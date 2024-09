11 Migliori alternative a WhatsApp per comunicare meglio

Vi siete mai chiesti se WhatsApp sia davvero il miglior strumento di comunicazione?

Molti team si rivolgono a questo strumento per familiarità e ubiquità, soprattutto per i team globali, ma ben presto si trovano ad affrontare sfide come i problemi di sicurezza, le funzionalità/funzione limitate e la continua lotta per separare le chat personali da quelle professionali. Se avete vissuto questa esperienza, non siete i soli.

Avendo lavorato con diversi team alle prese con questi problemi, li ho aiutati a trovare strumenti più adatti alla comunicazione aziendale. E sono felice di condividere con voi ciò che ho imparato!

Io e il mio team abbiamo stilato un elenco delle 11 migliori alternative a WhatsApp. Queste opzioni offrono una maggiore sicurezza, un'opzione di condivisione dei file più fluida e funzionalità di collaborazione avanzate che aiutano a semplificare il lavoro e a mantenere organizzata la comunicazione.

Tuffiamoci!

**Cosa bisogna cercare in un'alternativa a WhatsApp?

Esiste un'alternativa ideale app per la messaggistica aziendale che fa terminare il lavoro in modo efficiente?

Lo scopo principale di un'app di messaggistica è di migliorare la collaborazione sul posto di lavoro in particolare per i team remoti e distribuiti. Tuttavia, dovrebbe anche includere funzionalità/funzione essenziali quali:

crittografia end-to-end : Il sistema sceltoapp per chattare in team dovrebbe essere dotata di crittografia end-to-end, in modo da garantire che i messaggi siano sicuri e accessibili solo ai destinatari previsti

: Il sistema sceltoapp per chattare in team dovrebbe essere dotata di crittografia end-to-end, in modo da garantire che i messaggi siano sicuri e accessibili solo ai destinatari previsti Compatibilità multipiattaforma : L'app deve essere in grado di sincronizzarsi senza problemi tra dispositivi Android, iOS e desktop

: L'app deve essere in grado di sincronizzarsi senza problemi tra dispositivi Android, iOS e desktop Condivisione di file e supporto multimediale : Sia che si tratti di condividere documenti o di inviare foto e video a un collega, l'app deve disporre di solide funzionalità di condivisione dei file

: Sia che si tratti di condividere documenti o di inviare foto e video a un collega, l'app deve disporre di solide funzionalità di condivisione dei file Voce e videochiamate : La possibilità di raggiungere i colleghi tramite messaggi vocali o rapide videochiamate per riunioni di StandUp o aggiornamenti del team è importante

: La possibilità di raggiungere i colleghi tramite messaggi vocali o rapide videochiamate per riunioni di StandUp o aggiornamenti del team è importante Chattare e collaborazione di gruppo: Dovreste essere in grado di gestire efficacemente le chat di gruppo e la collaborazione con i colleghicomunicazione del team con controlli amministrativi. Sebbene la maggior parte dei servizi di messaggistica offra funzionalità di chattare e videochiamare di gruppo, è fondamentale che la piattaforma sia di facile utilizzo e supporti, ove possibile, le videoconferenze del team.

Le 11 migliori alternative a WhatsApp

Ho testato diverse app di messaggistica, ognuna delle quali offre funzionalità/funzioni uniche. Sebbene molte abbiano i loro punti di forza, non tutte sono adatte per una comunicazione aziendale senza interruzioni o per un'esperienza di facile utilizzo. Per trovare il servizio di messaggistica giusto per il vostro team, è essenziale comprendere le vostre esigenze specifiche e le vostre necessità obiettivi di comunicazione .

Ecco un elenco curato delle 11 migliori app alternative a WhatsApp. Se siete alla ricerca di una migliore privacy, di una maggiore collaborazione di gruppo o di un nuovo approccio alla messaggistica, queste opzioni si distinguono per i loro vantaggi e funzioni.

1. ClickUp (migliore per la collaborazione in team, la messaggistica istantanea e la condivisione di video)

Il mio team utilizza ClickUp una piattaforma di produttività e messaggistica all-in-one per comunicare efficacemente e seguire i progetti. ClickUp è più di una semplice app di messaggistica; è una potente piattaforma di collaborazione che offre un intervallo di funzionalità/funzione per ottimizzare i flussi di lavoro e gestire i progetti.

invio di file, collegamenti, video, immagini e messaggi con testo ricco grazie alla funzione ClickUp Chat View_

Il Visualizzazione della chat ClickUp consente di riunire tutte le esigenze di messaggistica in un unico luogo. Ad esempio, ogni volta che ho bisogno di collaborare con il mio team su un particolare documento, posso inviare messaggi o taggarli con @menzioni per assegnare loro dei commenti. In questo modo possono lavorare sul documento in tempo reale, tenendomi al contempo aggiornato con le chat di gruppo.

