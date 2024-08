10 migliori software di pianificazione della vita per raggiungere i vostri obiettivi nel 2024

State annegando in un mare di attività e avete la sensazione di non riuscire a raggiungere i vostri obiettivi? Non siete soli in questa barca. ⛵

Gestire le responsabilità quotidiane e al tempo stesso monitorare i vostri obiettivi può essere scoraggiante senza gli strumenti giusti. Ecco perché abbiamo stilato un elenco dei 10 migliori strumenti per la gestione degli impegni quotidiani per il piano di vita software per aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi, a rimanere concentrati e ad aumentare la vostra produttività.

Che siate studenti in cerca di voti alti, professionisti che puntano alla vetta della carriera o semplicemente persone che cercano di bilanciare la propria vita, abbiamo lo strumento che fa per voi.

Proviamo a dare un'occhiata e a trovare lo strumento più adatto a voi.

Cos'è il software di piano di vita?

La vita software di piano è una tabella di marcia digitale per la vostra visione a lungo termine o per la vostra vita da sogno.

In altre parole, vi aiuta a trasformare la vostra visione della vita in obiettivi, a suddividerli in piccoli passaggi, a stabilire scadenze e a monitorare lo stato, in pratica come un'app di project management per la vostra vita personale.

Tenete sotto controllo le vostre attività quotidiane con il modello di agenda giornaliera di ClickUp

Quando avete un posto dove gestire obiettivi e compiti, potete liberare spazio mentale, prendere decisioni migliori e concentrarvi sulle attività che portano a una vita completata.

Cosa cercare in un software per il piano di vita?

Quando si sceglie un software di pianificazione della vita, è importante considerare alcune funzionalità/funzione chiave per assicurarsi che soddisfi le proprie esigenze. Ecco alcune aree da ricercare:

**Interfaccia di facile utilizzo: non si vuole passare ore a capire come usare il software. Dovrebbe rendereimpostazione degli obiettivi e il monitoraggio super semplice

Personalizzazione: Dovreste essere in grado di personalizzare le categorie, impostare promemoria e regolare le visualizzazioni in base alle vostre preferenze senza tutti gli strumenti e le app per gli elenchi di cose da fare per tutte le vostre attività

Dovreste essere in grado di personalizzare le categorie, impostare promemoria e regolare le visualizzazioni in base alle vostre preferenze senza tutti gli strumenti e le app per gli elenchi di cose da fare per tutte le vostre attività Gestione delle attività : Cercate funzionalità/funzione come la creazione di elenchi di cose da fare, l'impostazione di scadenze e la gestione dei compitistabilire le priorità delle attività per rimanere organizzati e concentrati

Cercate funzionalità/funzione come la creazione di elenchi di cose da fare, l'impostazione di scadenze e la gestione dei compitistabilire le priorità delle attività per rimanere organizzati e concentrati Integrazioni: Verificate se le migliori app per pianificare la vita si integrano con altri strumenti che utilizzate, come calendari digitali, pianificatori e spazio di archiviazione cloud

Verificate se le migliori app per pianificare la vita si integrano con altri strumenti che utilizzate, come calendari digitali, pianificatori e spazio di archiviazione cloud Notifiche : L'app dovrebbe ricordarvi le scadenze imminenti per rimanere al passo con i vostri impegni 🗓️

L'app dovrebbe ricordarvi le scadenze imminenti per rimanere al passo con i vostri impegni 🗓️ Accessibilità mobile: Scegliete un software che vi permetta di accedere agli obiettivi e agli elenchi delle attività su computer, tablet o smartphone

I 10 migliori software di piano di vita da usare nel 2024

Ecco i 10 migliori software di strumenti per il piano di vita che valgono il vostro tempo. Ognuno di essi presenta funzionalità/funzione uniche per l'impostazione degli obiettivi, il piano delle attività e l'organizzazione del programma giornaliero. Esploriamoli in dettaglio.

