Creatività nella comunicazione: 10 modelli gratuiti di bacheca digitale

Nell'era digitale di oggi, i metodi tradizionali di comunicazione aziendale possono sembrare superati. Con così tanti canali e messaggi in circolazione, è facile che le informazioni importanti si perdano nella confusione.

I modelli di bacheca digitale sono la versione moderna della comunicazione senza problemi . Sono dotati di strutture predefinite che consentono di presentare informazioni, annunci e messaggi in un formato digitale dinamico, con immagini accattivanti, grafica e sfondi personalizzati.

Ma non tutti i modelli sono uguali. Abbiamo fatto il lavoro pesante e siamo entusiasti di presentarvi i migliori 10 modelli di bacheca digitale. Esploriamo le loro caratteristiche uniche per aiutarvi a trovare quello perfetto per la vostra azienda! 👌

Che cos'è un modello di bacheca digitale?

I modelli di bacheca digitale sono layout predefiniti che semplificano la creazione di contenuti di segnaletica digitale per le bacheche. Offrono diverse opzioni di design e sono facilmente personalizzabili, consentendo di creare materiale coinvolgente e informativo per i display digitali. Questa versatilità li rende adatti a diverse organizzazioni, dalle scuole alle aziende.

Questi modelli comprendono una serie di elementi di design, come sfondi, grafica, caselle di testo e immagini, che aiutano gli utenti a creare contenuti come gli aggiornamenti aziendali, comunicati stampa , notifiche di eventi e orari.

Rispetto alla creazione di contenuti per la segnaletica digitale partendo da zero, l'utilizzo di modelli di bacheca digitale fa risparmiare tempo e fatica e garantisce un aspetto coerente e professionale alla segnaletica digitale della vostra organizzazione. L'aggiunta del marchio dell'organizzazione, della messaggistica e delle informazioni pertinenti a un modello consente di creare una bacheca digitale visivamente accattivante e informativa che risponde efficacemente alle esigenze dell'organizzazione.

Cosa rende un buon modello di bacheca digitale?

Un modello di bacheca digitale pratico presenta in genere le seguenti caratteristiche:

Design visivamente accattivante : Deve essere attraente e accattivante per attirare l'attenzione dello spettatore. Inoltre, i grafici, i video e i file di immagine migliorano il messaggio e il contenuto della bachecamantenere l'attenzione del pubblico *Personalizzazione: Gli utenti devono essere in grado di modificare facilmente il modello per aggiungere i propri contenuti, come testo, immagini e video

: Deve essere attraente e accattivante per attirare l'attenzione dello spettatore. Inoltre, i grafici, i video e i file di immagine migliorano il messaggio e il contenuto della bachecamantenere l'attenzione del pubblico *Personalizzazione: Gli utenti devono essere in grado di modificare facilmente il modello per aggiungere i propri contenuti, come testo, immagini e video Rilevanza : il modello deve essere pertinente allo scopo della bacheca, sia che si tratti di pubblicità, annunci, orari o altre informazioni

: il modello deve essere pertinente allo scopo della bacheca, sia che si tratti di pubblicità, annunci, orari o altre informazioni Testo visibile : Il testo deve essere facilmente leggibile, con caratteri, dimensioni e colori appropriati, con semplici opzioni a tema

: Il testo deve essere facilmente leggibile, con caratteri, dimensioni e colori appropriati, con semplici opzioni a tema Consistenza : Un buon template dovrebbeallinearsi al proprio branding e mantenere un aspetto coerente in tutti i contenuti

: Un buon template dovrebbeallinearsi al proprio branding e mantenere un aspetto coerente in tutti i contenuti Scalabilità : I template devono essere adattabili a varie dimensioni e orientamenti dello schermo

: I template devono essere adattabili a varie dimensioni e orientamenti dello schermo Interfaccia facile da usare : deve essere facile per chi non è un designer creare e aggiornare i contenuti

: deve essere facile per chi non è un designer creare e aggiornare i contenuti Compatibilità:Assicurarsi che il template funzioni con il software o la piattaforma di digital signage scelta

10 Modelli di bacheca digitale da utilizzare nel 2024

Creare contenuti per la segnaletica digitale partendo da zero può essere un vero e proprio rompicapo. Fortunatamente, abbiamo selezionato per voi i migliori modelli di bacheca digitale in PowerPoint e ClickUp per mettere il turbo al vostro viaggio creativo. ✈️

Allacciate le cinture, perché stiamo per immergerci nelle loro pratiche funzioni!

