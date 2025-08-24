I 11 migliori assistenti di pianificazione viaggi basati sull'IA per organizzare le vacanze nel 2026

La parte più frustrante di un viaggio è la sua pianificazione. Trascorrere ore a decidere i luoghi da visitare, le attività da fare e a prenotare voli e hotel può essere noioso e frustrante, ma solo se lo fai manualmente.

E se qualcuno potesse fare tutto questo per te in pochi minuti?

È qui che entrano in gioco i pianificatori di viaggio basati sull'IA. Questi strumenti ingegnosi tengono conto delle tue preferenze e dei tuoi vincoli e creano rapidamente itinerari personalizzati.

In questo post abbiamo selezionato per te un elenco dei migliori pianificatori di viaggio basati sull'IA, tra cui ClickUp. Goditi il tuo viaggio senza il fastidio della pianificazione grazie al pianificatore di viaggio basato sull'IA che preferisci! Andiamo subito al sodo. ✈️

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Layla (Roam Around) — la migliore per la creazione istantanea di itinerari

Wonderplan : il migliore per consigli di viaggio personalizzati

Trip Planner IA : il migliore per la pianificazione completa del viaggio

Iplan.ai : il migliore per l'ottimizzazione degli itinerari basata sull'IA

Explorerg : il migliore per scoprire viaggi grazie all'IA

GuideGeek : il migliore per l'assistenza di viaggio durante la conversazione

Curiosio : il migliore per esperienze di viaggio su misura

Vacay : il migliore per itinerari di viaggio personalizzabili

PlanTripAI.com — il migliore per la pianificazione collaborativa dei viaggi

TripBot : il migliore per l'assistenza di viaggio tramite chatbot basato sull'IA

ClickUp —il migliore per integrare la pianificazione dei viaggi con la gestione delle attività —il migliore per integrare la pianificazione dei viaggi con la gestione delle attività

Quando scegli uno strumento di pianificazione dei viaggi basato sull'IA, cerca le seguenti funzionalità/funzioni:

Livello di personalizzazione : valuta quali domande pone l'IA e quanti criteri utilizza per generare un itinerario. Maggiore è il livello di personalizzazione offerto da uno strumento, migliore sarà per te

Facilità di accesso : verifica l'accessibilità di ciascun pianificatore di viaggio basato sull'IA. È disponibile solo come app mobile o è possibile accedervi anche tramite un browser desktop? Controlla se è presente un'opzione per scaricare e salvare gli itinerari per un facile accesso offline

Funzionalità collaborative : alcuni pianificatori di viaggio basati sull'IA ti consentono di collaborare con i tuoi compagni di viaggio per creare itinerari personalizzati. Preferisci quelli che offrono questa possibilità rispetto a quelli che non la consentono

Consigli personalizzati : alcuni pianificatori di viaggio basati sull'IA tengono conto delle tue preferenze e del tuo comportamento passato per fornirti suggerimenti e consigli personalizzati. Questi strumenti sono da preferire

Funzionalità componenti aggiuntive per la pianificazione del viaggio : cerca funzionalità uniche, come la vista Mappa o il motore di ricerca voli, che ti aiutano in altri aspetti della pianificazione del viaggio

Prezzi: Sebbene la maggior parte dei pianificatori di viaggio basati sull'IA sia gratis, alcuni richiedono una sottoscrizione per accedere alle funzionalità avanzate. Verifica se il prezzo è giustificato o se riesci a trovare ciò che cerchi gratuitamente

Leggi anche: Lavori da remoto? Abbiamo alcuni strumenti per nomadi digitali e software per la pianificazione della vita da consigliarti

I 11 migliori pianificatori di viaggio basati sull'IA per le vacanze

Ecco l'elenco dei migliori pianificatori di viaggio basati sull'IA che dovresti provare per il tuo prossimo viaggio.