Utilizzate la funzionalità/funzione Goal Tracking di ClickUp per rimanere sulla strada giusta per raggiungere i vostri obiettivi con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato

ClickUp è un'azienda che si occupa di app per la produttività con le migliori valutazioni per organizzare la vostra vita, in modo che possiate fare progressi nella vostra crescita professionale e personale.

Utilizzate Obiettivi di ClickUp per impostare obiettivi misurabili e tracciabili. Poi, suddivideteli in piani d'azione con Attività di ClickUp dove è possibile definire le priorità delle attività e delle attività secondarie e impostare le scadenze. Questo processo a passaggi rende facile iniziare a lavorare sugli obiettivi, concentrandosi sulle cose importanti.

Grazie ai campi personalizzati e alle visualizzazioni di ClickUp (come Tabella, Kanban e Calendario), è possibile personalizzarlo in base alle proprie esigenze, sia che si tratti di monitorare le finanze, la forma fisica o le nuove competenze.

Non volete partire da zero? Scegliete tra oltre 120 modelli di piano di vita per aiutarvi a iniziare. Ad esempio, il modello Modello di piano di vita ClickUp consente di mappare e visualizzare il proprio piano.

Se state lavorando per raggiungere obiettivi con amici, familiari o membri di un team, ClickUp vi copre. Condividete i vostri obiettivi e le vostre attività e verificate come stanno procedendo gli altri. È un modo divertente per rimanere motivati e tenere tutti sulle spine! 💃

Le migliori funzionalità di ClickUp

Accesso a ClickUp su web, desktop e dispositivi mobili

Sincronizzazione delle attività quotidiane con i calendari di Outlook, Apple e Google Calendar per vedere tutto in un unico posto

Impostazione di attività ricorrenti e promemoria per tenere sotto controllo le vostre abitudini in tempo reale

Creare dashboard personalizzati per monitorare visivamente il completamento delle attività e lo stato degli obiettivi

Scrivete i vostri pensieri, le vostre emozioni e le vostre idee all'internoDocumenti di ClickUp Limiti di ClickUp

Inizialmente può sembrare eccessivo a causa delle sue estese opzioni di personalizzazione

Alcune funzionalità per il web e per il desktop non sono presenti nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.000+ recensioni)

4,7/5 (9.000+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.800+ recensioni)

2. Notion

via Notion Notion è un'altra app per la produttività che aiuta a organizzare la vita e il lavoro. Crea pagine e database per gli obiettivi, le attività, le abitudini e le note. È possibile progettare queste pagine con banner, emoji, immagini e video in base al proprio stile. 🤩

Notion ha un'interfaccia pulita e minimalista, ma potrebbe richiedere un po' di tempo per essere navigata e personalizzata in base alle proprie esigenze. Ma se siete disposti a scoprirla, ci sono molte risorse che vi aiuteranno a mettervi all'opera.

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Accesso a oltre 5.000 modelli gratis per gestire salute e benessere, carriera, finanze e produttività

Organizza le attività con 20 campi personalizzati, tra cui testo, stato e data

Formattare il testo con intestazioni, collegamenti, punti salienti, citazioni e altro ancora

Impostazione di promemoria in-app e via email per completare le attività

Limiti di Notion

Presenta visualizzazioni limitate per obiettivi di monitoraggio e il completamento delle attività

Diventa lento quando si lavora con pagine molto lunghe

Prezzi di Notion

Gratis

Plus: $10/mese per utente

$10/mese per utente Business: $18/mese per utente

$18/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.837 recensioni)

4,7/5 (4.837 recensioni) Capterra: 4,8/5 (1.946 recensioni)

3. Paesaggio di obiettivi

via Paesaggio di obiettivi Goalscape è uno strumento visivo per la gestione degli obiettivi, che li dispone su una mappa radiale (alias goalcape). Il grande obiettivo si trova al centro, circondato da sotto-obiettivi e attività.

