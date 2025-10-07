10 modelli gratis di struttura di suddivisione delle risorse

In qualità di project manager, sai bene che un'efficace allocazione delle risorse può determinare l'esito positivo o il fallimento del tuo progetto. Una struttura di suddivisione delle risorse (RBS) è uno strumento potente che fornisce una visione chiara e gerarchica di tutte le risorse necessarie per l'esito positivo del tuo progetto.

In questo post ti presenteremo 10 modelli gratuiti di struttura di suddivisione delle risorse (RBS) che puoi iniziare a utilizzare immediatamente per:

Organizza le risorse del tuo progetto per tipo (ad es. manodopera, attrezzature, materiali) Identifica le carenze e le sovrapposizioni di risorse Stima i costi in modo più accurato Migliora la comunicazione con le parti interessate

Che tu stia gestendo un piccolo team o un progetto aziendale complesso, questi modelli ti aiuteranno a:

Visualizza le tue esigenze in termini di risorse a colpo d'occhio

Prendi decisioni informate sull'allocazione delle risorse

Effettua il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse durante l'intero ciclo di vita del progetto

Vediamo come questi modelli di RBS possono trasformare il tuo approccio al project management. Ma prima, spiegheremo brevemente cos'è un RBS e perché è fondamentale per l'esito positivo del progetto.

Cosa sono i modelli di struttura di suddivisione delle risorse?

Una struttura di suddivisione delle risorse (RBS) è uno strumento di gestione delle risorse che aiuta ad analizzare, classificare e visualizzare tutte le risorse necessarie per un progetto.

Una struttura di suddivisione delle risorse adeguata offre una visione chiara e organizzata delle risorse umane e non umane necessarie per ottenere risultati eccellenti nel progetto.

In parole semplici, un modello RBS è un grafico gerarchico, o un diagramma ad albero, che suddivide le risorse necessarie per un progetto in componenti più piccole e gestibili, tra cui:

Risorse umane : include le risorse necessarie, quali manager, membri del team e collaboratori esterni, specificandone i ruoli, le responsabilità e le competenze

Risorse materiali : consistono in elementi fisici quali materiali da costruzione, attrezzature e forniture

Risorse finanziarie : si concentra sull'allocazione dei fondi del progetto, garantendo un uso efficiente delle risorse finanziarie

Risorse informative : include risorse digitali quali sistemi informativi, strumenti, banche dati e ricerche necessarie per il processo decisionale

Risorse temporali: fondamentali per l’esito positivo, comprendono la gestione del tempo, la pianificazione e le sequenze per il raggiungimento delle attività cardine

Un modello RBS offre ai project manager un quadro comune per la pianificazione della capacità e l'allocazione delle risorse, aiutandoli a evitare futuri vincoli di risorse.

Che si tratti di gestire un progetto di costruzione, lo sviluppo di un software o una campagna di marketing, una struttura di suddivisione delle risorse (RBS) può essere personalizzata in base alle specifiche del tuo progetto.

Cosa rende valido un modello di struttura di suddivisione delle risorse?

Un buon modello di struttura di suddivisione delle risorse (RBS) contribuisce a rendere efficace il project management, offre visibilità agli stakeholder del progetto e organizza le risorse necessarie per completare e consegnare i progetti nei tempi previsti.

Ecco gli elementi chiave che rendono efficace un modello di struttura di suddivisione delle risorse:

Chiarezza e semplicità : il modello deve essere facile da comprendere e utilizzare, con un layout intuitivo che mostri chiaramente tutte le risorse

Categorizzazione completa : dovrebbe coprire tutti i tipi di risorse, comprese quelle umane, materiali, finanziarie, informative e di tempo. Ogni categoria dovrebbe essere chiaramente definita e suddivisa in componenti specifici

Struttura gerarchica : un modello di RBS efficace presenta le risorse in un formato gerarchico, rendendo facile capire come ogni risorsa si relaziona al progetto nel suo complesso. Questo aiuta a identificare le dipendenze e i potenziali colli di bottiglia

