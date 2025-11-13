Le 13 migliori alternative a Microsoft Teams per la collaborazione

Microsoft Teams è un potente strumento di collaborazione, soprattutto per chi utilizza l'ecosistema Microsoft. Tuttavia, ogni team ha esigenze specifiche e alcuni potrebbero preferire una piattaforma con un'interfaccia diversa, maggiore flessibilità o funzionalità/funzioni personalizzate che si adattino meglio al proprio flusso di lavoro.

Lo strumento di collaborazione giusto dovrebbe migliorare la produttività e la comunicazione senza sforzo. Che tu stia cercando un design più intuitivo, notifiche più intelligenti o una gestione delle attività integrata che si adatti allo stile del tuo team, ci sono tantissime opzioni disponibili.

Questa guida presenta 13 alternative a Teams, ciascuna progettata per aiutare il tuo team a collaborare in modo più efficace in base alle tue esigenze specifiche.

Perché scegliere le alternative a Microsoft Teams?

Se Microsoft Teams ti sembra limitante, è probabile che ciò sia dovuto al fatto che non è stato progettato pensando alla gestione integrata dei progetti. Un'alternativa più valida dovrebbe offrire molto più della semplice messaggistica; dovrebbe aiutarti a mantenere il tuo lavoro organizzato e i team allineati sugli obiettivi.

Ecco cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Teams:

Gestione delle attività integrata: crea, assegna e effettua il monitoraggio delle attività direttamente all'interno delle conversazioni

Flussi di lavoro personalizzabili: adatta visualizzazioni, stati e automazioni in base al processo specifico del tuo team

Collaborazione flessibile sui documenti: conserva file, commenti e modifiche in un unico posto (non dovrai più cercare ovunque)

Notifiche più intelligenti: Rimani aggiornato senza essere sommerso da notifiche inutili

Obiettivi e reportistica integrati: Utilizza dashboard, monitoraggio del tempo e report per tenere traccia dello stato

Assistenza lavorativa basata sull'IA: riepiloga le chat, estrai informazioni chiave e trova le informazioni all'istante senza dover scorrere all'infinito

Continui a usare Microsoft Teams per ora? Dai un'occhiata a questi trucchi per Microsoft Teams per sfruttarlo al meglio mentre cerchi alternative migliori.

13 alternative a Microsoft Teams in sintesi

Strumento Ideale per Funzionalità distintiva Prezzi* ClickUp Project management e collaborazione integrate Gestione delle attività integrata, lavagne online, assistenza basata sull'IA, integrazione con Microsoft Teams Piano Free disponibile; piani a pagamento personalizzabili per le aziende Slack Robust team chat and spontaneous communication Slack riunioni quotidiane per chat audio veloci e integrazioni complete con le app Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Zoom Videoconferenze e riunioni virtuali di alta qualità Videochiamate in HD, Zoom IA Companion Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Google Chat Perfetta integrazione con Google Workspace Profonda integrazione con Gmail e Documenti Google Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Discord Comunicazione informale all'interno del team e creazione di una comunità Canali vocali, videochiamate a bassa latenza Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Chanty Simple, intuitive team chat Ricerca basata sull'IA, cronologia dei messaggi illimitata nei piani a pagamento Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Mattermost Collaborazione open source e self-hosted Pieno controllo dei dati, self-hosting Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Rocket.Chat Messaggistica sicura e self-hosted Messaggistica con crittografia end-to-end Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Webex di Cisco Videoconferenze di livello aziendale e riunioni sicure Lavagne online integrate Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Pumble Messaggistica diretta e condivisione di file in modo leggero Interfaccia semplice, messaggistica veloce, efficiente condivisione dei file Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Twist Comunicazione organizzata e basata su thread Messaggistica asincrona e senza distrazioni, conversazioni in thread Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende Flock Chat di gruppo integrata e gestione delle attività Elenchi di cose da fare e promemoria integrati, accesso per gli ospiti Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende RingEX Comunicazione unificata con chat video e videochiamate Videochiamate di gruppo, messaggistica diretta, condivisione sicura dei file Prezzi personalizzati

Le migliori alternative a MS Teams da utilizzare

Ecco le migliori alternative a Microsoft Teams per garantire una comunicazione senza intoppi.