1. Modello di scheda ClickUp

Il modello di lavagna ClickUp tiene aggiornato il team sull'avanzamento dei compiti con una lavagna Kanban di facile utilizzo

Realizzate senza problemi bacheche digitali personalizzate con il modello Modello di bacheca ClickUp . Questo strumento di facile utilizzo consente di mostrare le attività su un Lavagna Kanban che rende il progetto e il gestione del flusso di lavoro un gioco da ragazzi. 🍃

Immaginate di voler aumentare l'efficienza nella gestione delle attività. Con l'approccio della bacheca digitale, il vostro team ottiene una visione chiara dello stato delle attività, distinguendo ciò che è in corso, completato e in sospeso.

Il modello ha colonne che rappresentano le varie fasi del progetto. Ciascuna tessera della bacheca rappresenta un'attività, il cui stato può essere facilmente aggiornato con una semplice azione di trascinamento. Per maggiore comodità, è possibile consentire ai membri del team di modificare lo stato delle attività man mano che avanzano.

Avete bisogno di un modo per comunicare priorità di lavoro al vostro team? La visualizzazione sulla bacheca digitale consente ai team di identificare rapidamente le attività che richiedono un'attenzione immediata e quelle che possono essere affrontate in un secondo momento. Ciò è possibile grazie a cinque livelli di urgenza, che vanno da Basso a Urgente. 🚩

Le schede dei compiti possono anche contenere immagini di copertina. Sono un modo fantastico per spezzare la scheda, introdurre intestazioni o aggiungere un tocco personale alle schede.

2. Modello di promemoria ClickUp

Scrivete promemoria in modo rapido ed efficace utilizzando il modello di promemoria ClickUp

Siete alla ricerca di un modello multiuso per strutturare le vostre bacheche digitali e raggiungere facilmente i team di lavoro? obiettivi di comunicazione ? Non cercate altro che il Modello di promemoria ClickUp ! 👀

Questo versatile modello di Doc è la soluzione unica per visualizzare vari tipi di informazioni, che si tratti di richieste, aggiornamenti di stato, annunci, istruzioni o feedback. È la struttura di cui avete bisogno per trasmettere messaggi con una precisione cristallina, assicurandovi che tutti i dettagli rilevanti siano ben evidenziati.

Copre tutte le basi con sezioni come:

Introduzione : stabilisce il tono del messaggio

: stabilisce il tono del messaggio Corpo : Illustra il contenuto principale

: Illustra il contenuto principale Conclusione: Riassumere e includere elementi di azione

Il modello offre campi standard come Subject e Category, che consentono di specificare il tipo di promemoria. Troverete categorie predefinite come Richiesta d'azione, Urgente, Annuncio o Necessità di attenzione; se non sono adatte, potete crearne di vostre.

Per aggiungere un carattere a questo ClickUp Doc , visualizzate il nome della vostra azienda, l'indirizzo e il link al sito web nell'intestazione. Rendete il modello più accattivante aggiungendo immagini, grafici, diagrammi e tabelle per trasmettere il vostro messaggio in modo più efficace!

Approfittate di ClickUp Strumento di scrittura AI per creare promemoria con il tono desiderato o per migliorare la grammatica e la leggibilità delle bozze attuali.

3. Modello di scheda di progetto ClickUp

Assicuratevi che il vostro team sia sempre aggiornato su tutti i cambiamenti del progetto durante l'anno con il modello di scheda di progetto ClickUp

Cercate un modo semplice per tenere sotto controllo i vostri progetti durante l'anno e tenere informato il vostro team? Il modello Modello di scheda di progetto ClickUp può rendere il processo facile come una torta! 🍰

Consente di documentare le attività di più progetti in un unico posto centrale, semplificando l'organizzazione del progetto. È possibile regolare facilmente le priorità delle attività utilizzando gli stati personalizzati e, se le cose cambiano durante il percorso, è sufficiente trascinare e rilasciare per riorganizzare.

