10 Software di flusso di lavoro creativo per la gestione dei progetti nel 2024

I progetti creativi richiedono un'adeguata coordinazione del team, innovazione e flessibilità, garantendo al tempo stesso che non vengano rispettate le scadenze.

Questi progetti coinvolgono persone di diversi ruoli, come designer, copywriter e altri, che seguono un processo creativo iterativo. Ad alcuni piace avere tutti gli elementi di azione elencati in un elenco di cose da fare. Altri preferiscono visualizzare il loro lavoro su una lavagna Kanban o vedere le consegne in un calendario per pianificare le attività di conseguenza.

Se si aggiungono alcuni (o molti) stakeholder, si ottiene la ricetta perfetta per il caos creativo.

Con l'aiuto di software di project management creativo se il software di gestione dei progetti creativi è in grado di soddisfare le diverse esigenze dei vostri team, potete anche pianificare e monitorare tutti i progetti in modo efficace, mantenendo tutte le parti interessate allineate e aggiornate.

Per aiutarvi a scegliere lo strumento migliore, abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori software per il flusso di lavoro creativo. Esploreremo le loro funzionalità/funzioni chiave, le strutture dei prezzi e le recensioni degli utenti per aiutarvi a trovare la migliore soluzione di project management creativo per il vostro progetto creativo.

**Cosa si deve cercare in un software per il flusso di lavoro creativo?

I software per il project management creativo sono progettati specificamente per le esigenze dei team creativi, tra cui quelli che si occupano di marketing, creazione di contenuti e commerciale, o delle agenzie creative impegnate nella gestione di progetti creativi complessi nei settori del marketing, del branding, della pubblicità, dell'editoria, ecc.

La scelta del software di project management creativo ideale per il vostro team è legata alla comprensione dei suoi requisiti. Ad istanza, i team di marketing hanno bisogno di un buon software di gestione dei progetti creativi flusso di lavoro per i contenuti per aiutarli a creare, programmare e gestire efficacemente i contenuti in ogni fase.

ClickUp Lavagne online visualizzare e suddividere i progetti creativi in flussi di lavoro gestibili

In generale, ci sono alcune funzionalità/funzione che tutti i software per i flussi di lavoro creativi dovrebbero avere per garantire che gli utenti possano essere creativi senza compromettere l'efficienza del project management. Ecco alcune delle funzionalità/funzione indispensabili:

Personalizzazione: Cercate un software di project management creativo che possa essere personalizzato in base alle vostre esigenze. Questo include campi personalizzati, stati e visualizzazioni che riflettono perfettamente il vostro flusso di lavoro

La chiave per l'esito positivo di un progetto è la collaborazione del team. Assicuratevi di scegliere uno strumento di project management che faciliti il brainstorming e la collaborazione dei vostri team, con funzionalità di comunicazione in tempo reale come chat, lavagna online, documenti con accesso in tempo reale e altro ancora

**I migliori software per il flusso di lavoro creativo favoriscono il pensiero visivo. Cercate strumenti di project management che offrano varie opzioni di visualizzazione come schede Kanban, mappe mentali e lavagne. Questo permette ai team di avere un quadro chiaro del progetto

Monitoraggio dello stato di avanzamento: Scegliete strumenti di project management creativi che vi diano la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento dei vari progetti attraverso dashboard che riepilogano/riassumono i dati per fornire una panoramica rapida

Scegliete strumenti di project management creativi che vi diano la possibilità di monitorare lo stato di avanzamento dei vari progetti attraverso dashboard che riepilogano/riassumono i dati per fornire una panoramica rapida Integrazioni: La piattaforma scelta deve essere in grado di integrarsi con le infrastrutture e le app esistenti. Ciò garantirà che i dati su cui si lavora siano sempre aggiornati e che non siano necessari aggiornamenti manuali o trasferimenti di dati da altre app o strumenti alla piattaforma

Scalabilità: Una buona piattaforma di creative management deve avere funzionalità/funzione scalabili in grado di gestire anche i progetti più complessi

Scegliete una piattaforma di project management creativo che risponda a tutte le vostre esigenze ed eccellerete nella pianificazione dei progetti creativi.

