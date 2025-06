KPI di brand awareness: massimizzare l'impatto del marketing

Al centro di tutte le campagne e iniziative di marketing c'è l'ambizione di far conoscere meglio il marchio, i suoi prodotti e i suoi servizi al pubblico. Il riconoscimento è il primo passo verso il successo del marchio.

Ti è mai capitato di scorrere i social media e riconoscere inconsciamente un marchio in un annuncio pubblicitario, anche se non stavi prestando molta attenzione? Ecco, quella è la brand awareness in azione!

Che cos'è la brand awareness?

La consapevolezza del marchio si riferisce al grado di familiarità e riconoscibilità di un determinato marchio da parte dei consumatori. Misura la misura in cui i consumatori sono in grado di ricordare o riconoscere un marchio e associarlo ai suoi prodotti o servizi. Più le persone hanno familiarità con il vostro marchio, più è probabile che pensino a voi quando hanno bisogno di qualcosa che offrite.

Come si costruisce la consapevolezza del marchio?

La consapevolezza del marchio si ottiene in genere attraverso un lavoro di marketing coerente e la promozione del marchio su vari canali, quali pubblicità, piattaforme di social media, sponsorizzazioni, product placement e altre comunicazioni di marketing. Aiuta a stabilire l'identità di un marchio, fidelizza i clienti e lo differenzia dai concorrenti in un mercato affollato.

Costruire il riconoscimento del marchio non significa pubblicare un annuncio pubblicitario una tantum o creare un jingle accattivante (anche se questi possono aiutare!). Significa mettere costantemente il proprio marchio sotto gli occhi delle persone attraverso diversi canali, come i social media, la pubblicità o persino la sponsorizzazione di eventi.

L'obiettivo è diventare un volto (o un logo) familiare tra la folla. In definitiva, una forte consapevolezza del marchio può tradursi in un aumento delle vendite, della quota di mercato e del valore del marchio a lungo termine.

Vuoi misurare la brand awareness? Il monitoraggio della brand awareness è difficile a causa della soggettività, dei molteplici punti di contatto, della complessità della raccolta dei dati e del comportamento mutevole dei clienti. È qui che entrano in gioco i KPI della brand awareness.

Questo post del blog esplorerà i KPI comprovati per aiutarti a monitorare la consapevolezza del marchio e superare le sfide.

Vantaggi del monitoraggio dei KPI relativi alla brand awareness

I KPI relativi alla brand awareness determinano se il marchio risuona o meno con il pubblico.

I vantaggi chiave del monitoraggio delle metriche importanti relative alla brand awareness includono:

Analisi dell'efficacia della campagna : le metriche giuste relative alla brand awareness forniscono informazioni dettagliate sull'efficacia della campagna di marketing quantificandone i risultati

Misurare la portata e il coinvolgimento : i KPI aiutano a misurare la portata e il coinvolgimento del vostro marchio attraverso i canali e le piattaforme di marketing e raccolgono la percezione dei clienti attraverso un sondaggio sulla consapevolezza del marchio

Confronto delle prestazioni della concorrenza : valutate le prestazioni del marchio rispetto alla concorrenza e definite strategie di growth marketing pertinenti per aumentare la notorietà del marchio

Benchmark delle prestazioni : obiettivi e benchmark misurabili aiutano a confrontare le prestazioni delle campagne e a identificare le lacune nei risultati

Misurare il ritorno sull'investimento: Le campagne di marketing hanno un costo e i KPI aiutano a misurare il ROI delle diverse campagne di brand awareness

Promuovere il miglioramento continuo: il monitoraggio regolare delle prestazioni della brand awareness favorisce una cultura del miglioramento continuo con informazioni preziose e perfezionamenti strategici

Esempi di indicatori chiave di prestazione (KPI) per la brand awareness

Esistono diversi KPI di project management e KPI di brand awareness mirati a diverse misure, ma non tutti soddisferanno il tuo scopo. Tra i vari KPI, abbiamo selezionato gli 8 migliori con benefici comprovati per la maggior parte dei team di marketing. Immergiti con noi nell'analisi di ciascun KPI con esempi.

1. Menzioni del marchio

Come suggerisce il nome, le menzioni del marchio si riferiscono alla menzione del vostro marchio su diverse piattaforme, tra cui social media, siti web di notizie, forum online e blog. Questo KPI di brand awareness indica il buzz intorno al vostro marchio, quanto se ne parla e cosa si dice.

