I 14 migliori strumenti di IA per la visualizzazione dei dati

Teams raccolgono montagne di dati grezzi, ma trasformarli in visualizzazioni chiare rimane una sfida.

Gli analisti passano continuamente da SQL a fogli di calcolo e dashboard sparse, mentre i colleghi non tecnici attendono risposte e i cicli decisionali.

In un recente rapporto, il 65% delle organizzazioni ha dichiarato di utilizzare regolarmente l'IA generativa, eppure molte faticano ancora a prendere decisioni più rapide e chiare senza flussi di lavoro di visualizzazione più efficaci.

È qui che entrano in gioco i moderni strumenti di IA per la visualizzazione dei dati. Consentono a chiunque di porre domande in linguaggio naturale, suggeriscono automaticamente i grafici più adatti e individuano anomalie evidenti che potrebbero sfuggirti in un report denso di informazioni.

In questo blog troverai 14 strumenti di visualizzazione dei dati basati sull'IA che si adattano al modo in cui lavorano effettivamente i team di prodotto, marketing, BI e crescita.

Abbiamo anche raccolto il meglio del meglio in questo breve video!

Ecco un rapido confronto tra le migliori opzioni per aiutarti a scegliere quella più adatta alle tue esigenze in base alle funzionalità principali, ai prezzi e alle valutazioni degli utenti.

Strumento Ideale per Funzionalità principali Prezzi* ThoughtSpot Analisi basata sulla ricerca e NLQ NLQ per i grafici, SpotIQ per anomalie e correlazioni, Liveboard con drill-down, analisi integrate, connettori per data warehouse cloud A partire da 25 $ al mese per utente Polymer Dashboard senza codice, basate su NLQ Da NLQ alle dashboard automatiche, approfondimenti e spiegazioni PolyAI, connettori popolari, condivisione illimitata dei visualizzatori, incorporamenti semplici A partire da 50 $ al mese per utente Julius IA Analisi di conversazione e visualizzazioni immediate Chat con i dati, preparazione integrata, previsioni e scenari, aree di lavoro di squadra, connettori per data warehouse (Pro+) Piani gratuiti e a pagamento a partire da 45 $ al mese per utente Sfrutta Analisi integrate nelle app per i clienti Dashboard interattive integrate nell'app, personalizzazione del marchio, accesso basato sui ruoli, sicurezza a livello di riga, connettori per data warehouse Prezzi personalizzati Domo BI end-to-end con assistenza IA Collega e modella i dati, ricerca e narrazioni basate sull'IA, schede drag-and-drop, avvisi e dispositivi mobili, analisi integrate Gratis; prezzi personalizzati Tableau (con funzionalità di IA) Analisi aziendale con immagini familiari Ask Data (NLQ), driver Explain Data, punti salienti di Tableau Pulse, dashboard avanzate, connettori estesi Piano a pagamento a partire da 75 $ al mese per utente Power BI (con funzionalità di IA) Teams incentrati su Microsoft e self-service regolamentato Copilot per grafici/DAX, domande e risposte in inglese semplice, sicurezza a livello di riga, desktop + cloud, opzioni integrate Piani gratuiti e a pagamento a partire da 14 $ al mese per utente Zoho Analytics BI a misura di PMI con automazione Zia NLQ e suggerimenti, Visual prep, dashboard interattive, condivisione basata sui ruoli, connettori più diffusi A partire da 60 $ al mese per utente Infogram Immagini interattive e infografiche rapide Modelli per grafici e mappe, importazione da fogli di calcolo e dal cloud, kit di branding, animazioni e effetti al passaggio del mouse, collaborazione Piani gratuiti e a pagamento a partire da 25 $ al mese per utente Napkin IA Trasforma rapidamente testi ed elenchi in diagrammi Conversione da testo a grafici/flussi, esportazione in PPT/SVG, stili personalizzati, suggerimenti di layout multipli, controlli di gruppo Piani gratuiti e a pagamento a partire da 12 $ al mese per utente Powerdrill IA Analisi rapida senza codice con grafici istantanei Chat con i dati, dashboard e report automatici, attività di analisi del database (Pro), gestione di file e database, interfaccia utente intuitiva Piani gratuiti e a pagamento a partire da 3,90 $ al mese per utente Apache Superset BI open source e controllo self-hosted No-code + SQL Lab, connettori SQL, dashboard interattivi, ruoli e controlli a livello di riga, plugin estensibili Free RAWGraphs Grafici open source e flussi di lavoro personalizzati Libreria avanzata di grafici, mappatura semplice dei campi, esportazione SVG/PNG di alta qualità ed estensibilità open source Free VizGen Prototipazione di livello scientifico dalla lingua naturale alla visualizzazione Multi-agente NL→SQL, Suggerimenti grafici, Affinamento conversazionale, Funziona con SQL in tempo reale, Open source Free

Come valutiamo i software su ClickUp Il nostro team editoriale segue un processo trasparente, supportato da ricerche e indipendente dai fornitori, quindi puoi stare certo che i nostri consigli si basano sul valore reale dei prodotti. Ecco una panoramica dettagliata di come valutiamo i software su ClickUp.

Cambiare strumento di visualizzazione non significa solo cercare nuove funzionalità/funzioni; significa ottenere informazioni più rapidamente e avere fiducia nei numeri. Usa questa breve lista di controllo per scegliere un'opzione che aiuti tutti a visualizzare i dati e ad agire più rapidamente.

Ecco cosa dovrebbe fare lo strumento di IA ideale:

Poni domande in linguaggio naturale e ottieni grafici suggeriti senza dover ricorrere a complesse operazioni di codice

Connettiti a origini dati in tempo reale e aggiorna automaticamente i dashboard

Offri supporto per visualizzazioni interattive con filtri, drill-down ed evidenziazioni incrociate

Includi indicazioni basate sull'IA per il rilevamento delle anomalie, l'individuazione delle tendenze e le informazioni rilevanti

Offri solide passaggi di preparazione dei dati per la pulizia, i join e le trasformazioni semplici

Incorpora grafici in app, wiki o prodotti con analisi integrate di sicurezza

Scalate i controlli degli amministratori con ruoli, audit trail e governance a livello di area di lavoro

Adatta le competenze tecniche dei diversi utenti grazie a interfacce utente intuitive e opzioni per utenti esperti

Mantieni i prezzi chiari e facilita la collaborazione, in modo che i team possano effettuare la condivisione di feedback e iterare

📖 Leggi anche: I migliori esempi di dashboard di dati

🧠 Lo sapevi? Una semplice mappa a punti ha contribuito a risolvere un'epidemia mortale di colera. Nel 1854, il medico John Snow tracciò una mappa dei decessi per colera nei pressi delle pompe d'acqua nel quartiere Soho di Londra e individuò un cluster vicino a Broad Street, il che lo aiutò a sostenere che fosse l'acqua contaminata, e non la "cattiva aria", a diffondere la malattia, ispirando così l'analisi spaziale moderna.

Se cerchi metodi pratici per visualizzare rapidamente i dati senza dover ricorrere a complesse operazioni di codice, questo elenco analizza 14 opzioni in base a punti di forza, limiti, prezzi e recensioni, così potrai scegliere con sicurezza.

1. ThoughtSpot (Ideale per l'analisi basata sulla ricerca e la qualità del linguaggio naturale)

via ThoughtSpot

ThoughtSpot è progettato per i team che preferiscono l'analisi in stile ricerca rispetto alle dashboard statiche. Gli utenti aziendali digitano domande in linguaggio quotidiano e la piattaforma le converte in query da eseguire su data warehouse cloud, tra cui Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks e altri.

