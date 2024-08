i 10 migliori strumenti per nomadi digitali per chi lavora da remoto nel 2024

Vivere in una valigia e lavorare dai caffè di tutto il mondo sembra idilliaco. Ma essere un nomade digitale non significa solo pubblicare post su Instagram che inducono alla FOMO. È uno stile di vita serio che combina la flessibilità del lavoro da remoto con la passione per i viaggi.

E sono sempre di più le persone che lo abbracciano. Statista riporta che il numero di nomadi digitali numero di nomadi digitali negli Stati Uniti si attesta a 17,3 milioni a metà del 2023, ben 10 milioni in più rispetto al 2019.

Ma, come tutte le cose belle, il nomadismo digitale comporta delle sfide. Essere costantemente in movimento richiede l'impostazione di meccanismi per lavorare in modo asincrono, comunicare in modo efficace e garantire la visibilità dei propri impegni risultati ottenuti e le scadenze, tra le altre cose.

Se siete alla ricerca di strumenti che vi consentano collaborazione, produttività e sicurezza, indipendentemente dal luogo in cui vi sistemate ogni giorno, continuate a leggere.

Abbiamo selezionato i migliori strumenti per nomadi digitali per far sì che viaggio e lavoro vadano di pari passo. 🙌

Cosa cercare negli strumenti per i nomadi digitali?

Esistono diversi strumenti per il lavoro da remoto che si rivolgono ai nomadi digitali di tutto il mondo. Scegliere quelli che soddisfano le vostre esigenze può essere un'impresa ardua. Prima di selezionare i migliori strumenti di gestione della produttività da remoto, assicuratevi che siano dotati di queste funzionalità/funzione indispensabili:

Compatibilità multipiattaforma: Lo strumento deve lavorare con tutti i dispositivi, come laptop, tablet e telefoni, dato che sarete sempre in movimento

Lo strumento deve lavorare con tutti i dispositivi, come laptop, tablet e telefoni, dato che sarete sempre in movimento **L'interfaccia deve essere semplice e user-friendly, in modo che voi e il vostro team possiate usarlo senza problemi

Leggero: Lo strumento non dovrebbe occupare molto spazio di archiviazione sul dispositivo: è probabile che si lavori con più app e nessuno vuole soffrire di un sistema lento e gonfio

Lo strumento non dovrebbe occupare molto spazio di archiviazione sul dispositivo: è probabile che si lavori con più app e nessuno vuole soffrire di un sistema lento e gonfio Affidabilità: Gli inconvenienti del software, come bug e tempi di caricamento lenti, devono essere minimi, in modo da poter terminare il lavoro al massimo

Gli inconvenienti del software, come bug e tempi di caricamento lenti, devono essere minimi, in modo da poter terminare il lavoro al massimo Integrazioni: L'app deve parlare con altristrumenti di produttività nel vostro stack tecnologico

L'app deve parlare con altristrumenti di produttività nel vostro stack tecnologico Supporto clienti affidabile: Dovete essere in grado di ricevere assistenza in tempo, soprattutto se lavorate spesso al di fuori del normale orario di ufficio

Vi sembra molto da chiedere? Non preoccupatevi! Abbiamo terminato i nostri compiti per fornirvi i migliori strumenti per nomadi digitali che soddisfano questi criteri.

I 10 migliori strumenti per nomadi digitali da usare nel 2024

Ecco i 10 strumenti per la produttività che aiuteranno i lavoratori remoti come voi a condurre una vita senza stress e con un esito positivo dal punto di vista professionale:

1. ClickUp

Siete preoccupati per l'allineamento tra i membri del vostro team a distanza? ClickUp è una piattaforma di lavoro all-in-one che avvantaggia i nomadi digitali come voi. Con Funzionalità/funzione di ClickUp per il lavoro da remoto il vostro team lavorerà come un'unità affiatata, rimanendo sulla stessa pagina indipendentemente dalla vostra posizione geografica.

