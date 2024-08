10 Migliori alternative e concorrenti di Whimsical nel 2024

Whimsical è uno dei migliori strumenti di collaborazione visiva che consentono ai team presenti e remoti di collaborare in tempo reale con lavagne online e brainstorming visivi.

È popolare per un motivo, ma questo non significa che sia perfetto. Potreste essere alla ricerca di un altro area di lavoro visiva per le vostre esigenze o per i vostri team distribuiti. Forse sono le capacità di personalizzazione limitate, la mancanza di funzionalità approfondite di project management, il ritardo nella visualizzazione di dati più complessi o le funzionalità/funzione di collaborazione poco intuitive.

Questo strumento non è adatto a tutti e questo articolo può aiutarvi a scoprire le migliori alternative e i migliori concorrenti di Whimsical.

Che cos'è Whimsical?

Whimsical è una soluzione per la creazione di diagrammi e di software per la mappatura della mente che aiuta i team remoti a lavorare insieme su attività come il brainstorming gratis o la prototipazione strutturata di siti web. La sua interfaccia drag-and-drop permette agli utenti di costruire rapidamente diagrammi e prototipi.

Essendo una soluzione basata sul cloud, si lavora all'interno del proprio browser. Whimsical si basa su una connessione a Internet e non prevede l'ottimizzazione dell'app mobile.

Da fare, tuttavia, sono alcune funzionalità/funzioni chiave che qualsiasi alternativa a Whimsical dovrebbe eguagliare:

Collaborazione in tempo reale per più utenti attraverso una funzionalità/funzione di chattare e commentare integrata

Connessioni tra progetti grazie ai collegamenti interni alle mappe mentali

Funzionalità di wireframing e modelli per creare rapidamente prototipi di siti web

Funzionalità/funzione di diagramma di flusso per aiutarvi a costruire organigrammi o flussi di lavoro per progetti

Visualizzazione della lavagna Kanban per facilitare il project management

Una funzionalità/funzione integrata per prendere note, documentare progetti e annotare idee

Quando si considerano le alternative a Whimsical, queste funzionalità/funzione sono la base. Gli altri software dovrebbero essere all'altezza o offrire altri strumenti migliori per aiutare con diagrammi, mappe mentali, comunicazione, project management e altro ancora.

Cosa cercare in un'alternativa a Whimsical?

Nella ricerca delle migliori alternative a Whimsical, concentratevi su almeno alcune funzionalità/funzione chiave, tra cui:

Un'interfaccia visiva che consenta la creazione di lavagne online o di diagrammi di rete, per esempio

Collaborazione in tempo reale possibilità per più utenti di lavorare insieme

Integrazione dei progetti al pianoprogetti e attività per tutti i membri del team

Integrazione con software di collaborazione esterni, come Google Drive

Possibilità di condivisione di file e documenti tra utenti diversi

Uno strumento drag-and-drop che semplifica l'abbozzo di idee, la costruzione di forme e l'utilizzo di componenti esistenti

Una libreria di modelli per designer e sviluppatori per costruire rapidamente le idee

Una soluzione basata su cloud a cui gli utenti possono accedere da qualsiasi luogo per creare e collaborare

Una piattaforma semplice e organizzata che facilita la collaborazione visiva

Una buona alternativa a Whimsical dovrebbe avere tutte queste funzionalità/funzione. Se lo strumento ha funzioni aggiuntive, i suoi vantaggi non possono che aumentare.

10 Migliori alternative a Whimsical nel 2024

Prima di impegnarvi con Whimsical, potreste voler dare un'occhiata ad altre opzioni. Ecco le migliori alternative a Whimsical per designer, sviluppatori e altri utenti nel 2024 e oltre.

Pianificate e organizzate progetti, idee o attività esistenti in ClickUp per ottenere un quadro visivo definitivo

ClickUp ha molto da offrire come piattaforma di produttività. È uno strumento di collaborazione visiva, project management e diagramma, in un unico strumento. C'è un motivo per cui ClickUp è in cima a questo elenco e il fatto che sia il più grande strumento per la produttività miglior software per lavagne online che troverete è solo una parte di esso. Funzionalità come le mappe mentali e i modelli estesi ne accrescono il valore.

