9 migliori alternative a Intercom per il servizio clienti IA nel 2025

Nessuna azienda può avere esito positivo senza un servizio clienti rapido ed efficiente. E se state cercando un software per il servizio clienti, è probabile che prima o poi vi imbattiate in Intercom.
E c'è un motivo. Intercom è una piattaforma leader per il coinvolgimento dei clienti, in parte grazie alle sue funzionalità di base e avanzate, molte delle quali sono ora dotate di IA. Ma non è tutto rose e fiori: gli utenti spesso lamentano la curva di apprendimento troppo ripida e le costose, per non dire complicate, fasce di prezzo di Intercom.
Se state iniziando a cercare alternative a Intercom, abbiamo buone notizie: ci sono molte opzioni per potenziare il vostro lavoro di supporto clienti, a patto che sappiate dove cercare. Per iniziare, vi proponiamo questo elenco delle migliori alternative a Intercom. Ognuna di esse presenta vantaggi unici e tutte vi aiuteranno a creare esperienze d'impatto per i clienti che favoriscono la crescita aziendale.
Cosa cercare nelle alternative di supporto clienti a Intercom?
Cominciamo con una precisazione: non esiste una dimensione unica quando si tratta della migliore alternativa a Intercom. Esistono invece diverse alternative a Intercom, che offrono tutte vantaggi e vantaggi unici gestione dei clienti funzionalità/funzione.
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-AI.gif ClickUp AI GIF panoramica /$$$img/
Usate ClickUp AI per scrivere più velocemente, riepilogare/riassumere testi, generare risposte alle email e molto altro ancora
Tuttavia, le migliori alternative a Intercom tendono tutte a condividere alcune funzionalità/funzione comuni:
- Facilità per l'utente: tuttistrumenti per un eccellente servizio clienti devono essere facili da usare, consentendo ai membri del team di supporto di concentrare tutta la loro attenzione sull'ottimizzazione delle interazioni con i clienti
- Monitoraggio completo del cliente: quanto più è possibilemonitoraggio dei vostri clientipiù il team del supporto clienti sarà informato quando lavorerà con ogni ticket e richiesta di assistenza
- Opzioni di comunicazione interna:Comunicazione tra team è un requisito fondamentale per un servizio clienti di qualità; quanto più facilmente gli agenti del supporto clienti possono collaborare, tanto meglio sarà
- Qualsiasi piattaforma di assistenza clienti deve consentire al team di monitorare facilmente i ticket di supporto clienti per una risoluzione affidabile e tempestiva dei problemifeedback dei clienti* Integrazioni con i social media: Dagli strumenti di monitoraggio dei social media a una piattaforma disistema di ticketing che si estende ai messaggi dei social media, il moderno software per l'assistenza clienti deve tener conto dei canali
- Capacità di IA: Dalla chat di assistenza al routing dei ticket, qualsiasi alternativa a Intercom dovrebbe aiutare gli agenti di supporto, dalle piccole aziende ai grandi team, a ottimizzare il loro lavoro grazie all'IA
Le 9 migliori alternative a Intercom da usare nel 2024
Intercom potrebbe essere troppo costoso, o troppo difficile da imparare, oppure potreste semplicemente voler tenere aperte le vostre opzioni. Dal software di live chat all'automazione commerciale e di marketing, utilizzate questo elenco per iniziare la ricerca della migliore alternativa a Intercom che risponda alla vostra situazione specifica e alle vostre esigenze aziendali.
1. Aiuto Scout
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Help-Scout-dashboard-for-managing-customer-help-requests-1400x788.jpg Dashboard di Help Scout per la gestione delle richieste di aiuto dei clienti /$$$img/
Via Aiuto Scout Elencato frequentemente come una delle migliori soluzioni software per l'help desk e un alternativa a software per l'assistenza clienti come Freshdesk help Scout dà priorità al coinvolgimento dei clienti. Ma il suo vero posto come migliore alternativa a Intercom in questo elenco è dovuto alle sue capacità di IA, che possono aiutare con qualsiasi cosa, dalla condensazione di lunghe email a risposte più dinamiche e altre funzionalità/funzione di automazione.