I 10 migliori software per il flusso di lavoro creativo da usare nel 2024

Ora che sapete cosa cercare, esploriamo le 10 migliori opzioni di software per il flusso di lavoro creativo per il 2024.

1. ClickUp

il software di project management creativo all-in-one di ClickUp vi aiuta a gestire l'intero team creativo su un'unica piattaforma_

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che vi aiuta a pianificare, organizzare e collaborare al vostro processo creativo. Questo strumento per il project management ha 15+ visualizzazioni personalizzabili come Elenco, Bacheca o Calendario, che aiutano i team creativi a programmare e monitorare le loro attività in modo efficiente.

I team creativi possono ideare ed eseguire concetti creativi utilizzando le lavagne online e i documenti collaborativi di ClickUp e condividerli in modo sicuro con le parti interessate. Con la possibilità di personalizzare ClickUp dashboard per il monitoraggio delle attività e degli obiettivi del team, i creativi possono concentrarsi maggiormente sul lavoro e meno sugli aggiornamenti sullo stato di avanzamento.

Oltre alla semplice gestione delle attività, ClickUp offre strumenti potenti progettati appositamente per alimentare la collaborazione creativa.

Collaborate facilmente con i membri del team e fornite feedback sui file grazie alle funzionalità di annotazione, correzione di bozze e commento di ClickUp 3.0

Ad istanza, i team creativi possono usare la funzione correzione di bozze in ClickUp per rivedere i mockup di design, i video, i contratti, le immagini, ecc. e fornire un feedback attraverso i commenti sul file. Questo aiuta a semplificare il processo di revisione creativa.

Con ClickUp è possibile eliminare i silos e consolidare tutti gli strumenti in un'unica piattaforma. Le integrazioni con strumenti come Figma, Vimeo e Slack aiutano a mantenere tutto il lavoro in un unico luogo. Potete anche semplificare le attività e i progetti ripetitivi automazioni dei flussi di lavoro basati su eventi specifici e azioni dell'utente, aiutandovi a migliorare l'efficienza della gestione dei flussi di lavoro.

Scrivi e ottimizza i contenuti per ottenere risultati migliori con ClickUp Brain AI Writer for WorkTM

Potete anche utilizzare ClickUp Brain per risparmiare tempo e lavoro grazie agli strumenti di IA che consentono di creare schemi di blog e brief di contenuto, generare elementi d'azione, attività e sottoattività secondarie in base alle note delle riunioni, condividere automaticamente gli aggiornamenti dei progetti, ecc.

ClickUp consente inoltre di risparmiare tempo e lavoro richiesto grazie al suo modelli di flusso di lavoro già pronti all'uso che aiutano i vostri team a partire da zero. Ad istanza, il modello Modello di flusso di lavoro per la creatività e il design di ClickUp aiuta a pianificare e organizzare progetti creativi, a stabilire e monitorare scadenze e attività cardine e a lavorare in modo collaborativo con i compagni di squadra sulle attività.

Utilizzate il Modello di piano di progetto di ClickUp per stabilire le consegne del team e suddividerle in attività, comunicare gli obiettivi, monitorare e condividere lo stato del team in un unico luogo. Aiuta ad avere una tabella di marcia chiara per il progetto e garantisce che tutte le parti interessate siano sulla stessa pagina. È dotato di quattro visualizzazioni personalizzate, tra cui Sequenza e Bacheca, per facilitare il monitoraggio.

