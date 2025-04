Rimanere organizzati in viaggio: modelli gratuiti di itinerari di viaggio in Fogli Google

Pianificare un viaggio è emozionante, ma mantenere tutti i dettagli organizzati? Non molto. 😒

Ma cosa succederebbe se i voli, le prenotazioni alberghiere e i piani di attività fossero tutti ordinatamente disposti in un unico posto? Con i modelli di itinerari di viaggio di Fogli Google, tutto ciò diventa facile!

Questi modelli di itinerario vi aiutano a pianificare ogni giorno, a monitorare il vostro budget e persino a condividere l'itinerario con la vostra famiglia o i vostri amici.

Molti dei modelli di Fogli Google sono precostituiti con sezioni per i voli, gli alloggi e altro ancora, il che rende facile immergersi nella pianificazione del viaggio senza problemi.

Sia che stiate preparando una fuga veloce, un'avventura in città o un viaggio aziendale, i modelli di itinerario di viaggio in Fogli Google rendono la preparazione un gioco da ragazzi.

Questa guida è dedicata agli organizzatori di vacanze che cercano modelli personalizzabili e condivisibili per pianificare e gestire i loro viaggi in modo efficiente. Immergiamoci!

**Che cosa sono i modelli di itinerari di viaggio?

Un modello di itinerario di viaggio o un itinerario di viaggio delinea i dettagli del vostro viaggio e li tiene in un unico posto. Offre un formato strutturato per inserire le informazioni sui piani di viaggio, compresi voli, alloggi, attività giornaliere e contatti importanti.

Questi modelli fungono da creatori di programmi e vi permettono di monitorare e aggiornare facilmente il vostro programma.

I modelli di itinerari di viaggio sono generalmente disponibili in vari formati, come Word, Fogli Google e PDF. Simile a app di pianificazione digitale che abbiano un layout pulito e strutturato per organizzare le attività di ogni giorno, gli orari di partenza e di arrivo, i dettagli dell'alloggio e gli orari dei trasporti in sezioni separate e di facile lettura

Sezioni personalizzabili: Selezionate un modello con funzionalità/funzioni personalizzabili per le varie esigenze di viaggio, compresi itinerari turistici e multicittà, con sezioni modificabili per informazioni sui voli, contatti per l'alloggio, attività, noleggi, piani per i pasti e note

Selezionate un modello con funzionalità/funzioni personalizzabili per le varie esigenze di viaggio, compresi itinerari turistici e multicittà, con sezioni modificabili per informazioni sui voli, contatti per l'alloggio, attività, noleggi, piani per i pasti e note Collaborativo e accessibile: Dal momento che l'app Fogli Google è basata su cloud, un buon modello di itinerario di viaggio dovrebbe sfruttare la sua condivisibilità, consentendo agli utenti di collaborare con altri sui loro piani di viaggio. L'accesso da qualsiasi dispositivo dotato di internet lo rende versatile per i viaggiatori in movimento

Dal momento che l'app Fogli Google è basata su cloud, un buon modello di itinerario di viaggio dovrebbe sfruttare la sua condivisibilità, consentendo agli utenti di collaborare con altri sui loro piani di viaggio. L'accesso da qualsiasi dispositivo dotato di internet lo rende versatile per i viaggiatori in movimento Un ottimo modello di itinerario di viaggio include anche sezioni per le note e le spese, per tenere traccia del budget e delle promemoria dell'ultimo minuto, migliorando l'organizzazione e riducendo al minimo la dipendenza da documenti dedicati software per le spese e i viaggi ## Top 8 Fogli Google Modelli di itinerari di viaggio

Quando si pianifica un viaggio emozionante (o critico), cercare "modelli di itinerari di viaggio Fogli Google" è l'ultima cosa da fare. Per risparmiarvi la fatica, abbiamo raccolto qui i migliori modelli di itinerari di viaggio per Fogli Google:

1. Modello di itinerario per le vacanze di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Vacation-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio per le vacanze di GooDocs /$$$img/

via GooDocs Il Modello di itinerario per le vacanze di GooDocs è uno strumento grande e versatile per pianificare le vacanze. Contiene sezioni per ogni giorno del vostro prossimo viaggio, consentendovi di cogliere tutti i dettagli in un colpo d'occhio.

