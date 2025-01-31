10 Software di automazione dei moduli per una più rapida analisi e raccolta dei dati

Sia che vogliate conoscere le opinioni dei vostri dipendenti o chiedere ai vostri clienti la loro esperienza con il vostro prodotto, esiste un gold standard per la raccolta di questi dati: i moduli. 📄

Per quanto i moduli siano preziosi, crearli non è una passeggiata, per non parlare dell'analisi dei dati raccolti. Per fortuna, sono finiti i tempi in cui ci si affidava alla voce manuale dei dati creazione di moduli in Excel o anche di moduli cartacei, ora avete a disposizione un modulo software di automazione da fare al posto vostro.

Questi strumenti pratici vi permettono di raccogliere una marea di dati e di trasformarli in informazioni strutturate e preziose da utilizzare per migliorare il vostro gioco, adeguare le strategie aziendali e visualizzare il punto di vista dei vostri clienti o dipendenti.

In questo articolo esploreremo il meglio della gamma di strumenti software per l'automazione dei moduli, ne discuteremo le funzionalità/funzioni e vi aiuteremo a trovare quello più adatto alle vostre esigenze di raccolta e analisi dei dati.

Cosa cercare in un software per l'automazione dei moduli?

Le automazioni attivano automaticamente i risultati quando viene eseguita un'azione in ClickUp

I software di automazione dei moduli devono semplificare la raccolta e l'analisi dei dati, non renderla più difficile. Quindi, se volete uno strumento di qualità che vi faccia risparmiare tempo e vi calmi i nervi, cercate strumenti con le seguenti caratteristiche:

Facilità d'uso : Il software deve consentire di creare moduli senza alcuna conoscenza del codice. Preferibilmente, deve avere una funzionalità/funzione di trascinamento per aiutarvi a personalizzare i moduli in pochi clic

: Il software deve consentire di creare moduli senza alcuna conoscenza del codice. Preferibilmente, deve avere una funzionalità/funzione di trascinamento per aiutarvi a personalizzare i moduli in pochi clic Estesa libreria di modelli : La piattaforma dovrebbe offrire modelli preconfezionati e personalizzabili per aiutarvi a generare rapidamente moduli digitali e adattarli ai vostri obiettivi

: La piattaforma dovrebbe offrire modelli preconfezionati e personalizzabili per aiutarvi a generare rapidamente moduli digitali e adattarli ai vostri obiettivi Visualizzazioni multiple : Deve consentire di osservare i dati da diverse prospettive per comprenderli meglio. Ad esempio, i calendari possono aiutare a schematizzare i dati in ordine cronologico, mentre le Bacheche possono raggruppare le informazioni raccolte in base allo stato, alla priorità, all'assegnatario o a un'altra categoria selezionata

: Deve consentire di osservare i dati da diverse prospettive per comprenderli meglio. Ad esempio, i calendari possono aiutare a schematizzare i dati in ordine cronologico, mentre le Bacheche possono raggruppare le informazioni raccolte in base allo stato, alla priorità, all'assegnatario o a un'altra categoria selezionata Flessibilità : La piattaforma dovrebbe consentire di nascondere o aggiungere categorie nei moduli in dipendenza delle risposte del modulo, per renderle più pertinenti

: La piattaforma dovrebbe consentire di nascondere o aggiungere categorie nei moduli in dipendenza delle risposte del modulo, per renderle più pertinenti Robusta analitica: Deve avere funzionalità/funzione che permettano di analizzare le informazioni raccolte in tempo reale e di trarre conclusioni pertinenti

I 10 migliori software per l'automazione dei moduli da utilizzare nel 2024

Abbiamo esaminato decine di moduli di automazione e abbiamo selezionato i 10 migliori che presentano un perfetto equilibrio tra funzionalità, facilità d'uso e personalizzazione. Esplorate ciò che ciascuno di essi ha da offrire e potenziate la vostra raccolta di dati attraverso il giusto software di automazione dei moduli! 🦸

1. ClickUp

Aggiunta di un campo email a un Modulo ClickUp trascinandolo e rilasciandolo nel Modulo.