È possibile misurare questa metrica in diversi modi: il numero totale di menzioni del marchio, le menzioni di un particolare prodotto o servizio offerto, la portata sociale di ciascun canale, il numero di persone che hanno aderito alla tua community online in un periodo, la portata delle campagne di influencer marketing e le prestazioni degli hashtag.

Più sono le menzioni, la portata e il coinvolgimento del marchio, maggiore è il riconoscimento del marchio.

Puoi anche espandere questa metrica per ottenere informazioni dettagliate sul tuo vantaggio competitivo. Utilizza la metrica della quota di voce per valutare quante menzioni del marchio hanno i tuoi concorrenti e misurare la tua posizione sul mercato.

2. Coinvolgimento sui social media

Mi piace, commenti, retweet e condivisioni sono alcune delle metriche che puoi utilizzare per misurare il coinvolgimento sui social media.

Prendiamo ad esempio un post che hai pubblicato su una delle app dei social media. Sebbene la visibilità fosse di 1000 visualizzazioni, i like e i commenti erano solo 50. Questo suggerisce che il tuo contenuto potrebbe essere più coinvolgente.

Inoltre, i commenti sono un ottimo modo per valutare l'opinione dei clienti sul tuo marchio.

Sebbene la maggior parte delle applicazioni di social media fornisca analisi per ottenere informazioni dettagliate sul coinvolgimento, potrebbe essere necessario utilizzare strumenti software KPI esterni per altri. Questi strumenti indicano direttamente il tuo esito positivo nel coinvolgere il pubblico e sapere se si ferma a guardare ciò che hai da mostrare/dire.

3. Visibilità sui motori di ricerca

La visibilità sui motori di ricerca mostra il posizionamento del tuo sito web su Google.

Più alto è il posizionamento del tuo sito web nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP), migliore sarà la consapevolezza del marchio. Fattori importanti includono la visibilità delle parole chiave, il punteggio di autorità, il volume di ricerca del marchio e il traffico organico.

Concentrati sulla messa a punto e sul miglioramento della tua strategia SEO se non sei posizionato per le parole chiave specifiche del marchio. Utilizzando gli strumenti dei motori di ricerca, puoi anche valutare il traffico del volume di ricerca del marchio.

4. Sondaggi e recensioni dei clienti

Non è sufficiente gettare le basi per il coinvolgimento e la consapevolezza. È altrettanto importante mantenere i clienti soddisfatti e promuovere un'immagine positiva del marchio. Conduci sondaggi sulla consapevolezza del marchio per valutare la soddisfazione e l'esperienza dei clienti.

Puoi anche monitorare la tua valutazione su piattaforme come Yelp e Google per capire cosa dicono di te i clienti e identificare le aree di miglioramento.

Inoltre, calcola il Net Promoter Score (NPS), che misura la fedeltà dei clienti e la loro propensione a raccomandare il tuo marchio ad altri. Crea un dashboard esecutivo e imposta obiettivi per la percentuale di recensioni positive.

Infine, un semplice sondaggio su ciò che viene in mente a un cliente quando pensa a una specifica categoria di prodotti è sufficiente per avere un'idea della notorietà del vostro marchio.

5. L'impatto degli influencer

Il mercato degli influencer è cresciuto enormemente negli ultimi anni, passando da 1,7 miliardi di dollari nel 2016 a ben 16,4 miliardi di dollari nel 2022. Si prevede che continuerà a espandersi, con una dimensione di mercato prevista di 24 miliardi di dollari entro la fine del 2024.

Gli influencer sono oggi uno dei catalizzatori preferiti per aumentare la consapevolezza del marchio. Tuttavia, misurare l'impatto dell'influencer marketing aiuta a comprendere il loro ruolo e a perfezionare la strategia di marketing per ottenere i migliori risultati.

Utilizza strumenti di reportistica per monitorare metriche quali l'aumento dei follower e il coinvolgimento dei post degli influencer. Crea benchmark, tra cui il coinvolgimento dei post degli influencer, il traffico sul sito web basato sui post degli influencer e il ROI della campagna degli influencer, per misurare e aumentare la consapevolezza del marchio.

6. Traffico web

Il traffico web indica il numero di persone che accedono e visitano il tuo sito web. È equivalente al numero di visitatori o di passanti in un negozio fisico. In questo caso, i KPI chiave da monitorare includono il traffico diretto, le pagine visualizzate, la frequenza di rimbalzo, il tempo trascorso sul sito web e i visitatori nuovi e vecchi.

