10 Migliori alternative e concorrenti di FigJam nel 2025

Avete mai desiderato una tela infinita, un parco giochi virtuale dove voi e il vostro team possiate collaborare come una macchina ben oliata? Entrate nel mondo della lavagna online, dove l'immaginazione sfrenata può correre libera. 👟

Forse conoscete FigJam (uno dei preferiti in questo spazio), ma è solo la punta dell'iceberg per quanto riguarda le lavagne online. Esiste un'intera galassia di strumenti incredibili progettati per aiutare voi e il vostro team a potenziare la creatività e la collaborazione.

Abbiamo stilato un elenco delle 10 migliori alternative a Fig$$a, in modo che, sia che vi stiate tuffando per la prima volta nello stagno delle lavagne digitali, sia che stiate cercando di espandere la vostra cassetta degli attrezzi digitali, questo è uno sportello unico per trovare la piattaforma perfetta per la vostra squadra.

Che cos'è FigJam? FigJam è uno strumento di lavagna online sviluppato da Figma, un'azienda nota per il suo software di progettazione collaborativa. Si tratta di un'area di lavoro digitale o di uno strumento di progettazione in cui i membri del team collaborano visivamente in tempo reale.

Ed è questo collaborazione in tempo reale che aiuta tutti a essere sulla stessa pagina con gli oggetti dell'azienda, il che è particolarmente utile per i team remoti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Figma.png Figma /$$$img/

Brainstorming, progettazione e iterazione delle risorse creative con Figma

Inoltre, lo strumento della lavagna online è estremamente versatile. Le organizzazioni possono usarlo per tutto, dalla creazione di mappe mentali e diagrammi di flusso alla pianificazione strategica, alla mappatura dei processi e alle presentazioni. Piuttosto interessante, vero?

Non solo è un'ottima alternativa per ridurre i costi dei materiali fisici, ma le organizzazioni possono scegliere vari livelli di autorizzazione e sicurezza, per salvaguardare le informazioni sensibili. È la lavagna online perfetta per l'ufficio, con la differenza che è una tela digitale turbo e senza limiti dove si può creare qualsiasi cosa. 🎨

Trascinate le note adesive da qui a lì, disegnate e aggiungete dettagli utili alle idee, tutto comodamente dal vostro portatile. E poiché le idee vengono salvate automaticamente, non dovrete mai preoccuparvi di perdere la grande idea che vi è venuta in mente nelle prime ore del mattino.

Il segreto è avere la libertà di far fluire il flusso creativo del team, offrendo allo stesso tempo la struttura per trasformare tutte quelle magnifiche idee in una strategia attuabile. Ed è un must nell'era del lavoro da remoto e della trasformazione digitale.

Cosa cercare in un'alternativa a FigJam?

Quando si cercano alternative a FigJam, ci sono alcune cose da tenere a mente mentre si esplorano altri strumenti:

Collaborazione in tempo reale : Cercate strumenti che permettano ai team di lavorare contemporaneamente sulla stessa lavagna. Funzionalità/funzione come la modifica sincrona e i cursori in tempo reale aiutano il flusso di lavoro

Cercate strumenti che permettano ai team di lavorare contemporaneamente sulla stessa lavagna. Funzionalità/funzione come la modifica sincrona e i cursori in tempo reale aiutano il flusso di lavoro Strumenti di annotazione: Note adesive, forme stravaganti, penne e altri strumenti di testo migliorano le sessioni di brainstorming. E più opzioni significano una visualizzazione più ricca

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Image-Correzione di bozze-and-Annotations-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Correzione di bozze di immagini e annotazioni semplificate /$$$img/

Collaborate facilmente con i membri del team e fornite feedback sui file grazie alle funzionalità di annotazione, correzione di bozze e commento di ClickUp 3.0

Modelli : Una libreria di modelli integrati di modelli di lavagne online consente di risparmiare tempo e accelerare i processi. Tenete gli occhi aperti sulle funzionalità dei modelli personalizzati, in modo da poter formattare quando necessario