Flessibilità : il modello dovrebbe essere adattabile a diversi progetti e settori, consentendo una personalizzazione in base alle specifiche esigenze del progetto

Assegnazione delle responsabilità : dovrebbe includere sezioni per l'assegnazione dei ruoli alle risorse e delle responsabilità, assicurando che tutti sappiano chi è responsabile di cosa

Descrizioni dettagliate : ogni risorsa dovrebbe avere una descrizione dettagliata, che includa quantità, costi ed eventuali requisiti speciali

Aspetto visivo : un modello visivamente accattivante, con un codice di colore o altri ausili visivi, può renderlo più facile da leggere e comprendere

Facilità di aggiornamento: il modello dovrebbe essere facile da aggiornare man mano che il progetto procede, consentendo modifiche dinamiche nell'allocazione delle risorse

10 modelli gratis di struttura di suddivisione delle risorse

Una semplice ricerca su Google rivelerà tantissimi modelli di struttura di ripartizione delle risorse. Tuttavia, non tutti i modelli di struttura sono uguali.

Beh, abbiamo terminato il lavoro per te. Ecco i migliori modelli di struttura di ripartizione delle risorse per semplificare il project management:

1. Modello ClickUp per la gestione delle risorse umane

Scarica questo modello Abbina le risorse giuste al personale giusto con il modello ClickUp per la gestione delle risorse umane

Una gestione efficace delle risorse è fondamentale per qualsiasi azienda o organizzazione. Il modello ClickUp per la gestione delle risorse umane è progettato per aiutare le risorse umane a garantire che tutti siano allineati nella gestione del personale e nell'allocazione delle risorse.

Ecco come puoi utilizzare al meglio questo modello con le sue varie visualizzazioni integrate:

Visualizzazione della sequenza: pianifica le tempistiche di completamento delle attività

Visualizzazione dello stato delle revisioni: Tieni traccia di chi deve revisionare le attività e quando

Visualizza la Guida introduttiva : fornisci ai nuovi membri una panoramica del team e dei loro ruoli

Vista Carico di lavoro del team: Monitora il carico di lavoro di ciascun membro del team per evitare il sovraccarico di lavoro

Visualizzazione delle risorse: archivia e organizza le risorse necessarie per le attività

Stato delle attività: classifica le attività in Completate, In corso, Revisionate e Da revisionare per monitorare i progressi

Aggiornamenti sullo stato: tieni informati i membri del team aggiornando lo stato delle attività man mano che procedi

Monitoraggio e analisi delle attività: garantisci la massima produttività monitorando e analizzando regolarmente le attività

Questo modello è uno strumento completo per facilitare la gestione delle risorse e migliorare l'efficienza del team.

2. Modello di allocazione delle risorse di ClickUp

Scarica questo modello Effettua il monitoraggio delle risorse e della forza lavoro della tua azienda con il modello di allocazione delle risorse di ClickUp

Senza un modello adeguato per l'allocazione delle risorse, i progetti rischiano di diventare inefficienti e subire ritardi. È qui che entra in gioco il modello di allocazione delle risorse di ClickUp!

Questo modello ti aiuta a garantire un esito positivo del progetto assicurando che al progetto vengano assegnate le risorse, i tempi e il budget adeguati.

Ecco alcune delle funzionalità principali di questo modello:

Stati personalizzati: Crea attività con stati personalizzati (ad es. Revisione del cliente, Completato, In corso) per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento dell'allocazione delle risorse in modo efficace

Campi personalizzati: classifica e aggiungi attributi (ad es. budget totale, note sulle risorse, cliente, fasi del progetto) per gestire le risorse in modo efficiente

Viste personalizzate: accedi a diverse viste (ad es. Carico di lavoro del team, Guida introduttiva, Per progetto) personalizzate per le tue esigenze, per un facile recupero delle informazioni

Project management: utilizza funzionalità come le reazioni ai commenti, i tag, le attività secondarie annidate e le email per migliorare il monitoraggio dell'allocazione delle risorse

Un modello efficiente per l'allocazione delle risorse ti aiuta a garantire un lavoro di alta qualità nel progetto, assegnando le risorse giuste.

