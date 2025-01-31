10 Software di automazione dei moduli per una più rapida analisi e raccolta dei dati

Sia che vogliate conoscere le opinioni dei vostri dipendenti o chiedere ai vostri clienti la loro esperienza con il vostro prodotto, esiste un gold standard per la raccolta di questi dati: i moduli. 📄
Per quanto i moduli siano preziosi, crearli non è una passeggiata, per non parlare dell'analisi dei dati raccolti. Per fortuna, sono finiti i tempi in cui ci si affidava alla voce manuale dei dati creazione di moduli in Excel o anche di moduli cartacei, ora avete a disposizione un modulo software di automazione da fare al posto vostro.
Questi strumenti pratici vi permettono di raccogliere una marea di dati e di trasformarli in informazioni strutturate e preziose da utilizzare per migliorare il vostro gioco, adeguare le strategie aziendali e visualizzare il punto di vista dei vostri clienti o dipendenti.
In questo articolo esploreremo il meglio della gamma di strumenti software per l'automazione dei moduli, ne discuteremo le funzionalità/funzioni e vi aiuteremo a trovare quello più adatto alle vostre esigenze di raccolta e analisi dei dati.
Cosa cercare in un software per l'automazione dei moduli?
Le automazioni attivano automaticamente i risultati quando viene eseguita un'azione in ClickUp
I software di automazione dei moduli devono semplificare la raccolta e l'analisi dei dati, non renderla più difficile. Quindi, se volete uno strumento di qualità che vi faccia risparmiare tempo e vi calmi i nervi, cercate strumenti con le seguenti caratteristiche:
- Facilità d'uso: Il software deve consentire di creare moduli senza alcuna conoscenza del codice. Preferibilmente, deve avere una funzionalità/funzione di trascinamento per aiutarvi a personalizzare i moduli in pochi clic
- Estesa libreria di modelli: La piattaforma dovrebbe offrire modelli preconfezionati e personalizzabili per aiutarvi a generare rapidamente moduli digitali e adattarli ai vostri obiettivi
- Visualizzazioni multiple: Deve consentire di osservare i dati da diverse prospettive per comprenderli meglio. Ad esempio, i calendari possono aiutare a schematizzare i dati in ordine cronologico, mentre le Bacheche possono raggruppare le informazioni raccolte in base allo stato, alla priorità, all'assegnatario o a un'altra categoria selezionata
- Flessibilità: La piattaforma dovrebbe consentire di nascondere o aggiungere categorie nei moduli in dipendenza delle risposte del modulo, per renderle più pertinenti
- Robusta analitica: Deve avere funzionalità/funzione che permettano di analizzare le informazioni raccolte in tempo reale e di trarre conclusioni pertinenti
I 10 migliori software per l'automazione dei moduli da utilizzare nel 2024
Abbiamo esaminato decine di moduli di automazione e abbiamo selezionato i 10 migliori che presentano un perfetto equilibrio tra funzionalità, facilità d'uso e personalizzazione. Esplorate ciò che ciascuno di essi ha da offrire e potenziate la vostra raccolta di dati attraverso il giusto software di automazione dei moduli! 🦸
1. ClickUp
Aggiunta di un campo email a un Modulo ClickUp trascinandolo e rilasciandolo nel Modulo.
ClickUp è difficile da battere quando si tratta di software per l'automazione dei moduli. Il suo Visualizzazione del modulo rende la creazione di moduli e sondaggi più facile che mai: trascinate i campi personalizzati per creare uno strumento di raccolta dati. Non siete sicuri di cosa includere nei vostri moduli automatizzati? Utilizzate ClickUp AI per generare istantaneamente idee e scrivere materiali comprensibili e pertinenti. Logica delle condizioni in ClickUp Modulo può anche adattare i prompt del vostro sondaggio in base alle risposte degli utenti. Inoltre, è possibile trasformare le risposte in attività e inviarle automaticamente al team giusto. Ad esempio, se un utente suggerisce una funzionalità/funzione, Le Automazioni di ClickUp la inoltrerà allo sviluppo del prodotto o all'ufficio di team software e vedranno la risposta pertinente nel file Visualizzazione dell'attività .
Anche se si ha sempre la possibilità di creare il Modulo da zero, si suggerisce di iniziare con un modello personalizzabile e pre-costruito dal sito web di Libreria di modelli ClickUp per quasi tutti i casi d'uso, compresa la raccolta di feedback o il problema richieste creative .
