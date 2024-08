10 Migliori software di gestione dei viaggi per la pianificazione dei viaggi nel 2024

Il settore globale della gestione dei viaggi aziendali sta crescendo più rapidamente che mai, con una spesa per i viaggi d'affari che si prevede raggiungerà 1,4 trilioni di dollari quest'anno! Si prevede inoltre che l'uso della tecnologia nel settore continuerà ad aumentare, in quanto i nuovi e innovativi software di gestione dei viaggi assumono la guida nella gestione della logistica dei viaggi aziendali, nel piano dei viaggi e nella gestione delle spese.

Soluzioni efficaci per la gestione dei viaggi aziendali possono semplificare i processi di prenotazione, snellire il piano degli itinerari e rendere la pianificazione dei viaggi più facile che mai.

In questo articolo esploreremo i 10 migliori strumenti di gestione dei viaggi con le loro funzionalità/funzioni, limiti di frequenza, prezzi e valutazioni.

Cosa si deve cercare in un software di gestione dei viaggi?

Le aziende investono in strumenti di gestione dei viaggi per semplificare i processi di viaggio aziendali. Ecco le funzionalità/funzione che dovreste cercare durante la selezione di uno strumento per le vostre esigenze:

Facilità di prenotazione : Il software di prenotazione per la gestione dei viaggi deve lavorare senza problemi e fornire un facile accesso alle migliori sistemazioni, voli e altro ancora

: Il software di prenotazione per la gestione dei viaggi deve lavorare senza problemi e fornire un facile accesso alle migliori sistemazioni, voli e altro ancora Facile da usare : Un'interfaccia utente intuitiva garantisce che il team sia in grado di utilizzare lo strumento con facilità e di risparmiare tempo

: Un'interfaccia utente intuitiva garantisce che il team sia in grado di utilizzare lo strumento con facilità e di risparmiare tempo Soluzione per la gestione delle spese : I migliori strumenti di gestione dei viaggi funzionano anche come software di gestione delle spese. In questo modo, avrete tutto in un unico posto senza dover cambiare costantemente software

: I migliori strumenti di gestione dei viaggi funzionano anche come software di gestione delle spese. In questo modo, avrete tutto in un unico posto senza dover cambiare costantemente software Integrazione : La possibilità di integrare il software di gestione dei viaggi aziendali con il software aziendale di tutti i giorni consente una condivisione dei dati senza sforzo

: La possibilità di integrare il software di gestione dei viaggi aziendali con il software aziendale di tutti i giorni consente una condivisione dei dati senza sforzo Compatibilità con il budget : Assicuratevi che il software sia in linea con il vostro budget e vi aiuti a risparmiare. Cercate quelli che hanno una politica dei prezzi trasparente, senza costi nascosti

: Assicuratevi che il software sia in linea con il vostro budget e vi aiuti a risparmiare. Cercate quelli che hanno una politica dei prezzi trasparente, senza costi nascosti Reportistica : Le funzionalità avanzate di reportistica aiutano a trovare le aree di maggior spesa e a ridurre i costi inutili

: Le funzionalità avanzate di reportistica aiutano a trovare le aree di maggior spesa e a ridurre i costi inutili Supporto all'utente: Il supporto per l'utente può rendere l'esperienza più o meno positiva. Pertanto, assicuratevi che il vostro software offra un supporto utile in ogni momento

10 Migliori software per la gestione dei viaggi da utilizzare nel 2024

Il miglior software di gestione dei viaggi aziendali è quello che soddisfa tutte le vostre esigenze. Vediamo alcune opzioni:

1. ClickUp

Utilizzate la visualizzazione Mappa di ClickUp per gestire i vostri lavori geografici su una mappa con elementi fissati personalizzabili per stato, priorità e altro.

Come un sistema all-in-one pianificazione del progetto strumento di produttività e di piano, ClickUp è in cima al nostro elenco dei migliori software per la gestione dei viaggi aziendali nel 2024. È possibile utilizzare Documenti ClickUp per creare e condividere itinerari, pianificare un budget di viaggio, fare programmi di viaggio, ecc.

Migliorate il vostro piano di viaggio con Vista Mappa di ClickUp è stata progettata per dare vita visivamente al vostro itinerario. Questo strumento innovativo consente di organizzare geograficamente i viaggi e di pianificare in modo efficiente le avventure con una semplice interfaccia click-and-drag.

