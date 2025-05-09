Oltre 15 KPI e metriche di gestione dei prodotti per il monitoraggio

I numeri raccontano storie. E nelle strategie di gestione dei prodotti, quelle storie guidano decisioni da miliardi di dollari.

Ma il punto è questo: la maggior parte dei team di prodotto annega nei dati senza sapere quali metriche siano importanti.

La sfida? Trovare il segnale nel rumore. Molti team faticano a identificare quali KPI siano veramente importanti per i loro prodotti.

Questo perché, nella vita quotidiana di un product manager, il monitoraggio degli OKR giusti per un prodotto non significa solo raccogliere numeri, ma misurare ciò che fa davvero la differenza.

In questo post del blog troverai oltre 15 KPI essenziali che possono aiutarti a individuare opportunità di crescita, rilevare tempestivamente eventuali problemi e prendere decisioni più intelligenti sui prodotti.

Cosa sono i KPI di gestione dei prodotti?

I framework e i KPI di gestione dei prodotti ti aiutano a misurare ciò che conta, dal coinvolgimento degli utenti all'impatto sui ricavi.

Considera i KPI come indicatori dello stato di salute del tuo prodotto. Proprio come un medico controlla i segni vitali, tu effettui il monitoraggio di queste metriche per individuare tempestivamente eventuali problemi e prendere decisioni intelligenti sul futuro del tuo prodotto. Queste misurazioni guidano gli obiettivi del tuo prodotto e mantengono i team concentrati sui risultati reali.

I KPI relativi ai prodotti rientrano solitamente in quattro categorie chiave:

Metriche relative al fatturato: effettuate il monitoraggio del cuore finanziario del vostro prodotto attraverso metriche quali la crescita del fatturato e i margini di profitto.

Informazioni sui clienti: tieni sotto controllo la soddisfazione e la fedeltà degli utenti utilizzando metriche come il Net Promoter Score (NPS) e i tassi di fidelizzazione.

Efficienza dei processi: monitorate il funzionamento della vostra macchina di sviluppo misurando la durata ciclo e la velocità di risoluzione dei bug con un monitorate il funzionamento della vostra macchina di sviluppo misurando la durata ciclo e la velocità di risoluzione dei bug con un dashboard di gestione dei prodotti

Prestazioni del prodotto: osserva come gli utenti interagiscono con le funzionalità/funzione e valuta la qualità complessiva attraverso i tassi di adozione e il monitoraggio dei difetti.

Molti team devono affrontare sfide comuni nella gestione dei prodotti, come misurare troppe metriche o concentrarsi su numeri vanitosi che sembrano buoni ma non favoriscono la crescita aziendale.

🧠 Curiosità: gli indicatori chiave di prestazione (KPI) sono stati ideati nel XX secolo da Frederick Taylor, che utilizzava i dati per il monitoraggio del grado di raggiungimento degli obiettivi da parte delle aziende. Lo faceva per migliorare il funzionamento delle fabbriche e di altre attività commerciali e aumentarne la produttività.

KPI chiave per il monitoraggio nella gestione dei prodotti

I migliori manager di prodotto basano le loro strategie su dati concreti utilizzando strumenti di gestione dei prodotti, non su intuizioni.

Ecco un'analisi approfondita dei KPI essenziali per la gestione dei prodotti, che ti aiuterà a misurare e migliorare le prestazioni dei tuoi prodotti.

KPI relativi alle prestazioni aziendali

La salute finanziaria del tuo prodotto richiede un monitoraggio costante. Questi KPI relativi alle prestazioni aziendali ti offrono un quadro che completa la situazione.

Queste metriche sono essenziali per il processo di gestione dei prodotti. Forniscono informazioni dettagliate sulla salute finanziaria di un prodotto analizzando i flussi di reddito e i margini di profitto, consentendo al aziendale di effettuare un monitoraggio delle prestazioni e prendere decisioni informate.

Ecco una panoramica delle metriche chiave relative alle entrate che rientrano in questa categoria:

1. Ricavi lordi

Si tratta del reddito totale generato dal tuo prodotto dal commerciale prima della deduzione delle spese. Mostra la redditività del tuo prodotto ed è spesso il punto di partenza per analizzare la performance finanziaria.

📌 esempio: se vendi 1.000 unità a 50 $ l'una, il tuo fatturato lordo è di 50.000 $.

