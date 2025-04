le 10 migliori alternative e concorrenti di Klaxoon nel 2025

Hai mai avuto voglia di prendere un pennarello e scarabocchiare su tutto lo schermo durante una riunione del team in remoto? Con una tela virtuale, puoi farlo!

Anche se la tua posizione di lavoro cambia continuamente, il brainstorming con il tuo team no. Almeno con le lavagne online, tutti possono contribuire ed essere creativi contemporaneamente.

Per esempio, Klaxoon è un popolare software di collaborazione visiva con un'interfaccia utente intuitiva e funzionalità/funzioni interattive. Che tu abbia un progetto da lanciare o un team da formare, puoi usarlo.

Tuttavia, ci potrebbero essere stati giorni in cui avresti desiderato migliori capacità di integrazione, opzioni di esportazione, ecc. Ti capiamo! Questo elenco descrive 10 alternative a Klaxoon per aiutarti a trovare la soluzione giusta per la pianificazione del tuo progetto e i requisiti di collaborazione visiva.

Evita la versione di prova e scopri la soluzione ideale.

⏰60 secondi di riepilogo/riassunto Ecco una rapida panoramica di 10 alternative a Klaxoon per migliorare la collaborazione e il brainstorming creativo: : Ideale per il brainstorming, la collaborazione e il project management ClickUp: Ideale per il brainstorming, la collaborazione e il project management Miro: Ideale per la collaborazione, la pianificazione e la gestione FigJam: Ideale per il brainstorming interattivo e la collaborazione nella progettazione Lavagna online di Microsoft: ideale per i team che lavorano nell'ecosistema Microsoft Mural: Ideale per workshop creativi e design thinking *collaboard: il migliore per lavorare su più dispositivi Lucidspark: Ideale per la creazione di diagrammi e la gestione delle attività Sketch: Ideale per progettazione in tempo reale, feedback e passaggio di consegne tra sviluppatori Creately: Ideale per la pianificazione visiva dei progetti Stormboard: Ideale per la generazione di idee e strumenti di reportistica

Limiti di Klaxoon: perché hai bisogno di un'alternativa

tramite Klaxoon

Che tu sia un project manager, un agile coach o un gestore del team, Klaxoon può soddisfare le tue esigenze di collaborazione. Puoi impostare sondaggi per valutare una situazione, scambiare feedback con i membri del team o accedere alla libreria dei modelli per soluzioni rapide.

Ma presenta alcuni limiti che potrebbero indurti a cercare strumenti alternativi di lavagna online basati sull'IA:

Sebbene le funzionalità/funzioni siano numerose, possono risultare eccessive per i nuovi utenti

L'interfaccia utente può diventare disordinata a causa delle molteplici funzionalità/funzioni

Per i team più piccoli, lo strumento può essere costoso

Mancano una libreria di clipart e la cronologia delle versioni delle azioni eseguite

Le opzioni di categoria e i colori della Bacheca Klaxoon sono limitati

Può essere difficile creare una nota Post-it nel punto richiesto

Le funzionalità/funzioni possono sovrapporsi agli strumenti esistenti in uso, creando confusione e ridondanza

Panoramica delle alternative a Klaxoon

Ecco una rapida panoramica delle 10 alternative a Klaxoon e dei loro diversi casi d'uso.

Alternativa a Klaxoon Caso d'uso Ideale per ClickUp Brainstorming, collaborazione e project management Liberi professionisti, startup, piccole imprese, aziende Miro Collaborazione, pianificazione e gestione Team creativi, responsabili di prodotto, aziende FigJam Brainstorming interattivo e collaborazione nella progettazione Designer UX/UI, team creativi, studi di design Lavagna online MS Collaborazione con l'ecosistema Microsoft Team che utilizzano Microsoft Teams per la collaborazione Mural Workshop creativi e design thinking Facilitatori, responsabili di prodotto, team di progettazione Collaboard Trasformare le discussioni in piani attuabili Lavorare su più dispositivi Lucidspark Creazione di diagrammi e gestione delle attività Design teams, project managers, business strategists Schizzo Progettazione, feedback e passaggio di consegne agli sviluppatori in tempo reale Designer UI/UX, agenzie creative Creately Piano visivo del progetto Designer, product manager, team in settori tecnici Stormboard Strumenti di ideazione e reportistica Team creativi, educatori, team di progetto

Le 10 migliori alternative a Klaxoon da utilizzare

La collaborazione tra i team può aumentare la soddisfazione dei clienti del 41% e le vendite del 27%.

