Le 13 migliori alternative all'app Motion nel 2026

Vuoi dare una svolta alla tua produttività quest'anno? Sebbene Motion sia stato il punto di riferimento per molti, il mondo della gestione delle attività e del Calendario si è evoluto notevolmente nell'ultimo decennio.

Le ultime alternative a Motion offrono una personalizzazione più ampia, una IA più avanzata e interfacce più intuitive. Che tu sia frustrato dai limiti di Motion o semplicemente curioso di scoprire quali altre opzioni sono disponibili, questa rassegna fa al caso tuo.

Da potenti suite di produttività all-in-one a strumenti specializzati per la concentrazione, queste 13 alternative a Motion rappresentano ciò che è disponibile al momento.

Sei pronto a scoprire le opzioni che potrebbero trasformare il tuo flusso di lavoro quest'anno? Cominciamo! 👀

Cos'è l'app Motion?

Motion è un'app per la produttività basata sull'IA che ti aiuta nella pianificazione, nella gestione delle attività e nel project management.

Organizza automaticamente le attività, le ordina in base alle priorità in funzione delle scadenze e modifica i programmi secondo necessità. L'app integra inoltre calendari, strumenti di collaborazione e app per la pianificazione delle attività, creando uno spazio centralizzato per il tuo lavoro.

L'approccio basato sull'IA di Motion mira a ridurre la pianificazione manuale e a mantenere i flussi di lavoro in linea con gli obiettivi.

🧠 Curiosità: La parola "Calendario" deriva dal latino calendae, che indicava il primo giorno del mese nel calendario romano. Era anche il giorno in cui scadevano i debiti e il pagamento degli interessi!

Perché scegliere le alternative a Motion?

Abbiamo esaminato le recensioni su Motion per capire cosa apprezzano gli utenti e quali sono le loro difficoltà. Sebbene molti apprezzino la pianificazione basata sull'IA, alcuni ritengono che non sempre si adatti al loro flusso di lavoro.

Man mano che sempre più team adottano strumenti di produttività basati sull'intelligenza artificiale, molti si trovano ad affrontare il fenomeno dello "sprawl dell'IA", in cui diverse funzionalità/funzioni di IA operano in modo isolato, prendendo decisioni senza una condivisione del contesto. Anziché ridurre la complessità, questo spesso crea pianificazioni in conflitto, priorità compromesse e un numero di correzioni manuali superiore al previsto.

Ecco alcuni motivi per cui potresti prendere in considerazione un'alternativa a Motion:

Interfaccia più intuitiva: alcuni utenti ritengono che il design sia troppo caotico e preferirebbero un layout più semplice e intuitivo per la gestione delle attività e degli orari

Maggiore precisione dell'IA: Sebbene l'automazione sia una funzionalità/funzione fondamentale, alcuni utenti segnalano che l'IA di Motion non sempre assegna la priorità alle attività come previsto, causando conflitti di pianificazione

Maggiore flessibilità: il calendario basato sull'IA di Motion struttura automaticamente la tua giornata, ma gli utenti con orari imprevedibili hanno difficoltà ad apportare modifiche rapide

Strumenti di collaborazione più potenti: Motion supporta il lavoro di squadra, ma altre piattaforme offrono funzionalità/funzioni più avanzate per la comunicazione tra i membri del team e il monitoraggio dei progetti

Supporto clienti più reattivo: alcuni utenti segnalano difficoltà a contattare l'assistenza quando ne hanno bisogno, dovendo fare affidamento principalmente su chatbot basati sull'IA anziché sull'assistenza dal vivo

Controlli di privacy avanzati: poiché Motion richiede l'accesso ai calendari e ai contatti personali, gli utenti preoccupati per la privacy dei dati potrebbero preferire alternative con opzioni di sicurezza più rigorose

Meno problemi tecnici: sono stati segnalati occasionali malfunzionamenti e rallentamenti delle prestazioni, che possono risultare frustranti quando ci si affida sono stati segnalati occasionali malfunzionamenti e rallentamenti delle prestazioni, che possono risultare frustranti quando ci si affida all'app per la pianificazione quotidiana