Insieme, questi KPI ti aiuteranno a capire quanto è performante il tuo sito web e se sei in grado di soddisfare i clienti che arrivano sul tuo sito.

Una volta valutate le tue prestazioni attuali con queste metriche, stabilisci degli obiettivi per monitorare la tua crescita. Lavora alla creazione di strategie efficaci di brand awareness se hai un tasso di rimbalzo elevato.

7. Percezione del pubblico di riferimento

La percezione del pubblico di riferimento è essenzialmente ciò che i vostri potenziali clienti pensano dei vostri prodotti e servizi. Il loro grado di soddisfazione determina il vostro successo nell'attrarre nuovi clienti e nel mantenere una relazione sana con quelli attuali.

Questo KPI relativo alla consapevolezza del marchio include anche ciò che il pubblico di riferimento pensa dei vostri concorrenti e se preferisce i loro prodotti ai vostri. Con una comprensione più approfondita dei sentimenti dei vostri clienti, potete dare forma ai vostri servizi e prodotti e lavorare su eventuali percezioni negative.

La connessione emotiva con il marchio, i sondaggi tra i clienti, l'interazione sui social media e le recensioni aiutano a comprendere la percezione del pubblico di riferimento. Questo KPI rivela se il vostro marchio ha una buona memorabilità.

8. Posizionamento del marchio e messaggi

Il posizionamento del marchio si riferisce al fattore distintivo che ti rende diverso dagli altri, mentre il messaggio del marchio è il modo in cui comunichi questa differenza. Al centro di un posizionamento e di un messaggio forti del marchio ci sono i valori e la visione del marchio, che gli conferiscono un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Sondaggi, interviste e coinvolgimento online aiutano a valutare il posizionamento unico di un marchio. Se non ottieni un buon feedback da queste fonti, potrebbe essere il momento di aggiornare la dichiarazione e il posizionamento del tuo marchio, testare di più ed evolvere fino a raggiungere il cliente.

Mitigare le preoccupazioni relative alla privacy mentre si misura la consapevolezza del marchio

Quando si misurano le metriche chiave della brand awareness, è importante trovare un equilibrio tra la raccolta di informazioni preziose e il rispetto della privacy dei clienti.

I clienti potrebbero essere riluttanti a interagire con un marchio o a compilare sondaggi e feedback se temono che il marchio utilizzi le loro informazioni in modo inappropriato.

Ecco alcuni semplici modi per mitigare le preoccupazioni relative alla privacy mentre si misura la consapevolezza del marchio:

Raccolta trasparente dei dati : il modo migliore e più importante per raccogliere i dati è optare per una raccolta trasparente. Informate i clienti sull'utilizzo dei loro dati e offrite loro opzioni di adesione volontaria

Raccolta dati anonima : le aziende possono ricorrere alla raccolta dati anonima e utilizzare dati aggregati per evitare che i dati dei clienti vengano esposti

Crittografia : un altro modo per garantire la sicurezza dei dati dei clienti è crittografarli e incorporare controlli di accesso

Requisiti di conformità: infine, rispetta i requisiti di conformità come il GDPR e il CCPA per costruire fiducia e credibilità con i clienti

Incorporando queste pratiche, potrete misurare e avviare in modo efficace l'aumento della consapevolezza del marchio, coltivando al contempo la fiducia.

Monitoraggio dei KPI relativi alla brand awareness

Ora che conosci tutte le metriche essenziali per la brand awareness, ecco una guida passo passo per monitorarle meglio:

1. Consulta i membri del team

La consapevolezza del marchio è un lavoro collaborativo che tiene traccia dei diversi sforzi di un team per raggiungere un obiettivo comune. Di conseguenza, il primo passo è una consultazione approfondita con i membri del team per identificare tutti gli sforzi di marketing compiuti dal team, stabilire obiettivi comuni e creare parametri di riferimento. Ascoltare il team aiuta a migliorare il morale e il coinvolgimento.

Potresti organizzare una sessione di brainstorming per identificare tutto il lavoro richiesto al tuo team in termini di marketing e ciò che potresti ancora provare. Ad esempio, gli sviluppatori potrebbero suggerire di creare post sul blog che mettano in evidenza le capacità tecniche del prodotto, mentre il team del supporto clienti potrebbe consigliare di pubblicare testimonianze degli utenti sui social media. Questo approccio collaborativo garantisce una strategia a tutto tondo.