Queste alternative a Klaxoon promettono una collaborazione efficace tra i team con maggiore flessibilità, interfacce semplici e intuitive e molti altri vantaggi.

Pronto a scegliere la piattaforma migliore per migliorare il tuo lavoro di squadra?

1. ClickUp (ideale per il brainstorming, la collaborazione e il project management)

Utilizza le funzionalità/funzioni collaborative delle lavagne online ClickUp per ideare insieme al tuo team

Una delle migliori alternative a Klaxoon è ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, che combina gestione dei progetti, condivisione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA per flussi di lavoro automatizzati.

Lavagne online ClickUp

Le lavagne online ClickUp si collegano ad attività, chat e documenti, trasformando ogni idea da un concetto a un'azione. Mappare visivamente concetti, processi e flussi di lavoro utilizzando la funzionalità/funzione di trascinamento della selezione.

I documenti e le attività incorporati forniscono aggiornamenti in tempo reale; qualsiasi idea può essere trasformata in un'attività e collegata a progetti specifici. È anche possibile coinvolgere parti interessate esterne con opzioni di condivisione di link ed esportazione in PDF. (È anche ottimo se si desidera archiviare il proprio lavoro come riferimento).

La funzionalità/funzione principale? Un generatore di immagini basato su IA che visualizza istantaneamente le idee! Che ne dite di un po' di supporto creativo?

Usa il generatore di immagini IA nelle lavagne online ClickUp per esprimere visivamente le tue idee creative

ClickUp Mappe mentali

Personalizza la tua Mappa mentale ClickUp per soddisfare esigenze specifiche e tenere sotto controllo le attività

ClickUp Mappe mentali semplifica i progetti complessi dividendo le grandi idee in parti gestibili. Le opzioni personalizzate come connessioni codificate a colori e viste a cascata semplificano la visualizzazione delle relazioni tra attività o idee.

I team possono riorganizzare rapidamente le mappe con la funzionalità/funzione Re-Layout con un solo clic, apportando una struttura senza regolazioni manuali.

ClickUp per soluzioni di project management

Raggruppa le attività in base allo stato nella vista Bacheca di ClickUp

Una volta che le tue idee diventano attività, l'esecuzione e i follow-up diventano molto più facili con ClickUp per le soluzioni di project management.

Le visualizzazioni personalizzabili, le dashboard in tempo reale e i flussi di lavoro automatizzati mantengono i team produttivi e in linea. Grazie agli strumenti interattivi di ClickUp, come i grafici Gantt e le bacheche Kanban, l'organizzazione del lavoro diventa fluida e persino divertente

ClickUp: le migliori funzionalità/funzioni

Ottieni riepiloghi personalizzati di aggiornamenti essenziali ed elementi utilizzabili dalle chat precedenti con IA CatchUp in ClickUp Chat

Visualizza, gestisci e risolvi i commenti assegnati in un unico spazio organizzato

Automatizza i processi ripetitivi come l'assegnazione delle attività e gli aggiornamenti di stato tramite Automazioni ClickUp

Definisci l'esito positivo con traguardi numerici, monetari o vero/falso utilizzando il monitoraggio degli obiettivi

Pianifica e gestisci i progetti in modo efficace con strumenti come Sequenze, visualizzare il Calendario e il monitoraggio degli Sprint

Limiti di ClickUp

Per i principianti può essere difficile

Prezzi ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 $ al mese per utente

Aziendale : 12 $ al mese per utente

Enterprise : Contatto per i prezzi

ClickUp Brain: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per 7 dollari al mese per membro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4. 7/5 (più di 9.000 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Bazza Gilbert, Product Manager di AccuWeather, ha recensito ClickUp:

*ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando una struttura in cui delineare e strutturare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, così come riorganizzare le priorità e aggiungere immagini di riferimento

*ClickUp ha reso l'allineamento asincrono molto più semplice ed efficace. Creando una struttura in cui delineare e organizzare obiettivi e risultati, i team remoti sono in grado di comprendere le aspettative e fornire aggiornamenti sullo stato in modo fluido. Il brainstorming con le lavagne online è facile, così come riorganizzare le priorità e aggiungere immagini di riferimento

🧠 Curiosità: il 36,08% della forza lavoro globale considera la collaborazione virtuale migliore di quella di persona perché si sente meno intimidito nel seguire i membri del team online.

