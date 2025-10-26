Le 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi del 2026 (gratis e a pagamento)

La vita è breve, e i nostri elenchi dei desideri? Continuano ad allungarsi.

Un giorno vuoi essere nella forma migliore di sempre, e quello dopo pensi solo a migliorare le tue competenze per far avanzare la tua carriera. Il numero stesso di obiettivi che inseguiamo ogni singolo giorno può diventare estenuante, specialmente se non effettuiamo il monitoraggio dei risultati e non li usiamo per alimentare la nostra motivazione.

Come si fa?

Grazie alle app per il monitoraggio degli obiettivi! Grazie ai miracoli della tecnologia, le app per il monitoraggio degli obiettivi possono fungere da coach personali, cheerleader e supervisori, tutto in uno. Le ho trovate utili per organizzare, stabilire le priorità e monitorare ogni passaggio del mio percorso.

Se anche tu ne stai cercando una, sei nel posto giusto.

Sulla base della mia esperienza e dei test effettuati dal nostro team di ClickUp, ho stilato un elenco delle migliori app per il monitoraggio degli obiettivi, includendo sia alternative gratuite che a pagamento.

Spero che questo ti aiuti a trovare la soluzione di cui hai bisogno per raggiungere quei tuoi obiettivi grandi, ambiziosi e audaci!

⏰ Riepilogo/riassunto in 60 secondi Prova queste app per il monitoraggio degli obiettivi per fissare, raggiungere e superare i tuoi obiettivi: ClickUp —Ideale per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi dei progetti —Ideale per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi dei progetti Hive — Ideale per l'impostazione di una routine quotidiana di produttività Way of Life — Ideale per sviluppare nuove abitudini Coach.me — Ideale per la crescita personale e l'apprendimento di nuove competenze Habitica — La migliore app per il monitoraggio delle abitudini con elementi ludici e divertenti Todoist — Ideale per la gestione delle attività grazie a elenchi di cose da fare minimalisti e chiari ATracker — La migliore per la gestione del tempo per ogni obiettivo GoalsOnTrack — La migliore per creare piani d'azione dettagliati per i tuoi obiettivi Lattice — La migliore per gli OKR e gli obiettivi dei dipendenti Toodledo — La migliore per aumentare la produttività in tutti gli ambiti della tua vita

L'importanza delle app per il monitoraggio e la definizione degli obiettivi

Mentre perseguiamo ambizioni grandi (e piccole), molti di noi hanno bisogno di aiuto per mantenere la concentrazione, misurare lo stato dei progressi e rimanere motivati nel tempo.

Ed è proprio per questo che sono state create le app per il monitoraggio degli obiettivi: per fissare traguardi, suddividerli in passaggi concreti, festeggiare i traguardi raggiunti, impegnarsi di più per raggiungere gli obiettivi mancati e monitorare quanto hai già fatto e quanto ti resta ancora da fare.

A differenza delle tradizionali agende cartacee, che possono facilmente andare perse o danneggiarsi, questi strumenti digitali forniscono dati accessibili e in tempo reale sullo stato dei progressi compiuti. Questo approccio basato sui dati favorisce la responsabilità, la motivazione e l'adattabilità nel raggiungimento degli obiettivi.

Superano le semplici note digitali offrendo strutture organizzate, promemoria e analisi che ci spingono a dare il meglio di noi e a correggere la rotta quando necessario.

Ti stai chiedendo quali app offrono tutti questi vantaggi e molto altro ancora? Scopriamolo insieme.

