Come creare un modulo in Excel (Guida 2024)

Cosa sono i moduli Excel?

Un modulo Excel è uno strumento per la raccolta di dati da Microsoft Excel . Si tratta fondamentalmente di una finestra di dialogo contenente campi per un singolo record.

In ogni record si possono inserire fino a 32 campi e le intestazioni delle colonne del foglio di lavoro di Excel diventano i nomi dei campi del modulo.

Quali sono i vantaggi dell'uso di un modulo di voce di Excel?

Ora Excel non è facile.

Le sue infinite celle rendono difficile capire dove inserire i dati.

come cercare di capire cosa significa "mite" quando si conoscono e si amano solo le salse piccanti!

È per questo che le persone usano i moduli di Excel per inserire rapidamente i dati nei campi giusti senza dover scorrere su e giù per l'intero foglio di lavoro.

Non è più necessario inserire dati in un foglio Excel riga dopo riga..

Ora è necessario convertire i nomi delle colonne in una tabella.

Basta selezionare le colonne intestazioni > fare clic su Inserisci > Tabelle > Tabella.

Si aprirà una piccola finestra di dialogo. Assicurarsi di spuntare la casella di controllo La mia tabella ha intestazioni.

Fare clic su OK, e si dovrebbe ottenere una tabella Excel come mostrato nell'immagine seguente.

Qui è possibile regolare la larghezza della colonna in dipendenza dei dati che il campo può contenere.

Passaggio 2: Aggiungere l'opzione modulo di voce alla barra multifunzione di Excel

Osservate bene il vostro foglio di lavoro Excel.

Controllate la riga di schede e icone nella parte superiore della finestra di Excel (barra multifunzione). Non troverete l'opzione per l'utilizzo di un modulo di voce in nessuna scheda della barra multifunzione.

Non preoccupatevi. È perfettamente normale.

È necessario aggiungere l'opzione "modulo" al foglio Excel ribbon. Da fare:

Fate clic con il tasto destro del mouse su una qualsiasi delle icone esistenti nella barra multifunzione o nella barra degli strumenti

Fare clic su Personalizza la barra multifunzione .

. Si aprirà la finestra di dialogo Opzioni di Excel

Selezionate Tutti i comandi dall'elenco a discesa

Scorrere l'elenco dei comandi e selezionare Forme

Fare clic su Componente aggiuntivo

Da fare? Se sì, congratulazioni!

Se non vi ha permesso di aggiungere il pulsante o l'opzione del comando Modulo, fate clic su Nuovo Tab > Nome > Nome 'Modulo' >cliccate su OK.

Quindi, fare clic su Nuovo gruppo > Aggiungi.

Assicurarsi che l'opzione Form sia selezionata quando si fa clic su Aggiungi.

E questo è tutto! Avete finalmente completato l'aggiunta dell'icona Form alla barra multifunzione.

Per accedervi rapidamente nella cartella di lavoro, fare clic su Barra degli strumenti ad accesso rapido nella stessa finestra di dialogo Opzioni di Excel utilizzata in precedenza.

Selezionare Form sotto Tutti i comandi e fare clic su Aggiungi. Quindi, premere Invio.

E voilà!

Noterete che il pulsante o icona Modulo appare nell'area verde in cima alla cartella di lavoro di Excel nella barra degli strumenti di accesso rapido.

Passaggio 3: inserire i dati del modulo

Ora è possibile fare clic su qualsiasi cella della tabella e poi sull'icona Modulo per inserire i dati del modulo.

Si aprirà una finestra di dialogo con i nomi dei campi e alcuni pulsanti come Nuovo, Cancella, Ripristina e Pulsante criteri.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/05/image10-5.png inserire i dati del modulo /%img/

Si tratta di un modulo personalizzato di inserimento dati basato sui campi personalizzati.

Inserire i dati desiderati nei campi e fare clic sul pulsante del modulo Nuovo.

I dati dovrebbero apparire nella tabella di Excel.

Fare clic su Chiudi per uscire dalla finestra di dialogo e visualizzare la tabella dei dati.

Ripetere la procedura finché non si sono inseriti tutti i dati desiderati.