Funzionalità/funzione migliori di ClickUp
- Unica visualizzazione Modulo, insieme ad altre 15 visualizzazioni
- Logica di condizione per moduli più complessi e mirati
- Robuste opzioni di automazione
- Oltre 1.000 modelli pre-costruiti per far decollare più rapidamente i vostri Moduli
- ClickUp Documenti collaborativo
- Assistente di scrittura con IA
- Integrazione con oltre 1.000 altri strumenti
Limiti di ClickUp
- Il numero di potenti funzionalità/funzione può comportare una curva di apprendimento per alcuni nuovi utenti
- Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile
Prezzi di ClickUp
- Free Forever: gratis
- Unlimitato: $7/mese per utente
- Aziendale: $12/mese per utente
- Azienda: Contatto per i prezzi
- ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese
*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni su ClickUp
- G2: 4.7/5 (8.500+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)
2. Tipo di modulo
Via: Tipo di modulo Alla ricerca di una piattaforma che ruota esclusivamente intorno a costruzione di moduli ? Allora prendete in considerazione l'idea di scrivere il vostro prossimo modulo con Modulo!
Il motivo principale per cui Typeform è così popolare è la sua interfaccia a scorrimento, che permette agli utenti di sentirsi partecipi di una conversazione invece di compilare un modulo online. I moduli creati in Typeform sono dinamici: possono adattarsi a diversi scenari in dipendenza delle risposte degli utenti.
Per la creazione dei moduli potete anche affidarvi alle capacità dell'IA di Typeform. Oltre a perfezionare il linguaggio, l'IA è in grado di redigere automaticamente le domande in dipendenza delle intenzioni dell'utente.
Grazie agli oltre 3.000 modelli della piattaforma per i quiz, i feedback degli utenti e le raccomandazioni sui prodotti, coinvolgimento dei dipendenti e sondaggi, è possibile generare moduli digitali in un batter d'occhio. 👀
Typeform si integra con piattaforme popolari come Slack, Airtable, Zoho e Pipedrive, permettendovi di dare un senso ai vostri dati in pochi clic.
Le migliori funzionalità/funzione di Typeform
- Progettato specificamente per la creazione di moduli
- Alimentato dall'IA
- 120+ integrazioni
- Interfaccia con una sola slide alla volta
- più di 3.000 modelli
Limiti di Typeform
- Secondo alcuni utenti, la struttura dei prezzi è più costosa
- La configurazione iniziale può essere impegnativa
Prezzi di Typeform
- Basic: $25/mese per utente
- Plus: $50/mese per tre utenti
- Business: $83/mese per cinque utenti
- Aziende: Contattare per i prezzi
*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni di Typeform
- G2: 4.5/5 (650+ recensioni)
- Capterra: 4.7/5 (750+ recensioni)
3. SondaggioSparrow
Via: SondaggioSparrow Creare sondaggi funzionali ed esteticamente accattivanti può essere difficile se non si utilizza lo strumento giusto. Fortunatamente, con SurveySparrow, questo non è mai un problema.
La piattaforma vi permette di creare moduli di sondaggio accattivanti che pongono tutte le domande giuste. Dato che volete mantenere i vostri utenti impegnati, sarete felici di sapere che potete generare sondaggi intelligenti con funzionalità/funzione di visualizzazione e logica di salto: i sondaggi si basano sulle risposte degli utenti per visualizzare le domande giuste o passare rapidamente a una sezione specifica. Ad esempio, se chiedete ai preferiti se preferiscono i gatti o i cani e questi optano per i gatti, non vorrete chiedere loro la razza di cane preferita. 🐈
SurveySparrow dispone anche di una comoda funzione di Executive dashboard dove è possibile estrarre i dati dai sondaggi, monitorare i KPI, generare reportistica e identificare le tendenze. Invitate il vostro team a visitare il dashboard, analizzate le informazioni e create strategie per alimentare la crescita.
Con centinaia di temi e integrazioni con app e piattaforme popolari come Zapier, Slack e Salesforce, SurveySparrow offre la massima personalizzazione e consente di centralizzare i flussi di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzione di SurveySparrow
- Sondaggi intelligenti
- Dashboard per dirigenti
- Facile da usare per la collaborazione
- Centinaia di integrazioni e temi
Limiti di SurveySparrow
- Il modello di prezzo potrebbe essere troppo elevato per le start-up e le organizzazioni non profit
- Mancanza di opzioni di stile complete
Prezzi di SurveySparrow
- Contatto per i prezzi
Valutazioni e recensioni su SurveySparrow
- G2: 4.4/5 (1.800+ recensioni)
- Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)
4. Jotform
Via: Jotform Annotare i propri moduli con Jotform, un fantastico costruttore online ideale per la creazione di moduli di ogni tipo, dagli ordini di prodotti alla registrazione di nuovi clienti, dalla prenotazione di un hotel al feedback dell'utente . ✍️
La creazione di moduli in Jotform è semplice e facile grazie al software di automazione dei moduli. Se si parte da zero, si aggiungono prima gli elementi fondamentali sul lato sinistro dello schermo e poi si usa il costruttore drag-and-drop per spostarli sul modulo. È possibile prendere una scorciatoia con uno dei modelli di Jotform: ci sono oltre 10.000 opzioni tra cui scegliere.
