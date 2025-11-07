Le 10 migliori alternative e concorrenti di Miro nel 2026

Miro è stata una scelta popolare per le lavagne online, ma man mano che le tue bacheche si riempiono, spesso si trasformano in tele disordinate. I post-it si moltiplicano, ma la vera collaborazione si blocca. E se stai gestendo progetti complessi o hai bisogno di un maggiore controllo sulla struttura e sui costi, Miro può iniziare a sembrarti limitante.

Diverse alternative a Miro offrono solide funzionalità di collaborazione visiva. Se cerchi funzionalità di creazione di diagrammi, Creately è un'ottima scelta. Per la collaborazione integrata con il design, ClickUp si distingue. Mural è un'altra valida opzione, in particolare se il tuo team lavora all'interno dell'ecosistema Microsoft, insieme a Microsoft Lavagna online. ClickUp offre anche strumenti di collaborazione visiva, tra cui lavagne online e mappe mentali, rendendolo un'ottima opzione all-in-one per i team che desiderano gestire i progetti e il brainstorming su un'unica piattaforma. Anche Lucidchart e Whimsical sono scelte popolari nel settore delle lavagne online. Che si tratti di una migliore personalizzazione, di passaggi di progetto più fluidi o di prezzi più convenienti, questi concorrenti di Miro intervengono dove Miro non è all'altezza. Abbiamo raccolto le migliori opzioni per i team che desiderano una collaborazione visiva senza sentirsi sopraffatti. 👇

Limiti di Miro

Pur apprezzando le funzionalità/funzioni collaborative di Miro, non ci piacciono affatto i seguenti aspetti che lo rendono inaccettabile:

Caos sulla bacheca: man mano che le bacheche si riempiono, possono diventare un po' opprimenti, rendendo più difficile mantenere le sessioni concentrate e di alta produttività

Complessità per i team di grandi dimensioni: la gestione dei ruoli e delle autorizzazioni degli utenti può richiedere molto tempo nei team più grandi e la piattaforma potrebbe non scalare come previsto per le esigenze dell'azienda

Comandi e interfaccia poco intuitivi: i comandi di Miro sono poco intuitivi, specialmente quando si utilizza un mouse o un trackpad, causando frustrazione durante la navigazione o la modifica

Problemi di prestazioni sulle bacheche di grandi dimensioni: le prestazioni di Miro risentono del riempimento delle bacheche con contenuti quali immagini, video e post-it, rendendo le bacheche di grandi dimensioni lente da navigare e frustranti da usare, il che ostacola la produttività

Panoramica delle alternative a Miro

Ecco una tabella che riepiloga come le funzionalità/funzioni di collaborazione e project management dei progetti delle alternative a Miro offrano prestazioni migliori:

Strumento Funzionalità principali Ideale per Prezzi* ClickUp – Lavagne bianche basate sull'IA + documenti, attività, chat – Trasforma le idee della lavagna in attività – Automazioni, modelli, mappe mentali – Condivisione esterna + sovrapposizioni Gantt/Sequenza Ideale per team di piccole e grandi aziende che necessitano di una collaborazione visiva basata sull'IA integrata nell'esecuzione dei progetti Piano Free disponibile; personalizzazioni disponibili per le aziende Mural – Tela infinita, modelli, post-it, timer – Collaborazione con ospiti senza accesso completo – Strutturazione tramite IA e raggruppamento delle note Ideale per team creativi e facilitatori che organizzano workshop di progettazione in remoto o ibridi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Lucidchart – Sincronizzazione dei dati in tempo reale, collaborazione multiutente – Drag & drop per diagrammi di flusso, organigrammi, flussi di lavoro – Modalità presentazione ed esportazione su diverse piattaforme Ideale per grandi team tecnici e aziendali che devono mappare sistemi complessi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 9 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Creately – Diagrammi + strumenti per progetti e database – Diagrammi di Gantt, ERD e mappe mentali – Database personalizzati + monitoraggio dei progressi Ideale per team multifunzionali che necessitano di diagrammi per la pianificazione dei progetti Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 8 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Whimsical – Wireframe, mappe mentali, documenti, note adesive – Modalità Schema per la struttura – Interfaccia pulita e collaborazione veloce Ideale per piccoli team di progettazione e sviluppo che necessitano di una lavagna online leggera e intuitiva Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende FigJam – Integrazione con la suite di progettazione Figma – Widget (sondaggi, timer), chat in tempo reale, reazioni – Chat vocale e cursori collaborativi Ideale per team di progettazione e gruppi di prodotto di piccole e medie dimensioni che lavorano nell'ecosistema Figma Piano Free gratis disponibile; piani a pagamento a partire da 20 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Microsoft lavagna online – Integrazione con Teams, Outlook, OneDrive – Riconoscimento delle forme e della scrittura a mano – Scrittura digitale e modelli di progetto Ideale per i team aziendali nell'ecosistema Microsoft 365 che necessitano di una collaborazione visiva semplice Free Conceptboard – Tela infinita, cronologia delle versioni, @menzioni nelle attività – Condivisione sicura dei file, supporto per team ibridi – Video integrato, SSO aziendale, Data Center Edition Ideale per team remoti/ibridi e consulenti che necessitano di workshop visivi sicuri dal punto di vista della sicurezza Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 7,50 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Klaxoon – Lavagna online con sondaggi, giochi e quiz – Funzionalità Capsule per la formazione multimediale – Word cloud e raccolta dei feedback Ideale per i responsabili della formazione, delle risorse umane e del coinvolgimento del team che necessitano di workshop interattivi Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 27 $/utente/mese; prezzi personalizzati per le aziende Sketch – Strumento di progettazione UI/UX nativo per Mac – Layout intelligente, righelli, librerie di condivisione – Progettazione responsive e prototipazione Ideale per designer UI/UX e team creativi che necessitano di wireframing ad alta fedeltà Piani a pagamento a partire da 12 $/utente/mese; licenza per Mac a 120 $; prezzi personalizzati per le aziende