📮 ClickUp Insight: La produttività non è costante durante tutta la settimana e ognuno ha i propri punti deboli. Per il 35% delle persone, il lunedì è il giorno più difficile per portare a termine le cose. Un altro 11% afferma che il martedì è il giorno più impegnativo, mentre il 7% ritiene che la propria produttività cali maggiormente il mercoledì. ClickUp semplifica la gestione di queste fluttuazioni grazie a un approccio più flessibile. Mentre Motion si affida all'IA per pianificare la tua giornata, ClickUp ti offre il pieno controllo con viste personalizzabili delle attività, monitoraggio del tempo, automazioni e modelli di elenchi da fare. Puoi pianificare, adattarti alle necessità e lavorare in modo adeguato ai tuoi livelli di energia.

Panoramica delle alternative a Motion

Ecco una tabella che mette a confronto brevemente ciascuna alternativa a Motion. 👇

Strumento Caso d'uso Ideale per Prezzi ClickUp Pianificazione di progetti e attività Gestione del lavoro, degli eventi del Calendario e delle note IA Piano Free Forever disponibile, piani a pagamento personalizzabili per le aziende Akiflow Sincronizzazione delle attività su più piattaforme Organizza le attività sparse in un unico calendario Versione di prova gratuita di 7 giorni; piani a pagamento a partire da 34 $ al mese Ritrova il controllo Protezione del tempo dedicato alla concentrazione Riservare automaticamente del tempo per il lavoro di approfondimento Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Sunsama Rituali di pianificazione giornaliera e settimanale Rimanere coerenti con una revisione consapevole delle attività Versione di prova gratis di 14 giorni; sottoscrizione mensile a partire da 20 $ al mese Asana Flussi di lavoro strutturati per il team Monitoraggio di obiettivi e attività tra i team Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 13,49 $ al mese per utente Notion Personalizzazione dell'area di lavoro Creazione di documenti, database e pianificazioni Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente Calendly Pianificazione di riunioni esterne Consenti agli altri di prenotare gli appuntamenti in base alle tue regole Piano Free disponibile; a partire da 12 $ al mese per utente Wrike Visibilità a livello di reparto Gestione di progetti e carichi di lavoro di alto livello Versione di prova gratuita di 14 giorni; piani a pagamento a partire da 10 $ al mese per utente Todoist Monitoraggio leggero delle attività personali Crea rapidamente elenchi di cose da fare su tutti i dispositivi Piano Free disponibile; i piani Free partono da $2,50 al mese per utente Trello Visual project management Utilizzo delle bacheche per gestire le pipeline del team Piano Free disponibile, piani a pagamento a partire da 5 $ al mese per utente TickTick Monitoraggio delle attività personali e delle abitudini Combinazione di elenchi, abitudini e visualizzazioni del Calendario Piano annuale: 35,99 $/anno Routine Produttività incentrata sul Calendario Pianifica le attività grazie a un'interfaccia utente essenziale e a un flusso intuitivo Piano Free disponibile; i piani a pagamento partono da 12 $ al mese per utente nTask Monitoraggio semplice di attività e problemi Gestisci progetti di team di piccole dimensioni in modo conveniente Versione di prova gratuita di 7 giorni; i piani a pagamento partono da 4 $ al mese per utente

Le migliori alternative a Motion da utilizzare

Se il modo in cui Motion gestisce la pianificazione ti sembra più un ostacolo che un aiuto, forse è il momento di cambiare. Ecco alcune delle migliori alternative che ti consentono di mantenere la tua produttività, a modo tuo. 📝

1. ClickUp (Ideale per il project management all-in-one con integrazione del Calendario)

ClickUp è l'app completa per il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto basato sull'intelligenza artificiale per aiutarti a lavorare in modo più veloce e intelligente.

Riunisce strumenti essenziali come calendari, gestione delle attività e funzionalità di pianificazione, rendendolo una valida alternativa a Motion per team e singoli che cercano maggiore flessibilità.

Tenere sotto controllo gli impegni non è facile, soprattutto quando riunioni, scadenze e priorità cambiano nel corso della giornata.