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

1. ClickUp (Ideale per il project management integrato e la collaborazione)

E se la comunicazione del team, la project management e la collaborazione avvenissero in un unico posto senza dover attivare/disattivare applicazioni e senza perdite di produttività?

È proprio quello che fa ClickUp. Riunisce messaggistica, attività, documenti e lavagne online in un'unica piattaforma, con l'IA a potenziare i tuoi flussi di lavoro.

Ad esempio, con ClickUp Chat, puoi creare una nuova attività direttamente da una finestra di chat o persino lasciare che l'IA trasformi gli elementi da intraprendere in attività all'istante.

L'IA integrata riepiloga anche i lunghi thread di conversazione per farti recuperare rapidamente il ritardo ed evidenziare le cose da fare. Inoltre, SyncUps ti consente di avviare videochiamate con singoli membri del team o gruppi per conversazioni veloci, aggiornamenti sui progetti e trasferimento di conoscenze. Puoi registrare queste chiamate e effettuare la condivisione dello schermo per una migliore collaborazione.

Trasforma le discussioni cruciali del team direttamente in attività da ClickUp Chat

Quando discuti idee complesse, registra lo schermo con ClickUp Clips invece di scrivere una lunga spiegazione. Condividilo direttamente nella chat o allegalo a un'attività, così le informazioni di supporto saranno sempre disponibili quando qualcuno ne avrà bisogno.

Condivisione di idee con un contesto chiaro utilizzando ClickUp Clips

Quando le idee hanno bisogno di spazio per svilupparsi, le lavagne online di ClickUp aiutano il tuo team a delineare concetti, collegare idee alle attività e collaborare visivamente. Puoi aggiungere post-it, testo, forme e immagini per mappare i pensieri e organizzare i concetti: perfetto per sessioni di brainstorming, mappe mentali e pianificazione strategica.

Semplifica la collaborazione visiva con il tuo team utilizzando le lavagne online di ClickUp

Quando è il momento di trasformare le discussioni in piani strutturati, ClickUp Docs mantiene tutto organizzato e collegato al tuo lavoro, che si tratti di appunti delle riunioni, piani di progetto o wiki. Mentre la modifica in tempo reale consente a più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, la cronologia della pagina aiuta a mantenere il controllo delle versioni.

Le opzioni di formattazione, come intestazioni, tabelle, elenchi puntati, note e contenuti incorporati, rendono i documenti visivamente accattivanti, mentre i comandi slash (/) consentono di inserire elementi come immagini, link o attività.

Tieni in ordine i tuoi documenti, note e piani più importanti con ClickUp Docs

Infine, le riunioni non devono necessariamente concludersi con appunti sparsi o follow-up dimenticati. Con ClickUp Meetings, puoi registrare le decisioni chiave, assegnare attività in tempo reale, creare una lista di controllo delle questioni in sospeso e persino impostare attività ricorrenti per la condivisione dell'ordine del giorno della riunione con le parti interessate.

Trasforma le attività delle tue riunioni in attività ricorrenti con ClickUp Meetings

L'integrazione di ClickUp con Microsoft Teams ti consente di gestire il lavoro senza dover cambiare app. Trasforma le conversazioni del team in attività, aggiorna i progetti e ricevi le notifiche di ClickUp direttamente da Teams.

ClickUp Brain, l'assistente AI di ClickUp, collega tutto all'interno della tua area di lavoro. Estrae istantaneamente le informazioni rilevanti da attività, documenti e discussioni passate, eliminando la necessità di cercare tra i file.

Oltre ad aiutarti a scrivere email, bozze di report e tutto ciò che sta in mezzo, recupera i dettagli delle attività in sospeso dall'elenco e ti permette di stabilire le priorità in base all'importanza e all'urgenza.