Le 10 migliori alternative e concorrenti di Miro

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Ecco la nostra selezione dei migliori software per lavagne online per la collaborazione in tempo reale, il brainstorming, la gestione delle attività, le funzionalità di integrazione e molto altro. 📋

Che tu stia cercando flussi di lavoro flessibili, funzionalità di facilitazione o una collaborazione di squadra potenziata, questi concorrenti di Miro offrono tutto ciò di cui hai bisogno per aumentare la produttività e la creatività.

1. ClickUp (Ideale per il project management visivo e la collaborazione)

Inizia a usare ClickUp gratis Concepisci, disegna e collabora senza interruzioni mentre trasformi i tuoi pensieri in attività concrete su ClickUp lavagne online

ClickUp non è solo l'ennesimo strumento per lavagne online in un lungo elenco. È infatti l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto potenziato dall'intelligenza artificiale che ti aiuta a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Con ClickUp Whiteboards, ogni lavagna online è velocissima, elegante e pensata per la collaborazione creativa. Puoi integrare senza soluzione di continuità brainstorming, piano e esecuzione in un'unica piattaforma, creando un'esperienza piacevole e unificata. Basta con gli schizzi su post-it virtuali senza seguito: ora le idee possono essere convertite direttamente in attività di ClickUp con un clic, integrandole perfettamente nel tuo flusso di lavoro.

Oltre alle sessioni visive, ClickUp integra documenti, chat e attività in un unico ecosistema coerente. Puoi collegare ClickUp Docs ed elementi multimediali direttamente sulla lavagna online, il che ti permette di dedicarti al brainstorming, alla documentazione e all'assegnazione delle attività, il tutto senza dover cambiare scheda.

L'interfaccia touch ti permette di abbozzare e costruire visioni in modo intuitivo.

E quando si tratta di passare all'azione, ClickUp Brain, l'assistente IA nativo di ClickUp, fa un passo in più: genera immagini da prompt di testo, riepiloga le discussioni, trasforma le chat in elenchi di cose da fare strutturati e persino crea schemi per interi progetti, il tutto all'interno dello stesso spazio di lavoro. La condivisione è semplicissima: puoi incorporare le lavagne online all'interno di ClickUp, condividerle istantaneamente o esportarle come PDF.

Converti il testo in immagini e le idee in attività direttamente dalle lavagne online con ClickUp AI

Inoltre, ClickUp mappe mentali ti aiutano a visualizzare i concetti partendo da zero. Con pochi clic, puoi facilmente scomporre progetti complessi e modificare l'organizzazione e il layout delle idee.

Usa le mappe mentali di ClickUp per ideare percorsi utente e altri flussi di lavoro

ClickUp offre anche una varietà di modelli predefiniti, come le lavagne Roadmap, le lavagne di visualizzazione e le lavagne di aggiornamento dei progetti, che possono essere personalizzate per adattarsi alle esigenze del tuo team. Valuta di provare il modello di mappa mentale semplice di ClickUp per visualizzare le tue proposte e prendere decisioni immediate in modo rapido. Sono rimasto impressionato dalla flessibilità di questo modello nel modificare dinamicamente la mia mappa mentale insieme agli altri membri coinvolti.

