25 KPI per lo sviluppo software con esempi

La definizione degli obiettivi è inevitabilmente seguita dal monitoraggio della loro realizzazione. Questa è una delle responsabilità fondamentali di ogni project manager, e i responsabili dello sviluppo software non fanno eccezione.

I project manager utilizzano KPI specifici per gestire in modo efficiente i progetti di sviluppo software. Velocità di sviluppo, durata ciclo e lead time sono tutti esempi di KPI che possono essere utilizzati per il monitoraggio dei progetti software.

Questi KPI per lo sviluppo software costituiscono il tuo kit di strumenti basato su dati oggettivi per effettuare il monitoraggio di ogni passaggio del ciclo di vita dello sviluppo software, identificare i colli di bottiglia e lavorare per un miglioramento continuo.

Vediamo come i team di sviluppo software possono ottimizzare il processo di sviluppo con l'aiuto dei 25 principali KPI (indicatori chiave di prestazione) per guidare il processo decisionale.

25 metriche KPI per lo sviluppo software

Esistono innumerevoli KPI su misura per specifici obiettivi aziendali e progetti in corso. Ecco i 25 principali che si applicano a tutti i livelli per consentire al tuo team di sviluppatori di superare i traguardi.

Preferisci imparare in modo visivo? Abbiamo raccolto per te i KPI più importanti anche in questo video:

Vediamoli in dettaglio qui di seguito.

1. Velocità di sviluppo

Migliora le stime dei Sprint futuri creando report sulla velocità accurati e visivamente accattivanti in ClickUp

Misura le prestazioni del team di sviluppo software con la velocità di sviluppo. Essa indica il lavoro totale che il tuo team è in grado di portare a termine durante uno sprint (un periodo di tempo prestabilito entro il quale devono essere completate le attività).

All'interno di uno sprint, usa gli story point per calcolare il lavoro richiesto per completare un'attività su una scala da uno a dieci, dove uno rappresenta il più veloce e dieci il più complicato. Misurando ogni sprint e ogni story point, puoi capire la velocità media del tuo team di sviluppo nell'arco di tre sprint.

Senza queste metriche, sarà difficile pianificare, stabilire le priorità, allocare le risorse e definire aspettative realistiche per i progetti futuri.

Velocità di sviluppo = Totale dei punti storia completati in uno sprint

2. Durata ciclo

Tieni traccia della durata ciclo in ClickUp

La durata ciclo è una metrica DevOps Research and Assessment (DORA) che misura il tempo impiegato per portare a termine una determinata attività. Quantifica le prestazioni del team e stima il tempo necessario per completare le attività future.

Ad esempio, nello sviluppo software, la durata ciclo può riferirsi al tempo necessario per risolvere un bug, dal momento in cui viene assegnato a uno sviluppatore e sottoposto a test di stabilità e di codice fino a quando non viene corretto e approvato dal controllo qualità.

Questo indicatore aiuta a valutare la produttività del team di sviluppatori e a identificare le aree di miglioramento. Puoi confrontare la durata ciclo di ciascuna attività con la durata desiderata per analizzare dove il team presenta delle carenze.

Durata ciclo = Ora di fine – Ora di inizio

3. Copertura del codice

La copertura del codice, detta anche copertura dei test, misura la percentuale di codice testato. Questa metrica DevOps misura la qualità del software a fini di produzione e di test.

Dà priorità allo sviluppo guidato dai test (TDD) e identifica i bug nei codici. Maggiore è la copertura del codice, minori sono le possibilità di bug.

Copertura del codice = (Numero di righe di codice eseguite dai test / Numero totale di righe di codice) X 100

4. Frequenza di implementazione

L'implementazione di metodologie agili può rendere più difficile la misurazione delle prestazioni aziendali, poiché l'intero team deve effettuare il monitoraggio delle metriche agili durante l'intero ciclo di sviluppo. Quando si monitorano le prestazioni degli strumenti e dei processi di sviluppo software in un contesto di questo tipo, è possibile fare affidamento sul KPI della frequenza di distribuzione.

Determina la velocità con cui il team di implementazione distribuisce il codice nei diversi reparti, quali staging, testing e produzione. Questo KPI è una delle quattro metriche DORA ed è interconnesso con altre, quali il tasso di fallimento delle modifiche, il Lead time per le modifiche e il tempo medio di ripristino.