Sequenza di progetti creativi di ClickUp è lo strumento perfetto per qualsiasi progetto creativo. Questo modello vi aiuta a:

Visualizzare l'intera Sequenza del progetto, dalla sua ideazione al suo completamento

Monitorare e gestire lo stato di avanzamento in tempo reale con visualizzazioni flessibili per ogni fase

Organizzare le attività, le risorse e i membri del team con etichette di priorità, commenti e sottoattività annidate

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Documentazione collaborativa: Crea e archivia i documenti del progetto, come brief creativi, linee guida del marchio, procedure operative standard e così via, grazie alla collaborazione basata su cloudClickUp Documenti *Impostazione degli obiettivi: Impostare obiettivi realistici e visualizzare i progetti in un unico luogocon ClickUp Obiettivi per rimanere in carreggiata e raggiungere gli oggetti del progetto

Crea e archivia i documenti del progetto, come brief creativi, linee guida del marchio, procedure operative standard e così via, grazie alla collaborazione basata su cloudClickUp Documenti *Impostazione degli obiettivi: Impostare obiettivi realistici e visualizzare i progetti in un unico luogocon ClickUp Obiettivi per rimanere in carreggiata e raggiungere gli oggetti del progetto **Collaborare e fare brainstorming con i team creativi utilizzando la tecnologia virtualeLavagne online ClickUp per ideare, creare piani,costruire diagrammi di flusso di lavoro, progettare mockup e mappare le idee sulle attività. Questo aiuta a promuovere una comunicazione aperta e a garantire che tutti siano sulla stessa pagina

Migliorare l'efficienza con l'IA: Utilizzate la potenza dell'IA di ClickUp Brain per aiutarvi a svolgere le vostre attività creative, come ad esempio estrarre informazioni dai vostri compiti e documenti, scrivere brief, creare aggiornamenti sul progetto o generare elementi d'azione e assegnare attività utilizzando le note delle riunioni

Utilizzate la potenza dell'IA di ClickUp Brain per aiutarvi a svolgere le vostre attività creative, come ad esempio estrarre informazioni dai vostri compiti e documenti, scrivere brief, creare aggiornamenti sul progetto o generare elementi d'azione e assegnare attività utilizzando le note delle riunioni Panoramica dello stato di avanzamento: Tracciate visivamente lo stato di avanzamento del progetto con le dashboard personalizzabili di ClickUp, alle quali potete aggiungere widget per tutto ciò che riguarda il carico di lavoro del team, il monitoraggio del tempo e altro ancora

Tracciate visivamente lo stato di avanzamento del progetto con le dashboard personalizzabili di ClickUp, alle quali potete aggiungere widget per tutto ciò che riguarda il carico di lavoro del team, il monitoraggio del tempo e altro ancora Controllo editoriale: Rivedete, annotate e approvate in modo efficiente mockup, video e progetti con le funzionalità di correzione di bozze e di condivisione sicura di ClickUp

Limiti di ClickUp

All'inizio può intimorire per le sue numerose funzionalità/funzione, ma è di facile utilizzo

L'app mobile potrebbe non avere le stesse funzionalità/funzioni della versione desktop

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4.000+ recensioni)

2. Bynder

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Bynder-dashboard-1400x875.png Bynder dashboard /%img/

via Bynder Bynder è un sistema di gestione delle risorse digitali (DAM) che offre funzioni di project management insieme a solidi strumenti di flusso di lavoro creativo. Ciò consente di ottimizzare la creazione e l'organizzazione dei contenuti, il project management creativo e l'utilizzo delle risorse, ottimizzazione del flusso di lavoro e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di Bynder

Archiviate, organizzate e accedete a tutte le vostre risorse creative, dal materiale di marketing ai file di design, in un'unica posizione centrale

Mantenete la coerenza del marchio creando e condividendo le linee guida del marchio e le guide di stile all'interno di Bynder

Mantenete tutti sulla stessa pagina grazie a strumenti e funzionalità di collaborazione come il controllo delle versioni, la correzione di bozze in app e l'assegnazione di attività

Limiti di Bynder

Struttura dei prezzi complessa, soprattutto per chi è alla ricerca di una semplice piattaforma di project management creativo

Potrebbe non avere funzionalità di project management all'altezza delle soluzioni software dedicate al flusso di lavoro

Prezzi di Bynder

Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Bynder

G2: 4.5/5 (600+ recensioni)

4.5/5 (600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (200+ recensioni)

3. FigJam

via Figma FigJam è una lavagna online per team realizzata dagli autori di Figma, un noto strumento di creazione e gestione del design. Questo strumento di collaborazione in tempo reale aiuta a gestire più deliverable creativi e a gestire progetti di design, tra cui brainstorming, diagrammi, creazione di flussi di lavoro agili, pianificazione strategica e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di FigJam