2. Miro (il migliore per collaborazione, pianificazione e gestione)

tramite Miro

Usa tabelle, diagrammi e sequenze per organizzare e visualizzare i progetti con Miro Intelligent Canvas. Questa piattaforma di collaborazione basata sull'IA trasforma le sessioni di brainstorming in prototipi, brief e piani in pochi secondi utilizzando funzionalità/funzioni come video/audio walkthrough, attività interattive e riepiloghi/riassunti automatici.

I membri del team possono anche votare idee, progetti o proposte durante le sessioni, consentendo un processo decisionale e una definizione delle priorità collettivi, mantenendo al contempo la collaborazione visivamente coinvolgente ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Miro

Descrivi l'immagine sulla bacheca creando un testo alternativo

Disegna a mano e attiva la funzionalità/funzione oggetti intelligenti per lasciare che Miro lo abbellisca

Utilizza la modalità di presentazione per vedere tutto a schermo intero e avere la sensazione di lavorare con una presentazione

Assegna il numero di voti a ciascun partecipante, insieme a un limite di tempo per la sessione di voto

Supera i limiti

Il ridimensionamento delle linee può causare bug persistenti

Necessità di riconfigurare costantemente le impostazioni della freccia perché non mantiene le regolazioni precedenti

CTRL+Z o Annulla smettono di funzionare durante l'ideazione collaborativa

Prezzi di Miro

Free

Starter: A partire da 10 $ al mese per utente

Aziendale: a partire da 20 dollari al mese per utente

Enterprise: Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Miro

G2: 4. 7/5 (7.100+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (più di 1.600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Miro?

Miro mi ha conquistato un anno o due fa ed è il mio principale strumento per le lavagne online. La mia sfida più grande è convincere gli altri a usarlo al di fuori delle riunioni con me.

Miro mi ha conquistato un anno o due fa ed è il mio principale strumento per le lavagne online. La mia sfida più grande è convincere gli altri a usarlo al di fuori delle riunioni con me.

➡️ Leggi anche: La guida definitiva al visual project management

3. FigJam (ideale per il brainstorming interattivo e la collaborazione nella progettazione)

tramite FigJam

Hai un team numeroso e non riesci a trovare una piattaforma che li accontenti tutti? FigJam accoglie collaboratori illimitati. Organizza flussi di lavoro complessi, mappa i percorsi degli utenti e condivide immediatamente il feedback con note adesive, note vocali e reazioni. FigJam può essere utilizzato anche come alternativa a Miro.

Le migliori funzionalità di FigJam

Centralizza il flusso di lavoro con strumenti come Jira e Figma

Usa FigJam per creare diagrammi e visualizzare i processi

Utilizza i modelli per le tabelle di marcia, le retrospettive e le sequenze per dare il via alle idee e coinvolgere tutti

Visualizza i piani, crea grafici Gantt e integra widget personalizzati per il flusso di lavoro

Limiti di FigJam

Individuare le integrazioni può essere difficile

La condivisione di link per un file FigJam è complessa

Non è consentito aggiungere forme, sfumature o motivi personalizzati

Prezzi di FigJam

Free

Professionale: 5 $ al mese per postazione completa

*organizzazione: 5 $ al mese per postazione completa

Azienda: 5 $ al mese per postazione completa

Valutazioni e recensioni di FigJam

G2: 4. 5/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4. 8/5 (30+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di FigJam?

Uso figjam ed è incredibilmente utile usare una guida di riferimento dopo averla costruita per assicurarmi che tutto sia allineato. Aiuta anche le parti interessate a vedere come il sondaggio avrebbe un flusso migliore, invece di consegnare loro un documento word di 100 pagine o far loro visualizzare l'anteprima del sondaggio un sacco di volte.

Uso figjam ed è incredibilmente utile usare una guida di riferimento dopo averla costruita per assicurarmi che tutto sia allineato. Aiuta anche le parti interessate a vedere come il sondaggio avrebbe un flusso migliore rispetto al consegnare loro un documento word di 100 pagine o far loro visualizzare l'anteprima del sondaggio un sacco di volte.