Oltre a questo livello di ricerca, ThoughtSpot aggiunge i Liveboard, che funzionano come dashboard interattive e sempre aggiornate che i team possono filtrare, approfondire e condividere come "base operativa" comune per le metriche chiave.

È proprio nelle funzionalità di IA che si nota la differenza rispetto ai vecchi strumenti di BI. SpotIQ analizza automaticamente i set di dati per identificare modelli e tendenze insoliti che potrebbero non essere evidenti in un grafico standard. Lo "analista IA" Spotter converte le domande comuni in termini di ricerca. Spiega inoltre come è giunto a ciascuna risposta e migliora nel tempo grazie al feedback umano.

Le migliori funzionalità/funzioni di ThoughtSpot

Poni domande in linguaggio naturale per generare automaticamente visualizzazioni dei dati e tabelle

SpotIQ individua anomalie, correlazioni e spiegazioni che potresti trascurare se procedessi manualmente

Liveboards consente visualizzazioni interattive con drill-down e condivisione controllata

L'analisi integrata ti consente di incorporare l'analisi conversazionale nel tuo prodotto o portale

Ampie connessioni con moderne origini dati e data warehouse nel cloud

Limiti di ThoughtSpot

La modellazione dei dati e le relazioni richiedono in genere che un analista o uno sviluppatore venga coinvolto sin dalle prime fasi

Alcuni recensori desiderano una dashboard più personalizzata e una maggiore flessibilità nei filtri

La qualità del linguaggio naturale varia a seconda della preparazione e della governance dei set di dati, quindi l'onboarding è fondamentale

Prezzi di ThoughtSpot

Essentials: a partire da 25 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Pro: a partire da 50 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Aziende: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di ThoughtSpot

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di ThoughtSpot

Un recensore di G2 ha osservato:

Un'analisi accurata dei dati ha contribuito in modo significativo alla crescita dell'organizzazione grazie a informazioni in tempo reale. Genera analisi basate sull'IA che consentono di agire concretamente, stabilizzando i flussi di lavoro con una fonte di verità affidabile.

Un'analisi accurata dei dati ha contribuito in modo significativo alla crescita dell'organizzazione grazie a informazioni in tempo reale. Genera analisi basate sull'IA che consentono di agire concretamente, stabilizzando i flussi di lavoro con una fonte di verità affidabile.

📖 Leggi anche: I migliori strumenti di visualizzazione

2. Polymer (Ideale per dashboard senza codice basati su NLQ)

via Polymer

Polymer è uno strumento di analisi e dashboard no-code che consente di caricare un foglio di calcolo o effettuare una connessione con un'origine dati, per poi esplorare e visualizzare immediatamente i dati senza configurazioni complesse.

Una parte importante dell'approccio di Polymer è l'analisi conversazionale. Polymer IA ti consente di porre domande come "Qual è il ROI per canale di marketing nell'ultimo trimestre?" in linguaggio naturale, per poi rispondere con grafici e riepiloghi/riassunti che puoi perfezionare con ulteriori prompt. Ciò è ideale per i team di marketing, commerciali ed e-commerce che desiderano passare dai dati grezzi a visualizzazioni interattive senza dover imparare un nuovo linguaggio di query.

Una volta inseriti i dati, Polymer suggerisce automaticamente dashboard e approfondimenti a livello di segmento che potrebbero meritare un'analisi più approfondita. Ciò che spicca in questo elenco è l'equilibrio tra potenza e semplicità. Polymer offre alle aziende più piccole e ai team improvvisati un modo per ottenere dashboard assistite dall'IA e un'analisi di base dei dati senza una lunga implementazione o la necessità di personale specializzato.

Le migliori funzionalità/funzioni di Polymer

Poni domande in linguaggio naturale e genera automaticamente dashboard e grafici

PolyAI mette in evidenza approfondimenti e spiegazioni per un processo decisionale più rapido

Connettori per le principali origini dati con sincronizzazione programmata nei livelli superiori

Condivisione di dashboard interattive con un numero illimitato di utenti su ogni piano

Opzioni semplici di integrazione e personalizzazione per esigenze di reportistica leggere

Limiti di Polymer

Secondo i recensori, i connettori nativi hanno un limite rispetto alle suite BI più grandi

La governance e la modellazione approfondita sono più snelle rispetto alle piattaforme dell'azienda

Il volume delle recensioni pubbliche è ancora ridotto, quindi i limiti per i benchmark esterni sono alti

Prezzi di Polymer

Piano Starter: 50 $ al mese per utente

Pro: 100 $ al mese per utente

Teams: 250 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni su Polymer

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Polymer

Una recensione su Polymer recita:

Polymer utilizza l'intelligenza artificiale per generare automaticamente dashboard ricche di informazioni. Questa funzionalità/funzione aiuta gli utenti a ottenere informazioni immediate senza la necessità di competenze approfondite nell'analisi dei dati, rendendo la comprensione dei dati più semplice ed efficiente.

Polymer utilizza l'intelligenza artificiale per generare automaticamente dashboard ricche di informazioni. Questa funzionalità/funzione aiuta gli utenti a ottenere informazioni immediate senza la necessità di competenze approfondite nell'analisi dei dati, rendendo la comprensione dei dati più semplice ed efficiente.

Vuoi creare una dashboard di project management che aiuti davvero il tuo team a prendere decisioni migliori? In questa guida passo passo imparerai esattamente come creare un dashboard che effettua il monitoraggio dello stato dei progetti, mostra cosa è in ritardo rispetto alla tabella di marcia, evidenzia le attività cardine imminenti e offre visibilità sull'utilizzo delle risorse.

3. Julius IA (Ideale per l'analisi della conversazione e la creazione istantanea di grafici)

via Julius IA

Julius AI si posiziona come un “analista di dati IA” a metà strada tra i fogli di calcolo e gli strumenti di BI completi. È sufficiente caricare file CSV o Excel, oppure effettuare una connessione a un’unità di archiviazione cloud, quindi porre domande in inglese semplice come “Quale regione ha registrato la crescita più elevata su base mensile?” per ottenere grafici, tabelle e brevi spiegazioni scritte.

Dietro le quinte, Julius si concentra su tre aspetti: risposte rapide, grafici chiari e analisi avanzate accessibili. Julius supporta anche le aree di lavoro di squadra e le integrazioni con strumenti come Google Drive e Slack, così puoi conservare le analisi e i grafici finali in un unico posto e poi condividerli dove le persone già collaborano.

Questo è utile per i team che desiderano trasparenza su come si è giunti a una conclusione, non solo sul grafico finale. In questo elenco, soddisfa le esigenze dei team che danno maggiore importanza all'analisi rapida e conversazionale e alle visualizzazioni istantanee sui file locali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Julius IA

Chattare con i dati per creare tabelle e grafici su richiesta, quindi esporta i report

Preparazione dei dati integrata per pulire e trasformare i file con prompt

Previsioni e modellizzazione per scenari rapidi senza codice

Aree di lavoro di squadra con collaborazione in tempo reale, ruoli e autorizzazioni su Pro+

Connettori per Snowflake, BigQuery e Postgres nei livelli superiori

Limiti di Julius IA

I periodi di spazio di archiviazione dei file sono limitati nei livelli inferiori (7–10 giorni), pertanto i flussi di lavoro di archiviazione potrebbero richiedere esportazioni o il piano Enterprise

Impatto ridotto rispetto alla legacy BI, pertanto i benchmark di terze parti sono limitati

Secondo le recensioni di terze parti, il passaggio di prezzo tra le versioni Plus e Pro può risultare elevato per alcuni acquirenti

Prezzi di Julius IA

Free

Pro: 45 $ al mese per utente

Business: 450 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Julius IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Julius IA

Una recensione di Julius IA afferma:

Julius IA è un analista di dati basato sull'IA di facile utilizzo che consente di porre domande in un inglese semplice e ottenere immediatamente approfondimenti chiari, grafici e previsioni dai propri dati senza bisogno di scrivere codice.