Il modello offre spazi dedicati ai dettagli del viaggio, come le informazioni sui voli, il noleggio dell'auto, gli indirizzi degli alloggi, le attività giornaliere, i piani dei pasti ed eventuali note o promemoria speciali per ogni giorno.

Questo layout tutto in uno rende facile vedere ciò che è necessario preparare per ogni passaggio del viaggio.

Anche se vi recate in luoghi con accesso limitato a Internet, GooDocs vi permette di stamparlo e portarlo con voi come backup fisico.

Ideale per: Fare piani di viaggio dettagliati.

2. Modello di itinerario di viaggio di classe di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Classy-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio di classe di GooDocs /$$$img/

via GooDocs Cercate un approccio più minimalista al piano? Il modello Classy Travel Organizer di GooDocs farà al caso vostro! Questo efficiente modello di itinerario di viaggio è stato progettato per fornire solo i dettagli più essenziali, il che lo rende perfetto per i provider che danno valore all'efficienza.

Funziona come un app di pianificazione giornaliera e si concentra sulle informazioni di viaggio principali, compresi gli orari di arrivo e partenza e un programma giornaliero. Inoltre, consente di aggiungere dettagli come lista dei bagagli, trasporti, attività, pasti, tempo, promemoria e budget per ogni giorno.

Ideale per: viaggi brevi, week-end, viaggi aziendali o lavoro da remoto e viaggio dove è necessario solo un breve itinerario.

➡️ Leggi di più: Trova il i posti migliori per essere un nomade digitale nella nostra guida completa!

3. Modello di itinerario per le vacanze in famiglia di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Family-Vacation-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio per le vacanze in famiglia di GooDocs /$$$img/

via GooDocs Quando si viaggia per divertirsi con la famiglia, anche l'agenda di viaggio deve rispecchiare questo aspetto. E questo è esattamente ciò che fa il Modello di itinerario per le vacanze in famiglia!

Aggiunge un tocco di leggerezza al piano di viaggio, rendendolo un'opzione divertente per gruppi di amici, famiglie o viaggiatori solitari.

Questo modello è più che funzionale: è stato progettato per rendere piacevole il processo di pianificazione. Presenta una funzione giocosa, immagini divertenti e tanto spazio per aggiungere dettagli che catturano l'emozione del viaggio che ci aspetta.

Il layout include tutti i componenti dell'itinerario: orari di viaggio, alloggi, attività giornaliere e piani dei pasti. Ideale per la stampa o la condivisione in formato digitale, il modello di itinerario divertente per le vacanze aggiunge un elemento di eccitazione ai vostri piani e vi aiuta a mantenere l'organizzazione del viaggio.

Ideale per: Fare piani per vacanze divertenti con gli amici o la famiglia.

4. Modello di itinerario di viaggio aziendale di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Business-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio aziendale da GooDocs /%img/

via GooDocs Per i professionisti in viaggio, il Modello di itinerario per viaggi d'affari offre un layout elegante e sofisticato, progettato per soddisfare le esigenze dei viaggi aziendali. È stato creato per fornire dettagli completi, comprese le sezioni per il programma delle riunioni, gli indirizzi dei client, i tempi di viaggio e le informazioni sull'alloggio.

Con il suo design pulito e con l'accento sul magenta, questo modello è visivamente attraente e pratico. Permette agli utenti di organizzare rapidamente il loro itinerario e di rimanere in orario durante il viaggio.

Oltre ai dettagli tipici del viaggio, questo modello presenta sezioni dedicate alle informazioni di contatto e alle importanti note aziendali, rendendo più facile tenere traccia di chi si deve incontrare e quando.

Ideale per: Professionisti in viaggio d'affari.