Scarica il modello gratis Il modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp è progettato per aiutarti a visualizzare e a effettuare il monitoraggio delle cause e degli effetti di un problema o di un'idea.

Un altro strumento degno di nota è il modello di diagramma a lisca di pesce di ClickUp, che ti permette di individuare le cause alla radice di un difetto. Inoltre, ti consente di sviluppare e raggruppare le idee in categorie pertinenti.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Vedi dove si trovano i tuoi colleghi sulla lavagna online, collabora in tempo reale ed evita modifiche sovrapposte o confusione durante le sessioni di brainstorming seguendo i loro cursori

Collega gli elementi della lavagna online a attività che presentano dipendenze, ostacoli o relazioni: la soluzione perfetta per pianificare visivamente i flussi di lavoro o le roadmap dei progetti

Aggiungi diagrammi di Gantt, Sequenze o dashboard direttamente sulla lavagna per integrare un contesto visivo e il monitoraggio in tempo reale dei progetti nel tuo spazio di brainstorming

Invita collaboratori esterni a interagire sulle lavagne online senza concedere loro l'accesso completo all'area di lavoro: l'ideale per agenzie, liberi professionisti o revisioni con i clienti

Progetta flussi di lavoro creativi adatti alle esigenze del tuo progetto e automatizzali per risparmiare tempo e ridurre il lavoro richiesto

Collegati a oltre 1000 altri strumenti per usufruire di funzionalità di collaborazione complete su diverse piattaforme

Con ClickUp Automazioni , automatizza le attività ripetitive come l'assegnazione di azioni da intraprendere, la definizione di scadenze o l'aggiornamento dello stato, una volta terminato il brainstorming e la pianificazione

Limiti di ClickUp

Alcuni utenti trovano l'interfaccia ricca di funzionalità di ClickUp inizialmente un po' opprimente a causa di una curva di apprendimento leggermente ripida

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.200 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente di G2 definisce ClickUp un «potente strumento di project management tutto in uno»:

Ciò che amo di più di ClickUp è la facilità con cui mette d'accordo il nostro team e i clienti. La piattaforma ci offre tutto — dalle bacheche Kanban e dai diagrammi di Gantt ai documenti e le lavagne online — in un unico posto, così possiamo fare brainstorming, pianificare ed eseguire senza dover passare da uno strumento all'altro. Commenti in tempo reale, @menzioni semplici e permessi granulari consentono ai clienti di vedere esattamente ciò di cui hanno bisogno (e nient'altro), pur continuando a collaborare direttamente all'attività o al documento. Aggiungi potenti automazioni, campi personalizzati e integrazioni con Slack, Google Drive e Zoom, e ClickUp diventa un vero e proprio "Centro di comando" che mantiene i progetti in movimento e la comunicazione cristallina.

Ciò che amo di più di ClickUp è la facilità con cui mette d'accordo il nostro team e i clienti. La piattaforma ci offre tutto — dalle bacheche Kanban e dai diagrammi di Gantt ai documenti e le lavagne online — in un unico posto, così possiamo fare brainstorming, pianificare e eseguire senza dover passare da uno strumento all'altro. Commenti in tempo reale, @menzioni semplici e permessi granulari consentono ai clienti di vedere esattamente ciò di cui hanno bisogno (e nient'altro), pur continuando a collaborare direttamente all'attività o al documento. Aggiungi potenti automazioni, campi personalizzati e integrazioni con Slack, Google Drive e Zoom, e ClickUp diventa un vero e proprio "Centro di comando" che mantiene i progetti in movimento e la comunicazione cristallina.

👀 Bonus: consulta questa guida alle lavagne online di ClickUp per avere un quadro più ampio dei progetti visivi che puoi realizzare.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team ad alte prestazioni mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, con flussi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, garantisce visibilità sul lavoro e ti permette di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

2. Mural (Ideale per la collaborazione visiva e i workshop creativi)

tramite Mural

L'area di lavoro digitale di Mural è pensata appositamente per il design thinking e le attività di pianificazione strategica che si basano su elementi visivi. Puoi creare bacheche dinamiche e interattive per dare vita alle tue idee in tempo reale.