Calendario ClickUp

Pianifica automaticamente il tempo da dedicare alle attività con priorità nel Calendario di ClickUp

ClickUp Calendario regola automaticamente i blocchi delle attività in base a ciò che è più importante.

Supponiamo che un responsabile marketing abbia nel suo piano di lavoro due ore da dedicare alla messa a punto di una campagna pubblicitaria, ma che all'ultimo minuto si aggiunga una riunione strategica con la dirigenza. ClickUp sposta la sessione di lavoro approfondito a una fascia oraria successiva, garantendo al contempo tempo sufficiente per concentrarsi prima della scadenza finale. In questo modo, nulla viene tralasciato e le attività urgenti non occupano l'intera giornata.

ClickUp AI Notetaker

Ottieni trascrizioni automatiche delle riunioni e elenchi degli elementi da intraprendere con AI Notetaker di ClickUp

Le riunioni generano una marea di elementi da intraprendere, ma tenerne traccia manualmente è un incubo. ClickUp AI Notetaker registra le chiamate, trascrive le discussioni e crea automaticamente attività basate su ciò che viene detto. Ad esempio, un product manager partecipa a una riunione di pianificazione dello sprint in cui gli sviluppatori si impegnano a rilasciare una nuova funzionalità.

Il software di gestione delle riunioni registra la discussione, riepiloga i punti chiave come i requisiti delle funzionalità/funzioni e le scadenze dei test e assegna le attività di follow-up agli ingegneri.

Attività di ClickUp

Organizza il lavoro in modo efficiente con le attività di ClickUp

Oggi, gestire progetti che coinvolgono più team significa controllare costantemente lo stato di avanzamento, effettuare follow-up e aggiornare le scadenze. Le attività di ClickUp semplificano tutto questo assicurando che il lavoro proceda senza intoppi.

Ad esempio, un team di progettazione sta finalizzando gli elementi dell'interfaccia utente per il lancio di un'app mobile. Il lead designer contrassegna i wireframe come completati, innescando un aggiornamento automatico che avvisa il team di sviluppo di iniziare la codifica. Se gli sviluppatori incontrano un problema, registrano un blocco, che avvisa il project manager e modifica la tempistica di conseguenza.

ClickUp Brain

Inizia a usare ClickUp Brain Ottieni riepiloghi/riassunti e approfondimenti immediati sui progetti con ClickUp Brain

Anche con un piano di progetto solido, trovare gli ultimi aggiornamenti può comunque essere frustrante. ClickUp Brain funge da assistente basato sull'intelligenza artificiale che fornisce risposte immediate. Supponiamo che un responsabile operativo si stia preparando per una riunione della dirigenza e abbia bisogno di una rapida panoramica dei progressi a livello di reparto.

L'IA genera un riepilogo in tempo reale, evidenziando le attività cardine completate, le attività in sospeso e i progetti a rischio che richiedono attenzione.

Tutto viene visualizzato in pochi secondi, senza bisogno di cercare manualmente.

ClickUp offre anche modelli di pianificazione per aiutare i team e i singoli utenti a organizzarsi senza dover partire da zero.

Ad esempio, il modello di pianificazione del calendario di ClickUp offre un modo strutturato per gestire riunioni, scadenze e attività quotidiane. Personalizzalo per pianificare un calendario dei contenuti, tenere traccia delle riunioni con i clienti o organizzare la sequenza del lancio di un prodotto, il tutto senza il fastidio di dover creare un sistema da zero.

Le migliori funzionalità di ClickUp

Confronta gli orari del team: visualizza la disponibilità di tutti in un unico posto per pianificare riunioni e scadenze senza interminabili scambi di messaggi

Scorri il tuo calendario senza limiti: gestisci senza sforzo le tempistiche dei progetti a lungo termine grazie allo scorrimento orizzontale infinito, mantenendo tutto visibile in un'unica schermata

Condividi i calendari in tutta sicurezza: invia un link pubblico o privato a colleghi, clienti o stakeholder per mantenere tutti allineati senza dover effettuare aggiornamenti manuali

