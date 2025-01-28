9 migliori alternative a Intercom per il servizio clienti IA nel 2025

Nessuna azienda può avere esito positivo senza un servizio clienti rapido ed efficiente. E se state cercando un software per il servizio clienti, è probabile che prima o poi vi imbattiate in Intercom.

E c'è un motivo. Intercom è una piattaforma leader per il coinvolgimento dei clienti, in parte grazie alle sue funzionalità di base e avanzate, molte delle quali sono ora dotate di IA. Ma non è tutto rose e fiori: gli utenti spesso lamentano la curva di apprendimento troppo ripida e le costose, per non dire complicate, fasce di prezzo di Intercom.

Se state iniziando a cercare alternative a Intercom, abbiamo buone notizie: ci sono molte opzioni per potenziare il vostro lavoro di supporto clienti, a patto che sappiate dove cercare. Per iniziare, vi proponiamo questo elenco delle migliori alternative a Intercom. Ognuna di esse presenta vantaggi unici e tutte vi aiuteranno a creare esperienze d'impatto per i clienti che favoriscono la crescita aziendale.

Cosa cercare nelle alternative di supporto clienti a Intercom?

Cominciamo con una precisazione: non esiste una dimensione unica quando si tratta della migliore alternativa a Intercom. Esistono invece diverse alternative a Intercom, che offrono tutte vantaggi e vantaggi unici gestione dei clienti funzionalità/funzione.

Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora

Tuttavia, le migliori alternative a Intercom tendono tutte a condividere alcune funzionalità/funzione comuni:

Facilità per l'utente: tutti strumenti per un eccellente servizio clienti devono essere facili da usare, consentendo ai membri del team di supporto di concentrare tutta la loro attenzione sull'ottimizzazione delle interazioni con i clienti

tutti strumenti per un eccellente servizio clienti devono essere facili da usare, consentendo ai membri del team di supporto di concentrare tutta la loro attenzione sull'ottimizzazione delle interazioni con i clienti Monitoraggio completo del cliente: quanto più è possibile monitoraggio dei vostri clienti più il team del supporto clienti sarà informato quando lavorerà con ogni ticket e richiesta di assistenza

quanto più è possibile monitoraggio dei vostri clienti più il team del supporto clienti sarà informato quando lavorerà con ogni ticket e richiesta di assistenza Opzioni di comunicazione interna:Comunicazione tra team è un requisito fondamentale per un servizio clienti di qualità; quanto più facilmente gli agenti del supporto clienti possono collaborare, tanto meglio sarà

Qualsiasi piattaforma di assistenza clienti deve consentire al team di monitorare facilmente i ticket di supporto clienti per una risoluzione affidabile e tempestiva dei problemi feedback dei clienti * Integrazioni con i social media: Dagli strumenti di monitoraggio dei social media a una piattaforma di sistema di ticketing che si estende ai messaggi dei social media, il moderno software per l'assistenza clienti deve tener conto dei canali

Integrazioni con i social media: Dagli strumenti di monitoraggio dei social media a una piattaforma di sistema di ticketing che si estende ai messaggi dei social media, il moderno software per l'assistenza clienti deve tener conto dei canali Capacità di IA: Dalla chat di assistenza al routing dei ticket, qualsiasi alternativa a Intercom dovrebbe aiutare gli agenti di supporto, dalle piccole aziende ai grandi team, a ottimizzare il loro lavoro grazie all'IA

Le 9 migliori alternative a Intercom da usare nel 2024

Intercom potrebbe essere troppo costoso, o troppo difficile da imparare, oppure potreste semplicemente voler tenere aperte le vostre opzioni. Dal software di live chat all'automazione commerciale e di marketing, utilizzate questo elenco per iniziare la ricerca della migliore alternativa a Intercom che risponda alla vostra situazione specifica e alle vostre esigenze aziendali.