Utilizzatela per fissare obiettivi condivisi e monitorare lo stato di avanzamento quotidiano di ogni attività. Inoltre, è possibile visualizzare lo stato di ciascun obiettivo su base sincronizzata, favorendo la una più stretta collaborazione anche quando si lavora in modo asincrono.

pianificate, eseguite, monitorate e gestite progetti per team distribuiti con la soluzione di project management per team remoti di ClickUp_ Comunicazione asincrona può essere ottima, ma ClickUp sa che non funziona per tutto. A volte il team ha bisogno di saltare le riunioni. In questi casi è possibile avviare o programmare una riunione Zoom dalla dashboard di ClickUp. I membri del team riceveranno immediatamente una notifica sulle riunioni in corso o su quelle imminenti. Da fare è solo abilitare il pulsante ClickApp di Zoom !

avviare e programmare riunioni Zoom dall'interno delle attività di ClickUp

Un consiglio? Non c'è bisogno di registrare e condividere i verbali delle riunioni tramite numerose email. Ricevete i dettagli della riunione con un collegato alla registrazione. Oppure assegnate elementi di azione su ClickUp taggando persone e team per informarli in modo asincrono.

usate i Teams in ClickUp per creare facilmente gruppi di persone che potete assegnare alle attività, menzionare nei commenti o aggiungere come osservatori

Cosa c'è di più? Per darvi una marcia in più nella produttività a distanza, ecco Il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp . Utilizzatelo per organizzare le attività, gli elenchi e i documenti del vostro team. È personalizzabile e gratis!

monitoraggio del lavoro da remoto ovunque e in qualsiasi momento con il modello di piano di lavoro da remoto di ClickUp_

ClickUp offre ancora più risorse per aiutarvi a mantenere la produttività e l'organizzazione. Ad istanza, è possibile consultare i modelli ClickUp Freelancer e Strumenti di IA per i freelance per terminare più velocemente i lavori.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Dashboard di ClickUp: Per vedere tutti i vostri lavori nel modo che preferite. Visualizzate rapidamente le persone e le risorse occupate per ogni attività e monitorate lo stato di avanzamento in tempo reale

Per vedere tutti i vostri lavori nel modo che preferite. Visualizzate rapidamente le persone e le risorse occupate per ogni attività e monitorate lo stato di avanzamento in tempo reale Viste Gantt personalizzate: Disegnate e agite sulla base di informazioni ricche visualizzando i dati del vostro progetto organizzati come Gantt, grafici a torta, fogli con la timeline, mappe mentali o tabelle

Disegnate e agite sulla base di informazioni ricche visualizzando i dati del vostro progetto organizzati come Gantt, grafici a torta, fogli con la timeline, mappe mentali o tabelle Attività di ClickUp: Tracciamento rapido di progetti collaborativi tramite tag a più assegnatari e briefing su registrazioni di schermate allegate

Utilizzate ClickUp Teams per gestire documenti importanti e favorire la collaborazione del team

ClickUp Docs: Tutti i documenti collegati alle attività di ClickUp in un unico posto e la loro condivisione è sicura grazie alle personalizzazioni per la privacy e l'accesso alle modifiche

Tutti i documenti collegati alle attività di ClickUp in un unico posto e la loro condivisione è sicura grazie alle personalizzazioni per la privacy e l'accesso alle modifiche Obiettivi di ClickUp: Create sprint, attività settimanali e giornaliere e collegatele a un obiettivo più ampio del team. Mappare le metriche e monitorare lo stato rispetto a queste

Create sprint, attività settimanali e giornaliere e collegatele a un obiettivo più ampio del team. Mappare le metriche e monitorare lo stato rispetto a queste Finestra In Arrivo: Ricevere notifiche istantanee via email per tenere il passo con tutti gli stati. Inoltre, potete impostare in modo personalizzato il vostro Notifiche di ClickUp *Integrazioni:Automazioni per tutti i lavori all'interno di ClickUp e in tutto il vostro stack tecnologico. ClickUp si integra con oltre 200 strumenti per i nomadi digitali come Slack, Figma e le app per l'archiviazione cloud

Limiti di ClickUp

Richiede un po' di tempo per l'impostazione se avete bisogno di troppi personalizzazioni

C'è una curva di apprendimento per i nuovi utenti

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese/utente

$7/mese/utente Business: $12/mese/utente

$12/mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. SavvyCal

Alcune riunioni possono essere inviate via email. Altre no. Per queste ultime, c'è SavvyCal. Utilizzatelo per programmare riunioni virtuali, ma non utilizzate il continuo avanti e indietro.