2. Ricavi netti

Si tratta di ciò che rimane dopo aver dedotto i costi operativi, come rimborsi, sconti o resi, dal fatturato lordo. Il fatturato netto fornisce un quadro più chiaro di ciò che guadagni dopo gli adeguamenti.

📌 esempio: se il tuo fatturato lordo è di 50.000 $ e i costi operativi sono di 10.000 $, il tuo fatturato netto è di 40.000 $.

3. Margine lordo

La percentuale di ricavi rimanenti dopo aver contabilizzato i costi diretti di produzione del tuo prodotto.

Formula per il calcolo del margine lordo:

Margine lordo % = (Ricavi lordi − Costi di produzione/Ricavi lordi) x 100

Riflette l'efficienza con cui gestisci i costi di produzione rispetto alle entrate.

💡Suggerimento professionale: per migliorare il margine lordo, negozia accordi migliori con i fornitori, ottimizza la produzione ed elimina gli sprechi. Se possibile, regola i prezzi in base al valore percepito piuttosto che al solo costo: i marchi premium lo fanno sempre!

4. Margine netto

La percentuale di fatturato rappresenta l'utile effettivo al netto di tutte le spese, comprese le imposte e i costi generali.

Formula per il calcolo del margine netto:

Margine netto % = (Ricavi netti/Ricavi lordi) × 100

È la misura definitiva della redditività, che mostra quanta parte delle tue entrate si trasforma in profitto.

KPI relativi a ricavi e crescita

I KPI relativi a ricavi e crescita sono indicatori chiave di prestazione che effettuano il monitoraggio dell'andamento finanziario del tuo prodotto.

Queste metriche ti aiutano a comprendere il tuo flusso di entrate, il valore apportato da ciascun cliente e il fatturato generato per utente. Analizziamo ciascuna di queste metriche chiave con alcuni esempi:

5. Ricavi mensili ricorrenti (MRR)

Il ricavo mensile ricorrente (MRR) misura il reddito prevedibile che puoi aspettarti ogni mese dai tuoi clienti con sottoscrizione.

Si tratta di una metrica fondamentale per le aziende aziendali che adottano un modello di sottoscrizione, poiché aiuta a ottenere una previsione delle entrate future e della stabilità finanziaria.

📌 Esempio: se hai 100 clienti, ciascuno con un piano mensile da 50 $, il tuo MRR è 100×50=5.000 $. Ciò indica che puoi contare su 5.000 $ al mese da questi clienti.

6. Valore del ciclo di vita del cliente (CLV)

Il Customer Lifetime Value (CLV) rappresenta il fatturato totale che un cliente può generare nel corso dell'intera relazione con la tua azienda. Aiuta le aziende a determinare quanto dovrebbero investire per acquisire e fidelizzare i clienti.

La formula per il CLV è CLV=Ricavo mensile medio×Durata media del ciclo di vita del cliente (in mesi)

📌 esempio: se un cliente paga 100 $ al mese e rimane con te per 2 anni (24 mesi), il CLV sarà: 100×24=2.400

Quindi, il CLV per questo cliente è di 2.400 $.

Questo ti dice quanto puoi aspettarti di guadagnare da quel cliente nel corso dell'intera relazione con la tua azienda.

👀 Lo sapevate? I clienti fedeli non solo rimangono più a lungo, ma spesso diventano i vostri migliori promotori grazie al passaparola! Le aziende che eccellono nella personalizzazione generano il 40% di ricavi in più rispetto alla media.

7. Ricavo medio per utente (ARPU)

Il ricavo medio per utente (ARPU) misura il ricavo medio generato per utente o cliente durante un periodo specifico (di solito un mese).

La formula è: ARPU = Ricavi totali/Numero totale di utenti

esempio, se hai 1.000 utenti che generano 50.000 $ di ricavi mensili, l'ARPU sarebbe: 50.000/1.000 = 50 $.

In media, ogni utente contribuisce con 50 $ al tuo fatturato mensile.

KPI di acquisizione

I KPI di acquisizione sono metriche fondamentali che ti aiutano a misurare l'efficacia con cui stai ampliando la tua base di utenti, dall'attrazione di nuovi clienti alla conversione di quelli esistenti in clienti paganti.

8. Costo di acquisizione del cliente (CAC)

Il costo di acquisizione del cliente (CAC) è l'importo speso in marketing e commerciale per acquisire ogni nuovo cliente.

Si tratta di una metrica essenziale per comprendere l'efficienza in termini di costi del lavoro richiesto per l'acquisizione dei clienti.