Prendiamo ad esempio le funzionalità di project management. Con un solo clic, è possibile trasformare le mappe mentali in attività e costruire un intero flusso di lavoro per un progetto più ampio. È possibile organizzare qualsiasi cosa in un unico strumento, come grafici organizzativi o diagrammi professionali. Aggiungere Funzionalità IA se a questo si aggiungono le capacità di intelligenza artificiale, si ottiene una soluzione completa in grado di semplificare e snellire l'intero progetto.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Lavagne online di ClickUp è un'area di lavoro visiva per team remoti per costruire flussi di lavoro, diagrammi e wireframe

ClickUp Mappe mentali permettono agli utenti di disegnare connessioni tra attività e progetti per organizzare meglio i loro pensieri

ClickUp Collaborazione semplifica la collaborazione, il brainstorming e il lavoro di team degli utenti

Integrazioni estese, come Google Drive e Zoom, consentono di effettuare videoconferenze direttamente dalle attività dello strumento

Limiti di ClickUp

Complesso da imparare e da padroneggiare, poiché il software è più completo di uno strumento monouso come Whimsical

La collaborazione in tempo reale può essere difficile nella versione gratis, che è più adatta all'uso personale

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mese per utente

Business: $12/mese per utente

Aziende: Contattare per i prezzi

ClickUp AI è disponibile per l'acquisto su tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp e ospite interno al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Figma

Via Figma Figma è uno strumento di prototipazione e un'area di lavoro visuale che aiuta designer e sviluppatori a collaborare. Più utenti possono lavorare insieme per creare splendidi prodotti finali, utilizzando semplici mappe mentali, modelli di prototipazione complessi e un flusso di lavoro semplificato.

Le migliori funzionalità/funzione di Figma

Esperienza user-friendly con un layout pulito, che facilita la costruzione di diagrammi e il lavoro su progetti

Funzionalità avanzate di prototipazione, che permettono agli utenti di simulare i flussi delle applicazioni senza ricorrere al codice

Una serie di oltre 300 modelli, come progetti wireframe, roadmap e modelli di brainstorming

Componenti aggiuntivi integrati, come le funzionalità di modifica delle foto, che semplificano il flusso di lavoro e riducono il numero di strumenti necessari

Limiti di Figma

Il piano Enterprise offre alcune delle sue migliori funzionalità/funzione, che potrebbero essere costose per alcuni utenti

Le funzionalità per i dispositivi mobili sono limitate; la piattaforma lavora meglio sui dispositivi desktop

Prezzi di Figma

Free Forever

Professionale: $12/mese per editor

Organizzazione: $45/mese per editor

Enterprise: $75/mese per editor

Valutazioni e recensioni di Figma

G2: 4.7/5 (oltre 900 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 600 recensioni)

3. MindManager

Via MindManager Come suggerisce il nome, MindManager è uno strumento dedicato alla mappatura mentale. Il software consente agli utenti di collaborare facilmente alla visualizzazione di dati, come sequenze, diagrammi di flusso e diagrammi concettuali. È una soluzione basata su cloud e disponibile per tutti i sistemi operativi, quindi funziona particolarmente bene per i team distribuiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindManager

Semplice project management, con la possibilità di creare attività che si integrano direttamente nella piattaforma

Un'interfaccia utente drag-and-drop, che include forme di base e grafica avanzata o importata

Estesa funzione di esportazione, compresa la possibilità di inviare file e documenti a software di modifica, come Microsoft Word

Aggiornamenti frequenti, che rendono i bug e i ritardi una rarità sulla piattaforma

Limiti di MindManager

Funzionalità di project management limitate rispetto ad altre opzioni presenti in questo elenco

Presa di note non centralizzata, con le note che vengono allegate direttamente alle mappe mentali e ai modelli

Prezzi di MindManager

Essentials: 99 dollari all'anno

Professional: 179 dollari all'anno

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su MindManager

G2: 4,5/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 60 recensioni)

4. Miro

Via Miro Al suo meglio, Miro è una tela bianca che può portare a semplici brainstorming, diagrammi complessi, prototipi e altro ancora. Aggiungete gli strumenti di collaborazione e avrete una sandbox pronta per l'esplorazione e la collaborazione. Dopotutto, c'è un motivo per cui potreste prendere in considerazione Miro quando cercate di trovare la vostra prossima area di lavoro visiva e considerate le alternative di Whimsical.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

L'ampio intervallo di modelli rende meno scoraggiante l'approccio del software "blank canvas" (tela bianca)

Integrazione video per consentire ai team distribuiti di collaborare in tempo reale