Modello per messaggi istantanei ClickUp

Se volete iniziare, sfruttate il suo template pronto per l'uso modelli di piani di comunicazione pronti all'uso per gestire e monitorare le discussioni di gruppo. Con il Modello di messaggio istantaneo ClickUp è possibile centralizzare facilmente le conversazioni su più piattaforme in un unico luogo. Questo aiuta a:

Unificare le discussioni e le conversazioni del team in un unico luogo

Dare priorità alle conversazioni che necessitano di attenzione urgente

Assicurare che nessun messaggio venga perso o dimenticato

collaborate, fate brainstorming e catturate le idee del vostro team utilizzando le lavagne ClickUp

ClickUp è dotato di potenti funzionalità/funzione di collaborazione. Con Lavagne online di ClickUp posso fare immediatamente un brainstorming di gruppo per un particolare argomento o progetto. In questo modo posso catturare le idee del team, mappare le attività collegate in modo che abbiano un senso logico e convertire le note in compiti per ciascun membro del team.

Queste funzionalità/funzioni fanno di ClickUp un'alternativa a WhatsApp di grande dipendenza e un potente programma all-in-one software di comunicazione interna .

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Connessione con il proprio team tramiteClickUp Chattare. Inviate messaggi, condividete file e persino create attività direttamente dalla chat

Condividete facilmente con il vostro team video o spiegazioni dettagliate sullo schermo, utilizzando il fileClickUp Clipuno strumento per registrare lo schermo e inviare rapidi messaggi video

e inviare rapidi messaggi video Condividere file e documenti utilizzando funzionalità/funzione di controllo dell'accesso in sicurezza conClickUp Documentiecollaborare in tempo reale* Utilizzate la potenza diClickUp Brain, l'assistente IA, per portare la creazione di contenuti, la collaborazione e la comunicazione a un livello superiore

Connessione di ClickUp con più di 1.000 app di lavoro diverse per consolidare tutte le discussioni e le comunicazioni in un unico luogo

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento ripida a causa del numero elevato di funzionalità/funzione disponibili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Si aggiunge a qualsiasi piano a pagamento per $7 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (4.000+ recensioni)

2. Telegram (migliore per le discussioni di gruppo e la condivisione sicura di file)

via Telegramma Telegram è un'alternativa a WhatsApp nota per la sua forte enfasi sulla privacy e sulla sicurezza. Telegram è molto utilizzato per la condivisione di file.

Le sue funzionalità/funzione di sicurezza, come l'autodistruzione dei messaggi e le chat segrete, sono particolarmente impressionanti. Anche la messaggistica normale ha opzioni di privacy migliorate che vanno oltre quanto offerto da WhatsApp.

Inoltre, supporta chat di gruppo di grandi dimensioni, il che lo rende perfetto per la gestione del team e adatto a interazioni più ampie rispetto alle chiamate di gruppo e alle discussioni interne al team.

Le migliori funzionalità/funzione di Telegram

Un'app di messaggistica altamente sicura con crittografia end-to-end, funzionalità/funzione di chat segrete e molto altro per mantenere private le vostre chat

Costruire grandi comunità con Telegram, che supporta chat di gruppo con fino a 200.000 membri

Memorizzate messaggi e file nel cloud; accedete ad essi da più dispositivi senza problemi

Personalizzate il vostro gruppo o le vostre chat utilizzando temi e impostazioni di aspetto

Limiti di Telegram

Telegram supporta le videochiamate, ma le funzionalità/funzioni non sono così avanzate come quelle offerte da altre app

Prezzi di Telegram

**Gratis

Telegram Premium: 4,99 dollari al mese

Valutazione di Telegram e recensioni

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (6000+recensioni)

3. Wire (Migliori funzionalità/funzione di sicurezza di livello aziendale)

via Filo conduttore Wire è un'ottima alternativa a WhatsApp per le aziende che danno priorità alla riservatezza e alla conformità.

Offre la crittografia end-to-end su tutti i canali di comunicazione, compresi messaggi, videochiamate e condivisione di file. Questo lo rende una scelta eccellente per i team che gestiscono informazioni sensibili e che non hanno bisogno delle funzionalità/funzione avanzate di messaggistica offerte da altri servizi di chat.