Le migliori funzionalità di Help Scout
- Una finestra In arrivo condivisa facilita la collaborazione tra gli agenti di supporto clienti su query e richieste
- La base di conoscenze si integra direttamente nella funzionalità/funzione di live chat, accelerando le risposte e alleggerendo il carico di lavoro degli agenti di live chat
- L'integrazione con strumenti di automazione dell'email marketing come MailChimp e Campaign Monitor può rendere i follower più facili e intuitivi
- Il widget di assistenza Beacon fornisce funzionalità/funzione come la messaggistica in-app e il supporto per la chat
limiti di #### Help Scout
- Nessuna funzione di chatbot nel suo widget di live chat
- La cronologia delle chat illimitata e il supporto completo per i social media sono disponibili solo nel piano a pagamento più alto
Prezzi di Help Scout
- Standard: $20/utente al mese
- Plus: 40 dollari/utente al mese
- Pro: 60 dollari/utente al mese
Help Scout valutazioni e recensioni
- G2: 4.4/5 (oltre 300 recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)
2. HubSpot Service Hub
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Customer-issue-tracking-software-in-HubSpot-Service-Hub-1400x730.png Software di monitoraggio dei problemi dei clienti in HubSpot Service Hub /$$$img/
Via HubSpot Service Hub Gigante dell'automazione dell'email marketing, HubSpot si è fatto un nome anche nel supporto clienti. Soprattutto per gli utenti HubSpot che hanno già familiarità con funzionalità/funzioni come il suo Strumenti di IA per il CRM service Hub può essere un'ottima alternativa a Intercom per il software di live chat, i chatbot abilitati all'IA, il sistema di ticketing dell'help desk e altro ancora.
Le migliori funzionalità/funzione di HubSpot Service Hub
- Funzionalità/funzione di knowledge base completa per costruire una libreria di risposte per i vostri agenti di live chat e supporto
- Software VoIP incorporato per mantenere tutte le attività commerciali e di supporto clienti, compreso il call center, in un unico luogo
- Dashboard di reportistica approfondita per esaminare le prestazioni dai visitatori del sito web alle conversazioni in chat
- Un approccio omnicanale al supporto clienti con assistenza per tutti i canali principali
Limiti di HubSpot Service Hub
- La funzione completa richiede la sottoscrizione di diversi altri strumenti, tra cui HubSpot CRM
- Le opzioni di personalizzazione possono essere limitate per la piattaforma di messaggistica e altri canali di comunicazione
Prezzi di HubSpot Service Hub
- Starter: 20 dollari al mese
- Professionale: 500 dollari al mese
- Enterprise: 1.200 dollari al mese
Valutazioni e recensioni di HubSpot Service Hub
- G2: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)
- Capterra: 4.1/5 (oltre 150 recensioni)
3. HelpCrunch
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Creating-a-dynamic-knowledge-in-HelpCrunch-1400x739.png HelpCrunch come alternativa a Intercom /$$$img/
Via HelpCrunch HelpCrunch, che offre servizi di migrazione gratis agli utenti dei suoi concorrenti, è un'altra delle migliori alternative a Intercom. Il suo sistema di ticketing per l'help desk, unito a un approccio multicanale che lo rende una delle piattaforme di assistenza clienti più ampie disponibili, lo rende una scelta particolarmente popolare per massimizzare la soddisfazione e il coinvolgimento dei clienti.
Le migliori funzionalità/funzioni di HelpCrunch
- Profili avanzati, generati dinamicamente, che registrano e memorizzano i percorsi degli utenti, la storia degli acquisti, i punti di contatto precedenti e altro ancora
- Un intuitivo widget per la chat che può essere personalizzato per adattarsi al vostro marchio e al vostro team di supporto
- Integrazione di automazione per l'email marketing personalizzata in base al comportamento dell'utente, alla posizione e ad altro ancora
- Una finestra In arrivo condivisa, trascrizioni delle chat e dashboard che facilitano la collaborazione dei team
Limiti di HelpCrunch
- La funzione IA è ancora in fase di sviluppo e alcuni utenti hanno segnalato bug nella piattaforma di supporto
- Nessuna analisi dei visitatori o della produttività del sito web, il che obbliga le aziende online a rivolgersi altrove per ottenere questi dati preziosi
Prezzi di HelpCrunch
- Basic: 12 dollari al mese per agente
- Pro: $20/mese per agente
- Enterprise: $495/mese per utenti illimitati
Valutazioni e recensioni su HelpCrunch
- G2: 4.7/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (180+ recensioni)
4. LiveChat
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-LiveChat-to-resolve-Shopify-customer-issues-1400x709.png LiveChat come alternativa a Intercom /$$$img/
Via LiveChat Il suo nome potrebbe non rivelare nulla, ma LiveChat è un servizio completo di comunicazione personalizzata piattaforma. Sì, avete una funzionalità/funzione di live chat approfondita e dotata di numerose integrazioni, da Squarespace a WhatsApp. Ma le sue funzionalità/funzione avanzate includono anche la possibilità di inviare e ricevere messaggi personalizzati a tutti i vostri clienti, dai visitatori del sito web ai testi.