Scarica questo modello

5. Modello di itinerario di viaggio formale di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Formal-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio formale di GooDocs /%img/

via GooDocs Il Formal Travel Itinerary Planner Template è un modello flessibile e multiuso che offre agli utenti un'esperienza completa di pianificazione del viaggio. È adatto sia per i viaggi personali che per quelli professionali e dispone di aree designate per i voli, l'alloggio, i dettagli delle attività e i piani dei pasti.

Offre spazio per i programmi giornalieri e abbastanza per delineare le varie attività, i luoghi da visitare e le note sui trasporti, assicurando che ogni parte del viaggio sia coperta.

Questo modello consente di:

Aggiungere i minimi dettagli, compresa un'analisi dei costi, e creare un grafico per visualizzare la ripartizione delle spese

Creare liste di controllo per le attività da fare e per quelle terminate

Includere le attrazioni più famose, le loro foto, l'indirizzo, gli orari di apertura e i biglietti d'ingresso

Ideale per: Visualizzare i piani di viaggio con grafici e diagrammi.

6. Modello di itinerario di viaggio illustrato di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Illustrated-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio illustrato di GooDocs /%img/

via GooDocs Il Modello di itinerario di viaggio illustrato è un approccio efficiente al piano di viaggio. Ha un layout pulito e strutturato, con sezioni separate per destinazione, pasti, attività, tempo libero e budget giornaliero.

Utilizzatelo per aggiungere attività giornaliere specifiche, facilitando il monitoraggio di appuntamenti, riunioni o attrazioni imperdibili.

Questo modello è ideale per i viaggi brevi o per coloro che vogliono mantenere i loro piani ordinati. Il suo design semplice da stampare lo rende facile da tenere a portata di mano e da condividere con compagni di viaggio o colleghi.

Ideale per: Viaggiatori minimalisti che cercano un layout essenziale e pulito.

7. Modello di itinerario di viaggio professionale di GooDocs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Professional-Travel-Itinerary-Template-by-GooDocs.png Modello di itinerario di viaggio professionale di GooDocs /$$$img/

via GooDocs Il Modello di itinerario di viaggio professionale è pensato per i viaggiatori che cercano un modo altamente organizzato e raffinato per gestire i piani di viaggio aziendali e personali.

Oltre a un itinerario di sette giorni, il modello offre sezioni complete per aggiungere il programma giornaliero, i must-sees, i pasti e l'elenco delle cose da fare. Permette di aggiungere la portafoglio e di dividerlo in varie categorie, come documenti di viaggio, abbigliamento, intrattenimento, salute, ecc.

Offre anche un'area per aggiungere gli orari delle riunioni, i dettagli dei luoghi e le informazioni di contatto, particolarmente utile per i viaggiatori d'affari che hanno bisogno di rimanere aggiornati sulle opportunità di networking.

Ideale per: I viaggiatori d'affari che preferiscono un piano completo.

8. Modello di itinerario di viaggio semplice by Lido

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Simple-Travel-Itinerary-Template-by-Lido.png Modello di itinerario di viaggio semplice di Lido /%img/

via Lido Il modello di itinerario di viaggio semplice per Fogli Google è uno strumento interattivo e versatile che combina la potenza di Fogli Google con un formato di itinerario di viaggio pratico e dettagliato.

Utilizzate questo modello per aggiungere itinerari giorno per giorno e programmi di attività e personalizzate ogni sezione in base alle vostre esigenze.

Essendo costruito in Fogli Google, è accessibile da qualsiasi luogo con una connessione a Internet, il che lo rende ideale per i viaggiatori che hanno bisogno di apportare modifiche in movimento.

Ideale per: I viaggiatori che preferiscono tenere tutto aggiornato in Fogli Google.