Le migliori funzionalità/funzione di Wire

Crittografia end-to-end come standard per tutte le comunicazioni, per garantire la protezione dei dati in ogni passaggio

Utilizzate lo stesso account su più dispositivi contemporaneamente, rendendolo conveniente sia per l'uso personale che per quello professionale

Condivisione sicura dei file con i membri del team, grazie al supporto di diversi tipi di file

Sfruttare la potenza del suo framework open-source, dove il codice è pubblicamente disponibile per la revisione, fornendo un ulteriore livello di fiducia e trasparenza

Limiti del filo

Wire non offre molte integrazioni di terze parti come altre app di messaggistica, il che potrebbe limitare la sua efficacia nei flussi di lavoro più complessi

Sebbene Wire sia uno strumento potente, è meno conosciuto di altre app di messaggistica. Questo profilo più basso potrebbe rendere meno conveniente la comunicazione con i clienti o le connessioni aziendali esterne

Prezzi di Wire

Personale : Gratis

: Gratis Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (54 recensioni)

4.2/5 (54 recensioni) Capterra: 4.5/5 (69 recensioni)

4. Viber (il migliore per le videochiamate e l'audio)

via Viber Viber è una popolare app di messaggistica che offre chiamate vocali e videochiamate di alta qualità. È ideale per chi preferisce la comunicazione virtuale faccia a faccia piuttosto che la semplice messaggistica.

È particolarmente indicata per i team sparsi in tutto il mondo, poiché con Viber è possibile effettuare chiamate internazionali. Inoltre, offre funzionalità di messaggistica popolari come adesivi, GIF e la possibilità di inviare collegamenti, video, foto e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Viber

Effettuare chiamate vocali e videochiamate internazionali a una tariffa competitiva

Partecipare o creare chat di gruppo pubbliche per connettersi con persone che condividono i vostri interessi

Sincronizzazione di messaggi e chiamate su più dispositivi, sia su Android, iOS o desktop

Sicurezza in tutte le conversazioni grazie alla crittografia end-to-end per messaggi e chiamate

Limiti di Viber

La versione gratis di Viber include annunci pubblicitari, che alcuni utenti potrebbero trovare invadenti

Non dispone di alcune delle potenti funzionalità di messaggistica di gruppo e di collaborazione offerte dalle app di messaggistica più diffuse

Prezzi di Viber

**Gratis

Viber Out: A pagamento per le chiamate internazionali

Viber valutazione e recensioni

G2: NA

NA Capterra: 4.4/5 (4000+recensioni)

5. Lark (Migliore per le funzionalità/funzione di produttività integrate)

via Lark Lark va oltre la semplice comunicazione di base, come Google Messaggi o Facebook Messenger: è una suite di produttività completa, progettata per migliorare la qualità delle comunicazioni la gestione del team e collaborazione.

Combinando funzionalità/funzione come chat, videoconferenze, archiviazione cloud e collaborazione documentale, Lark è una buona alternativa a WhatsApp per i team che necessitano di una soluzione di comunicazione e produttività all-in-one.

Le migliori funzionalità/funzione di Lark

Accesso alle funzionalità di messaggistica standard e a funzioni di collaborazione come la modifica dei documenti, l'archiviazione cloud e la gestione delle attività, il tutto in un'unica piattaforma

Tradurre i messaggi all'interno delle app per colmare il divario linguistico

Videochiamate di gruppo di alta qualità con funzionalità di condivisione dello schermo

Tenere traccia di tutti i messaggi e le conversazioni con una cronologia illimitata dei messaggi

Limiti di Lark

L'ampio intervallo di funzionalità/funzione può rendere l'interfaccia di Lark opprimente, soprattutto per i nuovi utenti

Sebbene Lark offra molti strumenti integrati, non supporta molte integrazioni di terze parti come altre piattaforme

Il piano Enterprise può essere costoso per le piccole aziende

Prezzi di Lark

Starter: Free

Free Pro : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazione e recensioni di Lark

G2: 4.6/5 (147 recensioni)

4.6/5 (147 recensioni) Capterra: 4.4/5 (30 recensioni)

6. Signal (Migliore app di messaggistica incentrata sulla privacy)

via Segnale Signal è ampiamente riconosciuta per il suo commit in materia di privacy e sicurezza, che la rende una delle app di messaggistica più affidabili.

L'app Signal ha una piattaforma open-source che utilizza la crittografia end-to-end per tutti i moduli di comunicazione, garantendo la protezione dei messaggi, delle chiamate e persino dei metadati.