Una libreria di modelli integrati di modelli di lavagne online consente di risparmiare tempo e accelerare i processi. Tenete gli occhi aperti sulle funzionalità dei modelli personalizzati, in modo da poter formattare quando necessario Compatibilità della piattaforma: Cercate alternative a FigJam con integrazioni che lavorino bene con gli strumenti che il vostro team già utilizza (come Slack, Jira o Fogli e Documenti Google, per esempio) per un'esperienza semplificata

Cercate alternative a FigJam con integrazioni che lavorino bene con gli strumenti che il vostro team già utilizza (come Slack, Jira o Fogli e Documenti Google, per esempio) per un'esperienza semplificata Interfaccia utente e funzionalità : Scegliere uno strumento di collaborazione semplice da usare significa che un numero maggiore di membri del team può iniziare a collaborare senza essere rallentato da una curva di apprendimento ripida 🙌

funzionalità : Scegliere uno strumento di collaborazione semplice da usare significa che un numero maggiore di membri del team può iniziare a collaborare senza essere rallentato da una curva di apprendimento ripida 🙌 Scalabilità: Assicuratevi di scegliere un software che si adatti alla crescita della vostra organizzazione. Una solida alternativa a FigJam sarà in grado di gestire team di grandi dimensioni o progetti più complessi e dettagliati

Assicuratevi di scegliere un software che si adatti alla crescita della vostra organizzazione. Una solida alternativa a FigJam sarà in grado di gestire team di grandi dimensioni o progetti più complessi e dettagliati Accessibilità: La possibilità di accedere allo stesso strumento su diversi dispositivi e browser (iOS, Mac, iPad, Windows, app mobili, ecc.) senza compromettere le funzionalità/funzione è un must

La possibilità di accedere allo stesso strumento su diversi dispositivi e browser (iOS, Mac, iPad, Windows, app mobili, ecc.) senza compromettere le funzionalità/funzione è un must Sicurezza: La vostra organizzazione ha bisogno di una crittografia end-to-end? Verificate gli strumenti che offrono protezione per i dati archiviati e per quelli in transito

Trovare lo strumento giusto per la lavagna digitale: che si tratti di opzioni relative a diagrammi, prototipi o semplici sessione di brainstorming è facile come una torta quando sapete cosa è importante per voi e per il vostro team.

10 Migliori alternative a FigJam da usare nel 2024

È arrivato il momento di svelare le nostre migliori scoperte. Abbiamo navigato furtivamente nell'universo delle lavagne online, abbiamo testato le acque e abbiamo selezionato 10 alternative stellari a FigJam. Che siate alla ricerca di funzionalità/funzione più avanzate, di opzioni di collaborazione diverse o di scelte economiche, abbiamo pensato a voi.

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Alternative a FigJam: visualizzare e assegnare un'attività di ClickUp Lavagne online /$$$img/

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione La funzionalità della lavagna online di ClickUp è un fantastico strumento a tutto tondo per la collaborazione del team. Questa lavagna online gestisce sessioni di brainstorming e project management. Inoltre, grazie a modelli a bizzeffe, da modelli di linee guida del marchio a modelli di design grafico -ClickUp vi fornisce tutto ciò di cui il vostro team può avere bisogno.

Funzionalità/funzione come I documenti di ClickUp , Commenti e Chattare supportano il team nel lavoro più fluido ed efficiente possibile. Create documenti adatti a qualsiasi tipo di lavoro o condividete i collegamenti ai progetti con la vista Documento. La funzionalità/funzione Commenti è ideale per porre e rispondere a domande, fornire feedback e monitorare i risultati rapidi. 🏆

Con ClickUp, il team collabora in tempo reale, passa dall'idea all'azione più velocemente e con maggiore facilità, e ottimizza i flussi di lavoro con visualizzazioni e integrazioni personalizzabili. Ogni dettaglio del progetto è allineato e fruibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Gli utenti trovano che l'interfaccia sia ben progettata, priva di fronzoli e semplice da usare

La creazione di attività, elenchi, stati e l'impostazione delle automazioni è un gioco da ragazzi 🌬

