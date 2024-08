10+ Modelli di itinerario gratuiti in Google Docs, Excel e Word

L'organizzazione di un viaggio comporta molte cose.

Dalla programmazione dei voli, alla prenotazione di hotel e auto a noleggio, alla pianificazione delle attività, assicurandosi che tutto rientri nei tempi e nel budget a disposizione!

Se siete viaggiatori esperti o semplicemente volete creare un programma di viaggio organizzato per il vostro prossimo viaggio, dovreste prendere in considerazione l'utilizzo di un modello di itinerario.

I modelli di itinerario aiutano a organizzare le attività, gestire il tempo calcolare le spese, fornire una ripartizione di tutte le informazioni di viaggio importanti prima di un viaggio e aiutare l'utente a trarre il massimo dal suo viaggio di lavoro o dalla sua vacanza.

Nelle sezioni sottostanti troverete le caratteristiche di un buon modello di itinerario e scoprirete 11 modelli gratuiti che vi aiuteranno a pianificare il vostro prossimo viaggio! 🏝️

Cos'è un modello di itinerario?

Un itinerario è un documento che illustra tutti i dettagli del viaggio, dalle prenotazioni di voli e hotel alle attività previste e al budget, per garantire che tutto fili liscio.

Per questo motivo, i pianificatori di viaggi dovrebbero rivolgersi ai modelli di itinerario, che offrono pagine da riempire pronte all'uso e organizzate, utilizzabili per ogni tipo di viaggio.

I modelli di itinerario possono essere utili a chi viaggia per lavoro e per piacere:

Risparmiare tempo, pianificare in modo più efficace e fornire un formato organizzato per tutti i dettagli importanti del loro viaggio

Avere unpianificatore digitale per tenere traccia di tutti i dettagli da considerare nella pianificazione del viaggio, come le date e i luoghi, i trasporti, gli alloggi e le attività

Accesso rapido a tutti i dettagli necessari in un unico posto

Aiuta a gestire in modo più efficace i cambiamenti dell'ultimo minuto

Considerate questi modelli di itinerario gratuiti come il vostro assistente personale dell'agenzia di viaggi. Sono lì per assistervi nella pianificazione delle parti più importanti del vostro viaggio, in modo che possiate passare più tempo a godervi il momento piuttosto che a preoccuparvi di ciò che vi aspetta e di come ci arriverete.

Creare un itinerario di viaggio dettagliato è utile se state visitando una nuova città o un paese in cui non siete mai stati prima.

11 Modelli di itinerari di viaggio

1. Modello di itinerario di viaggio ClickUp Business

Assicuratevi che i viaggi d'affari siano pianificati in modo efficace per risparmiare tempo e ridurre i costi utilizzando questo modello

Viaggiate per lavoro?

Questo Modello di itinerario di viaggio per affari di ClickUp può aiutarvi ad avere tutti i dettagli importanti del vostro viaggio e gli orari di lavoro, tutti in un unico posto.

Annotate facilmente le date del viaggio, le informazioni sull'hotel, il numero di volo e altre informazioni importanti in un formato organizzato e facile da seguire Documenti ClickUp . Se si dispone di più piani di viaggio o si desidera conservare i documenti degli itinerari di viaggio passati e futuri in un unico posto, è sufficiente aggiungere pagine annidate sotto un unico documento per mantenere tutto ordinato e accessibile.

Inoltre, poiché ClickUp Docs consente di avere il pieno controllo dei permessi di condivisione e della privacy, è possibile mantenere le pagine private per proteggere le informazioni personali o condividerle in modo sicuro con persone selezionate tramite un link.

Il meglio è che ClickUp è disponibile su applicazione mobile per poter portare con sé il modello di itinerario ovunque si vada e accedervi in qualsiasi momento della giornata.

Utilizzate questo modello di itinerario di viaggio gratuito per ottimizzare la vostra attività il processo di pianificazione del viaggio e stabilire un itinerario standard coerente da utilizzare più volte. Scarica questo modello

2. Modello di itinerario di vacanza ClickUp

Semplificate il processo di pianificazione del viaggio utilizzando questo modello

State pianificando un viaggio in auto o state esplorando una nuova città?

Qualunque sia il tipo di vacanza che state programmando, questo Modello di itinerario di viaggio per la pianificazione delle vacanze di ClickUp può aiutarvi a creare una tabella di marcia visiva delle attività pianificate.

