10 migliori strumenti di pianificazione di viaggio AI per il vostro prossimo viaggio

La parte più frustrante dei viaggi è la pianificazione del viaggio. Passare ore a decidere i luoghi da visitare, le cose da fare e a prenotare voli e hotel può essere noioso e frustrante, solo se lo si fa manualmente.

E se qualcuno potesse fare tutto questo per voi in pochi minuti?

È qui che entrano in gioco i pianificatori di viaggio AI. Questi strumenti intelligenti prendono in considerazione le vostre preferenze e i vostri vincoli e creano rapidamente itinerari personalizzati.

In questo post abbiamo stilato per voi un elenco dei migliori AI travel planner. Godetevi il vostro viaggio senza la fatica della pianificazione con un pianificatore di viaggio AI di vostra scelta!

Andiamo subito al sodo. ✈️

**Cosa si deve cercare negli strumenti di pianificazione di viaggio AI?

Quando si sceglie uno strumento di pianificazione di viaggio AI, è bene cercare le seguenti caratteristiche:

Livello di personalizzazione : Valutare quali domande pone l'IA e quanti criteri fornisce per generare un itinerario. Maggiore è la personalizzazione offerta da uno strumento, migliore è il suo utilizzo

: Valutare quali domande pone l'IA e quanti criteri fornisce per generare un itinerario. Maggiore è la personalizzazione offerta da uno strumento, migliore è il suo utilizzo Facilità di accesso : Verificare l'accessibilità di ciascun pianificatore di viaggio AI. È disponibile solo come applicazione mobile o è accessibile anche tramite browser desktop? Verificate se esiste un'opzione per scaricare e salvare gli itinerari per un facile accesso offline

: Verificare l'accessibilità di ciascun pianificatore di viaggio AI. È disponibile solo come applicazione mobile o è accessibile anche tramite browser desktop? Verificate se esiste un'opzione per scaricare e salvare gli itinerari per un facile accesso offline Funzioni collaborative : Alcuni pianificatori di viaggio AI consentono di collaborare con i propri partner di viaggio per creare itinerari personalizzati. Preferiteli a quelli che non consentono la collaborazione

: Alcuni pianificatori di viaggio AI consentono di collaborare con i propri partner di viaggio per creare itinerari personalizzati. Preferiteli a quelli che non consentono la collaborazione Raccomandazioni personali : Alcuni pianificatori di viaggio AI tengono conto dei vostri input e del vostro comportamento passato per fornirvi consigli e raccomandazioni personalizzate. Questi strumenti sono preferibili

: Alcuni pianificatori di viaggio AI tengono conto dei vostri input e del vostro comportamento passato per fornirvi consigli e raccomandazioni personalizzate. Questi strumenti sono preferibili Funzioni aggiuntive per la pianificazione del viaggio : Cercate funzioni uniche, come la visualizzazione di una mappa o la ricerca di voli, che vi aiutino con altri aspetti della pianificazione del viaggio

: Cercate funzioni uniche, come la visualizzazione di una mappa o la ricerca di voli, che vi aiutino con altri aspetti della pianificazione del viaggio Prezzi: Mentre la maggior parte dei pianificatori di viaggio AI sono gratuiti, alcuni richiedono un abbonamento per accedere alle funzioni avanzate. Verificate se il prezzo ne vale la pena o se potete trovare ciò che cercate gratuitamente

I 10 migliori strumenti di pianificazione di viaggio AI da usare nel 2024

Ecco la nostra top ten dei migliori pianificatori di viaggio AI che dovreste provare per il vostro prossimo viaggio.

1. Layla (Roam Around)

via Layla Cercate un organizzatore di viaggi che tenga conto delle vostre preferenze, del vostro budget e dei vostri vincoli per creare un itinerario di viaggio su misura per voi?

Non cercate oltre Wonderplan.

È uno dei migliori pianificatori di viaggi con intelligenza artificiale per coloro che hanno vincoli di budget, in quanto fornisce dettagliate ripartizioni dei costi per le varie attività. Consente di aggiungere o rimuovere elementi dal vostro itinerario per adattarlo alle vostre esigenze specifiche.