Tieni traccia e gestisci le attività in modo visivo: trascina e rilascia per modificare la durata e le dipendenze delle attività, apportando modifiche rapide per mantenere i progetti in linea con gli obiettivi

Sincronizza i tuoi calendari e le tue app per le riunioni: collega app di pianificazione esterne come Google Calendar e collega app di pianificazione esterne come Google Calendar e strumenti per riunioni online , quali Zoom e Microsoft Teams, per gestire tutti gli eventi e le attività in un unico posto

Lascia che l'IA ottimizzi la tua pianificazione: usa ClickUp Brain per assegnare automaticamente le priorità e pianificare le attività in base a scadenze, dipendenze e carico di lavoro

Limiti di ClickUp

Una curva di apprendimento ripida per i nuovi utenti a causa del gran numero di funzionalità e opzioni di personalizzazione

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

Devo dire che il calendario mi piace davvero molto. L'interfaccia è davvero fantastica e l'IA lo rende ancora migliore. Prima, nella vista Calendario di Brain non c'era molto da fare. Pianificazione automatica? Ci sto.

Devo dire che il calendario mi piace davvero molto. L'interfaccia è davvero fantastica e l'IA lo rende ancora migliore. Prima, nella vista Calendario di Brain non c'era molto da fare. Pianificazione automatica? Ci sto.

🔍 Lo sapevi? L'anno 46 a.C. fu chiamato "Anno della Confusione" perché Giulio Cesare aggiunse 90 giorni in più per passare dal vecchio calendario romano al calendario giuliano. Fu l'anno più lungo mai registrato nella storia!

2. Akiflow (Ideale per unificare la gestione delle attività su più piattaforme)

via Akiflow

Il caos digitale trova ordine in Akiflow, che riunisce le attività da Gmail, Slack, Notion e decine di altre piattaforme in un unico spazio di lavoro. L'interfaccia pulita e minimalista migliora la produttività, mentre le scorciatoie da tastiera intuitive velocizzano il tuo flusso di lavoro.

La funzionalità più preziosa di Akiflow è la perfetta integrazione tra Calendario e attività. Con un semplice trascinamento, le cose da fare si trasformano in blocchi di tempo concreti nella tua agenda, creando una mappa visiva della tua giornata. Per i professionisti che gestiscono più canali di comunicazione, Akiflow offre una semplicità davvero apprezzabile.

Le migliori funzionalità/funzioni di Akiflow

Cattura i pensieri fugaci e trasformali in elementi concreti grazie a un sofisticato sistema di elaborazione del linguaggio naturale (NLP)

Riconquista ore di produttività grazie al time blocking basato sull'IA, che pianifica automaticamente il lavoro importante quando la tua energia è in sintonia con le esigenze delle attività

Pianifica e assegna le priorità alle attività quotidiane con la funzionalità di pianificazione giornaliera per organizzare gli orari settimanali e ottimizzare i flussi di lavoro

Ricevi notifiche in tempo reale sulle riunioni per rimanere aggiornato su ogni chiamata senza perdere aggiornamenti importanti

Limiti di Akiflow

La piattaforma non dispone di opzioni integrate per programmare pause regolari o tempi di inattività

Opzioni di personalizzazione limitate per visualizzazioni e layout

Akiflow si concentra maggiormente sulla produttività personale e offre meno funzionalità/funzioni per la collaborazione in team

Prezzi di Akiflow

Versione di prova gratis

Pro Monthly: 34 $ al mese

Pro Annual: 19 $ al mese (fatturato annualmente)

Valutazioni e recensioni di Akiflow

G2: 5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Akiflow?

Una recensione su Reddit lo descrive così:

Le fasce orarie sono fantastiche, per cominciare. Adoro poter disporre di intervalli di tempo in cui inserire più attività pianificate, e il fatto che questi intervalli possano essere ricorrenti. […] Troverei anche piuttosto difficile fare a meno della sezione "Prossimi", che ti permette di pianificare attività e progetti nelle settimane o nei mesi futuri, invece di averli tutti ammucchiati nelle cartelle in attesa di essere programmati. […] Anche i rituali e il monitoraggio delle statistiche sono fantastici, e mi piace davvero poter evidenziare un obiettivo del giorno o della settimana.