SavvyCal restituisce ai nomadi digitali il controllo del loro tempo. Impostate le vostre fasce orarie disponibili e classificatele in ordine di preferenza per consentire alle persone di programmare facilmente le riunioni con voi. È sufficiente sovrapporre il vostro calendario condiviso al loro per identificare rapidamente le fasce orarie aperte comuni.

via Savvycal

Le migliori funzionalità/funzione di SavvyCal

Informazioni del destinatario precompilate: deliziate il vostro destinatario precompilando le sue informazioni prima di inviargli il collegato a SavvyCal

deliziate il vostro destinatario precompilando le sue informazioni prima di inviargli il collegato a SavvyCal Disponibilità classificata: Etichetta i tuoi slot di riunione preferiti per il tuo pianificatore, invece di mostrargli tutti gli slot aperti

Etichetta i tuoi slot di riunione preferiti per il tuo pianificatore, invece di mostrargli tutti gli slot aperti Fuso orario: Il vostro fuso orario viene aggiornato automaticamente sul vostro calendario quando siete in viaggio

Il vostro fuso orario viene aggiornato automaticamente sul vostro calendario quando siete in viaggio Collegamento incorporato: Consente ai visitatori del vostro sito web di programmare una riunione tramite collegamenti incorporati

Limiti di SavvyCal

Problemi di sincronizzazione lenta

Prezzi di SavvyCal

**Gratis

Basic: $12/mese/utente

$12/mese/utente Premium: $20/mese/utente

Valutazioni e recensioni di SavvyCal

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

3. Attivazione/disattivare Toggl Track

Il tempo è (letteralmente) denaro per i freelance. Lo strumento di monitoraggio del tempo di Toggl, Toggle Track, aiuta voi e il vostro team a essere pagati dai vostri client per ogni minuto fatturabile. Il monitoraggio delle ore di lavoro consente un'efficiente assegnazione delle attività per aumentare la redditività del team.

Toggl è noto soprattutto per la sua reportistica automatica, accurata e potente. Inoltre, viene fornito con un impegno al 100% contro la sorveglianza, in modo che il vostro team possa adottare lo strumento per i nomadi digitali senza preoccupazioni.

via Attivare/disattivare Toggl

Le migliori funzionalità/funzione di Toggl Track

Monitoraggio accurato: Generate fatture accurate per i vostri client in base al numero di ore registrate

Generate fatture accurate per i vostri client in base al numero di ore registrate Teams affidabili: Ottenete visibilità sul carico di lavoro e sul rispetto della Sequenza da parte dei membri del team e migliorate la responsabilità

Ottenete visibilità sul carico di lavoro e sul rispetto della Sequenza da parte dei membri del team e migliorate la responsabilità Facile reportistica e buste paga: Creazione istantanea di report sulle prestazioni, utili sia durante la revisione dei client che durante i cicli di pagamento delle buste paga

Creazione istantanea di report sulle prestazioni, utili sia durante la revisione dei client che durante i cicli di pagamento delle buste paga Informazioni basate sui dati: Aumenta la redditività del team identificando rapidamente le aree in cui semplificare le operazioni e ottenere di più da ogni giornata di lavoro

Limiti dell'attivazione/disattivare Toggl Track

Potenziale per una migliore automazione: l'utente deve fare clic su "Start" per iniziare il monitoraggio

Può essere più semplice e intuitivo per l'utente

Il monitoraggio del tempo di più progetti è possibile solo con il piano premium

Prezzi di attivazione/disattivare Toggl

Free per un massimo di 5 utenti

per un massimo di 5 utenti Starter: $10/mese/utente

$10/mese/utente Premium: $20/mese/utente

$20/mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Attivare Toggl Valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (1500+ recensioni)

4.6/5 (1500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (2200+ recensioni)

4. Trello

Trello è un'applicazione di strumento per il project management per i team distribuiti. È possibile utilizzarlo per creare e tenere sotto controllo tutte le attività del team. Permette ai team di organizzare tutti i loro lavori sotto forma di schede, elenchi e fogli.