C'è una varietà pressoché infinita di dashboard e layout tra cui scegliere

Il calendario e i promemoria integrati favoriscono un lavoro di squadra coesivo

ClickUp è Strumenti di IA generano idee, migliorano le sessioni di brainstorming e supportano il processo creativo e il flusso di lavoro del vostro team

Limiti di ClickUp

Con così tante funzionalità/funzione, alcuni utenti potrebbero incontrare una curva di apprendimento un po' difficile da gestire

Alcune funzionalità, come ClickUp AI, sono disponibili solo con un piano a pagamento

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.000+ recensioni)

: 4.7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Lucido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/CleanShot-2022-07-13-at-18.43.08@2x-1400x762.png Alternative a FigJam: gestione delle idee su una lavagna online in Lucid /$$img/

via Lucido Un temibile concorrente nel regno delle alternative di collaborazione digitale, Lucid offre un duo di strumenti di visualizzazione: Lucidspark e Lucidchart. Quando avete bisogno di diagrammi strutturati e diagrammi di flusso, Lucidchart vi assiste nella visualizzazione di dati complessi.

Lucidspark funge da tela digitale con funzionalità di lavagna digitale, ideale per un'area di lavoro visiva veramente collaborativa.

L'utilizzo congiunto di questi strumenti consente alla vostra organizzazione di disporre di risorse per il brainstorming di idee, il piano e l'esecuzione efficiente in team distribuiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucid

I modelli semplificano la creazione di diagrammi di flusso

Possibilità di esportare i progetti in piattaforme software simili

Gli scorciatoi permettono di attivare/disattivare facilmente gli strumenti

È possibile aggiungere interesse visivo con forme, colori e immagini

Lucid offre integrazioni con app come Jira, Zoom, Slack e Confluence

Limiti di Lucid

È necessaria la sottoscrizione di due diverse produttività per le funzionalità/funzione che sono combinate in altre alternative di FigJam

Alcuni riferiscono di essersi sentiti confusi come utenti alle prime armi

Prezzi di Lucid

Lucidchart e Lucidspark sono disponibili singolarmente, ma se li si abbina, i piani sono i seguenti:

Gratuito

Bundle individuale: $11,93

$11,93 Bundle Teams: $13,50 per utente

$13,50 per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Lucid valutazioni e recensioni

G2 : N/A

: N/A Capterra per Lucidspark: 4.7/5 (350+ recensioni)

4.7/5 (350+ recensioni) Capterra per Lucidchart: 4,5/5 (2.000+ recensioni)

3. Miro

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Miro-product-example.png Alternative di FigJam: team che collabora insieme usando Miro /$$$img/

via Miro Quando siete pronti a portare la collaborazione in tempo reale a nuovi livelli, date un'occhiata a Miro . Immergetevi in una ricca libreria di modelli e godetevi le integrazioni con gli strumenti utilizzati dal vostro team, come Slack e Google Drive.

Il suo ambiente ricco di funzionalità/funzione lo rende la scelta migliore per le organizzazioni che cercano alternative a Figjam con una piattaforma collaborativa di ampio intervallo.

Miro: le migliori funzionalità/funzioni

Lo strumento di lavagna online funziona ugualmente bene per il brainstorming, i wireframe e la progettazione di flussi di lavoro collaborare in tempo reale Modelli risparmiare tempo e ispirare, sia che si abbia bisogno di una scheda Kanban, di un'analisi SWOT o di una via di mezzo per un brainstorming di idee

L'app si integra perfettamente con altri strumenti, come Jira, Google Drive e Microsoft 365

La modalità di presentazione offre opzioni come l'effetto Lightbox, che consente di evidenziare ciò su cui ci si concentra e di passare il testimone a un altro presentatore senza problemi

Potrete accedere facilmente alle lavagne di collaborazione digitale dal vostro desktop, tablet o smartphone

Limiti di Miro

Alcuni utenti segnalano rallentamenti quando più membri del team collaborano contemporaneamente a una lavagna