Questo KPI per lo sviluppo software fornisce informazioni dettagliate sull'efficienza e l'agilità del team di sviluppo, definisce parametri di riferimento per migliorare le pratiche di implementazione e contribuisce al miglioramento continuo.

Frequenza di distribuzione = Numero totale di distribuzioni / Periodo di tempo

5. Net Promoter Score

Il Net Promoter Score (NPS) misura la soddisfazione dei clienti su una scala da zero a dieci, dove zero indica la peggiore esperienza utente e dieci la migliore.

Le persone che valutano il software con un punteggio compreso tra zero e sei sono definite detrattori, quelle che lo valutano con un punteggio tra sette e otto sono passive, mentre quelle che lo valutano con un punteggio pari a nove o dieci sono promotori. Se il numero dei promotori supera quello dei detrattori, il software funziona bene.

Net Promoter Score = (% promotori) – (% detrattori)

6. Tempo medio tra i guasti (MTBF)

Quando si cerca di valutare l'affidabilità del software, la metrica MTBF quantifica il tempo medio che intercorre tra due guasti del software.

Nello sviluppo software, dove i guasti sono inevitabili, la metrica MTBF è fondamentale per valutare le attività e sviluppare strategie di riparazione.

Tempo medio tra i guasti (MTBF) = Tempo di funzionamento totale / Numero totale di guasti

7. Tasso di fallimento delle modifiche

Misurare la qualità del software è complesso a causa della sua soggettività. La metrica "Tasso di fallimento delle modifiche" fornisce un quadro della qualità del software calcolando la percentuale di implementazioni che portano a un fallimento in produzione.

Un basso tasso di fallimento delle modifiche indica un minor numero di bug e un'elevata qualità. Al contrario, un tasso elevato significa più bug e la necessità per il team di rivedere il codice.

CFR = (Numero di modifiche non riuscite/Numero di modifiche)/100

È semplice effettuare la connessione di ClickUp tramite le integrazioni Git per operazioni come le richieste pull

8. Dimensione della richiesta pull (PR)

La dimensione della richiesta pull è una metrica di sviluppo software che misura il numero di modifiche al codice in una singola richiesta pull, riflettendo la dimensione o la portata delle modifiche introdotte da uno sviluppatore.

I richiesti pull di piccole dimensioni sono più facili da esaminare ed elaborare, facilitando un'integrazione più rapida, fornendo un feedback più specifico e riducendo il rischio di bug. Al contrario, le richieste pull di grandi dimensioni richiedono più tempo per essere comprese, esaminate e corrette.

9. Tasso di rilevamento dei difetti (DDR)

Il rapporto DDR misura il numero di difetti rilevati prima del rilascio rispetto a quelli rilevati dopo il rilascio.

Utilizza la metrica DDR per valutare il numero di difetti non individuati dal tuo team di test e riscontrati dai clienti, che incidono negativamente sulla loro esperienza.

Tasso di rilevamento dei difetti = (Difetti rilevati in una fase + Totale dei difetti) X 100

10. Code Churn

I codici necessitano spesso di revisioni a seguito di aggiornamenti software e dell'introduzione di nuove funzionalità/funzioni. La metrica del "code churn" misura il numero di volte in cui un codice software richiede iterazioni durante un periodo specifico. Un "code churn" più elevato indica una maggiore manutenzione e un rischio più elevato.

Ad esempio, i team DevOps operano solitamente con un tasso medio di ricambio del codice del 25%, il che indica che i codici sono efficienti al 75%.

Tasso di turnover del codice = Totale righe di codice iniziali – (Righe aggiunte + righe eliminate + righe modificate)/ Totale righe di codice × 100

11. Semplicità del codice

Un codice semplice eseguito con esito positivo è preferibile a un codice complesso che richiede continue iterazioni. La semplicità del codice può essere misurata utilizzando diverse metriche, quali la complessità ciclotomatica, la duplicazione del codice, il turnover del codice, ecc.

Un codice semplice indica che richiederà meno tempo, meno iterazioni e presenterà meno bug.

Non esiste una formula diretta per misurare la semplicità del codice come la complessità ciclotomatica, poiché si tratta di una metrica qualitativa piuttosto che quantitativa.