➡️ Leggi anche: Le migliori alternative e concorrenti di FigJam

4. Lavagna online di MS (la migliore per i team che lavorano nell'ecosistema Microsoft)

tramite lavagna online di MS

Stai lavorando con Microsoft Teams e speri di collaborare utilizzando una lavagna online? Integrato con Teams, Microsoft Whiteboard ha una tela interattiva dove i team possono far fluire la loro creatività.

Funzionalità come reazioni, note adesive e modelli personalizzabili rendono la condivisione e la strutturazione dei pensieri visivamente facile. Inoltre, l'opzione "Inserisci immagine" è un altro dei tanti vantaggi, che lascia spazio a illustrazioni e interazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di MS Lavagna online

Utilizza modelli per attività come il brainstorming, le bacheche Kanban e le riunioni del team

Controlla quale membro del team ha aggiunto quale input e mantieni la completa trasparenza

Co-autore su un'unica bacheca su più dispositivi

Utilizza strumenti avanzati per disegnare e abbozzare con precisione

Limiti della lavagna online di MS

I modelli e le lavagne online di Microsoft Teams non sono di qualità

Lo strumento di selezione non è di facile utilizzo per l'utente

Opzioni di formattazione limitate per i font

Prezzi lavagna online MS

Disponibile come parte di MS Teams

Valutazioni e recensioni di MS Lavagna online

G2: 4. 0/5 (40+ recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (150+ recensioni)

💡Suggerimento: Trasforma la tua lavagna online MS in una "sola lettura" disabilitando "altri partecipanti possono modificare" nelle impostazioni. Configurazione rapida: Menu impostazioni → Disattiva "Altri partecipanti possono modificare" → Terminato! La tua bacheca rimane bloccata anche dopo la fine della riunione.

5. Mural (ideale per workshop creativi e design thinking)

tramite Mural

Usa Mural per lavagne online interattive e modelli predefiniti di mappe mentali che rendono il brainstorming e la pianificazione veloci e divertenti.

Apprezzerete anche la sua perfetta integrazione con Microsoft Teams e Google Workspace, che aiuta a mantenere tutti allineati. La capacità dello strumento di mappare i percorsi degli utenti e dare priorità alle attività è un vantaggio significativo, che lo rende una risorsa preziosa per un lavoro di squadra efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mural

Accelera il brainstorming con suggerimenti e prompt suggeriti dall'IA

Utilizza la vasta libreria di modelli per impostare i tuoi flussi di lavoro

Manipolare la mappatura dei processi mentre si è di turno con i clienti per una maggiore flessibilità

Condensa istantaneamente le discussioni in punti chiave e elementi di azione con i riepiloghi/riassunti dell'IA

Limiti del muro

Le integrazioni con altri strumenti di business intelligence sono limitate

I murales ingombranti possono rallentare il dispositivo dell'utente

Raggruppare i fogli in aree di lavoro e stanze può creare confusione, rendendo necessario ricontrollare ripetutamente

Prezzi murali

Free

Team+: 12/mese per utente

Business: 17,99 $/mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni dei murales

G2: 4. 6/5 (1.380 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (130 recensioni)

➡️ Leggi anche: Modelli e tecniche di brainstorming

📮ClickUp Insight: il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni importanti sparse tra chat, email e fogli di calcolo. Senza un sistema unificato per l'acquisizione e il monitoraggio delle decisioni, le informazioni aziendali critiche si perdono nel rumore digitale. Con le funzionalità di gestione delle attività di ClickUp, non dovrai più preoccuparti di questo. Crea attività da chat, commenti di attività, documenti ed email con un solo clic!

6. Collaboard (il migliore per lavorare su più dispositivi)

tramite Collaboard

Collaboard supporta un numero illimitato di partecipanti, consentendo un lavoro di squadra produttivo. Le opzioni di integrazione e le funzionalità di esportazione assicurano inoltre che le discussioni si trasformino in risultati attuabili. Gli utenti possono disegnare, aggiungere note adesive e organizzare visivamente le idee, sia che lavorino da remoto o in un'impostazione ibrida.

Le migliori funzionalità di Collaboard

Importa ed esporta contenuti senza sforzo, inclusi PDF e file di immagini di alta qualità

Integrazione con Microsoft Teams, Cisco Webex, Nextcloud, Jira e altri per flussi di lavoro fluidi

Presenta le idee in modo interattivo durante le videochiamate con la modalità di presentazione integrata

Limiti del collaboard

La funzionalità/funzione di mappatura mentale è basilare rispetto alla concorrenza

Le opzioni di modifica possono sembrare limitate

Prezzi di Collaboard

Free Forever

Avanzato: 10 $/mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Collaboard

G2: 4. 7/5 (80+ recensioni)

Capterra: 4. 7/5 (60+ recensioni)

👀 Lo sapevi? Il 63% delle persone ritiene di aver perso tempo a causa di problemi di comunicazione nella propria configurazione aziendale.

