i 10 migliori software di pianificazione della vita per raggiungere i tuoi obiettivi nel 2025

Ti senti sommerso da una marea di attività e hai l'impressione di non fare progressi concreti verso i tuoi obiettivi? Non sei l'unico in questa situazione. ⛵

Gestire le responsabilità quotidiane e monitorare i tuoi obiettivi può essere difficile senza gli strumenti giusti. Ecco perché abbiamo creato un elenco dei 10 migliori software di pianificazione della vita per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi, rimanere concentrato e aumentare la tua produttività.

Che tu sia uno studente che punta al massimo dei voti, un professionista che mira al vertice della carriera o semplicemente qualcuno che cerca di trovare un equilibrio nella propria vita, abbiamo lo strumento che fa per te.

Diamo un'occhiata e troviamo quello più adatto a te.

Cos'è un software di pianificazione della vita?

Il software di pianificazione della vita è uno strumento digitale che ti aiuta a costruire una tabella di marcia per la tua visione a lungo termine o la vita dei tuoi sogni.

In altre parole, ti aiuta a trasformare la tua visione della vita in obiettivi, suddividerli in piccoli passaggi, fissare scadenze e monitorare i progressi: in sostanza, è come un'app di project management per la tua vita personale.

Rimani al passo con le tue attività quotidiane con il modello di pianificatore giornaliero ClickUp.

Quando hai un posto dove gestire i tuoi obiettivi e le tue attività, puoi liberare spazio mentale, prendere decisioni migliori e concentrarti nel completare le attività che portano a una vita appagante.

Cosa dovresti cercare in un software per la pianificazione della vita?

Quando scegli un software di pianificazione della vita, è importante considerare alcune funzionalità chiave per assicurarti che soddisfi le tue esigenze. Ecco alcuni aspetti da tenere in considerazione:

Interfaccia utente intuitiva: non vorrai certo passare ore a capire come usare il software. Dovrebbe rendere semplicissimo impostare gli obiettivi e il monitoraggio.

Personalizzato: dovresti essere in grado di personalizzare le categorie, impostare promemoria e regolare come visualizzare le attività in base alle tue preferenze senza tutti gli strumenti e le app da fare per tutte le tue attività.

Gestione delle attività : cerca funzionalità/funzione come la creazione di elenchi da fare, l'impostazione di scadenze e cerca funzionalità/funzione come la creazione di elenchi da fare, l'impostazione di scadenze e la definizione delle priorità delle attività per rimanere organizzato e concentrato.

Integrazioni: verifica se le migliori app di pianificazione della vita si integrano con altri strumenti che utilizzi, come calendari digitali, pianificatori e archiviazione cloud.

Notifiche : l'app dovrebbe darti un promemoria per le scadenze imminenti per aiutarti a rispettare il tuo programma ?️

Accessibilità mobile: scegli un software che ti consenta di accedere ai tuoi obiettivi e ai tuoi elenchi di attività dal computer, dal tablet o dallo smartphone.

I 10 migliori software di piano della vita da utilizzare

Ecco i 10 migliori strumenti di pianificazione della vita che meritano il tuo tempo. Ognuno di essi ha funzionalità uniche per impostare obiettivi, pianificare attività e organizzare la tua agenda quotidiana. Esploriamoli in dettaglio.

Inizia gratis Visualizza il tuo piano di vita e garantisci la trasparenza utilizzando la visualizzazione del calendario di ClickUp.

ClickUp è un'app di produttività con alta valutazione che ti aiuta a organizzare la tua vita, consentendoti di fare stato nella tua crescita professionale e personale.

Usa ClickUp Obiettivi per impostare obiettivi misurabili e tracciabili. Quindi, suddividili in piani d'azione con attività di ClickUp, dove puoi dare priorità ad attività e attività secondarie e impostare scadenze. Questo processo a passaggio rende facile iniziare a lavorare sui tuoi obiettivi concentrandoti su ciò che è importante.

Grazie ai campi personalizzati e alle visualizzazioni di ClickUp (come Tabella, Kanban e Calendario), puoi personalizzarlo in base alle tue esigenze, che si tratti di monitoraggio delle finanze, della forma fisica o delle nuove competenze.

Non vuoi partire da zero? Scegli tra oltre 120 modelli di pianificazione della vita per aiutarti a iniziare. Esempio, il modello ClickUp Life Plan ti consente di mappare e visualizzare il tuo piano.

Ottieni il modello gratis Crea obiettivi, imposta scadenze e monitora facilmente lo stato con il modello di piano della vita ClickUp.

Se stai lavorando per raggiungere degli obiettivi con amici, familiari o membri del team, ClickUp fa al caso tuo. Condivisione dei tuoi obiettivi e delle tue attività e controllo come stanno andando le cose. È un modo divertente per mantenere alta la motivazione e tenere tutti all'erta! ?