La formula per calcolare il CAC è: CAC = Spesa totale per marketing e commerciale / Numero di nuovi clienti acquisiti

Quindi, se hai speso 10.000 $ in campagne di marketing in un mese e hai acquisito 100 nuovi clienti, il tuo CAC sarebbe: 10.000/100=100 *

CAC = 100 $

Ciò significa che acquisire ogni nuovo cliente costa 100 $. Monitorare il CAC garantisce che la spesa di marketing sia sostenibile e offra un buon ritorno sull'investimento (ROI).

💡Suggerimento professionale: per ridurre il costo di acquisizione dei clienti (CAC), concentrati sull'ottimizzazione dei canali organici come SEO e marketing del contenuto, sfruttando i referral dei clienti e migliorando la fidelizzazione. Un cliente soddisfatto che rimane più a lungo e diffonde il passaparola riduce la pressione sul lavoro richiesto di acquisizione a pagamento, massimizzando al contempo il ROI.

9. Tasso di conversione

Il tasso di conversione misura la percentuale di visitatori che compiono un'azione desiderata, come registrarsi, acquistare un prodotto o abbonarsi a un servizio.

Si tratta di un indicatore fondamentale dell'efficacia del tuo funnel di marketing e commerciale.

Formula: Tasso di conversione (%) = (Numero di conversioni/Totale visitatori) × 100

Se la tua pagina prodotto riceve 1.000 visitatori e 50 iscritti, il tuo tasso di conversione è: (50/1.000)×100. Quindi il tasso di conversione = 5%

Il 5% dei tuoi visitatori è diventato cliente pagante.

Il miglioramento del tasso di conversione spesso comporta l'ottimizzazione della pagina del prodotto, l'offerta di incentivi migliori o la semplificazione dell'esperienza utente.

Discutendo dell'importanza della strumentazione dei prodotti, della raccolta dei feedback giusti dai clienti e dell'utilizzo di questi dati per prendere decisioni critiche sui prodotti in un podcast, McKinsey On Building Products, Trisha Price, Chief Product Officer di Pendo.io, nota:

Ricordate Google Glass e il clamore e l'entusiasmo allegati al suo lancio? Ci sono state molte notizie e molto hype intorno a questo prodotto, ma alla fine ha fallito perché pochissime persone lo hanno acquistato o utilizzato. Questo dimostra che gli applausi e il clamore non sono i parametri giusti per misurare il successo di un prodotto. È necessario misurare il valore che il vostro prodotto offre ai clienti e agli utenti.

KPI relativi alla soddisfazione dei clienti personalizzati

I clienti soddisfatti sono alla base di un'attività aziendale di successo: rimangono fedeli, spendono di più e diffondono il passaparola. Per garantire la soddisfazione dei tuoi clienti, devi misurare le loro esperienze. Ecco come puoi farlo:

10. Punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT)

Chiedi: "Su una scala da 1 a 5, quanto sei soddisfatto del nostro prodotto?". Un punteggio più alto significa che lo adorano!

11. Net Promoter Score (NPS)

Questo KPI misura la fedeltà dei clienti chiedendo: "Quanto sei propenso a raccomandarci a un amico?". I punteggi sono nell'intervallo da -100 a +100, dove più alto è il punteggio, meglio è.

12. Customer Effort Score (CES)

Qui puoi scoprire quanto è facile da usare il tuo prodotto chiedendo: "Quanto lavoro richiesto è stato necessario per terminare questa operazione?"? Più basso è il punteggio, più fluida è l'esperienza.

Questi KPI forniscono informazioni utili sul comportamento dei clienti.

KPI relativi al coinvolgimento

I KPI relativi al coinvolgimento ti aiutano a capire come le persone utilizzano il tuo prodotto. È come verificare se stanno solo dando un'occhiata o se sono realmente coinvolte. Ecco come puoi effettuare il monitoraggio:

13. Utilizzo attivo

Monitora gli utenti attivi giornalieri (DAU) e gli utenti attivi mensili (MAU). Questi numeri rivelano la frequenza con cui le persone interagiscono con il tuo prodotto.

Ad esempio, se hai 1.000 MAU ma solo 100 DAU, significa che gli utenti non tornano ogni giorno. Questo è un segnale che ti indica di trovare il modo di aumentare il coinvolgimento quotidiano, magari attraverso notifiche, contenuti nuovi o funzionalità innovative.

