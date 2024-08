Come calcolare il tempo di ciclo per consegnare i prodotti in tempo

Un'automobile media ha circa 30.000 parti. Anche una penna stilografica apparentemente semplice ha circa 25 parti diverse. Alcuni di questi pezzi possono richiedere pochi minuti per essere prodotti, mentre altri richiedono giorni.

Nella produzione, le organizzazioni utilizzano diverse metriche per programmare accuratamente il ciclo di produzione e ottenere ogni pezzo just in time. Una delle metriche più importanti è la durata ciclo.

Questa metrica, nota per essere nata dalla produzione snella, è ora diventata popolare nelle industrie di prodotti e servizi. Vediamo perché e come utilizzarle per migliorare l'efficienza della produttività.

Cos'è la durata ciclo?

La durata del ciclo si riferisce alla durata effettiva del viaggio di un elemento di lavoro dall'inizio del processo produttivo fino al suo completamento. È importante notare che si tratta di una misura del tempo effettivo basata sulle prestazioni passate, non su previsioni per il futuro.

Vediamo alcuni esempi. Se producete penne, questo è il tempo che intercorre tra l'inserimento dei pellet PPC nello stampo a iniezione e il completamento dell'assemblaggio di una singola penna.

Se si produce pane, è il momento in cui si inizia a lavorare l'impasto e si tira fuori il pane dal forno. Se si producono magliette, è il tempo che intercorre tra il taglio del materiale e l'imballaggio pronto per la spedizione.

Se questo vi ricorda altre metriche relative al tempo, ecco tutto quello che dovete sapere su Durata ciclo vs. lead time .

Durata ciclo e ciclo di vita dello sviluppo software

Anche se originariamente proveniente dal settore manifatturiero, la durata del ciclo è diventata una metrica fondamentale per calcolare la velocità di sviluppo del software, la produttività e l'efficienza dell'ingegneria.

Ma prima di tutto, definiamolo. Nello sviluppo del software, si tratta del tempo che intercorre tra l'inizio del lavoro di un team su una funzionalità e la sua messa in produttività. I team di progetto utilizzano la durata del ciclo in vari modi.

Progetti di consegna : Prevedere il tempo necessario per completare una funzionalità/funzione

: Prevedere il tempo necessario per completare una funzionalità/funzione Pianificazione dello sprint : Programmare funzionalità/funzioni in modo che lavorino bene all'interno dello sprint

: Programmare funzionalità/funzioni in modo che lavorino bene all'interno dello sprint Miglioramento continuo : Incorporare cicli di feedback nel processo di sviluppo per migliorare la qualità

: Incorporare cicli di feedback nel processo di sviluppo per migliorare la qualità Revisioni: La durata ciclo aiuta i manager a misurare la produttività individuale e del team

Durata ciclo nel project management agile

Lo sviluppo agile del software è simile alla produzione snella, in quanto si concentra sulla programmazione just-in-time, sull'ottimizzazione dei processi, sul miglioramento continuo e sull'eliminazione degli sprechi.

Pertanto, nell'ambito dello sviluppo software, la durata del ciclo è una metrica chiave per calcolare il lead time, migliorando l'efficienza e la velocità di consegna. È importante per supportare il principio dello sviluppo agile, che prevede la consegna frequente di software funzionante.

Questo vale soprattutto per il testing del software, dove il monitoraggio del tempo ciclo può avere un ruolo determinante nella velocità di distribuzione.

Il ruolo e i vantaggi della durata ciclo

Come Lead time il tempo di ciclo è una metrica legata al tempo/alla velocità che le organizzazioni utilizzano per vari scopi. Ecco come si rivela utile per l'organizzazione/il progetto in ogni caso.

Minore è la durata ciclo, maggiore è l'efficienza

La riduzione della durata del ciclo ha un impatto diretto sull'efficienza del processo. Qualsiasi guadagno in termini di efficienza consente al team di rispondere a un maggior numero di richieste dei clienti o di risolvere più rapidamente i problemi, con conseguente aumento della produttività del ciclo di sviluppo.

Ad esempio, un team che perfeziona le fasi di integrazione del codice e di test per ridurre la durata del ciclo da due settimane a una settimana può raddoppiare il numero di funzionalità/funzione che fornisce nello stesso arco di tempo.

Cicli più veloci possono portare a una maggiore qualità

Si pensa che il lavoro terminato in fretta - tipicamente visto come fretta o precipitazione - influisca sulla qualità del prodotto. In Scrum project management può essere vero il contrario.

Tempi di ciclo più brevi incoraggiano test e iterazioni più frequenti, portando a un software di qualità superiore. I cicli di feedback rapidi riducono la probabilità che difetti significativi arrivino in produttività.