Le 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi in sintesi

Per aiutarti a scegliere la migliore app per il monitoraggio degli obiettivi, abbiamo creato una tabella che riepiloga le 10 migliori opzioni disponibili. Ogni app offre funzionalità uniche su misura per diversi obiettivi e preferenze degli utenti. Dai un'occhiata:

App Ideale per Funzionalità distintiva ClickUp Definizione e gestione completa degli obiettivi con funzionalità di gestione delle attività personalizzabili Una serie di personalizzazioni per la panoramica degli obiettivi, una gamma di opzioni di collaborazione e modelli predefiniti per impostare rapidamente gli obiettivi Hive Monitoraggio degli obiettivi di progetto Hive Obiettivi per visualizzare lo stato dei progetti complessi Stile di vita Coltivare buone abitudini ed eliminare consapevolmente i comportamenti indesiderati Diario integrato per identificare i trigger delle cattive abitudini con una panoramica temporale dei modelli di abitudini positive e negative Coach.me Crescita personale e sviluppo delle competenze Accesso a coach e mentori specializzati Habitica Gamificare la creazione di abitudini Missioni divertenti e ricompense per mantenerti in carreggiata Todoist Trasforma ogni obiettivo o progetto in attività e sottoattività ovunque ti trovi Interfaccia bella, intuitiva e pulita ATracker Gestione del tempo Monitoraggio del tempo su più dispositivi per ogni obiettivo GoalsOnTrack Creazione di piani d'azione dettagliati e bacheche dei sogni Definizione degli obiettivi e monitoraggio dei progressi end-to-end con pianificatori, fogli di lavoro, visualizzazioni, diari e report Toodledo Aumentare la produttività a 360 gradi Classifica il tuo tempo nelle opzioni Vita, Lavoro e Agenda per gestire gli obiettivi di produttività in ciascuna area Lattice Definizione degli obiettivi dei dipendenti Cinque prodotti distinti, tra cui Performance, Obiettivi e Grow, ciascuno incentrato sul miglioramento delle prestazioni, sugli OKR e sul miglioramento continuo

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, basato su ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Le 10 migliori app per il monitoraggio degli obiettivi nel 2025

Abbiamo fatto un elenco di app che non sono solo apprezzate dai professionisti, ma che chiunque può utilizzare a proprio vantaggio: studenti, liberi professionisti, titolari di imprese o impiegati.

Cominciamo con "l'app per tutto" per i tuoi grandi obiettivi, i progetti a lungo termine e le attività semplici.

1. ClickUp: la migliore per definire e effettuare il monitoraggio degli obiettivi dei progetti

Inizia al monitoraggio degli obiettivi con ClickUp Tieni traccia dello stato dei tuoi obiettivi con la dashboard di ClickUp

ClickUp è uno strumento versatile per la gestione dei progetti che eccelle nel monitoraggio degli obiettivi sia per i singoli che per i team.

ClickUp Goals aiuta i team e i singoli individui a definire, monitorare e raggiungere gli obiettivi in modo efficace. La funzionalità consente di creare obiettivi specifici e misurabili (compresi gli OKR, ovvero Obiettivi e Risultati Chiave) e di suddividerli in attività di ClickUp, attività secondarie e liste di controllo concrete.

Puoi monitorarli utilizzando un sistema di monitoraggio dei progressi personalizzabile con traguardi numerici, monetari, vero/falso e relativi alle attività.

Imposta traguardi misurabili all'interno di ClickUp Goals

Se stai monitorando più obiettivi per un team, ClickUp ti permette di condividerli, assegnare responsabilità e monitorare i risultati collettivi. Funzionalità/funzioni come ClickUp Chat, i thread di discussione sulle attività, le @menzioni e la finestra In arrivo di ClickUp favoriscono una collaborazione senza intoppi su tutti i tuoi progetti. Puoi anche organizzare i tuoi obiettivi in cartelle dedicate per un facile accesso.

Archivia e classifica i tuoi obiettivi ClickUp in cartelle per accedervi facilmente

Con funzionalità come le dipendenze tra gli obiettivi e i riepiloghi dei progressi, ClickUp Goals garantisce che tutti siano allineati e lavorino verso obiettivi comuni.