Questo strumento è ideale per i team creativi e i facilitatori che organizzano workshop o sviluppano storyboard. Che il tuo team sia remoto o ibrido, l'ambiente collaborativo di Mural ti consente di mappare i percorsi degli utenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mural

Sfrutta la tela infinita senza limiti di spazio, che offre flessibilità per i progetti di grandi dimensioni

Consenti l'accesso ai visitatori per interagire con collaboratori esterni senza concedere loro le autorizzazioni complete per l'area di lavoro

Scopri strumenti interattivi come i post-it, le votazioni e i timer per potenziare la collaborazione

Accedi alla libreria dei modelli per dare il via ai tuoi progetti con layout già pronti

Limiti di Mural

Diversi utenti segnalano problemi di velocità durante la collaborazione su file di grandi dimensioni

Ritornare dalla tela infinita a una bacheca definita può essere complicato

Prezzi di Mural

Free

Team+: 12 € al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mural

G2: 4,6/5 (oltre 1.420 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mural?

Un utente di G2 condivide:

I suoi modelli predefiniti aiutano a comprendere il funzionamento e a iniziare in modo rapido ed efficiente. La nuova funzionalità IA aiuta a generare e strutturare idee migliori e offre il pieno controllo su note, immagini e diagrammi. Presenta pochi problemi di compatibilità con i browser e pochi problemi di prestazioni quando si lavora con bacheche di grandi dimensioni con molti elementi interattivi.

I suoi modelli predefiniti aiutano a comprendere il funzionamento e a iniziare in modo rapido ed efficiente. La nuova funzionalità IA aiuta a generare e strutturare idee migliori e offre il pieno controllo su note, immagini e diagrammi. Presenta pochi problemi di compatibilità con i browser e pochi problemi di prestazioni quando si lavora con bacheche di grandi dimensioni con molti elementi interattivi.

💡 Consiglio da esperto: Se lavori con un team globale, usa la lavagna online asincrona. Strumenti come i commenti o le annotazioni consentono ai membri del team di contribuire anche dopo la fine della sessione live, mantenendo la collaborazione continua.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative a Mural per le lavagne online

3. Lucidchart (Ideale per la creazione di diagrammi e la visualizzazione di processi complessi)

tramite Lucidchart

Questa potente piattaforma web è ideale per creare diagrammi tecnici dettagliati, diagrammi di flusso e visualizzare i flussi di lavoro, rendendola perfetta per l'ingegneria, l'IT e l'analisi aziendale. Rinomato per la sua struttura drag-and-drop, Lucidchart ti consente di costruire e progettare rapidamente architetture software.

Usa questo strumento per creare grafici o trasformare idee tecniche e aziendali in passaggi concreti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidchart

Effettua una connessione a origini dati in tempo reale per aggiornamenti immediati e una perfetta integrazione nei tuoi diagrammi

Collabora contemporaneamente con più membri del team sullo stesso diagramma

Condivisione di aggiornamenti e approfondimenti direttamente tramite la modalità presentazione, eliminando la necessità di software di terze parti

Esporta i tuoi progetti su piattaforme simili per facilitare la condivisione e il lavoro su diversi strumenti

Limiti di Lucidchart

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia utente sia obsoleta rispetto a quella di altri concorrenti di Miro

Le prestazioni potrebbero diminuire con documenti di grandi dimensioni o numerose schede aperte

Prezzi di Lucidchart

Free

Piano individuale: 9 $ al mese, fatturato annualmente

Team: 10 $ al mese per utente, fatturazione annuale

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidchart

G2: 4,5/6 (oltre 6.400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 2.100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Lucidchart?

Un utente di Capterra condivide:

Lucid è estremamente intuitivo e offre un'ottima serie di moduli di apprendimento. Anche i modelli sono un ottimo punto di partenza. L'unica lamentela che ho riguardo a Lucidchart è che mi piacerebbe avere la possibilità di disattivare i suggerimenti degli strumenti di IA o di rimuoverli dalla mia barra degli strumenti. Inoltre, non mi piace il fatto di non poter fare triplo clic su una parola o una lettera specifica all'interno di una forma per posizionare il cursore proprio in quel punto, poiché per impostazione predefinita si trova alla fine del testo.

Lucid è estremamente intuitivo e offre un'ottima serie di moduli di apprendimento. Anche i modelli sono un ottimo punto di partenza. L'unica lamentela che ho riguardo a Lucidchart è che mi piacerebbe avere la possibilità di disattivare i suggerimenti degli strumenti di IA o di rimuoverli dalla mia barra degli strumenti. Inoltre, non mi piace il fatto di non poter fare triplo clic su una parola o una lettera specifica all'interno di una forma per posizionare il cursore esattamente in quel punto, poiché per impostazione predefinita si trova alla fine del testo.

4. Creately (Ideale per la creazione versatile di diagrammi e la pianificazione di progetti)

via Creately

La struttura multifunzionale di Creately unisce la creazione di diagrammi tecnici, il project management e la creazione di database in un'unica piattaforma. È quindi perfetta per i team che hanno bisogno di creare più diagrammi mentre gestiscono le attività all'interno dei progetti.