Gestione dei progetti di design senza soluzione di continuità grazie a più di 300modelli di progetto pronti per l'uso* Lavorate in collaborazione con il vostro team di creativi sullo stesso file di progettazione, consentendo cicli di iterazione più rapidi

Creare prototipi interattivi per testare e perfezionare i progetti prima dello sviluppo, grazie alle funzionalità di prototipazione integrate

Limiti di FigJam

Limitate funzioni di project management al di fuori delle attività di progettazione

Il piano Free limita le funzionalità/funzione e lo spazio di archiviazione dei file

Prezzi di FigJam

Starter: Free

Free Professionale: $3/mese (fatturati annualmente)

$3/mese (fatturati annualmente) Organizzazione: $5/mese (fatturati annualmente)

$5/mese (fatturati annualmente) Azienda: $5/mese (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4.5/5 (400+ recensioni)

4.5/5 (400+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Robohead

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/Robohead-Dashboard-1400x791.png Robohead dashboard /%img/

via Robohead Robohead è una piattaforma di gestione del lavoro progettata per le agenzie creative e di marketing. Fornisce informazioni sullo stato di salute e sulle priorità dei progetti, consentendo ai team creativi di monitorare il tempo, gestire progetti e attività, allocare le risorse e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzioni di Robohead

Semplificate le attività ripetitive con il motore di automazione di Robohead per inviare automaticamente le richieste di approvazione dei client o assegnare il lavoro in base alle scadenze

Gestire il carico di lavoro del team e identificare potenziali colli di bottiglia con gli strumenti di gestione delle risorse di Robohead

Ottenere informazioni preziose sulle prestazioni del progetto con le sue funzionalità di reportistica e analisi

Monitoraggio dello stato del progetto, identificazione delle aree di miglioramento e dimostrazione del ROI ai client

Limiti di Robohead

Può avere una curva di apprendimento più ripida rispetto ad altre opzioni

L'interfaccia potrebbe risultare ingombrante per i team più piccoli

Prezzi di Robohead

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Robohead

G2: 4.3/5 (77 recensioni)

4.3/5 (77 recensioni) Capterra: 4.6/5 (149 recensioni)

5. Krock.io

via Krock.io Krock.io è un software per la collaborazione creativa e la revisione dei video, pensato principalmente per le agenzie creative che fanno molti lavori di animazione o produzione video. Lo strumento consente di collaborare a progetti di animazione e video, con funzionalità/funzione quali modelli di video, commenti, cronologia delle versioni e assegnazione di attività in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Krockio

Organizza e condivide visivamente idee e ispirazioni con Bacheca e raccolte di immagini

Consente il feedback dei client in tempo reale e la collaborazione del team su video e progetti di animazione con annotazioni e commenti e la possibilità di assegnare attività

Per iniziare i progetti creativi con modelli precostituiti progettati specificamente per le attività creative di tutti i giorni, come le campagne sui social media o il lancio di siti web

Limiti di Krockio

Opzioni di personalizzazione limitate rispetto ad alcune piattaforme di project management più robuste

Potrebbe non essere l'ideale per team creativi di grandi dimensioni o per esigenze complesse di project management creativo

Prezzi di Krockio

Piano Free

Pro: $15/mese per utente

Teams: $50/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Krockio

G2: 4.8/5 (Non abbastanza recensioni)

4.8/5 (Non abbastanza recensioni) Capterra: 5/5 (Non abbastanza recensioni)

6. Quip

via Quip Quip è uno strumento di gestione dei documenti e dei fogli di calcolo che combina tutti i documenti, i fogli e le chat della vostra organizzazione in un unico luogo all'interno di Salesforce. In questo modo, i team creativi possono collaborare su progetti specifici, monitorare i processi e ottimizzare i progetti di design.