Le migliori caratteristiche di Wonderplan

Crea itinerari su misura in base alle vostre preferenze e ai vostri vincoli di viaggio

Ottenere consigli personalizzati su dove alloggiare

Utilizzare mappe interattive e strumenti di navigazione per visualizzare gli itinerari

Scaricare e salvare gli itinerari in formato PDF e accedervi offline

Collaborare con i vostri compagni di viaggio per creare e modificare i vostri piani

Ottenere una ripartizione dettagliata dei costi per attività

Limitazioni di Wonderplan

Il numero di destinazioni può essere ulteriormente ampliato

Offre solo assistenza via e-mail

Prezzi di Wonderplan

**Gratuito

Recensioni e valutazioni di Wonderplan

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Pianificatore di viaggi AI

via Trip Planner AI Anche questo pianificatore di viaggi AI genera itinerari personalizzati, ma offre alcune caratteristiche uniche per semplificare il processo di pianificazione del viaggio.

Trip Planner AI consente di cercare ispirazione dai video di Instagram e TikTok e di aggiungere i luoghi consigliati ai propri itinerari. A differenza della maggior parte dei pianificatori di viaggio AI, offre la pianificazione degli itinerari e può pianificare viaggi con più destinazioni.

Le migliori caratteristiche di Trip Planner AI

Cerca ispirazione dai video di raccomandazioni di viaggio dei social media e li aggiunge all'itinerario

Modificare l'itinerario aggiungendo o eliminando attività fino a quando non è perfetto per voi

Ottenere idee di viaggio dagli itinerari condivisi da altri viaggiatori della comunità

Utilizza l'intelligenza artificiale per suggerire itinerari ottimali per i tuoi viaggi in auto

Collabora con i tuoi compagni di viaggio per costruire itinerari altamente personalizzati

Accesso tramite browser mobile o desktop

Limitazioni di Trip Planner AI

È necessario creare un account e accedere per iniziare a utilizzare lo strumento

Prezzi di Trip Planner AI

Gratuito

Recensioni e valutazioni di Trip Planner AI

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

4. Iplan.ai

via Iplan.ai Questo pianificatore di viaggi vi pone alcune domande sui vostri piani di viaggio e genera un itinerario dettagliato in base alle vostre risposte.

Consente di modificare e personalizzare l'itinerario aggiungendo o rimuovendo attività e destinazioni. Offre inoltre un modo semplice per condividere l'itinerario con i propri compagni di viaggio.

Le migliori caratteristiche di Iplan.ai

Rispondete a poche domande e genererete un itinerario dettagliato in pochi secondi

Modificarlo da soli o collaborare con altri per organizzare il viaggio

Condividere l'itinerario pubblicamente o privatamente e accedervi ovunque

Imposta un budget e pianifica il tuo viaggio con quel budget usando questo pianificatore di viaggi AI

Limitazioni di Iplan.ai

Disponibile solo come app per dispositivi mobili, non è adatta agli utenti desktop

Le funzioni di condivisione e collaborazione sono disponibili solo con il piano a pagamento

Prezzi di Iplan.ai

**Gratuito

Abbonamento Pro: $3.99/mese

Recensioni e valutazioni di Iplan.ai

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

5. Esplora

via {\an8}Esplora il tuo lavoro.. Explorerg è un pianificatore di viaggi AI che richiede all'utente di descrivere i suoi piani di viaggio in modo aperto e gli fornisce alcune opzioni predefinite tra cui scegliere quando crea un itinerario.

È inoltre possibile selezionare le date di viaggio e il budget, oltre al tipo di viaggio e ad altre preferenze di viaggio.