Trova informazioni chiave, follow-up, aggiornamenti sui progetti e stato con ClickUp Brain

📍Altri prompt da provare: Riassumi questa riunione e crea un elenco delle azioni da intraprendere con i titolari e le date di scadenza

Trasforma questa chat in attività e assegnagli una priorità in base all'urgenza

Redigi un aggiornamento sul progetto utilizzando l'ultimo stato delle attività e gli ostacoli

Analizza questa conversazione e suggerisci tre passaggi successivi per andare avanti

Le migliori funzionalità di ClickUp

Organizzazione e monitoraggio efficienti delle attività: organizza, assegna priorità e monitora il lavoro con stati personalizzati, date di scadenza e automazioni utilizzando organizza, assegna priorità e monitora il lavoro con stati personalizzati, date di scadenza e automazioni utilizzando le attività di ClickUp, che si integrano direttamente con la chat

Responsabilità e chiarezza: assicurati che nessuna attività venga tralasciata con assicurati che nessuna attività venga tralasciata con i commenti di assegnazione di ClickUp

Cattura e collega le idee: Ottieni trascrizioni basate sull'IA e elementi da intraprendere per tutte le riunioni, e collegale a attività, persone o documenti con Ottieni trascrizioni basate sull'IA e elementi da intraprendere per tutte le riunioni, e collegale a attività, persone o documenti con ClickUp AI Notetaker

Limiti di ClickUp

All'inizio alcuni utenti trovano le numerose funzionalità/funzioni un po' opprimenti

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco una recensione su G2:

ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente flessibile e potente che si adatta perfettamente alle esigenze dei miei team di sviluppo. La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro, effettuare l'automazione dei processi e integrarsi perfettamente con altri strumenti lo rende una parte essenziale delle nostre operazioni quotidiane. Le diverse visualizzazioni (elenco, bacheca e Calendario) consentono una gestione efficiente delle attività, mentre le funzionalità di documentazione integrate aiutano a tenere tutto in un unico posto. La velocità e l'affidabilità della piattaforma garantiscono che i nostri progetti procedano senza intoppi.

ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente flessibile e potente che si adatta perfettamente alle esigenze dei miei team di sviluppo. La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro, automatizzare i processi e integrarsi perfettamente con altri strumenti lo rende una parte essenziale delle nostre operazioni quotidiane. Le diverse visualizzazioni (elenco, bacheca e calendario) consentono una gestione efficiente delle attività, mentre le funzionalità di documentazione integrate aiutano a tenere tutto in un unico posto. La velocità e l'affidabilità della piattaforma garantiscono che i nostri progetti procedano senza intoppi.

2. Slack (Ideale per chat di gruppo affidabili e integrazioni)

tramite Slack

Slack organizza tutto in canali dedicati, così le tue conversazioni sono mirate e ordinate. L'integrazione con oltre 2600 app, come Google Drive e Office 365, ti garantisce di poter condividere file, gestire attività e collaborare in un unico posto.

La funzionalità di ricerca avanzata di questa alternativa a Microsoft Teams rende semplicissimo recuperare messaggi o file passati. Per le chat veloci, ci sono riunioni giornaliere per le videochiamate e Clips per i messaggi video, che rendono la comunicazione più rapida e personale.

Le migliori funzionalità di Slack

Collaborazione esterna: Collabora con partner o clienti esterni direttamente all'interno di Slack utilizzando Slack Connect

Informazioni centralizzate: Evidenzia le discussioni o i documenti importanti a cui tutti devono avere accesso con i messaggi fissati

Modalità Concentrazione: stabilisci dei limiti per concentrarti senza distrazioni utilizzando la modalità "Non disturbare"

Limiti di Slack

Non dispone di una funzione di gestione delle attività integrata: gli utenti devono affidarsi a integrazioni di terze parti (ad es. ClickUp)

Prezzi di Slack

Free

Pro: 7,25 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Business+: 12,50 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Slack

G2 : 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Slack?