12. Flusso cumulativo

Utilizza report come i flussi cumulativi o i grafici di burnout per comprendere lo stato dei tuoi sprint

I responsabili dello sviluppo software spesso desiderano conoscere lo stato di avanzamento dei progetti di sviluppo. Il flusso cumulativo mostra, tramite diagrammi visivi, se un'attività è stata approvata, è in corso o si trova in fase di backlog.

I diversi colori indicano stati diversi. Inoltre, la larghezza della banda indica la durata ciclo. Questo KPI di sviluppo software ti consente di valutare lo stato di avanzamento dello sviluppo, identificare i colli di bottiglia e calcolare il lavoro richiesto per completare gli elementi in arretrato.

Leggi anche: Com'è la giornata tipo di uno sviluppatore software

13. Tasso di bug

Il tasso di bug indica il numero di bug individuati durante il testing del software. La maggior parte dei team di sviluppo software utilizza questa metrica per confrontare i tassi di bug tra progetti, team e periodi di tempo, stabilire dei benchmark e fissare obiettivi realistici per ridurre i bug.

Puoi analizzarli da due punti di vista: il numero totale di bug rilevati e la gravità dei bug identificati.

Tasso di bug = (Numero di bug rilevati / Numero totale di righe di codice) X 100

14. Sprint Burndown

Visualizza la reportistica sugli sprint su ClickUp con i grafici Burnup e Burndown

Misura il numero totale di attività eseguite all'interno di uno sprint con la metrica dello sprint burndown. Si tratta di uno dei KPI chiave dell'ingegneria del software che determina il lavoro svolto durante gli sprint. Ricalibra le prestazioni del team se i risultati non corrispondono alle aspettative.

Le aziende utilizzano spesso i grafici burndown degli sprint e misurano il tempo e la quantità di lavoro da completare in story point per verificare eventuali scostamenti rispetto allo stato ideale.

15. Burndown del rilascio

Il KPI "release burndown" misura lo stato di avanzamento del rilascio del prodotto e prevede il numero di sprint necessari per completare una versione sulla base degli sprint precedenti.

Utilizza un grafico burndown delle release per valutare se le operazioni procedono nei tempi previsti o in ritardo e per mostrare lo stato di avanzamento del progetto agli stakeholder.

16. Efficienza del flusso

L'indicatore chiave di prestazione relativo all'efficienza del flusso monitora il rapporto tra tempo totale e tempo attivo per fornire informazioni sui periodi di inattività e ottimizzare il flusso di lavoro.

Efficienza del flusso = (Tempo a valore aggiunto / Lead time) X 100

Tempo di valore = Tempo dedicato ad attività che contribuiscono direttamente alle esigenze del cliente, come il codice sorgente e i test.

Lead time totale = Tempo che intercorre dal momento in cui un elemento entra nel sistema Kanban fino alla sua consegna al cliente.

17. Tempo medio di riparazione (MTTR)

Il tempo medio di riparazione (MTTR) si riferisce al tempo totale impiegato da un sistema per risolvere un problema o un guasto. Comprende il tempo di riparazione e di collaudo, ovvero tutto il tempo necessario affinché il software torni a funzionare correttamente.

Un MTTR elevato nei progetti di sviluppo software può causare tempi di inattività non pianificati.

L'MTTR valuta l'affidabilità e la disponibilità dei tuoi sistemi e delle tue apparecchiature e identifica le aree di miglioramento e le tendenze relative ai guasti, in modo che i tuoi sviluppatori software possano ottimizzare le strategie di manutenzione.

MTTR = Tempo totale di manutenzione / Numero di riparazioni

18. Tempo di attesa

Il tempo di attesa è il tempo di elaborazione che intercorre tra l'emissione di un ticket e la sua risoluzione. Si riferisce al periodo in cui il ticket è ancora in coda e non è stato ancora trattato o risolto.

I lunghi tempi di attesa possono essere causati da una carenza di specialisti QA, da una comunicazione interna inadeguata o da strumenti e supporto insufficienti. Questo KPI mostra quanto sia ottimizzata la pipeline; pertanto, più è basso, meglio è.

19. Tasso di completamento dell'ambito

Più veloce è il processo di completamento dei ticket, più positivamente si riflette sull'efficienza del team di sviluppo software. Il tasso di completamento dello scope è una metrica che determina il numero totale di ticket completati all'interno di uno sprint.