14. Comportamento degli utenti

Approfondisci il modo in cui le persone utilizzano il tuo prodotto. Metriche come la durata della sessione (quanto tempo rimangono sul sito) e l'utilizzo delle funzionalità/funzione (quali parti del prodotto utilizzano maggiormente) sono miniere d'oro di informazioni.

Esempio, se una determinata funzionalità/funzione viene utilizzata molto, concentrati sul migliorarla o ampliarla. Al contrario, se una funzionalità/funzione non viene utilizzata, potrebbe essere necessario ripensarla o promuoverla meglio.

🧠 Curiosità: hai mai cliccato ripetutamente su qualcosa che non funzionava? Si tratta di un cosiddetto "rage click"; gli strumenti di analisi comportamentale monitorano i rage click per identificare i problemi di UX che causano frustrazione. Se gli utenti fanno rage click, significa che qualcosa non funziona, o almeno così pensano!

KPI di fidelizzazione

I KPI di fidelizzazione ti indicano quanto sei bravo a trattenere i tuoi utenti: tutto dipende dalla loro capacità di resistenza. Ecco su cosa concentrarti:

Il tasso di fidelizzazione dei clienti mostra quante persone continuano a scegliere la tua azienda nel tempo.

15. Mantenere gli utenti

Esempio, se inizi con 100 utenti e 90 di loro sono ancora con te dopo un mese, il tasso di fidelizzazione è del 90%: piuttosto solido!

L'obiettivo è mantenere questo numero alto, il che significa che i tuoi utenti vedono valore in ciò che offri e continuano a tornare.

16. Input degli utenti

Vuoi mantenere soddisfatti i tuoi utenti? Ascoltali! Raccogli regolarmente feedback tramite sondaggi o interviste agli utenti.

Questo ti aiuta a individuare tempestivamente i problemi e a trovare le aree di miglioramento. Che tu stia risolvendo un punto critico o aggiungendo una funzionalità/funzione richiesta dagli utenti, queste informazioni ti consentono di mantenere gli utenti coinvolti e fedeli.

👀 Lo sapevate? Il feedback degli utenti = una miniera d'oro per il prodotto! Un sondaggio condotto su oltre 1.200 professionisti del settore ha rivelato un cambiamento significativo: le aziende stanno raddoppiando gli sforzi nella ricerca sugli utenti per perfezionare il proprio software. La conclusione? Se non ascoltate i feedback degli utenti reali, state lavorando alla cieca!

Come scegliere il KPI giusto per la tua strategia di prodotto?

Ecco cosa è importante quando si scelgono i KPI:

Origini di dati affidabili: scegli KPI per il monitoraggio. Assicurati di disporre di metodi affidabili per raccogliere e analizzare i dati, sia attraverso il feedback degli utenti che tramite strumenti di analisi.

Allineamento agli obiettivi aziendali: i tuoi KPI dovrebbero essere direttamente collegati alla missione della tua azienda e al successo complessivo dell'attività.

Utilità nel mondo reale: concentrati sui numeri che guidano le azioni. Ad esempio, il monitoraggio della soddisfazione degli utenti aiuta a individuare le aree di miglioramento, mentre il monitoraggio della velocità del team mostra se stai distribuendo le funzionalità/funzione abbastanza rapidamente.

Equilibrio tra costi e valore: alcune metriche hanno un costo di monitoraggio più elevato rispetto ad altre. Scegli quelle per cui le informazioni ottenute giustificano le risorse necessarie per misurarle.

Contributo del team: coinvolgi tutto il team di prodotto nella scelta dei KPI. Prospettive diverse aiutano a garantire che tu stia misurando ciò che conta davvero.

Obiettivi chiari: fissate obiettivi specifici e raggiungibili per ogni KPI. In questo modo i team avranno traguardi concreti su cui lavorare.

Come effettuare il monitoraggio dei KPI relativi alla gestione dei prodotti?

Il 92% dei knowledge worker rischia di perdere decisioni critiche a causa di documenti sparsi, mentre solo l'8% utilizza strumenti di project management. Questo è un chiaro invito per i product manager: organizzate, centralizzate e effettuate il monitoraggio. I grandi prodotti nascono da una grande esecuzione!

ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'IA per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Kellock Irvin, utente di ClickUp e Product Manager presso EDF Renewables, afferma:

In qualità di responsabile di prodotto, il mio compito è quello di proteggere il tempo dei nostri ingegneri e garantire che siano informati non solo su ciò su cui stiamo lavorando ora, ma anche sui nostri impegni futuri: ClickUp mi aiuta a farlo. ClickUp mi aiuta a evitare il "caos". Ora possiamo essere il più proattivi possibile nei progetti su cui stiamo lavorando.