Julius AI è un analista di dati basato sull'IA di facile utilizzo che consente di porre domande in un inglese semplice e ottenere immediatamente approfondimenti chiari, grafici e previsioni dai propri dati senza bisogno di scrivere codice.

📮 ClickUp Insight: Il 47% degli intervistati nel nostro sondaggio non ha mai provato a utilizzare l'IA per gestire attività manuali, eppure il 23% di coloro che l'hanno adottata afferma che ha ridotto significativamente il proprio carico di lavoro. ClickUp Brain colma questo divario integrando perfettamente l'IA nel tuo flusso di lavoro. Dalla riaggregazione delle threads e la stesura dei contenuti alla suddivisione di progetti complessi e alla generazione di attività secondarie, la nostra IA può fare tutto. Non c'è bisogno di passare da uno strumento all'altro o di ricominciare da zero. 💫 Risultati concreti: STANLEY Security ha ridotto del 50% o più il tempo dedicato alla creazione di report grazie agli strumenti di reportistica personalizzabili di ClickUp, consentendo ai propri team di concentrarsi meno sulla formattazione e più sulle previsioni.

4. Explo (Ideale per l'analisi integrata nelle app rivolte ai clienti)

via Explo

Explo è pensato per le aziende SaaS che desiderano offrire analisi ai propri clienti senza dover partire da zero. Fornisce componenti già pronti per dashboard e report destinati ai clienti che puoi integrare direttamente nel tuo prodotto. Explo fa tutto questo rimanendo in connessione con il tuo data warehouse o database in background.

Dal punto di vista dei dati, Explo si concentra sull'accesso sicuro ai dati in tempo reale e sul supporto per le piattaforme di data warehouse più diffuse. Una volta connessi, è possibile progettare dashboard in un editor web, scegliere il layout e i tipi di grafici, per poi incorporarli nella propria app utilizzando componenti JavaScript o iFrame.

Per i team di prodotto e di ingegneria, il punto di forza risiede nel design intuitivo per gli sviluppatori. Explo offre opzioni di white label, accesso basato sui ruoli, sicurezza a livello di riga e temi reattivi, in modo che l'analisi integrata risulti perfettamente integrata nella tua app. Ciò consente di risparmiare tempo nella configurazione dei grafici front-end e nella manutenzione delle dashboard.

Sfrutta le migliori funzionalità/funzioni

Distribuisci dashboard interattive con filtri, drill-down e un'ampia libreria di grafici

Configuratore di stile per abbinare font, colori e componenti del marchio all'interno della tua app

Accesso basato sui ruoli e autorizzazioni a livello di riga per una visualizzazione sicura dei dati dei clienti

Effettua la connessione tra i magazzini di dati più diffusi e aggiorna i dati secondo una pianificazione prestabilita

Inizia internamente, poi passa all'analisi integrata man mano che l'adozione si dimostra efficace

Limiti di Explo

Il numero di recensioni di terze parti è inferiore rispetto agli strumenti legacy di BI, pertanto il benchmarking esterno può risultare limitato

Una governance avanzata e una maggiore profondità di modellazione potrebbero richiedere una configurazione a livello di data warehouse da parte del tuo team di dati

Prezzi di Explo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Explo

G2: 4,9/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Explo

Un utente di G2 afferma:

È molto flessibile: puoi effettuare rapidamente le connessioni con le origini dati, personalizzare le visualizzazioni in base alle tue esigenze e integrarle perfettamente nel tuo prodotto. La rapidità con cui è possibile creare qualcosa di rifinito e pronto per il client è un grande vantaggio.

È molto flessibile: puoi effettuare rapidamente le connessioni con le origini dati, personalizzare le visualizzazioni in base alle tue esigenze e integrarle perfettamente nel tuo prodotto. La rapidità con cui è possibile creare qualcosa di rifinito e pronto per il cliente è un grande vantaggio.

📖 Leggi anche: 10 modelli gratuiti di diagrammi di flusso dei dati per ClickUp e PowerPoint

5. Domo (Ideale per la BI end-to-end con assistenza IA)

via Domo

Domo si propone come una piattaforma completa per l'esperienza dei dati che riunisce in un unico posto acquisizione, preparazione, dashboard, app e funzionalità/funzioni di IA. Per i team che desiderano consolidare gli strumenti, questo approccio "all-in-one" è un elemento chiave del valore di Domo.

Domo AI si basa su queste fondamenta con AI Chat, che consente agli utenti di porre domande sui propri dati in linguaggio naturale e ottenere visualizzazioni o riepiloghi istantanei. Il livello di IA si sovrappone a set di dati governati, consentendo agli utenti di esplorare con sicurezza pur continuando a lavorare su fonti curate.

Domo offre anche funzionalità di analisi avanzate, quali approfondimenti automatici sui dashboard, avvisi in caso di variazioni di metriche importanti e la possibilità di integrare esperienze basate sull'IA in app interne o esterne. Rispetto agli strumenti più leggeri presenti in questo elenco, Domo è la soluzione più adatta alle aziende che desiderano disporre di pipeline, BI e IA nello stesso ambiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Domo

Collega i data warehouse cloud e le app aziendali, quindi crea dashboard con schede trascinabili

Poni domande in linguaggio naturale e genera grafici con la guida dell'IA

Utilizza Beast Mode per creare metriche senza modificare i dati di origine

Condivisione di dashboard interattive con governance, avvisi e accesso da dispositivi mobili

Integra l'analisi nei portali e nei prodotti per ottenere visualizzazioni rivolte ai clienti

Limiti di Domo

I prezzi sono personalizzati e basati sul consumo, il che può rendere difficile una stima iniziale

La modellazione e la governance dei dati potrebbero richiedere tempo da parte degli analisti per progetti complessi

Alcuni recensori fanno una menzione della curva di apprendimento per le funzionalità avanzate

Prezzi di Domo

Free

A pagamento: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Domo

G2: 4,3/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Domo?

Un utente di G2 afferma:

Il punto di forza di DOMO è la possibilità di manipolare, visualizzare e organizzare i dati in una sequenza narrativa, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. A seguire, i continui miglioramenti apportati dal team di DOMO dimostrano che la piattaforma si sta evolvendo per soddisfare un numero sempre maggiore di esigenze aziendali.

Il punto di forza di DOMO è la possibilità di manipolare, visualizzare e organizzare i dati in una sequenza narrativa, il tutto all'interno di un'unica piattaforma. A seguire, i continui miglioramenti apportati dal team di DOMO dimostrano che la piattaforma si sta evolvendo per soddisfare un numero sempre maggiore di esigenze aziendali.