ClickUp è difficile da battere quando si tratta di software per l'automazione dei moduli. Il suo Visualizzazione del modulo rende la creazione di moduli e sondaggi più facile che mai: trascinate i campi personalizzati per creare uno strumento di raccolta dati. Non siete sicuri di cosa includere nei vostri moduli automatizzati? Utilizzate ClickUp AI per generare istantaneamente idee e scrivere materiali comprensibili e pertinenti. Logica delle condizioni in ClickUp Modulo può anche adattare i prompt del vostro sondaggio in base alle risposte degli utenti. Inoltre, è possibile trasformare le risposte in attività e inviarle automaticamente al team giusto. Ad esempio, se un utente suggerisce una funzionalità/funzione, Le Automazioni di ClickUp la inoltrerà allo sviluppo del prodotto o all'ufficio di team software e vedranno la risposta pertinente nel file Visualizzazione dell'attività .

Anche se si ha sempre la possibilità di creare il Modulo da zero, si suggerisce di iniziare con un modello personalizzabile e pre-costruito dal sito web di Libreria di modelli ClickUp per quasi tutti i casi d'uso, compresa la raccolta di feedback o il problema richieste creative .

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Unica visualizzazione Modulo, insieme ad altre 15 visualizzazioni

Logica di condizione per moduli più complessi e mirati

Robuste opzioni di automazione

Oltre 1.000 modelli pre-costruiti per far decollare più rapidamente i vostri Moduli

ClickUp Documenti collaborativo

Assistente di scrittura con IA

Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti

Limiti di ClickUp

Il numero di potenti funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento per alcuni nuovi utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile

Prezzi di ClickUp

Free Forever : gratis

: gratis Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

: Contatto per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.500+ recensioni)

: 4.7/5 (8.500+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Tipo di modulo

Via: Tipo di modulo Alla ricerca di una piattaforma che ruota esclusivamente intorno a costruzione di moduli ? Allora prendete in considerazione l'idea di scrivere il vostro prossimo modulo con Modulo!

Il motivo principale per cui Typeform è così popolare è la sua interfaccia a scorrimento, che permette agli utenti di sentirsi partecipi di una conversazione invece di compilare un modulo online. I moduli creati in Typeform sono dinamici: possono adattarsi a diversi scenari in dipendenza delle risposte degli utenti.

Per la creazione dei moduli potete anche affidarvi alle capacità dell'IA di Typeform. Oltre a perfezionare il linguaggio, l'IA è in grado di redigere automaticamente le domande in dipendenza delle intenzioni dell'utente.

Grazie agli oltre 3.000 modelli della piattaforma per i quiz, i feedback degli utenti e le raccomandazioni sui prodotti, coinvolgimento dei dipendenti e sondaggi, è possibile generare moduli digitali in un batter d'occhio. 👀

Typeform si integra con piattaforme popolari come Slack, Airtable, Zoho e Pipedrive, permettendovi di dare un senso ai vostri dati in pochi clic.

Le migliori funzionalità/funzione di Typeform

Progettato specificamente per la creazione di moduli

Alimentato dall'IA

120+ integrazioni

Interfaccia con una sola slide alla volta

più di 3.000 modelli

Limiti di Typeform

Secondo alcuni utenti, la struttura dei prezzi è più costosa

La configurazione iniziale può essere impegnativa

Prezzi di Typeform

Basic : $25/mese per utente

: $25/mese per utente Plus : $50/mese per tre utenti

: $50/mese per tre utenti Business : $83/mese per cinque utenti

: $83/mese per cinque utenti Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Typeform

G2 : 4.5/5 (650+ recensioni)

: 4.5/5 (650+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (750+ recensioni)

3. SondaggioSparrow

Via: SondaggioSparrow Creare sondaggi funzionali ed esteticamente accattivanti può essere difficile se non si utilizza lo strumento giusto. Fortunatamente, con SurveySparrow, questo non è mai un problema.