Ecco una recensione di Capterra:

Trovo particolarmente utile la funzionalità di riunione giornaliera; la sua natura informale consente interazioni rapide e individuali che possono risolvere i problemi in modo più efficiente rispetto ai messaggi di testo.

Trovo particolarmente utile la funzionalità di riunione giornaliera; la sua natura informale consente interazioni rapide e individuali che possono risolvere i problemi in modo più efficiente rispetto ai messaggi di testo.

💡 Consiglio dell'esperto: Evita silenzi imbarazzanti e distrazioni. Scopri cosa fare e cosa non fare durante le riunioni virtuali con la nostra guida al galateo delle riunioni virtuali.

3. Zoom (Ideale per videoconferenze e videochiamate di alta qualità)

tramite Zoom

Zoom è un'altra popolare alternativa a Microsoft Teams. Rende le riunioni virtuali fluide, sia che tu stia organizzando un breve aggiornamento o un grande webinar. Offre video e audio in HD, così le discussioni risultano chiare e naturali, anche con un massimo di 1.000 partecipanti.

La condivisione dello schermo con strumenti di annotazione semplifica la presentazione delle informazioni e migliora la collaborazione. Per sessioni più interattive, le "Breakout Rooms" suddividono le riunioni in discussioni più piccole.

L'IA Companion di Zoom riepiloga inoltre i punti chiave e gli elementi da intraprendere, in modo che nulla vada perso.

Le migliori funzionalità di Zoom

Riepiloghi basati sull'IA: genera riepiloghi che riportano genera riepiloghi che riportano il programma della riunione , i riassunti e gli elementi da intraprendere

Lavagne online basate su cloud: fai brainstorming, pianifica e collabora visivamente con le "lavagne online di Zoom", che rimangono salvate per riferimento futuro

Visualizzazioni immersive: Coinvolgi i partecipanti con una visualizzazione immersiva che colloca tutti in un ambiente virtuale condiviso di condivisione

Limiti di Zoom

I follow-up sono manuali; le note devono essere prese separatamente e Zoom non crea automaticamente attività dalle discussioni

Componenti aggiuntivi come Zoom Docs, lavagne online e Webinars comportano un costo aggiuntivo

Prezzi di Zoom

Free

Pro: A partire da 15,99 $ al mese per utente

Business: A partire da 21,99 $ al mese per utente

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Zoom

G2: 4,5/5 (oltre 56.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)

💫 Curiosità: Il fondatore di Zoom, Eric Yuan, ha ricevuto 35 rifiuti quando ha presentato la sua idea. Ora, tutto il mondo dice: "Facciamo una chiamata su Zoom". 💻

💡 Consiglio da esperto: devi fare brainstorming con persone in fusi orari diversi? Non partire da zero e lancia subito la tua creatività con i modelli di lavagna online già pronti di ClickUp: perfetti per le riunioni e il lavoro di squadra a distanza!

4. Google Chat (Ideale per una perfetta integrazione con Google Workspace)

tramite Google Chat

Google Chat è un'alternativa gratis a Microsoft Teams che mantiene organizzata la comunicazione del team per chi già utilizza Google Workspace. Gli spazi fungono da hub dedicati in cui i team possono collaborare su progetti, condividere file e partecipare a discussioni in thread.

La funzionalità "Smart Compose" suggerisce i messaggi mentre digiti, aiutandoti a risparmiare tempo e a ridurre gli errori. E quando una chat non basta, "Huddles" ti permette di avviare una chiamata audio direttamente dalla finestra della chat.

Le migliori funzionalità di Google Chat

Discussioni in linea: mantieni le discussioni organizzate con i thread in linea, semplificando la risposta a messaggi specifici

Supporto per la chat esterna: Comunica con persone esterne alla tua organizzazione mantenendo i controlli di sicurezza e le autorizzazioni

Notifiche personalizzate: imposta avvisi personalizzati per le conversazioni importanti e disattiva gli avvisi per le altre, in modo da rimanere concentrato

Limiti di Google Chat

Ha integrazioni limitate e si affida ad altre app di Google (Documenti Google, Fogli Google, ecc.) per funzionalità estese

Prezzi di Google Chat

Incluso in Google Workspace

Valutazioni e recensioni di Google Chat

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,5/5 (oltre 2300 recensioni)

🔍 Lo sapevi? Google Chat era originariamente Hangouts Chat, lanciato il 9 marzo 2017. È diventato Google Chat nel 2020 ed è stato un'esclusiva per gli utenti di Workspace fino al 2021. Il 1° novembre 2022 ha sostituito completamente Hangouts.

Basta cercare tra infinite cartelle: dai un'occhiata alla nostra selezione dei migliori software per la condivisione di file che mantengono il tuo team organizzato e in fase di sincronizzazione.

5. Discord (Ideale per la collaborazione informale all'interno di una comunità o di un team)

tramite Discord

Discord mantiene vivo il flusso delle conversazioni, sia che tu stia chattando con un piccolo team o gestendo una grande comunità. Server e canali ben organizzati aiutano a mantenere le discussioni mirate, che si tratti di lavoro, giochi o interessi comuni. È un'alternativa popolare a Microsoft Teams, in particolare per le comunità.

La comunicazione all'interno del team diventa più semplice anche grazie alla condivisione dei file e alla possibilità di mettere in evidenza i messaggi per gli aggiornamenti importanti.

Le migliori funzionalità di Discord

Canali Stage: organizza eventi audio su larga scala con i "Canali Stage", pensati per assemblee pubbliche e sessioni di domande e risposte

Bot personalizzati: automatizza le attività e gestisci le chat in modo efficace utilizzando bot personalizzati e integrazioni

Go Live per la condivisione dello schermo: trasmetti lo schermo in diretta con Go Live, che offre una condivisione a bassa latenza per un massimo di 50 utenti

Limiti di Discord

Alcune opzioni avanzate di personalizzazione del server richiedono una sottoscrizione Nitro, il che può rappresentare uno svantaggio per le comunità più piccole con un budget limitato

Prezzi di Discord

Free

Nitro Basic: 2,99 $ al mese

Nitro: 9,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni su Discord:

G2 : Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (oltre 490 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Discord?

Ecco una recensione di Capterra:

Puoi mantenere chiamate vocali e videochiamate di alta qualità anche se ci sono più persone in linea.

Puoi mantenere chiamate vocali e videochiamate di alta qualità anche se ci sono più persone in linea.

💡Bonus: dai un'occhiata alla nostra raccolta dei migliori strumenti per riunioni online per mantenere la connessione e la produttività del tuo team, ovunque si trovi.

6. Chanty (Ideale per una chat di gruppo semplice e intuitiva)

via Chanty

Chanty aiuta a eliminare la frammentazione della comunicazione all'interno del team, conservando messaggi, attività e file in un unico hub strutturato. Invece di copiare le attività da un'app all'altra, puoi trasformare qualsiasi messaggio in un'azione da svolgere, assegnarla e effettuare il monitoraggio con una bacheca Kanban.

Quando serve una chiamata veloce, le riunioni audio e video integrate con condivisione dello schermo rendono la collaborazione fluida. Che si tratti di inviare un messaggio vocale, condividere un frammento di codice o gestire le attività quotidiane, questa alternativa a Microsoft Teams garantisce un flusso di lavoro senza intoppi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty

Ruoli e autorizzazioni: controlla chi può accedere, modificare o gestire chat e attività grazie a ruoli utenti personalizzabili

Spazi dedicati al team: crea spazi privati o pubblici per mantenere le discussioni mirate e pertinenti a progetti o team specifici

Cronologia dei messaggi illimitata: Accedi a tutte le conversazioni passate senza preoccuparti dei limiti di spazio di archiviazione o dei messaggi che scompaiono

Limiti di Chanty

Chanty non offre funzionalità di condivisione file molto avanzate rispetto ad altre funzioni. È inoltre limitato dalla dimensione dei file che è possibile caricare

Prezzi di Chanty

Gratis per sempre

Business: 4 $ al mese per utente

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Chanty

G2 : 4,5/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Chanty?

Ecco una recensione su G2:

Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere i team organizzati.

Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere i team organizzati.

📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team. Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso sparsi su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i tuoi thread di chat vengono mappati a progetti e attività specifici, mantenendo le tue conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.

7. Mattermost (Ideale per gli appassionati di piattaforme open source)

tramite Mattermost

Mattermost è una piattaforma di collaborazione pensata per i team tecnici che necessitano di un controllo completo sui propri flussi di lavoro e sulla sicurezza. Gli sviluppatori possono condividere e rivedere facilmente frammenti di codice direttamente nella chat grazie all'evidenziazione della sintassi integrata.

Che tu stia gestendo la risposta agli incidenti, i flussi di lavoro DevOps o abbia semplicemente bisogno di una piattaforma di messaggistica aziendale più personalizzabile, questa alternativa a Microsoft Teams ti offre la flessibilità e la sicurezza necessarie per farlo a modo tuo.

Le migliori funzionalità di Mattermost

Playbook per l'automazione del flusso di lavoro: Implementa processi ripetibili con liste di controllo prestabilite, trigger automatici, aggiornamenti di stato e report retrospettivi

Implementazione self-hosted: Mantieni il pieno controllo sulla privacy dei dati, sulla sicurezza e sulla conformità grazie alle opzioni di hosting on-premise

Integrazioni e automazione: collegati a strumenti come GitHub, Jenkins, Jira e ServiceNow e utilizza comandi slash e bot per automatizzare le attività

Limiti di Mattermost

Può richiedere molte risorse e l'esperienza sull'app mobile non è fluida rispetto ad altre piattaforme di messaggistica

Prezzi di Mattermost:

Gratis (versione self-hosted)

Professional: 10 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Mattermost

G2 : 4,3/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)

Scopri come gli strumenti di progetto giusti possono aumentare la produttività del tuo team nel nostro articolo sul project management con Microsoft Teams .

8. Rocket. Chat (Ideale per la messaggistica sicura self-hosted)

Rocket. Chat è un'altra alternativa open source a Microsoft Teams che punta sulla sicurezza e sulla personalizzazione. Gli utenti possono anche aggiungere i messaggi ai preferiti o contrassegnarli con una stella per accedervi facilmente, formattare il testo grazie al supporto Markdown e gestire le interazioni con i clienti tramite la dashboard omnicanale.

La piattaforma è altamente personalizzabile grazie alle opzioni di White label, a un marketplace per plugin di terze parti e ai webhook REST API per l'automazione dei flussi di lavoro. Può essere implementata come soluzione cloud ibrida o self-hosted, garantendo la massima flessibilità.

Le migliori funzionalità di Rocket. Chat

Chatbot basati sull'IA: automatizza le risposte per il supporto clienti con i chatbot

Instradamento intelligente: assegna le query dei clienti all'agente giusto in base a regole predefinite

Supporto multi-tenant: gestisci più organizzazioni all'interno di un unico Rocket. Interfaccia di chat

Rocket. Limiti di Chat

Gli utenti segnalano alcune difficoltà, come la complessità dell'installazione e della configurazione iniziali e i requisiti del server, che richiedono molte risorse, per l'hosting autonomo

Prezzi di Rocket. Chat

Free

Pro: 4 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rocket. Chat:

G2 : 4,2/5 (oltre 330 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)

Hai difficoltà con appunti di riunione disordinati? Ecco un elenco di strumenti di IA che risolvono il problema all'istante!

9. Webex by Cisco (Ideale per videoconferenze di livello aziendale)

tramite Webex by Cisco

Cisco Webex Teams è uno strumento di videoconferenza di livello aziendale con funzionalità di collaborazione avanzate. Per le chiamate, offre un sistema PBX basato su cloud con connettività PSTN, trascrizione dei messaggi vocali e handoff dei dispositivi per una comunicazione senza interruzioni.

I team possono collaborare in spazi di chat dedicati, utilizzare la lavagna online integrata e organizzare i progetti attraverso spazi e team. Webex Assistant migliora inoltre la produttività generando riepiloghi automatici delle riunioni e azioni da intraprendere.

Con Webex, gli utenti possono partecipare alle riunioni senza difficoltà da qualsiasi dispositivo, garantendo una collaborazione remota senza intoppi.

Le migliori funzionalità di Webex

Rimozione del rumore basata sull'IA: migliora la chiarezza audio con la rimozione del rumore e l'ottimizzazione del parlato basate sull'IA

Interazione dinamica : utilizza il riconoscimento dei gesti che converte i gesti delle mani in emoji

Traduzione linguistica: Traduci le lingue in tempo reale con l'interpretazione simultanea durante le riunioni

Limiti di Webex

Alcuni utenti hanno segnalato che l'integrazione con i sistemi CRM e di automazione del marketing può essere un processo lungo e complesso

Prezzi di Webex

Free

Riunione: 14,50 $/utente/mese

Suite: 250 $/utente/mese

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Webex

G2 : 4,2/5 (oltre 18.000 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 7000 recensioni)

🌟Bonus: Se mantenere il tuo team allineato ti sembra una sfida, questi modelli di piani di comunicazione possono semplificarti il lavoro.

10. Pumble (Ideale per la messaggistica diretta leggera e la condivisione di file)

via Pumble

Pumble rende la comunicazione del team semplice e organizzata. A differenza di molte altre piattaforme, offre messaggistica e condivisione di file illimitate, così non perderai mai conversazioni importanti a causa di restrizioni.

Notifiche e promemoria intelligenti ti assicurano di non perdere mai gli aggiornamenti più importanti, mentre solide misure di sicurezza come l'SSO e la conformità SOC 2 garantiscono la protezione dei tuoi dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pumble

Accesso ospite: Invita collaboratori esterni a canali specifici senza concedere loro l'accesso completo all'area di lavoro

Notifiche personalizzate: imposta avvisi per parole chiave, silenzia i canali o ricevi notifiche solo per le menzioni dirette

Cronologia chat illimitata: Accedi a tutti i messaggi passati senza restrizioni, anche con il piano Free

Limiti di Pumble

La funzionalità di ricerca in questa alternativa a Microsoft Teams richiede corrispondenze esatte di parole intere, rendendo difficile individuare le informazioni senza termini precisi

Prezzi di Pumble

Free

Pro: 2,99 $/utente/mese

Business: 4,99 $/utente/mese

Enterprise: 7,99 $/utente/mese

Suite di produttività: 15,99 $/utente/mese

Valutazioni e recensioni di Pumble

G2: 4,6/5 (oltre 15 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Pumble?

Ecco una recensione su G2:

Il design di Pumble è pulito e intuitivo, rendendo facile la navigazione e la comunicazione all'interno del team.

Il design di Pumble è pulito e intuitivo, rendendo facile la navigazione e la comunicazione all'interno del team.

11. Twist (Ideale per la comunicazione asincrona in team basata su thread)

via Twist

Twist consente ai membri del team di partecipare alle discussioni e rispondere secondo i propri ritmi, riducendo la pressione delle risposte immediate e favorendo il lavoro approfondito. I suoi filtri di ricerca avanzati rendono semplicissimo trovare le conversazioni passate, permettendoti di individuare messaggi specifici per parole chiave, date o partecipanti.

I ruoli utente personalizzati aiutano i team a gestire gli accessi e le responsabilità, garantendo che le persone giuste vedano le informazioni giuste. Inoltre, l'automazione dei check-in del team elimina la necessità di follow-up manuali grazie alla pubblicazione di thread di aggiornamento programmati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Twist

Gestione dei gruppi: crea gruppi all'interno dei team per semplificare la comunicazione con specifici sottogruppi di membri

Integrazione e-mail: Inoltra le e-mail direttamente in discussioni specifiche grazie a un indirizzo e-mail unico assegnato a ogni thread e canale

Opzioni per posticipare: Ricevi notifiche per tutte le conversazioni, per thread specifici o solo in caso di menzione

Limiti di Twist

Le risposte ai post non sono organizzate in thread, il che richiede agli utenti di ricreare il contesto affinché gli altri sappiano a quale post stanno rispondendo

Prezzi di Twist

Free

Unlimited: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Twist

G2 : 3,9/5 (oltre 15 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 35 recensioni)

12. Flock (Ideale per la gestione integrata delle attività e la collaborazione)

tramite Flock

Flock include una funzione integrata di gestione delle attività per migliorare la collaborazione in team, consentendo agli utenti di assegnare attività, fissare scadenze e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività all'interno delle chat.

I team possono condividere file direttamente nelle chat e utilizzare la funzione di ricerca integrata per trovare messaggi, link e documenti all'istante. L'alternativa a Microsoft Teams offre anche la conversione da email a chat, consentendo agli utenti di inoltrare le email nei canali di Flock.

Le migliori funzionalità/funzioni di Flock

Sondaggi e promemoria integrati: Raccogli feedback senza sforzo grazie ai sondaggi e ai promemoria integrati nelle chat

Ricerca file: recupera rapidamente le informazioni utilizzando la ricerca intelligente per individuare messaggi, file e link

Elenchi di elementi da fare generati automaticamente: Trasforma le discussioni in elementi concreti con elenchi di elementi da fare generati automaticamente

Limiti di Flock

Flock potrebbe non integrarsi con tutti gli strumenti o le applicazioni specifici su cui fa affidamento il tuo team, richiedendo soluzioni alternative manuali o passaggi aggiuntivi

Prezzi di Flock

Free

Pro: 4,50 $/utente/mese (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Flock:

G2 : 4,4/5 (oltre 250 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Flock?

Ecco una recensione su G2:

Facile da installare e utilizzare, con un fabbisogno minimo di assistenza da parte della direzione per quasi ogni aspetto.

Facile da installare e utilizzare, con un fabbisogno minimo di assistenza da parte della direzione per quasi ogni aspetto.

13. RingEX (Ideale per la comunicazione unificata con videochiamate e chiamate)

via RingEX

RingEX combina chiamate, riunioni video, messaggistica, SMS e fax in un'unica app e dispone di un assistente IA personale in grado di acquisire note sulle chiamate, trascrivere le conversazioni, tradurre i messaggi e perfezionare la scrittura.

Supporta oltre 400 integrazioni con strumenti popolari come Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams e Zendesk.

Le organizzazioni possono utilizzare questa alternativa a Teams per personalizzare i flussi di chiamata e le autorizzazioni per più posizioni.

Le migliori funzionalità/funzioni di RingEX

Riepiloghi da voce a testo: Trascrivi le chiamate in tempo reale con i riepiloghi da voce a testo basati sull'IA per le riunioni

Call flipping: Trasferisci le chiamate in corso tra dispositivi, ad esempio da un desktop a un cellulare, senza interruzioni

Riunioni video in HD: organizza videoconferenze in HD con un massimo di 200 partecipanti, con funzionalità di presa di appunti automatica e riduzione del rumore

Limiti di RingEX

Nessuna definizione di obiettivi o monitoraggio delle prestazioni del team, poiché lo strumento si concentra esclusivamente sui registri delle comunicazioni

Prezzi di RingEX:

Core : 30 $/utente/mese (max 100 utenti)

Advanced : 35 $/utente/mese (max 100 utenti)

Ultra: 45 $/utente/mese (max 100 utenti)

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