Il team può utilizzare la vista predefinita Progress Board come bacheca digitale per vedere tutti i progetti raggruppati in base al loro stato. In questo modo è possibile avere una rapida panoramica dei progetti in fasi come Ricerca, Tempesta di idee, In corso e Completato, per avere un quadro chiaro dello stato di avanzamento di ciascun progetto. 🖼️

Se siete interessati ad approfondire il lavoro dei singoli dipartimenti, la vista Scheda di dipartimento è la soluzione ideale. Qui è possibile impostare un'immagine unica per la scheda di ogni reparto, aggiungendo immagini accattivanti al mix. Facendo clic su queste schede si scoprono dettagli come il budget allocato, la durata e il livello di sforzo, rappresentati ordinatamente nei campi personalizzati.

Per vedere i progetti in base al trimestre dell'anno a cui appartengono, scegliete la vista Elenco progetti. Forse non è visivamente attraente come una lavagna Kanban, ma mostra ordinatamente tutte le attività insieme a informazioni essenziali come la priorità, la durata e il reparto.

4. Modello di promemoria per i dipendenti di ClickUp

Tenete informati i vostri dipendenti su tutti gli aggiornamenti dell'azienda senza problemi con il modello di promemoria per i dipendenti di ClickUp

Se la vostra azienda si basa su una comunicazione regolare e diretta con i dipendenti, non volete perdere l'occasione di Modello di promemoria per i dipendenti di ClickUp . Vi aiuta a condividere facilmente nuove strategie, introdurre cambiamenti o fare annunci -e risparmiare tempo! 🕒

Lo strumento risponde a diverse esigenze di comunicazione, sia che si lavori con personale interfunzionale o che si lavori in un'altra azienda team remoti . Si può usare per rivolgersi a un singolo dipendente, a un intero reparto o all'intera azienda.

Questo Modello di compito è ricco di campi personalizzabili e di una pratica lista di controllo, per cui può fungere da pianificatore digitale . Per adattarlo alle vostre esigenze, utilizzate i campi personalizzati per selezionare i membri del team e scegliete il reparto pertinente da un menu a discesa.

Per coprire tutte le informazioni necessarie, assicurarsi di compilare i seguenti campi elenco delle cose da fare campi:

Categoria :Determinare se si tratta di un annuncio, di un aggiornamento urgente o di una richiesta di azione

:Determinare se si tratta di un annuncio, di un aggiornamento urgente o di una richiesta di azione Introduzione : Preparare il terreno per il promemoria

: Preparare il terreno per il promemoria Compiti e piano d'azione : Entrare nel dettaglio di ciò che deve essere fatto

: Entrare nel dettaglio di ciò che deve essere fatto Conclusione : Chiudere il tutto in modo ordinato

: Chiudere il tutto in modo ordinato Allegato: Aggiungere eventuali materiali o documenti extra, se necessario

Una volta che il vostro capolavoro è pronto, usatelo come bacheca, assicurandovi che tutti i vostri dipendenti abbiano un facile accesso e siano sempre aggiornati sulle ultime novità.

5. Modello di comunicazione interna ClickUp

Utilizzate il modello di comunicazione interna di ClickUp per annunciare eventi o cambiamenti ai vostri dipendenti

Nell'era di tutto ciò che è digitale, affidarsi alle bacheche tradizionali per comunicazione interna è come cercare di inviare un fax in un mondo di messaggistica istantanea. Fortunatamente, il Modello di comunicazione interna ClickUp viene in soccorso, fungendo da bacheca per tutte le informazioni aziendali importanti. 📌

Con questo modello è possibile condividere senza sforzo gli eventi aziendali e i loro orari tra i vari team e reparti, assicurando che i dipendenti siano sempre informati. La vista elenco visualizza tutti gli eventi suddivisi per reparti e accompagnati da campi personalizzati come Tipo, Stato e Descrizione.