La piattaforma vi permette di creare moduli di sondaggio accattivanti che pongono tutte le domande giuste. Dato che volete mantenere i vostri utenti impegnati, sarete felici di sapere che potete generare sondaggi intelligenti con funzionalità/funzione di visualizzazione e logica di salto: i sondaggi si basano sulle risposte degli utenti per visualizzare le domande giuste o passare rapidamente a una sezione specifica. Ad esempio, se chiedete ai preferiti se preferiscono i gatti o i cani e questi optano per i gatti, non vorrete chiedere loro la razza di cane preferita. 🐈

SurveySparrow dispone anche di una comoda funzione di Executive dashboard dove è possibile estrarre i dati dai sondaggi, monitorare i KPI, generare reportistica e identificare le tendenze. Invitate il vostro team a visitare il dashboard, analizzate le informazioni e create strategie per alimentare la crescita.

Con centinaia di temi e integrazioni con app e piattaforme popolari come Zapier, Slack e Salesforce, SurveySparrow offre la massima personalizzazione e consente di centralizzare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow

Sondaggi intelligenti

Dashboard per dirigenti

Facile da usare per la collaborazione

Centinaia di integrazioni e temi

Limiti di SurveySparrow

Il modello di prezzo potrebbe essere troppo elevato per le start-up e le organizzazioni non profit

Mancanza di opzioni di stile complete

Prezzi di SurveySparrow

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni su SurveySparrow

G2 : 4.4/5 (1.800+ recensioni)

: 4.4/5 (1.800+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

4. Jotform

Via: Jotform Annotare i propri moduli con Jotform, un fantastico costruttore online ideale per la creazione di moduli di ogni tipo, dagli ordini di prodotti alla registrazione di nuovi clienti, dalla prenotazione di un hotel al feedback dell'utente . ✍️

La creazione di moduli in Jotform è semplice e facile grazie al software di automazione dei moduli. Se si parte da zero, si aggiungono prima gli elementi fondamentali sul lato sinistro dello schermo e poi si usa il costruttore drag-and-drop per spostarli sul modulo. È possibile prendere una scorciatoia con uno dei modelli di Jotform: ci sono oltre 10.000 opzioni tra cui scegliere.

La piattaforma si integra perfettamente con oltre 150 app e piattaforme, consentendo di inviare automaticamente gli invii dei moduli.

Se vendete prodotti o servizi, sarete felici di sapere che potete essere pagati direttamente attraverso il vostro modulo.

La bellezza dei moduli online risiede nell'analisi dei dati senza sforzo, e Jotform la consente con il suo costruttore di report. Trasformate i dati grezzi in report professionali, condivideteli con i vostri colleghi o incorporateli nel vostro sito web per farli vedere a tutti.

Le migliori funzionalità/funzione di Jotform

Modulo con trascinamento e rilascio

oltre 150 integrazioni

oltre 10.000 modelli di moduli

Creazione di reportistica per l'analisi dei dati raccolti

Limiti di Jotform

Problemi occasionali

L'inserimento dei moduli nei siti web potrebbe essere semplificato

Prezzi di Jotform

Starter : Gratis (fino a cinque moduli)

: Gratis (fino a cinque moduli) Bronzo : $34/mese (fino a 25 moduli)

: $34/mese (fino a 25 moduli) Argento : $39/mese (fino a 50 moduli)

: $39/mese (fino a 50 moduli) Oro : $99/mese (fino a 100 moduli)

: $99/mese (fino a 100 moduli) Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Jotform

G2 : 4.7/5 (oltre 2.300 recensioni)

: 4.7/5 (oltre 2.300 recensioni) Capterra: 4.6/5 (1.500+ recensioni)

5. Zoho Modulo

Via: Zoho Generare moduli robusti non deve essere complicato se si utilizza una piattaforma come Zoho Modulo.