6. Tableau (con funzionalità di IA) (Ideale per l'analisi dell'azienda con grafici intuitivi)

via Tableau

Tableau è uno degli strumenti di visualizzazione dei dati più diffusi e le sue funzionalità di IA sono progettate per integrarsi nei flussi di lavoro che molti team già conoscono. Le sue funzionalità, come Ask Data, consentono agli utenti di digitare domande in linguaggio quotidiano e ottenere visualizzazioni automatiche.

Tableau IA amplia queste funzionalità aggiungendo strumenti come Explain Data, che analizza in profondità i fattori determinanti e i valori anomali alla base di un indicatore selezionato in una visualizzazione, fornendo agli utenti il contesto sul perché un numero si è modificato, anziché limitarsi a mostrare che si è modificato.

Infine, Tableau Pulse si concentra specificamente sulla fornitura di metriche e approfondimenti personalizzati in linguaggio naturale, integrati negli strumenti che le persone utilizzano quotidianamente. Tableau è la soluzione ideale per te se la tua azienda ha già investito nell'ecosistema Tableau e desidera aggiungere funzionalità di esplorazione e spiegazioni basate sull'IA senza dover riqualificare tutto il personale su qualcosa di nuovo.

Le migliori funzionalità di Tableau

Chiedi a Data di eseguire query in linguaggio naturale che creano grafici automaticamente

Spiega i dati per rivelare i fattori trainanti, i valori anomali e le informazioni rilevanti alla base di una metrica

Tableau Pulse per riepiloghi personalizzati basati sull'IA su cosa è cambiato e perché

Dashboard avanzate con parametri, azioni ed estensioni per funzionalità personalizzate

Ampia gamma di connettori per data warehouse, fogli di calcolo e app aziendali

Limiti di Tableau

La governance e la modellazione richiedono ancora tempo da parte degli analisti per i set di dati complessi

Alcune funzionalità/funzioni di IA sono più recenti e potrebbero richiedere l'abilitazione e la gestione del cambiamento

I costi possono aumentare in modo significativo quando si gestiscono su larga scala i ruoli di autore, Explorer e Viewer

Prezzi di Tableau

Tableau Standard: 75 $ al mese per utente

Tableau Enterprise: 115 $ al mese per utente

Pacchetto Tableau+: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Tableau

G2: 4,4/5 (oltre 3.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Tableau

Un utente di G2 afferma:

Ciò che apprezzo di più di Tableau è la facilità con cui trasforma set di dati complessi in grafici facili da interpretare e su cui agire. L'interfaccia drag-and-drop risulta intuitiva: è possibile esplorare i dati senza scrivere una sola riga di codice, ma comunque creare dashboard altamente personalizzate quando necessario.

Ciò che apprezzo di più di Tableau è la facilità con cui trasforma set di dati complessi in grafici facili da interpretare e su cui agire. L'interfaccia drag-and-drop risulta intuitiva: è possibile esplorare i dati senza scrivere una sola riga di codice, ma comunque creare dashboard altamente personalizzate quando necessario.

🧠 Lo sapevi? Un grafico del XIX secolo è ancora oggi considerato il “miglior grafico statistico mai realizzato”. Nel 1869, Charles Minard creò una mappa di flusso della disastrosa campagna russa di Napoleone che intreccia il numero delle truppe, la geografia, la direzione di movimento e la temperatura in un’unica immagine, spesso citata come un capolavoro di storytelling con i dati.

7. Power BI (con funzionalità/funzioni IA) (Ideale per i team che privilegiano Microsoft e per il self-service regolamentato)

tramite Power BI

Power BI è al centro della suite di analisi di Microsoft, quindi è spesso la scelta per impostazione predefinita per le organizzazioni che già utilizzano Microsoft 365. Combina la creazione da desktop, dashboard ospitate nel cloud e opzioni di reportistica integrate, consentendo ai team di creare, pubblicare e effettuare la condivisione di report interattivi tra i vari reparti.

Per molte aziende, la stretta integrazione con Excel, Teams e Azure è importante quanto le funzionalità di visualizzazione stesse. Inoltre, Copilot per Power BI aggiunge un livello di IA a quell'ambiente. Power BI include anche la consolidata funzionalità Q&A, che consente agli utenti di digitare domande direttamente sui dashboard e ricevere grafici istantanei basati sul modello semantico sottostante.

Questo strumento è una scelta valida quando i tuoi dati e la tua identità risiedono già nell'ecosistema Microsoft e hai a cuore la sicurezza, le autorizzazioni a livello di riga e l'integrazione con strumenti come Excel e Teams.

Le migliori funzionalità/funzioni di Power BI

Copilot crea bozze di grafici, narrazioni e suggerimenti DAX a partire da prompt in linguaggio naturale

La funzione Q&A consente agli utenti di porre domande in un inglese semplice e di generare grafici al volo

Sicurezza a livello di riga, ruoli nell'area di lavoro e integrazione con OneLake/Office per una governance su larga scala

Creazione di contenuti da desktop, dashboard cloud e condivisione semplificata in Microsoft 365

Incorpora la reportistica nei portali interni o nei prodotti con Power BI Embedded

Limiti di Power BI

Curva di apprendimento per la modellazione e DAX; chi non è un analista potrebbe aver bisogno di tempo per acquisire le competenze necessarie

La governance e le pianificazioni di aggiornamento richiedono una configurazione da parte dell'amministratore per le implementazioni di grandi dimensioni

Alcuni recensori notano cali di prestazioni su set di dati molto grandi senza ottimizzazione

Prezzi di Power BI

Free

Pro: 14 $ al mese per utente

Premium Per User (PPU) : 24 $ al mese per utente

Integrato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Power BI

G2: 4,4/5 (oltre 1.400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 1.800 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Power BI

Un recensore di G2 sottolinea:

Ottimo grazie alla sua interfaccia intuitiva con menu molto semplici per l'inserimento, la modellazione, la visualizzazione e l'ottimizzazione dei dati. Eccellente trasparenza dei dati grazie a numerose opzioni di visualizzazione, dai grafici alle tabelle.

Ottimo grazie alla sua interfaccia intuitiva con menu molto semplici per l'inserimento, la modellazione, la visualizzazione e l'ottimizzazione dei dati. Eccellente trasparenza dei dati grazie a numerose opzioni di visualizzazione, dai grafici alle tabelle.

📖 Leggi anche: I 13 migliori software gratis per la gestione di database

8. Zoho Analytics (Ideale per una BI a misura di PMI con automazioni)

tramite Zoho Analytics

Zoho Analytics si posiziona come una piattaforma end-to-end di BI e analisi per le aziende che desiderano centralizzare la reportistica senza un budget di livello enterprise. Si collega a oltre 500 origini dati, tra cui app aziendali, database e file, e li sincronizza in aree di lavoro unificate dove i team possono creare dashboard e report.

Le funzionalità di IA ruotano attorno a Zia, l'assistente conversazionale di Zoho. Ask Zia consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale e ricevere KPI, grafici e tabelle pivot come risposte. Zia Insights si basa sulla funzionalità precedente analizzando automaticamente i dati alla base di una visualizzazione utilizzando metodi analitici avanzati e machine learning per far emergere i punti chiave.