1. Aiuto Scout

Elencato frequentemente come una delle migliori soluzioni software per l'help desk e un alternativa a software per l'assistenza clienti come Freshdesk help Scout dà priorità al coinvolgimento dei clienti. Ma il suo vero posto come migliore alternativa a Intercom in questo elenco è dovuto alle sue capacità di IA, che possono aiutare con qualsiasi cosa, dalla condensazione di lunghe email a risposte più dinamiche e altre funzionalità/funzione di automazione.

Le migliori funzionalità di Help Scout

Una finestra In arrivo condivisa facilita la collaborazione tra gli agenti di supporto clienti su query e richieste

La base di conoscenze si integra direttamente nella funzionalità/funzione di live chat, accelerando le risposte e alleggerendo il carico di lavoro degli agenti di live chat

L'integrazione con strumenti di automazione dell'email marketing come MailChimp e Campaign Monitor può rendere i follower più facili e intuitivi

Il widget di assistenza Beacon fornisce funzionalità/funzione come la messaggistica in-app e il supporto per la chat

limiti di #### Help Scout

Nessuna funzione di chatbot nel suo widget di live chat

La cronologia delle chat illimitata e il supporto completo per i social media sono disponibili solo nel piano a pagamento più alto

Prezzi di Help Scout

Standard: $20/utente al mese

Plus: 40 dollari/utente al mese

Pro: 60 dollari/utente al mese

Help Scout valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

2. HubSpot Service Hub

Gigante dell'automazione dell'email marketing, HubSpot si è fatto un nome anche nel supporto clienti. Soprattutto per gli utenti HubSpot che hanno già familiarità con funzionalità/funzioni come il suo Strumenti di IA per il CRM service Hub può essere un'ottima alternativa a Intercom per il software di live chat, i chatbot abilitati all'IA, il sistema di ticketing dell'help desk e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Service Hub

Funzionalità/funzione di knowledge base completa per costruire una libreria di risposte per i vostri agenti di live chat e supporto

Software VoIP incorporato per mantenere tutte le attività commerciali e di supporto clienti, compreso il call center, in un unico luogo

Dashboard di reportistica approfondita per esaminare le prestazioni dai visitatori del sito web alle conversazioni in chat

Un approccio omnicanale al supporto clienti con assistenza per tutti i canali principali

Limiti di HubSpot Service Hub

La funzione completa richiede la sottoscrizione di diversi altri strumenti, tra cui HubSpot CRM

Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate per la piattaforma di messaggistica e altri canali di comunicazione

Prezzi di HubSpot Service Hub

Starter: 20 dollari al mese

Professionale: 500 dollari al mese

Enterprise: 1.200 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di HubSpot Service Hub

G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.1/5 (oltre 150 recensioni)

3. HelpCrunch

HelpCrunch, che offre servizi di migrazione gratis agli utenti dei suoi concorrenti, è un'altra delle migliori alternative a Intercom. Il suo sistema di ticketing per l'help desk, unito a un approccio multicanale che lo rende una delle piattaforme di assistenza clienti più ampie disponibili, lo rende una scelta particolarmente popolare per massimizzare la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di HelpCrunch

Profili avanzati, generati dinamicamente, che registrano e memorizzano i percorsi degli utenti, la storia degli acquisti, i punti di contatto precedenti e altro ancora

Un intuitivo widget per la chat che può essere personalizzato per adattarsi al vostro marchio e al vostro team di supporto

Integrazione di automazione per l'email marketing personalizzata in base al comportamento dell'utente, alla posizione e ad altro ancora

Una finestra In arrivo condivisa, trascrizioni delle chat e dashboard che facilitano la collaborazione dei team

Limiti di HelpCrunch

La funzione IA è ancora in fase di sviluppo e alcuni utenti hanno segnalato bug nella piattaforma di supporto

Nessuna analisi dei visitatori o della produttività del sito web, il che obbliga le aziende online a rivolgersi altrove per ottenere questi dati preziosi