Dalle informazioni sugli hotel a quelle sui voli, tutti i dettagli del viaggio saranno disponibili in un formato di facile comprensione. Inoltre, è possibile aggiungere pagine annidate in un documento per garantire che tutti i piani di viaggio siano nello stesso posto. È possibile utilizzarlo anche come un creazione di programmi gratis per evitare lo stress da lavoro dell'ultimo minuto.

Se la creazione di piani di viaggio aziendali non è il vostro forte, non preoccupatevi perché ClickUp AI da fare per voi! Dalla generazione di idee alla creazione di programmi di viaggio personalizzati, vi aiuterà a risparmiare tempo e denaro.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-599.png Utilizzate il modello Travel Planner di ClickUp per pianificare un viaggio senza problemi https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uywr&\_gl=1\*14zp7r\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

ClickUp offre anche diversi modelli di itinerario accessibili in qualsiasi momento e giorno, tra cui l'eccellente Modello di Travel Planner di ClickUp, che consente di organizzare tutti i viaggi e di gestire le spese di viaggio aziendali in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborate ai piani di viaggio, mantenete tutte le informazioni organizzate e accessibili, proteggete i vostri piani con controlli sulla privacy e migliorate l'esperienza di viaggio complessiva con ClickUp Documenti

Generare piani e schemi automatici in pochi secondi con ClickUp AI e accedervi ovunque

Utilizzate modelli di itinerari comeItinerario di viaggio aziendale di ClickUp e i modelli di pianificatore di viaggio per contrassegnare ed evidenziare facilmente i piani di viaggio aziendali. Se state pianificando un viaggio "bleisure" (business + leisure), potete usare i modelliIl modello di pianificazione delle vacanze di ClickUp per organizzare tutti i dettagli rilevanti in un unico posto

Usate ClickUp come modello di pianificazione delle vacanzecome app per l'agenda giornaliera per pianificare le attività di viaggio quotidiane, impostare promemoria e prendere note nel blocco note di ClickUp

Connessione di ClickUp con oltre 1.000 strumenti come Slack, YouTube, Google Calendar, Alexa, Chrome, Zoom e Fogli Google

Limiti di ClickUp

L'app mobile manca di alcune funzionalità/funzione disponibili nella versione desktop

Alcuni utenti la trovano un po' difficile da usare all'inizio

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis per sempre

: gratis per sempre Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200+ recensioni)

4,7/5 (9.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. Travefy

creare un viaggio aziendale con l'Itinerary Builder di Travefy_ via Travefy Con l'obiettivo di aiutare i professionisti dei viaggi a risparmiare tempo e a fornire servizi di qualità, Travefy offre un ampio intervallo di strumenti che rendono convenienti i viaggi aziendali. È possibile aggiungere informazioni sul tour, compresi alloggi, trasporti e tutti i dettagli necessari.

Supporta oltre 100 integrazioni di fornitori e più di 625 guide di città, in modo da poter creare itinerari dettagliati (con immagini e collegamenti!) e risparmiare denaro e tempo. È anche possibile condividere modelli di viaggio e integrarli con il proprio software CRM.

Le migliori funzionalità/funzione di Travefy

Creare e condividere facilmente itinerari con l'interfaccia drag-and-drop

Rendi attraenti i tuoi contenuti di viaggio con una libreria fotografica integrata con foto e video mozzafiato

Lavorare in modo efficiente con le oltre 100 integrazioni di fornitori

Accedere facilmente ai viaggi aziendali utilizzando l'app mobile

Aggiornamenti automatici sui voli con il database dei voli in tempo reale

Limiti di Travelfy

Alcuni utenti si sono lamentati delle funzionalità/funzione difficili da utilizzare

Non è disponibile una versione gratis

Prezzi di Travelfy

Mensile : $49 al mese

: $49 al mese Quadrimestrale : $44 al mese

: $44 al mese Annuale : $35 al mese

: $35 al mese Per più di 25 utenti, contattare Travefy per i prezzi

*È possibile aggiungere altri utenti a 25 dollari al mese per utente.

Valutazioni e recensioni di Travefy

G2: 4.5/5 (20+ recensioni)

4.5/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (15 recensioni)

3. SAP Concur

prenotate viaggi per voi stessi o per i vostri ospiti, gestite le vostre attività e controllate gli avvisi in un unico luogo con_ SAP Concur SAP Concur è un software all-in-one per la gestione dei viaggi e delle spese. Offre soluzioni integrate per i viaggi aziendali, la reportistica delle spese e la gestione delle fatture, facilitando così il piano e l'accesso alle informazioni sui viaggi.