Un basso tasso di completamento dei progetti indica processi non ottimizzati, traguardi irrealistici o personale insufficiente.

20. Ambito aggiunto

Lo Scope Added è una metrica fondamentale per tutti i responsabili dello sviluppo software, poiché rappresenta il numero totale di story point aggiunti dopo l'inizio dello sprint.

Un'alta percentuale di scope-added indica una mancanza di piano nel determinare le sfide future. Questo compromette la pianificazione dello sprint, riducendo la possibilità di svolgere nuovo lavoro.

Per ridurre l'ambito aggiunto, elimina le funzionalità/funzioni che richiedono più tempo di quello che il tuo team può dedicare. Puoi anche creare una previsione di manutenzione che indichi il tempo e il lavoro richiesto per mantenere la funzione operativa nel lungo periodo.

21. Lead time

Personalizza i grafici dei tempi di consegna con ClickUp per effettuare il monitoraggio delle metriche critiche del progetto

Il lead time misura il tempo totale di un'attività, dalla richiesta al completamento. A differenza della durata ciclo per i team di sviluppo software, tiene conto anche dei tempi di attesa, delle approvazioni e delle revisioni necessarie prima che l'attività sia completata.

Un lead time più breve indica un time-to-market più rapido, una maggiore agilità e un utilizzo efficiente delle risorse. Insieme, questi fattori contribuiscono a una maggiore soddisfazione dei clienti.

Lead time = data e ora di distribuzione – data e ora di commit

22. Lavoro richiesto sprecato

La metrica relativa allo sforzo sprecato misura il tempo e le risorse impiegate in attività che non contribuiscono al progetto finale o agli obiettivi aziendali.

Ad esempio, se il team ha lavorato su una funzionalità software che dopo due settimane è stata considerata irrilevante, lo sforzo sprecato corrisponderebbe all'importo pagato a tutti gli sviluppatori per il loro lavoro in quelle due settimane.

Per aumentare la produttività e ridurre il time-to-market, misura i KPI relativi allo sviluppo software, come lo sforzo richiesto, e trova il modo di ridurlo per garantire un esito positivo per il progetto.

Lavoro sprecato = (Lavoro sprecato totale / Lavoro richiesto totale) X 100

23. Interruzioni

Le metriche relative alle interruzioni misurano il numero totale di attività interrotte in un determinato periodo. Puoi anche misurare il numero totale di interruzioni all'interno di un'attività per avere un quadro più chiaro.

Le interruzioni incidono direttamente sulle prestazioni e devono essere misurate per rispettare scadenze realistiche. Alcuni esempi di interruzioni includono problemi tecnici, guasti del sistema, interruzioni personali o quelle dovute alla mancata disponibilità delle risorse.

Tasso di interruzione = (Numero totale di interruzioni / Tempo totale lavorato) X 100

24. Assunzioni e tempo di inserimento

Hai bisogno di risorse adeguate per portare a termine il ciclo di vita dello sviluppo software. Assumere un team di sviluppatori qualificati a volte richiede tempo, il che sottolinea la necessità di definire aspettative realistiche riguardo al completamento delle attività.

Il tempo di assunzione definisce il periodo che intercorre tra il momento in cui il candidato presenta la propria candidatura e quello in cui accetta il lavoro. A questo va aggiunto il tempo di inserimento, che si riferisce al periodo che intercorre tra l'assunzione del candidato per un determinato ruolo e il momento in cui diventa pienamente produttivo in tale ruolo.

Tieni conto di entrambi questi indicatori quando valuti il ciclo di vita dello sviluppo software.

Spesso gli stakeholder richiedono una data di consegna stimata per il completamento del software e questo KPI aiuta i reparti interfunzionali a pianificare il proprio lavoro.

La data di consegna potrebbe variare con lo stato delle operazioni e può essere modificata in caso di cambiamenti.

Leggi anche: Qual è la differenza tra OKR e KPI?

Sfide nell'implementazione dei KPI per lo sviluppo software e consigli per superarle

Scegliere i KPI giusti

Quando si definiscono i KPI per lo sviluppo software, individuare quelli più rilevanti per il proprio progetto può essere difficile. Come scegliere gli indicatori chiave di prestazione più importanti tra le diverse opzioni disponibili?