Le migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Accedi a ClickUp dal web, dal desktop e dai dispositivi mobili

Sincronizzazione delle attività quotidiane con Outlook, Apple e Google Calendar per avere tutto a portata di mano in un unico posto

Imposta attività ricorrenti e promemoria per tenere sotto controllo le tue abitudini in tempo reale

Crea dashboard personalizzate per il monitoraggio visivo del completamento delle attività e del progresso verso gli obiettivi

Annota i tuoi pensieri, le tue emozioni e le tue idee all'interno di ClickUp Documenti

Limiti di ClickUp

All'inizio potresti sentirti sopraffatto dalle numerose opzioni di personalizzazione estese

Alcune funzionalità/funzioni web e desktop non sono disponibili sull'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever

Illimitato: 7 $ al mese per utente

aziendale: *12 $ al mese per utente

*contattaci per informazioni sui prezzi dell'azienda

clickUp Brain: *Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di 7 $ al mese per ogni membro dello spazio di lavoro

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.800 recensioni)

2. Notion

tramite Notion

Notion è un'altra app per la produttività che ti aiuta a organizzare la tua vita personale e lavorativa. Crea pagine e database per i tuoi obiettivi, attività, abitudini e note. Puoi progettare queste pagine con banner, emoji, immagini e video in base al tuo stile.

Sebbene Notion abbia un'interfaccia pulita e minimalista, potrebbe richiedere un po' di tempo per navigare e renderlo personalizzato in base alle tue esigenze. Ma se sei disposto a capirne il funzionamento, ci sono un sacco di risorse che ti aiuteranno a metterti in carreggiata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Accedi a oltre 5.000 modelli gratis per gestire la tua salute e il tuo benessere personale, la tua carriera, le tue finanze e la tua produttività

Organizza le attività con 20 campi personalizzati, tra cui testo, stato e data

Formattare il testo con intestazioni, link, evidenziazioni, citazioni e altro ancora

Imposta promemoria nell'app e via email per completare le attività

Limiti di Notion

Ha una visualizzazione con limite per il monitoraggio degli obiettivi e il completamento delle attività

Diventa lento quando si lavora con pagine lunghe

Prezzi di Notion

Free

In più: 10 $ al mese per utente

aziendale: *18 $ al mese per utente

*contattaci per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.837 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (1.946 recensioni)

3. Goalscape

tramite Goalscape

Goalscape è uno strumento visivo per la gestione degli obiettivi che dispone i tuoi obiettivi su una mappa radiale (nota anche come goalscape). L'obiettivo principale si trova al centro, circondato da sotto-obiettivi e attività.

Puoi vedere ciò che conta a colpo d'occhio. I settori più grandi indicano obiettivi secondari e attività con priorità più alta, mentre l'ombreggiatura ti mostra lo stato in cui ti trovi. Con Goalscape, rimanere concentrati sulle attività che contano è molto più facile. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Goalscape

Crea più scenari per obiettivi diversi

Aggiungi note con testo, link, immagini, video e tabelle

Evidenzia settori specifici di Goalscape per data, stato, assegnatario e tag

Esporta gli obiettivi in formato PNG, CSV, XLSX e DOCX.

Limiti di Goalscape

L'aggiunta di molti settori rende difficile identificare obiettivi e attività

Non è disponibile un piano gratis, ma è prevista una versione di prova di 14 giorni.

Nessuna app mobile

Prezzi di Goalscape

Pro : 9,90 $ al mese

Azienda: contattateci per informazioni sui prezzi

Valutazioni e recensioni di Goalscape

G2: 5,0/5 (1+ recensioni)

Capterra: 4,9/5 (oltre 10 recensioni)

4. Remente

tramite Remente

Remente è un'app per lo sviluppo personale che ti aiuta al monitoraggio dei tuoi obiettivi mantenendo sotto controllo la tua salute mentale. Inizia con piani prestabiliti o creane uno personalizzato, suddividendo gli obiettivi in attività con scadenze e promemoria.

Usa il diario dell'umore in Remente per il monitoraggio delle tue emozioni quotidiane e per spiegare come ti senti. Questo è molto utile per ottenere informazioni sui tuoi schemi di umore e per gestire il tuo benessere mentale. ?‍♂️

Le migliori funzionalità/funzioni di Remente

Monitora gli esiti positivi in otto ambiti della tua vita, tra cui relazioni, salute, carriera e finanze, su una ruota della vita.

Guarda i video quotidiani di un life coach sulla cura di sé e la salute mentale.

Accedi a oltre 100 risorse redatte da autori esperti su produttività, definizione degli obiettivi, consapevolezza e altro ancora.

Imposta promemoria una tantum o ricorrenti per completare le attività nel tuo flusso di lavoro.