Prezzi di HelpCrunch

Basic: 12 dollari al mese per agente

Pro: $20/mese per agente

Enterprise: $495/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni su HelpCrunch

G2: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (180+ recensioni)

4. LiveChat

Il suo nome potrebbe non rivelare nulla, ma LiveChat è un servizio completo di comunicazione personalizzata piattaforma. Sì, avete una funzionalità/funzione di live chat approfondita e dotata di numerose integrazioni, da Squarespace a WhatsApp. Ma le sue funzionalità/funzione avanzate includono anche la possibilità di inviare e ricevere messaggi personalizzati a tutti i vostri clienti, dai visitatori del sito web ai testi.

Le migliori funzionalità/funzione di LiveChat

Automazioni avanzate di IA che consentono di automatizzare il supporto clienti senza sacrificare la qualità

Widget per chattare dal vivo leader del settore con opzioni di personalizzazione avanzate come profili degli agenti, reportistica sui dati dei clienti e altro ancora

Sistema di ticketing automatizzato che monitora le richieste dei clienti e assegna le attività agli agenti del supporto clienti per le risposte appropriate

Una versione di prova di 14 giorni consente alle aziende di esplorare gratuitamente anche le funzionalità più avanzate

Limiti di LiveChat

Relativamente costoso rispetto ad altre alternative Intercom, data la sua impostazione di funzionalità/funzione

A volte il sistema può essere lento e ritardare i tempi di risposta ai messaggi di chat dal vivo

Prezzi della chat dal vivo

Starter: $20/mese per utente

Teams: $41/mese per utente

Business: $59/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

valutazioni e recensioni su #### LiveChat

G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (1.600+ recensioni)

5. Olark

Un altro software incentrato sulla chat dal vivo, Olark, brilla per la sua competenza principale. Un bellissimo widget per la chat è dotato di trascrizioni automatiche delle chat e di una cronologia illimitata delle chat da consultare in seguito. Inoltre, è inclusa la possibilità di trasformare i dati grezzi in analisi attuabili, che contribuiscono in modo significativo all'ottimizzazione del servizio clienti.

Le migliori funzionalità/funzione di Olark

Automazione dei messaggi grazie alle capacità dell'IA, per semplificare le interazioni con i clienti

Le traduzioni di chattare dal vivo con l'IA possono portare la gestione dei clienti a livello internazionale in modo rapido ed efficiente

Capacità di ricerca avanzata di parole chiave attraverso le trascrizioni delle vecchie chattare per riferimenti futuri

Interfaccia di facile utilizzo che facilita l'inserimento in azienda grazie a una curva di apprendimento minima

Limiti di Olark

Nessun sistema di ticketing dedicato, che ne limita le capacità come software di help desk e come vera alternativa a Intercom

Nessuna app mobile o piattaforma di messaggistica mobile che consenta la gestione del servizio clienti in movimento

Prezzi di Olark

Versione di prova gratuita di 14 giorni

Unlimited: 29 dollari al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Olark

G2: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)

6. Tidio

Quando si considera l'IA, qualsiasi elenco delle migliori alternative a Intercom deve includere Tidio. È uno strumento progettato per la soddisfazione dei clienti, grazie a funzionalità avanzate di automazione che si combinano con il supporto umano per ottimizzare la messaggistica multicanale e in-app.

Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio

Robusto widget per il live chattare, con integrazioni con i social media per un supporto multicanale

Ampio database di modelli per qualsiasi cosa, dalle risposte standard alle email automatizzate e altri canali di comunicazione

Sistema di ticketing di facile utilizzo che può trasformare Tidio in un software di help desk utilizzabile dalle piccole aziende

Automazioni per i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti aiutano le aziende a valutare i loro lavori richiesti

Limiti di Tidio

Integrazioni limitate con altri sistemi di strumenti per il supporto clienti rispetto ad altre alternative di Intercom

Mentre la configurazione generale è semplice, l'impostazione del chatbot e la creazione della sua libreria di risposte possono creare confusione

Prezzi di Tidio

Gratuito

Starter: $29/mese

Communicator: $25/mese per utente

Chatbot: $29/mese

Tidio+: $394/mese

Valutazioni e recensioni di Tidio

G2: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (800+ recensioni)

7. Zendesk

Via Zendesk Forse non sarà l'alternativa più diretta a Intercom, ma nessun elenco di software di help desk non può essere completato senza almeno menzionare Zendesk.

Si tratta soprattutto di un sistema di ticketing, con funzionalità/funzioni quali risposte automatiche, reportistica avanzata e automazioni del flusso di lavoro e tutto ciò lo rende una delle migliori alternative a Intercom.

Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk

Automazioni di risposta che ottimizzano la piattaforma di messaggistica e aiutano gli agenti a concentrarsi su problemi più complessi

Funzionalità avanzata di knowledge base per costruire un sistema di auto-aiuto per le piccole aziende per indirizzare i loro utenti

oltre 1.000 integrazioni per trasformare Zendesk in una piattaforma completa per migliorare il servizio clienti

Chatbot abilitato all'apprendimento automatico che impara a migliorare le proprie risposte nel tempo

Limiti di Zendesk

Il chatbot è confuso da configurare e all'inizio può fornire risposte irrilevanti

La funzione IA ha un costo aggiuntivo significativo rispetto ad altre alternative a Intercom

Prezzi di Zendesk

Suite Teams: $55/mese per utente

Suite Growth: $89/mese per utente

Suite Professional: $115/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Integrazioni IA avanzate: $50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Zendesk

G2: 4,3/5 (oltre 5.700 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 3.700 recensioni)

8. ClickDesk

Con ClickDesk, la chattare dal vivo è solo l'inizio. Questa alternativa a Intercom consente ai vostri agenti di chattare in video e voce con i clienti, migliorando le loro capacità di assistenza su dispositivi mobili, computer desktop e qualsiasi altro canale necessario.

Funzionalità/funzione migliori di ClickDesk

Funzionalità/funzione di chattare in video e voce via browser, compresa la condivisione dello schermo per spiegare soluzioni complesse

Integrazione della barra degli strumenti dei social media per raggiungere i clienti dove trascorrono il loro tempo

Pannello della finestra In arrivo semplificato che permette di visualizzare, distribuire e gestire facilmente le query aperte

App mobile nativa per gli agenti, che possono gestire le richieste di supporto clienti e le query di chattare in diretta mentre sono in movimento

Limiti di ClickDesk

Le funzionalità/funzione dell'help desk e della knowledge base sono limitate rispetto alle altre alternative gratuite di Intercom presenti in questo elenco

Curva di apprendimento elevata per le piccole aziende che desiderano un rapido inserimento nell'alternativa Intercom scelta

Prezzi di ClickDesk

Piano Free per un massimo di 10 utenti

Lite: $14,99/mese

Pro: 24,99 dollari/mese

Enterprise: 39 dollari/mese

ClickDesk valutazioni e recensioni

G2: 5/5 (1+ recensioni)

Capterra: 3/5 (3+ recensioni)

9. Freshdesk

Se siete alla ricerca di un supporto per call center, Freshdesk potrebbe essere la migliore alternativa a Intercom. Include un sistema di ticketing integrato con messaggistica e supporto chatbot abilitato all'IA, oltre alla possibilità di trasformare i dati dei clienti in report avanzati e fruibili per migliorare il servizio clienti nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzione di Freshdesk

Funzionalità avanzate di call center, tra cui la possibilità di ottimizzare tutte le chiamate di assistenza in entrata e in uscita

Le funzionalità di automazione dell'IA includono l'instradamento e l'escalation dinamica dei ticket, il supporto di chatbot e la reportistica predittiva