Passaggio 4: Limitare la voce dei dati in base alle condizioni

Se il modulo per la salsa piccante contiene determinati criteri o regole per la compilazione dei campi, la convalida dei dati può essere utile. Essa assicura che i dati dei vostri clienti siano conformi ad alcune condizioni.

Ad esempio, volete che il campo di feedback sulla salsa accetti solo testi brevi. Si può quindi creare una regola di convalida dei dati per consentire solo una specifica lunghezza del testo.

Se un cliente inserisce un feedback di lunghezza superiore a quella desiderata, non sarà ammesso e vedrà un errore.

Ecco come si possono impostare queste condizioni di controllo del modulo di voce:

Selezionate la cella o le celle in cui volete aggiungere una regola di convalida dei dati. In questo esempio, abbiamo selezionato le celle della colonna feedback ( D2-D5 )

) Fare clic sulla scheda Dati > icona Convalida dati > selezionare Convalida dati dall'elenco a discesa

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Convalida dati. In Impostazioni, selezionare Lunghezza testo dal menu a discesa Consenti. Scegliere quindi la condizione relativa alla lunghezza del testo in Dati e il numero di caratteri. Fare clic su OK per applicare le regole

In questo caso abbiamo scelto la condizione "meno di" e abbiamo impostato il limite di caratteri di feedback a un massimo di "10".

Ora, quando si utilizza la voce per inserire un testo nel feedback, il modulo e se non si tratta di un testo di meno di dieci caratteri, non sarà consentito.

Verrete avvisati con un suono e con questo messaggio di errore.

Ma questo è solo un esempio.

Non impedite ai vostri clienti di cantare le lodi della vostra salsa! 😛

La convalida dei dati serve solo a garantire che le persone non inseriscano dati sbagliati nei campi.

Che succede se qualcuno inserisce il feedback "amazing" nel campo del nome?

Ottima idea per un nome, ma nessun aiuto per i vostri lavori di raccolta dati! 😜

Passaggio 5: Iniziare a raccogliere i dati

Ora è possibile raccogliere i dati utilizzando una delle seguenti opzioni:

Chiedere ai personalizzati di compilare il modulo condividendo con loro il file Excel. Invitarli utilizzando il loro indirizzo email o copiare e condividere il collegato al foglio di calcolo

Inviare una copia del modulo come allegato all'email

Compilare voi stessi i dati man mano che i clienti vi forniscono il feedback

Tutte queste opzioni sono disponibili facendo clic su condivisione nell'angolo in alto a destra del foglio.

Nota_: Questo processo è diverso dalla creazione di un modulo personalizzato utilizzando_Excel VBA (Visual Basics for Application)._Excel VBA è un linguaggio di programmazione di Microsoft Excel utilizzato per automatizzare attività ed eseguire altre funzioni come creare una casella di testo , _formulario utente , ecc.

il modulo utente di Excel VBA non è un'opzione ideale, poiché è ancora più complicato da configurare

3 Limiti della creazione di moduli in Excel

Da fare, Excel velocizza il processo di creazione dei moduli il processo di voce dei dati utilizzando la funzione Modulo.

Tuttavia, non lo rende divertente e questo è solo uno dei suoi limiti.

Ecco altri limiti che potrebbero farvi riconsiderare l'uso di un modulo di voce di Excel:

1. Restrizioni alla formula

Le formule di Excel hanno diviso il mondo in due team.

Una lo trova comodo, l'altra lo trova impossibile.

come alcune persone amano le salse piccanti mentre altre preferiscono qualcosa di più dolce

Ma con i moduli, non è possibile inserire una formula di Excel in un campo del modulo.

Non è possibile.

Allora perché usare Excel?

2. Limite del campo

È chiaro che c'è un limite al numero di campi che possono essere presenti in un modulo di Excel.

da fare quando si vogliono più di 32 colonne (campi)?

Non sarebbe più facile avere uno strumento che non sia complesso come MS Excel e che non limiti i campi?

3. Non è il modulo più facile da usare

Excel può essere difficile per molti utenti a causa delle diverse funzioni e regole.

Per creare moduli in Excel, è necessario aggiungere una funzionalità/funzione alla barra degli strumenti.

Come mai Excel si nasconde?

E non è assolutamente facile da usare per gli utenti Mac.

perché indovinate un po'?

Il comando modulo non esiste nemmeno nella versione Mac! *{\an8}Scoff!