Puoi anche utilizzare mappe mentali, diagrammi di Gantt e diagrammi ER, passando rapidamente dalle attività di pianificazione a quelle di esecuzione per mantenere i team concentrati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Crea database personalizzati direttamente all'interno della piattaforma per organizzare e gestire le informazioni in modo efficiente

Effettua aggiornamenti in tempo reale immediatamente visibili a tutti i partecipanti, tenendo tutti informati

Tieni traccia dello stato dei progetti, delle scadenze e delle dipendenze utilizzando gli strumenti integrati per avere sempre tutto sotto controllo

Crea diagrammi su misura sia per progetti su piccola che su larga scala, garantendo visualizzazioni chiare e dettagliate

Limiti di Creately

Gli utenti segnalano velocità di caricamento lente e mancanza di reattività con diagrammi di grandi dimensioni

Ritardi occasionali nella sincronizzazione

Prezzi di Creately

Free

Personale: 8 $ al mese

Team: 8 $ al mese per utente

Business: 149 $/mese

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Creately

G2: 4,4/5 (oltre 1.300 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 210 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Creately?

Una recensione su G2 evidenzia:

Adoro la facilità con cui è possibile creare e collaborare sui diagrammi con Creately. La funzionalità di collaborazione in tempo reale è incredibilmente utile per i progetti di team, e l'ampia libreria di modelli e forme fa risparmiare un sacco di tempo. Sebbene Creately sia generalmente molto intuitivo, a volte trovo che i tempi di caricamento siano un po' lenti, specialmente con i progetti più grandi.

Adoro la facilità con cui è possibile creare e collaborare sui diagrammi con Creately. La funzionalità di collaborazione in tempo reale è incredibilmente utile per i progetti di gruppo, e l'ampia libreria di modelli e forme fa risparmiare un sacco di tempo. Sebbene Creately sia generalmente molto intuitivo, a volte trovo che i tempi di caricamento siano un po' lenti, specialmente con i progetti più grandi.

💡 Suggerimento da esperto: Se stai lavorando con diagrammi o flussi di lavoro complessi, usa ancore e connettori per mostrare le relazioni tra i diversi elementi. Questo ti aiuterà a creare una mappa visiva facile da seguire e da comprendere.

5. Whimsical (Ideale per una pianificazione visiva leggera con un'interfaccia intuitiva)

via Whimsical

Whimsical è una scelta fantastica per i designer UX/UI, i team che lavorano da remoto e i product manager.

La sua semplicità e velocità lo rendono facile da usare. Puoi creare rapidamente wireframe e schemi visivi senza la complessità tipica degli strumenti più ricchi di funzionalità/funzioni.

Può aiutarti a organizzare e classificare le idee in modo efficiente, rendendolo efficace per la pianificazione degli sprint e le sessioni di brainstorming veloci. Puoi anche invitare il tuo team sulla tua bacheca per una modifica collaborativa in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Whimsical

Usa la modalità schema per organizzare gli elementi in una chiara struttura gerarchica, che ti aiuterà a mappare idee complesse

Accedi a funzionalità dedicate alla creazione di wireframe per realizzare mockup e visualizzare i progetti prima dello sviluppo

Struttura mappe mentali e diagrammi con componenti aggiuntivi di design per una maggiore chiarezza e creatività

Limiti bizzarri

Le integrazioni con l'IA non sono ancora sufficientemente sviluppate per garantire risultati intelligenti

Le funzionalità integrate di modifica dei documenti sono piuttosto limitate

Prezzi stravaganti

Free

Pro: 12 $ al mese per editor

Business: 18 $ al mese per editor

Enterprise: 20 $ al mese per editor

Valutazioni e recensioni stravaganti

G2: 4,6/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Whimsical?

Un'opinione su G2 recita:

Sono sempre alla ricerca di un modo per centralizzare i miei pensieri, note, diagrammi e soluzioni creative, riunendo tutte queste funzionalità/funzioni in un unico posto.

Sono sempre alla ricerca di un modo per centralizzare i miei pensieri, note, diagrammi e soluzioni creative, riunendo tutte queste funzionalità/funzioni in un unico posto.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Whimsical

6. FigJam (Ideale per team di progettazione e sessioni creative di brainstorming)

tramite FigJam

Realizzata da Figma, FigJam è una piattaforma collaborativa di lavagne online ideale per la sua perfetta integrazione con la suite di progettazione di Figma.