Oltre a queste, ClickUp offre molti modelli predefiniti per l'impostazione e il monitoraggio facile degli obiettivi. Il mio preferito è sicuramente il modello ClickUp SMART Goals.

Scarica questo modello Imposta e monitora gli obiettivi SMART con il modello ClickUp SMART Goals

Include stati personalizzabili per monitorare lo stato di avanzamento dei progetti, campi personalizzati per classificare e visualizzare gli obiettivi in modo efficiente, nonché viste personalizzate come "Impegno per gli obiettivi" e "Foglio di lavoro per obiettivi SMART" per adattarsi al tuo flusso di lavoro.

Utilizzo questo modello per:

Effettua il monitoraggio di tutti i tuoi obiettivi e traguardi

Organizza gli obiettivi in diversi stati : Completato, In fase di realizzazione, Fuori strada, In sospeso, In linea con gli obiettivi, per tenere traccia dei progressi

Monitora e analizza le attività per garantire la massima produttività

Misura il lavoro richiesto per ogni obiettivo

Fissa delle scadenze e rispettale

La parte migliore è che ClickUp non solo aiuta al monitoraggio degli obiettivi, ma offre anche funzionalità chiave e modelli per la project management, la comunicazione e la collaborazione. Considerala come un'unica app per svolgere la maggior parte del tuo lavoro, sia professionale che personale!

Le migliori funzionalità di ClickUp

Ottieni una panoramica di alto livello sullo stato degli obiettivi e sul tempo dedicato ai progetti grazie ai molteplici widget di ClickUp Dashboards , tra cui barre di avanzamento, grafici a torta, grafici burndown, ecc.

Ricevi notifiche sulle scadenze imminenti utilizzando i promemoria di ClickUp . ClickUp ti ricorda le tue attività da cinque minuti fino a tre giorni prima della scadenza

Visualizza le tue attività imminenti in un elenco, in una bacheca Kanban, in un diagramma di Gantt e in qualsiasi altro formato a tua scelta utilizzando le visualizzazioni di ClickUp

Collabora sulle attività, effettua la condivisione di feedback e lavora insieme agli obiettivi comuni utilizzando ClickUp Chat

Adatta il tuo flusso di lavoro a qualsiasi tipo di attività grazie alle preziose funzionalità/funzioni di ClickUp Tasks, come stati personalizzati, livelli di priorità e dipendenze

Limiti di ClickUp

Non è possibile esportare facilmente i dashboard

Curva di apprendimento più ripida rispetto agli strumenti che offrono solo il monitoraggio degli obiettivi

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 9.700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Molti utenti di ClickUp concordano sul fatto che la piattaforma sia diventata uno strumento indispensabile per i loro obiettivi di progetto:

Gli obiettivi di ClickUp aiutano i membri di ogni reparto a concentrarsi su ciò che è veramente importante, aspetto fondamentale quando si lancia un nuovo prodotto.

Gli obiettivi di ClickUp aiutano i membri di ogni reparto a concentrarsi su ciò che è veramente importante, aspetto fondamentale quando si lancia un nuovo prodotto.

2. Hive: l'ideale per l'impostazione di una routine quotidiana di produttività

via Hive

Hive è una delle poche app in questa lista che combina il monitoraggio degli obiettivi con solide funzionalità di project management. Ti offre la flessibilità di strutturare i tuoi obiettivi utilizzando elenchi di attività, scadenze, attività cardine e metriche di avanzamento. Che tu stia definendo abitudini personali o gestendo gli obiettivi di un team, Hive si adatta al tuo modo di lavorare.

Il punto di forza principale dell'app sta nell'aiutarti a costruire una routine che favorisca sia la produttività che la costanza. Puoi impostare gli obiettivi come progetti, assegnare attività secondarie, monitorare le percentuali di completamento e utilizzare promemoria automatici per rispettare le scadenze.