Limiti dell'uso di Fogli Google per l'itinerario di viaggio

Sebbene Fogli Google sia uno strumento versatile per organizzare gli itinerari di viaggio, Da fare presenta alcuni limiti. Vediamo alcuni di essi:

Accessibilità offline limitata: Sebbene sia possibile accedere a Fogli Google offline se impostato in anticipo, questo richiede impostazioni specifiche. Se i viaggiatori dimenticano di abilitare l'accesso offline, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di visualizzare l'itinerario in luoghi privi di connessione a Internet

Sebbene sia possibile accedere a Fogli Google offline se impostato in anticipo, questo richiede impostazioni specifiche. Se i viaggiatori dimenticano di abilitare l'accesso offline, potrebbero trovarsi nell'impossibilità di visualizzare l'itinerario in luoghi privi di connessione a Internet Mancata integrazione con le app per la gestione dei viaggi: A differenza delle app dedicateapp dedicate alla gestione dei viaggifogli Google non si integra direttamente con i servizi di monitoraggio dei voli, di prenotazione alberghiera o di navigazione su mappa. Ciò richiede ai viaggiatori di inserire e aggiornare manualmente le informazioni, il che richiede molto tempo ed è soggetto a errori

A differenza delle app dedicateapp dedicate alla gestione dei viaggifogli Google non si integra direttamente con i servizi di monitoraggio dei voli, di prenotazione alberghiera o di navigazione su mappa. Ciò richiede ai viaggiatori di inserire e aggiornare manualmente le informazioni, il che richiede molto tempo ed è soggetto a errori Notifiche in tempo reale: Fogli Google non offre notifiche o avvisi in tempo reale, quindi se ci sono modifiche dell'ultimo minuto agli orari dei voli o ai dettagli del check-in, l'itinerario non si aggiorna automaticamente. I viaggiatori devono controllarlo frequentemente o inserire manualmente eventuali modifiche, il che lo rende scomodo

Fogli Google non offre notifiche o avvisi in tempo reale, quindi se ci sono modifiche dell'ultimo minuto agli orari dei voli o ai dettagli del check-in, l'itinerario non si aggiorna automaticamente. I viaggiatori devono controllarlo frequentemente o inserire manualmente eventuali modifiche, il che lo rende scomodo **Fogli Google non si sincronizza direttamente con le app di calendario, il che consentirebbe ai viaggiatori di ricevere notifiche tempestive e di vedere i piani di viaggio insieme alle altre attività programmate

➡️ Leggi di più: 10 migliori assistenti di piano di viaggio IA per la pianificazione delle vacanze

Modelli alternativi di itinerari di viaggio

Siete pronti a dare una scossa ai vostri piani di viaggio?

Questi modelli di itinerari di viaggio alternativi sono stati progettati per tenervi organizzati e pronti per la vostra prossima avventura, sia che siate alla ricerca di esperienze fuori dai sentieri battuti o di modi unici per esplorare una destinazione familiare.

1. Modello di itinerario di viaggio aziendale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image4.png Modello di itinerario di viaggio aziendale ClickUp in ClickUp Documenti https://app.clickup.com/signup?modello=kkmvq-5096488&department=operations&\_gl=1\*qx9rrc\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

Il Modello di itinerario di viaggio aziendale di ClickUp è perfetto per i professionisti che devono organizzare meticolosamente i piani di viaggio legati al lavoro. Consente di registrare i dettagli del volo, le informazioni sull'alloggio, i programmi delle riunioni e i piani di trasporto.

Una funzionalità/funzione chiave è la capacità di conservare tutto ciò di cui i viaggiatori d'affari hanno bisogno in un formato ben strutturato. Permette di accedere facilmente ai dettagli dei contatti, agli orari delle riunioni e agli indirizzi dei client o delle sedi.

Inoltre, il modello include aree per il monitoraggio delle spese, che è fondamentale per i viaggiatori d'affari che devono gestire i budget di viaggio e presentare le relazioni sulle spese.

Sentitevi liberi di condividere il modello con i vostri colleghi senza preoccuparvi che le vostre informazioni personali vengano divulgate. Inoltre, potrete accedere al vostro itinerario da qualsiasi dispositivo ogni volta che ne avrete bisogno!