Inoltre, lavora anche come software di prenotazione per la gestione dei viaggi, in quanto è possibile prenotare alloggi, noleggi auto, voli e altro ancora. È possibile connettere viaggiatori e itinerari su più canali per migliorare l'esperienza complessiva.

Le migliori funzionalità/funzione di SAP Concur

Creazione, invio e approvazione delle note spese da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo

Connessione di SAP Concur alle soluzioni CRM, HR e finanziarie per viaggi aziendali senza soluzione di continuità. È inoltre possibile integrarsi con app come Uber, TripIt, American Airlines e altre ancora

Ottenere un controllo completo sui viaggi aziendali, garantendo la conformità alle politiche di viaggio aziendali e al dovere di diligenza

Utilizzate l'API aperta per creare funzionalità/funzioni personalizzate per le vostre esigenze specifiche

Limiti di SAP Concur

Alcuni utenti si sono lamentati del servizio clienti personalizzato

Alcune recensioni hanno riscontrato difficoltà di utilizzo all'inizio

Prezzi di SAP Concur

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di SAP Concur

G2: 4,0/5 (oltre 5.900 recensioni)

4,0/5 (oltre 5.900 recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 2000 recensioni)

4. TripIt

controllate i vostri viaggi aziendali, visualizzate i dettagli dei voli e ricevete promemoria periodici con_ TripIt Dotata di funzionalità/funzione che rendono la pianificazione e i viaggi più facili che mai, TripIt è un'app straordinaria per la creazione di itinerari di viaggio aziendali. Da fare è la condivisione delle email di conferma della prenotazione con l'email ufficiale di TripIt, che creerà un itinerario completo.

Vi state chiedendo cos'altro può fare? Permette anche di aggiungere i dettagli del viaggio direttamente a al vostro calendario (qualunque sia il calendario utilizzato) e accedervi da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

Se scegliete TripIt Pro, potrete accedere a funzionalità/funzione come l'aggiunta di PDF e foto, promemoria per il check-in, un tracker delle tariffe, lo stato dei voli, le informazioni sul ritiro dei bagagli e altro ancora.

Le migliori funzionalità/funzione di TripIt

Creare un itinerario completo a partire dalle email di conferma in pochi secondi

Ricevere promemoria per il check-in, per la partenza e per lo stato dei voli per rimanere in linea con il vostro itinerarioobiettivi di gestione del tempo (solo su TripIt Pro)

Ottenere informazioni dettagliate su terminal e gate, voli in connessione, ritiro bagagli, opzioni di voli alternativi e migliore disponibilità di postazioni (solo su TripIt Pro)

Utilizzate l'app per avere il vostro piano di viaggio aziendale sulla punta delle dita

Limiti di TripIt

Alcuni utenti si sono lamentati dell'interfaccia non aggiornata

La maggior parte delle funzionalità/funzione è disponibile solo su TripIt Pro

Non offre la reportistica delle spese

Prezzi TripIt

free : TripIt Free

TripIt Free TripIt Pro: $49 all'anno

Valutazioni e recensioni su TripIt

G2: 4.7/5 (40+ recensioni)

4.7/5 (40+ recensioni) Capterra: Non disponibile

5. Happay

prenotate tutti i trasporti e gli alloggi attraverso un'unica piattaforma su_ Hapago Happay è una soluzione completa per la gestione delle spese e dei viaggi aziendali. Oltre a offrire funzionalità/funzione avanzate, fornisce anche processi avanzati basati sull'IA che garantiscono un controllo completo su ogni aspetto del piano.

Il software dispone di uno strumento di autoprenotazione con più fornitori, che consente di prenotare gli hotel, i voli e i taxi preferiti. È inoltre possibile pianificare, acquisire, segnalare, approvare e riconciliare le spese, rendendo la reportistica semplice ed efficace. L'OCR web e mobile migliora inoltre le capacità di acquisizione delle spese.

Inoltre, è possibile utilizzare lo strumento per migliorare la conformità alle politiche di viaggio e aumentare i risparmi.