Le migliori caratteristiche di Explorerg

Scegliere tra gli itinerari precostituiti per le destinazioni più importanti

Creare un itinerario personalizzato descrivendo i propri piani di viaggio e selezionando le proprie preferenze

Trovare voli economici utilizzando la funzione Flight Finder

Visualizzare il viaggio grazie all'anteprima della mappa e alle funzioni di navigazione

Tenere traccia dei costi e assicurarsi che il viaggio rimanga all'interno del proprio budget

Limitazioni di esplorazione

Non offre funzioni di collaborazione, a differenza di molti altri pianificatori di viaggio AI

Sebbene sia in grado di generare itinerari personalizzati, potrebbe non essere in grado di soddisfare esigenze di viaggio estremamente specifiche

Il contenuto potrebbe non essere sempre accurato

Prezzi di esplorazione

Gratuito

Esplora le recensioni e le valutazioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

6. GuidaGeek

via GuideGeek A differenza di altri pianificatori di viaggio AI di questo elenco, GuideGeek è un assistente di viaggio AI. Funziona come un chatbot, in cui si fanno domande e lui risponde.

Se gli si chiede di fornire un itinerario, lo farà. Tuttavia, gli itinerari non saranno così personalizzati come quelli di alcuni altri strumenti di intelligenza artificiale fornire.

Le migliori caratteristiche di GuideGeek

Porre domande relative ai propri piani di viaggio e ottenere risposte dettagliate

Cercare consigli per hotel, cose da fare e altro ancora

Ottenere suggerimenti su come risparmiare denaro, evitare la folla o altro

Accesso allo strumento tramite WhatsApp o Instagram Messenger

Limitazioni di GuideGeek

Non genera itinerari dettagliati e personalizzati in base a esigenze specifiche

Nessuna funzione di collaborazione

Non è possibile modificare gli itinerari; si possono solo cambiare i suggerimenti per ottenere risultati diversi

Nessuna applicazione mobile o accessibilità via browser

Prezzi GuideGeek

**Gratuito

Recensioni e valutazioni di GuideGeek

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

7. Curiosio

via Curiosio Curiosio è lo strumento ideale per la pianificazione di un viaggio in auto che vi aiuta a pianificare con precisione l'itinerario da seguire e le soste da fare.

Inserite i dettagli del viaggio e Curiosio vi fornirà una mappa interattiva del percorso da utilizzare e modificare.

È anche in grado di creare itinerari e di fornire una ripartizione dei costi e dei tempi di percorrenza.

Le migliori caratteristiche di Curiosio

Aggiungete i luoghi che volete visitare durante il vostro viaggio in auto e ottenete suggerimenti sul percorso migliore da seguire

Ottenere suggerimenti su come spendere il proprio tempo e denaro

Creare un itinerario personalizzato che soddisfi le vostre preferenze di viaggio e il vostro budget

Inserite la vostra destinazione e ottenete contenuti di viaggio curati e rilevanti per ispirare i vostri piani di viaggio

Aggiungete i dettagli una sola volta e otterrete più opzioni di piani di viaggio

Limitazioni del Curiosio

È più complesso di altri strumenti e richiede input aggiuntivi per creare un piano di viaggio perfetto

Non offre app per dispositivi mobili; è accessibile solo tramite browser

Prezzi di Curiosio

Gratuito

Curiosio recensioni e valutazioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Vacanze

via Vacay Vacay offre un chatbot, un costruttore di itinerari e consulenti tematici per la pianificazione di viaggi di nicchia. Si tratta quindi di una soluzione all-in-one per la pianificazione dei viaggi che si rivolge a diversi utenti.

Sia che si voglia generare automaticamente un itinerario veloce o ottenere risposte a domande specifiche sul viaggio, Vacay può aiutare. A differenza dei pianificatori di viaggio AI gratuiti, questo è uno strumento freemium con piani a pagamento e funzionalità avanzate.

Vacay posiziona i suoi piani a pagamento come strumenti per consulenti di viaggio e agenti di prenotazione.