Con il costruttore di moduli di questo strumento, potete scegliere tra oltre 30 tipi di campi (Nome, Elenco a discesa, Pagamento, Sezione, ecc.) e utilizzare l'interfaccia drag-and-drop per creare moduli. Utilizzate la logica delle condizioni per saltare i passaggi non necessari e mantenere gli utenti impegnati.

Poiché la creazione di moduli digitali può richiedere molto tempo, Zoho Modulo consente di salvare lo stato di avanzamento e di riprendere da dove si era interrotto quando si vuole, senza perdita di dati.

La piattaforma offre 40+ modelli preconfezionati per aiutarvi a risparmiare tempo . È possibile personalizzarlo in base alle proprie preferenze ed esigenze aziendali.

Zoho Forms ha importanti opzioni di analisi: visualizzare i dati raccolti nella vista Tabella, generare ed esportare reportistica, unire le risposte di più moduli e monitorare gli obiettivi.

Le funzionalità/funzione di automazione consentono di assegnare gli invii di moduli a membri specifici del team, di inviare i dati dei moduli alle app selezionate e di attivare email quando un invio di moduli soddisfa i criteri impostati.

Altre opzioni che vi piaceranno sono l'inserimento dei moduli nelle pagine web, la personalizzazione avanzata e i gateway di pagamento.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Modulo

più di 30 tipi di campi per i moduli

Interfaccia drag-and-drop

Funzionalità/funzione di analisi avanzate

Opzioni di automazione

Limiti di Modulo Zoho

Alcuni utenti hanno avuto problemi a raggiungere il supporto clienti

Le opzioni di integrazione potrebbero beneficiare di un aggiornamento

Prezzi di Zoho Modulo

Basic : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Standard : $25/mese per 10 utenti

: $25/mese per 10 utenti Professionale : $50/mese per 25 utenti

: $50/mese per 25 utenti Premium: $90/mese per 100 utenti

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su Zoho Modulo

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

6. FormaAssemblaggio

Tramite: ModuloAssemblaggio FormAssembly combina la facilità d'uso con potenti opzioni di analisi. Il costruttore di moduli della piattaforma consente di scegliere tra multipli tipi di campo (come inserimento di testo, pulsanti radio o menu a discesa) per creare moduli personalizzati.

Utilizzate il drag-and-drop editor per configurare i vostri moduli digitali e assicurarvi che tutti gli elementi siano al posto giusto. Siete liberi di modificare i temi e di sfruttare i campi a condizione per rendere i vostri moduli più intelligenti.

Grazie alle integrazioni di FormAssembly, potete trasferire i dati raccolti direttamente a un'app di vostra scelta. Ad esempio, è possibile aggiornare i record in Salesforce.

La piattaforma è incentrata su un'interpretazione dei dati accurata e senza sforzo. Consente di convertire le informazioni raccolte in grafici e diagrammi per visualizzare e comprendere le risposte. 📊

Con la rivoluzionaria opzione Flusso di lavoro, potete creare processi aziendali e flussi di lavoro basati sui dati raccolti tramite moduli. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro e di usufruire di un migliore processo decisionale.

Le migliori funzionalità/funzione di FormAssembly

Tipi di campo multipli

Facilità d'uso

Integrazioni con le app e le piattaforme più diffuse

Eccellentevisualizzazione dei dati opzioni

Limiti di FormAssembly

Tempi di caricamento più lenti quando ci sono molte risposte al modulo

Sarebbero utili più opzioni di personalizzazione

Prezzi di FormAssembly

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su FormAssembly

G2 : 4.4/5 (oltre 350 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 350 recensioni) Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

7. Moduli Cognito

Via: Modulo Cognito Volete costruire moduli di facile utilizzo e automatizzare i vostri flussi di lavoro? Cognito Modulo è proprio quello che vi serve. 🥸

Questo software di automazione dei moduli vi permette di creare moduli con tipologie di campi personalizzabili per acquisire i dati desiderati esattamente come vi servono. Utilizzate caselle di controllo, elenchi a discesa, date e orari per creare moduli in linea con i vostri obiettivi.