Ideale per: I viaggiatori d'affari che hanno bisogno di aggiornamenti in tempo reale e di accedere da più dispositivi.

2. Modello di itinerario di viaggio per il piano vacanze ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUp-Vacation-Planning-Template.png Modello ClickUp per la pianificazione delle vacanze https://app.clickup.com/signup?modello=t-4392203&dipartimento=personale-{\_gl=1\*1gyx8nb\*\_gclcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scaricare questo modello /%cta/ **Modello di piano per le vacanze di ClickUp è un ottimo strumento per organizzare ogni aspetto di una vacanza, sia che si tratti di un weekend di fuga che di un'avventura in più città.

Questo modello consente di monitorare il budget e le prenotazioni dei pasti, aiutandovi a pianificare le spese in modo efficiente. Consente inoltre di elencare i dettagli dei luoghi da visitare, gli eventi locali e i consigli di viaggio.

Selezionate tra le varie viste dettagliate, come Vista Elenco, Vista Incorporamento, Vista Documenti e Vista Bacheca, e trovate quella che fa al caso vostro.

Cosa c'è di più? Vi permette di visualizzare l'itinerario del vostro viaggio in Vista Mappa !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/image6.png Visualizzazione dell'itinerario in ClickUp Mappa /$$$img/

visualizza l'itinerario del viaggio in Visualizzazione Mappa

Questo modello è perfetto per le vacanze di gruppo! La condivisione dell'itinerario con amici e parenti è un gioco da ragazzi e tiene tutti informati.

Ideale per: Famiglie o gruppi che pianificano vacanze insieme.

Pro Tip: Utilizzate questo modello per le vacanze in famiglia o per le vacanze con molte attività e soste. Organizzate l'itinerario di ogni giorno in sezioni distinte e utilizzate la sezione "Itinerario" Blocco note di ClickUp per annotare i nomi e le informazioni delle persone che si incontrano durante la vacanza.

3. Modello di pianificatore di viaggio ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Travel-Planner-1.jpg Pianificatore di viaggio ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-2x1uywr&department=other&\_gl=1\*3xvulw\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di pianificatore di viaggio di ClickUp è un altro modello di livello principiante che vi aiuta a rimanere organizzati durante i vostri viaggi. Monitorate le destinazioni, i voli e le prenotazioni alberghiere e condividetele con amici e familiari per una collaborazione senza interruzioni.

Il modello organizza le attività in categorie e imposta notifiche per tenervi aggiornati sulle modifiche. Inoltre, il tracker delle spese integrato vi aiuta a **monitorare i costi, dividere le spese e rispettare un budget prefissato

Ideale per: Monitoraggio di varie destinazioni e attività in un unico posto.

4. Modello di pianificatore di viaggio ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/ClickUp-Trip-Planner-Template.png Modello di pianificatore di viaggio ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205427462&dipartimento=personale-{\_gl=1\*1596ao\*\_gclcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdXJSN1VpaUVfY2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/ Modello di pianificatore di viaggio di ClickUp è ideale per i viaggiatori che cercano uno strumento semplice e di facile utilizzo per pianificare il proprio viaggio. Il suo formato pulito offre una struttura facile da seguire, utile sia per i viaggi brevi che per le vacanze più lunghe.

Il modello è altamente personalizzabile e consente di aggiungere sezioni che si adattano ai piani di viaggio. I suoi Campi personalizzati, come il tipo di attività, i trasporti, le cose da non perdere e le opzioni alimentari, aiutano a pianificare i dettagli del viaggio.

È disponibile in cinque visualizzazioni, tra cui un elenco di attività, un calendario di viaggio, una guida di viaggio, e altro ancora! Il modello supporta anche la pianificazione collaborativa, rendendolo un'ottima opzione per coppie, famiglie o amici che viaggiano insieme.

Ideale per: Fare piani completi per il viaggio, compresi gli acquisti imperdibili, i luoghi da visitare e le attività.