Con così tante opzioni di personalizzazione e customizzazione, alcuni utenti potrebbero avere una curva di apprendimento

Prezzi di Miro

**Gratis

**A partire da 8 dollari al mese per membro

Business: A partire da $16/mese per membro

A partire da $16/mese per membro Azienda: Contattare per i prezzi

Miro valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (5.100+ recensioni)

4.8/5 (5.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.300+ recensioni)

4. Scheda Jamboard

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/cover_hu9a83430dcf47b06db5ed3209dbc5cb38\9122\_1500x0\resize\_q90\_h2\lanczos\_3.3aa1833c45f15e734f310a055c8570f9a12465b52b55e169e27ac4fee54fe487-1400x924.webp Alternative FigJam: screenshot delle idee in Jamboard /%img/

via Scheda Jamboard Jamboard di Google è una lavagna digitale con cui gli utenti possono condividere idee e comunicare informazioni. Fa parte dell'area di lavoro di Google, quindi se la vostra organizzazione è già ben radicata nell'ecosistema Google, questa è una scelta naturale.

Ideale per rapide sessioni di brainstorming, questo strumento è una scelta solida per i team che desiderano un modo libero di collaborare con note adesive virtuali per lavorare su una tela digitale collaborativa. 💡

Le migliori funzionalità/funzioni di Jamboard

I membri del team possono collaborare senza sforzo e partecipare a una sessione di brainstorming da qualsiasi dispositivo

Jamboard è disponibile anche come lavagna online che si integra con la versione digitale

Gli utenti la trovano ottima per prendere note e presentare le informazioni in modo facile da capire

Il prezzo gratuito ne fa uno strumento conveniente per le piccole aziende

Jamboard offre un'esperienza utente semplice con il suo strumento di lavagna online

Limiti di Jamboard

Mancano le funzionalità/funzioni avanzate offerte da altre alternative di FigJam

Alcuni utenti trovano le opzioni di personalizzazione limitate per la collaborazione visiva

Prezzi di Jamboard

**Gratis

Valutazioni e recensioni di Jamboard

G2: 4.3/5 (60+ recensioni)

4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (100 recensioni)

5. Murale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/Mural-whiteboard-overview-example.png Alternative FigJam: i membri del team collaborano utilizzando la lavagna online di Mural /$$$img/

via MuraleMurale è eccellente per progetti complessi che richiedono un piano dinamico. Con una pletora di integrazioni, modelli personalizzati e funzionalità asincrone, è una scelta versatile per i team virtuali. Mural è una piattaforma completa per le organizzazioni che hanno bisogno di qualcosa di più di una semplice lavagna online.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mural

È disponibile una libreria completa di modelli tra cui scegliere, oltre alla possibilità di modificare i modelli in base alle esigenze

Sono incluse integrazioni con strumenti come Notion, Slack, Trello, Unsplash, Zapier e altri ancora

La collaborazione asincrona è ottimale per i team remoti

Le opzioni visive, come adesivi e icone, aiutano i membri del team a esprimere le proprie idee

È un'opzione facile da usare per i nuovi arrivati

Limiti di Mural

Il prezzo elevato della sottoscrizione è meno ideale per i singoli o i piccoli team

Alcuni utenti segnalano tempi di ritardo quando più membri sono impegnati su una lavagna online

Prezzi di Mural

**Gratis

Teams+: $9,99/mese per membro

$9,99/mese per membro Business: $17,99/mese per membro

$17,99/mese per membro Azienda: Chiamare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Murales

G2: 4,6/5 (oltre 1.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 1.300 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. Disegnare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/D9-LbkVGVykzw3IEdzXT9aeg9JeLDJ7UAw-1400x729.png Visualizzazione dell'editor di Draw /$$$img/

via Disegnare Siete alla ricerca di un'area di lavoro digitale versatile e senza problemi e di un'alternativa a FigJam? Draw è ottimo per veloci sessioni di brainstorming o per utilizzare la funzione drag-and-drop per creare diagrammi. È eccellente nell'offrire un'esperienza semplificata.

