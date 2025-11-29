8 modelli di questionario gratis per una raccolta dati efficiente

I questionari sono strumenti essenziali per i manager che necessitano di una raccolta dati efficiente per comprendere meglio il proprio pubblico o i propri clienti e, di conseguenza, migliorare i propri prodotti e servizi. Progettare un questionario può sembrare abbastanza semplice.

Questo finché non ti rendi conto che comporta varie attività complesse, come formulare le domande, effettuare la selezione dei formati, garantire la coerenza dei dati e definire il design visivo.

È proprio qui che i modelli di questionario danno il meglio di sé! ☀️

Questi strumenti predefiniti offrono una struttura efficiente che puoi personalizzare in base ai tuoi obiettivi specifici, fornendo un approccio intuitivo, personalizzato e coerente per raccogliere dati in modo più efficace, comprendere il percorso del cliente o scoprire perché i tuoi clienti fedeli continuano a scegliere te.

Dopo aver esplorato a fondo il mondo di questi pratici strumenti, abbiamo creato un elenco degli otto migliori modelli di questionario che ti aiuteranno a raccogliere informazioni fondamentali, feedback e altri tipi di dati da clienti e dipendenti.

Che cos'è un modello di questionario?

Un questionario è uno strumento prezioso che contiene domande volte a raccogliere informazioni da clienti o dipendenti sulle loro esperienze, opinioni e comportamenti. Mentre un sondaggio si riferisce al metodo generale di raccolta dati, un questionario è uno strumento o una tecnica specifica impiegata all'interno di tale processo.

Un modello di questionario è un layout predefinito ma personalizzabile che facilita il processo di creazione di un questionario per scopi quali studi di ricerca, sondaggi o valutazioni.

Questi modelli includono solitamente spazi standard per le domande, le opzioni di risposta e le istruzioni, semplificando la strutturazione e la progettazione di un questionario personalizzato.

Trascina e rilascia i campi personalizzati nella vista Modulo per creare sondaggi completi o raccogliere dati e feedback in ClickUp 3.0

Puoi aggiungere, rimuovere e modificare le domande in base a obiettivi specifici o alle finalità del sondaggio, mantenendo al contempo coerenti il design e la struttura del modello. Ciò rende i tuoi dati quantitativi più solidi quando conduci ricerche.

Puoi utilizzare i modelli di questionario per raccogliere sia dati numerici che descrittivi. Solitamente contengono sia domande aperte, che consentono risposte dettagliate, sia domande chiuse, più adatte a opzioni di risposta predefinite del tipo sì o no. ❓

Vantaggi dell'utilizzo di un modello di questionario

Ecco i principali vantaggi che ottieni utilizzando i modelli di questionario per un sondaggio sul feedback dei clienti:

Struttura ben definita : offrono un quadro chiaro con sezioni prestabilite per domande e risposte

Efficienza : poiché la struttura è già pronta, puoi concentrarti sui contenuti e sugli obiettivi della ricerca invece di perdere tempo con la formattazione e il layout

Personalizzazione : puoi modificare i modelli in base a obiettivi specifici, mantenendo uno stile e un formato uniformi

Chiarezza : i modelli includono formulazioni e formattazioni standardizzate, garantendo che le domande siano chiare e concise per un rispondente medio

Coerenza: garantiscono che tutti gli intervistati ricevano la stessa serie di domande e/o opzioni di risposta

8 modelli di questionario di altissima qualità per vari scopi

Per molte persone, il primo nome che viene in mente quando si pensa ai modelli di questionario è SurveyMonkey, uno strumento per sondaggi online ampiamente utilizzato. Ma se cerchi oltre, troverai molti altri fornitori di qualità. Ti presenteremo un'alternativa perfetta che offre numerose opzioni senza spendere un centesimo. 🆓

Abbiamo effettuato una selezione degli otto migliori modelli di questionario gratis da ClickUp, ognuno dei quali rappresenta un ottimo punto di partenza per le tue attività di raccolta dati. Allacciati le cinture e scopriamo insieme le loro funzionalità uniche per creare il tuo sondaggio personalizzato!

1. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Assicurati che i servizi della tua azienda soddisfino le aspettative dei clienti e scopri cosa pensano davvero con il nostro modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Migliora l'esperienza dei tuoi clienti con il modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp! È la chiave per usufruire di informazioni preziose su come i tuoi clienti percepiscono i tuoi prodotti, servizi e supporto clienti. Utilizza i dati raccolti per comprendere meglio le esigenze dei clienti, identificare le aree di miglioramento e, in definitiva, aumentare la fidelizzazione dei clienti. ❤️‍🩹

Il modello della vista Modulo del sondaggio sulla soddisfazione dei clienti è dotato di campi quali utilità, chiarezza e qualità della risoluzione, consentendo agli intervistati di fornire un feedback prezioso sui tuoi prodotti o servizi. Questo modulo di questionario traduce in modo efficiente tutti i dati e i feedback raccolti in viste ClickUp organizzate.

Nella vista Elenco dei rispondenti, ottieni una panoramica completa dei clienti intervistati, con le loro preoccupazioni classificate come risolte (Sì) o che richiedono attenzione (No). D'altra parte, la vista Bacheca della valutazione della conoscenza valuta la qualità del feedback, che va da una valutazione piena (ottimo) a nessuna (scadente).

Hai la possibilità di organizzare i dati raccolti in base alle tue preferenze. Basta cliccare sul pulsante "Raggruppa per" nelle visualizzazioni Elenco e Bacheca per effettuare una selezione dei criteri di raggruppamento che preferisci.

2. Modello "Voice of the Customer" di ClickUp

Raccogli e classifica le aspettative e le reazioni dei clienti nei confronti del tuo prodotto/servizio per capire cosa puoi fare per migliorarlo

Diventa il telepate di cui i tuoi clienti non sapevano di aver bisogno con il modello "Voice of the Customer" di ClickUp. È il kit di strumenti definitivo per raccogliere, analizzare e organizzare il feedback dei clienti, permettendoti di potenziare il tuo prodotto e superare la concorrenza. 🌟

Questo modello di questionario a elenco raccoglie in modo efficace il feedback dei clienti da una varietà di fonti, tra cui sondaggi, social media, recensioni online, testimonianze sui prodotti e interazioni con il servizio clienti. Ti guida inoltre nell'identificazione e nell'implementazione di soluzioni volte a soddisfare le esigenze dei clienti o a risolvere le loro preoccupazioni.

Il modello è composto dai seguenti tre elementi chiave:

Voice of the Customer (VoC) : riassumi la recensione o il feedback di un cliente in una breve frase. Ad esempio, “Il servizio clienti è troppo lento”

Esigenza del cliente : interpreta ciò che il cliente sta cercando. Ad esempio, “I clienti hanno bisogno di una risposta più rapida alle loro query”

Soluzione: Descrivi come intendi soddisfare l'esigenza individuata del cliente. Ad esempio, “Rispondere alle domande dei clienti entro 10 minuti”

Questo formato orientato alla risoluzione dei problemi permette al cliente di vedere che il suo feedback non solo viene ascoltato, ma anche messo in pratica. Di conseguenza, migliorerai la soddisfazione dei clienti, ne fidelizzerai e aumenterai le possibilità che la tua attività venga raccomandata ad altri.

Inoltre, la vista Bacheca del modello offre un riepilogo completo dei feedback dei clienti, suddivisi per fonte VoC. Questa rappresentazione visiva aiuta a identificare sia le somiglianze che le differenze nei feedback provenienti da diverse fonti del tuo pubblico di riferimento.

3. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Migliora i tuoi prodotti in base alle esigenze dei tuoi clienti chiedendo direttamente la loro opinione con il modello di sondaggio sul feedback sui prodotti di ClickUp

Il modello di sondaggio sul feedback sui prodotti di ClickUp è la tua arma segreta per raccogliere informazioni preziose sui clienti e migliorare i tuoi prodotti di conseguenza!

Distribuisci il modulo Sondaggio sul feedback relativo al prodotto al tuo pubblico di riferimento, consentendo loro di selezionare il prodotto su cui desiderano fornire un feedback. Raccogli informazioni aggiuntive quali la durata di utilizzo, la frequenza d'uso e le valutazioni del prodotto.

Per personalizzare il modulo, accedi alla vista Modifica per aggiungere o rimuovere campi personalizzati secondo necessità. In questo modello di sondaggio sono disponibili tre viste:

Vista Elenco delle risposte: un elenco completo delle risposte inviate dai clienti, classificate in base allo stato (Da esaminare, In fase di esame e Esaminate) Vista Elenco delle valutazioni dei prodotti: Un riepilogo/riassunto delle valutazioni dei clienti con vari campi personalizzati quali Qualità, Prezzo, Esperienza al primo utilizzo, Usabilità, Servizio clienti, Esperienza di acquisto ed Esperienza d'uso Vista Bacheca della soddisfazione generale: una una bacheca Kanban che mostra i feedback sui tuoi prodotti ordinati in base alla soddisfazione generale

Puoi utilizzare le automazioni di ClickUp per effettuare la distribuzione rapida del modulo del sondaggio tramite email, social media o altre piattaforme.

4. Modello di piano di progetto per sondaggi ClickUp

Crea e gestisci un piano di progetto per un sondaggio dall'inizio alla fine utilizzando il modello di piano di progetto per sondaggi di ClickUp

Condurre sondaggi tra clienti e stakeholder è il modo giusto per comprendere il tuo prodotto, il mercato e le esigenze degli utenti. Con il modello di piano di progetto per sondaggi di ClickUp, potrai gestire facilmente i tuoi progetti di sondaggio dall'inizio alla fine, garantendo risultati accurati e decisioni basate sui dati.

Inizia aggiungendo il nome dell'attività e i dettagli dell'attività alla vista Elenco del modello di piano di progetto. Ad esempio, puoi creare un'attività denominata "Sviluppare domande del sondaggio" e fornire informazioni specifiche utilizzando i campi personalizzati, tra cui lo stato (impostato su Non avviato), il livello di impatto (contrassegnato come Elevato) e il reparto di competenza (assegnato a Ricerca). 🕵️

Nella vista Bacheca di pianificazione, le attività appaiono come schede che rappresentano azioni specifiche, come lo sviluppo delle domande del sondaggio, la progettazione del layout del sondaggio e il lancio del sondaggio. Puoi aggiornare facilmente lo stato di un'attività trascinando la scheda corrispondente in un punto appropriato della bacheca per riflettere accuratamente il suo stato di avanzamento.

Esempi di questionari online come questo consentono ai partecipanti di inserire informazioni fondamentali, mentre tu le ordini e le filtri in base alle attività.

5. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Valuta la soddisfazione dei dipendenti sul posto di lavoro e individua le aree di miglioramento utilizzando il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Ottieni informazioni preziose sul coinvolgimento, la dedizione e l'entusiasmo dei membri del tuo team con il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp. Modelli di sondaggio come questo sono uno strumento potente che ti aiuta a comprendere meglio le motivazioni dei dipendenti e a identificare le aree di miglioramento. 🧰

Utilizza la vista Modulo sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti come questionario per porre ai membri del tuo team domande su aspetti quali la soddisfazione sul posto di lavoro, la motivazione e il supporto che ricevono dai propri superiori. Il modulo è completamente personalizzabile, consentendoti di aggiungere domande e affermazioni per una valutazione più approfondita.