Il calcolo della durata ciclo crea prevedibilità

Quando si sa quanto tempo richiede un'attività, si può pianificare meglio. È possibile prevedere con maggiore precisione le sequenze di consegna e gestire le aspettative degli stakeholder.

Ad esempio, se sapete che la durata media del ciclo di consegna di una nuova funzionalità è di tre settimane, potete programmare i rilasci in modo affidabile. Questa prevedibilità crea fiducia in tutti gli stakeholder.

I calcoli della durata del ciclo alimentano l'adattabilità

Essere agili richiede di essere reattivi ai cambiamenti e di soddisfare le richieste dei clienti. La durata del ciclo è un indicatore diretto della rapidità di risposta. Con il benchmarking del settore, è possibile misurare ragionevolmente il vantaggio competitivo della vostra azienda con la durata ciclo.

La durata ciclo rispecchia gli sforzi di miglioramento continuo

Il monitoraggio della durata del ciclo favorisce la cultura del miglioramento continuo all'interno del team di sviluppo, aiutandolo a identificare costantemente le inefficienze e le aree da migliorare.

Ad esempio, un team potrebbe scoprire che la revisione del codice è un collo di bottiglia e adottare la programmazione a coppie per risolvere il problema, migliorando così il processo complessivo e riducendo la durata del ciclo.

Cicli più brevi = clienti soddisfatti

Ogni cliente è felice quando può ottenere un risultato più velocemente. Pertanto, durate ciclo più brevi migliorano direttamente la soddisfazione dei clienti.

Consideriamo uno scenario in cui un team software riduce la durata del ciclo per le richieste di nuove funzionalità da un mese a due settimane. I clienti beneficiano di aggiornamenti più rapidi, che possono avere un impatto diretto sui profitti.

Tutto questo = team felici

La durata ciclo è un indicatore critico delle prestazioni individuali e del team. Una durata ciclo efficiente fa sentire i membri del team realizzati e valorizzati. La riunione della domanda dei clienti aumenta il morale del team.

Il miglioramento continuo accelera le curve di apprendimento personale, dando loro un senso di orgoglio per il proprio lavoro. In generale, l'andamento della durata dei cicli può spesso essere una misura dello stato di un team.

Ora che conoscete questi vantaggi, come potete sfruttarli? Diamo un'occhiata.

Come calcolare la durata ciclo?

La durata ciclo è semplicemente il tempo necessario per completare un'attività dal momento in cui l'avete iniziata. Pertanto, la formula per la durata del ciclo è piuttosto semplice.

Formula della durata ciclo per singoli elementi di lavoro

Durata ciclo = Tempo di fine - Tempo di inizio

La formula di cui sopra si applica meglio ai singoli elementi di lavoro. Dall'impasto per il pane alla codifica di una singola funzionalità/funzione. Se avete iniziato alle 12.30 e finito alle 230, la durata del ciclo per quell'attività è di due ore.

Forma della durata ciclo per lotti

Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la durata del ciclo per una parte del processo, come l'impasto o la codifica, da sola potrebbe non essere di grande valore. Per un project manager è più utile conoscere la durata del ciclo dallo sviluppo alla distribuzione.

Questo insieme di attività è chiamato batch e viene misurato come durata ciclo del batch.

Tempo di ciclo del lotto = Tempo di ciclo netto/Numero di unità prodotte

Il tempo di ciclo netto è la somma delle durate ciclo di tutte le attività del lotto. In genere si misura in ore, giorni o settimane, a seconda della portata e della scala dei progetti. Nel settore manifatturiero è chiamato anche tempo di produzione netto.

Il numero di unità prodotte è il conteggio di tutti gli elementi di lavoro (ad esempio, funzionalità, correzioni di bug, storie di utenti) completati in quell'arco di tempo.

Se questo sembra abbastanza semplice, ripensateci. La durata ciclo, in particolare la durata ciclo batch, è un insieme di più parti mobili, ognuna con le proprie complessità. Un piccolo passaggio sbagliato può falsare i calcoli, creando diverse difficoltà.

Conseguenze dell'errore di calcolo della durata ciclo

Alcune delle conseguenze più comuni di un calcolo errato della durata ciclo sono:

Sequenza imprecisa del progetto: La sovrastima della durata del ciclo può risultare in un uso inefficiente delle risorse e in un ritardo nella consegna, mentre la sottostima porta a scadenze aggressive, situazioni di stress, insoddisfazione del team e diminuzione della qualità.

Allocazione inadeguata delle risorse: I team potrebbero allocare troppe o troppo poche risorse sulla base di un calcolo errato della durata ciclo, causando colli di bottiglia o lasciando le risorse sottoutilizzate.