Le migliori funzionalità/funzione di Draw

Funzionalità/funzione avanzate come i livelli, le guide di allineamento, lo snap della griglia e i righelli consentono un controllo preciso del layout e del design

L'interfaccia, facile da usare per i principianti, non crea problemi ai membri del team

Sono disponibili diverse opzioni di esportazione dei diagrammi

L'app dispone di numerosi modelli tra cui scegliere per risparmiare tempo

Offre diversi temi e supporto per plugin, come Atlas, Dark, Sketch e altri ancora

Limiti di Draw

Alcuni utenti trovano le funzioni della modalità offline limitate rispetto alla versione online

La padronanza di tutte le sue funzionalità/funzione può richiedere un certo tempo

Prezzi di Draw

Free: Per un massimo di 10 utenti

Per un massimo di 10 utenti Cloud: A partire da $11/mese

A partire da $11/mese Centro dati: A partire da $6.000/anno

Draw valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (300+ recensioni)

4.4/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

7. Visio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Flowchart-Maker-and-Diagramming-Software-Microsoft-Visio-1400x941.png Esempio di diagramma di flusso creato in Visio /$$$img/

tramite Visio Con Visio potete addentrarvi nell'intricato mondo della creazione di diagrammi. Dispone di un ampio intervallo di strumenti per la creazione di diagrammi di flusso, diagrammi e organigrammi dettagliati.

Se la vostra organizzazione è alla ricerca di una visualizzazione completa e di chiarezza nel design, Visio può essere utile per i diagrammi di rete, le funzionalità di collaborazione visiva e la lavagna online per i team distribuiti. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Visio

Grazie a un ampio intervallo di modelli e moduli, i membri del team possono creare quasi tutto, dalla mappatura dei processi ai grafici organizzativi

Offre una connessione fluida con altre app per ufficio come Word, Excel e PowerPoint

Gli strumenti di collaborazione per i team remoti assicurano che tutti siano sulla stessa pagina

Personalizzazione delle creazioni fin nei minimi dettagli, comprese forme, colori e modelli

Visio consente l'automazione e può generare diagrammi basati su informazioni provenienti da fonti esterne

Limiti di Visio

L'interfaccia utente potrebbe risultare un po' intimidatoria per i nuovi utenti

L'applicazione desktop è solo per Windows

Prezzi di Visio

Piano 1 di Visio: $5/mese per utente

di Visio: $5/mese per utente Piano 2: $15/mese per utente

valutazioni e recensioni di #### Vision

G2: 4,2/5 (oltre 600 recensioni)

4,2/5 (oltre 600 recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

8. Scheda concettuale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/Conceptboard.png Strumento di lavagna online di Conceptboard /$$$img/

via Scheda concettuale Conceptboard trasforma il modo in cui i team fanno brainstorming, pianificano e rivedono i progetti. Grazie a funzionalità/funzione di collaborazione eccezionali, mantenere tutti sulla stessa pagina è un gioco da ragazzi. Un'alternativa a FigJam come Conceptboard può essere la soluzione giusta per ottenere un team più coeso e dinamico collaborazione del team esperienza.

Funzionalità/funzione migliori di Conceptboard

Gli ospiti possono unirsi e collaborare, anche se non hanno un account

L'alta risoluzione e lo Zoom consentono di vedere facilmente tutti i dettagli quando è necessario

Include potenti funzionalità/funzione di collaborazione come chat, commenti, modalità di moderazione e persino videoconferenze in app

L'app è potente sia che ci siano pochi o molti utenti su una bacheca

Gli utenti apprezzano la natura "infinita" della lavagna online, che permette loro di creare senza limiti

Limiti di Conceptboard

Alcuni utenti ritengono che l'importazione di contenuti non sia chiara e richieda ulteriori passaggi

Una varietà limitata di strumenti di disegno, colori e forme può rendere difficile distinguere tra diversi collaboratori e team distribuiti

Prezzi di Conceptboard

**Gratis

Premium: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business: $9,50/mese per utente

$9,50/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Conceptboard valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (90+ recensioni)

4.6/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (40+ recensioni)

9. Creately

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/concept-maps.webp Screenshot di una mappa concettuale creata in Creately /$$$img/

via Creately Creately è una piattaforma visiva in cui un'organizzazione può passare dal brainstorming e dall'ideazione al piano e alla strategia. Oppure si può passare dalla ricerca e dall'analisi alla gestione di workshop e riunioni. Indipendentemente dalla scelta, Creately trasforma il lavoro di squadra in tempo reale in un'esperienza fluida.