La piattaforma si integra perfettamente con oltre 150 app e piattaforme, consentendo di inviare automaticamente gli invii dei moduli.
Se vendete prodotti o servizi, sarete felici di sapere che potete essere pagati direttamente attraverso il vostro modulo.
La bellezza dei moduli online risiede nell'analisi dei dati senza sforzo, e Jotform la consente con il suo costruttore di report. Trasformate i dati grezzi in report professionali, condivideteli con i vostri colleghi o incorporateli nel vostro sito web per farli vedere a tutti.
Le migliori funzionalità/funzione di Jotform
- Modulo con trascinamento e rilascio
- oltre 150 integrazioni
- oltre 10.000 modelli di moduli
- Creazione di reportistica per l'analisi dei dati raccolti
Limiti di Jotform
- Problemi occasionali
- L'inserimento dei moduli nei siti web potrebbe essere semplificato
Prezzi di Jotform
- Starter: Gratis (fino a cinque moduli)
- Bronzo: $34/mese (fino a 25 moduli)
- Argento: $39/mese (fino a 50 moduli)
- Oro: $99/mese (fino a 100 moduli)
- Azienda: Contattare per i prezzi
*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni di Jotform
- G2: 4.7/5 (oltre 2.300 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (1.500+ recensioni)
5. Zoho Modulo
Via: Zoho Generare moduli robusti non deve essere complicato se si utilizza una piattaforma come Zoho Modulo.
Con il costruttore di moduli di questo strumento, potete scegliere tra oltre 30 tipi di campi (Nome, Elenco a discesa, Pagamento, Sezione, ecc.) e utilizzare l'interfaccia drag-and-drop per creare moduli. Utilizzate la logica delle condizioni per saltare i passaggi non necessari e mantenere gli utenti impegnati.
Poiché la creazione di moduli digitali può richiedere molto tempo, Zoho Modulo consente di salvare lo stato di avanzamento e di riprendere da dove si era interrotto quando si vuole, senza perdita di dati.
La piattaforma offre 40+ modelli preconfezionati per aiutarvi a risparmiare tempo . È possibile personalizzarlo in base alle proprie preferenze ed esigenze aziendali.
Zoho Forms ha importanti opzioni di analisi: visualizzare i dati raccolti nella vista Tabella, generare ed esportare reportistica, unire le risposte di più moduli e monitorare gli obiettivi.
Le funzionalità/funzione di automazione consentono di assegnare gli invii di moduli a membri specifici del team, di inviare i dati dei moduli alle app selezionate e di attivare email quando un invio di moduli soddisfa i criteri impostati.
Altre opzioni che vi piaceranno sono l'inserimento dei moduli nelle pagine web, la personalizzazione avanzata e i gateway di pagamento.
Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Modulo
- più di 30 tipi di campi per i moduli
- Interfaccia drag-and-drop
- Funzionalità/funzione di analisi avanzate
- Opzioni di automazione
Limiti di Modulo Zoho
- Alcuni utenti hanno avuto problemi a raggiungere il supporto clienti
- Le opzioni di integrazione potrebbero beneficiare di un aggiornamento
Prezzi di Zoho Modulo
- Basic: $10/mese per utente
- Standard: $25/mese per 10 utenti
- Professionale: $50/mese per 25 utenti
- Premium: $90/mese per 100 utenti
*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni su Zoho Modulo
- G2: 4.4/5 (100+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)
6. FormaAssemblaggio
Tramite: ModuloAssemblaggio FormAssembly combina la facilità d'uso con potenti opzioni di analisi. Il costruttore di moduli della piattaforma consente di scegliere tra multipli tipi di campo (come inserimento di testo, pulsanti radio o menu a discesa) per creare moduli personalizzati.
Utilizzate il drag-and-drop editor per configurare i vostri moduli digitali e assicurarvi che tutti gli elementi siano al posto giusto. Siete liberi di modificare i temi e di sfruttare i campi a condizione per rendere i vostri moduli più intelligenti.