Insoddisfazione dei clienti: I clienti si aspettano una consegna tempestiva di prodotti e aggiornamenti. Dal punto di vista del cliente, una durata del ciclo calcolata in modo errato può sembrare losca, creando una perdita di fiducia, recensioni negative e, in ultima analisi, una perdita aziendale.

Perdite finanziarie: Una sottostima della durata del ciclo può portare a ritardi o a un superamento dei costi. Una sovrastima può risultare in uno spreco di risorse, spese inutili e opportunità di mercato mancate.

Esperienza stressante: Tutte le parti interessate, compresi clienti, partner e dipendenti, possono subire uno stress eccessivo risultante da aspettative irrealistiche basate su durate ciclo calcolate in modo errato. Anche il rischio di burnout è elevato.

Questo può portare al logoramento, causando spese aggiuntive per l'assunzione, l'inserimento e la formazione di nuovi talenti, per non parlare della perdita di conoscenze istituzionali.

Esempi di calcolo della durata ciclo

Per essere sicuri di non sbagliare il calcolo della durata ciclo, è necessario capire come Da fare. Ecco alcuni esempi di calcolo della durata del ciclo utilizzando la formula di cui sopra.

Durata ciclo sviluppo funzionalità/funzione software

Uno sviluppatore di software impiega 3 ore per risolvere un bug. Il tempo medio impiegato per la correzione di tutti i bug è la durata del ciclo individuale di correzione dei bug.

Il team completa e lancia otto funzionalità in un mese con 22 giorni di lavoro. La durata del ciclo è:

Durata ciclo = 22 giorni/8 funzionalità = 2,75 giorni per funzionalità

Unità di produzione

Uno stabilimento di assemblaggio di automobili produce 300 auto in un mese. Se il tempo totale di produttività dall'inizio dell'assemblaggio della prima auto al completamento della 300esima auto è di 9.000 ore:

Durata ciclo = 9000 ore/300 auto = 30 ore per auto

Piattaforma di e-commerce

Una piattaforma di e-commerce elabora e spedisce 1000 ordini in una settimana, lavorando 24 ore su 24. La durata ciclo è quindi pari a:

Durata ciclo = 7 giorni x 24 ore/1000 ordini = 0,168 ore per ordine, cioè circa 10 minuti.

Ora che sapete come calcolare la durata del ciclo, ecco come potete usarla nel vostro project management quotidiano.

Utilizzo della durata del ciclo per raggiungere e misurare gli obiettivi e le consegne del progetto

Misurare, registrare e ottimizzare la durata ciclo è uno degli aspetti più trasformativi di qualsiasi project management. Come abbiamo visto in precedenza, può avere un impatto su varie metriche, dal morale del team ai profitti dei clienti.

Per assicurarvi di monitorare e migliorare i tempi di ciclo in modo coerente, iniziate con l'utilizzo di un sistema di progettazione ad hoc Software per il project management come ClickUp. Vediamo come.

1. Misurazione della durata ciclo

Prima di ogni altra cosa, occorre impostare sistemi di misurazione della durata ciclo. In genere, queste informazioni sono disponibili sulle tabelle orarie, ma alla fine la maggior parte dei team di software compila le schede orarie in modo casuale.

Per monitorare la durata del ciclo in modo accurato, provate a Monitoraggio del tempo di ClickUp che consente a ciascun membro del team di avviare/arrestare un timer o di inserire manualmente il tempo. I team possono monitorare del tempo per ogni attività/sottocompito. E in più? Anche più membri del team possono monitorare il tempo per la stessa attività.

tracciare il tempo in modo efficiente con ClickUp_

2. Analizzare le durate ciclo

Una volta registrato il tempo impiegato da ogni attività, è possibile iniziare ad analizzare le tendenze. Il ClickUp dashboard è un luogo ideale per raccogliere tutti gli approfondimenti di cui avete bisogno in un unico posto.

Migliorate la pianificazione e le prestazioni del team con ClickUp Sprint Dashboard, che include sprint velocity, burn up, burn down, lead time, cycle time e grafici di flusso cumulativi

Utilizzate queste informazioni da Il software agile di project management di ClickUp per informare le decisioni strategiche, come la riallocazione delle risorse o la modifica dei flussi di lavoro, per ottimizzare la durata dei cicli e migliorare la qualità del lavoro i risultati dei progetti e prestazioni.

3. Identificare i killer della produttività

Il risultato dell'analisi della durata ciclo è l'identificazione dei fattori che uccidono la produttività. Alcuni dei più comuni da ricercare sono i seguenti.