Le migliori funzionalità/funzione di Signal

Protezione da accessi non autorizzati grazie alla crittografia end-to-end per tutte le comunicazioni, compresi messaggi, chiamate vocali e videochiamate,

Esperienza d'uso pulita e sicura grazie all'interfaccia di Signal, completamente priva di pubblicità e che non monitora i dati dell'utente

Impostazione dei messaggi in modo che scompaiano dopo un determinato periodo di tempo, aggiungendo un ulteriore livello di sicurezza alle vostre conversazioni

Limiti di Signal

L'attenzione di Signal alla privacy si traduce in un minor numero di opzioni personalizzate rispetto ad altre app di messaggistica

Poiché è ancora relativamente nuova, la base di utenti di Signal è ancora inferiore a quella di app più tradizionali come WhatsApp, il che ne limita l'usabilità

Prezzi di Signal

**Gratis

Valutazione e recensioni del segnale

G2: 4.4/5 (400+recensioni)

4.4/5 (400+recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

7. Element (Migliore app di messaggistica con un protocollo di comunicazione decentralizzato)

via G2 Element è un'app di messaggistica decentralizzata costruita sul protocollo Matrice. Dà priorità alla privacy, alla sicurezza e al controllo dei dati per i team. A differenza delle app di messaggistica tradizionali, Element consente di scegliere dove vengono ospitati i dati, il che la rende una buona opzione per gli utenti che desiderano un maggiore controllo sulle proprie comunicazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Element

La struttura decentralizzata di Element consente di ospitare i dati su server o di scegliere un provider di fiducia, offrendo un controllo e una privacy senza pari

Sicurezza crittografata end-to-end per tutte le comunicazioni

Personalizzazione dell'app in base alle vostre esigenze, consentendovi di modificare l'app in base alle vostre preferenze specifiche

Utilizzarla su tutte le principali piattaforme, tra cui mobile, desktop e web, garantendo una comunicazione senza interruzioni

Limiti degli elementi

Il piano Free è disponibile per un massimo di 200 utenti per gruppo

La natura decentralizzata di Element potrebbe rendere più complessa la navigazione, soprattutto per i team non tecnici

Prezzi di Element

Starter : Free

: Free Business : €5 al mese per utente

: €5 al mese per utente Azienda : €10 per utente al mese

: €10 per utente al mese Sovereign: Prezzi personalizzati

Valutazione e recensioni degli elementi

G2: 4.3/5 (23 recensioni)

4.3/5 (23 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. Threema (Migliore app di messaggistica con elevate funzionalità/funzione di privacy)

via Threema Threema è un'app di messaggistica altamente sicura, progettata per massimizzare la privacy con un numero minimo di dati dell'utente. Ciò che mi è piaciuto di questa app è che, a differenza della maggior parte delle app di messaggistica, Threema non richiede un numero di telefono o un indirizzo email per registrarsi. È quindi una scelta eccellente per gli utenti che vogliono rimanere anonimi.

Tutte le comunicazioni su Threema sono crittografate end-to-end, compresi i messaggi di testo, le chiamate vocali, le videochiamate e la condivisione di file.

Le migliori funzionalità/funzione di Threema

Registrarsi e utilizzare l'app Threema senza fornire informazioni di identificazione personale, come numero di telefono o indirizzo email

Crittografia end-to-end in sicurezza per tutte le comunicazioni, per garantire la privacy dei dati

Creare sondaggi e inchieste anonime per i team all'interno delle chat

Beneficiare di rigide normative sulla protezione dei dati, che la rendono ideale per l'uso nella regione europea, in quanto aderisce al GDPR

Limiti di Threema

Threema richiede un acquisto una tantum, il che potrebbe scoraggiare gli utenti che preferiscono le app gratuite

Come altre app incentrate sulla privacy, Threema manca di alcune funzionalità avanzate presenti nelle app di messaggistica gratuite

Prezzi di Threema

Essenziale : $2 per utente al mese

: $2 per utente al mese Avanzato : $2,50 per utente al mese

: $2,50 per utente al mese Professionale: $3,50 per utente al mese

Valutazione e recensioni di Threema

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Discord (Migliore app per la creazione di comunità)

via Discord Discord è una popolare piattaforma di comunicazione orientata alle comunità di gioco o NFT. Le sue funzionalità di costruzione della comunità e le classiche funzioni di messaggistica, tra cui testo, voce e video, la rendono la piattaforma ideale per team, comunità e persino aziende.