Quando gestisci i prodotti, tenere sotto controllo le tue schede KPI non dovrebbe sembrare come destreggiarsi con delle torce infuocate.

Ecco come configurare ClickUp per i team di prodotto:

Implementazione dei dashboard ClickUp per approfondimenti in tempo reale

I dashboard di ClickUp riuniscono tutte le metriche relative ai tuoi prodotti in un'unica visualizzazione, semplificando l'individuazione di problemi e opportunità.

Ottieni informazioni preziose utilizzando i dashboard di ClickUp Tieni traccia di tutte le metriche relative alla gestione dei prodotti sulle dashboard di ClickUp per ottenere informazioni in tempo reale.

Monitora tutte le metriche relative alla gestione dei prodotti sulle dashboard di ClickUp per ottenere informazioni in tempo reale.

I dashboard diventano anche la tua unica fonte di verità, centralizzando le informazioni essenziali in un unico posto. Estraggono i dati da più fonti e li visualizzano esattamente come ti servono.

Utilizzando i widget dei grafici a torta, puoi visualizzare lo stato di tutte le attività dello sprint a colpo d'occhio. Ciò consente di identificare tempestivamente i colli di bottiglia e mantenere lo sviluppo nei tempi previsti.

2. Monitoraggio degli obiettivi con ClickUp Goals

Vuoi trasformare obiettivi astratti di gestione dei prodotti in risultati misurabili? ClickUp Obiettivi ti aiuta a suddividere grandi obiettivi in traguardi più piccoli e a monitorare i progressi in tempo reale.

Monitora lo stato dei tuoi OKR di gestione dei prodotti con ClickUp Obiettivi.

Crea il tuo obiettivo principale in ClickUp Obiettivi, quindi suddividilo in traguardi settimanali più piccoli. Per l'obiettivo di adozione del 25%, potresti impostare:

Settimane 1-2: aumentare l'adozione del 5% attraverso una formazione mirata degli utenti al traguardo

Settimane 3-4: aggiungi un altro 7% tramite i suggerimenti in-app

Settimane 5-6: aumenta del 13% la tua portata grazie alle campagne email

Ogni traguardo ha il suo metodo di monitoraggio: numero, casella di controllo vero/falso o completamento delle attività. Man mano che il tuo team completa le attività, ClickUp aggiorna automaticamente lo stato di avanzamento.

📮ClickUp Insight: il 92% dei lavoratori utilizza metodi incoerenti per il monitoraggio degli elementi da intraprendere, con il risultato di mancata presa di decisioni e ritardi nell'esecuzione. Che si tratti di inviare note di follow-up o di utilizzare fogli di calcolo, il processo è spesso frammentato e inefficiente. ClickUp Obiettivi garantisce una conversione fluida delle conversazioni in obiettivi tracciabili, in modo che il tuo team possa agire rapidamente e rimanere allineato.

Vuoi iniziare? Il modello KPI di ClickUp fornisce un framework predefinito per il monitoraggio delle metriche più importanti.

Ottieni il modello gratis Visualizza i KPI per il successo aziendale con il modello KPI di ClickUp.

Sfrutta la reportistica dettagliata di questo modello per:

Comprendi il raggiungimento degli obiettivi del tuo team

Garantite un obiettivo comune

Monitora l'evoluzione delle prestazioni con immagini chiare

3. Report automatizzati con ClickUp Automazioni

Dite addio alla creazione manuale dei report! ClickUp Automazioni aiuta i team di prodotto a monitorare i propri KPI attraverso reportistica intelligente e automatizzata.

Utilizza i campi personalizzati con l'IA con ClickUp Automazioni per automatizzare riepiloghi di progetto, notifiche, aggiornamenti, email e altro ancora.

Imposta reportistica KPI settimanale automatizzata per tenere tutti informati sullo stato di avanzamento del progetto.

Aggiungi campi personalizzati come "Progresso", "Reparto", "Valore target" e "Valore effettivo" per il monitoraggio delle tue metriche. Quindi utilizza le viste personalizzate (riepilogo/riassunto, vista OKR di reparto, vista Progresso e vista Sequenza) per visualizzare i tuoi KPI da diverse angolazioni.

Le integrazioni di ClickUp portano i tuoi strumenti di analisi aggiunti ai preferiti nel tuo spazio di lavoro.