Le migliori funzionalità/funzione di Creately

Creately offre una vasta matrice di modelli tra cui scegliere, come l'impostazione degli obiettivi OKR, l'analisi SWOT, project management struttura organizzativa e altro ancora

Le opzioni di condivisione e di esportazione consentono di condividere le immagini con altri o di integrarle in documenti e presentazioni

L'app è intuitiva e di facile utilizzo grazie alla lavagna online

Grazie a una struttura completa di commenti e feedback, più utenti possono lavorare contemporaneamente su una lavagna e mantenere un'eccellente comunicazione

Scegliete da una libreria di modelli o modificate un modello per adattarlo alle esigenze della vostra organizzazione

Limiti di Creately

Il software basato sul Web richiede una connessione a Internet per funzionare

Gli utenti segnalano problemi di compatibilità con alcuni dispositivi web o browser che causano lag o altri problemi di prestazioni

Prezzi di Creately

Personale: $5/mese

$5/mese Team: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $89/mese

$89/mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Creately

G2 : 4.4/5 (1.000+ recensioni)

: 4.4/5 (1.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (150+ recensioni)

10. A mano libera

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Freehand.png Dashboard di Freehand /$$img/

via A mano libera Se il vostro team è alla ricerca di un software per lavagna online progettato per un'immediata facilità d'uso, Freehand potrebbe valere la pena di dare un'occhiata. La piattaforma online consente di visualizzare concetti e collaborare in tempo reale.

Con una configurazione minima, il team può lanciarsi in sessioni di sketch e brainstorming in un batter d'occhio. 🎩

Le migliori funzionalità/funzioni di Freehand

Gli utenti ritengono che questo strumento di lavagna sia più orientato al lavoro creativo e più facile da usare rispetto ad altri strumenti di lavagna digitale

È fantastico per la collaborazione tra designer di prodotto e di contenuto

La libreria di modelli fa risparmiare tempo

Molti utenti ritengono che non ci sia un processo di apprendimento intensivo

Funzionalità/funzione come i commenti permettono una comunicazione fluida tra i membri del team

Limiti di Freehand

Mancano alcune opzioni di personalizzazione

Alcuni utenti segnalano continui crash in alcuni browser internet

Prezzi di Freehand

Gratis

Freehand Pro: $4/mese per utente

$4/mese per utente Azienda: Chiamare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Freehand

G2: 4.3/5 (300+ recensioni)

4.3/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (3+ recensioni)

Trova le migliori alternative a FigJam per il tuo team

Nel panorama digitale in continua evoluzione, trovare le alternative a FigJam per il vostro team miglior strumento per la lavagna online per il vostro team è un vero e proprio cambiamento di rotta. Colmando il divario tra l'immaginazione e l'implementazione, un team piattaforma di collaborazione dà vita alle idee. Incoraggiano l'impegno e la chiarezza (anche quando si lavora da remoto). ✨

Sebbene FigJam offra una solida base, esistono numerose alternative a FigJam. Ognuna di esse offre funzionalità/funzione che potrebbero essere perfette per voi e per la vostra organizzazione.

Se avete bisogno di una potente piattaforma per la produttività che vi porti ovunque voi e il vostro team vogliate andare, prendete in considerazione ClickUp, dove tutte le attività di lavagna online, gestione del team e pianificazione dei progetti possono integrarsi perfettamente. Lasciate che la tela infinita delle possibilità si dispieghi e iscrivetevi a ClickUp -è gratis per sempre.