Le migliori funzionalità/funzione di Quip

Migliora la collaborazione del team modificando simultaneamente documenti e fogli di calcolo, per cicli di iterazione più rapidi

Connessione delle app essenziali, come Slack, Jira, ecc. con Quip per una migliore produttività

Accesso e aggiornamento dei dati Salesforce direttamente all'interno dei documenti Quip, eliminando la necessità di passare da una piattaforma all'altra

Mantenere al sicuro i dati sensibili dei clienti grazie alle autorizzazioni degli utenti, ai controlli di sicurezza dei contenuti e alle pratiche di disaster recovery

Limiti di Quip

Può mancare di alcune funzionalità avanzate di project management rispetto alle soluzioni software dedicate ai flussi di lavoro

È adatto solo agli utenti di Salesforce

Prezzi di Quip

Quip Starter: $10/mese per utente (fatturati annualmente)

$10/mese per utente (fatturati annualmente) Quip Plus: $25/mese per utente (fatturati annualmente)

$25/mese per utente (fatturati annualmente) Quip Advanced: $100/mese per utente (fatturati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Quip

G2: 4.2/5 (1000+ recensioni)

4.2/5 (1000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (199 recensioni)

7. Kantata

via Kantata Kantata è un software di project management basato su cloud, ideale per i team di servizi professionali che desiderano collaborare in tempo reale ai progetti. Offre tutte le funzionalità/funzione di project management, gestione finanziaria e delle risorse, collaborazione tra team e creazione di flussi di lavoro in un unico strumento.

Le migliori funzionalità/funzione di Kantata

Ottimizzate i programmi del team ed evitate i conflitti con gli strumenti di gestione e pianificazione delle risorse di Kantata

Semplificare i processi di approvazione dei client con la gestione del traffico e i flussi di lavoro di approvazione integrati

Monitoraggio dei budget di progetto, monitoraggio dello stato di avanzamento e generazione di reportistica per ottenere informazioni preziose sulle prestazioni del progetto

Limiti di Kantata

Può essere meno facile da usare per i team che non hanno dimestichezza con la terminologia del project management

Prezzi di Kantata

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Kantata

G2: 4.2/5 (1300+ recensioni)

4.2/5 (1300+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (600+ recensioni)

8. Brandfolder

via Brandfolder Brandfolder è un software intuitivo di Digital Asset Management di Smartsheet che aiuta i professionisti del marketing e i creativi a gestire e distribuire le loro risorse digitali. L'obiettivo principale di questo strumento è ottimizzare i processi di progettazione e semplificare la condivisione delle risorse di progettazione in modo sicuro con controlli avanzati sulla privacy.

Dispone di tutte le funzionalità/funzione tipiche dei software di project management creativo, per cui è possibile creare flussi di lavoro personalizzati, gestire team creativi e collaborare su progetti e attività specifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Brandfolder

Organizzate, archiviate e condividete tutte le risorse del vostro marchio, dai loghi e dalle guide al marchio ai materiali di marketing, in una posizione centrale e facilmente accessibile

Garantite la coerenza del marchio monitorando le modifiche e collaborando alle risorse senza soluzione di continuità grazie alle funzionalità di controllo delle versioni e di autorizzazione degli utenti

Distribuire e gestire le risorse del marchio su vari canali mantenendo la conformità del marchio con i flussi di lavoro di approvazione e gli strumenti di monitoraggio dell'utilizzo di Brandfolder

Limiti di Brandfolder

Può mancare di alcune funzionalità/funzione avanzate di project management rispetto alle soluzioni software dedicate ai flussi di lavoro

L'interfaccia utente potrebbe essere meno intuitiva per chi non ha familiarità con i sistemi DAM

Prezzi di Brandfolder

Premium: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di brandfolder

G2: 4.5/5 (1200+ recensioni)

4.5/5 (1200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (442 recensioni)

9. Marq

via Marq Marq è una piattaforma di brand enablement che consente di creare, personalizzare e condividere contenuti di marca con il pubblico. Inoltre, trasforma qualsiasi progetto in un modello di marchio per i vostri team, consentendo loro di personalizzare il contenuto in base alle linee guida del vostro marchio e di collaborare su di esso in tutta l'organizzazione.