Funzionalità/funzione di presentazione che facilitano l'organizzazione dei pensieri e dei dati per gli stakeholder esterni

Miro Cards, un approccio innovativo al project management con un'interfaccia a lavagna online e diagrammi di flusso

Limiti di Miro

Limitate opzioni di modifica, soprattutto quando si va oltre le funzioni e i modelli principali dello strumento

Curva di apprendimento relativamente alta, considerando la semplicità dello strumento

Prezzi di Miro

Gratuito

Starter: $8/mese per membro

Business: $16/mese per membro

Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 5.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.300 recensioni)

5. MindMeister

Via MindMeister MindMeister è uno strumento basato su browser che può aiutare i team a visualizzare le idee insieme. Le sue funzioni si concentrano su questo aspetto fondamentale, rendendolo forse l'alternativa più simile a Whimsical di questo elenco. Crea spazi per il brainstorming, pianifica i progetti, fa lavorare insieme il team e crea un mezzo di comunicazione visivo.

Le migliori funzionalità/funzioni di MindMeister

Facile incorporazione di media per creare diagrammi e progetti più completi

Un'interfaccia intuitiva per trascinare e rilasciare gli elementi, creare attività, costruire e visualizzare il vostro lavoro

Spazio di archiviazione sicuro dei dati e delle informazioni, conforme a tutte le normative internazionali sulla privacy

Flessibilità del software che permette di creare progetti e idee a modo proprio

Limiti di MindMeister

Funzioni di esportazione e integrazioni con soluzioni di archiviazione, come Google Drive, limitate

Impossibilità di monitorare le modifiche individuali, il che può complicare la collaborazione tra più utenti

Prezzi di MindMeister

Base: gratis

Personal: $6/mese per utente

Pro: $10/mese per utente

Business: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di MindMeister

G2: 4.3/5 (30+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (260+ recensioni)

6. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart è un ospite frequente nell'elenco dei migliori alternative agli strumenti di collaborazione visiva, come ad esempio SmartDraw . La sua interfaccia intuitiva aiuta a costruire e allineare la propria visione creativa. È ideale per progetti visivi, come wireframe di siti web, diagrammi e diagrammi di flusso.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Ottima soluzione di diagrammi per la collaborazione di più utenti su documenti visivi e connessioni

Integrazione con i più comuni strumenti di collaborazione, come Google Drive, Slack e Teams di Microsoft

Estensione gratuitabase di conoscenza per aiutare i nuovi utenti a esprimere rapidamente le proprie idee

Numerosi modelli per tutti i tipi di dati e documenti

Limiti di Lucidchart

La natura basata sul cloud consente la collaborazione in tempo reale, ma può diventare difficile quando si lavora spesso su progetti online

Alcune funzionalità e strumenti avanzati poco intuitivi comportano un'elevata curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di Lucidchart

Gratuito

Individuale: $7,95/mese

Teams: $9/mese per utente

Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2: 4,5/5 (oltre 4.700 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.900 recensioni)

7. Disegno intelligente

Via Disegno intelligente Molti considerano SmartDraw una migliore tra i software per diagrammi di flusso è ideale per progetti complessi. L'interfaccia consente di organizzare facilmente anche i dati più complessi in semplici file visivi, permettendo al team e agli utenti esterni di creare panoramiche, come grafici e flussi di produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartDraw

La funzionalità CAD integrata aiuta a realizzare progetti più avanzati rispetto alla maggior parte dei software per diagrammi di flusso

Le estensioni integrate consentono di inserire i dati direttamente nello strumento per una migliore visualizzazione

Il riallineamento automatico dei grafici consente di mantenere i dati intuitivi anche quando le informazioni diventano più complesse

Integrazione con diversi strumenti di project management consente di passare dalle idee all'esecuzione in tempo reale

Limiti di SmartDraw

Complesso da imparare e da padroneggiare, in quanto dotato di molte funzionalità/funzione avanzate

Non esiste una versione gratis

Prezzi di SmartDraw

Singolo utente: $9,95/mese

Utenti multipli: $8,25/mese per licenza

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2: 4.6/5 (230+ recensioni)

Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

8. Microsoft Visio

Via Microsoft Se siete alla ricerca di alternative di base per diagrammi e diagrammi di flusso, Visio può risolvere queste esigenze. Parte della suite cloud Office 365, questo software aiuta a creare diagrammi utilizzando l'intuitiva interfaccia utente drag-and-drop che richiede pochi secondi per essere appresa.