7. Lucidspark (il migliore per la creazione di diagrammi e la gestione delle attività)

tramite Lucidspark

Comunicare in tempo reale utilizzando la chat integrata nel prodotto e le emoji in Lucidspark. Utilizzare la funzionalità/funzione "chiamare altri utenti" per rimanere in pista e mantenere l'allineamento durante le sessioni. Con la sua tela infinita, il disegno a mano libera e le note adesive, Lucidspark diventa uno strumento interattivo completo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lucidspark

Organizza e struttura le idee utilizzando le funzionalità di tag, raggruppamento e ordinamento, supportate dalla funzionalità/funzione della tabella dinamica

Lavora più velocemente con i modelli per i flussi di lavoro, la pianificazione degli sprint e la mappatura del percorso dell'utente

Impara dalle istruzioni d'uso pre-scritte per leggenda e simbolo

Organizza discussioni di gruppo mirate utilizzando la funzionalità/funzione delle bacheche

Limiti di Lucidspark

Opzioni limitate di modelli e forme tra cui scegliere

La versione di prova gratuita consente solo 3 aggiornamenti di documenti alla volta

Prezzi di Lucidspark

Free

Individuale: 9 $ per utente

Team: 10 $ per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Lucidspark

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4. 7/5 (oltre 300 recensioni)

➡️ Leggi anche: Project management nella progettazione: una guida completa per i team di progettazione

8. Sketch (ideale per progettazione in tempo reale, feedback e passaggio di consegne tra sviluppatori)

tramite Sketch

Con Sketch, più team possono lavorare sullo stesso documento, sviluppando un processo creativo. Fornisci feedback direttamente sul canvas o sui prototipi con i commenti in-app e utilizza i modelli per creare progetti di alta qualità, dai mockup delle app ai siti web completi.

Disegna le migliori funzionalità/funzioni

Crea modelli ad alta fedeltà senza inutili complessità

Tutti sulla stessa pagina con strumenti di collaborazione in tempo reale come commenti sincronizzati e funzionalità/funzioni di passaggio di consegne

Automatizza la creazione di livelli e altri oggetti

Monitoraggio delle modifiche, gestione delle autorizzazioni e condivisione dei progetti con i visualizzatori o le parti interessate in tutta semplicità

Schizzi dei limiti

Lo strumento non è disponibile su iPad, quindi flessibilità limitata per i progettisti

Sono assenti le complesse funzionalità di modellazione 3D

L'archiviazione cloud non è presente in Sketch

Prezzi indicativi

Standard: $12/mese per editor

Licenza solo per Mac: 120 $ per postazione

Business: $22/mese per editor

Valutazioni e recensioni di Sketch

G2: 4. 5/5 (oltre 1.200 recensioni)

Capterra: 4. 6/5 (oltre 800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sketch?

Una vasta libreria di plugin ne migliora le funzioni, consentendo attività come l'animazione, l'esportazione di codice e la digitazione professionale. Con strumenti come Sketch for teams, i progettisti possono collaborare simultaneamente ai file.

Una vasta libreria di plugin ne migliora le funzioni, consentendo attività come l'animazione, l'esportazione di codice e la digitazione professionale. Con strumenti come Sketch for teams, i progettisti possono collaborare simultaneamente ai file.

➡️ Leggi anche: Come creare un flusso di lavoro: una guida passo passo con modelli

9. Creately (la migliore per la pianificazione visiva dei progetti)

via Creat ely

Interagisci come se fossi seduto nella stessa stanza con l'infinita tela visiva di Creately. Ogni azione del team si sincronizza in tempo reale con la sua funzionalità/funzione Preview Sync, e i thread di commento e discussione consentono la condivisione di idee, il feedback e il mantenimento del flusso di lavoro.