Le sue schede in stile Kanban, attraenti e facili da usare, lo rendono popolare. L'unico inconveniente di Trello è che la gestione delle attività diventa noiosa quando i progetti diventano complessi e più interfunzionali.

via Trello

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Automazioni: Impostazione di comandi automatici per attività ripetitive in Trello, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più

Impostazione di comandi automatici per attività ripetitive in Trello, in modo da potersi concentrare su ciò che conta di più Visualizzazioni: Visibilità dei progetti da diverse angolazioni e prospettive

Visibilità dei progetti da diverse angolazioni e prospettive Potenziamenti e integrazioni: Integrare gli strumenti di lavoro del team con Trello per rimuovere l'attrito dai flussi di lavoro

Integrare gli strumenti di lavoro del team con Trello per rimuovere l'attrito dai flussi di lavoro Modelli: Utilizzate i modelli e i blueprint già pronti creati da esperti del settore nella comunità di Trello

Limiti di Trello

Richiede plug-in per i miglioramenti

Funzioni limitate per progetti complessi

Prezzi di Trello

**Gratis

Standard: $5/mese/utente

$5/mese/utente Premium: $10/mese/utente

$10/mese/utente Azienda: $17,5/mese/utente

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4.4/5 (13.400+ recensioni)

4.4/5 (13.400+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (23000+ recensioni)

5. ContenutoStudio

Utilizzate ContentStudio per gestire i vostri canali di social media senza problemi.

Questa piattaforma all-in-one consente di creare, monitorare e ottimizzare tutte le campagne sui social media. Aiuta a facilitare la collaborazione in tempo reale con tutte le parti interessate all'interno dell'app.

ContentStudio si distingue tra gli strumenti per i social media per le sue eccezionali opzioni di programmazione a ripetizione e per la capacità di visualizzare in anteprima i contenuti su tutte le piattaforme sociali.

via ContenutoStudio

Le migliori funzionalità/funzione di ContentStudio

Scrittore IA: Genera copie e didascalie per i tuoi post sui social media in modo più veloce grazie all'assistenza dell'IA

Genera copie e didascalie per i tuoi post sui social media in modo più veloce grazie all'assistenza dell'IA Pianificazione a mani libere: Pianificazione intelligente dei post con code personalizzate

Pianificazione intelligente dei post con code personalizzate Post personalizzati: Rispetto degli standard di pubblicazione di ogni canale sociale con post personalizzati

Rispetto degli standard di pubblicazione di ogni canale sociale con post personalizzati Monitoraggio UTM: Tenete sotto controllo la performance dei post sui vari canali aggiungendo parametri UTM ai collegamenti condivisi

Limiti di ContentStudio

Le funzioni dell'app per dispositivi mobili sono limitate

Le nuove funzionalità/funzione si nascondono per lo più dietro i paywall e non vengono rese automaticamente disponibili secondo il piano di sottoscrizione dell'utente

Prezzi di ContentStudio

Starter: $25/mese

$25/mese Pro: $49/mese

$49/mese Agenzia: $99-$299/mese

Valutazioni e recensioni su ContentStudio

G2: 4.6/5 (300+ recensioni)

4.6/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (660+ recensioni)

6. Toshl

Avere a che fare con un reddito imprevedibile è uno degli aspetti più spaventosi dell'essere un nomade digitale. Bisogna essere preparati per i giorni di pioggia. E Toshl può aiutarvi a Da fare.

Come app per il monitoraggio delle finanze, Toshl vi aiuta a controllare le vostre spese. Tiene sotto controllo tutte le carte di credito, gli account bancari e le transazioni in contanti. Toshl consente di connettersi con le principali banche e di visualizzare i saldi degli investimenti e delle criptovalute.

via Toshl

Le migliori funzionalità/funzione di Toshl

Connessioni bancarie: Collega facilmente le tue schede e i tuoi account bancari a Toshl, che si connette con oltre 13800 banche in tutto il mondo

Collega facilmente le tue schede e i tuoi account bancari a Toshl, che si connette con oltre 13800 banche in tutto il mondo Importazione da file: Assistenza per i fogli spese o i dati di spesa, in quanto Toshl supporta otto diversi formati di file

Assistenza per i fogli spese o i dati di spesa, in quanto Toshl supporta otto diversi formati di file Impostazione degli obiettivi finanziari: Impostare i propri obiettivi finanziari e monitorare lo stato di avanzamento degli stessi