Le migliori funzionalità/funzione di LiveChat
- Automazioni avanzate di IA che consentono di automatizzare il supporto clienti senza sacrificare la qualità
- Widget per chattare dal vivo leader del settore con opzioni di personalizzazione avanzate come profili degli agenti, reportistica sui dati dei clienti e altro ancora
- Sistema di ticketing automatizzato che monitora le richieste dei clienti e assegna le attività agli agenti del supporto clienti per le risposte appropriate
- Una versione di prova di 14 giorni consente alle aziende di esplorare gratuitamente anche le funzionalità più avanzate
Limiti di LiveChat
- Relativamente costoso rispetto ad altre alternative Intercom, data la sua impostazione di funzionalità/funzione
- A volte il sistema può essere lento e ritardare i tempi di risposta ai messaggi di chat dal vivo
Prezzi della chat dal vivo
- Starter: $20/mese per utente
- Teams: $41/mese per utente
- Business: $59/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
valutazioni e recensioni su #### LiveChat
- G2: 4,5/5 (oltre 700 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (1.600+ recensioni)
5. Olark
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Automating-rules-for-customer-support-functions-in-Olark-1400x538.png Olark come alternativa all'Intercom /$$$img/
Via Olark Un altro software incentrato sulla chat dal vivo, Olark, brilla per la sua competenza principale. Un bellissimo widget per la chat è dotato di trascrizioni automatiche delle chat e di una cronologia illimitata delle chat da consultare in seguito. Inoltre, è inclusa la possibilità di trasformare i dati grezzi in analisi attuabili, che contribuiscono in modo significativo all'ottimizzazione del servizio clienti.
Le migliori funzionalità/funzione di Olark
- Automazione dei messaggi grazie alle capacità dell'IA, per semplificare le interazioni con i clienti
- Le traduzioni di chattare dal vivo con l'IA possono portare la gestione dei clienti a livello internazionale in modo rapido ed efficiente
- Capacità di ricerca avanzata di parole chiave attraverso le trascrizioni delle vecchie chattare per riferimenti futuri
- Interfaccia di facile utilizzo che facilita l'inserimento in azienda grazie a una curva di apprendimento minima
Limiti di Olark
- Nessun sistema di ticketing dedicato, che ne limita le capacità come software di help desk e come vera alternativa a Intercom
- Nessuna app mobile o piattaforma di messaggistica mobile che consenta la gestione del servizio clienti in movimento
Prezzi di Olark
- Versione di prova gratuita di 14 giorni
- Unlimited: 29 dollari al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Olark
- G2: 4.3/5 (oltre 200 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (oltre 400 recensioni)
6. Tidio
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-Tidio-to-track-new-customers-1400x789.png Tidio come alternativa a Intercom /$$$img/
Via Tidio Quando si considera l'IA, qualsiasi elenco delle migliori alternative a Intercom deve includere Tidio. È uno strumento progettato per la soddisfazione dei clienti, grazie a funzionalità avanzate di automazione che si combinano con il supporto umano per ottimizzare la messaggistica multicanale e in-app.
Le migliori funzionalità/funzioni di Tidio
- Robusto widget per il live chattare, con integrazioni con i social media per un supporto multicanale
- Ampio database di modelli per qualsiasi cosa, dalle risposte standard alle email automatizzate e altri canali di comunicazione
- Sistema di ticketing di facile utilizzo che può trasformare Tidio in un software di help desk utilizzabile dalle piccole aziende
- Automazioni per i sondaggi sulla soddisfazione dei clienti aiutano le aziende a valutare i loro lavori richiesti
Limiti di Tidio
- Integrazioni limitate con altri sistemi distrumenti per il supporto clienti rispetto ad altre alternative di Intercom
- Mentre la configurazione generale è semplice, l'impostazione del chatbot e la creazione della sua libreria di risposte possono creare confusione
Prezzi di Tidio
- Gratuito
- Starter: $29/mese
- Communicator: $25/mese per utente
- Chatbot: $29/mese
- Tidio+: $394/mese
Valutazioni e recensioni di Tidio
- G2: 4,7/5 (oltre 1.400 recensioni)
- Capterra: 4.8/5 (800+ recensioni)
7. Zendesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Monitoring-use-of-a-knowledge-base-in-Zendesk-1400x729.png Zendesk come alternativa a Intercom /$$$img/
Via Zendesk Forse non sarà l'alternativa più diretta a Intercom, ma nessun elenco di software di help desk non può essere completato senza almeno menzionare Zendesk.