La transizione fluida tra il brainstorming e il lavoro di progettazione dettagliata contraddistingue questo strumento. Offre un collegamento efficiente per i team che lavorano all'interno dell'ecosistema di Figma.

Le migliori funzionalità/funzioni di FigJam

Aggiungi widget come timer, pulsanti di reazione e sondaggi per migliorare l'interazione e il coinvolgimento

Lascia commenti e feedback direttamente sulla bacheca per facilitare una comunicazione fluida e lo scambio di opinioni

Usa gli strumenti puntatore e i cursori degli utenti per guidare riunioni e workshop, garantendo una navigazione fluida e una maggiore concentrazione

Avvia chiamate vocali direttamente dall'app per discutere in tempo reale, eliminando la necessità di strumenti di comunicazione esterni

Limiti di FigJam

Funzioni autonome limitate senza Figma

Limiti di personalizzazione per i modelli e gli elementi della bacheca

Prezzi di Figma

Accedi a FigJam, Figma Slides, Dev Mode, Figma Draw e Figma Design:

Starter : Gratis

Professional: 20 $ al mese per ogni postazione completa

Organizzazione: 55 $ al mese per ogni postazione completa

Enterprise: 90 $ al mese per ogni postazione completa

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4,6/5 (oltre 440 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FigJam?

Ecco cosa ha detto un utente di G2:

Lo uso molto spesso per spiegare meccanismi complessi e illustrare facilmente i processi semplici... Trovare il supporto clienti o la guida è un po' difficile, e non sono riuscito a capire come integrare Figjam con altri prodotti o servizi. È stato difficile individuare le integrazioni

Lo uso molto spesso per spiegare meccanismi complessi e illustrare facilmente i processi semplici... Trovare il supporto clienti o la guida è un po' difficile, e non sono riuscito a capire come integrare Figjam con altri prodotti o servizi. È stato difficile individuare le integrazioni

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di FigJam

7. Microsoft Whiteboard (Ideale per i team che lavorano nell'ecosistema Microsoft)

tramite Microsoft Lavagna online

Microsoft Whiteboard è uno strumento di collaborazione visiva progettato per funzionare in modo intuitivo con Microsoft Teams, OneDrive e Outlook, consentendo un flusso di lavoro unificato e ottimizzato.

Supporta diversi elementi visivi, come il disegno e il riconoscimento delle forme, tutti accessibili tramite touch, penna o mouse. Funzionalità interattive come l'ink digitale consentono al tuo team di acquisire e organizzare senza soluzione di continuità le tecniche di brainstorming, trasformando le idee in attività concrete.

Le migliori funzionalità/funzioni di Microsoft Lavagna online

Riconoscimento di forme e note scritte a mano per migliorare la memoria dei progetti e ottimizzare l'organizzazione

Automatizza la conversione di contenuti grezzi in elementi puliti e ben formattati per una gestione del project management più rapida e fluida

Accedi ai modelli di lavagna online per scenari comuni come la pianificazione e il monitoraggio dei progetti, per iniziare con facilità

Usa la scrittura digitale con penne e touch per un approccio più intuitivo e pratico alla creazione e alla modifica dei contenuti

Limiti della lavagna online di Microsoft

Inaccessibile in caso di interruzioni di rete o in ambienti offline

Difficile da usare su dispositivi non Windows

Prezzi di Microsoft Lavagna online

Free

Valutazioni e recensioni di Microsoft Lavagna online

G2: 4,1/5 (oltre 45 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 140 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Microsoft Lavagna online?

Un utente di Capterra dice:

Pro: versatile e "la soluzione migliore" dopo una lavagna fisica e la presenza fisica di tutti. Contro: un po' complicato da usare per disegnare e non c'è un modo semplice per assicurarsi che gli spettatori siano concentrati sulla stessa area della bacheca del relatore.

Pro: versatile e "la soluzione migliore" dopo una lavagna fisica e la presenza fisica di tutti. Contro: un po' complicato da usare per disegnare e non c'è un modo semplice per assicurarsi che gli spettatori siano concentrati sulla stessa area della bacheca del relatore.

🧠 Lo sapevi? Tony Buzan ha reso popolare il concetto di mappa mentale negli anni '60, ma le persone utilizzano diagrammi visivi da secoli come metodo per organizzare pensieri e idee.