Ti consigliamo di iniziare dagli obiettivi aziendali e dai KPI che supportano le iniziative strategiche. Ad esempio, le aree chiave in cui lo sviluppo software può avere un impatto significativo includono il miglioramento della qualità del prodotto, l'aumento della soddisfazione dei clienti e la riduzione del time-to-market.

I KPI che aggiungono valore aziendale includono la copertura del codice, la durata ciclo, la qualità del codice, l'MTTR per migliorare la qualità del prodotto, l'NPS per la soddisfazione del cliente e la frequenza di distribuzione per il go-to-market.

Raccogli i contributi di ingegneri, tester, sviluppatori, project manager e sviluppatori di prodotto per rendere questo processo un lavoro collaborativo e aumentare le probabilità di esito positivo dell'implementazione.

Adeguare e effettuare il monitoraggio regolare dei KPI

I KPI non sono statici; devono essere regolarmente adeguati ai requisiti e agli obiettivi aziendali in evoluzione. È possibile effettuare il monitoraggio tramite fogli di calcolo; tuttavia, questo approccio presenta un limite di scalabilità a causa del controllo delle versioni, della mancanza di aggiornamenti automatici dei dati e dell'accesso basato sui ruoli.

Hai bisogno di un software o di un modello per effettuare il monitoraggio e l'adeguamento dei tuoi KPI di sviluppo software al fine di completare il progetto con esito positivo.

Mancanza di allineamento all'interno dei team

Immagina uno scenario in cui il team di sviluppo misura e dà priorità al punteggio NPS, ma dimentica di comunicarlo al team del supporto clienti. Senza questo allineamento, il team del supporto potrebbe dare priorità alla velocità rispetto all'esperienza del cliente, compromettendo l'obiettivo aziendale.

Oltre a misurare le metriche rilevanti, è necessario comunicarle ai membri del team interessati affinché ne comprendano l'importanza e l'allineamento con gli obiettivi aziendali.

Senza utilizzare una dashboard o un software comune, come fai a garantire che tutti siano allineati sui KPI e abbiano gli strumenti per contribuire al loro raggiungimento?

Qualità e accuratezza dei dati

Il monitoraggio dei dati tramite fogli di calcolo presenta diversi limiti, tra cui voci duplicate, errori di inserimento manuale dei dati e informazioni obsolete, che possono influenzare negativamente le decisioni.

In molte aziende si creano dei silos di dati, dove ogni reparto lavora in modo isolato con i propri dati e le proprie metodologie.

Ad esempio, il team di sicurezza informatica all'interno dell'organizzazione potrebbe lavorare su diverse origini dati. Al contrario, il team di sviluppo potrebbe adottare metodologie separate, mentre questi team hanno un obiettivo comune: ridurre le vulnerabilità del software soggette ad attacchi informatici.

Il risultato è un panorama frammentato senza un'unica fonte di verità. Le organizzazioni non possono sottovalutare l'importanza della qualità e della tempestività dei dati per un processo decisionale solido, specialmente quando team interfunzionali collaborano verso un obiettivo comune. È essenziale disporre di un'unica fonte di verità, in cui tutti i team abbiano accesso agli stessi dati centralizzati.

Monitora e implementa i KPI di sviluppo software con le dashboard di ClickUp

Una volta individuati i KPI chiave per lo sviluppo software, la domanda successiva è: come effettuare il monitoraggio e l'implementazione?

Il monitoraggio dei KPI del software richiede tempo e può portare a errori se non si dispone di strumenti efficaci in grado di fornire dati precisi in modo chiaro e utilizzabile.

ClickUp è una piattaforma completa per il monitoraggio di tutti i tuoi indicatori chiave di prestazione relativi al tuo progetto software e per garantire che siano in linea con i tuoi obiettivi aziendali e strategici.

Puoi personalizzare le dashboard di ClickUp per monitorare i KPI più rilevanti con dati in tempo reale e favorire un processo decisionale efficace e tempestivo. La dashboard può essere personalizzata con schede di reportistica degli sprint quali schede di velocità, schede di burndown, schede di burnup, flusso cumulativo, durata ciclo e Lead time.