Si tratta soprattutto di un sistema di ticketing, con funzionalità/funzioni quali risposte automatiche, reportistica avanzata e automazioni del flusso di lavoro e tutto ciò lo rende una delle migliori alternative a Intercom.
Le migliori funzionalità/funzione di Zendesk
- Automazioni di risposta che ottimizzano la piattaforma di messaggistica e aiutano gli agenti a concentrarsi su problemi più complessi
- Funzionalità avanzata di knowledge base per costruire un sistema di auto-aiuto per le piccole aziende per indirizzare i loro utenti
- oltre 1.000 integrazioni per trasformare Zendesk in una piattaforma completa per migliorare il servizio clienti
- Chatbot abilitato all'apprendimento automatico che impara a migliorare le proprie risposte nel tempo
Limiti di Zendesk
- Il chatbot è confuso da configurare e all'inizio può fornire risposte irrilevanti
- La funzione IA ha un costo aggiuntivo significativo rispetto ad altre alternative a Intercom
Prezzi di Zendesk
- Suite Teams: $55/mese per utente
- Suite Growth: $89/mese per utente
- Suite Professional: $115/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- Integrazioni IA avanzate: $50/mese per utente
Valutazioni e recensioni di Zendesk
- G2: 4,3/5 (oltre 5.700 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 3.700 recensioni)
8. ClickDesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Managing-customer-tickets-in-ClickDesk.png Gestione dei ticket dei clienti in ClickDesk /$$$img/
Via ClickDesk Con ClickDesk, la chattare dal vivo è solo l'inizio. Questa alternativa a Intercom consente ai vostri agenti di chattare in video e voce con i clienti, migliorando le loro capacità di assistenza su dispositivi mobili, computer desktop e qualsiasi altro canale necessario.
Funzionalità/funzione migliori di ClickDesk
- Funzionalità/funzione di chattare in video e voce via browser, compresa la condivisione dello schermo per spiegare soluzioni complesse
- Integrazione della barra degli strumenti dei social media per raggiungere i clienti dove trascorrono il loro tempo
- Pannello della finestra In arrivo semplificato che permette di visualizzare, distribuire e gestire facilmente le query aperte
- App mobile nativa per gli agenti, che possono gestire le richieste di supporto clienti e le query di chattare in diretta mentre sono in movimento
Limiti di ClickDesk
- Le funzionalità/funzione dell'help desk e della knowledge base sono limitate rispetto alle altre alternative gratuite di Intercom presenti in questo elenco
- Curva di apprendimento elevata per le piccole aziende che desiderano un rapido inserimento nell'alternativa Intercom scelta
Prezzi di ClickDesk
- Piano Free per un massimo di 10 utenti
- Lite: $14,99/mese
- Pro: 24,99 dollari/mese
- Enterprise: 39 dollari/mese
ClickDesk valutazioni e recensioni
- G2: 5/5 (1+ recensioni)
- Capterra: 3/5 (3+ recensioni)
9. Freshdesk
/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Live-chatting-with-customers-directly-in-Freshdesk-1400x874.png Chattare dal vivo con i clienti direttamente in Freshdesk /$$$img/
Via Freshdesk Se siete alla ricerca di un supporto per call center, Freshdesk potrebbe essere la migliore alternativa a Intercom. Include un sistema di ticketing integrato con messaggistica e supporto chatbot abilitato all'IA, oltre alla possibilità di trasformare i dati dei clienti in report avanzati e fruibili per migliorare il servizio clienti nel tempo.