1. ClickUp

Inizia con ClickUp Brain Usa ClickUp Brain per pianificare la tua prossima vacanza

ClickUp è un software di project management dotato di una potente IA e di modelli per aiutarti nella pianificazione dei viaggi. ClickUp Brain, l'assistente basato sull'IA della piattaforma, ti aiuta a controllare facilmente gli impegni di tutti e a pianificare un viaggio di lavoro. Usa ClickUp AI per creare piani automatici e schemi completamente personalizzabili in pochi secondi.

La suite IA di ClickUp trasforma la pianificazione delle vacanze in un'esperienza fluida e piacevole, riunendo tutte le tue esigenze di viaggio in un unico spazio di lavoro intelligente.

1. Area di lavoro AI unificata con ClickUp Brain e Brain MAX

ClickUp Brain e ClickUp Brain MAX riuniscono le tue attività, i tuoi documenti, le tue liste di controllo, i tuoi itinerari e persino i file da Google Drive o Figma in un unico hub basato sull'IA

Brain funge da assistente AI sul tuo desktop, offrendoti accesso a diversi modelli di IA — ChatGPT, Claude, Gemini e altri — all'interno dello stesso spazio di lavoro in cui si trovano le tue attività, i tuoi documenti e il tuo team: non dovrai più passare da un'app all'altra o perdere il contesto

Grazie all'IA contestuale, puoi visualizzare immediatamente i dettagli dei voli, le prenotazioni alberghiere o i documenti condivisi, anche in itinerari complessi

3. Agenti basati sull'IA e automazioni

Gli agenti basati sull'IA automatizzano le attività ripetitive di pianificazione dei viaggi (aggiornamento degli itinerari, invio di promemoria, monitoraggio delle prenotazioni) in modo che tu possa concentrarti sul divertimento

Gli agenti possono riepilogare i documenti di viaggio, generare elenchi di cose da mettere in valigia e rispondere alle domande sui tuoi piani, facendoti risparmiare ore di lavoro manuale

4. Pianificazione basata sulla voce con Talk to Text

Con la funzione "Dettatura" di Brain MAX, puoi dettare i tuoi piani di viaggio, ideare itinerari o aggiornare le liste di controllo senza usare le mani: perfetto per pianificare mentre sei in movimento

5. Ricerca approfondita e collaborazione

La ricerca aziendale basata sull'intelligenza artificiale di ClickUp trova qualsiasi dettaglio nei tuoi piani, documenti e app collegate, assicurando che nulla vada perso

La collaborazione in tempo reale ti consente di pianificare viaggi di gruppo, assegnare attività e effettuare la condivisione di itinerari o liste di controllo con amici o familiari: l'IA garantisce la sincronizzazione di tutti

Guarda questo video per scoprire come ClickUp Brain MAX può potenziare la tua pianificazione di viaggio👇

Usa ClickUp Docs per creare elenchi dettagliati di cose da fare con diversi giorni e attività pianificate per ogni giorno. Le sue liste a nidificazione infinita ti consentono di andare in profondità quanto desideri. Se preferisci pianificare i tuoi viaggi da solo e con dettagli minuziosi, allora ClickUp è l'unico strumento di pianificazione viaggi basato sull'intelligenza artificiale di cui hai bisogno.

ClickUp offre anche vari modelli di itinerari di viaggio per aiutarti a pianificare i tuoi viaggi. Diamo un'occhiata ad alcuni di questi modelli.

Usa questo modello di itinerario di viaggio aziendale di ClickUp per pianificare ogni giorno del tuo viaggio nei minimi dettagli. Ti aiuta a pianificare un itinerario organizzato e a vedere tutti i dettagli importanti a colpo d'occhio.

Scarica questo modello Crea un itinerario ben organizzato utilizzando un foglio di lavoro e nota gli orari dei voli e altre scadenze in un formato di facile lettura con ClickUp

👉🏽Leggi anche: Modelli di Fogli Google per pianificatori di viaggio

Usa la potente combinazione di un pianificatore IA e ClickUp per creare un piano di viaggio dettagliato. Per prima cosa, usa un pianificatore IA per trovare idee su cosa fare, poi utilizza ClickUp Docs o uno dei tanti modelli disponibili.