Le migliori funzionalità/funzione di Happay

Integrazione di Happay con software come Oracle, Tally, Microsoft, Uber, RuPay, Visa e altri

Ottenere reportistica dettagliata sui top spender, sui trasgressori delle policy, sui viaggiatori aziendali, sui tempi di approvazione, sui voli e sugli hotel per una migliore gestione delle spese

Connessione con più fornitori per alloggi e viaggi su un'unica piattaforma

Garantire il 100% di conformità alle politiche

Ricevere promemoria quando è disponibile la tariffa più bassa per i vostri alloggi e voli preferiti

Utilizzare l'opzione di congelamento delle tariffe per prenotare il prezzo del biglietto. Questo è utile quando c'è un ritardo nell'approvazione da parte del manager

Ottenere la conformità fiscale con le compagnie aeree, garantendo una visibilità completa delle spese per i viaggi aziendali

Limiti di Happay

Alcuni utenti si sono lamentati della lentezza del supporto clienti

L'applicazione del prodotto non è completamente priva di problemi

Prezzi di Happay

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Happay

G2: 4.5/5 (300+ recensioni)

4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (800+ recensioni)

6. Deem

prenota viaggi a destinazione singola e multipla con_ Ritenere Deem offre un'esperienza di viaggio facile e intuitiva grazie alle sue funzionalità/funzione intelligenti. I vostri dipendenti possono prenotare, modificare e cambiare i loro piani da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo. Inoltre, garantisce la loro sicurezza (e il vostro dovere di diligenza) grazie all'opzione di controllo di sicurezza integrata durante la prenotazione.

Ciò che rende Deem unico, tuttavia, è che fornisce valutazioni sulle emissioni di carbonio per aiutarvi a valutare l'impatto ambientale dei vostri viaggi. In questo modo potrete fare scelte migliori e più ecologiche per i vostri viaggi futuri.

Le migliori funzionalità/funzione di Deem

Prenotate i vostri piani di viaggio utilizzando il supporto personalizzato fornito da Deem

Ottenere informazioni rapide e in tempo reale sulle spese e sull'impegno dell'utente

Trovare gli alloggi e i voli più adatti utilizzando l'ampio intervallo di fornitori disponibili sull'app. È anche possibile confrontare le tariffe in un'unica visualizzazione

Integrazione con piattaforme come Workday, Chrome River e altre ancora

Supporto in 14 lingue

Rileva limiti

Alcuni utenti si sono lamentati per la lentezza di caricamento

Alcune funzionalità/funzioni non sono disponibili sull'app mobile

Alcuni utenti hanno lamentato una mancanza di flessibilità nei risultati di ricerca

Prezzi di vendita

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Deem

G2: 4.5/5 (200+ recensioni)

4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (25 recensioni)

7. Rydoo

aggiungere le spese ai viaggi precreati usando_ Rydoo Rydoo è principalmente una soluzione di gestione delle spese che consente ai dipendenti di creare, presentare e approvare le spese in modo efficiente. È possibile registrare tutte le spese sull'app di Rydoo, che inoltre confronta automaticamente le transazioni effettuate tramite le schede aziendali con le spese effettuate.

Inoltre, i manager possono automatizzare il processo di approvazione delle spese a basso rischio per velocizzare le approvazioni. Con Rydoo è possibile controllare le spese dei dipendenti, garantire la conformità alle politiche e aumentare l'efficienza.

Le migliori funzionalità/funzione di Rydoo

Personalizzate le vostre politiche di viaggio e automatizzate l'approvazione, la reportistica e la riconciliazione delle spese

Scansionate le vostre ricevute con l'app Rydoo, che preparerà automaticamente le spese per l'invio, eliminando così la necessità di inserire manualmente i dati

Visibilità dei viaggi con le voci relative al chilometraggio create attraverso la mappa integrata di Google

Integrazione di Rydoo con oltre 35 strumenti, compresi i software HR, ERP e di account

Limiti di Rydoo

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi tecnici nel caricamento delle ricevute, nella reportistica delle spese e nella loro cancellazione

Alcuni si sono lamentati del fatto che la scansione richiede molto tempo

Prezzi di Rydoo

Essenziale: $12 per utente al mese

$12 per utente al mese Pro: $14 per utente al mese

$14 per utente al mese Business: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rydoo

G2: 4.4/5 (700+ recensioni)

4.4/5 (700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (190+ recensioni)

8. Navan

ottenete raccomandazioni e risultati di ricerca personalizzati per un processo di prenotazione migliorato usando_ Navan Precedentemente noto come TripActions, Navan è una soluzione integrata per la gestione delle spese e dei viaggi aziendali. È nota per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i costi grazie a valutazioni scontate e controlli sulle politiche.

