Le 5 migliori alternative a Workflowy & concorrenti (funzionalità/funzione, prezzi)

Siete mai stati davvero nel flusso delle cose?

Sono quei momenti in cui le idee fluiscono e si riesce a malapena a stargli dietro!

Quando questo accade, è bene avere accanto a sé un pratico elenco che vi aiuti a mettere insieme tutti questi pensieri.

Ed è qui che Workflowy può darvi una mano.

Si tratta di un'utile app per la creazione di elenchi con alcune capacità di gestione delle attività.

Tuttavia, l'app presenta alcuni limiti.

Ad esempio, Workflowy non offre la visualizzazione di mappe mentali e gli elenchi puntati non sono lo strumento di brainstorming più efficace. 🧠

È anche probabile che la maggior parte dei team cerchi delle alternative a Workflowy

ma non preoccupatevi, abbiamo stilato per voi una lista dei migliori strumenti alternativi

In questo articolo, vedremo brevemente cos'è Workflowy, i suoi limiti e i migliori strumenti alternativi cinque alternative a Workflowy che vi aiuteranno a padroneggiare il vostro workflow.

facciamo fluire questo articolo

3 motivi per cui vi serve un'alternativa a Workflowy

Workflowy è un gestore di attività online che aiuta i singoli e i team a creare più elenchi. È fondamentalmente un blocco note digitale che aiuta le persone a pianificare, prendere appunti, brainstorming piani di mastermind e altro ancora.

Ecco alcune delle caratteristiche chiave di Worklowy:

Creazione di elenchi annidati

Trascinare e rilasciare gli elementi del vostro elenco di attività per riordinarli

Zoom su un elemento per metterlo a fuoco 🔎

Tag e assegnazione di elementi

Abacheca in stile kanban per il piano delle attività

Tuttavia, anche se l'app ha una discreta capacità di prendere appunti, non tutto scorre in modo fluido.

Ecco tre inconvenienti di Workflowy che vi faranno passare a un'altra app:

1. Un piano gratis limitato

Il piano Free ha un limite di $$$a 250 mensili.

il problema?

Se si vuole usare l'app per il giornalismo, la scrittura o la presa di note complete, 250 elementi al mese probabilmente non bastano.

Tuttavia, è possibile aumentare questo numero segnalando gli amici (100 elementi per segnalazione).

ma cosa succede se il vostro animale domestico è il vostro unico amico?

Inoltre, il piano Free ha un limite di upload di file di 100MB.

È inoltre limitato a due opzioni di condivisione di base:

Accesso completo : gli utenti possono modificare e condividere il documento con altri

: gli utenti possono modificare e condividere il documento con altri **Solo visualizzazione: gli utenti possono solo visualizzare il documento

quindi è praticamente tutto o niente!

Diverse funzionalità/funzione essenziali, come bullet illimitati, backup su Dropbox e maggiori opzioni di personalizzazione, sono esclusive dell'account pro.

2. Manca di integrazioni essenziali

Workflowy non si integra con strumenti popolari come Jira , Salesforce, Trello , oppure Attività di Google .

La mancanza di integrazioni limita la possibilità di prendere solo note e non è possibile collegare le app preferite allo strumento.

3. Troppo semplice per una gestione complessa delle attività

Ecco tre motivi per cui l'app è inefficiente per la gestione di attività di grandi dimensioni:

A. Capacità di modifica del testo limitata e ricca di informazioni

Sebbene l'app supporti corsivi, sottolineature e grassetti, non offre font diversi, titoli o abbreviazioni di collegamenti.

B. Nessun promemoria automatico incorporato

L'app non ha alcun promemoria integrato promemoria per aiutarvi a gestire le attività quotidiane e aumentare la produttività. Immagino che dovrete affidarvi a Google Calendar per ricevere le promemoria. 🤷

C. Funzionalità/funzione di base per la collaborazione

Workflowy consente la condivisione di collegamenti con i compagni di squadra per collaborazione sui documenti , tagga i membri del team nelle note e consente di tenere traccia di ciò che è stato terminato.