Includi un elenco a discesa con una scala di valutazione (da "Pienamente d'accordo" a "Pienamente in disaccordo") per le risposte a affermazioni dirette come "Riesco a mantenere un sano equilibrio tra vita lavorativa e vita privata." Inoltre, hai la possibilità di utilizzare domande aperte come "Come possiamo migliorare la tua esperienza?" per raccogliere feedback completi sulle esperienze dei dipendenti.

Una volta inviati, tutti i moduli di feedback appariranno nella vista Elenco feedback quantitativi. Questa vista include campi personalizzati come Nome dipendente e Team. Mostra le risposte a domande chiuse relative a soddisfazione sul lavoro, supporto e collaborazione.

Esplora la vista Elenco per accedere al quadro generale dei feedback. Qui puoi leggere le risposte dei dipendenti alle domande aperte e vedere i loro ruoli e le loro affiliazioni di team. La vista offre un modo efficiente per individuare i problemi e le loro origini, portandoti a una maggiore soddisfazione dei clienti.

6. Modello di piano d'azione per sondaggio sul coinvolgimento ClickUp

Utilizza il modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp per creare facilmente un piano d'azione dopo aver analizzato il feedback dei dipendenti

Raccogliere feedback dai tuoi dipendenti è solo il punto di partenza per migliorare la loro soddisfazione. Il modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp rende il tuo lavoro efficace aiutandoti a elaborare una strategia per attuare cambiamenti significativi a favore della soddisfazione dei clienti.

Immaginiamo che il primo problema che vuoi affrontare sia la mancanza di motivazione sul posto di lavoro. Questo modello di documento include una tabella predefinita in cui puoi inserire i seguenti elementi:

Descrizione del problema: Si potrebbe dire che il sondaggio condotto in precedenza abbia rivelato che i dipendenti mancano di motivazione ed entusiasmo nei loro ruoli Aree da migliorare: Aggiungi Aggiungi il coinvolgimento e il morale dei dipendenti come aree da migliorare Causa principale: Elenca le cause principali del problema, come il carico di lavoro eccessivo, la mancanza di riconoscimento e le limitate opportunità di crescita Classificazione 4M1E: utilizza il modello Uomo, Macchina, Metodo, Materiale e Ambiente per classificare la causa principale del problema. Ad esempio, una tecnologia obsoleta (Macchina) può causare una mancanza di motivazione, così come un accesso limitato alle risorse necessarie (Materiale) Soluzione: Suggerisci una soluzione, ad esempio l'implementazione di un programma di riconoscimento, una distribuzione più equa delle attività e la promozione di opportunità di crescita Metriche: Identifica gli indicatori di esito positivo del piano d'azione, come l'aumento dei punteggi di soddisfazione dei dipendenti, la diminuzione del tasso di turnover e Identifica gli indicatori di esito positivo del piano d'azione, come l'aumento dei punteggi di soddisfazione dei dipendenti, la diminuzione del tasso di turnover e l'aumento della produttività Responsabile: Assegnare la responsabilità dell'attuazione delle modifiche al reparto Risorse umane, ai manager e ai team leader Data di completamento: Scegli una data di completamento del piano d'azione. In questo esempio, sei mesi sarebbe un periodo ragionevole

7. Modello di feedback dei dipendenti ClickUp

Scopri cosa pensano i tuoi dipendenti della tua azienda per migliorare la loro esperienza utilizzando il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp

Il modello ClickUp per il feedback dei dipendenti è la tua carta vincente per rilevare l'opinione dei dipendenti su tutto, dalla gestione e dalla cultura aziendale agli stipendi, ai benefit e all'atmosfera sul posto di lavoro.

Inizia con la condivisione del Sondaggio sul feedback dei dipendenti con i membri del tuo team per valutare le loro opinioni su diversi aspetti della tua attività, consentendo miglioramenti mirati. Crea delle affermazioni di risposta e fornisci una scala di valutazione che va da "Pienamente d'accordo" a "Pienamente in disaccordo" per una rapida valutazione della soddisfazione dei clienti.