La titolarità condivisa di attività e ticket consente a team di grandi dimensioni di collaborare alle richieste di assistenza attraverso i vari canali

Il vero supporto omnichannel fa di Freshdesk l'alternativa Intercom più completa di questo elenco

Limiti di Freshdesk

Strumento molto complesso che richiede una configurazione e un onboarding estesi per essere efficace

Nessun database centralizzato dei clienti o CRM può fornire un facile approfondimento della cronologia delle interazioni

Prezzi di Freshdesk

Gratuito

Crescita: $15/mese per utente

Pro: $49/mese per utente

Enterprise: $79/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Freshdesk

G2: 4,4/5 (oltre 2.900 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)

Andare oltre Intercom: Altri software per l'assistenza clienti e strumenti di IA

Anche se trovate la migliore alternativa a Intercom per la vostra situazione, avrete comunque bisogno di altri strumenti progettati per aiutarvi a ottimizzare il servizio clienti. In questo caso, gli strumenti di IA per l'assistenza, come ClickUp, possono creare un netto vantaggio rispetto al tentativo di gestire l'intera operazione di supporto con un'unica piattaforma.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/

Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp

ClickUp è una potente piattaforma di produttività all-in-one a cui i professionisti del servizio clienti si affidano per la ricchezza di funzionalità/funzione, la facilità d'uso e gli strumenti di project management integrati.

Laddove le alternative di Intercom possono aiutare nella gestione delle relazioni con i clienti, ClickUp consente di creare la struttura generale del progetto Strategia CRM che in ultima analisi guida le vostre decisioni quotidiane. In effetti, è possibile utilizzare ClickUp CRM funzionalità/funzione per costruire un database completo e fruibile di tutti i vostri personalizzati.

E questo prima ancora di iniziare a parlare di ClickUp AI , a software assistente virtuale alimentato dall'intelligenza artificiale e creato appositamente per semplificare il vostro lavoro. Dai riepiloghi/riassunti dei documenti alla creazione automatizzata di attività e alla modifica dinamica delle copie, ClickUp vi aiuta a costruire il backend necessario per ottimizzare il lavoro dei vostri agenti di supporto.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Un ampio database di modelli, che include opzioni come modelli di piani di comunicazione emodelli di supporto clienti Creazione di una base di conoscenze attraverso Documenti ClickUp che può connettersi direttamente alle vostre attività e ai flussi di lavoro

Estese funzionalità di IA per automatizzare e migliorare il vostro lavoro e concentrarvi su attività più strategiche

Versione di prova del piano Unlimited, Free Forever, per testare le funzioni principali per tutto il tempo necessario prima di impegnarsi

Limiti di ClickUp

Non è un'alternativa all'Intercom specificamente progettata per il servizio clienti

L'ampio set di funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento più lunga per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)

Portate la vostra gestione delle relazioni con i clienti al livello successivo con ClickUp

Forse non è un'alternativa diretta a Intercom, ma ClickUp può diventare rapidamente un pezzo fondamentale della vostra collezione di strumenti per il servizio clienti.

A cominciare dalla gestione delle relazioni con i clienti. Con i modelli giusti, potete costruire la vostra base di conoscenze, monitorare i dati dei clienti e migliorare il vostro supporto clienti.

Ma soprattutto, ClickUp si distingue per essere uno strumento di software gratuito per il project management direttamente connesso al vostro supporto clienti. Invece di iniziare con una versione di prova gratuita che si trasforma rapidamente in una sottoscrizione mensile, questo software di supporto clienti non inciderà mai sul vostro budget fino a quando non ne avrete bisogno.

E naturalmente, grazie alle sue ampie funzionalità, è possibile gestire le vendite e le attività commerciali campagne di marketing proprio a fianco del vostro servizio clienti.

Pronti per iniziare? Create il vostro account ClickUp gratuito per portare il vostro supporto clienti a un livello superiore.