Le migliori funzionalità di Visio

Integrazione estesa con altri strumenti di Microsoft Office, come Word, Teams, Power BI e OneDrive

Software basato su cloud con funzionalità offline, che prevede la sincronizzazione dei diagrammi di flusso creati la prossima volta che si è online

Funzionalità/funzione di accessibilità, tra cui Narrator, Accessibility Checker e supporto ad alto contrasto per gli utenti disabili

Modelli avanzati di diagrammi ingegneristici sono disponibili nel piano premium più esteso

Limiti di Visio

La possibilità di importare dati o oggetti visivi, come video e immagini, è limitata

Gli utenti Mac possono accedere alla piattaforma solo online, poiché la versione desktop è solo per Windows

Prezzi di Visio

Visio in Microsoft 365: Incluso nei piani commerciali di Microsoft 365

Piano Visio 1: $5/mese per licenza

Piano Visio 2: $15/mese per licenza

Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Visio

G2: 4,2/5 (oltre 650 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

9. OmniGraffle

Via OmniGroup OmniGraffle è destinato ai professionisti che desiderano una visualizzazione avanzata. Offre funzionalità/funzione avanzate che possono aiutare anche i disegni ingegneristici più complessi. Non è possibile creare diagrammi rapidi con questo software, quindi probabilmente non è l'opzione migliore per i principianti alla ricerca di alternative a Whimsical.

Le migliori funzionalità/funzione di OmniGraffle

L'interfaccia di prototipazione rapida permette di creare rapidamente modelli belli e condivisibili

Il raggruppamento, lo snapping e l'allineamento intelligenti permettono di posizionare gli elementi con precisione

La funzione di documento stratificato consente di creare diagrammi complessi al di là di una singola dimensione

Estesa libreria di immagini e integrazione di alcuni video per aggiungere contesto a diagrammi e disegni

Limiti di OmniGraffle

Disponibile solo per Mac, il software con funzioni complete è disponibile solo per dispositivi desktop

Le funzionalità/funzione di collaborazione sono limitate, quindi è meglio per utenti singoli

Prezzi di OmniGraffle

Sottoscrizione: 12,49 dollari al mese

licenza v7 Standard: $149,99 in un'unica soluzione

licenza v7 Pro: 249,99 dollari per un solo pagamento

Valutazioni e recensioni su OmniGraffle

G2: 4.1/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

10. Taskade

Via Taskade Taskade è l'alternativa di Whimsical con il più ampio intervallo di opzioni disponibili. I piani vanno da quello gratuito a un'ampia opzione aziendale che include funzioni avanzate di IA, personalizzazione completa dell'interfaccia, integrazioni di dati avanzate e panoramiche di alto livello dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Taskade

La rara alternativa a Whimsical che è ugualmente abile nella gestione delle attività e nella collaborazione visiva

Un'interfaccia con giochi che rende divertente la creazione delle attività più complesse

Strumenti di IA, come la generazione automatica di progetti e un motore integrato di IA per la conversazione

Personalizzazione di ogni funzionalità/funzione per renderla veramente propria

Limiti di Taskade

Integrazioni limitate, in particolare con le API di automazione, come Zapier

Strumenti di IA che richiedono crediti; questi possono essere consumati rapidamente nelle versioni a basso costo, limitando le funzioni

Prezzi di Taskade

Gratis

Starter: $4/mese per un massimo di 3 utenti

Plus: $8/mese per un massimo di 5 utenti

Pro: $19/mese per un massimo di 10 utenti

Business: $49/mese per un massimo di 25 utenti

Ultimate: $99/mese per un massimo di 50 utenti

Azienda: Contattare per i prezzi

Taskade valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (oltre 30 recensioni)

Gestisci i progetti e costruisci la tua area di lavoro visiva con ClickUp

Se siete alla ricerca di funzionalità/funzione di collaborazione che vi permettano di visualizzare idee complesse e di agire di conseguenza, perché non cercare un software che possa fare tutto questo? ClickUp è la migliore alternativa a Whimsical per un motivo.

A differenza di altre alternative a Whimsical, non si ottiene solo una singola funzione. Al contrario, è disponibile un'intera suite di strumenti che aiutano a lavorare meglio sia individualmente che insieme.

E soprattutto, grazie al piano Free Forever, potete provare ClickUp per vedere se è l'opzione migliore per le vostre esigenze.

Pronti per iniziare?