2. Definisci i KPI e altre metriche

Dopo la consultazione, il passaggio successivo consiste nel definire i KPI. Scegliete i KPI più rilevanti in sincronizzazione con i vostri obiettivi di marketing e determinate gli angoli da cui misurarli. Inoltre, rendete questi KPI visibili al team con report sullo stato del progetto. La definizione dei KPI mantiene il team concentrato e sincronizzato per lavorare verso un obiettivo comune.

Supponiamo che il tuo obiettivo sia aumentare il traffico sul sito web del 20%. Il team di performance marketing potrebbe suggerire di creare annunci mirati sui social media per ottenere un tasso di clic (CTR) del 5%. Al contrario, il team responsabile dei contenuti e della SEO potrebbe lavorare sull'ottimizzazione dei post esistenti del blog per posizionarsi tra i primi 3 risultati dei motori di ricerca. Impostando questi KPI, tutti contribuiscono al raggiungimento dell'obiettivo comune.

3. Determinare e connettere le origini dati

L'ultimo tassello del puzzle è determinare le fonti appropriate per misurare i KPI.

Ad esempio, scegliete se condurre un sondaggio, esaminare il coinvolgimento sulla piattaforma online o organizzare una sessione di feedback per misurare i KPI. Questo passaggio vi aiuta a stabilire misure quantificabili per monitorare lo stato di avanzamento utilizzando software e strumenti di reportistica client.

Utilizza uno strumento software di reportistica dashboard come ClickUp per semplificare il monitoraggio dei KPI.

Crea una dashboard ClickUp che includa tutti i KPI che desideri monitorare, raccogli e analizza i dati e comunica con il team, tutto in un unico posto.

Monitora tutti i tuoi KPI attraverso le dashboard di ClickUp

Ecco come può essere utile il dashboard:

Stati e campi personalizzati: È possibile creare KPI con stati personalizzati come Completato, Fuori strada, In linea, Non iniziato e A rischio. Ciò fornisce informazioni immediate sullo stato di avanzamento di ciascun KPI e sulle aree che richiedono attenzione

Strumenti di project management: Tagging, Tagging, monitoraggio del tempo in ClickUp , integrazione email di ClickUp e automazioni contribuiscono a semplificare il monitoraggio dei KPI all'interno del flusso di lavoro esistente.

Dati in tempo reale: le dashboard forniscono un accesso centralizzato alle origini dati in tempo reale, aiutandovi a individuare tendenze e colli di bottiglia e a ottenere una visualizzazione di alto livello delle attività della vostra azienda. Ciò consente un processo decisionale basato sui dati per correggere la rotta quando necessario

Scannabilità: sono progettati per una rapida scansione che consente di comprendere le informazioni principali, garantendo una comunicazione chiara e l'allineamento del team sugli obiettivi di brand awareness

Puoi anche utilizzare gli Obiettivi di ClickUp per assegnare attività specifiche a ciascun membro del team e monitorarle visivamente. Ciò favorisce la collaborazione e garantisce che tutti contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi di brand awareness.

Tieni traccia dei KPI e collabora con il tuo team tramite ClickUp Obiettivi

Ecco come può aiutarti:

Definisci obiettivi chiari: inizia impostando obiettivi chiari, misurabili e raggiungibili all'interno di ClickUp. In questo modo tutti capiranno su cosa stanno lavorando

Identificare le metriche: Determinare le metriche che misureranno lo stato di avanzamento verso questi obiettivi. Le metriche comuni includono la soddisfazione dei clienti, il traffico sul sito web, il costo per acquisizione e i tassi di conversione

Monitoraggio dello stato di avanzamento: il campo personalizzato Progress (Auto) è una barra di avanzamento che tiene traccia automaticamente del completamento delle attività secondarie, delle liste di controllo e dei commenti assegnati, fornendo una rappresentazione visiva dello stato di avanzamento

Organizzazione delle attività: Organizza le attività per ciascun obiettivo o OKR, assegnandole a singoli individui o team, impostando date di scadenza e personalizzandole per ulteriori dettagli

Stati personalizzati: Crea stati personalizzati per tenere traccia dello stato di avanzamento di ogni KPI e OKR, come Completato, Fuori strada, In linea, Non iniziato e A rischio

Visualizzazioni dashboard: utilizza il dashboard per monitorare più KPI contemporaneamente, assicurandoti di essere sulla strada giusta per raggiungere i tuoi obiettivi con immagini di facile lettura

Relazioni: collega diversi OKR all'interno dell'area di lavoro utilizzando le relazioni tra attività, che possono collegare attività a livello di team a OKR più ampi a livello di azienda o reparto

Inoltre, il modello KPI di ClickUp soddisferà tutte le tue esigenze di monitoraggio dei KPI.