Puoi anche utilizzare il software di gestione delle risorse di ClickUp per creare una struttura di suddivisione delle risorse (RBS) per i tuoi progetti.

Sfrutta le risorse aziendali, il monitoraggio del tempo e la gestione dei moduli in un unico posto con il software di gestione delle risorse di ClickUp

Ecco come può esserti d'aiuto:

Identifica le risorse necessarie per ogni attività secondaria (ad es. sviluppatori, progettisti, tester).

Assegna i membri del team a attività specifiche per garantire la responsabilità e monitorare lo stato dei progressi

Definisci le scadenze per ogni attività per mantenere il progetto in linea con i tempi previsti. ClickUp ti consente di impostare le date di scadenza delle attività e gestire efficacemente le sequenze

Utilizza la vista Carico di lavoro per allocare le risorse in modo efficiente. Monitora la capacità del team e bilancia i carichi di lavoro tra i vari progetti Monitora la capacità del team e bilancia i carichi di lavoro tra i vari progetti

Leggi anche: Scopri come gestire diversi tipi di risorse di project management .

3. Modello di pianificazione delle risorse di ClickUp

Scarica questo modello Assegna e visualizza le risorse con il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp

La pianificazione delle risorse è uno dei primi passaggi del project management perché garantisce che tutte le risorse necessarie siano identificate, assegnate e programmate prima dell'esecuzione del progetto.

Il modello di pianificazione delle risorse di ClickUp ti aiuta ad adottare un approccio proattivo per prevenire carenze, evitare conflitti e ottimizzare l'utilizzo delle risorse. Stabilendo un piano delle risorse chiaro, i team possono fissare sequenze realistiche, gestire i budget in modo efficace e migliorare il coordinamento e l'esito positivo del progetto.

Questo modello è ricco di potenti funzionalità/funzioni che possono aiutarti a:

Prevenire l'allocazione eccessiva delle risorse : assicurati che le risorse vengano utilizzate in modo efficiente, evitando l'allocazione eccessiva e il burnout

Ottimizza i risultati dei progetti : aumenta il numero di progetti completati entro un determinato periodo di tempo ottimizzando l'utilizzo delle risorse

Identifica e risolvi i conflitti : individua tempestivamente i potenziali conflitti relativi alle risorse e sviluppa strategie efficaci per affrontarli

Allineamento con gli obiettivi aziendali: Migliora l'allineamento organizzativo con gli obiettivi e le finalità aziendali attraverso un'efficace pianificazione del carico di lavoro

4. Modello di matrice delle risorse del progetto ClickUp

Scarica questo modello Tieni traccia e gestisci le risorse con il modello di matrice delle risorse del progetto di ClickUp

Una pianificazione efficace delle risorse è fondamentale per i progetti, poiché determina il costo totale previsto delle risorse.

Una matrice delle risorse di progetto può aiutarti a visualizzare e gestire facilmente le risorse necessarie per ogni progetto, garantendo una migliore organizzazione e risultati ottimali.

Il modello di matrice delle risorse del progetto di ClickUp ti consente di:

Visualizza il fabbisogno di risorse: Visualizza le esigenze di risorse in più progetti

Gestisci i carichi di lavoro e la capacità: supervisiona il carico di lavoro e la capacità dell'intero team

Ottimizza la collaborazione del team: Assicurati che tutti siano allineati e lavorino insieme in modo efficace

Offre inoltre numerosi altri vantaggi:

Panoramica completa delle risorse: offre una visione dettagliata di tutte le risorse disponibili per un progetto

Uso efficiente delle risorse: effettua il monitoraggio della disponibilità e dell'utilizzo per garantire che le risorse siano impiegate in modo efficace

