I luoghi migliori per essere un nomade digitale nel 2024

Immaginate di lavorare su un computer portatile su una spiaggia di Bali, collaborando a distanza con client e colleghi in altri continenti. Poi si va a fare un giro nei caffè o a prendere il tramonto.

Questo è lo stile di vita di un nomade digitale.

Un nomade digitale usa la tecnologia e il lavoro da remoto per combinare viaggi e lavoro per una vita personale e professionale soddisfacente. In parole povere, i nomadi digitali lavorano da qualsiasi luogo, dando la stessa priorità ai viaggi e al lavoro.

Tuttavia, non si tratta solo di fuggire dagli uffici o di andare in vacanza. Molti nomadi digitali danno priorità all'immersione culturale e valorizzano la crescita personale rispetto all'accumulo di beni materiali.

La libertà e la flessibilità sono le principali attrattive: Siete padroni dei vostri orari, quindi potete esplorare nuove città nel modo che preferite, fare esperienze e creare connessioni significative. Questo stile di vita vi permette di trattare il mondo come un'area di lavoro.

Da fare per diventare un nomade digitale? Tuffatevi in questo articolo per scoprire quali sono i posti migliori per essere un nomade digitale e come potete diventarlo con l'aiuto di strumenti che rendono l'equilibrio tra lavoro e vita privata molto più divertente !

Come scegliere la migliore posizione per i nomadi digitali

Nonostante quanto detto in precedenza, essere un nomade digitale non significa solo lavorare da una spiaggia con un cocktail in mano. Si tratta di trovare un luogo che si adatti alle vostre esigenze, al vostro budget e alla vostra personalità, creando una casa lontano da casa, anche se temporanea.

Ma Da fare per trovare la posizione migliore per i nomadi digitali?

Non esiste una dimensione unica. Pensate a ciò che è più importante per voi e fate le dovute ricerche, e troverete il vostro paradiso nomade perfetto!

Ecco alcuni fattori essenziali da considerare quando si sceglie una destinazione per nomadi digitali:

Costo della vita: Considerate il costo complessivo della vita, che comprende alloggio, cibo, trasporti e altre spese quotidiane. Cercate posizioni che offrano un buon equilibrio tra economicità e qualità della vita

Considerate il costo complessivo della vita, che comprende alloggio, cibo, trasporti e altre spese quotidiane. Cercate posizioni che offrano un buon equilibrio tra economicità e qualità della vita Fuso orario: Tenete presente le differenze di fuso orario, soprattutto se il vostro lavoro prevede la collaborazione con colleghi o client in regioni specifiche. Scegliete una posizione che si allinei con i vostri orari di lavoro

Tenete presente le differenze di fuso orario, soprattutto se il vostro lavoro prevede la collaborazione con colleghi o client in regioni specifiche. Scegliete una posizione che si allinei con i vostri orari di lavoro Regolamenti sui visti: Verificate i regolamenti sui visti e i requisiti legali per soggiornare e lavorare in una posizione specifica. Alcuni Paesi hanno anche visti particolari e programmi per nomadi digitali pensati per attirare i lavoratori a distanza

Verificate i regolamenti sui visti e i requisiti legali per soggiornare e lavorare in una posizione specifica. Alcuni Paesi hanno anche visti particolari e programmi per nomadi digitali pensati per attirare i lavoratori a distanza **Velocità e affidabilità di Internet: verificare la qualità e l'affidabilità delle connessioni Internet nelle potenziali posizioni. Internet ad alta velocità e affidabile estrumenti digitali sono essenziali per il lavoro da remoto

Sicurezza e protezione: La destinazione di lavoro da remoto scelta vi garantirà sicurezza fisica e psicologica? Esaminate aspetti specifici come il tasso di criminalità, l'accesso e la qualità dell'assistenza sanitaria per i non cittadini, ecc. Dovete scegliere un luogo che offra un ambiente sicuro ai viaggiatori in solitaria

La destinazione di lavoro da remoto scelta vi garantirà sicurezza fisica e psicologica? Esaminate aspetti specifici come il tasso di criminalità, l'accesso e la qualità dell'assistenza sanitaria per i non cittadini, ecc. Dovete scegliere un luogo che offra un ambiente sicuro ai viaggiatori in solitaria **I posti migliori per essere un nomade digitale sono naturalmente quelli con una vivace comunità di nomadi. Questa può fornire supporto, opportunità di networking e un senso di appartenenza

Implicazioni fiscali: Comprendere le implicazioni fiscali del lavoro in diverse posizioni. Alcuni Paesi possono avere politiche fiscali più favorevoli per i lavoratori a distanza rispetto ad altri

Comprendere le implicazioni fiscali del lavoro in diverse posizioni. Alcuni Paesi possono avere politiche fiscali più favorevoli per i lavoratori a distanza rispetto ad altri Adattamento culturale: Valutare se la cultura locale si adatta al vostro stile di vita e alle vostre preferenze. Questo include fattori come la lingua, il personalizzato e l'ambiente generale

Le 10 migliori destinazioni per i nomadi digitali

I nomadi digitali scelgono le loro posizioni in base a un perfetto equilibrio tra lavoro e stile di vita.