Il modulo del questionario è completamente personalizzabile: puoi aggiungere, modificare o migliorare domande e affermazioni, introdurre valutazioni basate su emoji per misurare il coinvolgimento e contrassegnare i campi obbligatori per garantire risposte costruttive. 🎨

Nella Bacheca delle risposte, tutti gli invii sono ordinati in base al campo personalizzato "Dipartimento". Le schede delle attività mostrano il nome di ciascun partecipante e tutte le informazioni inviate in questo questionario online.

Per personalizzare la visualizzazione, puoi raggruppare gli invii in base ad altri campi personalizzati per concentrarti sulle valutazioni dei dipendenti relative alla trasparenza della gestione, alla comunicazione con il responsabile e all'apertura al cambiamento.

8. Modello di modulo di feedback ClickUp

Utilizza il modello di modulo di feedback di ClickUp per raccogliere e analizzare i commenti dei clienti sui tuoi servizi e sul tuo team

Il modello di modulo di feedback di ClickUp è il tuo genio digitale nella lampada che ti aiuta a imparare dagli errori del passato, raccogliendo i feedback dei clienti su qualsiasi argomento, dalle funzionalità dei prodotti ai prezzi e al supporto clienti. 🧞‍♂️

Dopo aver fornito un servizio o effettuato una vendita, basta effettuare la condivisione del link al Modulo di feedback del modello con i tuoi clienti per raccogliere i loro commenti. Tra i modelli di sondaggio presenti in questo elenco, questo questionario online include campi predefiniti per valutare la loro esperienza e le loro esigenze. Puoi anche aggiungere altri campi per modificare facilmente il modulo a tuo piacimento e comprendere meglio i dati raccolti.

La vista Elenco valutazioni dei servizi mostra i feedback dei clienti raggruppati in base al servizio recensito, come tinteggiatura esterna, ristrutturazione della cucina e ristrutturazione del bagno. Ecco come si presentano gli elementi principali di questo elenco se prendiamo come esempio la ristrutturazione della cucina:

Valutazione complessiva: Il numero di stelle assegnate al prodotto (ad es. quattro su cinque)

Motivo del punteggio : l'utente potrebbe rispondere con qualcosa del tipo: “Sono soddisfatto del risultato, ma c'è margine di miglioramento”

Suggerimenti per il miglioramento: Potrebbero offrire un suggerimento del tipo: “Avremmo potuto finire in tempo se il provider avesse emesso l’ordine per i materiali prima”

Puoi valutare le prestazioni del tuo team allo stesso modo aprendo la vista Elenco valutazioni fornitori, dove vedrai un elenco dei membri del tuo team insieme alle loro valutazioni, ai suggerimenti di miglioramento e alle motivazioni del punteggio, oltre ad altri campi personalizzati.

Infine, apri la vista Bacheca delle raccomandazioni generali per visualizzare i tuoi dipendenti raggruppati in base alle valutazioni, dall’intervallo più alto a quello più basso. Clicca sulle schede che mostrano i feedback individuali per trovare ulteriori dettagli come il nome del provider del servizio, il livello del cliente e il tipo di servizio.

Questo questionario online ti permette di reagire in modo efficace e festeggiare i successi con il tuo team o fornire coaching ai dipendenti con valutazioni più basse.

Raccogli facilmente feedback e potenzia la tua attività con modelli di questionari gratis

Analizzare i feedback per stabilire le priorità di miglioramento è un gioco da ragazzi con questi otto modelli di questionario gratis. Ti aiutano a raccogliere informazioni dettagliate su tutto, dal coinvolgimento dei dipendenti al feedback sui prodotti e alla soddisfazione dei clienti.

E se hai bisogno di una mano per attività che vanno oltre la raccolta dati, esplora la libreria di modelli di ClickUp, una miniera d'oro con oltre 1.000 opzioni per semplificare praticamente qualsiasi tipo di lavoro.

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