5. Modello di itinerario per la pianificazione di eventi ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Event-Planning-Template.png Modello di pianificazione dell'evento ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-4389476&department=other&\_gl=1\*1ddo89l\*\_gcl_aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVfYlCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

State pianificando un evento? Abbiamo il modello giusto modello di pianificazione dell'evento per voi! Modello di itinerario per il piano degli eventi di ClickUp vi aiuta a organizzare tutti gli intricati dettagli per un esito positivo del piano dell'evento: dal monitoraggio della Sequenza, all'elenco degli ospiti, alla sistemazione della sede, al catering, all'intrattenimento e alla logistica.

Per tenere sotto controllo tutte le scadenze, assegnate e contrassegnate le attività in base alla priorità, includendo quelle urgenti, alte, normali, basse e senza priorità.

Aprite il modello in Vista Elenco, Calendario o Bacheca, e organizzate le attività nel modo più adatto a voi.

Inoltre, è possibile condividere facilmente il modello con i colleghi e lavorare insieme Condividete facilmente il modello con i colleghi e lavorate insieme in tempo reale con Documenti ClickUp .

Ideale per: Pianificare eventi di piccole e grandi dimensioni.

**Il modello è perfetto per eventi personali e professionali come matrimoni, feste e celebrazioni. Per essere sempre al passo con i piani, create elenchi di attività separati per i fornitori, le decorazioni e gli inviti degli ospiti, utilizzando livelli di priorità per segnalare elementi critici come le prenotazioni dei locali o le scadenze del catering.

6. Modello di itinerario per conferenze ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-Conference-Programma-Template.jpg Modello di programma della conferenza ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-216072190&department=marketing&\_gl=1\*cqspjb\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MjcxNzcwMDAuQ2owS0NRand4c20zQmhEckFSSXNBTXRWejZQaEEtbFFzcmFxekpNQkJYNldTTjRvQ3pxMDFnLUVuZ2FtdJSN1VpaUVf2lCS2xKX3lZNGFBdmRIRUFMd193Y0I.\*gcl_au*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Scarica questo modello /%cta/

State organizzando una conferenza?

Il Modello di Programma per conferenza di ClickUp è perfetto per l'organizzazione di eventi a più sessioni come conferenze, seminari o workshop. Permette di organizzare rapidamente le sessioni, i dettagli dei relatori, le pause e altri componenti critici del programma di una conferenza in un layout strutturato.

Il modello offre sezioni per biografie dei relatori, orari delle sessioni, posizione dei luoghi e argomenti e fornisce una struttura completa che i partecipanti e gli organizzatori possono seguire.

Inoltre, consente a più collaboratori di aggiornare i programmi, confermare i relatori e monitorare in tempo reale eventuali modifiche al programma.

Ideale per: Pianificare eventi su larga scala come conferenze o seminari.

Pro Tip: Condividete con i partecipanti un link di "sola visualizzazione" al modello, in modo che possano esplorare le sessioni in anticipo. Questo aiuterà tutti a sfruttare al meglio il programma senza modificare il piano principale.

Rendi ogni viaggio facile con ClickUp

L'integrazione di modelli di itinerari di viaggio in Fogli Google nella pianificazione dei viaggi fa una notevole differenza tra un viaggio disordinato e un'esperienza piacevole.

Questi modelli offrono layout strutturati che chiariscono ogni parte del vostro itinerario. Essi consentono di organizzare tutti i dettagli del viaggio, gli orari e i luoghi da visitare in un unico luogo accessibile.

Tuttavia, con l'evolversi del piano di viaggio, l'integrazione di Fogli Google con strumenti di collaborazione remota come ClickUp rendono ancora più facile per i gruppi la condivisione e l'aggiornamento dei piani in tempo reale.

ClickUp AI offre piani di viaggio e modelli di itinerari di viaggio per tutte le occasioni. Le sue potenti funzionalità/funzione sono ideali per itinerari dettagliati, coordinamento di viaggi di team e pianificazione organizzata di eventi. Rendete il vostro prossimo viaggio più fluido che mai iscrivendovi gratuitamente oggi!