Sequenza accurata del progetto: Aiuta a mantenere una sequenza precisa per il completamento del progetto

Migliore comunicazione con gli stakeholder: facilita una comunicazione più semplice e chiara con gli stakeholder

5. Modello ClickUp per il carico di lavoro dei dipendenti

Scarica questo modello Gestisci in modo efficiente il carico di lavoro del team con il modello ClickUp per il carico di lavoro dei dipendenti

Stai decidendo se accettare lavoro aggiuntivo o nuovi progetti? Non cercare oltre! Il modello ClickUp per il carico di lavoro dei dipendenti ti consente di gestire in modo efficiente il carico di lavoro del tuo team assegnando la capacità su base settimanale.

Ecco come puoi utilizzare questo modello:

Passaggio 1: Inizia analizzando le attività e i ruoli di ciascun membro del team. Suddividi i loro compiti in categorie generali (come project management, comunicazione con il cliente e ricerca). Usa assegnare loro dei pesi percentuali IniziaSuddividi i loro compiti in categorie generali (come project management, comunicazione con il cliente e ricerca). Usa la vista Tabella di ClickUp per creare un elenco di attività e

Passaggio 2: Una volta identificate le attività e i ruoli specifici, stima quanto tempo richiederà ciascuna attività. Puoi esprimere la stima in ore o in giorni. Visualizza queste stime utilizzando Una volta identificate le attività e i ruoli specifici,Visualizza queste stime utilizzando i grafici Gantt di ClickUp

Fase 3: Definisci chiaramente le aspettative relative al completamento delle attività. Specifica le scadenze e le conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse. Assicurati che tutti i membri del team siano a conoscenza di queste aspettative. Utilizza Definisci chiaramenterelative al completamento delle attività. Specifica le scadenze e le conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse. Assicurati che tutti i membri del team siano a conoscenza di queste aspettative. Utilizza le attività cardine di ClickUp per impostare le scadenze e creare una sequenza per il completamento delle attività

Passaggio 4: Sulla base delle attività, dei ruoli e delle aspettative delineati, assegna attività specifiche ai membri del team. Sii trasparente su chi è responsabile di ciascuna attività e stabilisci scadenze realistiche. Gestisci l'assegnazione delle attività utilizzando Sulla base delle attività, dei ruoli e delle aspettative delineati,Sii trasparente su chi è responsabile di ciascuna attività e stabilisci scadenze realistiche. Gestisci l'assegnazione delle attività utilizzando la vista Bacheca di ClickUp

Passaggio 5: Monitora regolarmente i progressi per assicurarti che le attività vengano completate in tempo. Imposta controlli, promemoria e aggiornamenti automatici. Crea Imposta controlli, promemoria e aggiornamenti automatici. Crea attività ricorrenti in ClickUp per tenere sotto controllo i progressi e usa le automazioni di ClickUp per ricevere promemoria puntuali

6. Modello di lavagna online per la pianificazione a ritroso di ClickUp

Scarica questo modello Pianifica e visualizza le tempistiche delle attività con il modello di gestione delle risorse a ritroso di ClickUp

La pianificazione a ritroso è una tecnica di project management in cui la sequenza del progetto viene pianificata al contrario, partendo dall'obiettivo finale e procedendo a ritroso fino al presente. Questo metodo garantisce che tutte le attività e le risorse necessarie vengano identificate e assegnate in modo efficiente per rispettare la scadenza finale.

Il modello di lavagna online per la pianificazione a ritroso di ClickUp è un modello di pianificazione delle risorse a ritroso orientato all'utilità che aiuta a individuare le attività cardine, gestire le dipendenze e garantire il raggiungimento puntuale degli obiettivi di progetto, riducendo il rischio di problemi dell'ultimo minuto.