Ma non dispone di funzionalità/funzione avanzate di collaborazione con il team, come l'aggiunta di commenti accanto ai documenti o l'opzione per annotare i PDF in modo collaborativo.

Inoltre, non esiste una funzionalità di messaggistica istantanea integrata.

quindi il vostro team dovrà comunicare alla vecchia maniera..._

no, non per posta

è qualcosa di ancora peggiore: via email!

Le 5 migliori alternative a Workflowy

Ecco le cinque migliori alternative a Workflowy che faranno scorrere la vostra creatività:

1. ClickUp

ClickUp è il dispositivo di valutazione più alta app per la presa di note e la produttività utilizzata da team ad alta produttività in piccole e grandi aziende.

Dall'aiutarvi a gestire il vostro tempo utilizzando il strumento nativo di monitoraggio del tempo che consente di impostare e monitorare i tempi di lavoro personali e aziendali obiettivi **ClickUp è l'ultimo strumento per aiutarvi a rimanere concentrati.

Ecco perché ClickUp è l'alternativa definitiva a Workflowy:

Prendete note, scrivete idee o annotate persino l'elenco settimanale della spesa con il programma ClickUp Blocco note .

Oppure copiare e incollare testi da qualsiasi punto del web, come un elenco di letture, un piano dei pasti, una ricerca e altro ancora.

Il vostro Blocco note è completamente privato, ma è possibile convertire le vostre idee brillanti in attività quando siete pronti, in modo che i membri del team possano lavorare con voi.

Ecco cos'altro si può fare con il blocco note:

Visualizzare la cronologia delle modifiche e ripristinarle

Portare con sé le proprie note tramite il file Estensione per Chrome Aprire una nota ed espanderla fino a riempire lo schermo

Trovare una parola chiave nelle note

Stampare le note

Oh, e potete sbarazzarvi del noioso testo normale con modifica del testo ricco .

È possibile:

Aggiungere tonnellate di emoji divertenti 📝

Aggiungere titoli, "virgolette", grassetto , sottolineatura, corsivo e altro ancora

, sottolineatura, corsivo e altro ancora Menzioni di attività

Evidenziazione della sintassi

Interpretare tonnellate di lingue con la formattazione dei blocchi di codice

Ha un po' di giornaliero da fare ?

Aggiungere semplicemente liste di controllo alle note.

È anche possibile aggiungere elementi nidificati alle note liste di controllo per un'ulteriore organizzazione e dettaglio.

a volte la vita capita e bisogna spostare alcune attività

Ecco perché ClickUp consente di trascinare e rilasciare gli elementi tra gli elenchi per riorganizzarli con facilità.

Dopo una lunga giornata di attività, avete bisogno di un modo semplice per riorganizzare i vostri Da fare! 💆

È anche possibile creare liste di controllo modelli e riutilizzarli senza perdere tempo.

E se avete una cena in famiglia e vi serve un po' di aiuto per fare la spesa, potete semplicemente assegnare quell'attività specifica a un singolo assegnatario . 🛒

E naturalmente, potete portare con voi i vostri Da fare quotidiani tramite l'app web, l'app desktop o la versione mobile app .

non preoccuparti, Homer; controlla l'applicazione se sei confuso

Altre funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Priorità delle attività: utilizzare i flag per indicare se un'attività è urgente, ad alta priorità, a normale priorità o a bassa priorità, in modo che i membri del team sappiano da dove iniziare

Correzione di bozze: velocizza i processi di approvazione assegnando commenti direttamente agli allegati delle attività

Attività ricorrenti: impostare pianificazioni ripetute per qualsiasi cosa che debba essere terminata più volte, come una riunione settimanale del team

Documenti: collabora con i compagni di squadra in tempo reale per creare wiki, note di riunione, guide per gli utenti e altro ancora

Promemoria: promemoria da cinque minuti fino a tre giorni prima della scadenza dell'attività

Modelli : utilizzare modelli per progetti personali , piano di eventi , project management e altro ancora per andare avanti