Le destinazioni ideali per i nomadi digitali offrono un ambiente che favorisce le connessioni significative e aiuta a crescere sia professionalmente che personalmente. Questo unico intersezione tra lavoro e connessione rende lo stile di vita del nomade digitale eccitante e attraente.

Ecco dieci destinazioni che potrete scegliere come prossima (o prima!) posizione da nomade digitale:

1. Costa Rica

via LoCoworking Perché i nomadi digitali lo amano

Da fare come nomadi digitali in un luogo con una natura straordinaria, persone amichevoli e uno stile di vita rilassato? Allora dovreste prendere in considerazione la Costa Rica, un Paese il cui fascino per i nomadi digitali va oltre le sue spiagge panoramiche e le lussureggianti foreste pluviali.

I costaricani adottano il motto della filosofia Pura Vida o "vita pura". Gli abitanti di questo Paese sono noti per la loro indole disinvolta e la loro calorosa ospitalità, che rendono facile l'adattamento a una nuova casa.

Il Costa Rica accoglie i nomadi digitali con un programma speciale che consente ai residenti internazionali di lavorare da remoto con un visto turistico di 90 giorni che può essere esteso a un anno intero, con la possibilità di rinnovarlo per un altro anno.

Il Costa Rica è uno dei posti migliori per essere un nomade digitale perché i lavoratori remoti non cittadini sono esenti dall'imposta sul reddito e possono anche ottenere deroghe sulle tasse doganali sulle telecomunicazioni e sui dispositivi elettronici necessari per soddisfare i requisiti del lavoro da remoto.

Dalle città balneari bohémien come Santa Teresa alla vivace capitale San José, la Costa Rica vanta una fiorente comunità di nomadi digitali. Si possono trovare spazi di co-working che incoraggiano la collaborazione, caffè che fungono da hub improvvisati per il networking e forum online che facilitano le connessioni con altri nomadi.

Costo della vita

La Costa Rica è una destinazione molto ambita dagli espatriati e dai nomadi digitali. Il costo della vita è inferiore del 30% a quello degli Stati Uniti e una persona sola può vivere comodamente con un budget mensile compreso tra 1.600 e 2.000 dollari.

Connettività a Internet

La Costa Rica vanta un Wi-Fi onnipresente, con velocità di connessione a Internet che vanno da un minimo di 1.500 a un massimo di 2.000 dollari 28 Mbps a 93 Mbps per garantire la connessione durante tutto il viaggio. Gli hotspot Wi-Fi Free si rivolgono a residenti e turisti, da hotel e caffè a piazze pubbliche. Avete bisogno di trovare il Wi-Fi nelle vicinanze? Utilizzate un'app per la mappa o cercate semplicemente "wifi vicino a me"

2. Messico

**Perché i nomadi digitali lo amano

Il Messico è una stella nascente nel mondo dei nomadi digitali, che attrae i lavoratori a distanza con la sua miscela unica di ricchezza culturale, bellezza naturale e convenienza economica.

Immaginate di fare surf a Tulum tra una riunione e l'altra, di esplorare le antiche rovine Maya durante la pausa o di sorseggiare un caffè artigianale nell'acciottolata Oaxaca mentre lavorate con i client online. Senza dimenticare i tacos e la tequila!

Il Messico ha qualcosa per tutti, da paradisi economici come San Miguel de Allende a vivaci spazi di co-working a Città del Messico e fiorenti comunità di nomadi in tutto il Paese.

Il Paese non offre un visto per nomadi digitali, ma ha altre opzioni per voi. I nomadi digitali possono optare per un visto di residenza temporanea che consente loro di soggiornare per un massimo di quattro anni, a condizione di soddisfare i requisiti finanziari e di pagare regolarmente le tasse.

In alternativa, è possibile richiedere un permesso turistico che consente di soggiornare per 180 giorni senza pagare le tasse se i client risiedono al di fuori del Messico.

Imparare lo spagnolo di base può aiutarvi a entrare in connessione con la gente del posto e a cavarvela con l'inglese.

**Costo della vita

I prezzi sono più alti nelle grandi città come Città del Messico, Guadalajara e Monterrey, mentre le città più piccole e le zone costiere possono essere notevolmente più economiche. Una persona può vivere comodamente con 1000 dollari e lussuosamente con 2000 dollari.

Connessione a Internet

Il WiFi pubblico è disponibile nei caffè e nelle città più popolari, mentre nelle città più piccole potrebbe essere necessario acquistare una scheda SIM intelligente e lavorare con il proprio pacchetto dati, poiché la connettività può essere ritardata. La velocità di connessione a Internet è compresa tra 26 Mbps a 60 Mbps .