Grazie alle integrazioni di FormAssembly, potete trasferire i dati raccolti direttamente a un'app di vostra scelta. Ad esempio, è possibile aggiornare i record in Salesforce.
La piattaforma è incentrata su un'interpretazione dei dati accurata e senza sforzo. Consente di convertire le informazioni raccolte in grafici e diagrammi per visualizzare e comprendere le risposte. 📊
Con la rivoluzionaria opzione Flusso di lavoro, potete creare processi aziendali e flussi di lavoro basati sui dati raccolti tramite moduli. Ciò consente di risparmiare tempo e denaro e di usufruire di un migliore processo decisionale.
Le migliori funzionalità/funzione di FormAssembly
- Tipi di campo multipli
- Facilità d'uso
- Integrazioni con le app e le piattaforme più diffuse
- Eccellentevisualizzazione dei dati opzioni
Limiti di FormAssembly
- Tempi di caricamento più lenti quando ci sono molte risposte al modulo
- Sarebbero utili più opzioni di personalizzazione
Prezzi di FormAssembly
- Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni su FormAssembly
- G2: 4.4/5 (oltre 350 recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)
7. Moduli Cognito
Via: Modulo Cognito Volete costruire moduli di facile utilizzo e automatizzare i vostri flussi di lavoro? Cognito Modulo è proprio quello che vi serve. 🥸
Questo software di automazione dei moduli vi permette di creare moduli con tipologie di campi personalizzabili per acquisire i dati desiderati esattamente come vi servono. Utilizzate caselle di controllo, elenchi a discesa, date e orari per creare moduli in linea con i vostri obiettivi.
Il fascino di questo strumento risiede nella possibilità di eseguire calcoli basati sui dati raccolti direttamente nel modulo. È anche possibile inviare i dati ad altre piattaforme che si integrano con Cognito Modulo, come Google Analytics e Microsoft Power Automate.
Grazie alle opzioni avanzate di automazione, i moduli digitali che create possono aiutarvi a ottimizzare i flussi di lavoro. Personalizzate le notifiche in modo che i membri giusti del team siano informati delle risposte degli utenti e possano agire immediatamente. Ad esempio, è possibile indirizzare i contatti al team commerciale o inoltrare i feedback degli utenti al team di sviluppo del prodotto.
Cognito Modulo dispone di una ampia selezione di modelli: potete filtrarli per tipo, settore o funzionalità/funzione e trovare quello che corrisponde alle vostre esigenze.
Le migliori funzionalità/funzioni di Cognito Modulo
- Tipi di campo personalizzabili
- Calcolo dei dati nel modulo
- Robuste funzionalità/funzione di automazione
- Centinaia di modelli
- Notifiche facili da configurare
Limiti dei moduli Cognito
- Mancanza di istruzioni dettagliate sull'utilizzo di tutte le funzionalità/funzione
- I formati dei campi valuta e data sono legati al Paese per cui il modulo è stato creato
Prezzi di Cognito Modulo
- Individuale: Free (un utente)
- Pro: $15/mese per due utenti
- Teams: $35/mese per cinque utenti
- Azienda: $99/mese per 20 utenti
Cognito Modulo valutazioni e recensioni
- G2: 4.5/5 (70+ recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)
8. Sondaggio
Via: SondaggioMonkeySondaggio è una delle più popolari piattaforme online specificamente progettate per la creazione di moduli e sondaggi. 🐒
Facilita la creazione di moduli con diversi tipi di campo per pagamenti, informazioni di contatto e file. È anche possibile personalizzare i temi e il formato a proprio piacimento. È possibile scegliere tra 25+ tipi di domande, come ad esempio a scorrimento, a scelta multipla e a valutazione fissa, per ridurre i pregiudizi ed essere il più trasparenti possibile.
Non sapete cosa scrivere nei moduli per ottenere risposte pertinenti? SurveyMonkey Genius è il supereroe IA sotto mentite spoglie che può darvi una mano! Vi aiuterà a ridurre al minimo gli errori e a scegliere le domande giuste.
La piattaforma consente di personalizzare le notifiche per ogni modulo inviato, di trasferire i dati raccolti in tabelle per una più facile revisione e di esportare le informazioni nel vostro sito foglio di calcolo preferito .