Mappe mentali: creare schemi visivi per i progetti futuri

Visualizzazioni : visualizzare le vostre attività quotidiane in un Elenco, bacheca kanban , Grafico Gantt o qualsiasi altro stile a scelta

visualizzare le vostre attività quotidiane in un Elenco, bacheca kanban , Grafico Gantt o qualsiasi altro stile a scelta Sequenza visualizzata: per vedere le attività in modo lineare e pianificare gli impegni quotidiani nel tempo

Visualizzazione del calendario : pianifica tutte le attività e le gestiscerisorse Sincronizzazione di Google Calendar: qualsiasi modifica apportata alle attività sincronizzate in una delle due app si rifletterà immediatamente in entrambe

pianifica tutte le attività e le gestiscerisorse

I vantaggi di ClickUp

Potente versione gratuita con utenti illimitati

Assegnazione di attività a assegnatari multipli in modo che i compagni possano lavorare insieme

Commenti assegnati assicurano che nessuna attività sfugga al controllo

Interfaccia di facile utilizzo con funzioni online e di modalità offline Inviate e ricevete email direttamente all'interno della vostra attività usando ClickApp Email Collega rapidamente attività collegate tra le aree di lavoro con relazioni tra le attività 50+ automazioni delle attività per semplificare i flussi di lavoro

Usare una scorciatoia da tastiera per usare un bel testo senza lasciare la tastiera

Aggiungere data di inizio e date di scadenza alle vostre attività per ottenere promemoria quando le cose devono essere terminate

Si integra con Evernote , Facebook, Assistente Google e altro ancora

Limiti di ClickUp

Nessuna vista Tabella nell'app per dispositivi mobili (ancora)

Controlla La tabella di marcia di ClickUp per vedere come stiamo risolvendo questi inconvenienti, e il nostro elenco completo di Alternative a ClickUp .

E già che ci siete, tuffatevi in uno scrigno di tesori di funzionalità/funzione che questa alternativa gratuita a Workflowy ha in serbo per voi!

Prezzi ClickUp

ClickUp offre tre prezzo piani:

Piano Free Forever :

Membri illimitati Attività illimitate 100MB di spazio di archiviazione E altro ancora

: Piano Unlimited ($5/mese per membro):

Tutte le funzionalità/funzione "gratis Visualizzazioni illimitate di elenchi, bacheche e calendari Integrazioni illimitate Obiettivi Portfolios E altro ancora

($5/mese per membro): Piano Business ($9/mese per membro):

Tutte le funzionalità/funzione illimitate Cartelle degli obiettivi Tutti i dashboard widget Tutte le Automazioni Ospiti extra Tempo in stato Monitoraggio avanzato del tempo Mappe mentali E altro ancora

($9/mese per membro):

Valutazioni dei clienti di ClickUp

G2: 4.7/5 (2000+ recensioni)

4.7/5 (2000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2000+ recensioni)

2. Note sulla mela

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/WMXImRLzUcWYn467EWMIf0HJwSi9c6bUAv8VDJjv2azzCim5jl90MyUqGuERnHt\_xIQFtm-KsLkyo\_Fy7MhJPyDMy3Quv3ZwEIAswbHiR7NY-fzvXNyJ26\_5cZSvdfyjzVAsqW4V

/$$$img/

Apple Notes è un'app di elenco per iOS. È possibile utilizzare questa app outliner su iPad, dispositivi mobili Apple, laptop o anche tramite browser.

Tuttavia, Apple Notes è solo un'app di base per prendere appunti e manca di funzionalità avanzate di gestione delle attività, come l'assegnazione di compiti e avvisi accattivanti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image8-12.gif minion /$$$img/

Funzionalità/funzione chiave di Apple Notes

Aggiungi ai preferiti o alle note più importanti per trovarli più facilmente

Aggiunta di allegati come foto, video o collegati al web alle note

Creare liste di controllo

Organizzare le note in cartelle

I professionisti delle note Apple

Invitare persone a collaborare alle note

Ricerca di note scritte a mano, digitate e immagini

Utilizza Face ID, Touch ID o una password per bloccare e usufruire delle note

Limiti delle note Apple

Non è disponibile un'app per Android

Non è possibile creare liste di controllo ricorrenti

Non è possibile evidenziare testi importanti

Prezzi delle note di Apple

Apple Notes è gratis. Ma se volete più spazio di archiviazione iCloud, i prezzi partono da 0,99 dollari/mese per 50 GB.