Le fasce orarie sono fantastiche, per cominciare. Adoro poter disporre di intervalli di tempo in cui inserire più attività pianificate, e il fatto che questi intervalli possano essere ricorrenti. […] Troverei anche piuttosto difficile fare a meno della sezione "Prossimi", che ti permette di pianificare attività e progetti nelle settimane o nei mesi futuri, invece di averli tutti ammucchiati nelle cartelle in attesa di essere programmati. […] Anche i rituali e il monitoraggio delle statistiche sono fantastici, e mi piace davvero poter evidenziare un obiettivo del giorno o della settimana.

🧠 Curiosità: Il calendario etiope è in ritardo di circa sette anni rispetto al calendario gregoriano perché segue un calcolo diverso della data di nascita di Cristo. Gli etiopi hanno festeggiato l'inizio del XXI secolo l'11 settembre 2007!

3. Reclaim (Ideale per preservare i momenti di concentrazione in agende fitte di impegni)

via Reclaim

Reclaim si distingue come assistente di calendario che difende attivamente la tua agenda dal sovraccarico di riunioni. Questo strumento intelligente analizza le tue abitudini di calendario e riserva automaticamente dei blocchi di tempo dedicati alla concentrazione prima che la tua giornata si frammenti in discussioni infinite.

Si adatta ai cambiamenti di programma delle riunioni, riprogrammando immediatamente il lavoro essenziale invece di lasciarlo andare perso. Molti utenti apprezzano la funzionalità di monitoraggio delle abitudini per mantenere la costanza nelle routine personali come l'esercizio fisico o la lettura.

Ritrova le migliori funzionalità/funzioni

Rimani produttivo grazie ai blocchi di tempo dedicati che si integrano direttamente con Google Calendar

Sviluppa abitudini personali e professionali sostenibili grazie a strumenti di monitoraggio intelligenti che favoriscono la costanza senza aggiungere oneri gestionali

Aggiungi dei periodi di pausa tra le riunioni e le attività per proteggere la tua concentrazione ed evitare l'affaticamento causato da un'agenda troppo fitta

Sincronizzati con Slack per aggiornare automaticamente il tuo stato, facendo sapere al tuo team quando sei in riunione o concentrato sul lavoro

Supera i limiti

Manca una versione mobile, il che limita l'accessibilità per gli utenti che gestiscono gli orari mentre sono in movimento

Gli utenti che cercano più opzioni di configurazione oltre alle funzioni del Calendario potrebbero trovare Reclaim IA limitante

Le funzionalità di analisi mancano di profondità rispetto agli strumenti dedicati al monitoraggio del tempo

Prezzi di Reclaim

Free

Piano Starter: 10 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati (fatturazione annuale)

Recupera valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Reclaim?

Secondo un recensore di G2:

È semplicissimo da usare e si integra bene con il mio Calendario. Prima usavo Motion, che mi piaceva, ma non era abbastanza intuitivo. La funzionalità "abitudini" è sicuramente la mia preferita: in pochi minuti sono riuscito ad aggiungere i dettagli di tutte le mie attività più banali ma ricorrenti, e Reclaim le inserisce letteralmente alla perfezione nella mia agenda. La configurazione è stata davvero facile. Inoltre gestisce le mie attività in modo estremamente fluido.

È semplicissimo da usare e si integra bene con il mio Calendario. Prima usavo Motion, che mi piaceva, ma non era abbastanza intuitivo. La funzionalità "abitudini" è sicuramente la mia preferita: in pochi minuti sono riuscito ad aggiungere i dettagli di tutte le mie attività più banali ma ricorrenti, e Reclaim le inserisce letteralmente alla perfezione nella mia agenda. È stato davvero facile effettuare la configurazione. Inoltre gestisce le mie attività in modo estremamente fluido.

🔍 Lo sapevi? In passato, alcune culture misuravano il tempo utilizzando un calendario lunisolare, in cui i mesi seguivano i cicli lunari ma venivano adeguati all'anno solare. Ecco perché molte festività tradizionali, come il Capodanno cinese, cambiano data ogni anno.