Grazie all'integrazione Zapier, potete collegare SurveyMonkey a oltre 5.000 app e piattaforme e automatizzare i flussi di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzione di SurveyMonkey
- Campi e tipi di domande multipli
- Genio di SurveyMonkey
- Notifiche personalizzabili
- Integrazione perfetta con Zapier
Limiti di SurveyMonkey
- Flessibilità limitata in termini di progettazione dei moduli
- Alcuni utenti hanno menzionato l'interfaccia obsoleta
Prezzi di SurveyMonkey
- Controllate il sito web per i prezzi, in quanto esistono diversi livelli e opzioni
Valutazioni e recensioni di SurveyMonkey
- G2: 4.4/5 (oltre 18.500 recensioni)
- Capterra: 4.6/5 (oltre 9.500 recensioni)
9. PerfectApps
Via: PerfectApps PerfectApps è principalmente un'applicazione di piattaforma senza codice per la costruzione di app e flussi di lavoro, quindi Da fare qui? No, non è un errore, perché la piattaforma vanta un designer visivo di prim'ordine che consente di generare moduli senza alcuna conoscenza del codice.
Il costruttore drag-and-drop consente di comporre qualsiasi tipo di modulo in pochi clic. Mettete insieme gli elementi e personalizzate il layout e i temi del modulo. Costruite moduli dinamici che pongono le domande giuste utilizzando la logica delle condizioni.
La diffusione dei moduli web è più semplice che mai: con un solo pulsante, è possibile condividerli tramite email o collegamenti sicuri o incorporarli nel proprio sito web.
Grazie alle API di PerfectApps, potete collegare i moduli ad app di terze parti, automatizzare la raccolta dei dati e ottenere risultati precisi senza rischio di errori.
Utilizzate le potenti funzioni di reportistica integrate nella piattaforma per trasformare i dati raccolti in grafici, tabelle e diagrammi e prendere decisioni informate sui vostri flussi di lavoro.
Le migliori funzionalità/funzione di PerfectApps
- Creazione di moduli di automazione senza codice, facile da usare e con funzioni di trascinamento e rilascio
- Condivisione dei moduli senza problemi
- Eccellenti opzioni di reportistica
- API di PerfectApps
Limiti di PerfectApps
- I moduli non sono altrettanto reattivi
- Curva di apprendimento più ripida per alcuni utenti
Prezzi di PerfectApps
- Contattare per i prezzi
Valutazioni e recensioni di PerfectApps
- GetApp: 4.9/5 (20+ recensioni)
- Capterra: 4.9/5 (20+ recensioni)
10. PandaDoc
Via: PandaDoc PandaDoc non è una piattaforma per la costruzione di moduli in sé, ma è specializzata in automazioni dei documenti e consente di creare, monitorare, modificare, condividere, inviare e firmare elettronicamente i documenti. Tuttavia, è disponibile un'opzione per la creazione di moduli web attraverso i quali è possibile raccogliere firme elettroniche, feedback o qualsiasi tipo di input da parte di dipendenti, clienti o partner aziendali. 🐼
Potete costruire i vostri moduli da zero: la casella degli strumenti della piattaforma offre numerose opzioni e tipi di campi per semplificare al massimo il vostro lavoro. Potete anche risparmiare tempo e ricorrere a modelli modificabili per creare moduli personalizzati.
La condivisione dei moduli non richiede alcun codice: create un link diretto per distribuirli agli interessati o incorporateli nel vostro sito web.
Con PandaDoc, potete aggiungere ordini di firma ai vostri moduli, raccogliere pagamenti e modificare facilmente i moduli pubblicati.
Le migliori funzionalità/funzioni di PandaDoc
- Toolbox facile da usare
- Semplice condivisione dei moduli
- Aggiunta di ordini di firma ai moduli
- Raccolta di pagamenti
Limiti di PandaDoc
- Il prezzo potrebbe essere troppo alto per i privati, le start-up e le piccole aziende
- Alcuni utenti menzionano di essere occasionalmente disconnessi dalla piattaforma
Prezzi di PandaDoc
- **Gratis
- Essenziale: $19/mese per postazione
- Business: $49/mese per postazione
- Aziende: Contattare per i prezzi
*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale
Valutazioni e recensioni su PandaDoc
- G2: 4.7/5 (2.000+ recensioni)
- Capterra: 4.5/5 (1.000+ recensioni)
Potenziate il gioco dei dati con il software per l'automazione dei moduli
I moduli sono un modo eccellente per ottenere le informazioni necessarie. Gli strumenti software per l'automazione dei moduli fanno un passo avanti e vi permettono di raccogliere e analizzare i dati senza muovere un dito. 🙌
I software per l'automazione dei moduli del nostro elenco sono delle vere e proprie procedure guidate per la creazione e la condivisione di moduli e la generazione di report. Se avete bisogno di una piattaforma che faccia il passo più lungo della gamba e che offra un fantastico attività e project management oltre a funzionalità/funzione di collaborazione di alto livello, provate ClickUp !