Valutazioni dei clienti per Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Notion è una app per prendere appunti con alcune funzionalità/funzione di base per il project management come bacheche kanban , attività assegnate e potenti integrazioni.

Tuttavia, è uno strumento di collaborazione inefficiente per i team più grandi, a meno che non vogliano utilizzarlo esclusivamente come strumento di software di base di conoscenza .

quale sarà la vostra **_nozione di questo strumento organizzativo _una volta verificate le sue funzionalità/funzione?

Vediamo:

Funzionalità/funzione chiave di Notion

Crea wiki di gruppo per consentire al team di accedere a tutto ciò che è necessario sapere sull'azienda o sul progetto

Dispone di tabelle Kanban, tabelle, elenchi e altro ancora

Creazione di note, liste di controllo e documenti

Menzioni e commenti per aiutarvi a terminare i lavori con altre persone, ovunque vi troviate

I vantaggi di Notion

Può aiutare a gestire i prodotti, i compiti delle risorse umane, le attività di marketing e altro ancora

Utilizzate l'app per Android o iOS per prendere note in viaggio

Può mappare le attività e le date di scadenza utilizzando la visualizzazione della sequenza temporale

Limiti di Notion

Limite a 50 modelli

Necessità di passare a un piano premium per accedere agli strumenti di amministratore e sicurezza

Nessuna autenticazione a due fattori per mantenere i documenti al sicuro

Prezzi di Notion

Notion ha tre piani tariffari:

Personale (gratis):

Pagine e blocchi illimitati Condivisione con cinque ospiti Sincronizzazione su tutti i dispositivi E altro ancora

(gratis): Personal pro ($5/mese):

Caricamenti di file illimitati Ospiti illimitati Cronologia delle versioni E altro ancora

($5/mese): Teams ($10/mese per membro):

Unlimitato numero di membri del team Area di lavoro collaborativa Autorizzazioni avanzate Strumenti per amministratori E altro ancora

($10/mese per membro):

Valutazioni dei clienti di Notion

G2: 4.5/5 (100+ recensioni)

4.5/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (200+ recensioni)

4. Microsoft OneNote

Microsoft OneNote è un programma gratuito per la gestione dei file app per prendere note . L'app dispone di note adesive virtuali, modelli per progetti ricorrenti e tag personalizzati.

Lo strumento è anche un ottimo strumento di Evernote alternativa.

Tuttavia, vorremmo aggiungere una nota: a volte i dati della web app impiegano un po' di tempo per sincronizzarsi o non si sincronizzano affatto con le app mobili.

dovrete fissare il vostro telefono e aspettare!

Funzionalità/funzione chiave di Microsoft OneNote

Rivedere le note con evidenziazioni o annotazioni a inchiostro

Condivisione e collaborazione sulle note

Utilizzate il clipper web di OneNote per salvare i contenuti con un solo clic

Modelli per budgeting, planner e tracker, schede e altro ancora

I professionisti di Microsoft OneNote

Registrare note audio, inserire video online e aggiungere file

Disponibile come app per dispositivi mobili iOS e Android

Organizzare il contenuto in pagine e sezioni

Limiti di Microsoft OneNote

La versione per Mac non supporta i tag personalizzati

Manca di integrazioni native con strumenti non Microsoft, come Salesforce, Calendly e altri

Non può annotare i file PDF

Prezzi di Microsoft OneNote

Microsoft OneNote è gratis.