Le migliori funzionalità di Hive

Scegli tra diversi modi per il monitoraggio degli obiettivi: usa i progetti per il monitoraggio basato sulle attività cardine, le attività per le abitudini quotidiane e le dashboard per avere una panoramica completa di tutto in un unico posto

Visualizza lo stato nel tempo con filtri per settimana, mese o anno

Utilizza le analisi integrate, come i tassi di completamento, gli aggiornamenti di stato e le informazioni sulla produttività del team, per rimanere in linea con gli obiettivi

Limiti di Hive

Nessun sistema di ricompense integrato né funzionalità/funzioni di gamification per aumentare la motivazione

L'esperienza mobile è disponibile, ma è più efficace come app desktop o web

Prezzi di Hive

Free

Starter: 5 $ al mese per utente

Teams: 12 $ al mese per utente

Aziende: Contatta il reparto commerciale

Valutazioni e recensioni su Hive

G2 : 4,6/5 (oltre 600 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 200 recensioni)

3. Way of Life — La migliore per sviluppare nuove abitudini

tramite App Store

Way of Life combina trucchi per sviluppare nuove abitudini, come tenere un diario e stilare elenchi di cose da fare, in un intuitivo tracker digitale delle abitudini.

Ci è piaciuto molto il modo in cui ti aiuta a renderti responsabile delle tue cattive abitudini. Così, invece di limitarti a mettere in evidenza le tue buone abitudini, puoi trovare un modo per affrontare le situazioni che potrebbero indurti a rallentare il raggiungimento dei tuoi obiettivi di costruzione delle abitudini.

Con la funzionalità Grafici, puoi individuare le tendenze positive e negative su un arco di settimane, mesi o persino anni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Way of Life

Effettua il monitoraggio delle tue routine con un esclusivo sistema basato su codici di colore

Rimani sulla strada giusta per raggiungere i tuoi obiettivi con potenti promemoria

Annota cosa scatena le cattive abitudini utilizzando la funzione diario integrata

Limiti dello stile di vita

Con il piano Free puoi effettuare il monitoraggio di tre abitudini

Non c'è modo di monitorare quanto sei vicino al raggiungimento di un obiettivo. C'è solo un'opzione sì o no

Prezzi di Way of Life

Free

Premium: A partire da 4,99 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Way of Life

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: Recensioni non disponibili

4. Coach.me — Ideale per la crescita personale e l'apprendimento di nuove competenze

Coach.me è un'ottima piattaforma che ti permette di stabilire una connessione con coach e mentori certificati in vari settori. Se la crescita personale è il tuo obiettivo principale, ti consiglio vivamente Coach.me.

L'ho trovata estremamente utile per lo sviluppo delle competenze perché offri un supporto a 360 gradi per l'apprendimento della competenza che preferisci: amici, colleghi e persino un coach personale possono aiutarti a rimanere in carreggiata.

Puoi anche approfittare della sua versatilità: funge anche da app per il monitoraggio delle abitudini, così puoi usufruire di diverse funzioni anche senza sottoscrivere un piano di coaching personale.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coach.me

Imposta obiettivi e promemoria per stabilire quante volte alla settimana vuoi esercitarti in un'abilità o lavorare su un'abitudine

Visualizza l'andamento settimanale e mensile dello stato dei tuoi progressi

Segui le istruzioni quotidiane dei coach per raggiungere il tuo obiettivo

Effettua il check-in dal widget della vista Oggi del tuo iPhone o dal tuo smartwatch senza aprire l'app

Limiti di Coach.me

Occasionali problemi di sincronizzazione che potrebbero interrompere la tua serie

Funzione di monitoraggio dei progetti limitata

Prezzi di Coach.me

Habit tracker: Free

Coaching personale: 100 $ al mese (a partire da 25 $ a settimana)

Valutazioni e recensioni di Coach.me

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: Recensioni non disponibili

5. Habitica — La migliore app per il monitoraggio delle abitudini con elementi ludici e divertenti

via Habitica

Habitica trasforma il tuo elenco di abitudini in un gioco e ti permette di creare avatar divertenti che diventano più forti man mano che completi le attività. Inoltre, guadagni ricompense che ti consentono di acquistare fantastici potenziamenti per il tuo avatar.