Scegli tra oltre 50 esempi di diagrammi e 1000 tipi di modelli per affrontare sfide tecniche e creative. Creately offre anche monitoraggio del mouse e videochiamate, aggiungendo un altro livello di collaborazione e mantenendo tutti i membri connessi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Creately

Scegli tra una vasta libreria di modelli

Crea facilmente diagrammi di flusso, mappe mentali, organigrammi e wireframe

Sfrutta la sincronizzazione bidirezionale per collegare database, fogli di calcolo e strumenti esterni

Integrazione con Microsoft Teams, Slack e Confluence per una pianificazione produttiva dei progetti

Limiti di Creately:

I diagrammi complessi possono rendere l'interfaccia disordinata e rallentarla

I commenti possono essere creati o eliminati ma non modificati

Le opzioni di esportazione e collaborazione sul piano Free sono limitate

Creately pricing

Free

Personale: 8 $ al mese

Team: 8 $ al mese per utente

Aziendale: 149 $/mese

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Creately

G2: 4. 4/5 (più di 1.300 recensioni)

Capterra: 4. 4/5 (oltre 200 recensioni)

tramite Stormboard

Se le interazioni del tuo team ti sembrano troppo frammentarie o disorganizzate, usa Stormboard. È una piattaforma di flusso di lavoro collaborativo che mette i dati al primo posto e trasforma le interazioni non strutturate in informazioni utili.

Le sue funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale, come le integrazioni bidirezionali in tempo reale con strumenti come Jira, Azure DevOps e Rally, sono utili per i team agili che gestiscono sprint, dipendenze e priorità.

stormAI*, un collaboratore di IA, migliora il brainstorming, la generazione di idee e la pianificazione delle azioni, aggiungendosi alle discussioni collaborative.

Le migliori funzionalità/funzioni di Stormboard

Accedi a strumenti per il project management come la pianificazione PI, la gestione del rischio e lo sviluppo di strategie

Genera reportistica esportabile, riepiloghi delle attività e analisi dei fogli di calcolo senza perdere dati

Dai priorità, raggruppa e fai avanzare le idee utilizzando la sua interfaccia intuitiva

Utilizza la sua lavagna online per il brainstorming, le mappe mentali e la pianificazione strategica

Limiti di Stormboard

La lavagna online offre opzioni di personalizzazione limitate

Gli utenti non possono salvare segnalibri importanti nello strumento

Numero di postazioni e licenze disponibili limitato

Prezzi di Stormboard

Personale: Free Forever

Aziendale: 10 $ per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Stormboard

G2: 4. 4/5 (70+ recensioni)

Capterra: 4. 5/5 (40+ recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Stormboard?

*La mia principale lavagna digitale è la mia lavagna online da portare ovunque. È dove raccolgo i miei elenchi di cose da fare, le idee, pianifico, organizzo e strategizzo tutto ciò che ho in corso come amministratore delegato di una nuova start-up aziendale. Ora che sono riuscito a collegare la mia lavagna digitale al mio spazio di lavoro Google (documenti), posso aggiungere / accedere a documenti importanti sulla mia lavagna digitale e accedervi rapidamente

*La mia principale lavagna digitale è la mia lavagna online per tutto. È dove raccolgo i miei elenchi di cose da fare, le idee, pianifico, organizzo e strategizzo tutto ciò che ho in corso come amministratore delegato di una nuova start-up. Ora che sono riuscito a collegare la mia lavagna digitale al mio spazio di lavoro Google (documenti), posso aggiungere / accedere a documenti importanti sulla mia lavagna digitale e accedervi rapidamente

🧠 Curiosità: Il 42% degli impiegati passa il tempo a collaborare con altri colleghi e compagni di squadra. Mentre il 28% lavora con gli altri di persona, il 14% collabora con gli altri virtualmente.

Inizia a utilizzare ClickUp per la collaborazione e la comunicazione visiva

La scelta dello strumento di collaborazione giusto va oltre l'interfaccia: deve integrarsi con il flusso di lavoro del team e aumentare la produttività. Mentre Klaxoon è eccellente per i workshop interattivi, strumenti come ClickUp offrono un intervallo più completo di funzionalità/funzioni.

Oltre alla protezione dei dati, offre un flusso di lavoro completo per la gestione di progetti e team, che lo rende un'alternativa ideale per i team che cercano di gestire, fare brainstorming e ideare.

Con oltre 200 integrazioni e uno spazio unificato per ospitare la tua area di lavoro, ClickUp può rendere la collaborazione in team più facile e il lavoro di squadra più divertente.

Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e provalo tu stesso!