Limiti di Remente

Non è previsto alcun piano gratuito e la versione di prova di sette giorni richiede i dati della carta di credito.

Impossibile impostare attività ricorrente

Prezzi di Remente

A partire da 4,99 $ al mese.

Valutazioni e recensioni di Remente

G2 : 5/5 (1 recensione)

Capterra: N/A

5. Obiettivi di vita

tramite Google Play Store

Life Goals è un'app per pianificare gli obiettivi e le affermazioni che ti aiuta a documentare e manifestare la tua visione della vita e i tuoi obiettivi. È composta da quattro sezioni principali:

Scopo della vita: scrivi un riepilogo/riassunto del tuo scopo, della tua visione e dei tuoi obiettivi a lungo termine.

Obiettivo di vita: imposta gli obiettivi con un'immagine, una descrizione e una data di scadenza

Diario: scrivi i tuoi pensieri e le tue idee

Affermazioni: un elenco di affermazioni per attirare il successo, con la possibilità di registrarle con la tua voce.

L'app dispone anche di una dashboard per il monitoraggio dei tuoi obiettivi: basta inserirli nella sezione "In sospeso" o "Completato".

Le migliori funzionalità/funzioni di Life Goals

Organizza le affermazioni in categorie come abbondanza, gratitudine e fiducia in te stesso.

Imposta dei promemoria per recitare o ascoltare le affermazioni

Riproduzione automatica delle affermazioni con intervalli di tempo personalizzabili

Riproduci musica di sottofondo mentre leggi le affermazioni ?

Limiti degli obiettivi di vita

Accessibile solo su dispositivi Android.

La versione gratis contiene annunci pubblicitari in-app.

Prezzi Obiettivi di Vita

Free

Paga una tariffa una tantum di 1,99 $ per rimuovere gli annunci pubblicitari.

Valutazioni e recensioni degli obiettivi di vita

G2: N/A

Capterra: N/A

6. Success Wizard

tramite Success Wizard

Success Wizard ti aiuta a fissare e a monitorare obiettivi SMART per realizzare i tuoi grandi sogni di vita. Inizia con una valutazione realistica per identificare le sfide che devi affrontare e chiarire i tuoi obiettivi.

Suddividi questi obiettivi in tappe fondamentali, attività, abitudini e routine. Utilizza le funzionalità di gestione del tempo per organizzarti: suddividi la giornata in blocchi di tempo e monitora quanto tempo dedichi alle varie attività. Man mano che completi le attività, visualizza il tuo stato e festeggia le tappe fondamentali. ?

Le migliori funzionalità/funzioni di Success Wizard

Monitora le emozioni con il misuratore dell'umore

Connettiti ai tuoi calendari Google e Apple

Monitora il tempo dedicato alle attività e visualizza un riepilogo/riassunto con grafici ad anello

Inizia e concludi la tua giornata annotando idee, intenzioni, risultati e lezioni apprese

Limiti di Success Wizard

Il piano Free ha un limite di monitoraggio di tre obiettivi, tre routine e 50 attività

Ci vuole un po' di tempo per familiarizzare con tutte le sue funzionalità/funzione

Prezzi di Success Wizard

Free

4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Success Wizard

G2: N/A

Capterra: N/A

7. Terminato

via terminato

Terminato è un tracker di abitudini che ti aiuta a sviluppare quelle buone e ad abbandonare quelle cattive. Tieni traccia delle tue abitudini ogni giorno, settimana, mese o anno.

A differenza della maggior parte dei tracker di abitudini, puoi scegliere giorni specifici per le tue abitudini e il numero di volte al giorno in cui completarle. Questo ti aiuta a creare un programma di abitudini che si adatta perfettamente al tuo stile di vita.

E non preoccuparti di dimenticare qualcosa: imposta più promemoria per rimanere sempre in monitoraggio dei tuoi obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di terminato

Mantieni la connessione con Apple HealthKit per registrare automaticamente le tue abitudini salutari, come il numero di passaggi, i minuti di esercizio fisico e le ore di sonno

Monitora le abitudini nella visualizzazione calendario in modo da non interrompere mai la catena

Visualizza i tassi di completamento delle abitudini su un grafico a barre ed esportali come foglio di lavoro CSV

Rifletti e annota le tue abitudini

Limiti terminati

Disponibile solo su dispositivi iOS

Il piano Free ti consente di effettuare il monitoraggio di solo tre abitudini

Prezzi terminati

Free

59,99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni terminate

G2: N/A

Capterra: N/A

8. Life Planner

tramite Life Planner

Life Planner è un'app all-in-one per il monitoraggio di attività, abitudini, finanze personali e voci. Classifica le attività, aggiungi note e imposta scadenze per mantenere tutto in ordine e ben organizzato.