Zoho documenta inoltre flussi di lavoro completi, come la trasformazione di un set di dati grezzi di marketing in un dashboard pronto all'uso grazie alla pulizia dei dati e alla progettazione visiva, dimostrando così come il prodotto supporti l'intero ciclo di vita, dalla preparazione dei dati alla presentazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Zoho Analytics

Poni domande in linguaggio naturale con Zia e genera grafici automaticamente

Utilizza la preparazione visiva dei dati per la pulizia, i join e le trasformazioni senza bisogno di codice

Crea dashboard interattive con filtri, drill-down ed evidenziazioni incrociate

Condividi la reportistica tramite link, pianificazioni e incorporamenti con accesso basato sui ruoli

Collega le origini dati più diffuse e mantieni i dashboard aggiornati secondo la pianificazione

Limiti di Zoho Analytics

La modellazione avanzata e i livelli semantici sono più leggeri rispetto alla BI orientata alle aziende

Le prestazioni su set di dati molto grandi potrebbero richiedere ottimizzazioni e trasferimenti al data warehouse

Alcuni recensori desiderano una personalizzazione più approfondita per implementazioni complesse che coinvolgono più entità

Prezzi di Zoho Analytics

Standard: 60 $ al mese per utente

Premium: 145 $ al mese per utente

Enterprise: 575 $ al mese per utente

Personalizzato: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Zoho Analytics

G2: 4,2/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Zoho Analytics

Un utente di G2 afferma:

Zoho Analytics si distingue per la sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità di visualizzazione dei dati. La capacità di integrarsi perfettamente con altri prodotti Zoho e origini dati esterne lo rende incredibilmente efficiente nella generazione di report dettagliati e dashboard approfonditi. È facile da usare e aiuta il nostro team a prendere decisioni migliori e basate sui dati.

Zoho Analytics si distingue per la sua interfaccia intuitiva e le potenti funzionalità di visualizzazione dei dati. La capacità di integrarsi perfettamente con altri prodotti Zoho e origini dati esterne lo rende incredibilmente efficiente nella generazione di report dettagliati e dashboard approfonditi. È facile da usare e aiuta il nostro team a prendere decisioni migliori e basate sui dati.

9. Infogram (Ideale per grafici e infografiche rapidi e interattivi)

via Infogram

Infogram è pensato per i team che danno tanta importanza all'aspetto dei propri dati nei report, nelle dashboard e nelle campagne quanto ai numeri sottostanti. La piattaforma offre oltre 35 tipi di grafici personalizzabili e 800 mappe.

I modelli sono una parte importante dell'esperienza. Infogram offre oltre 200 modelli personalizzabili per infografiche, report, dashboard e presentazioni, oltre a una vasta libreria di icone e immagini.

Per i dati con una forte componente geografica, gli strumenti di mappatura di Infogram consentono di creare mappe interattive con funzioni di zoom e hover che aiutano il pubblico a esplorare le informazioni per regione. Infogram privilegia la narrazione rispetto alla modellazione dei dati, distinguendosi dalle piattaforme di BI più complesse. È l'ideale quando si conoscono già le metriche rilevanti e si ha semplicemente bisogno di un modo rapido e intuitivo per progettare immagini accattivanti per dashboard e relazioni annuali.

Le migliori funzionalità/funzioni di Infogram

Crea infografiche, dashboard e report interattivi con oltre 35 tipi di grafici e mappe dettagliate

Importa fogli di calcolo o effettua la connessione delle fonti, quindi crea e pubblica contenuti incorporati con pochi clic

I kit di branding e le librerie di risorse garantiscono la coerenza delle visualizzazioni all'interno del team

Semplici animazioni ed effetti al passaggio del mouse per evidenziare approfondimenti e tendenze

Strumenti di collaborazione per revisionare, effettuare la condivisione di feedback e distribuire più rapidamente

Limiti di Infogram

L'analisi avanzata e la modellazione sono più leggere rispetto agli strumenti di BI dell'azienda

I recensori segnalano occasionali limitazioni di esportazione per flussi di lavoro ad alta risoluzione o di stampa

Le funzionalità di governance sono basilari rispetto agli strumenti di visualizzazione incentrati sui data warehouse

Prezzi di Infogram

Base: Gratis

Pro: 25 $ al mese per utente

Aziendale : 79 $ al mese per utente

Team: 179 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Infogram

G2: 4,7/5 (oltre 180 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Cosa dicono gli utenti di Infogram

Un recensore di G2 afferma:

Utilizzo Infogram per una serie di attività, tra cui valutazioni della comunità, relazioni annuali e report sui dati. La piattaforma è veloce ed estremamente intuitiva, il che mi fa risparmiare una notevole quantità di tempo. Ricevo costantemente feedback positivi sulle valutazioni dei dati, sui report e sugli altri materiali che creo con Infogram.

Utilizzo Infogram per una serie di attività, tra cui valutazioni della comunità, relazioni annuali e report sui dati. La piattaforma è veloce ed estremamente intuitiva, il che mi fa risparmiare una notevole quantità di tempo. Ricevo costantemente feedback positivi sulle valutazioni dei dati, sui report e sugli altri materiali che creo con Infogram.

📖 Leggi anche: Esempi di dashboard di dati

10. Napkin IA (Ideale per trasformare rapidamente testi ed elenchi in diagrammi)

via Napkin IA

Napkin IA è orientato allo storytelling aziendale piuttosto che alla BI classica. Invece di partire da tabelle o SQL, basta incollare il testo da un documento, una bozza o le note di una riunione e Napkin suggerisce immagini che corrispondono alla struttura di quel contenuto.

Il flusso di lavoro è semplice: importa o incolla il testo, clicca per generare immagini e Napkin propone diverse opzioni come diagrammi di flusso, matrici, mappe mentali, Sequenze o layout di confronto. Questo strumento è ideale per product manager, consulenti e professionisti del marketing che hanno bisogno di illustrare processi e narrazioni a un pubblico non tecnico.

Napkin consente inoltre di specificare in anticipo il tipo di visualizzazione e l'orientamento. Ad esempio, può richiedere specificatamente un diagramma di flusso orizzontale o una mappa mentale quadrata, in modo che il risultato si adatti perfettamente a diapositive, post sui social o documenti interni. Le immagini finite possono essere esportate in diversi formati, tra cui PNG, SVG, PDF e PPT, il che rende facile inserirle nelle presentazioni o condividerle con i collaboratori in altri strumenti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Napkin IA

Genera diagrammi e grafici direttamente da testo normale o elenchi di elenchi di fogli di calcolo

Personalizza gli elementi visivi con i colori, i font e gli stili del marchio; esporta in PPT e SVG

Crea diverse rappresentazioni visive alternative a partire dallo stesso testo per perfezionare la narrazione

Controlli semplici per il team per gli stili di condivisione e la fatturazione centralizzata sui piani a pagamento

Bozze rapide di flussi, Sequenze e mappe concettuali per accelerare le revisioni da parte degli stakeholder

Limiti di Napkin IA

Integrazioni di terze parti limitate rispetto alle suite di progettazione più grandi, secondo i recensori

I layout complessi o altamente specifici potrebbero richiedere ulteriori rifiniture con gli strumenti tradizionali

L'impatto delle recensioni pubbliche è limitato, quindi i benchmark esterni sono ancora in fase di sviluppo

Prezzi di Napkin IA

Free

In più: 12 $ al mese per utente

Pro: 30 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Napkin IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Napkin IA

Un utente di Reddit nota

È efficace nel trasformare testi o concetti in vari grafici, specialmente se il concetto è ben strutturato (titoli, paragrafi, elenchi). L'output può essere personalizzato (tipo di visualizzazione, colore, font). È veloce e i risultati possono essere facilmente copiati/scaricati e utilizzati nella documentazione o nelle presentazioni.