In questo modo è possibile vedere a colpo d'occhio ciò che conta. I settori più grandi significano sotto-obiettivi e attività a priorità più alta e l'ombreggiatura indica lo stato di avanzamento. Con Goalscape, rimanere concentrati sulle attività che contano è molto più facile. 💪

Le migliori funzionalità/funzione di Goalscape

Creazione di più paesaggi degli obiettivi per obiettivi diversi

Aggiunta di note con testo, collegamenti, immagini, video e tabelle

Evidenziare settori specifici di goalcape per data, stato di avanzamento, assegnatario e tag

Esportazione dei paesaggi degli obiettivi come file PNG, CSV, XLSX e DOCX

limiti di #### Goalscape

L'aggiunta di molti settori rende difficile l'identificazione di obiettivi e attività

Non esiste un piano Free, ma offre una versione di prova di 14 giorni

Nessuna app per dispositivi mobili

Prezzi di Goalscape

Pro : $9,90/mese

$9,90/mese Aziende: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Goalscape

G2: 5.0/5 (1+ recensioni)

5.0/5 (1+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (10+ recensioni)

4. Remente

via Remente Remente è un'app per lo sviluppo personale che consente di monitorare gli obiettivi tenendo sotto controllo la salute mentale. È possibile iniziare con piani di obiettivi predefiniti o crearne di propri, suddividendo gli obiettivi in attività con scadenze e promemoria.

Utilizzate il diario dell'umore di Remente per monitorare le vostre emozioni quotidiane e spiegare come vi sentite. È molto utile per comprendere i propri modelli di umore e gestire il proprio benessere mentale. 🧘‍♂️

Le migliori funzionalità/funzione di Remente

Monitoraggio dell'esito positivo in otto aree della vita, tra cui relazioni, salute, carriera e finanze su una ruota della vita

Guarda i video giornalieri di un life coach sulla cura di sé e sulla salute mentale

Accesso a più di 100 risorse autorevoli su produttività, impostazione degli obiettivi, mindfulness e altro ancora

Programmare promemoria una tantum o ripetuti per completare le attività del flusso di lavoro

Limiti di Remente

Non esiste un piano gratuito e la versione di prova di sette giorni richiede i dati della carta di credito

Non è possibile impostare attività ricorrenti

Prezzi di Remente

A partire da 4,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Remente

G2 : 5/5 (1 recensione)

5/5 (1 recensione) Capterra: N/A

5. Obiettivi di vita

via Google Play Store Obiettivi di vita è un'app per la pianificazione degli obiettivi e le affermazioni per documentare e manifestare la propria visione della vita e i propri obiettivi. Ha quattro sezioni principali:

Scopo della vita: Scrivi un riepilogo del tuo scopo, della tua visione e dei tuoi obiettivi a lungo termine

Scrivi un riepilogo del tuo scopo, della tua visione e dei tuoi obiettivi a lungo termine Obiettivi di vita: Impostare gli obiettivi con un'immagine, una descrizione e una data di scadenza

Impostare gli obiettivi con un'immagine, una descrizione e una data di scadenza Giornale: Scrivere i propri pensieri e le proprie idee

Scrivere i propri pensieri e le proprie idee Affermazioni: Un elenco di affermazioni per attrarre l'esito positivo, con la possibilità di registrarle con la propria voce

L'app dispone anche di una dashboard per il monitoraggio degli obiettivi: basta inserirli tra quelli in sospeso o completati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Obiettivi di vita

Organizza le affermazioni in categorie come l'abbondanza, la gratitudine e la fiducia in se stessi

Programmare promemoria per recitare o ascoltare le affermazioni

Riproduzione automatica delle affermazioni con intervalli personalizzabili

Riproduzione di musica di sottofondo durante la lettura di affermazioni 🎶

Limiti degli obiettivi di vita

Accessibile solo su dispositivi Android

Presenta annunci pubblicitari in-app sulla versione gratis

Obiettivi di vita - Prezzi

Gratuito

Pagamento di una tariffa una tantum di 1,99 dollari per rimuovere le pubblicità

Obiettivi di vita valutazioni e recensioni

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Mago dell'esito positivo

via Procedura guidata per l'esito positivo Success Wizard vi aiuta ad impostare e monitorare Obiettivi SMART per raggiungere i vostri grandi sogni di vita. Iniziate con una verifica della realtà per identificare le sfide che state affrontando e ottenere chiarezza sui vostri obiettivi.