Con questo modello di itinerario di viaggio gratuito, sarete in grado di pianificare le vostre destinazioni, utilizzare Campi personalizzati ClickUp per aggiungere dettagli importanti come l'indirizzo dell'hotel, il tipo di attività, l'orario di apertura, il tempo di percorrenza, l'alloggio, la prenotazione e così via, per assicurarvi di essere sulla strada giusta per raggiungere tutti i luoghi che avete programmato di visitare durante il vostro viaggio!

Inoltre, questo modello consente di visualizzare l'itinerario del viaggio in auto nella visualizzazione Mappa, come mostrato sopra, e in altre visualizzazioni di ClickUp, come Elenco, Lavagna incorporata e Visualizzazione documento. Ogni vista personalizzata offre uno sguardo unico sul vostro itinerario di viaggio, per aiutarvi a visualizzare e organizzare i vostri piani nel modo migliore per voi.

Utilizzate questi modelli per la pianificazione delle vacanze per avere la struttura e l'organizzazione necessarie per pianificare il vostro prossimo viaggio e per avere una fuga senza stress! Scarica questo modello

3. Modello di pianificatore di viaggio ClickUp

Visualizzate il vostro viaggio, il piano di spesa, le prenotazioni e tutto il resto in un unico posto utilizzando il modello di pianificazione del viaggio di ClickUp

Semplificate la pianificazione del vostro viaggio con Modello di pianificatore di viaggio di ClickUp ! Dite addio al caos dei dettagli sparsi e date il benvenuto a un centro centralizzato per tutti gli elementi essenziali del vostro viaggio. Dai voli agli alloggi, dalle attività al budget, questo modello vi copre. Risparmiate tempo organizzando tutto in un unico posto e assicuratevi che nulla vada perso.

Grazie a funzioni personalizzabili come stati, campi e viste personalizzate, potete adattare il modello alle vostre esigenze specifiche. Collaborate senza sforzo con amici e familiari per creare l'esperienza di viaggio migliore. Che si tratti di una fuga veloce o di un viaggio di lavoro, questo modello fornisce gli strumenti necessari per un viaggio di successo.

Impostate il vostro budget, ricercate le destinazioni, create gli itinerari e finalizzate i dettagli all'interno della piattaforma intuitiva di ClickUp. Tracciate i progressi, assegnate i compiti e monitorate la produttività con facilità. Dall'inizio alla fine, il modello di pianificazione del viaggio di ClickUp vi consente di pianificare il viaggio dei vostri sogni in modo efficiente ed efficace. Scarica il modello

4. Modello di itinerario per la pianificazione di eventi ClickUp

ClickUp Event Planning Template vi permette di allineare il vostro team e le vostre risorse per una collaborazione senza intoppi e per portare a termine il lavoro

Sia che siate nati con doti naturali di pianificazione di eventi o che vogliate migliorarvi, questo modello è il più adatto a voi Modello di itinerario per la pianificazione di eventi di ClickUp può aiutarvi a pianificare i vostri prossimi eventi con facilità!

Questo modello di itinerario per la pianificazione di un evento comprende tre elementi altamente visivi Viste ClickUp che possono essere personalizzate per qualsiasi esigenza, dall'organizzazione e pianificazione delle date degli eventi in un Elenco e in una Bacheca alla pianificazione con trascinamento in un Calendario.

Ogni vista offre campi personalizzati precostituiti, che consentono a voi e al vostro team di aggiungere dettagli importanti, come le barre percentuali di avanzamento, lo stato dei pagamenti, le date di scadenza, lo stato del budget e altro ancora. È inoltre possibile creare Stati dell'attività personalizzati per identificare la fase in cui si trova ogni attività, in modo da tenere tutti informati sulla situazione di ogni attività in ogni momento.

Potete scaricare l'app sul vostro dispositivo mobile per accedere alle vostre attività indipendentemente dal luogo in cui si svolge l'evento e utilizzare questo modello di itinerario per diventare professionisti nella pianificazione degli eventi e iniziare a gestire tutte le operazioni aziendali, i team e gli eventi pianificazione di eventi -tutto in un unico posto. Scarica il modello

5. Modello di itinerario ClickUp di 24 ore

Questo modello vi aiuta a rimanere concentrati e organizzati con un chiaro programma giornaliero

A volte è meglio affrontare le cose giorno per giorno, soprattutto quando il carico di lavoro e gli elenchi di cose da fare ci sfuggono di mano.