3. Thailandia

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/thailand-1400x933.jpeg

/$$$img/

via Autorità del Turismo della Thailandia Perché i nomadi digitali la amano

La Thailandia è da tempo una calamita per i viaggiatori. Negli ultimi anni è diventata un punto di riferimento per i nomadi digitali che cercano una miscela idilliaca di convenienza economica, ricchezza culturale e splendida bellezza tropicale.

La Thailandia offre diverse opzioni di visto per i nomadi digitali, a seconda delle vostre esigenze e preferenze. È possibile richiedere un visto di residenza a lungo termine, che consente di soggiornare fino a 10 anni, o uno Smart Visa, che offre ai professionisti quattro anni di residenza.

Tuttavia, avrete bisogno di un permesso di lavoro se il vostro lavoro beneficia di una permanenza in Thailandia di pochi giorni o se il vostro lavoro porta via tempo alla gente del posto. Prima di richiedere un visto, è necessario informarsi e informarsi presso l'Ambasciata thailandese. È inoltre necessario iniziare a pagare le tasse se si soggiorna per più di 180 giorni.

La Thailandia offre qualcosa per tutti, dalla vivace Chiang Mai con i suoi caffè rilassati alla vita da spiaggia su isole idilliache come Koh Lanta. Potete trovare spazi di co-working che favoriscono la collaborazione, internet affidabile che vi tiene in contatto e una comunità calda e amichevole.

La Thailandia ha anche una cultura ricca e diversificata che potete esplorare e apprezzare. Potrete visitare antichi templi, assaggiare cibi deliziosi e sperimentare la vivace energia di Bangkok.

Costo della vita

I costi sono più alti a Bangkok, Phuket e in altre località turistiche rispetto alle città più piccole. Le spese aumenteranno se vi piace mangiare fuori, viaggiare e fare vita notturna. Una persona sola può vivere comodamente con 800 dollari; con 2.000 dollari si può vivere in modo lussuoso.

Connettività a Internet

Il tasso di penetrazione di Internet è dell'85% in Thailandia e il Paese si colloca al quarto posto a livello mondiale per quanto riguarda la connessione fissa a banda larga più veloce. È possibile accedere a Internet pubblicamente nei caffè, nei centri commerciali, nei parchi, negli hotel e in altre aree.

4. Germania

Perché i nomadi digitali la amano

La Germania è una scelta non convenzionale per i nomadi digitali e più costosa di altre posizioni. Tuttavia, le sue attrazioni uniche, l'atmosfera multiculturale, le solide infrastrutture e il paesaggio industriale possono attrarre chi cerca un ambiente di lavoro stimolante per i nomadi digitali.

La Germania offre diverse opzioni di visto per i nomadi digitali, a seconda della nazionalità e dello stato aziendale. I cittadini dell'Unione europea possono trasferirsi e soggiornare liberamente in Germania, mentre i nomadi digitali extracomunitari possono richiedere un visto per freelance o un visto per lavoratori autonomi per aziende consolidate. I nomadi digitali devono inoltre pagare le tasse se soggiornano per più di 183 giorni.

Nelle principali città come Berlino, Monaco e Amburgo si respira una cultura dell'innovazione. Gli spazi di co-working si rivolgono alla nascente scena dei nomadi, offrendo aree di lavoro dedicate e opportunità di networking.

Scoprite l'abilità industriale della Germania visitando fabbriche storiche, esplorando laboratori di ricerca all'avanguardia, partecipando a eventi di settore e mettendosi in connessione con professionisti di diversi settori.

Costo della vita

Ci si aspetta di spendere circa 1.000 - 1.500 dollari al mese, escluso l'affitto. Questo importo copre i generi alimentari, le utenze, i trasporti di base, il telefono e internet. L'affitto è la variabile più significativa, a seconda della città e dei servizi desiderati. Quindi, incluso l'affitto, il totale può oscillare tra i 2.000 e i 3.000 dollari al mese.

Connettività Internet

La Germania vanta un'eccellente infrastruttura digitale, che rende facile la connessione durante la visita. Gli hotspot Wi-Fi sono presenti nella maggior parte degli hotel, dei ristoranti, dei caffè, degli spazi pubblici, delle biblioteche e dei trasporti pubblici delle principali città. Godetevi la velocità di internet con intervalli che vanno da 57 Mbps e 92 Mbps .

5. Portogallo

**Perché i nomadi digitali lo amano

Il Portogallo non è solo spiagge assolate e deliziosi pastel de nata! È un paradiso per i nomadi digitali che cercano storia, fascino e un'atmosfera accogliente.

Il Paese offre una fiorente cultura dei nomadi digitali, un alto livello di conoscenza dell'inglese e facili connessioni con le principali città europee. Inoltre, il clima è mite e si può godere dell'aria aperta tutto l'anno.

Il visto per nomadi digitali per il Portogallo è un'opzione eccellente per i lavoratori a distanza, i freelance, i lavoratori autonomi e gli imprenditori. È valido per un anno e rinnovabile fino a quattro. Il Portogallo ha un'imposizione fiscale del 15% sul reddito di origine straniera per i primi dieci anni.