Questo modello ti aiuta a:

Pianifica i passaggi da intraprendere: Individua e definisci i passaggi specifici necessari per raggiungere gli obiettivi del progetto

Tieni traccia dello stato del team: utilizza strumenti visivi per monitorare lo stato e assicurarti che le attività del progetto procedano secondo i piani

Gestisci le attività: suddividi le attività complesse in attività cardine più piccole e più gestibili

Valuta ogni passaggio: acquisisci una chiara comprensione di come ogni passaggio contribuisca all'esito positivo complessivo del progetto

Dal brainstorming delle idee alla definizione degli obiettivi del progetto, questo modello ti consente di avere il controllo su tutti gli elementi chiave per il completamento di esito positivo del progetto.

7. Modello di suddivisione del lavoro di ClickUp

Scarica questo modello Effettua facilmente il monitoraggio dei risultati attesi con il modello di struttura di suddivisione del lavoro di ClickUp

Il modello di struttura di suddivisione del lavoro di ClickUp ti consente di organizzare progetti complessi in attività gestibili. Descrive in dettaglio ogni passaggio per garantire chiarezza, migliorare il coordinamento del team ed evitare che alcune attività vengano trascurate.

Il modello di struttura di suddivisione del lavoro ti consente di:

Ottieni una panoramica completa degli elementi essenziali del progetto, quali risultati attesi, attività e tempistiche, per ottimizzare il processo di pianificazione del progetto

Individua in anticipo i punti di forza e i potenziali colli di bottiglia e definisci una strategia per prepararti a situazioni impreviste

Crea attività con stati personalizzati (ad es. "Da fare", "In corso", "Completato") per effettuare il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto in modo efficace

Classifica le attività e aggiungi gli attributi pertinenti (come priorità, data di scadenza o assegnazione al team) per gestire i progetti in modo efficiente. Inizia utilizzando la vista Lavagna online di ClickUp. Personalizzala in base al tuo flusso di lavoro specifico, incorporando altre viste secondo necessità

Sfrutta le funzionalità di monitoraggio del tempo , i tag, gli avvisi di dipendenza e le notifiche via email. Tieni tutti informati e migliora il project management complessivo del progetto

Stima con precisione i costi del progetto e l'allocazione delle risorse per massimizzare l'efficienza

8. Modello di piano Pi di ClickUp

Scarica questo modello Crea un piano completo per qualsiasi progetto con il modello di pianificazione Pi di ClickUp

Con questo modello di pianificazione Pi, puoi guidare il tuo team verso un obiettivo comune e selezionare le storie su cui concentrarsi durante un determinato sprint. Questo modello offre una visione chiara del backlog del tuo team, inclusi carico di lavoro, capacità e potenziali rischi, per ottimizzare la pianificazione dello sprint.

Il modello di pianificazione Pi di ClickUp è uno strumento interattivo progettato per aiutare i team a:

Suddividi le attività: Semplifica le attività complesse in parti più piccole e gestibili

Organizzati per maggiore chiarezza : suddividi le attività nei rispettivi sprint in base alla priorità per una migliore comprensione e concentrazione

Assegnazione delle risorse: pianifica e assegna le risorse in modo efficace per garantire un esito positivo dell'esecuzione del progetto

Questo modello di lavagna bianca offre anche le seguenti funzionalità/funzioni:

Monitoraggio personalizzato delle attività: crea stati personalizzati per monitorare con precisione lo stato di avanzamento degli sprint e dei progetti

Organizzazione flessibile: utilizza i campi personalizzati per classificare e aggiungere dettagli, garantendo una pianificazione e una visualizzazione efficaci del progetto

Punti di vista versatili : crea il tuo flusso di lavoro ClickUp ideale partendo da questo modello e personalizzandolo con le visualizzazioni Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario

Gestione completa del project management: Migliora la pianificazione dei progetti con tag, avvisi di dipendenza, notifiche via email e altri strumenti essenziali

9. Modello Excel per la pianificazione delle risorse di Tactical Project Manager

tramite Tactical Project Manager di project management

Sfrutta il modello Excel per la pianificazione delle risorse di Tactical Project Manager per garantire un esito positivo del progetto grazie a un utilizzo ottimale delle risorse.