4. Sunsama (Ideale per il piano quotidiano con produttività consapevole)

via Sunsama

Sunsama combina la gestione delle attività con le funzioni di Calendario, incoraggiando al contempo una pianificazione realistica attraverso limiti giornalieri alle attività.

Il rituale di pianificazione mattutina ti aiuta a scegliere carichi di lavoro ragionevoli, evitando l'errore comune di assumerti impegni eccessivi. Sunsama integra le attività da Trello, Asana, GitHub e altre piattaforme, visualizzandole insieme agli eventi del Calendario per una visibilità completa.

Gli utenti apprezzano l'interfaccia pulita, che riduce il rumore digitale e li aiuta a mantenere la concentrazione sulle priorità del momento. Inoltre, i prompt di riflessione a fine giornata creano confini naturali nel lavoro e migliorano l'accuratezza del piano nel tempo.

Le migliori funzionalità/funzioni di Sunsama

Tieni traccia visivamente dello stato dei progetti con un sistema organizzativo in stile Kanban che si integra perfettamente con gli impegni del tuo Calendario

Trasforma le email in attività direttamente dalla tua finestra In arrivo, inoltrandole agli indirizzi dedicati forniti da Sunsama

Utilizza le tecniche di timeboxing per assegnare fasce orarie specifiche alle attività, favorendo sessioni di lavoro concentrate e una gestione efficiente del tempo

Sincronizza i calendari con piattaforme come Google Calendar e Outlook per visualizzare riunioni e attività in un unico posto, evitando doppie prenotazioni

Limiti di Sunsama

L'app mobile è ancora in versione beta e non dispone di funzionalità/funzioni come i widget iOS e la compatibilità con Apple Watch

Sunsama potrebbe non essere adatto alla gestione di modelli aziendali complessi o progetti su larga scala

Mancano le funzionalità avanzate di reportistica necessarie ad alcuni gestori del team

Prezzi di Sunsama

Versione di prova gratis di 14 giorni

Sottoscrizione mensile: 20 $ al mese

Sottoscrizione annuale: 16 $ al mese (addebitati annualmente)

Valutazioni e recensioni di Sunsama

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,7/5 (25 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sunsama?

Un utente di Reddit la mette così:

Sunsama ha un processo di pianificazione migliore (soprattutto gli obiettivi settimanali legati alle attività — fantastico) e un processo di integrazione decisamente superiore. Non c'è paragone. Anche l'IA è molto migliore. Adoro il loro suggerimento automatico della durata. Lato negativo: Sunsama è sempre in modalità Kanban, quindi devi apprezzare quel look! A volte fa sembrare gli elenchi davvero lunghi, ma la loro app iOS è migliore sotto questo aspetto.

Sunsama ha un processo di pianificazione migliore (soprattutto gli obiettivi settimanali legati alle attività — fantastico) e un processo di integrazione decisamente superiore. Non c'è paragone. Anche l'IA è molto migliore. Adoro il loro suggerimento automatico della durata. Lato negativo: Sunsama è sempre in modalità Kanban, quindi devi apprezzare quel look! A volte fa sembrare gli elenchi davvero lunghi, ma la loro app iOS è migliore sotto questo aspetto.

🧠 Curiosità: Gli antichi romani avevano originariamente un calendario di 10 mesi, motivo per cui settembre, ottobre, novembre e dicembre hanno nomi che significano 7°, 8°, 9° e 10°, anche se ora sono il 9° e il 12° mese!

5. Asana (Ideale per la collaborazione in team su progetti complessi)

via Asana

Asana rende gestibili i progetti di team complessi grazie a flussi di lavoro flessibili e opzioni di visualizzazione. La piattaforma offre diverse visualizzazioni dei progetti (elenchi, bacheche, sequenze, calendari), consentendo ai team di cambiare prospettiva in base alle loro esigenze.