Il Portogallo non è solo un luogo ideale per lavorare, ma anche per vivere. La calorosa ospitalità di una comunità locale amichevole vi darà il benvenuto.

Dall'esplorazione di città medievali e antichi castelli all'assaporare una cucina deliziosa e una vivace vita notturna, in Portogallo c'è qualcosa di cui tutti possono godere al di fuori dell'orario di lavoro.

Costo della vita

Con il costo della vita più basso dell'Europa occidentale, un single molto socievole che vive nel centro di Lisbona può aspettarsi di spendere circa $$$a al mese, affitto incluso. La maggior parte dei locali vive con un intervallo mensile compreso tra 946 e 1.570 dollari.

Connettività a Internet

La penetrazione della banda larga fissa è elevata e la velocità è complessivamente buona. Molti hotel, appartamenti e residence offrono connessioni in fibra ottica con velocità fino a 100 Mbps. La copertura dati mobile è eccellente e raggiunge il 4G e il 5G nelle aree più popolate.

6. Georgia

via Pianeta solitario Perché i nomadi digitali lo amano

La Georgia sta diventando una destinazione sempre più popolare per i nomadi digitali, e per una buona ragione! La Georgia ha un programma unico per i nomadi digitali, chiamato " A distanza dalla Georgia ."

Con una semplice procedura di richiesta online, questo programma consente ai candidati idonei di vivere e lavorare nel Paese per un massimo di 12 mesi. I nomadi digitali sono esenti dall'imposta sul reddito per i primi 183 giorni di soggiorno.

Le principali città, come Tbilisi e Batumi, vantano un'eccellente infrastruttura internet con alta velocità e copertura completa, fondamentale per il lavoro da remoto. La Georgia ha un'industria tecnologica in crescita con spazi di co-working, eventi di networking e una comunità di supporto per i nomadi digitali.

Con la mancanza di opzioni di intrattenimento tradizionali, si può godere delle diverse bellezze naturali del Paese. Le attrazioni naturali della Georgia, dalle maestose montagne del Caucaso alla costa del Mar Nero, sono una grande attrazione per i nomadi digitali.

Potrete fare escursioni, sciare, nuotare o praticare altre attività in questi paesaggi panoramici. Potrete anche scoprire le gemme nascoste del Paese, come il Canyon dell'Okatse e il Canyon Martvili.

Questa varietà e il ricco patrimonio culturale della Georgia creano uno scenario unico per l'equilibrio vita-lavoro e per esperienze indimenticabili. È possibile utilizzare app per l'agenda giornaliera per pianificare il vostro soggiorno in Georgia.

Costo della vita

Il costo della vita in Georgia può variare a seconda della posizione e dello stile di vita. Ad esempio, a Tbilisi, i costi mensili stimati per una persona single senza affitto sono di circa $$$a. L'affitto di un appartamento con una camera da letto può variare da $$$a 800 mensili, quindi ci si aspetta di spendere un costo mensile totale di $1200 a $1500.

Connettività a Internet

Le principali città della Georgia dispongono di una rete WiFi pubblica, tra cui caffè, hotel, ristoranti, biblioteche e musei. A Tbilisi, è disponibile una rete pubblica gratuita chiamata "I Love Tbilisi" per chi ha bisogno di un accesso rapido in movimento.

7. Colombia

Perché i nomadi digitali la amano

Una terra dalla splendida architettura, dalle influenze indigene e dal fascino moderno: questa è la Colombia. È un paradiso per i nomadi digitali dove la vostra area di lavoro può essere un balcone soleggiato che si affaccia su piazze vibranti o un accogliente caffè tra facciate coloniali di colore.

Ciò che rende la Colombia uno dei posti migliori per essere un nomade digitale è un programma unico che consente ai residenti internazionali di lavorare da remoto con un visto turistico di 90 giorni che può essere esteso a un anno intero e rinnovato per un altro anno.

I nomadi digitali godono anche di benefici fiscali in Colombia. Sono esenti dall'imposta sul reddito e possono ottenere l'esenzione dalle tasse doganali sulle telecomunicazioni e sui dispositivi elettronici di cui hanno bisogno per il loro lavoro da remoto. Città come Medellín e Bogotá vantano comunità di lavoratori da remoto, spazi di co-working ed eventi ben consolidati, che incoraggiano la connessione e il supporto per i lavoratori digitali.

Godete di un clima caldo e favorevole tutto l'anno, di una cucina varia e saporita e imparate un po' di spagnolo per migliorare la vostra esperienza. Se vi sentite a vostro agio in ambienti diversi, se accettate l'immersione culturale e se vi sentite a vostro agio con una certa capacità di adattamento, la Colombia potrebbe essere la vostra prossima destinazione di lavoro!