Il fascino di questo strumento risiede nella possibilità di eseguire calcoli basati sui dati raccolti direttamente nel modulo. È anche possibile inviare i dati ad altre piattaforme che si integrano con Cognito Modulo, come Google Analytics e Microsoft Power Automate.

Grazie alle opzioni avanzate di automazione, i moduli digitali che create possono aiutarvi a ottimizzare i flussi di lavoro. Personalizzate le notifiche in modo che i membri giusti del team siano informati delle risposte degli utenti e possano agire immediatamente. Ad esempio, è possibile indirizzare i contatti al team commerciale o inoltrare i feedback degli utenti al team di sviluppo del prodotto.

Cognito Modulo dispone di una ampia selezione di modelli: potete filtrarli per tipo, settore o funzionalità/funzione e trovare quello che corrisponde alle vostre esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di Cognito Modulo

Tipi di campo personalizzabili

Calcolo dei dati nel modulo

Robuste funzionalità/funzione di automazione

Centinaia di modelli

Notifiche facili da configurare

Limiti dei moduli Cognito

Mancanza di istruzioni dettagliate sull'utilizzo di tutte le funzionalità/funzione

I formati dei campi valuta e data sono legati al Paese per cui il modulo è stato creato

Prezzi di Cognito Modulo

Individuale : Free (un utente)

: Free (un utente) Pro : $15/mese per due utenti

: $15/mese per due utenti Teams : $35/mese per cinque utenti

: $35/mese per cinque utenti Azienda: $99/mese per 20 utenti

Cognito Modulo valutazioni e recensioni

G2: 4.5/5 (70+ recensioni)

4.5/5 (70+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

8. Sondaggio

Via: SondaggioMonkeySondaggio è una delle più popolari piattaforme online specificamente progettate per la creazione di moduli e sondaggi. 🐒

Facilita la creazione di moduli con diversi tipi di campo per pagamenti, informazioni di contatto e file. È anche possibile personalizzare i temi e il formato a proprio piacimento. È possibile scegliere tra 25+ tipi di domande, come ad esempio a scorrimento, a scelta multipla e a valutazione fissa, per ridurre i pregiudizi ed essere il più trasparenti possibile.

Non sapete cosa scrivere nei moduli per ottenere risposte pertinenti? SurveyMonkey Genius è il supereroe IA sotto mentite spoglie che può darvi una mano! Vi aiuterà a ridurre al minimo gli errori e a scegliere le domande giuste.

La piattaforma consente di personalizzare le notifiche per ogni modulo inviato, di trasferire i dati raccolti in tabelle per una più facile revisione e di esportare le informazioni nel vostro sito foglio di calcolo preferito .

Grazie all'integrazione Zapier, potete collegare SurveyMonkey a oltre 5.000 app e piattaforme e automatizzare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di SurveyMonkey

Campi e tipi di domande multipli

Genio di SurveyMonkey

Notifiche personalizzabili

Integrazione perfetta con Zapier

Limiti di SurveyMonkey

Flessibilità limitata in termini di progettazione dei moduli

Alcuni utenti hanno menzionato l'interfaccia obsoleta

Prezzi di SurveyMonkey

Controllate il sito web per i prezzi, in quanto esistono diversi livelli e opzioni

Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey

G2 : 4.4/5 (oltre 18.500 recensioni)

: 4.4/5 (oltre 18.500 recensioni) Capterra: 4.6/5 (oltre 9.500 recensioni)

9. PerfectApps

Via: PerfectApps PerfectApps è principalmente un'applicazione di piattaforma senza codice per la costruzione di app e flussi di lavoro, quindi Da fare qui? No, non è un errore, perché la piattaforma vanta un designer visivo di prim'ordine che consente di generare moduli senza alcuna conoscenza del codice.