Le migliori funzionalità/funzione di Freshdesk
- Funzionalità avanzate di call center, tra cui la possibilità di ottimizzare tutte le chiamate di assistenza in entrata e in uscita
- Le funzionalità di automazione dell'IA includono l'instradamento e l'escalation dinamica dei ticket, il supporto di chatbot e la reportistica predittiva
- La titolarità condivisa di attività e ticket consente a team di grandi dimensioni di collaborare alle richieste di assistenza attraverso i vari canali
- Il vero supporto omnichannel fa di Freshdesk l'alternativa Intercom più completa di questo elenco
Limiti di Freshdesk
- Strumento molto complesso che richiede una configurazione e un onboarding estesi per essere efficace
- Nessun database centralizzato dei clienti o CRM può fornire un facile approfondimento della cronologia delle interazioni
Prezzi di Freshdesk
- Gratuito
- Crescita: $15/mese per utente
- Pro: $49/mese per utente
- Enterprise: $79/mese per utente
Valutazioni e recensioni su Freshdesk
- G2: 4,4/5 (oltre 2.900 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (3.000+ recensioni)
Andare oltre Intercom: Altri software per l'assistenza clienti e strumenti di IA
Anche se trovate la migliore alternativa a Intercom per la vostra situazione, avrete comunque bisogno di altri strumenti progettati per aiutarvi a ottimizzare il servizio clienti. In questo caso, gli strumenti di IA per l'assistenza, come ClickUp, possono creare un netto vantaggio rispetto al tentativo di gestire l'intera operazione di supporto con un'unica piattaforma.
ClickUp /$$$img/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp.gif ClickUp /$$$img/
Gestite i vostri progetti aziendali in ogni passaggio con modelli, funzionalità di collaborazione e oltre 15 visualizzazioni del progetto con ClickUp
ClickUp è una potente piattaforma di produttività all-in-one a cui i professionisti del servizio clienti si affidano per la ricchezza di funzionalità/funzione, la facilità d'uso e gli strumenti di project management integrati.
Laddove le alternative di Intercom possono aiutare nella gestione delle relazioni con i clienti, ClickUp consente di creare la struttura generale del progetto Strategia CRM che in ultima analisi guida le vostre decisioni quotidiane. In effetti, è possibile utilizzare ClickUp CRM funzionalità/funzione per costruire un database completo e fruibile di tutti i vostri personalizzati.
E questo prima ancora di iniziare a parlare di ClickUp AI , a software assistente virtuale alimentato dall'intelligenza artificiale e creato appositamente per semplificare il vostro lavoro. Dai riepiloghi/riassunti dei documenti alla creazione automatizzata di attività e alla modifica dinamica delle copie, ClickUp vi aiuta a costruire il backend necessario per ottimizzare il lavoro dei vostri agenti di supporto.
Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp
- Un ampio database di modelli, che include opzioni comemodelli di piani di comunicazione emodelli di supporto clienti
- Creazione di una base di conoscenze attraversoDocumenti ClickUpche può connettersi direttamente alle vostre attività e ai flussi di lavoro
- Estese funzionalità di IA per automatizzare e migliorare il vostro lavoro e concentrarvi su attività più strategiche
- Versione di prova del piano Unlimited, Free Forever, per testare le funzioni principali per tutto il tempo necessario prima di impegnarsi
Limiti di ClickUp
- Non è un'alternativa all'Intercom specificamente progettata per il servizio clienti
- L'ampio set di funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento più lunga per i nuovi utenti
Prezzi di ClickUp
- Free Forever
- Unlimited: $7/mese per utente
- Business: $12/mese per utente
- Azienda: Contattare per i prezzi
- ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp al mese
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 3.800 recensioni)
Portate la vostra gestione delle relazioni con i clienti al livello successivo con ClickUp
Forse non è un'alternativa diretta a Intercom, ma ClickUp può diventare rapidamente un pezzo fondamentale della vostra collezione di strumenti per il servizio clienti.
A cominciare dalla gestione delle relazioni con i clienti. Con i modelli giusti, potete costruire la vostra base di conoscenze, monitorare i dati dei clienti e migliorare il vostro supporto clienti.
Ma soprattutto, ClickUp si distingue per essere uno strumento di software gratuito per il project management direttamente connesso al vostro supporto clienti. Invece di iniziare con una versione di prova gratuita che si trasforma rapidamente in una sottoscrizione mensile, questo software di supporto clienti non inciderà mai sul vostro budget fino a quando non ne avrete bisogno.
E naturalmente, grazie alle sue ampie funzionalità, è possibile gestire le vendite e le attività commerciali campagne di marketing proprio a fianco del vostro servizio clienti.
Pronti per iniziare? Create il vostro account ClickUp gratuito per portare il vostro supporto clienti a un livello superiore.