📚 Leggi anche: Alternative alla lavagna online di Microsoft da prendere in considerazione

8. Conceptboard (Ideale per team remoti/ibridi e consulenti che necessitano di workshop visivi sicuri)

via Conceptboard

Pensa a Conceptboard come al tuo laboratorio virtuale: un'alternativa a Miro informale ma potente, progettata per le menti creative che vogliono disegnare, pianificare e fare brainstorming online. Offre una tela infinita dove puoi ingrandire per i dettagli o rimpicciolire per vedere il quadro completo, aggiungere post-it, schizzi, forme e persino ospitare videochiamate, tutto in un unico posto.

È particolarmente utile per i team remoti o ibridi che gestiscono sprint agili, revisioni di progettazione o pianificazione di progetti con cursori in tempo reale, cronologia delle versioni e commenti per mantenere tutti allineati. Inoltre, offre sicurezza di livello aziendale e integrazioni che si adattano perfettamente al tuo kit di strumenti esistente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Conceptboard

Usa la tela infinita per fare brainstorming, creare wireframe o condurre retrospettive senza limiti di spazio

Aggiungi allegati (PDF, immagini, video) e aggiungi annotazioni direttamente sulla tua bacheca

Assegna le attività e effettuate le menzioni dei colleghi per tenere in movimento gli elementi da svolgere

Ripristina la cronologia della bacheca per annullare le modifiche o rivedere le versioni precedenti

Controlla l'accesso e le autorizzazioni con una sicurezza di livello aziendale (TLS, AES-256, SSO)

Limiti di Conceptboard

Le prestazioni possono diventare lente, specialmente su bacheche di grandi dimensioni, causando caricamenti lenti, ritardi nel movimento del cursore e rallentamenti

La formattazione del testo ha limiti: non è possibile mettere in grassetto, ridimensionare o applicare stili a singole parole all'interno di una casella di testo, cosa che molti utenti trovano frustrante

Prezzi di Conceptboard

Free

Premium: 7,5 $/utente/mese

Business: 15 $/utente/mese

Enterprise: A partire da 16 $/utente/mese (min. 100 licenze annuali)

Settore pubblico: 18 $/utente/mese (min. 50 licenze annuali)

Edizione Data Center: Prezzo personalizzato (250 licenze annuali incluse)

Valutazioni e recensioni di Conceptboard

G2: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Conceptboard?

Direttamente da una recensione su G2:

L'utilizzo è intuitivo, semplice e lascia ampio spazio alla creatività e a un lavoro olistico e sistemico. L'ampia gamma di funzionalità/funzioni, dalle icone ai modelli fino al disegno a mano libera, aiuta a lavorare in modo creativo... Per me, in qualità di consulente, coach e formatore, la distribuzione dei ruoli e delle autorizzazioni per i partecipanti non è abbastanza sofisticata. C'è chiaramente bisogno di miglioramenti in questo ambito.

L'utilizzo è intuitivo, semplice e lascia ampio spazio alla creatività e a un lavoro olistico e sistemico. L'ampia gamma di funzionalità/funzioni, dalle icone ai modelli fino al disegno a mano libera, aiuta a lavorare in modo creativo... Per me, in qualità di consulente, coach e formatore, la distribuzione dei ruoli e delle autorizzazioni per i partecipanti non è abbastanza sofisticata. C'è chiaramente bisogno di miglioramenti in questo ambito.

🧠 Lo sapevi? Il diagramma più famoso al mondo è probabilmente il diagramma di Venn, inventato da John Venn nel 1880. In origine veniva utilizzato per mostrare le relazioni logiche tra diversi gruppi.

9. Klaxoon (Ideale per workshop interattivi e ludici)

tramite Klaxoon

Klaxoon è uno strumento versatile e di alta qualità progettato per i team che amano i workshop coinvolgenti. La sua lavagna online interattiva integra quiz, sondaggi ed esperienze ludiche per garantire il coinvolgimento di ogni partecipante.

Gli elementi ludici della piattaforma, come le sfide in tempo reale e i word cloud, trasformano le riunioni ordinarie in sessioni di brainstorming coinvolgenti ed efficienti. Klaxoon offre anche una funzionalità/funzione "Capsule" per creare presentazioni interattive che combinano contenuti multimediali, rendendola perfetta per il trasferimento di conoscenze e le sessioni di formazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Klaxoon

Raccogli i feedback in word cloud durante le sessioni, offrendo una panoramica chiara e visiva dei punti chiave

Accedi a una libreria di modelli personalizzabili pensati per diversi scenari, come il project management e i flussi di lavoro agili

Crea sondaggi e raccogli recensioni immediate per ottenere feedback in tempo reale dai partecipanti

Registra le sessioni e riproduci le discussioni per rivedere i momenti chiave e assicurarti di non perdere i punti importanti

Limiti di Klaxoon

Nessuna modalità offline per la lavagna online

Opzioni di esportazione limitate

Prezzi di Klaxoon

Free

Piano Starter: 27 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Klaxoon

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Klaxoon?