Le migliori caratteristiche di Vacay

Porre domande al chatbot di Vacay e ricevere raccomandazioni e risposte personalizzate

Utilizzare il pianificatore interattivo di itinerari per creare itinerari di viaggio dettagliati

Sfruttare i consulenti tematici per pianificare viaggi basati su temi specifici, come vacanze di lusso o viaggi pet-friendly

Accedere a tonnellate di risorse di viaggio, dagli hotel ai voli e alle crociere

Limitazioni di Vacay

Le funzioni avanzate e i contenuti premium sono disponibili solo con i piani a pagamento, attualmente limitati ai soli clienti con sede negli Stati Uniti

Sebbene offra un'ampia gamma di funzionalità, il prezzo sembra elevato, dato che strumenti simili sono disponibili gratuitamente

Prezzi di Vacay

**Gratuito

Premium : $9.99/mese

: $9.99/mese Professionale: $49/mese

Vacay recensioni e valutazioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. PlanTripAI.com

via PlanTripAI.com Si tratta di un altro strumento freemium che offre itinerari personalizzati e raccomandazioni di viaggio personalizzate. Oltre a domande di base come le date del viaggio, chiede anche che tipo di viaggiatore siete e quali modalità di trasporto preferite.

L'interfaccia è facile da usare, con un modulo visivo per inserire i dettagli prima di generare un itinerario per voi. Non c'è un modello di abbonamento, ma solo un costo di licenza a vita, che è nominale.

Le migliori caratteristiche di PlanTripAI.com

Rispondere a poche domande e ottenere un itinerario personalizzato in pochi secondi

Utilizzate la pletora di opzioni fornite nel modulo di input per personalizzare gli itinerari in base alle vostre preferenze

Ottenere un link con l'opzione di scaricare gli itinerari in formato PDF, foglio di calcolo e altri formati

Utilizzate gli itinerari a vostro piacimento, condivideteli con altri o rivendeteli senza alcuna limitazione

Limitazioni di PlanTripAI.com

È necessaria una licenza per visualizzare tutti i viaggi passati e per salvare i viaggi

Non c'è la possibilità di modificare gli itinerari sulla piattaforma o di collaborare con altri

Prezzi di PlanTripAI.com

Gratuito

Pro: $10 una tantum per una licenza a vita

PlanTripAI.com recensioni e valutazioni

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

10. TripBot

via TripBot L'ultimo della nostra lista di pianificatori di viaggio AI è TripBot, un'app per la pianificazione dei viaggi che vi aiuta a creare **itinerari dettagliati

Fornisce raccomandazioni personalizzate e consigli privilegiati per trovare esperienze fuori dagli schemi e gemme nascoste.

Le migliori caratteristiche di TripBot

Indica il tuo budget, l'alloggio e altre preferenze per ottenere itinerari personalizzati

Porre domande relative ai viaggi e ricevere consigli di viaggio personalizzati

Ottenere l'accesso ad altri assistenti AI, come un assistente di scrittura

Limitazioni di TripBot

Nessun accesso offline

Disponibile solo come app di Google Play Store

Prezzi di TripBot

Non disponibile

Recensioni e valutazioni di TripBot

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

Altri strumenti utili per la pianificazione del viaggio

I pianificatori di viaggio AI sono veloci, ma non sempre sono accurati. Se volete avere un maggiore controllo sul vostro itinerario ma avete bisogno di strumenti che vi facilitino la pianificazione del viaggio, dovreste prendere in considerazione strumenti come ClickUp.

ClickUp

crea una lista di cose da fare e pianifica la tua vacanza da sogno con ClickUp Docs_

ClickUp è uno strumento di gestione dei progetti con una potente intelligenza artificiale e modelli che aiutano a pianificare i viaggi. ClickUp Brain l'assistente AI della piattaforma, che vi aiuta a controllare gli orari di tutti e pianificare un viaggio di lavoro. Utilizzate ClickUp AI per creare piani automatici e contorni completamente personalizzabili in pochi secondi.

