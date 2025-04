I migliori 15 software per il monitoraggio dei problemi per il 2025 (funzionalità/funzione, prezzi)

Mantenere i clienti soddisfatti è più facile a dirsi che a farsi, soprattutto se si dispone di un'ampia base di clienti.

dopotutto, gestire un'azienda non è un gioco da ragazzi!

Fortunatamente, è possibile utilizzare strumenti come il monitoraggio dei problemi software per stabilire un flusso di lavoro per identificare, monitorare e risolvere i problemi dei clienti. In questo modo, i vostri clienti finiranno per essere felici invece di finire in un vicolo cieco.

In questo articolo parleremo di cosa sia il software di monitoraggio dei problemi e metteremo in evidenza i 15 migliori strumenti di monitoraggio disponibili oggi.

Che cos'è un software per il monitoraggio dei problemi?

Il software per il monitoraggio dei problemi consente di seguire lo stato di ogni ticket o problema dei clienti fino alla sua risoluzione. Anche il team interno può segnalare un bug o un problema software utilizzando un sistema di monitoraggio dei problemi IT.

**Ma che cos'è esattamente un ticket?

Quando un cliente segnala un problema attraverso il vostro canale di supporto (email, live chattare, ecc.), la sistema di gestione dei ticket crea un "ticket" In base al flusso di lavoro del supporto clienti, gli agenti possono scegliere i ticket in modo indipendente o essere assegnati a ticket specifici.

Il software di monitoraggio dei ticket documenta essenzialmente la richiesta del cliente e le sue successive interazioni con i rappresentanti del servizio clienti. Il risultato è che i clienti non dovranno ripetere più volte le loro preoccupazioni (e non dovranno perdere la calma durante le conversazioni)_

Ecco i diversi vantaggi dell'utilizzo di un software per il monitoraggio dei problemi:

Catturare i problemi in tempo con una rapida gestione dei difetti

Migliorare l'efficienza del progetto

Semplificare la collaborazione del team

Aumenta la soddisfazione del cliente

In sostanza, il software di monitoraggio IT può aiutarvi a eliminare qualsiasi preoccupazione del cliente.

I 15 migliori software di monitoraggio dei problemi per il 2024

Ecco i 15 migliori software di monitoraggio dei problemi presenti sul mercato:

1. ClickUp /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/4531df7b-1000.png Il modello di ClickUp Issue Tracker LIst /$$$img/

L'Elenco di ClickUp Issue Tracker consente di tenere facilmente sotto controllo i problemi aperti, chi ci sta lavorando e qual è lo stato delle attività, il tutto a colpo d'occhio

ClickUp è uno degli strumenti di valutazione più alta strumenti per la produttività e il monitoraggio dei problemi utilizzati dai team più produttivi in piccole e grandi aziende.

Con questo software di project management per l'assistenza clienti i tuoi team possono fornire i migliori risultati per la fidelizzazione dei clienti .

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Ecco alcuni modi in cui ClickUp può aiutarvi nella gestione dei problemi:

Agile-ScrumDashboard :visualizzare una vista dettagliata del flusso di lavoro del supporto clienti e monitorare lo stato del monitoraggio dei difetti del teamClickUp Sprints !

13. Atlassian Jira /$$$img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image8-3-1400x642.png Home page di Atlassian Jira /$$$img/

Jira è un sistema di monitoraggio dei problemi che consente ai membri del team di trovare bug e problemi durante il test della produttività. Project management di Jira può anche darvi il pieno controllo sullo sviluppo end-to-end del vostro prodotto. In questo modo, i vostri personalizzati non prenderanno il pieno controllo dei moduli di richiesta bug!

Tuttavia, Jira è estremamente complicato da usare e ora vi stanno obbligando a migrare verso il loro cloud poiché stanno per dire addio alla loro offerta di server!

Funzionalità/funzione chiave di Atlassian Jira

Comunicare i piani e mappare il flusso di lavoro del monitoraggio dei problemi con le roadmap

Notifica ai membri del team quando lo stato di un problema cambia da arretrato a terminato

Priorità ai bug trascinandoli nella colonna Da fare del team con questo strumento di gestione dei difetti

Prezzi di Atlassian Jira

Jira ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti di Atlassian Jira

G2: 4,2/5 (oltre 3.860 recensioni)

4,2/5 (oltre 3.860 recensioni) Capterra: 4,4/5 (10.000+ recensioni)

14. Redmine

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image15-4-1400x649.png Home page di Redmine /$$$img/

Redmine è un project management open source e strumento di monitoraggio dei problemi che consente di visualizzare i problemi su una sequenza temporale, un grafico Gantt e un calendario.

Tuttavia, le viste Gantt e calendario dell'app non dispongono della funzione drag-and-drop.

redmine è ancora in grado di proteggervi da una mina digitale di problemi?

Scopriamolo..

Funzionalità/funzione chiave di Redmine

Creare un campo personalizzato, come testo, numerico o data, per creare problemi dettagliati

Consente di identificare e contrassegnare i problemi duplicati

Wiki integrati per la documentazione e la modifica collaborativa

Prezzi di Redmine

Redmine ha un piano Free, ma alcuni plug-in richiedono un pagamento.

Valutazioni dei clienti di Redmine

G2: 4/5 (oltre 200 recensioni)

4/5 (oltre 200 recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

non siete convinti di Redmine? Date un'occhiata a queste b le migliori alternative a Redmine !_

15. FreshDesk

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/10/image4-5-1400x528.png La pagina iniziale di FreshDesk /$$$img/

FreshDesk è una piattaforma omnichannel che consente ai team di comunicare con i clienti via email, chat, telefono o social media.

ma può questo _issue tracker _aiutare il vostro team a mantenere le cose fresche?

Vediamo..

Funzionalità/funzione chiave di FreshDesk

La funzionalità di rilevamento delle collisioni assicura che più agenti non lavorino allo stesso problema

Un sistema di ticket tracker che collega i ticket collegati per rimanere in cima ai problemi più diffusi

La dashboard di programmazione aiuta a controllare lo stato del team

Prezzi di FreshDesk

FreshDesk ha un piano gratuito, mentre i piani a pagamento partono da $$$a utente al mese.

Valutazioni dei clienti FreshDesk

G2: 4,3/5 (15+ recensioni)

4,3/5 (15+ recensioni) Capterra: 4,5/5 (oltre 2.000 recensioni)

Bonus:_ 10 Migliori Alternative e Concorrenti di Freshdesk nel 2024

Problemi di monitoraggio? Non più!

Con un efficiente software di monitoraggio dei problemi, il flusso di lavoro del supporto clienti funzionerà senza intoppi e sarete in grado di conquistare i vostri clienti.

Mentre tutti gli strumenti menzionati possono aiutarvi in un aspetto o nell'altro, ClickUp si occupa di tutto!

Con ClickUp, è possibile raggruppare bug simili aggiungendo Tag ad essi. Inoltre, è possibile accelerare il processo di monitoraggio dei problemi con i tag preconfezionati Modelli per Code di bug , Agile project management , Product Management e altro ancora. Passare gratis a ClickUp per trasformare il vostro viaggio nella gestione dei problemi in una vera passeggiata.