Suddividete gli obiettivi in attività cardine, attività, abitudini e routine. Utilizzate le funzionalità di gestione del tempo per organizzarvi, bloccando la giornata e monitorando il tempo dedicato alle attività. Man mano che completate le attività, visualizzate i vostri stati e celebrate le attività cardine. 🎉

Funzionalità/funzioni migliori di Success Wizard

Monitoraggio delle emozioni con l'indicatore dell'umore

Connessione con i calendari Google e Apple

Monitoraggio del tempo dedicato alle attività e visualizzazione di un riepilogo/riassunto con grafici a ciambella

Iniziare e terminare la giornata scrivendo un diario con idee, intenzioni, risultati e lezioni

Limiti della procedura guidata per gli esiti positivi

Il piano Free è limitato al monitoraggio di tre obiettivi, tre routine e 50 attività

Ci vuole un po' di tempo per capire tutte le sue funzionalità/funzioni

Prezzi di Success Wizard

Gratis

4,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Success Wizard

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Da fare

via Terminato Da fare è un tracciatore di abitudini per costruire buone abitudini e abbandonare quelle cattive. Monitoraggio delle abitudini ogni giorno, settimana, mese o anno.

A differenza della maggior parte degli strumenti di monitoraggio del tempo, potete scegliere giorni specifici per le vostre abitudini e il numero di volte al giorno in cui completarle. Questo aiuta a creare un programma di abitudini che si adatta perfettamente al vostro stile di vita.

E non preoccupatevi di dimenticarvi: programmate più promemoria per tenervi in carreggiata.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Da fare

Connessione con Apple HealthKit per registrare automaticamente le abitudini di salute come il numero di passaggi, i minuti di esercizio e le ore di sonno

Monitoraggio delle serie di abitudini nella visualizzazione del calendario, per non interrompere mai la catena

Visualizzazione della valutazione delle abitudini completate su un grafico a barre ed esportazione come foglio di lavoro CSV

Riflettere e scrivere un diario sulle proprie abitudini

Limiti del Da fare

Disponibile solo su dispositivi iOS

Il piano Free permette di monitorare solo tre abitudini

Prezzi di Da fare

Gratis

59,99 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di Da fare

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Pianificatore di vita

via Pianificatore di vita Life Planner è un'app all-in-one per il monitoraggio di attività, abitudini, finanze personali e voci del diario. Categorizza le attività, aggiunge note e fissa scadenze per mantenere le cose ordinate e organizzate.

È inoltre possibile contrassegnare le attività come importanti o urgenti per gestire le priorità . Impostate delle promemorie per le attività e, quando siete pronti, avviate il timer per rimanere concentrati. ⏰

le migliori funzionalità/funzioni di #### Life Planner

Dispone di una modalità scura

Disponibile in più di 270 lingue, tra cui inglese, francese, olandese, spagnolo e cinese

Monitoraggio e visualizzazione delle spese su un grafico a ciambella

Aggiunta di testo, foto e registrazioni alle voci del diario

limiti di #### Life Planner

Non ha un piano gratuito e richiede una sottoscrizione dopo sette giorni

Alcuni utenti segnalano bug e crash occasionali

Le attività possono essere impostate per essere ripetute solo giornalmente

Prezzi di Life Planner

2,99 dollari al mese

valutazioni e recensioni di #### Life Planner

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. Programma artistico

via Programma artistico Programma Artful è uno dei migliori app per l'agenda giornaliera per gestire obiettivi e attività. È molto interessante perché sembra un'agenda cartacea ma lavora come un'agenda digitale. È possibile personalizzarla con copertine carine, font simili alla scrittura a mano, attività in codice colore, adesivi ed emoji.