Questo modello di struttura di suddivisione delle risorse ti consente di gestire i carichi di lavoro e assegnare l'attività giusta alle persone giuste al momento giusto.

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni più apprezzate di questo modello:

Genera automaticamente un foglio di pianificazione completamente formattato per il periodo di tempo desiderato. Visualizza i membri del team e gli incarichi dei progetti in un layout intuitivo

Gestisci l'elenco dei tuoi progetti e assegna i dipendenti a progetti specifici. Lo strumento genera un foglio di pianificazione in base ai dati inseriti.

Tieni traccia delle ore fatturabili senza sforzo. Monitora le ore fatturabili per una reportistica chiara ai clienti

Effettua il monitoraggio delle ripartizioni settimanali delle risorse per un'allocazione informata dei progetti

Tieni conto delle festività e delle assenze; effettua il monitoraggio con il progetto "Vacanze/Giorni di ferie"

Utilizzando questo modello di pianificazione delle risorse, otterrai un quadro completo del carico di lavoro del tuo team e potrai elaborare una strategia per ottenere la massima efficienza da ciascun membro del team, garantendo risultati di progetto eccellenti.

10. Modello per la pianificazione delle risorse in Fogli Google di Google Workspace Marketplace

tramite Google Workspace Marketplace

Il modello di pianificazione delle risorse di Fogli Google di Google Workspace Marketplace è un modello di project management orientato alle funzionalità, molto apprezzato dagli analisti aziendali e dai responsabili di progetto.

Dal controllo del budget al monitoraggio delle attività, dalla pianificazione del progetto alle categorie di risorse, questo modello offre numerose funzionalità/funzioni che ti consentono di tenere sotto controllo le principali metriche di project management.

Ecco alcune delle funzionalità/funzioni più potenti di questo modello disponibile nella versione gratis:

Struttura di suddivisione del lavoro : pianifica, assegna ed esegui al meglio grazie a una panoramica completa delle attività e delle sottoattività

Tieni traccia dei progressi : sfrutta i diagrammi di Gantt, gli avvisi colorati e le funzionalità di monitoraggio dello stato delle attività per avere sempre sotto controllo lo stato delle attività

Gestisci il tempo: utilizza le linee temporali per visualizzare e modificare le date di inizio e di fine e aggiungi le attività cardine per completare le fasi importanti del progetto nei tempi previsti

Questo modello di struttura di project management ti consente di gestire l'ambito del progetto e sviluppare strategie importanti per garantire i risultati desiderati.

Scegli il modello di struttura di suddivisione delle risorse più adatto

La gestione delle risorse del progetto può spesso sembrare un compito arduo, ma disporre degli strumenti giusti può fare la differenza. I 10 modelli gratuiti di struttura di suddivisione delle risorse che abbiamo presentato oggi sono progettati per chiarire e snellire i flussi di lavoro, migliorare le strutture di suddivisione del lavoro e garantire un'allocazione efficiente delle risorse.

Dalle versatili funzionalità di monitoraggio delle risorse, agli strumenti di project management e ai modelli di pianificazione di ClickUp, fino alle soluzioni pratiche offerte da Excel e Fogli Google, questi strumenti possono aiutarti ad avere una panoramica completa delle esigenze e dello stato del tuo progetto.

Ma ClickUp non offre solo una delle più vaste raccolte di modelli per la pianificazione delle risorse. È inoltre ricco di funzionalità per il project management, come ClickUp Docs, ClickUp Whiteboards e il software di gestione delle risorse ClickUp.

Sfruttando queste funzionalità/funzioni, potrai migliorare la comunicazione all'interno del tuo team, evitare limitazioni di risorse e mantenere i tuoi progetti sulla strada giusta per la loro completa realizzazione con esito positivo.

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