Ciò che mi è piaciuto di più è stata l'integrazione con i social media. Trovo più facile rimanere motivato con dei partner di responsabilità Grazie all'integrazione gamificata con i social media di Habitica, diventa più facile coinvolgere i tuoi contatti nelle tue "missioni" e lavorare insieme per raggiungere gli stessi obiettivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Habitica

Tieni traccia delle tue abitudini e delle attività quotidiane ovunque ti trovi grazie alle interfacce mobili e web

Guadagna divertenti ricompense per i tuoi obiettivi e personalizza il tuo avatar con armature da battaglia, misteriosi animali domestici, abilità magiche e persino missioni

Usa le monete del gioco per acquistare vantaggi nella vita reale, come l'accesso gratis a programmi TV

Limiti di Habitica

Opzioni limitate per personalizzare le sfide

La navigazione può risultare complicata per alcuni utenti

Prezzi di Habitica

Free

Valutazioni e recensioni di Habitica

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni non disponibili

6. Todoist: la migliore per la gestione delle attività grazie a elenchi minimalisti e intuitivi di cose da fare

via Todoist

Todoist è una bellissima app automatizzata per gli elenchi di cose da fare, pensata per gestire le attività ovunque ti trovi. Semplifica i tuoi obiettivi trasformandoli in azioni concrete. E la soddisfazione che ti dà quando contrassegni un'azione o un'attività secondaria come "terminata" è imbattibile. Sì, puoi farlo con un solo tocco o clic.

Un'altra funzionalità degna di nota è il riconoscimento del linguaggio naturale, che ordina le tue attività nelle viste Oggi, Prossime e filtri personalizzati. Questo ti aiuta a stabilire senza sforzo le priorità dei tuoi obiettivi. Mi ha anche permesso di creare uno spazio condiviso per le attività collaborative, separato dai miei obiettivi e progetti personali.

Le migliori funzionalità di Todoist

Cattura e organizza le attività nel momento stesso in cui ti vengono in mente con un flusso naturale e intuitivo di linguaggio

Crea delle abitudini e tieni sotto controllo le scadenze grazie all'automazione del riconoscimento dei dati

Trasforma qualsiasi cosa in un'attività dell'elenco delle cose da fare da qualsiasi luogo grazie a oltre 80 integrazioni

Tieni traccia dei tuoi progressi in diversi modi: grafici sulla produttività, cronologia delle attività e archivio delle attività completate

Limiti di Todoist

La qualità dei riassunti generati varia, quindi è necessario controllarli e correggerli manualmente per verificarne l'accuratezza

Personalizzazioni limitate per le statistiche sulla produttività e la visualizzazione dei report

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 5 $ al mese

Business: 8 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 700 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2000 recensioni)

7. ATracker — La migliore per la gestione del tempo per ogni obiettivo

via ATracker

ATracker è un'app per la gestione degli obiettivi basata sul tempo che fornisce informazioni dettagliate su come impieghi il tuo tempo per ciascun obiettivo. Questo ti permette di pianificare strategicamente ogni attività e attività secondaria per un utilizzo ottimale delle tue ore.

Ho esplorato le impostazioni avanzate dell'app e ho scoperto che è possibile monitorare il tempo complessivo dedicato a un gruppo di attività. ATracker salva tutti i tuoi registri e li visualizza sia in formato Elenco che in formato Calendario. Puoi anche aggiornare le voci o registrare il tempo in un secondo momento.

