutto in un unico posto

Integrazione dei pagamenti : garantisci transazioni senza intoppi con i pagamenti online tramite WeChat Pay.

WeChat CRM : raccogli dati sulle interazioni e sul comportamento dei clienti. Puoi effettuare il monitoraggio quando parlano del tuo marchio, offrono supporto e utilizzano queste informazioni per adeguare la tua strategia di marketing

Live streaming e canali WeChat: crea brevi video e organizza eventi di live shopping per coinvolgere il tuo pubblico

Limiti di WeChat

Configurazione complessa : configurare un account WeChat ufficiale può essere complicato, soprattutto per le aziende non cinesi. Dovrai superare diversi ostacoli e pagare una tassa di verifica

Legato alla Cina : WeChat è dominante in Cina, ma se la tua attività è globale, avrai bisogno di altre piattaforme per raggiungere i clienti internazionali.

Personalizzazione limitata: sebbene la piattaforma offra strumenti potenti, le opzioni di personalizzazione per le aziende sono piuttosto limitate rispetto alle app autonome

Prezzi di WeChat

Aziende estere: il prezzo parte da 500 $, con un costo aggiuntivo di 99 $ all'anno per la verifica

ClickUp: ottimo per le chat, ancora migliore per la comunicazione

Riportiamo la conversazione su ciò che conta davvero: trovare una piattaforma di chat che si adatti alle tue esigenze e agli obiettivi della tua azienda.

Con così tante opzioni disponibili, ognuna delle quali sostiene di essere la migliore in qualche modo, ClickUp si distingue per un semplice motivo: ti offre esattamente ciò di cui hai bisogno, senza fronzoli. Perché sprecare tempo (e denaro) in funzionalità/funzioni che non userai mai?

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