Costo della vita

Anche se una media esatta è difficile da definire a causa delle scelte di vita e della posizione, una persona single in Colombia può aspettarsi di spendere tra $$$a 1.500 al mese. Le città più grandi, come Bogotà e Medellin, sono più costose delle città più piccole.

Connettività internet

La Colombia è in ritardo nell'espansione delle connessioni Internet a banda larga. Solo il 73% dei residenti ha accesso a Internet e solo il 17% ha una connessione veloce. È possibile che non vi sia un buon accesso WiFi in tutte le posizioni, soprattutto nelle aree remote come Amazon, Costa del Pacifico, Los Llanos e Providencia.

8. Ungheria

via Il mondo dei nomadi digitali Perché i nomadi digitali lo amano

L'Ungheria vanta una comunità di nomadi digitali in crescita, con opportunità di stabilire connessioni, collaborare e fare rete. Si possono trovare numerosi spazi di co-working che offrono aree di lavoro dedicate, eventi di networking e incontri sociali. Potrete riunirvi e collaborare con altre persone come voi e fare nuove amicizie.

Il visto per lavoro da remoto in Ungheria, la White Card, consente agli stranieri di vivere e lavorare nel Paese per un massimo di un anno, con la possibilità di rinnovarlo per un altro anno. I cittadini dell'Unione europea possono vivere e trasferirsi nel Paese senza visto. I nomadi digitali sono inoltre esentati dal pagamento dell'imposta sul reddito in Ungheria per i primi anni 183 giorni del loro soggiorno.

L'Ungheria non è solo un luogo ideale per lavorare, ma anche per divertirsi. Godetevi le vivaci barre e i pub, immergetevi nei "ruin bar" come Szimpla Kert, e l'energica scena musicale.

Potete anche sperimentare la cultura e la storia del Paese visitando monumenti come il Castello di Buda e il Ponte delle Catene, musei come la Galleria Nazionale Ungherese o bagni termali come i Bagni Szechenyi.

Questa città incoraggia la connessione e l'immersione culturale, rendendola più di un'area di lavoro. È una comunità che abbraccia la vostra voglia di viaggiare.

**Costo della vita

L'Ungheria offre un costo della vita relativamente basso rispetto all'Europa occidentale, il che la rende interessante per le persone attente al budget. Per una persona sola ci si aspetta di spendere circa $$$a 1.000 al mese (escluso l'affitto). L'affitto incide significativamente sul costo totale. Budapest è più cara delle città più piccole.

Connettività a Internet

Gli hotspot Wi-Fi sono abbondanti, soprattutto nelle zone turistiche. Diversi comuni partecipano a questa iniziativa dell'Unione europea, fornendo Wi-Fi gratis in spazi pubblici come biblioteche e centri comunitari.

9. Spagna

via TimeOut Perché i nomadi digitali lo amano

Le coste assolate e le strade vivaci sono solo l'inizio. La Spagna affascina i nomadi digitali con il suo splendido mix di convenienza economica, varietà di paesaggi e uno stile di vita adatto alla siesta.

La Spagna ha un visto speciale per i nomadi digitali chiamato D8$a. Questo visto consente di vivere e lavorare nel Paese per un massimo di un anno e di rinnovarlo per un massimo di quattro anni. Per i primi 10 anni pagherete solo il 15% di tasse sul vostro reddito di origine straniera: un ottimo affare rispetto ad altri Paesi.

Immergetevi in un giro di tapas, lavorate da remoto da affascinanti villaggi rurali con spazi di co-working dedicati e concludete l'anno con la Tomatina. Imparate qualche frase per usufruire di connessioni più profonde con la gente del posto e forse anche per ottenere qualche lavoro da freelance.

Esplorate cime vulcaniche, città storiche e spiagge nascoste, godendo di una vita lavorativa alimentata da una cucina deliziosa e da un sole caldo. La Spagna può essere un luogo di lavoro affascinante e una festa culturale, dove il lavoro da remoto si fonde perfettamente con le vibranti tradizioni: un paradiso per nomadi digitali davvero unico.

Costo della vita

Aspettatevi di spendere circa 800-1.500 dollari al mese, escluso l'affitto. Questo importo copre i generi alimentari, le utenze di base, i trasporti pubblici, il telefono e internet. L'affitto è la variabile più importante, con un intervallo che va da $400 a $1.000 per un appartamento con una camera da letto, a seconda della città e dei servizi desiderati. Quindi, includendo l'affitto, il totale può variare da 1.200 a 2.500 dollari al mese. Mangiare di più, vivere in città più grandi come Madrid o Barcellona, o dedicarsi agli hobby possono facilmente far aumentare i costi.

Connessione a Internet

In Spagna ci sono molti hotspot Wi-Fi pubblici nei parchi, nei musei, negli aeroporti e nei caffè. A Madrid è possibile usufruire del Wi-Fi gratis in molti musei, tra cui il Paseo del Arte, il Museo di Storia e il Museo di San Isidro. È inoltre possibile utilizzare gratuitamente gli internet café.