📮ClickUp Insight: Il 18% degli intervistati nel nostro sondaggio desidera utilizzare l'IA per organizzare la propria vita tramite calendari, attività e promemoria. Un altro 15% vuole che l'IA gestisca le attività di routine e il lavoro amministrativo. Per farlo, un'IA deve essere in grado di: comprendere i livelli di priorità per ogni attività in un flusso di lavoro, eseguire i passaggi necessari per creare o modificare attività e impostare flussi di lavoro automatizzati. La maggior parte degli strumenti ha risolto uno o due di questi passaggi. Tuttavia, ClickUp ha aiutato gli utenti a consolidare fino a più di 5 app utilizzando la nostra piattaforma! Prova la pianificazione basata sull'IA, dove attività e riunioni possono essere facilmente assegnate agli slot disponibili nel tuo calendario in base ai livelli di priorità. Puoi anche impostare regole di automazione personalizzate tramite ClickUp Brain per gestire le attività di routine. Dì addio al lavoro di routine!

Le migliori funzionalità di ClickUp

Crea infinite elenchi di cose da fare utilizzando ClickUp Docs

Usa i modelli di pianificazione dei viaggi di ClickUp per creare itinerari e registrare i dettagli del viaggio

Registra le informazioni sui contatti di viaggio, gli orari dei voli e le prenotazioni alberghiere, compresi gli orari di check-in e check-out

Condividi i piani di viaggio e le idee salvati con un solo clic con i tuoi compagni di viaggio

Limiti di ClickUp

Non genera automaticamente itinerari in base a una serie di criteri come altri pianificatori di viaggio basati sull'IA

Prezzi di ClickUp

Recensioni e valutazioni di ClickUp

G2 : 4,7/5 (9.397 recensioni)

Capterra : 4,7/5 (4.020 recensioni)

Product Hunt: 5/5 (975 recensioni)

2. Layla (Roam Around)

via Layla

Layla (precedentemente Roam Around) è un pianificatore di viaggi basato sull'IA facile da usare che genera itinerari personalizzati per destinazioni turistiche in tutto il mondo. Basta inserire la destinazione, le date del viaggio e le preferenze per ottenere un itinerario completo.

È la soluzione perfetta per pianificare viaggi last minute e vacanze senza il fastidio di dover organizzare tutto da soli.

Inoltre, utilizza la tecnologia GPT-3 per fornire consigli di viaggio su misura, da dove mangiare a quali luoghi visitare.

Le migliori funzionalità/funzioni di Layla

Accedi con Google e inizia subito a pianificare il tuo viaggio

Personalizza gli itinerari di viaggio in base agli interessi e al budget

Ottieni consigli personalizzati e guide turistiche locali

Chattate con Layla per personalizzare ulteriormente i tuoi itinerari

Crea elenchi dei desideri condivisi e collabora con i tuoi amici

Accedi tramite le app per Android e iOS

Limiti di Layla

Il numero di destinazioni può essere più ampio

I consigli non sono sempre accurati al 100%

Prezzi di Layla

Free

Premium: Non disponibile

Recensioni e valutazioni di Roam Around

G2 : N/A

Capterra: N/A

3. Wonderplan

via Wonderplan

Cerchi un pianificatore di viaggi che tenga conto delle tue preferenze, del tuo budget e dei tuoi vincoli per creare un itinerario su misura per te?

Non cercare oltre: Wonderplan è la soluzione che fa per te.