Un utente su G2 commenta:

Le due funzionalità/funzioni più apprezzate sono la lavagna online e i corsi divertenti per coinvolgere i dipendenti. Klaxoon rende gli scambi più conviviali e rafforza l'assistenza dell'agente… Lo strumento richiede una formazione per essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Non è sempre facile da usare per chi non lo conosce.

Le due funzionalità/funzioni più apprezzate sono la lavagna online e i corsi divertenti per coinvolgere i dipendenti. Klaxoon rende gli scambi più conviviali e rafforza il supporto dell'agente… Lo strumento richiede una formazione per essere utilizzato al massimo delle sue potenzialità. Non è sempre facile da usare per chi non lo conosce.

📚 Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di Klaxoon

🧠 Lo sapevi? I diagrammi di flusso furono utilizzati per la prima volta negli anni '20 da Frank Gilbreth, un pioniere degli studi sul movimento. La sua idea era quella di migliorare l'efficienza nelle attività industriali, ma oggi i diagrammi di flusso vengono utilizzati per tutto, dalla progettazione di software alla risoluzione dei problemi.

10. Sketch (Ideale per designer UI/UX e prototipazione interattiva)

via Sketch

Famoso per le sue eccellenti funzionalità di progettazione vettoriale, Sketch è l'ideale per i designer che desiderano creare, testare e perfezionare rapidamente i propri progetti. Supporta i team grazie ai suoi potenti strumenti di layout, alle guide intelligenti e a un vasto ecosistema di plugin, ampliando le sue funzionalità di base per includere animazioni e prototipazione avanzata.

Ciò che rende questo strumento interessante è la sua vasta libreria di componenti e simboli, che aiuta i team a mantenere la coerenza tra i vari progetti e ad aggiornare rapidamente i prototipi in base alle necessità.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sketch

Adatta automaticamente i componenti e gli elementi dei progetti alle diverse dimensioni dello schermo per ottenere layout reattivi

Personalizza le tavole da disegno per creare schermate e flussi utente in modo flessibile, soddisfacendo le esigenze specifiche del tuo progetto

Utilizza le funzionalità avanzate di gestione dei livelli per organizzare e semplificare i progetti complessi

Usa guide e righelli intelligenti per mantenere la precisione del layout e garantire la coerenza

Limiti di Sketch

Piattaforma solo per Mac

Nessuno strumento avanzato di project management o di collaborazione

Prezzi di Sketch

Standard: 12 $ al mese per editor

Licenza solo per Mac: 120 $ per postazione (include un anno di aggiornamenti)

Business: 22 $ al mese per editor (solo fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2: 4,5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Mural?

Un utente di G2 sottolinea:

L'esportazione senza soluzione di continuità delle tavole da disegno e l'area di lavoro illimitata sono funzionalità di spicco, e la creazione automatica di livelli e oggetti semplifica notevolmente il processo di progettazione. Sebbene Sketch sia fantastico per l'uso su desktop, sarebbe una vera rivoluzione se fosse disponibile su iPad. Ciò offrirebbe una flessibilità e una praticità senza pari ai designer che lavorano in mobilità.

L'esportazione senza soluzione di continuità delle tavole da disegno e l'area di lavoro illimitata sono funzionalità di spicco, e la creazione automatica di livelli e oggetti semplifica notevolmente il processo di progettazione. Sebbene Sketch sia fantastico per l'uso su desktop, sarebbe una vera rivoluzione se fosse disponibile su iPad. Ciò offrirebbe una flessibilità e una praticità senza pari ai designer che lavorano in mobilità.

Passa a ClickUp per un progetto di project management visivo più efficace

Trovare lo strumento di collaborazione giusto va ben oltre la semplice lavagna online: hai bisogno di una piattaforma che si adatti al flusso di lavoro del tuo team e aumenti la produttività senza complicazioni.

Sebbene Miro rimanga un'opzione potente, strumenti di collaborazione come ClickUp offrono un repository di funzionalità in grado di migliorare il tuo approccio al project management.

In definitiva, lo strumento giusto dipende dalle dimensioni del tuo team, dai requisiti tecnici e dal budget. Valuta l'utilizzo di ClickUp per le sue prestazioni ad alta velocità, l'interfaccia straordinaria e la generazione di immagini basata sull'intelligenza artificiale, che assicurano che le tue idee fluiscano alla stessa velocità della tua immaginazione e semplificano il lavoro del tuo team. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso!