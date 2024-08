i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per i freelance nel 2024

Navigare nel mondo dei freelance nel mercato competitivo di oggi a volte sembra di galleggiare.

Come freelance, le idee creative e i contenuti di alta qualità vi danno un vantaggio, ma l'efficienza è la chiave per aumentare i vostri profitti. È qui che passano gli strumenti di IA! Con l'intelligenza artificiale al vostro fianco, l'automazione delle attività ripetitive vi permette di risparmiare tempo e ottenere molto di più.

Perché non provarci? Scoprite i migliori Strumenti di IA per i freelance che possono migliorare la tua produttività e liberare il tuo tempo per altre cose! 💡

Cosa cercare negli strumenti di IA per freelance?

Gli strumenti di IA sono come un team privato di assistenti che lavorano costantemente in background per aiutare a generare intuizioni e idee che portano il vostro lavoro a un livello superiore.

Che siate scrittori, designer o imprenditori freelance, lo strumento di IA giusto migliorerà il vostro lavoro lo sviluppo del progetto , project management e processi di creazione di contenuti.

Tuttavia, i freelance devono sapere cosa cercare quando scelgono gli strumenti giusti in un mondo saturo di tecnologie IA.

Cercate strumenti di IA che forniscano i vantaggi più importanti per voi, come ad esempio:

Interfaccia user-friendly per un rapido onboarding

Strumenti di automazione per le attività ripetitive

Funzionalità/funzione chiave che vi interessano di più, come immagini di alta qualità, contenuti privi di plagio e alta qualità dei contenuti

Ottimizzazione SEO che aiuta i titolari di siti web, gli autori e i creatori di contenuti freelance a posizionarsi più in alto nei motori di ricerca con contenuti ottimizzati per la SEO

Se gestite progetti di grandi dimensioni, potete aumentare la vostra produttività generata dall'IA con Strumenti di IA per i responsabili della produttività o monitoraggio del progetto e piano di progetto software.

I 10 migliori strumenti di IA per freelance da usare nel 2024

Il numero di strumenti di IA disponibili è aumentato di pari passo con la crescita della domanda di soluzioni basate sull'IA. Ma quali sono quelli che si distinguono veramente?

Di seguito, approfondiamo i 10 migliori strumenti di IA per aiutarvi a migliorare la produzione creativa e a rimanere all'avanguardia nel vostro campo.

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overview-GIF.gif Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora /$$$img/

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

Se state cercando di scrivere contenuti migliori, di automatizzare attività ripetitive o di ottenere approfondimenti sui vostri dati, Strumenti di IA di ClickUp AI vi coprono.

ClickUp AI assistente di scrittura funzionalità/funzione che può aiutarvi a redigere email, creare blog e generare contenuti.

Migliorate le sezioni di testo in modo rapido con ClickUp Documento è lo strumento perfetto per modificare pezzi di testo.

ClickUp vi piacerà anche per la sua funzionalità di riepilogare/riassumere i documenti! Riepilogare/riassumere rapidamente i documenti lunghi in modo da ottenere il succo di ciò che è importante.

Che siate un nuovo freelance o un professionista navigato, ClickUp AI strumenti di scrittura possono aiutarvi a portare il vostro lavoro al livello successivo.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Ampia selezione di strumenti di IA per adattarsi a qualsiasi professione, tra cui marketing, commerciale, progettazione di prodotti, ingegneria,produttività dei contenutiscrittura e altro ancora

La funzionalità "Scrivi con l'IA" aiuta a redigere un post sul blog, un'email e molto altro in pochi clic

Lo strumento Riepilogare/riassumere i documenti lunghi in modo veloce

Limiti di ClickUp

Gli strumenti per il project management possono presentare una curva di apprendimento un po' lunga

L'app per dispositivi mobili non offre tutte le funzionalità/funzioni della sua controparte desktop (ancora!)

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Illimitato : Libero

Gratuito Illimitato Libero Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.564+ recensioni)

: 4.7/5 (8.564+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.775+ recensioni)

2. IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/92692dee-93e0-41d8-948e-65541a399275.jpeg Dashboard di Lyne.ai /$$$img/

via IA Volete cambiare il modo in cui vi approcciate al cold outreach? Lo strumento di personalizzazione commerciale Lyne.ai vuole fare il lavoro pesante per voi.

Progettato per migliorare i tassi di risposta dei vostri lavori richiesti a freddo, Lyne.ai automatizza l'attività, spesso noiosa, di creazione di introduzioni e rompighiaccio unici per le email a freddo.

Grazie a un mix di implementazioni cloud e on-premise, a un solido supporto e a una formazione completa, Lyne.ai rende la personalizzazione delle vendite più rapida e meno dispendiosa.

Le migliori funzionalità/funzione di Lyne.ai

App di alta qualità rispetto alla maggior parte degli strumenti di IA analoghi

Spesso crea frasi di apertura migliori di quelle che gli utenti possono trovare da soli

Un servizio clienti molto apprezzato

Limiti di IA

I rompighiaccio personalizzati non sono sempre accurati

Gli utenti possono aver bisogno di modificare e riscrivere i contenuti per migliorarne la qualità

Gli utenti affermano che alcune funzionalità/funzione possono essere fonte di confusione

Prezzi di Lyne.ai

**Gratuito

Personalizzato : $120/mese per utente

: $120/mese per utente Unlimitato: contattare per i prezzi

Lyne.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (58+ recensioni)

: 4.6/5 (58+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (91+ recensioni)

3. Futurenda

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/futurenda\_874432_full.webp Futurenda dashboard /$$$img/

via Futurenda Futurenda è un'app per la produttività personale che utilizza l'IA per aiutarvi a pianificare il vostro tempo in modo più efficace.

Con questa app, l'intelligenza artificiale si occupa di imparare le vostre abitudini per creare automaticamente un programma giornaliero che si adatti al vostro stile di vita.

Lo strumento di IA include funzionalità/funzione come la prioritizzazione delle attività, il monitoraggio del tempo e il blocco del tempo per aiutarvi a rimanere in carreggiata e a raggiungere i vostri obiettivi.

Futurenda è un'ottima opzione per chi cerca un'app per la produttività personale che lo aiuti a gestire il tempo, a rimanere organizzato e a raggiungere i propri obiettivi.

Le migliori funzionalità di Futurenda

Aggiorna il team marketing quando cambiano gli ordini e le scadenze

Notifiche sul desktop che promemoria quando prepararsi per le riunioni

Si adatta dinamicamente ai cambiamenti

Limiti di Futurenda

Alcuni utenti riferiscono di aver avuto difficoltà a cambiare periodo di attività

Prezzi di Futurenda

**Gratis

Premium : $5.99/mese

: $5.99/mese Unlimitato: $19.99/mese

Valutazioni e recensioni di Futurenda

G2 : 4.5/5 (4+ recensioni)

: 4.5/5 (4+ recensioni) Capterra: N/A

4. Semplificato

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/60a4d2e16af1c41da19bed24\\a4c0c96eae18debeb38943\9cac45662b59622267b93c\pic-editor-p-1080.png Dashboard semplificata /$$$img/

tramite Semplificato Simplified è uno strumento di gestione dei social media alimentato dall'IA che aiuta le aziende a risparmiare tempo e a far crescere la loro presenza sui social media.

Simplified consente di pubblicare automaticamente i post sulle pagine dei social media, risparmiando tempo e lavoro richiesto. Può anche aiutarvi a creare contenuti accattivanti che risuonino con il vostro pubblico, in modo da avere tempo per il resto delle vostre attività di marketing!

Dopo la pubblicazione dei post, Simplified fornisce analisi dettagliate per monitorare le prestazioni delle campagne sui social media.

Simplified è un'ottima opzione per le aziende di tutte le dimensioni che desiderano risparmiare tempo e far crescere la propria presenza sui social media.

Funzionalità/funzione migliori di Simplified

Eccellente supporto in chat

Semplifica il processo di gestione di più client

Contenuto di alta qualità

Limiti semplificati

Offre quattro impostazioni di strumenti (Social Media, Graphic Design, Video Editor, IA Writer) che richiedono prezzi diversi, il che può complicare la selezione e la fatturazione

Nessuna funzionalità/funzione di analisi delle prestazioni dei post sui social media

Può diventare costoso, soprattutto se si ha bisogno di più impostazioni di strumenti

Prezzi semplificati

**Gratuito

Pro : $11/mese per utente

: $11/mese per utente Agenzia : $159/mese per utente

: $159/mese per utente Agenzia Plus : $319/mese per utente

: $319/mese per utente Sono disponibili anche i piani Graphic Design, Video Editor e IA Writer

Valutazioni e recensioni semplificate

G2 : 4.6/5 (1.802+ recensioni)

: 4.6/5 (1.802+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (153+ recensioni)

5. Ingranditore di immagini IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/AI-Image-Enlarger-ai-scaled-1-1400x798.jpg Dashboard dell'ingranditore di immagini IA /$$$img/

via Ingranditore di immagini IA IA Image Enlarger è uno strumento online in grado di ingrandire le immagini fino al 400% senza comprometterne la nitidezza o la chiarezza.

È un'ottima opzione per aziende e privati che hanno bisogno di ingrandire le immagini per scopi di marketing, stampa o altro.

IA Image Enlarger utilizza un algoritmo di deep learning che analizza l'immagine e la ricostruisce a dimensioni maggiori. Se avete bisogno di ingrandire un'immagine senza perdere qualità, IA Image Enlarger è un'ottima opzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di IA Image Enlarger

Da fare un buon lavoro per migliorare la qualità delle immagini, come la rimozione delle sfocature

Aiuta a migliorare l'illuminazione e il colore delle foto

Lavoro rapido e molto facile da usare

limiti di #### /IA Image Enlarger

Le reportistiche riportano frequenti bug

Non è possibile aumentare la risoluzione delle foto

Opzioni di utilizzo e dimensioni dei pixel ridotte nella versione gratis

/IA Image Enlarger prezzi

**Gratuito

Starter : $4.90/mese

: $4.90/mese Premium : $9,90/mese

: $9,90/mese Avanzato: $19/mese per utente

/IA Image Enlarger valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (28+ recensioni)

: 4.3/5 (28+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (2+ recensioni)

Bonus:_

**Software di rilevazione AI_

!

6. Logopony

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/3-logopony-logo-designing-webapp.jpg Dashboard di Logopony /$$$img/

via Logopony Logopony è un creatore di loghi alimentato dall'IA che aiuta le aziende a creare loghi di alta qualità in pochi minuti.

Scegliete le risorse precostituite da una libreria di oltre 100.000 icone e modelli. Quindi, è possibile rendere tali risorse proprie personalizzando il testo, i colori e i font.

Da fare, Logopony consente di visualizzare l'anteprima del logo su diversi prodotti e materiali di marketing e di scaricare il logo in formati ad alta risoluzione.

Logopony è un'ottima opzione per le aziende di tutte le dimensioni che vogliono creare un logo professionale senza spendere molto.

Le migliori funzionalità/funzione di Logopony

Ampia libreria di icone emodelli per i freelance* Anteprima dei loghi su diversi prodotti e materiali di marketing:

Scaricate i loghi in formati ad alta risoluzione

Limiti di Logopony

La selezione limitata di font limita la creatività

Alcuni utenti segnalano risultati di qualità limitata

Nessuna versione gratuita

Prezzi di Logopony

Basic : $20/mese

: $20/mese Premium: $60/mese

Valutazioni e recensioni di Logopony

G2 : 3.7/5 (5+ recensioni)

: 3.7/5 (5+ recensioni) Capterra: N/A

7. Durevole

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/6372a0e0dad67f4cff96e57e\_UI-bits-1400x838.png Dashboard durevole /$$$img/

via Durevole Siete un freelance che vuole costruire il vostro sito web ma non ha il tempo di farlo? In questo caso, la tecnologia IA di Durable potrebbe essere la soluzione perfetta.

Il costruttore di siti web IA è destinato alle piccole aziende e ai liberi professionisti che desiderano creare il proprio sito web risparmiando tempo e denaro.

È possibile mettere online la propria azienda in soli tre clic. Modulo fornisce un sito web completamente progettato con testi di marketing, immagini e modulo di contatto. Da qui, è possibile utilizzare i suoi semplici strumenti di modifica per personalizzare la pagina ed espandere il sito. Non è necessario alcun codice!

Durable vi aiuta a prenotare più lavori con Copywriting IA , SEO, analisi e un semplice CRM IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Durable

Le recensioni concordano sul fatto che costruisce un sito web in modo incredibilmente veloce

Offre un'ampia libreria di immagini gratis tra cui scegliere

Offre numerose opzioni di colore e di font

Limiti di durata

Impossibilità di copiare o esportare il codice del sito

I recensori affermano che i modelli sono simili da un settore all'altro

Funzionalità limitate

Nessuna versione gratuita

Prezzi durevoli

Starter : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Business: $20/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Durable

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

8. Scrittura

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/cbb9315-Screenshot_2024-05-26_at_11.07.09_PM-1400x769.png Dashboard di Writesonic /%img/

via Scritture sonore Writesonic è un Generatore di contenuti per l'IA piattaforma di generazione di immagini che può aiutare i freelance a creare contenuti interessanti e coinvolgenti. Aiuta a creare post di blog che si posizionano bene nei motori di ricerca.

Lo strumento di scrittura IA utilizza l'intelligenza artificiale per generare contenuti di alta qualità e personalizzati in base alle esigenze specifiche del cliente.

Tiene conto del pubblico di riferimento, della ricerca di parole chiave e delle esigenze di ottimizzazione dei motori di ricerca.

Writesonic Generatore di testi per l'IA può anche creare contenuti di lunga durata, come articoli e white paper.

Le migliori funzionalità/funzione di Writesonic

Aggiunge un tocco umano e produce una scrittura simile a quella umana

Eccellenti capacità di sviluppo di chatbot

Servizio clienti personalizzato

Limiti di Writesonic

Il limite di parole mensile può essere troppo basso per alcuni scrittori

Utilizza i crediti quando si effettuano modifiche e cambiamenti minori

Prezzi di Writesonic

**Gratuito

Unlimitato : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Business Plus : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Writesonic

G2 : 4.8/5 (1.818+ recensioni)

: 4.8/5 (1.818+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (1.798+ recensioni)

9. Tempo di salvataggio

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/05kxQQcgdm0OyjOxoAWJYbq-11.fit\\_lim.size\_1050x.png Dashboard di RescueTime /$$$img/

via Tempo di salvataggio RescueTime è un'app per il monitoraggio del tempo e della produttività che aiuta a capire come si trascorre il tempo online. Tiene traccia dell'utilizzo del computer e fornisce reportistica sulla produttività, la concentrazione e le distrazioni.

RescueTime può aiutare a identificare le aree in cui è possibile migliorare la gestione del tempo e la produttività.

Funzionalità/funzione migliori di RescueTime

Da fare un ottimo lavoro di allocazione delle ore e di aiuto per risparmiare tempo

Semplice e intuitivo da usare, ricco di dati

Assistenza amichevole e veloce

Limiti di RescueTime

Gli utenti vorrebbero tempi di caricamento più rapidi

Gli aggiornamenti della produttività sono rari

Alcuni personalizzazioni e modifiche richiedono un'attenzione noiosa

Prezzi di RescueTime

Lite : Free

: Free Premium: $12/mese

Valutazioni e recensioni di RescueTime

G2 : 4.1/5 (90+ recensioni)

: 4.1/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (135+ recensioni)

10. Lontra.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Collage-1400x788.png Otter.ai Dashboard /$$$img/

via Lontra.ai Otter.ai è un servizio di trascrizione alimentato dall'IA che aiuta a catturare e trascrivere in tempo reale riunioni, conferenze e altre registrazioni vocali. Può anche generare riepiloghi/riassunti delle registrazioni in modo da poter trovare facilmente le informazioni necessarie.

Otter.ai è un ottimo strumento basato sull'IA per studenti, professionisti e tutti coloro che vogliono essere all'avanguardia, risparmiare tempo e migliorare la produttività.

Le migliori funzionalità/funzione di Otter.ai

Da fare un ottimo lavoro di automazione del processo di trascrizione

Trascrizioni accurate, anche in ambienti rumorosi

Interfaccia user-friendly con funzionalità/funzioni complete

Limiti di Otter.ai

La trascrizione offline non è disponibile

Da fare: non offre l'identificazione dell'oratore, il che può essere un limite per la trascrizione delle riunioni

Invadente quando viene utilizzato su Zoom, appare sullo schermo come un partecipante

Prezzi di Otter.ai

**Gratis

Pro : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Business : $20/mese per utente

: $20/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Otter.ai valutazioni e recensioni

G2 : 4.0/5 (114+ recensioni)

: 4.0/5 (114+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (67+ recensioni)

Aumenta i profitti e migliora l'equilibrio vita-lavoro con gli strumenti di IA per i freelance

Che si tratti di creazione di contenuti, gestione dei social media o gestione delle attività, la tecnologia IA ha qualcosa da offrire a tutti.

Dagli strumenti di IA ai costruttori di siti web di IA, i freelance possono trovare strumenti in grado di soddisfare le esigenze tecniche e di rispondere alle necessità in evoluzione della comunità dei freelance.

L'attuale generazione di strumenti di IA mette a disposizione il potere della creatività e dell'efficienza, in modo che possiate aumentare i vostri profitti e godere di un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

Volete migliorare la vostra efficienza con un passaggio in più? Considerate Estensioni per Chrome per aumentare la produttività a un livello più ampio.

Iscrivetevi gratuitamente all'area di lavoro di ClickUp e scoprite come può aiutarvi ad automatizzare il vostro flusso di lavoro e a ottenere di più con meno lavoro richiesto. ClickUp è l'app per la produttività tutto in uno che può aiutarvi a portare la vostra attività aziendale da freelance a un livello superiore.