È efficace nel trasformare testi o concetti in vari grafici, specialmente se il concetto è ben strutturato (titoli, paragrafi, elenchi). L'output può essere personalizzato (tipo di visualizzazione, colore, font). È veloce e i risultati possono essere facilmente copiati/scaricati e utilizzati nella documentazione o nelle presentazioni.

11. Powerdrill IA (Ideale per analisi veloci e senza codice con grafici istantanei)

tramite Powerdrill IA

Powerdrill IA, e in particolare il suo prodotto Bloom, è concepito come un ambiente incentrato sull'IA per l'analisi e la visualizzazione dei dati. Invece di creare report manualmente, è possibile caricare set di dati in formato Excel, CSV o TSV oppure effettuare una connessione con database, quindi utilizzare un'interfaccia di chat o un'area di lavoro per esplorare e visualizzare i dati in modo conversazionale.

La piattaforma offre un AI Canvas che analizza automaticamente i dati caricati e genera grafici e descrizioni su un'unica pagina interattiva. Una funzionalità/funzione dedicata, AI Graph Maker, consente di convertire file strutturati in grafici a barre, a linee, a torta e a dispersione in pochi secondi, senza bisogno di codice.

Oltre ai file in stile Excel, Powerdrill è in grado di lavorare con PDF, documenti Word e Markdown, riepilogando ed estraendo le strutture rilevanti per l'analisi. Rispetto ai prodotti di BI più tradizionali, Powerdrill è più simile a un agente di IA per l'esplorazione dei dati. È la soluzione ideale quando si desidera chattare con i propri dati, generare visualizzazioni interattive al volo e inviare link sicuri alle parti interessate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Powerdrill IA

Chattare con i tuoi dati per generare grafici e riepiloghi/riassunti senza bisogno di scrivere codice

Crea automaticamente dashboard e report di dati basati sull'IA che puoi modificare e condividere in modalità di condivisione

Lavori di analisi dei database su Pro per flussi di lavoro collegati al data warehouse

Gestisce fogli di calcolo, database e analisi dei dati delle immagini nei piani a pagamento

Piano Free per iniziare, con quote per le funzionalità principali

Limiti di Powerdrill IA

L'impatto delle revisioni di terze parti è minore rispetto agli strumenti legacy di BI, pertanto i benchmark esterni sono limitati

La governance avanzata e la profondità di modellazione continueranno a dipendere dalla configurazione del tuo data warehouse

L'archiviazione a livello di team e la reportistica illimitata richiedono livelli superiori

Prezzi di Powerdrill IA

Free

Base: 3,90 $ al mese per utente

Inoltre: 9,90 $ al mese per utente

Pro: 29,90 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Powerdrill IA

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Powerdrill IA

Una recensione su Powerdrill IA recita:

Il sito web è intuitivo e ricco di risorse, tra cui una documentazione dettagliata, un blog informativo e un registro delle modifiche aggiornato regolarmente. Fornisce inoltre informazioni complete sui prezzi, dettagli sulla sicurezza e un programma di affiliazione, rendendolo accessibile sia agli utenti individuali che alle aziende.

Il sito web è intuitivo e ricco di risorse, tra cui una documentazione dettagliata, un blog informativo e un registro delle modifiche aggiornato regolarmente. Fornisce inoltre informazioni complete sui prezzi, dettagli sulla sicurezza e un programma di affiliazione, rendendolo accessibile sia agli utenti individuali che alle aziende.

12. Apache Superset (Ideale per la BI open source e il controllo self-hosted)

tramite Apache Superset

Apache Superset è una piattaforma open source per l'esplorazione e la visualizzazione dei dati creata per offrire ai team un'esperienza di BI moderna senza vincoli di proprietà. Questo strumento, sviluppato da Apache, si collega a un'ampia gamma di database SQL e motori di dati e può integrare o sostituire gli strumenti di BI commerciali per molte organizzazioni.

Con Apache Superset, gli utenti possono creare dashboard interattive con filtri ed evidenziazione incrociata in un'interfaccia senza codice. Le funzionalità di governance includono il controllo degli accessi basato sui ruoli, le autorizzazioni e il supporto per la sicurezza a livello di riga, elementi essenziali quando si rendono visibili dashboard a livello aziendale su origini dati condivise.

In questo elenco, Apache Superset rappresenta una scelta eccellente per i team che non temono un certo coinvolgimento tecnico e desiderano un livello di BI aperto e incentrato su SQL. È particolarmente interessante se si desidera evitare licenze per postazione, mantenere il pieno controllo sull'implementazione e offrire comunque a tutti dashboard e grafici interattivi moderni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Apache Superset

Esplora i dati con un generatore di grafici senza codice o scrivi query in SQL Lab all'interno della stessa interfaccia utente

Effettua una connessione a oltre 40 origini dati compatibili con SQL, dai database tradizionali ai moderni data warehouse

Crea dashboard interattive con filtri, drill-down e diversi tipi di visualizzazione

Gestisci l'accesso tramite ruoli, autorizzazioni e sicurezza a livello di riga per i set di dati sensibili

Amplia le funzioni con plugin, modelli SQL e hosting gestito opzionale tramite Preset

Limiti di Apache Superset

La configurazione iniziale, la modellazione e la gestione delle autorizzazioni possono richiedere competenze tecniche

Alcuni recensori notano un aggiornamento dei dati più lento in assenza di un'attenta gestione della cache e ottimizzazione

Meno funzionalità aziendali pronte all'uso rispetto alle suite proprietarie disponibili immediatamente

Prezzi di Apache Superset

Free

Valutazioni e recensioni di Apache Superset

G2: 4,4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di Apache Superset

Un recensore di G2 afferma:

Apache Superset, potente strumento di visualizzazione dei dati personalizzabile, ha migliorato significativamente le nostre capacità di analisi dei dati. L'esplorazione dei dati è facilitata dall'interfaccia intuitiva e dalla grafica dinamica.

Apache Superset, potente strumento di visualizzazione dei dati personalizzabile, ha migliorato significativamente le nostre capacità di analisi dei dati. L'esplorazione dei dati è facilitata dall'interfaccia intuitiva e dalla grafica dinamica.

📖 Leggi anche: I 10 migliori strumenti software per la pianificazione del piano strategico

13. RAWGraphs (Ideale per la creazione di grafici open source e flussi di lavoro personalizzati)

via RAWGraphs

RAWGraphs è uno strumento di visualizzazione open source progettato per chi ha bisogno di qualcosa di più dei classici grafici a barre e a linee. Si concentra sulla trasformazione dei dati tabulari in forme visive complesse come diagrammi di Sankey, diagrammi a corde, grafici alluvionali, mappe di Voronoi e altri grafici specializzati tramite un'interfaccia web.

Lo strumento funziona principalmente con fogli di calcolo e dati CSV/TSV. È possibile incollare i dati direttamente, caricare un file o importarli da un URL, quindi mappare le colonne a codifiche visive come posizione, dimensione e colore in un intuitivo passaggio di "mappatura". Una volta impostata la struttura, è possibile regolare le proprietà visive come le tavolozze dei colori, il posizionamento delle etichette e le dimensioni per perfezionare il risultato.

Uno dei punti di forza di RAWGraphs sono le sue opzioni di esportazione. Le visualizzazioni possono essere esportate come file vettoriali SVG o raster PNG, che è poi possibile modificare con strumenti come Illustrator o incorporare in pagine web e documenti. Questo flusso di lavoro è ideale quando si desidera che le visualizzazioni dei dati siano in linea con le linee guida più ampie del marchio o del design editoriale.