Scopri i dashboard di ClickUp Crea il centro di controllo perfetto per qualsiasi progetto con i dashboard di ClickUp

Tutte queste schede vengono aggiornate regolarmente (ad eccezione della velocità) per semplificare il monitoraggio dei KPI e misurare il lavoro richiesto per lo sviluppo. Queste schede offrono varie opzioni di personalizzazione, tra cui fonte, intervallo di tempo, periodo di campionamento, quantità di lavoro, filtri per attività, ecc.

I dashboard di ClickUp integrano dati preziosi provenienti da diverse origini dati per fornire una visione d'insieme delle metriche e delle prestazioni del progetto di sviluppo software. Questi dati possono essere utilizzati per prendere decisioni basate sui dati riguardo al processo di sviluppo software, ottimizzare l'allocazione delle risorse e il processo di sviluppo nel suo complesso.

Modelli di KPI di ClickUp

Il successo dipende dal riuscire a stare al passo con i KPI e, in qualità di manager, devi valutare cosa funziona e cosa no per il tuo team di sviluppo software.

I modelli di sviluppo software di ClickUp sono progettati per garantire uno sviluppo software di alta qualità. Sono dotati di sottocategorie pronte all'uso e completamente personalizzabili e consentono il monitoraggio dei KPI di project management grazie a viste, stati e campi personalizzati.

Scarica questo modello Tieni traccia dei tuoi KPI con il modello di monitoraggio KPI di ClickUp

Il modello KPI di ClickUp semplifica la misurazione dei KPI, sia che tu sia una startup o un'azienda consolidata. Con questo modello, puoi:

Rimani aggiornato sui tuoi dati più importanti: tutto in un unico posto per tutti i tuoi sviluppatori software

Ottieni visibilità sul lavoro del tuo team di sviluppo tramite il monitoraggio dello stato rispetto agli obiettivi

Identifica le tendenze e effettua il monitoraggio e la misura dello stato dei tuoi indicatori chiave di prestazione (KPI) con un diagramma visivo

Ecco come ClickUp per i team di sviluppo software semplifica la misurazione dei KPI:

Definisci gli obiettivi : definisci obiettivi misurabili e realizzabili in linea con i tuoi obiettivi a lungo e breve termine

Dashboard di ClickUp : individua le metriche più adatte alle tue esigenze e utilizza la dashboard per effettuare il monitoraggio delle stesse

Crea delle attività cardine : monitora tu stesso le metriche o utilizza strumenti di analisi automatizzati per effettuare il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale

Analizza i risultati: utilizza la vista Gantt o la vista Bacheca di ClickUp per analizzare i risultati e modificare i traguardi secondo necessità

Correlati: KPI per la gestione dei prodotti 🎯

Impatto della garanzia di qualità sui KPI dello sviluppo software

Il controllo qualità deve essere al centro della misurazione delle metriche di sviluppo software, dall'identificazione delle falle di sicurezza al collaudo del software per l'individuazione dei bug.

Un processo di test strutturato e affidabile garantisce che il team di sviluppo risolva tutti i bug e i problemi prima che il cliente utilizzi il tuo prodotto/software.

Inoltre, una consegna di qualità ottimale riduce i tempi di rielaborazione del codice e diminuisce il tasso di bug e il rapporto di rilevamento degli errori. Ecco perché raccomandiamo di ottimizzare il controllo qualità per processi di sviluppo software rapidi e fluidi.

Misura i KPI di sviluppo software per massimizzare le possibilità di successo del progetto

Lo sviluppo software è un processo iterativo che richiede un monitoraggio e adeguamenti frequenti per garantire un esito positivo del progetto. L'impostazione dei KPI per lo sviluppo software responsabilizza tutti e garantisce che il lavoro richiesto per lo sviluppo software sia concentrato sugli obiettivi aziendali.

Fungono da punto di riferimento per i team di sviluppo software, misurando i progressi quotidiani e aiutando la dirigenza e i manager a comprendere meglio il quadro generale.

Integra il software di project management ClickUp con il processo di consegna del software per misurare lo stato dei progetti, effettuare il monitoraggio dei KPI, modificarli secondo necessità e ottimizzare il tuo processo di sviluppo.

Iscriviti gratis su ClickUp per impostare e effettuare il monitoraggio dei tuoi KPI di sviluppo software.