È uno dei migliori pianificatori di viaggio basati sull'IA per chi ha un budget limitato, in quanto fornisce riepiloghi dettagliati dei costi per le varie attività. Ti permette di aggiungere o rimuovere elementi dal tuo itinerario per adattarlo alle tue esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wonderplan

Crea itinerari su misura in base alle tue preferenze e ai tuoi vincoli di viaggio

Ottieni consigli personalizzati su dove alloggiare

Utilizza mappe interattive e strumenti di navigazione per visualizzare gli itinerari

Scarica e salva i tuoi itinerari come file PDF e accedi ad essi offline

Collabora con i tuoi compagni di viaggio per creare e modificare i piani

Ottieni un dettaglio dei costi per attività

Limiti di Wonderplan

Il numero di destinazioni può essere ulteriormente ampliato

Offre solo supporto via email

Prezzi di Wonderplan

Free

Recensioni e valutazioni di Wonderplan

G2 : N/A

Capterra: N/A

4. Trip Planner IA

tramite Trip Planner IA

Questo pianificatore di viaggi basato sull'IA genera anch'esso itinerari personalizzati, ma offre alcune funzionalità/funzioni esclusive per semplificare il processo di pianificazione del viaggio.

Trip Planner IA ti permette di trarre ispirazione dai reel di Instagram e dai video di TikTok e di aggiungere i luoghi consigliati ai tuoi itinerari. A differenza della maggior parte dei pianificatori di viaggio basati sull'IA, offre la pianificazione del percorso ed è in grado di organizzare viaggi con più destinazioni.

Le migliori funzionalità/funzioni dei pianificatori di viaggio basati sull'IA

Lasciati ispirare dai video di consigli di viaggio sui social media e aggiungili al tuo itinerario

Modifica il tuo itinerario aggiungendo o eliminando attività fino a renderlo perfetto per te

Trova idee di viaggio dagli itinerari di condivisione di altri viaggiatori della community

Usa l'IA per suggerire percorsi ottimali per i tuoi viaggi su strada

Collabora con i tuoi compagni di viaggio per creare itinerari su misura

Accedi tramite il browser del tuo cellulare o del tuo desktop

Limiti dei pianificatori di viaggio basati sull'IA

Per iniziare a utilizzare lo strumento, devi creare un account ed effettuare l'accesso

Prezzi dei pianificatori di viaggio basati sull'IA

Free

Recensioni e valutazioni dei pianificatori di viaggio basati sull'IA

G2 : N/A

Capterra: N/A

5. Iplan. IA

Questo pianificatore di viaggio ti pone alcune domande sui tuoi piani di viaggio e genera un itinerario dettagliato in base alle tue risposte.

Ti permette di modificare e personalizzare il tuo itinerario aggiungendo o rimuovendo attività e destinazioni. Ti offre inoltre semplici modi per garantire la condivisione del tuo itinerario con i tuoi compagni di viaggio.

Le migliori funzionalità/funzioni di Iplan.ai

Rispondi ad alcune domande e genera un itinerario dettagliato in pochi secondi

Modificali tu stesso o collabora con altri per organizzare i tuoi piani di viaggio

Condividi il tuo itinerario pubblicamente o in privato e accedi ovunque ti trovi

Stabilisci un budget e pianifica il tuo viaggio in base a esso utilizzando questo pianificatore di viaggi basato sull'IA

Limiti di Iplan.ia

Disponibili solo come app mobili, non adatte agli utenti desktop

Le funzionalità di condivisione e collaborazione sono disponibili solo con il piano a pagamento

Prezzi di Iplan.ia

Free

Abbonamento Pro: 3,99 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Iplan.ai

G2 : N/A

Capterra: N/A

6. Explorerg

via Explorerg

Explorerg è un pianificatore di viaggi basato sull'IA che richiede di descrivere i propri piani di viaggio in modo libero e offre alcune opzioni predefinite tra cui scegliere al momento di creare un itinerario.