Le migliori funzionalità/funzioni di RAWGraphs

Ampia libreria di grafici avanzati, tra cui grafici a corda, alluvionali, di Sankey e di Voronoi

Una mappatura dei campi semplice che aiuta chi non sa programmare a creare rapidamente visualizzazioni

Esportazione in formato SVG/PNG di alta qualità per la modifica con strumenti di progettazione

Estensibilità open source per tipi di grafici personalizzati e branding

Ideale per il data storytelling, la reportistica e le pubblicazioni accademiche

Limiti di RAWGraphs

Non è una piattaforma BI completa: non offre connessioni in tempo reale, governance o condivisione basata sui ruoli

Interattività limitata rispetto agli strumenti di dashboard

Richiede strumenti esterni per gli aggiornamenti automatici o l'analisi integrata

Prezzi di RAWGraphs

Free

Valutazioni e recensioni di RAWGraphs

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di RAWGraphs

Una recensione dice:

Si tratta di un'app per la visualizzazione dei dati. È uno dei migliori programmi per interpretare i file CSV e TSV (Tab Separated Values). Con questa app, puoi inserire grafici direttamente nelle tue pagine web.

Si tratta di un'app per la visualizzazione dei dati. È uno dei migliori programmi per interpretare i file CSV e TSV (Tab Separated Values). Con questa app, puoi inserire grafici direttamente nelle tue pagine web.

👀 Curiosità: Un terzo delle organizzazioni ha utilizzato l'IA generativa in almeno una funzione aziendale, rendendo le domande in linguaggio naturale e le visualizzazioni generate automaticamente dall'IA molto più comuni nei team moderni.

14. VizGen (Ideale per la prototipazione di visualizzazioni basate sul linguaggio naturale a livello di ricerca)

via VizGen

VizGen è un progetto di ricerca piuttosto che un prodotto SaaS commerciale, ma mostra la direzione verso cui potrebbero orientarsi gli strumenti di IA per la visualizzazione dei dati. Il sistema accetta domande in linguaggio naturale sui dati, le converte in query SQL e quindi produce visualizzazioni. Tutto questo avviene all'interno di un'architettura multi-agente.

Uno degli obiettivi principali di VizGen è andare oltre la semplice creazione di grafici. Il sistema analizza i dati alla ricerca di modelli, anomalie e correlazioni, quindi spiega tali risultati con informazioni contestuali raccolte da Internet per aiutare gli utenti a interpretare ciò che vedono. Questo lo rende più simile a un partner di esplorazione dei dati basato sull'IA che ragiona sui dati e poi sceglie moduli visivi per comunicare tali approfondimenti.

Poiché VizGen è ancora in fase di ricerca, non offre ancora la governance, la sicurezza o il supporto che ci si aspetterebbe da una piattaforma di BI pronta per la produzione.

Le migliori funzionalità/funzioni di VizGen

Pipeline multi-agente che traduce il linguaggio umano in SQL e crea visualizzazioni automaticamente

Consiglia i tipi di grafici più adatti ed estrae informazioni rilevanti come modelli o anomalie

Perfezionamento della conversazione per regolare campi, filtri e codifiche senza ricorrere alla programmazione

Funziona con database SQL live per l'analisi in tempo reale dei dati e l'iterazione

Codice sorgente open source personalizzato per l'apprendimento e l'utilizzo delle architetture agentiche

Limiti di VizGen

Lo stato del progetto di ricerca comporta meno restrizioni e una sicurezza di livello aziendale meno immediata

Nessun hosting gestito né supporto da parte del fornitore; la configurazione potrebbe richiedere competenze tecniche

Recensioni di terze parti limitate; i benchmark della comunità sono ancora in fase di sviluppo

Prezzi di VizGen

Free

Valutazioni e recensioni di VizGen

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti di VizGen

Una recensione su VizGen dice:

Gli utenti possono personalizzare completamente i pannelli sperimentali, una caratteristica molto apprezzata nelle applicazioni di ricerca, in particolare nella genomica spaziale.

Gli utenti possono personalizzare completamente i pannelli sperimentali, una caratteristica di grande valore nelle applicazioni di ricerca, in particolare nella genomica spaziale.

💡 Consiglio da esperto: mentre crei i grafici delle prestazioni, fai una rapida verifica con il Calcolatore del ROI di marketing di ClickUp per vedere se la storia raccontata dai tuoi numeri regge. È un modo semplice per convalidare le ipotesi prima di finalizzare il progetto e assicurarti la condivisione con gli stakeholder. Utilizza il calcolatore del ROI di marketing di ClickUp per verificare che il grafico della tua campagna corrisponda ai rendimenti effettivi

Ecco un elenco di strumenti che non sono stati inseriti nella lista principale, ma che sono comunque sufficientemente utili per determinati casi d'uso:

Datawrapper : crea grafici e mappe reattivi in pochi minuti, personalizza colori ed etichette in base al tuo marchio e incorporali in modo sicuro su blog, report o pagine di testate giornalistiche.

Looker Studio : collega Sheets, BigQuery e decine di connettori partner; crea dashboard gratis con filtri e controlli; e effettua la condivisione di link che si aggiornano automaticamente, in modo che gli utenti vedano sempre i dati più recenti.

Flourish: trasforma i set di dati in storie interattive con lo scrollytelling, scegli tra modelli curati per mappe, grafici e schede, ed esporta o incorpora elementi visivi per migliorare le presentazioni senza bisogno di ulteriore lavoro di progettazione.

👀 Curiosità: Nel 2024, il mondo ha creato, acquisito, copiato e consumato circa 147 zettabyte di dati, rispetto ai circa 2 ZB del 2010. Non c'è da stupirsi che i team cerchino modi più rapidi per trasformare i dati grezzi in immagini chiare.

Quando si sperimentano nuovi strumenti di IA per la visualizzazione dei dati, è facile che il lavoro relativo a tali visualizzazioni finisca per essere frammentato. I report si trovano in un'app, le attività in un'altra e le approvazioni in un messaggio di chat.

Quella frammentazione è ciò che ClickUp chiama "work sprawl". Si verifica quando le attività del tuo team sono distribuite su strumenti scollegati tra loro, così tutti passano più tempo a cercare il contesto che ad agire su di esso. A questo si aggiunge ora lo "sprawl" dell'IA: chatbot e assistenti di analisi che offrono soluzioni puntuali ma non sono in grado di vedere i tuoi progetti, le tue sequenze o i tuoi colleghi.

ClickUp affronta questo problema in modo diverso. È progettato come uno spazio di lavoro AI convergente: un unico luogo in cui attività, documenti, obiettivi, dashboard e IA coesistono, consentendo a persone e agenti AI di lavorare nello stesso contesto anziché in schede separate.

Mentre gli strumenti in questo elenco gestiscono analisi specialistiche e visualizzazione dei dati, ClickUp ti offre una base operativa per stabilire connessioni tra tali informazioni e la tua attività quotidiana. Ecco un breve flusso di lavoro su come ClickUp può aiutare te e il tuo team.

Visualizza i dati di lavoro in tempo reale in un unico posto con le dashboard di ClickUp

Visualizza tutti i dati delle tue aree di lavoro in un unico posto con diverse visualizzazioni e formati grazie alle dashboard di ClickUp basate sull'IA

I dashboard di ClickUp trasformano i dati dell'area di lavoro, inclusi attività, stati, monitoraggio del tempo, moduli e altro ancora, in widget visivi che puoi riorganizzare in un'unica vista.