Valutazioni dei clienti di Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1.000+ recensioni)

: 4.5/5 (1.000+ recensioni) Capterra: N/A

5. Dropbox Carta

Dropbox Paper è un sito di strumento di produttività che aiuta i team a fare brainstorming. Lo strumento consente di co-editare, aggiungere commenti, annotare, aggiungere immagini, video e suoni alle note del brainstorming, in modo da visualizzare completamente le idee.

Tuttavia, se volete usare l'app per lavoro, avrete bisogno di molta carta per questo strumento, dato che i piani a pagamento partono da $19,99/mese. 💵

sai come si dice: "Più carta, più problemi" 🤷

Funzionalità/funzioni chiave di Dropbox Paper

Creazione di verbali di riunione conelementi di azione e le menzioni del team

Assegnazione di compiti ai compagni di squadra e aggiunta di date di scadenza alle attività

Supporta modelli per il brainstorming,calendario dei contenuti, brief creativi e altro ancora

Annotare idee e scattare fotografie in movimento sul vostro dispositivo iOS o Android

Dropbox Paper pro

Collaborate ai documenti con i vostri colleghi

Il piano gratuito vi offre 2 GB di spazio di archiviazione gratis

Scegliete a quali file volete avere accesso quando siete offline

Limiti di Dropbox Paper

Ordinare e organizzare i file può essere impegnativo

Limitato a un utente nel piano Free

Poiché l'app è basata sul markdown, manca di alcune funzionalità avanzate di elaborazione testi, come il controllo ortografico integrato e una varietà di font

Prezzi di Dropbox Paper

Dropbox Paper ha sei piani:

Basic (gratis):

Fino a 3 dispositivi Trasferimento su Dropbox (fino a 100 MB) 1 utente 2 GB di spazio di archiviazione crittografato E altro ancora

(gratis): Plus ($11,99/mese per utente):

1 utente 2 TB (2.000 GB) di spazio di archiviazione crittografato Tutti i dispositivi di cui si ha bisogno Risparmiare spazio sul disco rigido con Dropbox Smart Sync E altro ancora

($11,99/mese per utente): Famiglia ($19,99/mese per famiglia):

Fino a 6 utenti Condivisione di 2 TB (2.000 GB) di spazio di archiviazione crittografato Cartella Family Room per la condivisione Fatturazione centralizzata E altro ancora

($19,99/mese per famiglia): Professionale ($19,99/mese per utente):

Un utente 3 TB (3.000 GB) di spazio Controlli avanzati per la condivisione Protezione dei file condivisi con watermarking di marca E altro ancora

($19,99/mese per utente): Standard ($15/mese per utente):

3+ utenti 5 TB (5.000 GB) di spazio Strumenti avanzati di condivisione e collaborazione Controlli dell'amministratore per un ulteriore supporto alla sicurezza E altro ancora

($15/mese per utente): Advanced ($25/mese per utente):

3+ utenti Spazio di archiviazione unlimitato Traffico e approfondimenti Ruoli di amministratore graduati E altro ancora

($25/mese per utente):

Valutazioni degli utenti di Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (oltre 4.000 recensioni)

4.1/5 (oltre 4.000 recensioni) Capterra: 4.4/5 (oltre 100 recensioni)

Non perdere il tuo flusso con Workflowy 🙅

Workflowy è uno strumento abbastanza decente quando si tratta di prendere note.

Tuttavia, ha un piano gratuito minimo.

Inoltre, il piano a pagamento non offre alcuna funzionalità avanzata di project management di cui i team hanno bisogno per portare a termine un progetto dall'inizio alla fine.

non è una situazione ideale se si sta cercando di documentare tutte le idee che stanno fluendo

Da fare menzione di alcune alternative vincenti a Workflowy, ClickUp si piazza al primo posto.🏆

Con ClickUp, avrete a disposizione un potente sistema di Struttura della gerarchia per aiutarvi a gestire il vostro flusso di lavoro con facilità, una struttura gerarchica Barra delle azioni in blocco che si può usare per apportare modifiche in blocco, e tonnellate di integrazioni per tutte le vostre esigenze.

Quindi perché non di entrare gratis in ClickUp oggi stesso per far fluire le cose senza intoppi!