La piattaforma presenta anche funzionalità/funzione simili ad altre strumenti per il project management creativo , tra cui la gestione del team, l'automazione creativa, gestione del flusso di lavoro per la creazione dei contenuti e il piano delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzione di Marq

Organizzate visivamente i progetti utilizzando mood board, Kanban board e calendari all'interno di aree di lavoro creative dedicate.

Progettate e create facilmente contenuti di marca utilizzando modelli pronti all'uso che potete personalizzare in base agli standard del vostro marchio, utilizzando funzionalità/funzione come la modifica delle immagini, la formattazione del testo e la prototipazione direttamente all'interno della piattaforma.

Ottenete il feedback e l'approvazione dei client senza problemi grazie agli strumenti di annotazione e alle funzionalità di controllo della versione.

Limiti di Marq

Funzionalità/funzione limitate per la gestione creativa dei progetti e per il piano, in quanto l'obiettivo principale è il design piuttosto che la gestione delle attività o la piattaforma di project management

Prezzi di Marq

Piano Free

Pro: $12/mese per utente

$12/mese per utente Team: $12/mese per 2 utenti

$12/mese per 2 utenti Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Marq

G2: 4.4/5 (207 recensioni)

4.4/5 (207 recensioni) Capterra: 4.6/5 (279 recensioni)

10. Flusso

via Flusso Il flusso è una software di progettazione per flussi di lavoro creativi che integra attività, progetti, sequenze e conversazioni in un'unica piattaforma. Progettato per agenzie creative e team di marketing, combina funzionalità uniche di project management con flussi di lavoro creativi.

È possibile creare e monitorare progetti, pianificare attività e fare brainstorming con i professionisti della creatività sulla stessa piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione del flusso

Automazioni di attività ripetitive, come l'invio di richieste di approvazione o l'assegnazione di lavori in base alle scadenze, grazie a flussi di lavoro automatizzati

Visualizzazione dello stato del progetto e delle metriche chiave con dashboard personalizzabili che visualizzano le informazioni più rilevanti per il team

Semplificare la comunicazione e la collaborazione con la chat integrata e gli strumenti di correzione di bozze in tempo reale

Limiti di flusso

Manca di funzionalità avanzate di reportistica e di analisi rispetto ad alcuni dei suoi colleghi

L'interfaccia può risultare eccessiva per i nuovi team, soprattutto se non hanno mai utilizzato strumenti tradizionali di project management

Prezzi del flusso

Base: $8/mese per utente

$8/mese per utente Plus: $12/mese per utente

$12/mese per utente Pro: $18/mese per utente

Valutazioni e recensioni sul flusso

G2: 4.3/5 (54 recensioni)

4.3/5 (54 recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

Sfrutta ClickUp per il tuo piano di progetto creativo

Il software per il flusso di lavoro creativo deve aiutare a gestire i progetti creativi, a monitorare lo stato di avanzamento e a supportare il processo creativo. Dovrebbe inoltre consentire al vostro team creativo di lavorare in modo efficiente con gli altri membri del team e offrire una perfetta integrazione con il loro software creativo preferito.

La scelta del miglior software di project management per il vostro team dipende dalle sue esigenze specifiche e dal suo budget. Al momento di decidere, bisogna considerare fattori come la complessità del progetto, la dimensione del team, le funzionalità/funzione preferite e il budget.

Se non avete ancora scelto un software per la gestione di progetti un software per il flusso di lavoro creativo provate ClickUp, un software di project management creativo che offre tutte le funzionalità/funzione per aiutare i team creativi a migliorare la produttività e ad accelerare la consegna dei progetti.

Con il La piattaforma ClickUp per le agenzie creative da fare, dalla creazione di un flusso di lavoro automatizzato al monitoraggio delle prestazioni finanziarie, in un unico sistema di project management.

Che si tratti di monitoraggio dei progetti, di gestione delle sequenze di progetti creativi o di pianificazione, ClickUp è la soluzione unica per tutte le esigenze delle agenzie creative. Iscriviti a ClickUp per usufruire di una produttività e di un'efficienza di livello superiore per la vostra agenzia creativa.