Puoi quindi aggiungere schede per grafici a barre e a linee, grafici a torta, diagrammi di flusso cumulativo, grafici burndown degli sprint, carico di lavoro e report temporali, e filtrarli per assegnatario, elenco, sprint o intervallo di date. Man mano che le attività passano da "In corso" a "Terminato" o vengono registrate nuove ore, le dashboard si aggiornano automaticamente. In questo modo, vedrai sempre i numeri aggiornati senza dover aggiornare i fogli di calcolo.

Poiché i dashboard di ClickUp si trovano direttamente all'interno del tuo Workspace, puoi collegarli a spazi o progetti e mantenere le immagini proprio accanto alle attività che li generano.

📌 Esempio: Il tuo trio di prodotti monitora le consegne in ClickUp e il comportamento dei clienti in uno strumento di business intelligence. In ClickUp, imposti una dashboard con un grafico burndown dello sprint, un diagramma di flusso cumulativo e un elenco delle attività bloccate. Quando i problemi vengono risolti e le attività chiuse, i grafici si aggiornano in tempo reale, offrendoti una panoramica dell'esecuzione che si trova accanto al tuo backlog invece che in uno strumento di reportistica separato.

Poni domande in linguaggio naturale sul tuo lavoro con ClickUp Brain e BrainGPT

ClickUp Brain è un'IA integrata nell'area di lavoro che collega progetti, documenti, commenti, chat e Sequenze, consentendoti di porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte ricche di contesto.

Invece di setacciare più report, puoi dire: "@Brain, cosa è cambiato questa settimana nelle nostre attività di lancio del quarto trimestre?" e ottenere un breve riepilogo/riassunto che indica gli elementi interessati.

Durante e dopo le riunioni, ClickUp Brain può trasformare le conversazioni in note, estrarre gli elementi da intraprendere, convertirli in attività e ricollegarli alle Sequenze esistenti.

In questo modo, i follow-up appariranno sulle stesse bacheche e dashboard che già utilizzi. Ciò rende più facile collegare ciò che vedi nei tuoi grafici con ciò che le persone hanno effettivamente detto durante le sessioni di pianificazione o revisione.

Se esegui l'aggiornamento a ClickUp BrainGPT, potrai dettare i tuoi prompt invece di digitarli utilizzando la funzione Talk to Text di ClickUp e indirizzare il lavoro attraverso diversi modelli di IA premium (come Gemini, ChatGPT e Claude, tra gli altri) all'interno dello stesso spazio di lavoro.

Ottieni riepiloghi/riassunti e approfondimenti contestualizzati in tempo reale, estratti direttamente dalle tue aree di lavoro di ClickUp con ClickUp BrainGPT, l'app desktop autonoma

Questo è utile quando devi passare rapidamente da "Spiega perché questa dashboard sembra strana" a "Elabora il piano per la prossima settimana sulla base di questi rischi" senza dover passare da uno strumento all'altro.

📌 Esempio: prima di una revisione di marketing, apri la tua dashboard delle prestazioni e chiedi a ClickUp Brain di riepilogare le tre principali tendenze relative alle attività della campagna e al monitoraggio del tempo. Lo strumento analizza i commenti e le Sequenze, quindi ti fornisce dei punti chiave che puoi incollare direttamente nella tua presentazione sotto i grafici.

Aggiungi spiegazioni basate sull'IA alle dashboard con le AI Cards

Genera automaticamente riepiloghi/riassunti e approfondimenti basati sui dati della tua area di lavoro con le schede ClickUp AI

Le AI Cards aggiungono un livello narrativo alle tue dashboard di ClickUp, così non dovrai interpretare ogni metrica partendo da zero.

Puoi posizionare schede come StandUp™ con l'IA, Team StandUp™, Executive Summary, Project Update e AI Brain accanto ai tuoi grafici. Ecco una rapida panoramica delle loro funzioni:

StandUp™ con l'IA offre un breve riassunto del lavoro recente di una persona

AI Team StandUp mostra i risultati ottenuti da un gruppo in un intervallo di tempo selezionato

Il riepilogo esecutivo basato sull'IA evidenzia lo stato generale e gli aggiornamenti chiave relativi a una cartella di progetto o campagna

Aggiornamento sul progetto di IA offre una panoramica generale sullo stato, sulle tempistiche e sugli ostacoli

AI Brain ti consente di porre domande mirate su prestazioni, ritardi o priorità direttamente dalla vista del dashboard

Insieme, queste schede trasformano i dati grezzi relativi alle attività in brevi aggiornamenti in linguaggio semplice, in modo che gli stakeholder possano comprendere il significato dei grafici senza dover leggere ogni singolo ticket.

📌 Esempio: La tua dashboard dedicata alle acquisizioni include un grafico burndown, una scheda delle attività bloccate e una scheda di riepilogo/riassunto generata dall'IA. Quando aggiorni la dashboard, il riepilogo evidenzia che la maggior parte dei ritardi di questa settimana è stata causata da una dipendenza di integrazione e segnala le attività coinvolte, consentendoti di risolvere immediatamente il collo di bottiglia.

Trasforma le informazioni in azioni concrete con gli agenti ClickUp AI

ClickUp non si limita a mostrarti cosa sta succedendo, ma può anche aiutarti ad agire sulla base di tali informazioni. Gli agenti ClickUp sono assistenti basati sull'IA in grado di aggiornare le attività, crearne di nuove e redigere documenti, e persino scrivere resoconti delle riunioni quotidiane in base alle istruzioni fornite.

Puoi attivare gli agenti Autopilot predefiniti o crearne di personalizzati che reagiscano a segnali specifici. Questi potrebbero essere cambiamenti nello stato delle attività o commenti che corrispondono ai modelli che vedi nelle tue dashboard.

📌 Esempio: quando un widget di burndown dello sprint mostra che stai rimanendo indietro, un agente ClickUp AI può creare automaticamente attività di follow-up per suddividere l'ambito, effettuare una menzione ai titolari corretti e programmare un check-in. Quando un elenco di "Problemi urgenti" supera una certa soglia, un altro agente IA può redigere un aggiornamento di stato che riepiloga l'impatto e propone i passaggi successivi.

ClickUp: grafici che conoscono il tuo lavoro

Le immagini generate dall'IA sono ottime. Quelle che consentono di agire sono ancora meglio. Nel momento in cui i tuoi grafici vengono affiancati da attività, titolari e date di scadenza, il quadro diventa più chiaro e la mossa successiva è ovvia.

È proprio qui che ClickUp ti aiuta di più. I tuoi dati sono integrati nel tuo lavoro, non in un'altra scheda.

Usa ClickUp Brain per porre domande in un linguaggio semplice e ottenere risposte concise e utili, scoprendo informazioni che puoi condividere durante una riunione. Abbinalo alle dashboard di ClickUp in modo che ogni widget rifletta lo stato in tempo reale, non screenshot. Lascia che l'automazione si occupi delle attività ripetitive, così i tuoi report rimarranno accurati e il tuo team potrà rimanere concentrato.

Se stai testando nuovi strumenti di visualizzazione dei dati basati sull'IA per l'analisi dei dati, mantieni un unico punto di riferimento per la pianificazione, gli aggiornamenti e il follow-up. ClickUp collega le informazioni alle decisioni e le decisioni alla realizzazione. Meno rincorse, più chiarezza.

Sei pronto a trasformare i grafici in progressi? Iscriviti a ClickUp e crea oggi stesso la tua prima dashboard basata sull'IA.