Puoi anche contrassegnare le attività come importanti o urgenti per gestire efficacemente le priorità. Imposta dei promemoria per le attività e, quando sei pronto, avvia il timer per rimanere concentrato. ⏰

Le migliori funzionalità/funzioni di Life Planner

$$$a modalità scura

Disponibile in oltre 270 lingue, tra cui inglese, francese, olandese, spagnolo e cinese

Monitora e visualizza le spese su un grafico a ciambella

Aggiungi testo, foto e registrazioni alle voci del tuo diario

Limiti del Life Planner

Non è previsto alcun piano Free e è necessario una sottoscrizione dopo sette giorni

Alcuni utenti forniscono reportistica su bug e crash occasionali

Le attività possono essere impostate solo per ripetersi quotidianamente

Prezzi di Life Planner

2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Life Planner

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Programma artistico

tramite Artful Programma

Artful Agenda è una delle migliori app di pianificazione giornaliera per gestire obiettivi e attività. È davvero interessante perché sembra un'agenda cartacea ma lavora come una digitale. Personalizzala con copertine carine, font simili alla scrittura a mano, attività codificate con colore, adesivi ed emoji.

Passa dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale e mensile per vedere il tuo programma proprio come preferisci. La visualizzazione giornaliera ti consente di creare un elenco di attività di priorità, pianificare la tua giornata in fasce orarie, prendere note e persino monitorare il tuo consumo di acqua.

Le migliori funzionalità/funzioni di Artful Agenda

Piano i pasti nella visualizza settimanale

Sincronizzazione con i tuoi calendari Google, Outlook e iCal

Rimani ispirato con citazioni motivazionali in tutte le visualizzazioni

Usa la funzionalità/funzione posticipare per spostare le attività non completate a date future

Limiti di Artful Agenda

Nessun piano Free, solo due settimane di versione di prova gratuita

Copertine e adesivi gratis con limite, quelli premium hanno un costo aggiuntivo

Poche opzioni di font, senza possibilità di caricare font personalizzati o convertire la scrittura a mano in un font

Prezzi di Artful Agenda

34,99 $ all'anno

Valutazioni e recensioni di Artful Agenda

G2: N/A

Capterra: N/A

10. Habitica

tramite Habitica

Habitica è un'app per la produttività che trasforma il monitoraggio delle abitudini in un gioco. Crea un personaggio RPG che cresce, sale di livello e guadagna oro man mano che completavi abitudini, attività quotidiane (ovvero routine giornaliere) e elenchi di cose da fare (ovvero attività). Più difficile è l'attività, più oro guadagni.

Usa il tuo oro per acquistare equipaggiamento per il tuo personaggio o usufruire ricompense personalizzate. Queste possono essere qualsiasi cosa tu scelga, come regali speciali, tempo libero extra o una serata al cinema. ?

Per i giocatori che amano collezionare elementi e usufruire di risultati più elevati, Habitica è un ottimo motivatore per mantenere la produttività anche quando ci si annoia.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Personalizza gli avatar RPG con il tipo di corporatura, il colore della pelle, l'acconciatura e altri extra personalizzati che desideri

Aggiungi lista di controllo e nota alle tue attività, imposta un livello di difficoltà e regola la frequenza di ripetizione

Partecipa a feste e sfide per responsabilizzarti insieme agli altri utenti

Accedi a Habitica tramite app web, dispositivi Android e iOS

Limiti di Habitica

Iniziare può essere complesso per gli utenti nuovi e per quelli che si stanno affacciando al mondo del lavoro

Il tema retrò pixelato potrebbe non piacere a tutti

È facile diventare dipendenti dagli elementi di gioco e barare per ottenere ricompense

Prezzi di Habitica

Free

4,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: 4,5/5 (2 recensioni)

Capterra: N/A

Prendi il controllo della tua vita e raggiungi i tuoi obiettivi

Scegliere una buona app per la pianificazione della vita rende molto più facile impostare gli obiettivi, gestire le attività e pianificare la giornata. Si tratta solo di trovare quella che si adatta perfettamente al tuo stile di vita e alle tue esigenze. Quindi, mentre valuti ciascuna delle opzioni sopra indicate, tieni a mente quali sono le funzionalità/funzioni più importanti per te.

E se stai cercando un'app che possa fare tutto questo, ClickUp è lo strumento che fa al caso tuo. Dalla definizione degli obiettivi e dalla pianificazione delle attività alla creazione di dashboard visive e al monitoraggio dei progressi, ha tutto ciò che ti serve. Inoltre, puoi collegare facilmente ClickUp alle app che già utilizzi, come Gmail, Trello, Evernote, Slack e Microsoft Teams.

Iscriviti a un account ClickUp gratis per impostare i tuoi obiettivi a lungo e breve termine e vederli diventare realtà. ?