Hai anche la possibilità di effettuare la selezione delle date e del budget del viaggio, oltre al tipo di viaggio e ad altre preferenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Explorerg

Scegli tra itinerari predefiniti per le destinazioni più gettonate

Crea un itinerario personalizzato descrivendo i tuoi piani di viaggio e effettuando la selezione delle tue preferenze

Trova voli economici utilizzando la funzionalità Flight Finder

Visualizza il tuo viaggio utilizzando le funzionalità di anteprima della mappa e di percorso guidato

Effettua il monitoraggio dei costi e assicurati che il tuo viaggio rimanga entro il tuo budget

Limiti di Explorerg

A differenza di molti altri pianificatori di viaggio basati sull'IA, non offre funzionalità collaborative

Sebbene sia in grado di generare itinerari personalizzati, potrebbe non essere in grado di soddisfare esigenze di viaggio estremamente specifiche

I contenuti potrebbero non essere sempre accurati

Prezzi di Explorerg

Free

Recensioni e valutazioni di Explorerg

G2 : N/A

Capterra: N/A

Leggi anche: Non sai dove andare? Abbiamo stilato una lista delle migliori destinazioni per i nomadi digitali!

7. GuideGeek

via GuideGeek

A differenza degli altri pianificatori di viaggio basati sull'IA presenti in questo elenco, GuideGeek è un assistente di viaggio basato sull'IA. Funziona come un chatbot: tu fai domande e lui risponde.

Se gli chiedi di fornirti un itinerario, lo farà. Tuttavia, gli itinerari non saranno personalizzati come quelli offerti da alcuni altri strumenti di IA.

Le migliori funzionalità/funzioni di GuideGeek

Poni domande relative ai tuoi piani di viaggio e ottieni risposte dettagliate

Cerca consigli su hotel, cose da fare e altro ancora

Scopri consigli su come risparmiare, evitare la folla o qualsiasi altra cosa

Accedi allo strumento tramite WhatsApp o Instagram Messenger

Limiti di GuideGeek

Non genera itinerari personalizzati dettagliati in base a esigenze specifiche

Nessuna funzionalità di collaborazione

Non puoi modificare gli itinerari; puoi solo cambiare i tuoi prompt per ottenere risultati diversi

Nessuna app mobile o accessibilità tramite browser

Prezzi di GuideGeek

Free

Recensioni e valutazioni di GuideGeek

G2 : N/A

Capterra: N/A

8. Curiosio

via Curiosio

Curiosio è lo strumento ideale per pianificare un viaggio on the road, che ti aiuta a definire il percorso esatto da seguire e le tappe da effettuare.

Inserisci i dettagli del viaggio e Curiosio ti fornirà una mappa interattiva dell'itinerario che potrai consultare e modificare.

È anche in grado di creare itinerari e fornire una ripartizione dei costi e dei tempi dei viaggi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Curiosio

Aggiungi i luoghi che desideri visitare durante il tuo viaggio on the road e ricevi suggerimenti sul percorso migliore da seguire

Ricevi suggerimenti su come spendere il tuo tempo e il tuo denaro

Crea un itinerario personalizzato che soddisfi le tue preferenze di viaggio e il tuo budget

Inserisci la tua destinazione e ricevi contenuti di viaggio selezionati e pertinenti per ispirare i tuoi piani di viaggio

Inserisci i dettagli una sola volta e ottieni diversi piani di viaggio

Limiti di Curiosio

È più complesso rispetto ad altri strumenti e richiede un impegno maggiore per creare piani di viaggio perfetti

Non offre app mobili; accessibile solo tramite browser

Prezzi di Curiosio

Free

Recensioni e valutazioni di Curiosio

G2 : N/A

Capterra: N/A

9. Vacay

via Vacay

Vacay offre un chatbot, un generatore di itinerari e consulenti tematici per la pianificazione di viaggi di nicchia. Questo lo rende una soluzione completa per la pianificazione dei viaggi, adatta a diversi tipi di utenti.

Che tu voglia generare automaticamente un itinerario veloce o ottenere risposte a domande specifiche relative ai viaggi, Vacay può aiutarti. A differenza dei pianificatori di viaggio basati sull'IA gratis, questo è uno strumento freemium con piani a pagamento e funzionalità avanzate.