Le migliori funzionalità/funzioni di ATracker

Avvia e interrompi un'attività con un solo tocco senza usufruire dello sblocco del dispositivo

Effettua il monitoraggio del tempo su app mobili, tablet, Apple Watch o computer

Imposta obiettivi giornalieri e settimanali in base alle attività e ai tag, inclusi tag numerici e a tendina

Crea report giornalieri sui progressi sotto forma di grafici a torta e grafici a barre

Limiti di ATracker

Occasionali problemi di sincronizzazione del Calendario

Non riesce a effettuare il monitoraggio del tempo per più attività contemporaneamente

Prezzi di ATracker

Free

Pro: 4,99 $ su iOS e 2,99 $ su Android (costo una tantum)

Premium: 2,99 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ATracker

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: Recensioni non disponibili

8. GoalsOnTrack — La migliore per creare piani d'azione dettagliati per i tuoi obiettivi

via GoalsOnTrack

GoalsOnTrack è un software per la definizione di obiettivi SMART con strutture a più livelli. Ciò significa che puoi creare piani d'azione dettagliati per ogni obiettivo e sotto-obiettivo. Questo non solo lo rende un'app per le liste di cose da fare, ma anche un tracker dettagliato dell'agenda completo di funzionalità per il monitoraggio delle abitudini, del tempo e dei progressi.

Sono rimasto piacevolmente sorpreso da quanto questo software ti alleggerisca il lavoro richiesto. Ad esempio, ti viene fornito un modulo per la valutazione degli obiettivi da compilare per assicurarti che il tuo obiettivo sia SMART: specifico, misurabile, raggiungibile, rilevante e limitato nel tempo.

Allo stesso modo, ci sono bacheche dei sogni, modelli per la definizione degli obiettivi e diari per mettere nero su bianco i propri pensieri. È come se tutte le tue idee sui tuoi obiettivi vivessero all'interno di un condominio a più piani. Tutto si trova all'interno dello stesso complesso, ma è sufficientemente separato da consentire una corretta organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di GoalsOnTrack

Mappa ogni fase dei tuoi obiettivi con agende e fogli di lavoro stampabili

Tieni traccia dello stato dei tuoi obiettivi in quattro modi: per sotto-obiettivi, per attività, per risultato e manualmente

Pianificazione tramite trascinamento con calendario delle attività che si integra con calendari esterni come Google Calendar, iCal, Outlook

Effettua il monitoraggio dei tuoi progressi nelle abitudini con dei segni di spunta giornalieri

Condividi gli obiettivi con il tuo team, registra le attività del team in tempo reale e pubblica messaggi o commenti su una bacheca centralizzata per lavorare insieme

Limiti di GoalsOnTrack

Richiede una connessione a Internet

Non è disponibile una versione di prova o gratis

Prezzi di GoalsOnTrack

L'abbonamento costa 68 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni di GoalsOnTrack

G2: Recensioni non disponibili

Capterra: Recensioni non disponibili

9. Lattice: la migliore per gli OKR e gli obiettivi dei dipendenti

via Lattice

Lattice è una soluzione per la definizione degli obiettivi pensata per i team. È ideale per le organizzazioni che desiderano effettuare il monitoraggio delle prestazioni lavorative, consentendo al contempo ai dipendenti di allineare il proprio sviluppo professionale agli obiettivi aziendali.

L'abbiamo trovata utile per il project management di progetti interfunzionali e per garantire una collaborazione chiara. Ad esempio, puoi impostare gli obiettivi di marketing in un unico posto e quelli del servizio clienti separatamente in un altro. Puoi anche definire obiettivi per lo sviluppo software e obiettivi SMART per i manager. Tutti questi elementi possono essere interconnessi e gestiti in modo collaborativo su un'unica piattaforma.