Impostare i propri obiettivi finanziari e monitorare lo stato di avanzamento degli stessi Supporto per più valute: Aggiunge spese, entrate e trasferimenti in oltre 300 valute supportate

Limiti di Toshl

Richiede la correzione di bug

Prezzi di Toshl

**Gratis

Pro: $2.99/mese

$2.99/mese Medici: $4.99/mese

Toshl valutazioni e recensioni

G2: Nessuna valutazione disponibile

Nessuna valutazione disponibile Capterra: Nessuna valutazione disponibile

7. Notion

Notion è uno strumento che i nomadi digitali amano utilizzare per scrivere, pianificare e organizzare il proprio lavoro in un unico luogo. I lavoratori a distanza e i freelance apprezzano la sua capacità di agire come un'area di lavoro virtuale.

La sua interfaccia drag-and-drop consente di personalizzare le aree di lavoro da zero o di utilizzare modelli predefiniti per attività che vanno dalla presa di note alla creazione di pagine web.

Sia che abbiate bisogno di un dashboard per gestire progetti su più client o per monitorare gli obiettivi personali e le attività di lavoro, sia che abbiate bisogno di un'interfaccia per la gestione delle risorse umane piani di viaggio notion permette di vedere tutto in un solo colpo d'occhio. La collaborazione in tempo reale è semplice; l'accesso offline garantisce la possibilità di continuare a lavorare ovunque non ci sia una connessione internet affidabile.

Notion consente ai nomadi di lavorare e vivere con l'intenzione piuttosto che in modo reattivo. La sua flessibilità consente di concentrarsi nel caos organizzato di uno stile di vita da nomade digitale attraverso i fusi orari.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-229.png

/$$$img/

via Notion

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

Wiki: Cura, condivisione e sincronizzazione di documenti e processi con facilità

Cura, condivisione e sincronizzazione di documenti e processi con facilità Progetti: Visualizzare i progetti come liste di controllo, sequenze o calendari delle attività per muoversi più velocemente

Visualizzare i progetti come liste di controllo, sequenze o calendari delle attività per muoversi più velocemente IA di Notion: Usa l'assistente IA di Notion per scrivere meglio in meno tempo

Limiti di Notion

I nuovi utenti potrebbero trovare difficoltà nell'utilizzarlo al massimo delle sue potenzialità

Capacità di modifica del testo limitate

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus: $8/mese/utente

$8/mese/utente Business: $15/mese/utente

$15/mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4.7/5 (5000+ recensioni)

4.7/5 (5000+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (2000+ recensioni)

8. Monday.com

Se volete organizzare le attività, i processi e i flussi di lavoro del vostro team in un'unica piattaforma, date un'occhiata a Monday.com. È uno strumento di produttività e collaborazione che aiuta i team a impostare e allinearsi su obiettivi condivisi e a monitorare il loro stato.

Ciò che contraddistingue Monday.com è la sua interfaccia altamente visiva. È ottimo per gestire attività di base e progetti relativamente piccoli. Ma quando la complessità del progetto aumenta, il monitoraggio di ogni sottoattività diventa una sfida.

via Monday.com

Le migliori funzionalità di Monday.com

Automazioni: Scegliete tra oltre 200 ricette di automazione pronte per accelerare i vostri flussi di lavoro

Scegliete tra oltre 200 ricette di automazione pronte per accelerare i vostri flussi di lavoro Flussi di lavoro personalizzati: Create flussi di lavoro senza codiceflussi di lavoro per qualsiasi parte della vostra azienda

Create flussi di lavoro senza codiceflussi di lavoro per qualsiasi parte della vostra azienda Approvazioni dei progetti: Gestire le approvazioni in modo asincrono e stabilire meglio le priorità

Limiti di Monday.com

Capacità limitata di personalizzare i reportistici

L'app per dispositivi mobili può essere lenta a volte

Prezzi di Monday.com

Free per un massimo di 2 utenti

per un massimo di 2 utenti Basic: $10/mese/utente

$10/mese/utente Standard: $12/mese/utente

$12/mese/utente Pro: $20/mese/utente

$20/mese/utente Azienda: Prezzo personalizzato

Monday.com valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (9800+ recensioni)

4.7/5 (9800+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (4500+ recensioni)

9. Wrike

Wrike combina flessibilità e organizzazione in modo che i nomadi digitali possano concentrarsi sul lavoro, senza riconfigurare continuamente i sistemi.