Cogliete l'attimo e mantenete la produttività (e la motivazione) rivolgendovi a modello di itinerario di 24 ore in ClickUp per guidarvi nella creazione del vostro programma giornaliero!

Questo modello di itinerario gratuito include campi personalizzati e stati personalizzati per aiutarvi a pianificare e visualizzare facilmente le vostre attività quotidiane. Poiché queste funzioni sono completamente personalizzabili, potete modificare e aggiungere i campi e gli stati che meglio si adattano al vostro flusso di lavoro.

Utilizzate questo modello per aiutarvi a pianificazione giornaliera in modo da visualizzare facilmente tutti i vostri impegni, rimanere concentrati su ciò che avete da fare ogni giorno e sfruttare al meglio ogni giornata! Scaricate questo modello

6. Modello di agenda di base ClickUp

Utilizzate questo modello per creare un'agenda organizzata per i vostri viaggi

Le riunioni sono un ottimo modo per sincronizzarsi con le persone in tempo reale.

Tuttavia, senza un ordine del giorno adeguato, potreste dimenticarvi di discutere di questioni importanti, perdere il controllo del flusso della riunione e andare fuori strada, lasciando i partecipanti con più domande che risposte o pensando "questa poteva essere un'e-mail" 😅

Non lasciate che questo accada a voi!

Sia che organizziate una riunione faccia a faccia o virtuale, avere un ordine del giorno preparato in anticipo rende le riunioni produttive e aiuta a sfruttare al meglio il tempo dei partecipanti Modello di ordine del giorno di ClickUp può aiutarvi a preparare la vostra prossima riunione.

Questo modello contiene sezioni per i dettagli della riunione, i partecipanti e molto altro ancora. E poiché questo modello è disponibile su ClickUp Docs, è possibile formattare facilmente la pagina per supportare qualsiasi tipo di riunione , incorporare i link per aggiungere ulteriori dettagli all'agenda e condividerla facilmente con il team prima della riunione, in modo che possa arrivare preparato con approfondimenti o domande.

Utilizzate questo modello di itinerario per aiutarvi a pianificare e rendere produttive le vostre prossime riunioni! Scarica questo modello

7. Modello di itinerario della conferenza ClickUp

Gli organizzatori di eventi possono utilizzare questo modello di agenda per conferenze per aiutare tutti a rimanere sulla stessa pagina quando si tratta di pianificare e organizzare eventi.

State organizzando una conferenza e avete bisogno di un modello di agenda per conferenze ?

Questo Modello di itinerario di conferenza di ClickUp può aiutarvi a creare, visualizzare e gestire i vostri eventi in un unico luogo centralizzato.

Questo modello offre visualizzazioni predefinite, come Box, Calendario ed Elenco, nonché campi personalizzati e stati personalizzati delle attività per consentire di creare l'itinerario ideale per l'evento. Inoltre, è possibile aggiungere tag personalizzati alle attività per aggiungere un ulteriore livello di organizzazione all'itinerario e aggiungere nuovi campi personalizzati per mantenere le attività il più dettagliate possibile mentre si pianifica l'evento dal vivo o la manifestazione eventi di conferenze virtuali .

E se avete bisogno di aiuto per iniziare, nessun problema. Viene fornito con una Guida introduttiva per aiutarvi a familiarizzare con il modello e come guida per aiutarvi a pianificare il vostro prossimo evento ! Scarica questo modello

8. Modello di ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione di ClickUp

Il modello di ordine del giorno per le riunioni del Consiglio di Amministrazione di ClickUp serve come schema per concentrarsi e affrontare rapidamente le questioni chiave e garantire che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda su ciò che deve essere fatto

L'ordine del giorno di una riunione è indispensabile, soprattutto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Il Modello di ordine del giorno della riunione del consiglio di amministrazione in ClickUp offre campi personalizzati predefiniti per aiutare i membri del consiglio e la leadership a creare un ordine del giorno di alto livello e organizzato e a gestire riunioni produttive. È inoltre possibile aggiungere assegnatari singoli o multipli a ciascun compito e sottocompito per annotare chiaramente chi è responsabile del completamento del compito o della presentazione degli argomenti e spuntarli dall'elenco man mano che ciascun compito o argomento viene discusso, per tenere facilmente traccia e annotare ciò che deve ancora essere completato.

Utilizzate questo modello di itinerario per aiutarvi a creare un agenda della riunione il programma di una riunione è un'ottima idea, che tiene tutti informati prima della riunione e promuove una discussione aperta tra tutti i partecipanti, che può portare a decisioni più incisive e a risultati migliori. Scarica questo modello

9. Modello di itinerario di vacanza in Excel

tramite Microsoft Excel

Se siete utenti di Excel, questo modello fa per voi.

Microsoft Excel offre un pratico modello di itinerario di vacanza che potete utilizzare per organizzare tutti i dettagli del vostro viaggio. Che si tratti di un itinerario per un viaggio in auto con gli amici o di un itinerario personalizzato del vostro viaggio completo, questo modello di itinerario di viaggio include voci per le informazioni sul volo, l'alloggio, i contatti di emergenza, le attività e così via.

Una volta compilato il modello con i dettagli del viaggio, è sufficiente salvarlo sul computer o stamparlo per portare con sé una copia fisica dell'itinerario o lasciarne una copia ad amici e parenti mentre si è in vacanza. Scarica questo modello

10. Modello di itinerario di viaggio Google Docs

via Template.net

Se vi piace mantenere le cose semplici quando pianificate i vostri viaggi, questo modello di itinerario di viaggio farà al caso vostro.

Questo modello consente di aggiungere e modificare i dettagli del viaggio, come le destinazioni, i trasporti, l'alloggio e ciò che occorre mettere in valigia per il viaggio, in tabelle organizzate in Google Docs (dove è anche possibile collegarsi a Google Sheets).

Questo è uno dei tanti modelli personalizzabili che si possono scaricare gratuitamente. Salvatelo sul vostro computer o stampatene una copia da portare con voi! Scarica questo modello

11. Modello di itinerario di viaggio d'affari in Microsoft Word

via Microsoft

Per rendere i vostri viaggi d'affari il più possibile privi di stress, create un itinerario di volo dettagliato, un programma di riunioni e altro ancora in un'unica pagina.

Utilizzate il modello di Itinerario di viaggio d'affari di Microsoft Word per tenere traccia delle date importanti, degli orari di partenza e di arrivo, degli indirizzi di destinazione, dei numeri di telefono, dei tempi di viaggio e di altre note relative a ciascun elemento dell'itinerario. Scaricate questo modello

Cosa rende un buon modello di itinerario di viaggio?

Esistono diversi tipi di modelli di itinerario per diverse occasioni. I modelli più comunemente utilizzati e ricercati sono quelli per i viaggi d'affari, le vacanze, la pianificazione di eventi e i viaggi nazionali e globali.

Sebbene esistano molti tipi di modelli di itinerario, i migliori offrono i seguenti elementi di base:

Linguaggio chiaro e conciso

Formato organizzato e di facile lettura

Personalizzabile e facile da modificare

Facilmente accessibili e condivisibili

E se avete bisogno di modificare i vostri piani a causa di cambiamenti imprevisti, un solido modello di itinerario di viaggio dovrebbe offrire la flessibilità necessaria per permettervi di apportare modifiche senza compromettere il flusso del vostro viaggio. Inoltre, non dovrebbe richiedere di ricominciare l'itinerario di viaggio da zero.

In definitiva, questi modelli dovrebbero aiutarvi a creare un itinerario di viaggio personalizzato, a risparmiare tempo e a rimanere organizzati per aiutarvi a diventare dei pianificatori migliori.

Inizia a pianificare il tuo prossimo viaggio con i modelli di itinerario di viaggio

Quando si tratta di pianificare un viaggio, avere un itinerario è fondamentale.

Ma lo capiamo. Fare un itinerario dettagliato può richiedere molto tempo. Ecco perché l'utilizzo di un modello di itinerario può essere un ottimo strumento! Organizzatevi e utilizzate i modelli che vi abbiamo fornito come punto di partenza per creare il vostro itinerario personalizzato per i vostri prossimi viaggi ed eventi.

Se siete amanti delle personalizzazioni, allora vi troverete bene con ClickUp.

Offre una piattaforma completamente personalizzabile con centinaia di funzioni e modelli per darvi la possibilità di creare un'esperienza personalizzata, collegare tutti gli appunti e il lavoro insieme e costruire un flusso di lavoro e itinerari che funzionino per voi.

Ottenete l'accesso a I modelli personalizzabili di ClickUp e iniziate ad entusiasmarvi per la pianificazione del vostro prossimo evento!

Buon viaggio! 👋 Provate ClickUp gratuitamente oggi stesso!