Utilizzo Documenti ClickUp per creare elenchi di cose da fare dettagliati con vari giorni e attività pianificate per ogni giorno. I suoi elenchi infiniti permettono di andare in profondità quanto si vuole. Se preferite pianificare i vostri viaggi da soli e con dettagli minuziosi, ClickUp è l'unico strumento di pianificazione di viaggio AI di cui avete bisogno.

ClickUp offre anche diversi modelli di pianificazione dei viaggi per aiutarvi a pianificarli. Vediamo alcuni di questi modelli.

Il Modello di pianificatore di viaggio ClickUp consente di occuparsi degli aspetti logistici del viaggio, dalle prenotazioni alberghiere ai trasporti.

Memorizzate tutti i contatti di viaggio e i dettagli della prenotazione con questo modello di agenda di viaggio di ClickUp

Scarica questo modello Utilizza questo Modello di itinerario per viaggi d'affari ClickUp per pianificare in dettaglio ogni giorno del viaggio. Vi aiuta a pianificare un itinerario organizzato e a vedere tutti i dettagli importanti a colpo d'occhio.

Create un itinerario organizzato utilizzando un foglio di lavoro e annotate gli orari dei voli e le altre scadenze in un formato di facile lettura con ClickUp

Scarica questo modello Che si tratti di creare un itinerario di viaggio o pianificare la propria vita personale clickUp offre modelli pronti all'uso e personalizzabili. Il modello ClickUp Vacation Planning è eccellente per la pianificazione di una vacanza personale, ma può essere utilizzato anche per i viaggi di lavoro.

Pianificate le varie attività del vostro viaggio e i luoghi in cui intendete mangiare utilizzando questo semplice modello di pianificazione delle vacanze di ClickUp

Scarica questo modello Infine, date un'occhiata al sito Modello di lista di controllo per le vacanze ClickUp che consente di creare una lista di controllo delle cose da mettere in valigia per le vacanze. Modificatelo per creare anche una lista di controllo delle cose da fare.

Create una lista di cose da mettere in valigia per ogni viaggio con questo modello di ClickUp

Scarica questo modello Utilizzate la potente combinazione di un pianificatore AI e ClickUp per creare un piano di viaggio dettagliato. Per prima cosa, utilizzate un pianificatore AI per ottenere idee sulle cose da fare, quindi utilizzate ClickUp Docs o uno dei numerosi modelli.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Creazione di elenchi infiniti di cose da fare con ClickUp Docs

Utilizzare i modelli di pianificazione del viaggio di ClickUp per creare itinerari e registrare i dettagli del viaggio

Registrare informazioni sui contatti di viaggio, sugli orari dei voli e sulle prenotazioni alberghiere, compresi gli orari di check-in e check-out

Condividere i piani di viaggio e le idee salvate con un solo clic con i vostri compagni di viaggio

Limitazioni di ClickUp

Non genera automaticamente itinerari basati su una serie di criteri come altri pianificatori di viaggio AI

Prezzi di ClickUp

**Gratuito

Illimitato : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Impresa : Contattare il team per prezzi personalizzati

: Contattare il team per prezzi personalizzati ClickUp AI: Disponibile come componente aggiuntivo per tutti i piani a $5/mese per membro del Workspace

ClickUp recensioni e valutazioni

G2 : 4.7/5 (9.397 recensioni)

: 4.7/5 (9.397 recensioni) Capterra : 4.7/5 (4.020 recensioni)

: 4.7/5 (4.020 recensioni) Caccia al prodotto: 5/5 (975 recensioni)

Viaggiare in modo più intelligente con gli strumenti AI e ClickUp

Prova gli strumenti di pianificazione del viaggio e software di gestione dei viaggi per verificare quale sia il più adatto alle vostre esigenze. La maggior parte di questi software è completamente gratuita o offre un piano gratuito, quindi non è necessario pagare per utilizzarli.

Per una pianificazione di viaggio più approfondita, utilizzate questi strumenti per la generazione di idee in combinazione con ClickUp per creare itinerari dettagliati in base alle vostre esigenze specifiche. I numerosi ClickUp modelli di pianificazione vi facilitano il lavoro. Per saperne di più, iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!