Rimanere aggiornati è un gioco da ragazzi grazie a due pratiche visualizzazioni della lavagna:

Scheda del tipo di evento: organizza gli eventi per categorie, come interviste, webinar e formazione, sondaggi o newsletter settimanali Scheda Stato: raggruppa gli eventi in base allo stato personalizzato, come Da fare, In corso o Programmato

Entrambe le schede consentono di includere una breve descrizione dell'evento e di utilizzare i campi personalizzati per designare il pubblico a cui è destinato, che si tratti di un reparto specifico, di tirocinanti o di tutti i dipendenti. Quando lo stato dell'evento cambia, è possibile spostarlo alla fase successiva trascinando e rilasciando la scheda sul tabellone.

Per non perdere nessuna scadenza, i dipendenti possono aprire la vista Calendario delle comunicazioni per vedere tutti i prossimi eventi. Inoltre, è possibile riprogrammare le attività o trovare un posto per quelle non programmate spostandole a una data migliore. 📅

6. Modello di bacheca interattiva in PowerPoint di SlidesGo

PowerPoint Interactive Bulletin Board Template by SlidesGo offre diapositive personalizzabili con grafica accattivante per rendere la condivisione delle informazioni più coinvolgente

Stanchi di presentazioni PowerPoint monotone e piene di testo che lasciano i vostri studenti a bocca aperta? Il modello di bacheca interattiva per PowerPoint di SlidesGo porta energia nelle vostre lezioni e trasforma l'apprendimento e la condivisione delle informazioni in un'avventura coinvolgente. 🚵‍♂️

Il modello consente di riempire la presentazione con visualizzazioni dinamiche come immagini, forme e note adesive progettate per affascinare gli studenti. Lo sfondo ricorda una classica lavagna di sughero con texture, puntine, post-it, fogli e immagini. La tipografia del titolo, disegnata a mano, aggiunge un pizzico di creatività, facendo sembrare la lezione una vera e propria lezione in classe, anche a distanza.

Il modello è completamente modificabile e facile da personalizzare. Viene fornito con 33 diapositive uniche, ma è possibile includerne quante se ne vogliono. Rendetelo vostro con:

Grafica, mappe e mockup facili da modificare

Più di 500 icone e l'estensione Flaticon per diapositive personalizzate

Immagini, forme, caratteri e schemi di colore unici

7. Presentazione della bacheca di PowerPoint da SlidesMania

La presentazione PowerPoint Bulletin Board di SlidesMania offre una personalizzazione completa, semplicità d'uso e un ottimo modo per mantenere la classica estetica della bacheca di sughero

La presentazione PowerPoint Bulletin Board di SlidesMania combina il fascino old-school di una bacheca di sughero con tutti i vantaggi della creazione di annunci digitali.

Questo modello di bacheca è piuttosto semplice: presenta fogli di carta, note adesive e puntine. Utilizzateli per fare annunci, condividere notizie e idee con il vostro team, per imbarcare i dipendenti o per qualsiasi altro scopo richiesto.

Potete personalizzarlo cambiando i colori della carta, sperimentando con i caratteri, aggiungendo o rimuovendo le diapositive e inserendo file di immagini e grafici per coinvolgere il vostro pubblico.

Per una maggiore comodità, c'è una diapositiva con spille di vari colori che potete facilmente copiare e incollare, in modo da non rimanere bloccati con le sole spille rosse. Inoltre, c'è una serie di icone che vi aiutano a illustrare i vostri punti e a mantenere uno stile coerente in tutta la presentazione. La scelta è vostra, sia che le usiate così come sono, sia che aggiungiate le vostre icone.

8. Modello di bacheca PowerPoint di FPPT.com

Personalizza il modello di bacheca PowerPoint di FPPT.com per creare la tua bacheca digitale ideale per qualsiasi scopo

Se siete a caccia di un modo semplice per tenere il vostro team al corrente o se volete creare una presentazione in classe semplice ma coinvolgente, il modello di bacheca PowerPoint di FPPT.com è qui per aiutarvi. Presenta diapositive vuote ispirate alla bacheca che attendono il vostro tocco creativo. 👆

Immaginate questo modello come la vostra tela personale, dove lo sfondo marrone diventa vibrante con le vostre aggiunte:

File di immagini vivaci e forme dinamiche Note adesive colorate e grafica accattivante Un font giocoso e facilmente leggibile per mantenere il pubblico coinvolto Una serie di icone per un tocco visivo in più

La lavagna di sughero marrone non è proprio il vostro stile? Nessun problema! Passate al riquadro Miniature, fate clic con il tasto destro del mouse sull'opzione Cambia sfondo e voilà! Il modello è stato completamente rinnovato e adattato ai vostri gusti.