Vacay posiziona i suoi piani a pagamento come strumenti per consulenti di viaggio e agenti di prenotazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Vacay

Poni domande al chatbot Vacay e ottieni consigli e risposte personalizzati

Usa il pianificatore di itinerari interattivo per creare itinerari di viaggio dettagliati

Sfrutta i consulenti tematici per pianificare viaggi basati su temi specifici, come vacanze di lusso o viaggi con animali domestici

Accedi a tantissime risorse di viaggio, dagli hotel ai voli alle crociere

Limiti di Vacay

Le funzionalità avanzate e i contenuti premium sono disponibili solo con i piani a pagamento, attualmente riservati esclusivamente ai clienti residenti negli Stati Uniti.

Sebbene offra un ampio intervallo di funzionalità/funzioni, il prezzo sembra elevato, dato che strumenti simili sono disponibili gratis

Prezzi Vacay

Free

Premium : 9,99 $ al mese

Professional: 49 $ al mese

Recensioni e valutazioni di Vacay

G2 : N/A

Capterra: N/A

10. PlanTripAI.com

Questo è un altro strumento freemium che offre itinerari personalizzati e consigli di viaggio personalizzati. Oltre alle domande di base come le date del viaggio, ti chiede anche che tipo di viaggiatore sei e quali mezzi di trasporto preferisci.

L'interfaccia è facile da usare, con un modulo visivo in cui inserire i dettagli prima che generi un itinerario per te. Non è prevista alcuna sottoscrizione, ma solo una tassa di licenza a vita, che è simbolica.

Le migliori funzionalità/funzioni di PlanTripAI.com

Rispondi ad alcune domande e ottieni un itinerario personalizzato in pochi secondi

Utilizza la vasta gamma di opzioni disponibili nel modulo di inserimento dati per personalizzare gli itinerari in base alle tue preferenze

Ottieni un link con la possibilità di scaricare gli itinerari in formato PDF, foglio di calcolo e altri formati

Usa gli itinerari come preferisci, effettua la condivisione con altri o rivendili senza alcun limite

Limiti di PlanTripAI.com

È necessaria una licenza per visualizzare tutti i viaggi passati e salvare i viaggi

Non è possibile modificare gli itinerari sulla piattaforma né collaborare con altri utenti

Prezzi di PlanTripAI.com

Free

Pro: 10 $ una tantum per una licenza a vita

Recensioni e valutazioni su PlanTripAI.com

G2 : N/A

Capterra: N/A

11. TripBot

via TripBot

L'ultimo dell'elenco dei pianificatori di viaggio basati sull'IA è TripBot, un'app per la pianificazione dei viaggi che ti aiuta a creare itinerari dettagliati.

Fornisce consigli personalizzati e suggerimenti da insider per scoprire esperienze fuori dal comune e gemme nascoste.

Le migliori funzionalità/funzioni di TripBot

Fai menzione del tuo budget, delle tue preferenze in materia di alloggio e di altre preferenze per ottenere itinerari personalizzati

Poni domande relative ai viaggi e ricevi consigli di viaggio personalizzati

Accedi ad altri assistenti basati sull'IA, come un assistente di scrittura

Limiti di TripBot

Nessun accesso offline

Disponibile solo come app su Google Play Store

Prezzi di TripBot

Non disponibile

Recensioni e valutazioni di TripBot

G2 : N/A

Capterra: N/A

Correlati: I migliori strumenti di IA per assistenti virtuali

Viaggia in modo più intelligente con i pianificatori di vacanze basati sull'IA

Prova gli strumenti di pianificazione dei viaggi e i software di gestione dei viaggi menzionati sopra per vedere quale funziona meglio per te. La maggior parte di questi è completamente gratis o offre un piano Free, quindi non devi pagare per usarli.

Per una pianificazione di viaggio più approfondita, utilizza questi strumenti per generare idee in combinazione con ClickUp per creare itinerari dettagliati in base alle tue esigenze specifiche. I numerosi modelli di pianificazione di ClickUp ti semplificano il lavoro. Per saperne di più, registrati oggi stesso su ClickUp!