L'app dispone anche di un supporto esteso per personalizzazioni e chatbot, che la rendono ideale per diverse esigenze. La funzionalità dei messaggi personali di Discord consente di connettersi a tu per tu con gli utenti della comunità, aiutandovi a costruire una solida rete nella vostra area aziendale.

Le migliori funzionalità/funzione di Discord

Organizzare e gestire la comunicazione in tempo reale all'interno di grandi gruppi o comunità utilizzando canali vocali e video dedicati

Creare più canali di testo all'interno di un server, assegnare ruoli con autorizzazioni diverse e gestire le discussioni in modo efficace

Integrazione con vari strumenti e servizi, come Spotify e Twitch, per migliorare l'esperienza della comunità

Condivisione dello schermo durante le videochiamate o le chiamate vocali

Limiti di Discord

L'intervallo di funzionalità/funzione e le opzioni di personalizzazione possono risultare eccessivi per i nuovi utenti, in particolare per quelli che non hanno familiarità con gli strumenti di gestione delle comunità

Alcuni utenti segnalano problemi di prestazioni con l'app, in particolare quando si gestiscono server di grandi dimensioni con molti utenti attivi

Prezzi di Discord

**Gratis

Discord Nitro Basic : $2,99 al mese

: $2,99 al mese Discord Nitro: $9,99 al mese

Valutazione e recensioni di Discord

G2: NA

NA Capitolare: 4.7/5 (400+recensioni)

10. KIK Messaggi (la migliore app di messaggistica gratis per comunità e gruppi pubblici)

via Google Play KIK Messenger è un'app web nota per la sua interfaccia semplice e l'attenzione all'anonimato dell'utente. A differenza di molte altre app di messaggistica, KIK non richiede un numero di telefono per iscriversi, consentendo agli utenti di registrarsi e comunicare solo con un indirizzo email o un nome utente.

Le migliori funzionalità/funzione di Kiki Messenger

Iscrivetevi e utilizzate l'app senza fornire un numero di telefono; mantenete la privacy e l'anonimato

Navigare senza problemi con un'interfaccia facile da usare

Accesso a funzionalità interattive come i chatbot per l'intrattenimento, l'informazione e l'utilità

Creare e gestire chat di gruppo con facilità; supportare discussioni tra più utenti

Limiti diKIK Messenger

Sebbene KIK non richieda un numero di telefono, in passato l'app è stata criticata per problemi di privacy e sicurezza

KIK potrebbe non essere l'ideale per l'uso professionale, in quanto è meta di gruppi di età più giovane per le discussioni di gruppo e la creazione di comunità

Prezzi di Kiki Messenger

Gratuito

Valutazione e recensioni diKIK Messenger

G2 : NA

: NA Capterra: NA

11. Skype (il migliore per le videochiamate integrate con portata globale)

via Microsoft Skype, che esiste dal 2003, è una delle app di messaggistica istantanea più antiche. Grazie alle sue solide funzionalità/funzione di messaggistica e alle capacità di effettuare chiamate vocali e videochiamate, mi ritrovo a tornare su questa app di tanto in tanto.

Skype si è evoluto rispetto alla sua iniziale focalizzazione sulle funzionalità di messaggistica e videochiamata. È particolarmente utile per le comunicazioni internazionali, grazie al supporto per le chiamate internazionali a basso costo e all'integrazione con altri prodotti Microsoft.

Le migliori funzionalità/funzione di Skype

Un'app di messaggistica affidabile con funzionalità/funzione di videochiamata di alta qualità

Effettuare chiamate internazionali con possibilità di sottoscrizione mensile o modello pay-as-you-go

Condivisione di file e documenti all'interno delle chat, con supporto di un ampio intervallo di tipi di file

Integrazione di discussioni e chattare con altri servizi Microsoft come Outlook e Office 365

Limiti di Skype

Skype è stato oggetto di critiche per problemi di privacy, in particolare per quanto riguarda la gestione dei dati e l'integrazione con il più ampio ecosistema Microsoft

Gli utenti talvolta segnalano problemi di prestazioni, come lag o problemi di connettività, in particolare durante le videochiamate

Prezzi di Skype

**Gratis

Credito Skype : A pagamento per le chiamate verso telefoni fissi e cellulari

: A pagamento per le chiamate verso telefoni fissi e cellulari Sottoscrizioni Skype: Piani mensili per chiamate illimitate verso paesi specifici

Valutazione e recensioni di Skype

G2: 4.3/5 (23.000+recensioni)

4.3/5 (23.000+recensioni) Capterra: 4.2/5 (450+recensioni)