10. Vietnam

Perché i nomadi digitali lo amano

Il Vietnam vanta uno dei costi di vita più bassi del sud-est asiatico, che consente di godere di uno stile di vita confortevole. Città come Ho Chi Minh City, Da Nang e Hoi An hanno fiorenti comunità di nomadi digitali con spazi di co-working, eventi di networking e risorse online. Mettetevi in connessione con altri lavoratori a distanza, condividete esperienze e trovate supporto.

Immergetevi nell'affascinante arazzo culturale del Vietnam, dagli antichi templi e pagode all'architettura coloniale. Esplorate mercati vivaci, assaporate una cucina deliziosa e assistete a tradizioni uniche.

Sebbene il Vietnam non disponga ancora di un visto per nomadi digitali dedicato, è comunque uno dei posti migliori per essere un nomade digitale nel sud-est asiatico. È possibile richiedere un visto turistico per un soggiorno fino a 30 giorni e accettare lavori online con aziende straniere.

È anche possibile richiedere un visto Business che garantisce un soggiorno fino a 12 mesi (o anche di più se lo si rinnova) e lavorare legalmente con client o aziende locali. I nomadi digitali devono pagare il 20% di tasse sul loro reddito.

**Costo della vita

Aspettatevi di spendere tra i 650 e i 1.200 dollari al mese. Le grandi città come Hanoi e Ho Chi Minh City sono più costose delle città più piccole e delle zone costiere.

Connessione a Internet

La velocità dei dati mobili è generalmente adatta alle videochiamate e al lavoro online. La banda larga fissa offre velocità ancora più elevate, spesso superiori a 100 Mbps nelle principali città. La maggior parte delle aree pubbliche dispone di WiFi pubblico, compresi caffè, hotel, giardini e centri commerciali.

Sfide comuni dei nomadi digitali

Essere un nomade digitale sembra un sogno che diventa realtà, giusto? Si può lavorare da qualsiasi parte del mondo, viaggiare in posti bellissimi e godere di uno stile di vita flessibile e appagante. Ma non è tutto rose e fiori. Ci sono anche alcune sfide reali che ogni avventuriero remoto deve affrontare.

Tuttavia, è possibile superarle con la giusta mentalità, strumenti utili e alcuni consigli pratici. Ecco le cinque principali sfide che i nomadi digitali devono affrontare e come affrontarle da professionisti:

Connettività instabile

Problema: Il WiFi è essenziale per i nomadi digitali, ma non tutte le destinazioni dispongono di una connessione internet veloce e stabile

Soluzione: È possibile acquistare una scheda SIM locale con un pacchetto dati come backup, utilizzare una VPN per garantire sicurezza e stabilità e verificare la qualità del WiFi degli alloggi e degli spazi di coworking prima di prenotarli

Malfunzionamenti tecnici

Problema: Il vostro computer portatile, la fotocamera e gli altri dispositivi sono i vostri strumenti di lavoro, ma possono rompersi o funzionare male in qualsiasi momento

Soluzione: Potete tenere un elenco dei centri di riparazione autorizzati per le vostre apparecchiature, ottenere una copertura assicurativa per i vostri dispositivi e tenere un sistema di backup in caso di emergenza

Problemi finanziari

Problema: Gestire le proprie finanze come nomade digitale può essere complicato, soprattutto quando si ha a che fare con valute, tasse e spese diverse

Soluzione: È possibile creare un budget e monitorare le spese, utilizzare app e strumenti per gestire il denaro e le fatture, nonché consultare un account professionale o un consulente fiscale per la propria situazione specifica

Problemi di equilibrio tra vita privata e lavoro

Problema: Il mio lavoro e la vita in viaggio possono confondere i confini tra la vita personale e quella professionale, portando al burnout o alla noia

Soluzione: È possibile impostare un programma regolare e rispettarlo, fare pause e vacanze, unirsi a comunità online o offline di persone che la pensano allo stesso modo e dedicarsi a hobby e interessi al di fuori del lavoro

Barriere linguistiche e culturali

Problema: Viaggiare in paesi e culture diverse può essere arricchente, ma può anche porre alcune sfide di comunicazione e adattamento

Soluzione: Potete imparare alcune frasi di base della lingua locale, essere rispettosi e aperti, e cercare guide o mentori locali che possano aiutarvi a superare le sfumature culturali

Strumenti per i nomadi digitali

Siete un nomade digitale che vuole lavorare e viaggiare in tutto il mondo? Volete gestire il vostro lavoro da remoto e la vostra vita personale nel modo più semplice possibile?

I buoni strumenti online diventano preziosi compagni di viaggio, semplificando le attività, garantendo un funzionamento regolare e liberando tempo prezioso per l'esplorazione.

Ma destreggiarsi tra diversi software può essere faticoso!

Allora perché non utilizzare una piattaforma che supporti il vostro stile di vita nomade e unisca tutti gli strumenti di cui avrete bisogno in un'unica soluzione?

Ecco ClickUp, una piattaforma di produttività all-in-one in grado di supportare il vostro stile di vita nomade con la stessa facilità con cui sareste alla vostra scrivania di lavoro!

1. Gestire progetti in remoto e senza sforzo

Ottenete una vista dettagliata dei vostri impegni quotidiani su un Elenco, una Bacheca, un Calendario o una qualsiasi delle oltre 10 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp Project Management Software Il software di project management di ClickUp avvicina i team e i lavoratori remoti. Ecco tutto quello che potete fare con esso:

Affidatevi alla piattaforma di gestione delle conoscenze e del lavoro all-in-one per aumentare l'efficienza e la produttività

UtilizzateClickUp Brain con più di 100 IAstrumenti per scrivere contenuti, generare idee, impostare riunioni e aggiornamenti, riepilogare/riassumere testi, analizzare dati e persino redigere le impostazioni delle emailnuovo client proposte in movimento

Create i vostri flussi di lavoro personalizzati scegliendo tra più di 1000Modelli ClickUp e bacheche per la produttività

Integrazione completa con oltre 1000 app famose come Slack, G Suite e Microsoft per collaborare in remoto al lavoro senza sforzo

Grazie all'accessibilità, all'adattabilità e alle potenti funzionalità, la funzione Project Management di ClickUp consente ai nomadi digitali di gestire facilmente la propria vita professionale e personale. Pianificate la vostra prossima avventura, assicurandovi che le scadenze siano riunite e che i vostri progetti siano gestiti in modo semplice obiettivi del progetto stanno procedendo senza intoppi, il tutto da un'unica postazione basata sul cloud piattaforma di project management basata sul cloud accessibile da qualsiasi angolo del mondo.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-61.gif ClickUp Brain /$$$img/

ClickUp Brain consente di snellire il flusso di lavoro e di automatizzare le attività per un'esperienza nomade senza problemi

2. Lavoro da remoto senza soluzione di continuità

Eseguite un lavoro di squadra più rapido con il software di project management per team remoti di ClickUp

Se la vostra azienda ha dipendenti in tutto il mondo e incoraggia uno stile di vita da nomadi digitali, potete optare per Il software per la gestione del project management per team remoti di ClickUp . Questo software può aiutare i membri dei team remoti nei seguenti modi:

Pianificare, organizzare, assegnare attività e collaborare su qualsiasi cosa grazie alla gestione delle attività personalizzabile conAttività di ClickUp* Brainstorming, strategia, mappatura e lavoro su idee insieme conClickUp Lavagne online e le sue funzionalità/funzioni di collaborazione in tempo reale

Modificate in tempo reale insieme al vostro team suClickUp Documenti. Taggate gli altri con commenti, assegnate loro elementi d'azione e convertite i testi in attività tracciabili per rimanere al passo con le idee

Portate la comunicazione del team sotto lo stesso tetto conClickUp Chattare per condividere gli aggiornamenti, collegare le risorse e collaborare senza problemi

Rimanete in carreggiata per raggiungere i vostri oggetti con sequenze chiare, traguardi misurabili e monitoraggio automatico dello stato conObiettivi di ClickUp* Condividete registrazioni di schermate che trasmettono il vostro messaggio con precisione e contesto. Salvate le vostre registrazioni per un secondo momento, inviatele a chiunque con un link pubblico e molto altro ancora conClickUp Clip #### 3. Monitoraggio dei programmi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-596.png Il modello di blocco degli orari di ClickUp vi aiuta a monitorare le vostre attività passate, attuali e future https://app.clickup.com/signup?template=t-182148352 Scaricare questo modello /$$$cta/

Con Modello di blocco della programmazione di ClickUp è possibile tenere traccia delle riunioni e degli eventi e rimanere in cima a tutte le attività. In qualità di nomadi digitali, dovete anche mantenere un equilibrio tra il piacere della posizione in cui soggiornate e la garanzia di completare tutti i vostri lavori in tempo.

Questo modello vi permette di bloccare le attività che richiedono un'attenzione immediata senza dover passare attraverso tonnellate di email e fogli di calcolo.

La parte migliore è che ClickUp si integra in modo nativo con Google Calendar in modo che le modifiche apportate a una piattaforma si riflettano immediatamente nell'altra. Ottenete una panoramica del vostro elenco di attività per il giorno, la settimana o il mese!

4. Tenete sotto controllo le vostre finanze

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-598.png Effettuate un piano finanziario gestendo le vostre entrate, i risparmi, le spese, i debiti e le necessità nel modello di bilancio personale di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-180546810 Scaricate questo modello /$$$cta/

In qualità di nomade digitale, gestire il budget e sfruttare al meglio il proprio soggiorno può essere un grattacapo. Ecco dove Il modello di bilancio personale di ClickUp arriva! Questo modello vi aiuterà a monitorare i vostri modelli di spesa e a spendere in modo responsabile.