Estrai i dati da Mixpanel e Google Analytics per creare grafici personalizzati che mostrano il comportamento effettivo degli utenti e le prestazioni dei prodotti.

Connettiti a tutti i tuoi strumenti essenziali con le integrazioni ClickUp.

Collega richieste pull, commit e rami a specifiche attività, mantenendo tutti allineati. Tutto

L'attività GitHub viene visualizzata nelle attività di ClickUp, così saprai esattamente cosa sta succedendo con ogni funzionalità/funzione o correzione.

5. Incorporare ClickUp Brain per l'analisi

I product manager sanno bene come funziona: riunioni infinite, innumerevoli attività di monitoraggio e una montagna di dati da elaborare. È qui che ClickUp Brain fa il passaggio, che si occupa delle attività di routine mentre voi vi concentrate sulla strategia.

Richiedi aggiornamenti sullo stato di avanzamento del prodotto o crea un'attività personalizzata con ClickUp Brain.

Dopo le sessioni di piano del prodotto, Brain trasforma i punti di discussione in chiari passaggi successivi. Esempio, quando il tuo team fa brainstorming su nuove idee per le funzionalità/funzione, Brain può:

Ordina le idee in fasi di sviluppo

Crea attività secondarie per la ricerca e la convalida

Assegna elementi da intraprendere ai membri del team

Le funzionalità di compilazione automatica di Brain vanno oltre la semplice compilazione di moduli. Quando si aggiornano le specifiche di prodotto o le storie degli utenti, è in grado di estrarre dati rilevanti da progetti simili passati, suggerire tag e categorie appropriati e compilare automaticamente i campi personalizzati in base al contesto dell'attività.

Affrontare le sfide nella misurazione dei KPI relativi alla gestione dei prodotti

Ecco i principali ostacoli chiave che i team di prodotto devono affrontare nella misurazione dei KPI, insieme a soluzioni pratiche per superarli:

Problemi di accuratezza dei dati

Una scarsa qualità dei dati può distorcere le metriche e portare a decisioni sbagliate. I team di prodotto spesso devono affrontare le seguenti difficoltà:

Metodi di raccolta dati incoerenti tra diversi strumenti

Errori di immissione manuale delle voci che compromettono il monitoraggio

Per risolvere questo problema, è necessario impostare processi di convalida dei dati chiari e, ove possibile, utilizzare la raccolta automatizzata dei dati. Controlli regolari dei dati aiutano a individuare e risolvere tempestivamente eventuali problemi.

2. Selezionare metrica significative

Molti team si lasciano coinvolgere dal monitoraggio di numeri vanitosi che sembrano buoni ma non mostrano il reale successo del prodotto, come ad esempio:

Concentrarsi sulle statistiche relative all'interazione degli utenti che non riflettono il valore effettivo

Contare il numero totale di registrazioni invece degli utenti attivi

Monitoraggio dei numeri grezzi senza contesto

Concentrati sulle metriche legate agli obiettivi aziendali. Ad esempio, misura il numero di utenti che completano azioni chiave che dimostrano che stanno ottenendo valore dal tuo prodotto.

3. Impostazione di traguardi realistici

Senza benchmark adeguati, i team finiscono per fissare obiettivi KPI irrealistici:

Traguardi scollegati dalle prestazioni storiche

Obiettivi che non tengono conto delle condizioni di mercato

Fissate i vostri traguardi sulla base dei dati passati e coinvolgete gli stakeholder nella definizione degli stessi. Ciò contribuisce a creare traguardi raggiungibili e in linea con gli obiettivi aziendali.

Prendete decisioni importanti sui prodotti basate sui dati

I numeri raccontano storie e la storia del tuo prodotto dipende da quanto bene li interpreti. Attraverso il monitoraggio di questi KPI essenziali, non ti limiterai a raccogliere dati.

Otterrai la possibilità di visualizzare ciò di cui hanno bisogno i tuoi utenti, ciò che amano e ciò che deve essere migliorato.

Ma ricorda: queste metriche non sono solo caselle di controllo nella tua lista da fare. Sono segnali che guidano scelte intelligenti.

I migliori team di prodotto non si limitano a misurare, ma agiscono. Con le funzionalità complete di ClickUp, puoi individuare tempestivamente le tendenze, testare rapidamente le soluzioni e apportare miglioramenti in base alle reali esigenze degli utenti. È così che si creano prodotti eccellenti: una decisione alla volta, supportata dai dati.

Sei pronto a trasformare i dati dei tuoi prodotti in strategie vincenti?