È uno strumento di project management e di collaborazione che visualizza sul suo dashboard un unico quadro a tre pannelli di tutti i lavori.

Il primo riquadro raggruppa tutti i progetti e i team per la gestione delle risorse, il secondo offre la possibilità di creare e assegnare nuove attività, mentre il terzo è dedicato alla gestione delle attività e delle sottoattività esistenti.

Flussi di lavoro personalizzabili, grafici Gantt e sequenze temporali consentono la supervisione di progetti complessi con team remoti. Le integrazioni consentono di inserire attività da altri strumenti. I dashboard e la reportistica forniscono una visibilità immediata del progetto.

Tuttavia, questo strumento è stato costruito esplicitamente per i client di livello Enterprise. Pertanto, i team più piccoli si trovano spesso di fronte a complessità di navigazione.

via Wrike

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Automazioni: Scegliete tra oltre 200 ricette di automazione pronte per accelerare i vostri flussi di lavoro

Scegliete tra oltre 200 ricette di automazione pronte per accelerare i vostri flussi di lavoro Correzione di bozze: Eliminate le riunioni di revisione multiple e le risposte a distanza con prompt di approvazione automatizzati

Eliminate le riunioni di revisione multiple e le risposte a distanza con prompt di approvazione automatizzati Modelli personalizzabili: Date ai vostri progetti un vantaggio con i modelli integrati di Wrike

Limiti di Wrike

La navigazione potrebbe non essere molto intuitiva per i nuovi utenti

Non offre integrazioni pronte con altri strumenti di lavoro

Prezzi di Wrike

**Gratis

Team: $9,8/mese/utente

$9,8/mese/utente Business: $24,8/mese/utente

$24,8/mese/utente Enterprise (per team di grandi dimensioni): Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Pinnacle (Per team con esigenze di lavoro complesse): Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Wrike

G2: 4.2/5 (3500+ recensioni)

4.2/5 (3500+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (2500+ recensioni)

10. nTask

nTask offre funzioni robuste senza l'ingombrante curva di apprendimento di altri strumenti per nomadi digitali.

A strumento di gestione delle attività e dei problemi per i freelance per team remoti nTask vi aiuta a tenere sotto controllo i problemi critici che devono essere risolti e monitorati in tempo reale.

Gli utenti apprezzano la semplicità dell'interfaccia di nTask e la possibilità di creare aree di lavoro illimitate.

via nTask

nTask migliori funzionalità/funzione

Bacheca Kanban: Disordina il tuo lavoro organizzando le attività su una scheda Kanban

Disordina il tuo lavoro organizzando le attività su una scheda Kanban Monitoraggio dei problemi: Traccia lo stato di risoluzione dei problemi, imposta i livelli di gravità e collegali ad attività più ampie

Traccia lo stato di risoluzione dei problemi, imposta i livelli di gravità e collegali ad attività più ampie Risk management: Identificare e contrassegnare i livelli di rischio dei progetti, assegnare i titolari del rischio e creare piani di emergenza

nLimiti dei compiti

Supporto clienti lento e inadeguato

Non adatto alle grandi organizzazioni

nTask Prezzi

Free per 7 giorni

per 7 giorni Premium: $3/mese

$3/mese Business: $8/mese

$8/mese Azienda: Prezzo personalizzato

nTask valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (100+ recensioni)

Naviga nella tua vita lavorativa da remoto con ClickUp

La vita da nomade digitale ha i suoi lati positivi e negativi. Non è detto che tutte le giornate inizino sorseggiando pina colada sotto l'ombrellone e fatturando a clienti di alto livello. Ma con la giusta strumenti per il lavoro da remoto nel vostro arsenale, potete dare forma alla realtà che sognate.

Non sapete con quale strumento iniziare? Provate la piattaforma di lavoro all-in-one di ClickUp. Vi aiuta a rimanere lucidi ed efficienti anche quando lavorate da remoto. Lasciate che ClickUp si occupi di tutte le incombenze banali del project management, come il monitoraggio e la reportistica, in modo che possiate concentrare le vostre energie creative su lavori significativi. Iscriviti Gratis per sperimentare personalmente i vantaggi di ClickUp.