Il costruttore drag-and-drop consente di comporre qualsiasi tipo di modulo in pochi clic. Mettete insieme gli elementi e personalizzate il layout e i temi del modulo. Costruite moduli dinamici che pongono le domande giuste utilizzando la logica delle condizioni.

La diffusione dei moduli web è più semplice che mai: con un solo pulsante, è possibile condividerli tramite email o collegamenti sicuri o incorporarli nel proprio sito web.

Grazie alle API di PerfectApps, potete collegare i moduli ad app di terze parti, automatizzare la raccolta dei dati e ottenere risultati precisi senza rischio di errori.

Utilizzate le potenti funzioni di reportistica integrate nella piattaforma per trasformare i dati raccolti in grafici, tabelle e diagrammi e prendere decisioni informate sui vostri flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di PerfectApps

Creazione di moduli di automazione senza codice, facile da usare e con funzioni di trascinamento e rilascio

Condivisione dei moduli senza problemi

Eccellenti opzioni di reportistica

API di PerfectApps

Limiti di PerfectApps

I moduli non sono altrettanto reattivi

Curva di apprendimento più ripida per alcuni utenti

Prezzi di PerfectApps

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di PerfectApps

GetApp : 4.9/5 (20+ recensioni)

: 4.9/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)

10. PandaDoc

Via: PandaDoc PandaDoc non è una piattaforma per la costruzione di moduli in sé, ma è specializzata in automazioni dei documenti e consente di creare, monitorare, modificare, condividere, inviare e firmare elettronicamente i documenti. Tuttavia, è disponibile un'opzione per la creazione di moduli web attraverso i quali è possibile raccogliere firme elettroniche, feedback o qualsiasi tipo di input da parte di dipendenti, clienti o partner aziendali. 🐼

Potete costruire i vostri moduli da zero: la casella degli strumenti della piattaforma offre numerose opzioni e tipi di campi per semplificare al massimo il vostro lavoro. Potete anche risparmiare tempo e ricorrere a modelli modificabili per creare moduli personalizzati.

La condivisione dei moduli non richiede alcun codice: create un link diretto per distribuirli agli interessati o incorporateli nel vostro sito web.

Con PandaDoc, potete aggiungere ordini di firma ai vostri moduli, raccogliere pagamenti e modificare facilmente i moduli pubblicati.

Le migliori funzionalità/funzioni di PandaDoc

Toolbox facile da usare

Semplice condivisione dei moduli

Aggiunta di ordini di firma ai moduli

Raccolta di pagamenti

Limiti di PandaDoc

Il prezzo potrebbe essere troppo alto per i privati, le start-up e le piccole aziende

Alcuni utenti menzionano di essere occasionalmente disconnessi dalla piattaforma

Prezzi di PandaDoc

**Gratis

Essenziale: $19/mese per postazione

$19/mese per postazione Business : $49/mese per postazione

: $49/mese per postazione Aziende: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni su PandaDoc

G2 : 4.7/5 (2.000+ recensioni)

: 4.7/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)

Potenziate il gioco dei dati con il software per l'automazione dei moduli

I moduli sono un modo eccellente per ottenere le informazioni necessarie. Gli strumenti software per l'automazione dei moduli fanno un passo avanti e vi permettono di raccogliere e analizzare i dati senza muovere un dito. 🙌

I software per l'automazione dei moduli del nostro elenco sono delle vere e proprie procedure guidate per la creazione e la condivisione di moduli e la generazione di report. Se avete bisogno di una piattaforma che faccia il passo più lungo della gamba e che offra un fantastico attività e project management oltre a funzionalità/funzione di collaborazione di alto livello, provate ClickUp !