Scarica questo modello Tieni traccia delle metriche di successo e raggiungi gli OKR con il modello KPI di ClickUp

Le funzionalità/funzioni chiave consentono di:

Monitorate le prestazioni dei KPI con grafici di facile lettura

Identificate le aree che richiedono miglioramenti

Valutare continuamente lo stato di avanzamento degli obiettivi aziendali

Utilizza stati personalizzati come Completato, Fuori strada, In linea, Non iniziato e A rischio per tenere aggiornati tutti gli stakeholder

Migliora il monitoraggio dei KPI con strumenti di project management come tagging, funzionalità di monitoraggio del tempo, automazioni ClickUp e altro ancora

Grazie al suo funzionamento sistematizzato e all'accesso a molteplici strumenti, il monitoraggio dei KPI relativi alla brand awareness con lo strumento di project management ClickUp diventa un gioco da ragazzi.

Pianifica, collabora e realizza i tuoi piani di marketing attraverso la piattaforma di project management per il marketing di ClickUp

Ecco come

Utilizza diverse visualizzazioni di ClickUp , tra cui Riepilogo/Riassunto, OKR dipartimentali, Stato di avanzamento e Sequenza, per allineare gli obiettivi dei reparti e monitorare lo stato di avanzamento. Queste visualizzazioni offrono una rappresentazione visiva delle attività cardine dei KPI e facilitano il monitoraggio della consapevolezza del marchio nel tempo

Sfrutta le funzionalità/funzioni di reportistica e analisi per ottenere informazioni dettagliate sulla crescita della notorietà del tuo marchio, identificare le tendenze e prendere decisioni basate sui dati per migliorare le prestazioni

Accelerate le vostre iniziative di marketing e lo sviluppo dei contenuti con le capacità di scrittura AI di ClickUp Brain . Fate brainstorming su concetti innovativi per le campagne, create piani dettagliati per i contenuti, scrivete interi post per il blog, redigete casi di studio e scrivete email in pochi minuti, se non addirittura in pochi secondi

Garantite un lavoro di squadra coeso dall'ideazione alla realizzazione. Facilitate una collaborazione impeccabile grazie a ClickUp Docs ClickUp Whiteboards , che consentono a più membri del team di creare e modificare insieme i progetti, mantenendo un perfetto allineamento e una comunicazione ottimale all'interno del team durante tutto il ciclo di vita del progetto

Monitorate e migliorate la brand awareness con i KPI giusti

La consapevolezza del marchio è il primo passo verso una gestione efficace del marchio. Solo quando le persone parlano di te, hai creato qualcosa di veramente significativo. E senza il monitoraggio dei KPI, non sarai in grado di individuare cosa non va.

Grazie all'analisi avanzata di Google, al monitoraggio in tempo reale, alle metriche personalizzate e agli approcci incentrati sulla privacy, il monitoraggio delle prestazioni della brand awareness dovrebbe diventare più fluido ed efficace nel tempo.

Le dashboard di ClickUp forniscono dati in tempo reale, visualizzazioni cristalline e monitoraggio personalizzato: gli strumenti perfetti per identificare le opportunità e correggere la rotta quando necessario. Inoltre, le sue funzionalità di project management assicurano che il lavoro richiesto per aumentare la consapevolezza del marchio diventi una macchina ben oliata

Il vero impatto di un marchio deriva dall'essere discusso, ricordato e scelto. Quindi, prendi il controllo della narrativa del tuo marchio con ClickUp e guarda la tua brand awareness salire alle stelle.

Iscriviti a ClickUp oggi stesso!

Domande frequenti (FAQ)

1. Qual è il KPI per la brand awareness?

I KPI per la brand awareness misurano la visibilità e il sentiment del marchio sui motori di ricerca e sulle piattaforme social. Questi KPI forniscono informazioni dettagliate sul grado di riconoscimento e di risonanza del marchio presso il pubblico di riferimento.

2. Come si misura la brand awareness?

La brand awareness può essere misurata utilizzando diversi KPI, come il coinvolgimento sui social media, la visibilità sui motori di ricerca, il traffico web, il posizionamento del marchio, i sondaggi tra i clienti, ecc.

3. Quali KPI monitoreresti per una campagna di sensibilizzazione?

I KPI fondamentali da monitorare per una campagna di sensibilizzazione includono impressioni/visibilità, clic, traffico web, share of voice, menzioni del marchio e coinvolgimento sui social media.