Poiché le diapositive sono completamente personalizzabili, possono servire come bacheca digitale per qualsiasi cosa, dagli annunci aziendali agli aggiornamenti sui progetti, dalla promozione di eventi alla collaborazione tra team.

9. Bacheca interattiva in PowerPoint di SlidesCarnival

PowerPoint Interactive Bulletin Board di SlidesCarnival offre un'area di gioco creativa per realizzare una bacheca coinvolgente per il ritorno a scuola

Cattura gli studenti di tutte le età con la bacheca interattiva di PowerPoint realizzata in modo creativo da SlidesCarnival! Questo modello dinamico e vivace è fatto su misura per gli educatori desiderosi di rendere l'apprendimento un'esperienza coinvolgente e indimenticabile.

Questa bacheca digitale Back to School è un ottimo modo per dare il via alle lezioni, accogliendo calorosamente gli studenti e dando loro un'anticipazione delle entusiasmanti lezioni che li attendono.

E se state incontrando i vostri studenti per la prima volta, usate le sue diapositive per creare una sezione "Chi sono" e aiutarli a conoscervi meglio. Aggiungete una vostra foto simpatica, inserite una cornice divertente e lasciate una prima impressione positiva ai vostri studenti fin dal primo giorno! 🌸

Con questo modello di facile utilizzo, otterrete:

Oltre 25 diapositive pronte per essere personalizzate a vostro piacimento

Un layout a collage in stile pin con una miscela di tonalità arancioni, viola e marroni

Numerosi grafici, cornici, linee e forme che offrono infinite possibilità creative

Pratiche funzioni di animazione e transizione per ogni diapositiva per mantenere l'impegno

10. PowerPoint Bacheca digitale da SlidesAcademy

Utilizzate una bacheca digitale in PowerPoint di SlidesAcademy per una comunicazione coinvolgente con i vostri colleghi o studenti

Volete migliorare la comunicazione e connettervi in modo più efficace con i vostri colleghi o studenti? La PowerPoint Digital Bulletin Board di SlidesAcademy è la soluzione per uno scambio di informazioni senza interruzioni. 📢

Questo modello di bacheca digitale di facile utilizzo è ricco di elementi che danno vita ai vostri messaggi, tra cui:

Spille multicolore che si possono facilmente copiare e incollare Note adesive dai colori vivaci Caratteri accattivanti per rendere i vostri contenuti più vivaci

Ma non è tutto: ci sono illustrazioni istantanee, grafici e icone appese alla lavagna, che consentono di creare un design originale e accattivante. Con 13 diapositive a disposizione, aggiungerne di nuove o modificare ed eliminare quelle che non sono adatte è un gioco da ragazzi.

Se il vostro scopo è più accademico, ecco un consiglio: caricate le note adesive di contenuti e aggiungete un paio di file di immagini per tenere impegnati gli studenti. E per rendere le lezioni più chiare, non esitate a inserire grafici e tabelle.

Semplificare la comunicazione con i migliori modelli di bacheca digitale

Con questi modelli gratuiti di bacheca digitale non sbaglierete un colpo. Sia che si tratti di diffondere annunci, di tenere la vostra azienda al corrente o di facilitare la comunicazione interna del team, questi modelli hanno tutte le carte in regola. Inoltre, è facile accedervi online, il che li rende un sogno che diventa realtà per i team remoti o ibridi!

Ma aspettate, c'è altro da esplorare! Date un'occhiata al Libreria di modelli ClickUp -uno scrigno pieno di più di 1.000 modelli, che spaziano da elaborazione dei promemoria , collaborazione di squadra e pianificazione della comunicazione . Con questi modelli nella vostra cassetta degli attrezzi, il successo è garantito! 🎉