Si può passare dalla visualizzazione giornaliera a quella settimanale e mensile per vedere l'agenda come piace a voi. La vista giornaliera consente di elencare le attività con priorità, pianificare la giornata in fasce orarie, annotare note e persino monitorare l'assunzione di acqua. 🥛

Funzionalità/funzione migliori di Programma Artful

Piano dei pasti nella visualizzazione settimanale

Sincronizzazione con i calendari di Google, Outlook e iCal

Rimanere ispirati con citazioni motivazionali in tutte le visualizzazioni

Usate la funzionalità/funzione "posticipa" per spostare le attività non completate a date future

Limiti di Artful Programma

Nessun piano free, solo due settimane di versione di prova gratuita

Copertine e adesivi gratis in numero limitato e quelli premium hanno un costo

Poca scelta di font, nessuna opzione per caricare font personalizzati o convertire la scrittura a mano in font

Prezzi di Artful Programma

34,99 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di Artful Programma

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

10. Habitica

via Habitica Habitica è un'app per la produttività che rende il monitoraggio delle abitudini un gioco. Crea un carattere da gioco di ruolo che prospera, sale di livello e guadagna oro completando le abitudini, le attività quotidiane (alias le routine giornaliere) e le attività di gioco elenchi da fare (alias attività). Più difficile è l'attività, più oro si guadagna.

Usate l'oro per comprare equipaggiamento per il vostro carattere o per usufruire di ricompense personalizzate. Queste ultime possono essere qualsiasi cosa tu scelga, come ad esempio dei dolcetti speciali, del tempo libero extra o una serata al cinema. 🍿

Per i giocatori che amano collezionare elementi e usufruire di risultati più elevati, Habitica è un ottimo motivatore per mantenere la produttività anche quando ci si annoia .

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Personalizzate gli avatar dei giochi di ruolo con il tipo di corpo, la carnagione, l'acconciatura e altri elementi extra

Aggiungere liste di controllo e note alle attività, impostare un livello di difficoltà e regolare la frequenza di ripetizione

Partecipare a feste e sfide per rendere conto ad altri utenti

Accesso ad Habitica tramite app web, dispositivi Android e iOS

Limiti di Habitica

Iniziare può essere complesso per i nuovi utenti

Il tema retrò pixelato può non piacere a tutti

È facile diventare dipendenti dagli elementi di gioco e imbrogliare per ottenere ricompense

Prezzi di Habitica

Gratis

4,99 dollari al mese

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: 4.5/5 (2 recensioni)

4.5/5 (2 recensioni) Capterra: N/A

Prendi il controllo della tua vita e raggiungi i tuoi obiettivi

La scelta di una buona app per la pianificazione della vita rende molto più facile l'impostazione degli obiettivi, la gestione delle attività e la pianificazione quotidiana. Si tratta di trovare quella che si adatta perfettamente al vostro stile di vita e alle vostre esigenze. Tenete quindi presente quali sono le funzionalità/funzione più importanti mentre valutate le opzioni più importanti di cui sopra.

Se siete alla ricerca di un'app in grado di fare tutto, ClickUp è lo strumento che fa per voi. Dall'impostazione degli obiettivi e dal piano delle attività alla creazione di dashboard visivi e al monitoraggio dello stato, ha tutto sotto lo stesso tetto. Inoltre, è possibile collegarla facilmente alle app già utilizzate, come Gmail, Trello, Evernote, Slack e Microsoft Teams. Registratevi per un account gratuito di ClickUp per impostare i vostri obiettivi a lungo e a breve termine e vederli diventare realtà. 🏆