Navan offre Strumenti di IA , tra cui Ava (il loro Agente di viaggio IA ), per un supporto 24/7. Il processo di prenotazione online è senza soluzione di continuità, con un ampio inventario e risultati personalizzati. E non è tutto! Il provider offre anche funzionalità avanzate di reportistica delle spese con approfondimenti sui dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Navan

Migliore controllo delle spese grazie a criteri dinamici, reportistica delle spese automatizzata e approfondimenti in tempo reale

Prenotazione di viaggi di gruppo per un massimo di 50 dipendenti alla volta

Guadagnate punti fedeltà e premi per le vostre scelte economicamente vantaggiose

Monitoraggio e riduzione delle emissioni di anidride carbonica dell'organizzazione con solidi strumenti di sostenibilità

Consultate gli esperti di viaggi e un team dedicato per creare programmi di viaggio unici e personalizzati

Limiti di Navan

Alcuni utenti l'hanno trovato più costoso di altre opzioni

Prezzi di Navan

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Navan

G2: 4,7/5 (oltre 7.500 recensioni)

4,7/5 (oltre 7.500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 170 recensioni)

9. Rocketrip

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/01/Rocketrip.png

/$$$img/

Rocketrip vi permette di prenotare viaggi, ricevere avvisi, vedere i vostri premi e le note aziendali in un'unica dashboard via Vimeo Con l'obiettivo di responsabilizzare i dipendenti e garantire un risparmio sui costi, Rocketrip offre dati trasparenti sulle prestazioni e premi per la riduzione delle spese. La piattaforma fornisce un algoritmo personalizzato price-to-beat basato su 12 mesi di dati storici, sulle politiche di viaggio, sulle valutazioni negoziate, sui fornitori preferiti e sulla consultazione dei vostri amministratori.

Inoltre, integra i dati dei dipendenti del provider con lo strumento di prenotazione online, fornendo informazioni personalizzate su spese e costi.

Le migliori funzionalità/funzione di Rocketrip

Aumenta il risparmio sui costi con premi per chi riduce le spese scegliendo voli più economici, passando alla classe economica, ecc.

Ottenere reportistica dettagliata delle spese in tempo reale per reparto, percorso e dipendenti, consentendo ai team finanziari di prendere decisioni adeguate

Completare la visibilità dei viaggi in corso e delle posizioni dei dipendenti in ogni momento

Ricevere avvisi di viaggio per i rischi e monitorare le spese al di sopra dei criteri

Limiti di Rocketrip

L'interfaccia utente è un po' goffa

Il sito si blocca spesso e ha un tempo di caricamento lento

Prezzi di Rocketrip

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Rocketrip

G2: 4.3/5 (10 recensioni)

4.3/5 (10 recensioni) Capterra: Non disponibile

10. PackPoint

Punto pacchetto crea un elenco di valigie in base alla destinazione e alle attività pianificate

PackPoint è principalmente un organizzatore di elenchi di valigie che vi aiuta a decidere cosa mettere nel vostro bagaglio, assicurandovi di non dimenticare alcun elemento essenziale. I suoi suggerimenti si basano sulla durata del viaggio e sui dettagli della destinazione, compreso il clima e le attività in programma.

Con PackPoint Premium è possibile accedere a molte altre funzionalità/funzione, come la connessione con TripIt, la condivisione dell'elenco dei bagagli e la personalizzazione dell'app.

Le migliori funzionalità/funzione di PackPoint

L'app è facile da usare. Da fare è aggiungere i dettagli del viaggio e selezionare le attività, per ottenere l'elenco dei bagagli pronto

È possibile integrare PackPoint con TripIt utilizzando PackPoint Pro

Limiti di PackPoint

Funzionalità/funzione limitate

Prezzi del PackPoint

Free: $2,99

Premium: $2.99

Valutazioni e recensioni di PackPoint

G2: Non disponibile

Non disponibile Capterra: Non disponibile

Rendi facile il piano di viaggio con gli strumenti di gestione dei viaggi

Una solida soluzione di gestione dei viaggi e delle spese aiuta le aziende a risparmiare tempo e denaro, a migliorare l'esperienza dei viaggi aziendali e a ridurre lo stress da pianificazione dei viaggi. Per questo motivo, fate una ricerca sulle opzioni disponibili, provate una versione di prova gratuita e decidete se il software corrisponde alle vostre esigenze.

Con ClickUp è possibile utilizzare IA per creare itinerari, Documenti per pianificare i viaggi, i migliori modelli per la pianificazione dei viaggi, gli itinerari e i documenti di viaggio tempo registrato per assicurarsi che il team sia sulla stessa pagina per quanto riguarda gli ultimi piani di viaggio. Provate ClickUp gratis oggi!