Colli di bottiglia

Il collo di bottiglia si verifica quando una particolare fase del processo rallenta il flusso di lavoro, causando ritardi e aumentando la durata ciclo. Questo può essere evitato da:

Misurando la durata del ciclo per ogni singolo elemento di lavoro del lotto

Valutare gli elementi che richiedono un tempo eccessivo

Implementare miglioramenti mirati per alleviare questi blocchi, come la riallocazione delle risorse o lo snellimento del flusso di lavoro

Tempi di attesa e ritardi

Supponiamo che i tempi di ciclo individuali ammontino a 20 ore; tuttavia, la durata del ciclo del lotto per lo stesso processo è di 80 ore. Ciò significa che c'è un tempo di attesa da qualche parte.

Utilizzare Grafici Gantt di ClickUp per vedere gli intervalli tra la fine di un ciclo e l'inizio del successivo nello stesso lotto. Comprendere le inefficienze per migliorare programmazione delle risorse tra attività e progetti.

Overprocessing

Si parla di sovraelaborazione quando si lavora a un prodotto o a un servizio più di quanto richiesto dal client o necessario per il progetto. Questo può portare a una cattiva project management .

Il modo migliore per evitare una lavorazione eccessiva è quello di fare un benchmark della durata ciclo con altri progetti/standard del settore. Se state impiegando troppo tempo per consegnare qualcosa, cercate di capire perché.

Se non sapete da dove iniziare, provate a fare alcuni esempi modelli di gestione del tempo . Applicateli ai vari progetti per raccogliere dati per il benchmarking.

4. Migliorare i processi

Sulla base di calcoli e intuizioni accurate, migliorate i vostri processi per ridurre la durata ciclo.

Automazioni dei processi che non devono essere completati manualmente. Automazioni di ClickUp ha oltre 100 modelli per le esigenze di project management.

automazioni di ClickUp per una gestione più efficiente dei progetti

Semplificate i passaggi di mano con le attività di ClickUp, le sottoattività e le liste di controllo. Scrivete storie utente complete nelle descrizioni delle attività e utilizzate le liste di controllo per i criteri di accettazione.

Semplificate la documentazione del prodotto con ClickUp Brain. Utilizzate l'IA per aiutarvi a scrivere la documentazione o per correggere, modificare e riepilogare il vostro lavoro.

Con ClickUp i progetti vengono consegnati sempre in tempo

Che siate un designer d'interni indipendente o un project manager in una grande organizzazione di sviluppo software, la durata ciclo è la misura principale della produttività e dell'efficienza.

Come produttori o provider di servizi, vi aiuta a capire quanto tempo richiede un'attività. Come minimo, potete usare i tempi ciclo per prevedere le tempistiche di consegna per i vostri clienti. Al massimo, si possono fare semplici calcoli di redditività per vedere se la propria azienda può sostenersi a questo ritmo.

Le durate ciclo possono essere utilizzate per ottimizzare linee di assemblaggio complesse, per soddisfare le esigenze di sviluppo personale, per definire la giusta strategia di prezzo o per migliorare il budgeting.

Incorporare la durata ciclo nei progetti è una strategia potente per usufruire di maggiore produttività ed efficienza. Accelera i tempi di consegna e migliora la qualità complessiva del prodotto.

ClickUp rende straordinariamente semplice l'integrazione del calcolo della durata ciclo nei flussi di lavoro dei progetti. Guardate voi stessi. Provate gratis ClickUp oggi stesso !

FAQ sulla durata ciclo

1. Qual è la formula della durata ciclo?

La formula della durata ciclo per i singoli elementi di lavoro è la seguente:

Durata ciclo = Tempo di fine - Tempo di inizio

La formula del tempo di ciclo per i lotti, cioè per le collezioni di elementi di lavoro che completano un'attività/consegna, è la seguente.

Durata ciclo del lotto = Tempo di ciclo netto/numero di unità prodotte

2. Da fare per calcolare il ciclo del periodo?

Identificare le date di inizio e di fine: Determinare la data di inizio del progetto e la data di fine prevista o effettiva.

Calcolare la durata: Sottraendo la data di inizio dalla data di fine.

Se state pianificando e non avete una data di fine, potete stimare la durata basandovi su progetti simili passati.

Ciclo = Data di fine progetto - Data di inizio progetto

3. Da fare per calcolare la durata ciclo della macchina?

Identificare i punti di inizio e fine dell'operazione da misurare

Misurare il tempo totale di produttività, compreso il tempo di lavorazione effettivo, il tempo di carico e scarico, il tempo di ispezione e qualsiasi tempo di inattività tra le operazioni

Contare il numero di unità prodotte

Calcolare la durata ciclo utilizzando la formula: Durata ciclo macchina = Tempo di produzione totale / Numero totale di unità prodotte

Ad esempio, se una macchina impiega 120 minuti per produrre 60 unità, la durata ciclo della macchina sarà 120/60 = 2 minuti per unità.

Ciò significa che, in media, la macchina impiega 2 minuti per completare un ciclo di funzionamento, producendo un'unità.