Volete redigere una fattura da inviare al vostro client o monitorare più fatture in un unico posto? Scegliete tra oltre 1000 modelli per generare fatture. È inoltre possibile automatizzare l'invio delle fatture tramite ClickUp Automazioni .

Attraverso Integrazioni ClickUp clickUp si integra con diverse app per il monitoraggio del tempo, come Timely, Timeneye, PomoDone, TimeCamp e altre. Queste app consentono di misurare il tempo trascorso su un'attività e di utilizzare funzionalità/funzioni come i tempi registrati per fatturare ai client.

Lavorate su base oraria? Monitorate il tempo, impostate stime, aggiungete note e visualizzate reportistica del vostro tempo da qualsiasi luogo con ClickUp Monitoraggio del tempo dei progetti .

5. Pianifica i tuoi viaggi

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-599.png Utilizzate il modello di Travel Planner di ClickUp per pianificare un viaggio senza problemi https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1uywr Scarica questo modello /$$$cta/

Con Modello del pianificatore di viaggio di ClickUp è possibile pianificare senza sforzo i viaggi per continuare il proprio stile di vita da nomade digitale!

Pianificare i viaggi può essere molto fastidioso. Ma questo modello vi permette di creare piani economici e di organizzare il viaggio, assicurandovi di essere sempre al passo con i vostri impegni prima e durante il viaggio.

Potete anche sfruttare il Liste di controllo ClickUp funzionalità/funzione per creare una lista di controllo pre e post viaggio. Con ricchi strumenti di modifica, cancellate le cose da fare man mano che procedete con il vostro viaggio da nomadi digitali!

Dai forza al tuo stile di vita da nomade digitale con ClickUp

Speriamo di avervi ispirato con il nostro elenco dei posti migliori per essere un nomade digitale. Lo stile di vita dei nomadi digitali è all'insegna dell'avventura, della flessibilità e della possibilità di ridefinire il significato del lavoro e della vita. Quindi dimenticate il cubicolo, abbandonate il lavoro da 9 a 5 e preparate il passaporto: il mondo è il vostro ufficio.

Come nomadi digitali, scambiate le sale riunioni con le spiagge, le conferenze telefoniche con le conversazioni al bar e la routine quotidiana con una serie infinita di nuove esperienze.

Naturalmente, questa libertà comporta anche delle responsabilità! Destreggiarsi tra lavoro, finanze e piani di viaggio in viaggio può essere scoraggiante. Ma ClickUp è il vostro fidato compagno in questa avventura globale. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e togliete il lavoro da remoto!

Bonus: Scopri questi

{\a6}() cLICKUP AI strumenti di IA per la pianificazione dei viaggi _*/%href/**_

!

FAQ comuni

1. Qual è il posto migliore in cui vivere per i nomadi digitali?

Non può esistere un unico posto "migliore" per essere un nomade digitale, poiché dipende molto dalle preferenze, dalle esigenze e dalle priorità individuali. Ciò che potrebbe essere perfetto per una persona, potrebbe essere un completo errore per un'altra. Da fare una ricerca approfondita sui siti web dedicati ai nomadi digitali, come "Elenco dei nomadi", "Mondo dei nomadi digitali" e "Il nomade remoto", per trovare ispirazione nella selezione di una posizione.

2. Qual è il posto più conveniente per essere un nomade digitale?

Sebbene la convenienza economica dipenda dalle abitudini di spesa personali, alcune regioni offrono generalmente costi più bassi per i nomadi digitali:

Sud-est asiatico : Paesi come la Thailandia, il Vietnam e l'Indonesia offrono opzioni economiche, soprattutto nelle città più piccole e nelle zone costiere

: Paesi come la Thailandia, il Vietnam e l'Indonesia offrono opzioni economiche, soprattutto nelle città più piccole e nelle zone costiere Europa orientale : Città come Budapest, Belgrado e Sofia offrono costi di vita accessibili, buone infrastrutture internet e comunità di nomadi digitali in crescita

: Città come Budapest, Belgrado e Sofia offrono costi di vita accessibili, buone infrastrutture internet e comunità di nomadi digitali in crescita America Latina : Esplorate destinazioni come Medellin, Cuenca e Antigua per un mix di convenienza economica, ricchezza culturale e una scena di nomadi digitali particolarmente vivace

: Esplorate destinazioni come Medellin, Cuenca e Antigua per un mix di convenienza economica, ricchezza culturale e una scena di nomadi digitali particolarmente vivace Nord Africa: Marocco e Tunisia offrono esperienze uniche a costi inferiori rispetto all'Europa occidentale, ma l'affidabilità di Internet e le infrastrutture possono variare

Ricordate che prima di decidere, l'economicità non è l'unico fattore: verificate i requisiti per i visti, l'accesso a Internet e le preferenze personali.

3. Qual è il Paese più facile per essere un nomade digitale?

Individuare il Paese più "facile" per i nomadi digitali dipende dalla vostra nazionalità e dalle vostre priorità. Tuttavia, alcuni contendenti si classificano costantemente ai primi posti per facilità di vita: