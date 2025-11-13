Le 13 migliori alternative a Microsoft Teams per la collaborazione

Microsoft Teams è un potente strumento di collaborazione, soprattutto per chi utilizza l'ecosistema Microsoft. Tuttavia, ogni team ha esigenze specifiche e alcuni potrebbero preferire una piattaforma con un'interfaccia diversa, maggiore flessibilità o funzionalità/funzioni personalizzate che si adattino meglio al proprio flusso di lavoro.
Lo strumento di collaborazione giusto dovrebbe migliorare la produttività e la comunicazione senza sforzo. Che tu stia cercando un design più intuitivo, notifiche più intelligenti o una gestione delle attività integrata che si adatti allo stile del tuo team, ci sono tantissime opzioni disponibili.
Questa guida presenta 13 alternative a Teams, ciascuna progettata per aiutare il tuo team a collaborare in modo più efficace in base alle tue esigenze specifiche.
Perché scegliere le alternative a Microsoft Teams?
Se Microsoft Teams ti sembra limitante, è probabile che ciò sia dovuto al fatto che non è stato progettato pensando alla gestione integrata dei progetti. Un'alternativa più valida dovrebbe offrire molto più della semplice messaggistica; dovrebbe aiutarti a mantenere il tuo lavoro organizzato e i team allineati sugli obiettivi.
Ecco cosa cercare in un'alternativa a Microsoft Teams:
- Gestione delle attività integrata: crea, assegna e effettua il monitoraggio delle attività direttamente all'interno delle conversazioni
- Flussi di lavoro personalizzabili: adatta visualizzazioni, stati e automazioni in base al processo specifico del tuo team
- Collaborazione flessibile sui documenti: conserva file, commenti e modifiche in un unico posto (non dovrai più cercare ovunque)
- Notifiche più intelligenti: Rimani aggiornato senza essere sommerso da notifiche inutili
- Obiettivi e reportistica integrati: Utilizza dashboard, monitoraggio del tempo e report per tenere traccia dello stato
- Assistenza lavorativa basata sull'IA: riepiloga le chat, estrai informazioni chiave e trova le informazioni all'istante senza dover scorrere all'infinito
Continui a usare Microsoft Teams per ora? Dai un'occhiata a questi trucchi per Microsoft Teams per sfruttarlo al meglio mentre cerchi alternative migliori.
13 alternative a Microsoft Teams in sintesi
|Strumento
|Ideale per
|Funzionalità distintiva
|Prezzi*
|ClickUp
|Project management e collaborazione integrate
|Gestione delle attività integrata, lavagne online, assistenza basata sull'IA, integrazione con Microsoft Teams
|Piano Free disponibile; piani a pagamento personalizzabili per le aziende
|Slack
|Robust team chat and spontaneous communication
|Slack riunioni quotidiane per chat audio veloci e integrazioni complete con le app
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Zoom
|Videoconferenze e riunioni virtuali di alta qualità
|Videochiamate in HD, Zoom IA Companion
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Google Chat
|Perfetta integrazione con Google Workspace
|Profonda integrazione con Gmail e Documenti Google
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Discord
|Comunicazione informale all'interno del team e creazione di una comunità
|Canali vocali, videochiamate a bassa latenza
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Chanty
|Simple, intuitive team chat
|Ricerca basata sull'IA, cronologia dei messaggi illimitata nei piani a pagamento
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Mattermost
|Collaborazione open source e self-hosted
|Pieno controllo dei dati, self-hosting
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Rocket.Chat
|Messaggistica sicura e self-hosted
|Messaggistica con crittografia end-to-end
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Webex di Cisco
|Videoconferenze di livello aziendale e riunioni sicure
|Lavagne online integrate
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Pumble
|Messaggistica diretta e condivisione di file in modo leggero
|Interfaccia semplice, messaggistica veloce, efficiente condivisione dei file
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Twist
|Comunicazione organizzata e basata su thread
|Messaggistica asincrona e senza distrazioni, conversazioni in thread
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|Flock
|Chat di gruppo integrata e gestione delle attività
|Elenchi di cose da fare e promemoria integrati, accesso per gli ospiti
|Piano Free disponibile; personalizzazione disponibile per le aziende
|RingEX
|Comunicazione unificata con chat video e videochiamate
|Videochiamate di gruppo, messaggistica diretta, condivisione sicura dei file
|Prezzi personalizzati
Le migliori alternative a MS Teams da utilizzare
Ecco le migliori alternative a Microsoft Teams per garantire una comunicazione senza intoppi.
Come valutiamo i software su ClickUp
Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti.
Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.
1. ClickUp (Ideale per il project management integrato e la collaborazione)
E se la comunicazione del team, la project management e la collaborazione avvenissero in un unico posto senza dover attivare/disattivare applicazioni e senza perdite di produttività?
È proprio quello che fa ClickUp. Riunisce messaggistica, attività, documenti e lavagne online in un'unica piattaforma, con l'IA a potenziare i tuoi flussi di lavoro.
Ad esempio, con ClickUp Chat, puoi creare una nuova attività direttamente da una finestra di chat o persino lasciare che l'IA trasformi gli elementi da intraprendere in attività all'istante.
L'IA integrata riepiloga anche i lunghi thread di conversazione per farti recuperare rapidamente il ritardo ed evidenziare le cose da fare. Inoltre, SyncUps ti consente di avviare videochiamate con singoli membri del team o gruppi per conversazioni veloci, aggiornamenti sui progetti e trasferimento di conoscenze. Puoi registrare queste chiamate e effettuare la condivisione dello schermo per una migliore collaborazione.
Quando discuti idee complesse, registra lo schermo con ClickUp Clips invece di scrivere una lunga spiegazione. Condividilo direttamente nella chat o allegalo a un'attività, così le informazioni di supporto saranno sempre disponibili quando qualcuno ne avrà bisogno.
Quando le idee hanno bisogno di spazio per svilupparsi, le lavagne online di ClickUp aiutano il tuo team a delineare concetti, collegare idee alle attività e collaborare visivamente. Puoi aggiungere post-it, testo, forme e immagini per mappare i pensieri e organizzare i concetti: perfetto per sessioni di brainstorming, mappe mentali e pianificazione strategica.
Quando è il momento di trasformare le discussioni in piani strutturati, ClickUp Docs mantiene tutto organizzato e collegato al tuo lavoro, che si tratti di appunti delle riunioni, piani di progetto o wiki. Mentre la modifica in tempo reale consente a più membri del team di lavorare contemporaneamente sullo stesso documento, la cronologia della pagina aiuta a mantenere il controllo delle versioni.
Le opzioni di formattazione, come intestazioni, tabelle, elenchi puntati, note e contenuti incorporati, rendono i documenti visivamente accattivanti, mentre i comandi slash (/) consentono di inserire elementi come immagini, link o attività.
Infine, le riunioni non devono necessariamente concludersi con appunti sparsi o follow-up dimenticati. Con ClickUp Meetings, puoi registrare le decisioni chiave, assegnare attività in tempo reale, creare una lista di controllo delle questioni in sospeso e persino impostare attività ricorrenti per la condivisione dell'ordine del giorno della riunione con le parti interessate.
L'integrazione di ClickUp con Microsoft Teams ti consente di gestire il lavoro senza dover cambiare app. Trasforma le conversazioni del team in attività, aggiorna i progetti e ricevi le notifiche di ClickUp direttamente da Teams.
ClickUp Brain, l'assistente AI di ClickUp, collega tutto all'interno della tua area di lavoro. Estrae istantaneamente le informazioni rilevanti da attività, documenti e discussioni passate, eliminando la necessità di cercare tra i file.
Oltre ad aiutarti a scrivere email, bozze di report e tutto ciò che sta in mezzo, recupera i dettagli delle attività in sospeso dall'elenco e ti permette di stabilire le priorità in base all'importanza e all'urgenza.
📍Altri prompt da provare:
- Riassumi questa riunione e crea un elenco delle azioni da intraprendere con i titolari e le date di scadenza
- Trasforma questa chat in attività e assegnagli una priorità in base all'urgenza
- Redigi un aggiornamento sul progetto utilizzando l'ultimo stato delle attività e gli ostacoli
- Analizza questa conversazione e suggerisci tre passaggi successivi per andare avanti
Le migliori funzionalità di ClickUp
- Organizzazione e monitoraggio efficienti delle attività: organizza, assegna priorità e monitora il lavoro con stati personalizzati, date di scadenza e automazioni utilizzando le attività di ClickUp, che si integrano direttamente con la chat
- Responsabilità e chiarezza: assicurati che nessuna attività venga tralasciata con i commenti di assegnazione di ClickUp
- Cattura e collega le idee: Ottieni trascrizioni basate sull'IA e elementi da intraprendere per tutte le riunioni, e collegale a attività, persone o documenti con ClickUp AI Notetaker
Limiti di ClickUp
- All'inizio alcuni utenti trovano le numerose funzionalità/funzioni un po' opprimenti
Prezzi di ClickUp
Valutazioni e recensioni di ClickUp
- G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)
📮 ClickUp Insight: Abbiamo recentemente scoperto che circa il 33% dei knowledge worker invia messaggi a 1-3 persone al giorno per ottenere le informazioni di cui ha bisogno.
Ma cosa succederebbe se avessi tutte le informazioni documentate e prontamente disponibili? Con l'AI Knowledge Manager di ClickUp Brain al tuo fianco, il cambio di contesto diventa un ricordo del passato. Basta porre la domanda direttamente dalla tua area di lavoro e ClickUp Brain recupererà le informazioni dalla tua area di lavoro e/o dalle app di terze parti collegate!
Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?
Ecco una recensione su G2:
ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente flessibile e potente che si adatta perfettamente alle esigenze dei miei team di sviluppo. La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro, effettuare l'automazione dei processi e integrarsi perfettamente con altri strumenti lo rende una parte essenziale delle nostre operazioni quotidiane. Le diverse visualizzazioni (elenco, bacheca e Calendario) consentono una gestione efficiente delle attività, mentre le funzionalità di documentazione integrate aiutano a tenere tutto in un unico posto. La velocità e l'affidabilità della piattaforma garantiscono che i nostri progetti procedano senza intoppi.
ClickUp è uno strumento di project management incredibilmente flessibile e potente che si adatta perfettamente alle esigenze dei miei team di sviluppo. La possibilità di personalizzare i flussi di lavoro, automatizzare i processi e integrarsi perfettamente con altri strumenti lo rende una parte essenziale delle nostre operazioni quotidiane. Le diverse visualizzazioni (elenco, bacheca e calendario) consentono una gestione efficiente delle attività, mentre le funzionalità di documentazione integrate aiutano a tenere tutto in un unico posto. La velocità e l'affidabilità della piattaforma garantiscono che i nostri progetti procedano senza intoppi.
2. Slack (Ideale per chat di gruppo affidabili e integrazioni)
Slack organizza tutto in canali dedicati, così le tue conversazioni sono mirate e ordinate. L'integrazione con oltre 2600 app, come Google Drive e Office 365, ti garantisce di poter condividere file, gestire attività e collaborare in un unico posto.
La funzionalità di ricerca avanzata di questa alternativa a Microsoft Teams rende semplicissimo recuperare messaggi o file passati. Per le chat veloci, ci sono riunioni giornaliere per le videochiamate e Clips per i messaggi video, che rendono la comunicazione più rapida e personale.
Le migliori funzionalità di Slack
- Collaborazione esterna: Collabora con partner o clienti esterni direttamente all'interno di Slack utilizzando Slack Connect
- Informazioni centralizzate: Evidenzia le discussioni o i documenti importanti a cui tutti devono avere accesso con i messaggi fissati
- Modalità Concentrazione: stabilisci dei limiti per concentrarti senza distrazioni utilizzando la modalità "Non disturbare"
Limiti di Slack
- Non dispone di una funzione di gestione delle attività integrata: gli utenti devono affidarsi a integrazioni di terze parti (ad es. ClickUp)
Prezzi di Slack
- Free
- Pro: 7,25 $/utente/mese (fatturazione annuale)
- Business+: 12,50 $/utente/mese (fatturazione annuale)
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Slack
- G2: 4,5/5 (oltre 34.000 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 23.000 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Slack?
Ecco una recensione di Capterra:
Trovo particolarmente utile la funzionalità di riunione giornaliera; la sua natura informale consente interazioni rapide e individuali che possono risolvere i problemi in modo più efficiente rispetto ai messaggi di testo.
Trovo particolarmente utile la funzionalità di riunione giornaliera; la sua natura informale consente interazioni rapide e individuali che possono risolvere i problemi in modo più efficiente rispetto ai messaggi di testo.
💡 Consiglio dell'esperto: Evita silenzi imbarazzanti e distrazioni. Scopri cosa fare e cosa non fare durante le riunioni virtuali con la nostra guida al galateo delle riunioni virtuali.
3. Zoom (Ideale per videoconferenze e videochiamate di alta qualità)
Zoom è un'altra popolare alternativa a Microsoft Teams. Rende le riunioni virtuali fluide, sia che tu stia organizzando un breve aggiornamento o un grande webinar. Offre video e audio in HD, così le discussioni risultano chiare e naturali, anche con un massimo di 1.000 partecipanti.
La condivisione dello schermo con strumenti di annotazione semplifica la presentazione delle informazioni e migliora la collaborazione. Per sessioni più interattive, le "Breakout Rooms" suddividono le riunioni in discussioni più piccole.
L'IA Companion di Zoom riepiloga inoltre i punti chiave e gli elementi da intraprendere, in modo che nulla vada perso.
Le migliori funzionalità di Zoom
- Riepiloghi basati sull'IA: genera riepiloghi che riportano il programma della riunione, i riassunti e gli elementi da intraprendere
- Lavagne online basate su cloud: fai brainstorming, pianifica e collabora visivamente con le "lavagne online di Zoom", che rimangono salvate per riferimento futuro
- Visualizzazioni immersive: Coinvolgi i partecipanti con una visualizzazione immersiva che colloca tutti in un ambiente virtuale condiviso di condivisione
Limiti di Zoom
- I follow-up sono manuali; le note devono essere prese separatamente e Zoom non crea automaticamente attività dalle discussioni
- Componenti aggiuntivi come Zoom Docs, lavagne online e Webinars comportano un costo aggiuntivo
Prezzi di Zoom
- Free
- Pro: A partire da 15,99 $ al mese per utente
- Business: A partire da 21,99 $ al mese per utente
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni su Zoom
- G2: 4,5/5 (oltre 56.000 recensioni)
- Capterra: 4,6/5 (oltre 14.000 recensioni)
💫 Curiosità: Il fondatore di Zoom, Eric Yuan, ha ricevuto 35 rifiuti quando ha presentato la sua idea. Ora, tutto il mondo dice: "Facciamo una chiamata su Zoom". 💻
💡 Consiglio da esperto: devi fare brainstorming con persone in fusi orari diversi? Non partire da zero e lancia subito la tua creatività con i modelli di lavagna online già pronti di ClickUp: perfetti per le riunioni e il lavoro di squadra a distanza!
4. Google Chat (Ideale per una perfetta integrazione con Google Workspace)
Google Chat è un'alternativa gratis a Microsoft Teams che mantiene organizzata la comunicazione del team per chi già utilizza Google Workspace. Gli spazi fungono da hub dedicati in cui i team possono collaborare su progetti, condividere file e partecipare a discussioni in thread.
La funzionalità "Smart Compose" suggerisce i messaggi mentre digiti, aiutandoti a risparmiare tempo e a ridurre gli errori. E quando una chat non basta, "Huddles" ti permette di avviare una chiamata audio direttamente dalla finestra della chat.
Le migliori funzionalità di Google Chat
- Discussioni in linea: mantieni le discussioni organizzate con i thread in linea, semplificando la risposta a messaggi specifici
- Supporto per la chat esterna: Comunica con persone esterne alla tua organizzazione mantenendo i controlli di sicurezza e le autorizzazioni
- Notifiche personalizzate: imposta avvisi personalizzati per le conversazioni importanti e disattiva gli avvisi per le altre, in modo da rimanere concentrato
Limiti di Google Chat
- Ha integrazioni limitate e si affida ad altre app di Google (Documenti Google, Fogli Google, ecc.) per funzionalità estese
Prezzi di Google Chat
- Incluso in Google Workspace
Valutazioni e recensioni di Google Chat
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,5/5 (oltre 2300 recensioni)
🔍 Lo sapevi? Google Chat era originariamente Hangouts Chat, lanciato il 9 marzo 2017. È diventato Google Chat nel 2020 ed è stato un'esclusiva per gli utenti di Workspace fino al 2021. Il 1° novembre 2022 ha sostituito completamente Hangouts.
Basta cercare tra infinite cartelle: dai un'occhiata alla nostra selezione dei migliori software per la condivisione di file che mantengono il tuo team organizzato e in fase di sincronizzazione.
5. Discord (Ideale per la collaborazione informale all'interno di una comunità o di un team)
Discord mantiene vivo il flusso delle conversazioni, sia che tu stia chattando con un piccolo team o gestendo una grande comunità. Server e canali ben organizzati aiutano a mantenere le discussioni mirate, che si tratti di lavoro, giochi o interessi comuni. È un'alternativa popolare a Microsoft Teams, in particolare per le comunità.
La comunicazione all'interno del team diventa più semplice anche grazie alla condivisione dei file e alla possibilità di mettere in evidenza i messaggi per gli aggiornamenti importanti.
Le migliori funzionalità di Discord
- Canali Stage: organizza eventi audio su larga scala con i "Canali Stage", pensati per assemblee pubbliche e sessioni di domande e risposte
- Bot personalizzati: automatizza le attività e gestisci le chat in modo efficace utilizzando bot personalizzati e integrazioni
- Go Live per la condivisione dello schermo: trasmetti lo schermo in diretta con Go Live, che offre una condivisione a bassa latenza per un massimo di 50 utenti
Limiti di Discord
- Alcune opzioni avanzate di personalizzazione del server richiedono una sottoscrizione Nitro, il che può rappresentare uno svantaggio per le comunità più piccole con un budget limitato
Prezzi di Discord
- Free
- Nitro Basic: 2,99 $ al mese
- Nitro: 9,99 $ al mese
Valutazioni e recensioni su Discord:
- G2: Recensioni insufficienti
- Capterra: 4,7/5 (oltre 490 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Discord?
Ecco una recensione di Capterra:
Puoi mantenere chiamate vocali e videochiamate di alta qualità anche se ci sono più persone in linea.
Puoi mantenere chiamate vocali e videochiamate di alta qualità anche se ci sono più persone in linea.
💡Bonus: dai un'occhiata alla nostra raccolta dei migliori strumenti per riunioni online per mantenere la connessione e la produttività del tuo team, ovunque si trovi.
6. Chanty (Ideale per una chat di gruppo semplice e intuitiva)
Chanty aiuta a eliminare la frammentazione della comunicazione all'interno del team, conservando messaggi, attività e file in un unico hub strutturato. Invece di copiare le attività da un'app all'altra, puoi trasformare qualsiasi messaggio in un'azione da svolgere, assegnarla e effettuare il monitoraggio con una bacheca Kanban.
Quando serve una chiamata veloce, le riunioni audio e video integrate con condivisione dello schermo rendono la collaborazione fluida. Che si tratti di inviare un messaggio vocale, condividere un frammento di codice o gestire le attività quotidiane, questa alternativa a Microsoft Teams garantisce un flusso di lavoro senza intoppi.
Le migliori funzionalità/funzioni di Chanty
- Ruoli e autorizzazioni: controlla chi può accedere, modificare o gestire chat e attività grazie a ruoli utenti personalizzabili
- Spazi dedicati al team: crea spazi privati o pubblici per mantenere le discussioni mirate e pertinenti a progetti o team specifici
- Cronologia dei messaggi illimitata: Accedi a tutte le conversazioni passate senza preoccuparti dei limiti di spazio di archiviazione o dei messaggi che scompaiono
Limiti di Chanty
- Chanty non offre funzionalità di condivisione file molto avanzate rispetto ad altre funzioni. È inoltre limitato dalla dimensione dei file che è possibile caricare
Prezzi di Chanty
- Gratis per sempre
- Business: 4 $ al mese per utente
- Enterprise: prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Chanty
- G2: 4,5/5 (oltre 50 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 30 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Chanty?
Ecco una recensione su G2:
Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere i team organizzati.
Chanty offre messaggistica veloce e videochiamate stabili, che hanno migliorato significativamente la comunicazione del nostro team. I messaggi programmati aiutano a gestire le conversazioni tra fusi orari diversi e a mantenere i team organizzati.
📮ClickUp Insight: Circa il 41% dei professionisti preferisce la messaggistica istantanea per la comunicazione all'interno del team.
Sebbene offra scambi rapidi ed efficienti, i messaggi sono spesso sparsi su più canali, thread o messaggi diretti, rendendo più difficile recuperare le informazioni in un secondo momento. Con una soluzione integrata come ClickUp Chat, i tuoi thread di chat vengono mappati a progetti e attività specifici, mantenendo le tue conversazioni nel contesto e prontamente disponibili.
7. Mattermost (Ideale per gli appassionati di piattaforme open source)
Mattermost è una piattaforma di collaborazione pensata per i team tecnici che necessitano di un controllo completo sui propri flussi di lavoro e sulla sicurezza. Gli sviluppatori possono condividere e rivedere facilmente frammenti di codice direttamente nella chat grazie all'evidenziazione della sintassi integrata.
Che tu stia gestendo la risposta agli incidenti, i flussi di lavoro DevOps o abbia semplicemente bisogno di una piattaforma di messaggistica aziendale più personalizzabile, questa alternativa a Microsoft Teams ti offre la flessibilità e la sicurezza necessarie per farlo a modo tuo.
Le migliori funzionalità di Mattermost
- Playbook per l'automazione del flusso di lavoro: Implementa processi ripetibili con liste di controllo prestabilite, trigger automatici, aggiornamenti di stato e report retrospettivi
- Implementazione self-hosted: Mantieni il pieno controllo sulla privacy dei dati, sulla sicurezza e sulla conformità grazie alle opzioni di hosting on-premise
- Integrazioni e automazione: collegati a strumenti come GitHub, Jenkins, Jira e ServiceNow e utilizza comandi slash e bot per automatizzare le attività
Limiti di Mattermost
- Può richiedere molte risorse e l'esperienza sull'app mobile non è fluida rispetto ad altre piattaforme di messaggistica
Prezzi di Mattermost:
- Gratis (versione self-hosted)
- Professional: 10 $/utente/mese (fatturazione annuale)
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Mattermost
- G2: 4,3/5 (oltre 330 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 160 recensioni)
Scopri come gli strumenti di progetto giusti possono aumentare la produttività del tuo team nel nostro articolo sul project management con Microsoft Teams .
8. Rocket. Chat (Ideale per la messaggistica sicura self-hosted)
Rocket. Chat è un'altra alternativa open source a Microsoft Teams che punta sulla sicurezza e sulla personalizzazione. Gli utenti possono anche aggiungere i messaggi ai preferiti o contrassegnarli con una stella per accedervi facilmente, formattare il testo grazie al supporto Markdown e gestire le interazioni con i clienti tramite la dashboard omnicanale.
La piattaforma è altamente personalizzabile grazie alle opzioni di White label, a un marketplace per plugin di terze parti e ai webhook REST API per l'automazione dei flussi di lavoro. Può essere implementata come soluzione cloud ibrida o self-hosted, garantendo la massima flessibilità.
Le migliori funzionalità di Rocket. Chat
- Chatbot basati sull'IA: automatizza le risposte per il supporto clienti con i chatbot
- Instradamento intelligente: assegna le query dei clienti all'agente giusto in base a regole predefinite
- Supporto multi-tenant: gestisci più organizzazioni all'interno di un unico Rocket. Interfaccia di chat
Rocket. Limiti di Chat
- Gli utenti segnalano alcune difficoltà, come la complessità dell'installazione e della configurazione iniziali e i requisiti del server, che richiedono molte risorse, per l'hosting autonomo
Prezzi di Rocket. Chat
- Free
- Pro: 4 $ al mese per utente (fatturazione annuale)
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Rocket. Chat:
- G2: 4,2/5 (oltre 330 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 150 recensioni)
Hai difficoltà con appunti di riunione disordinati? Ecco un elenco di strumenti di IA che risolvono il problema all'istante!
9. Webex by Cisco (Ideale per videoconferenze di livello aziendale)
Cisco Webex Teams è uno strumento di videoconferenza di livello aziendale con funzionalità di collaborazione avanzate. Per le chiamate, offre un sistema PBX basato su cloud con connettività PSTN, trascrizione dei messaggi vocali e handoff dei dispositivi per una comunicazione senza interruzioni.
I team possono collaborare in spazi di chat dedicati, utilizzare la lavagna online integrata e organizzare i progetti attraverso spazi e team. Webex Assistant migliora inoltre la produttività generando riepiloghi automatici delle riunioni e azioni da intraprendere.
Con Webex, gli utenti possono partecipare alle riunioni senza difficoltà da qualsiasi dispositivo, garantendo una collaborazione remota senza intoppi.
Le migliori funzionalità di Webex
- Rimozione del rumore basata sull'IA: migliora la chiarezza audio con la rimozione del rumore e l'ottimizzazione del parlato basate sull'IA
- Interazione dinamica: utilizza il riconoscimento dei gesti che converte i gesti delle mani in emoji
- Traduzione linguistica: Traduci le lingue in tempo reale con l'interpretazione simultanea durante le riunioni
Limiti di Webex
- Alcuni utenti hanno segnalato che l'integrazione con i sistemi CRM e di automazione del marketing può essere un processo lungo e complesso
Prezzi di Webex
- Free
- Riunione: 14,50 $/utente/mese
- Suite: 250 $/utente/mese
- Enterprise: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Webex
- G2: 4,2/5 (oltre 18.000 recensioni)
- Capterra: 4,4/5 (oltre 7000 recensioni)
🌟Bonus: Se mantenere il tuo team allineato ti sembra una sfida, questi modelli di piani di comunicazione possono semplificarti il lavoro.
10. Pumble (Ideale per la messaggistica diretta leggera e la condivisione di file)
Pumble rende la comunicazione del team semplice e organizzata. A differenza di molte altre piattaforme, offre messaggistica e condivisione di file illimitate, così non perderai mai conversazioni importanti a causa di restrizioni.
Notifiche e promemoria intelligenti ti assicurano di non perdere mai gli aggiornamenti più importanti, mentre solide misure di sicurezza come l'SSO e la conformità SOC 2 garantiscono la protezione dei tuoi dati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Pumble
- Accesso ospite: Invita collaboratori esterni a canali specifici senza concedere loro l'accesso completo all'area di lavoro
- Notifiche personalizzate: imposta avvisi per parole chiave, silenzia i canali o ricevi notifiche solo per le menzioni dirette
- Cronologia chat illimitata: Accedi a tutti i messaggi passati senza restrizioni, anche con il piano Free
Limiti di Pumble
- La funzionalità di ricerca in questa alternativa a Microsoft Teams richiede corrispondenze esatte di parole intere, rendendo difficile individuare le informazioni senza termini precisi
Prezzi di Pumble
- Free
- Pro: 2,99 $/utente/mese
- Business: 4,99 $/utente/mese
- Enterprise: 7,99 $/utente/mese
- Suite di produttività: 15,99 $/utente/mese
Valutazioni e recensioni di Pumble
- G2: 4,6/5 (oltre 15 recensioni)
- Capterra: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Pumble?
Ecco una recensione su G2:
Il design di Pumble è pulito e intuitivo, rendendo facile la navigazione e la comunicazione all'interno del team.
Il design di Pumble è pulito e intuitivo, rendendo facile la navigazione e la comunicazione all'interno del team.
11. Twist (Ideale per la comunicazione asincrona in team basata su thread)
Twist consente ai membri del team di partecipare alle discussioni e rispondere secondo i propri ritmi, riducendo la pressione delle risposte immediate e favorendo il lavoro approfondito. I suoi filtri di ricerca avanzati rendono semplicissimo trovare le conversazioni passate, permettendoti di individuare messaggi specifici per parole chiave, date o partecipanti.
I ruoli utente personalizzati aiutano i team a gestire gli accessi e le responsabilità, garantendo che le persone giuste vedano le informazioni giuste. Inoltre, l'automazione dei check-in del team elimina la necessità di follow-up manuali grazie alla pubblicazione di thread di aggiornamento programmati.
Le migliori funzionalità/funzioni di Twist
- Gestione dei gruppi: crea gruppi all'interno dei team per semplificare la comunicazione con specifici sottogruppi di membri
- Integrazione e-mail: Inoltra le e-mail direttamente in discussioni specifiche grazie a un indirizzo e-mail unico assegnato a ogni thread e canale
- Opzioni per posticipare: Ricevi notifiche per tutte le conversazioni, per thread specifici o solo in caso di menzione
Limiti di Twist
- Le risposte ai post non sono organizzate in thread, il che richiede agli utenti di ricreare il contesto affinché gli altri sappiano a quale post stanno rispondendo
Prezzi di Twist
- Free
- Unlimited: 8 $ al mese per utente
Valutazioni e recensioni di Twist
- G2: 3,9/5 (oltre 15 recensioni)
- Capterra: 4,3/5 (oltre 35 recensioni)
12. Flock (Ideale per la gestione integrata delle attività e la collaborazione)
Flock include una funzione integrata di gestione delle attività per migliorare la collaborazione in team, consentendo agli utenti di assegnare attività, fissare scadenze e effettuare il monitoraggio dello stato delle attività all'interno delle chat.
I team possono condividere file direttamente nelle chat e utilizzare la funzione di ricerca integrata per trovare messaggi, link e documenti all'istante. L'alternativa a Microsoft Teams offre anche la conversione da email a chat, consentendo agli utenti di inoltrare le email nei canali di Flock.
Le migliori funzionalità/funzioni di Flock
- Sondaggi e promemoria integrati: Raccogli feedback senza sforzo grazie ai sondaggi e ai promemoria integrati nelle chat
- Ricerca file: recupera rapidamente le informazioni utilizzando la ricerca intelligente per individuare messaggi, file e link
- Elenchi di elementi da fare generati automaticamente: Trasforma le discussioni in elementi concreti con elenchi di elementi da fare generati automaticamente
Limiti di Flock
- Flock potrebbe non integrarsi con tutti gli strumenti o le applicazioni specifici su cui fa affidamento il tuo team, richiedendo soluzioni alternative manuali o passaggi aggiuntivi
Prezzi di Flock
- Free
- Pro: 4,50 $/utente/mese (fatturazione annuale)
- Aziende: Prezzi personalizzati
Valutazioni e recensioni di Flock:
- G2: 4,4/5 (oltre 250 recensioni)
- Capterra: 4,5/5 (oltre 300 recensioni)
Cosa dicono gli utenti reali di Flock?
Ecco una recensione su G2:
Facile da installare e utilizzare, con un fabbisogno minimo di assistenza da parte della direzione per quasi ogni aspetto.
Facile da installare e utilizzare, con un fabbisogno minimo di assistenza da parte della direzione per quasi ogni aspetto.
13. RingEX (Ideale per la comunicazione unificata con videochiamate e chiamate)
RingEX combina chiamate, riunioni video, messaggistica, SMS e fax in un'unica app e dispone di un assistente IA personale in grado di acquisire note sulle chiamate, trascrivere le conversazioni, tradurre i messaggi e perfezionare la scrittura.
Supporta oltre 400 integrazioni con strumenti popolari come Salesforce, Google Workspace, Microsoft Teams e Zendesk.
Le organizzazioni possono utilizzare questa alternativa a Teams per personalizzare i flussi di chiamata e le autorizzazioni per più posizioni.
Le migliori funzionalità/funzioni di RingEX
- Riepiloghi da voce a testo: Trascrivi le chiamate in tempo reale con i riepiloghi da voce a testo basati sull'IA per le riunioni
- Call flipping: Trasferisci le chiamate in corso tra dispositivi, ad esempio da un desktop a un cellulare, senza interruzioni
- Riunioni video in HD: organizza videoconferenze in HD con un massimo di 200 partecipanti, con funzionalità di presa di appunti automatica e riduzione del rumore
Limiti di RingEX
- Nessuna definizione di obiettivi o monitoraggio delle prestazioni del team, poiché lo strumento si concentra esclusivamente sui registri delle comunicazioni
Prezzi di RingEX:
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