Il software OKR si integra con Jira, Salesforce, Slack e Microsoft Teams per garantire che gli obiettivi siano sempre in primo piano e vengano costantemente perseguiti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Lattice

Collega gli obiettivi individuali agli obiettivi di reparto e aziendali per la valutazione delle prestazioni

Integra gli OKR nella gestione delle prestazioni per allineare i risultati alle principali priorità aziendali

Incoraggia il coinvolgimento dei dipendenti con riunioni individuali e interazioni con le Risorse Umane e i manager

Limiti di Lattice

Il sito web potrebbe essere lento durante il caricamento iniziale

Nessuna versione gratis

Prezzi di Lattice

Gestione delle prestazioni + OKR e obiettivi: 11 $ al mese a persona

Abbonamento: 4 $ al mese a persona

Grow: 14 $ al mese a persona

Costo: 6 $ al mese a persona

Valutazioni e recensioni su Lattice

G2 : 4,7/5 (oltre 3000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

10. Toodledo — La migliore per aumentare la produttività in tutti gli ambiti della tua vita

via Toodledo

Toodledo è uno strumento di produttività molto completo. Offre diverse opzioni per organizzare e effettuare il monitoraggio degli obiettivi, con l'obiettivo di aumentare la produttività. Prende l'idea di un semplice elenco di cose da fare e lo trasforma in un'area di lavoro dettagliata, così potrai ottenere di più da ogni obiettivo o attività.

Ho trovato le sue categorizzazioni piuttosto interessanti:

Life: Ti permette di creare elenchi di cose da fare e note e di effettuare la condivisione con amici e familiari secondo il metodo Getting Things Done

Lavoro: Ti aiuta a delineare i tuoi progetti, assegnare attività al tuo team e monitorare il tempo dedicato a ciascun progetto

Schedule: Ti incoraggia a sfruttare al meglio il tuo tempo libero grazie al suo pianificatore integrato, completo di promemoria basati sulla tua posizione, attività ricorrenti e integrazioni con il Calendario

Le migliori funzionalità/funzioni di Toodledo

Usa cartelle, tag, contesti e attività secondarie per organizzare gli elenchi da fare

Ordina, filtra e cerca nell'elenco per capire cosa devi completare. L'app ti invia notifiche quando le attività sono in scadenza

Tieni sotto controllo i tuoi progressi; mantieni alta la motivazione e raggiungi i tuoi obiettivi

Annota i tuoi ricordi, usala come diario: registra ricette, note di viaggio e altro ancora

Usa una bozza per pianificare il tuo prossimo progetto, registrare l'albero genealogico della tua famiglia o qualsiasi altro caso d'uso ti venga in mente

Limiti di Toodledo

La funzione Note richiede una migliore funzionalità di ricerca

Prezzi di Toodledo

Free

Valutazioni e recensioni di Toodledo

G2 : 4,5/5 (oltre 60 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 70 recensioni)

Scegli la migliore app per il monitoraggio degli obiettivi

Le app che ho testato e selezionato hanno alcune cose in comune: sono tutte semplici da usare e mi aiutano a essere più organizzato e con una maggiore produttività. Sebbene siano ottime per l'impostazione e il monitoraggio degli obiettivi, pochissime vanno oltre le funzionalità/funzioni di base.

Preferisco strumenti di pianificazione degli obiettivi a lungo termine che mi aiutino a bilanciare sia gli impegni personali che quelli professionali. Pertanto, una piattaforma con funzionalità avanzate di collaborazione in team, gestione delle attività e project management è l'ideale per me.

In questo contesto, solo uno strumento soddisfa tutti i requisiti: ClickUp!

Semplifica il monitoraggio degli obiettivi grazie alle sue funzionalità versatili e ai modelli pronti all'uso. Gli strumenti di project management di ClickUp ci consentono di tenere sotto controllo gli elenchi delle attività e di collaborare con team interfunzionali.

Nel complesso, invece di un semplice tracker di obiettivi individuale, ClickUp ti offre la flessibilità di lavorare sugli obiettivi professionali in team. Sebbene tu possa gestire i tuoi tracker personali separatamente, le funzioni collaborative offrono un vantaggio in più.

Prova ClickUp oggi stesso! Non te ne pentirai.