Le dipendenze tra le attività garantiscono una corretta sequenza di lavoro, mentre le automazioni gestiscono gli aggiornamenti e le notifiche di routine. Asana si distingue in particolare per i team interfunzionali grazie alla sua vista Carico di lavoro, che previene il burnout evidenziando i membri del team sovraccarichi di impegni.

Le migliori funzionalità/funzioni di Asana

Automatizza i processi di routine con regole che assegnano attività, inviano notifiche e aggiornano gli stati senza intervento manuale

Collega il lavoro quotidiano agli obiettivi più ampi attraverso il monitoraggio degli obiettivi, che mostra in che modo le singole attività contribuiscono alle priorità strategiche

Utilizza le funzionalità di reportistica per ottenere informazioni dettagliate sulle prestazioni dei progetti, effettuare il monitoraggio dello stato e identificare le aree di miglioramento

Sfrutta le funzionalità dell'IA per ottenere informazioni in tempo reale sullo stato di avanzamento dei progetti e ricevere consigli pratici

Limiti di Asana

A un'attività può essere assegnato un solo utente alla volta, il che potrebbe non essere in linea con i flussi di lavoro collaborativi

Rispetto agli strumenti dedicati alla gestione del tempo, offre funzionalità di monitoraggio del tempo con limiti

A volte si verificano problemi di prestazioni con progetti o team di dimensioni estremamente grandi

Prezzi di Asana

Personale: Gratis

Piano Starter: 13,49 $ al mese per utente

Avanzato: 30,49 $ al mese per utente

Azienda: Prezzi personalizzati

Enterprise+: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Asana

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 12.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Asana?

Leggi cosa ha detto questo utente di Reddit:

Utilizzo la versione gratuita di ASANA sia per la pianificazione aziendale che personale; è ottima per calendari di marketing complessi e per visualizzare le attività del team, ma non dispone di un calendario orario per pianificare le giornate. Utilizzo anche Google Calendar per inserire eventi (vacanze, appuntamenti), ma non lo preferisco per la pianificazione quotidiana.

Utilizzo la versione gratuita di ASANA sia per la pianificazione aziendale che personale; è ottima per calendari di marketing complessi e per visualizzare le attività del team, ma non dispone di un calendario orario per pianificare le giornate. Utilizzo anche Google Calendar per inserire eventi (vacanze, appuntamenti), ma non lo preferisco per la pianificazione quotidiana.

🔍 Lo sapevi? Nel XX secolo l'Unione Sovietica sperimentò diversi calendari, tra cui una settimana di cinque giorni (1929) e una di sei giorni (1931) per aumentare la produttività. La tradizionale settimana di sette giorni fu ripristinata nel 1940.

6. Notion (Ideale per la personalizzazione delle aree di lavoro)

via Notion

Notion abbatte le tradizionali barriere alla produttività grazie al suo spazio di lavoro flessibile. La funzionalità di database trasforma semplici elenchi in potenti sistemi di monitoraggio per progetti, abitudini o calendari dei contenuti.

I modelli di calendario dei contenuti di Notion velocizzano la configurazione, consentendo al contempo la personalizzazione in base alle esigenze specifiche. I team apprezzano in particolare le funzionalità di gestione delle conoscenze che consentono di creare wiki aziendali ricercabili.

Le funzionalità di IA aiutano a riepilogare le note, generare idee per il contenuto ed estrarre elementi da intraprendere dalle note delle riunioni, aggiungendo capacità analitiche all'organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di Notion

Crea aree di lavoro completamente personalizzate combinando testo, attività, database e contenuti multimediali in qualsiasi configurazione che rispecchi il tuo modo di pensare

Crea basi di conoscenza complete con pagine nidificate, link a ritroso e una ricerca avanzata che rendono immediatamente accessibili le informazioni aziendali

Controlla le autorizzazioni a diversi livelli per mantenere privato il contenuto sensibile e collaborare in modo efficiente

Usa barre di avanzamento, liste di controllo e promemoria per tenere sotto controllo gli obiettivi personali e di squadra

Limiti di Notion

La sua curva di apprendimento più ripida richiede un investimento di tempo per padroneggiare la flessibilità della piattaforma

L'esperienza mobile risulta limitata rispetto alla versione desktop

La creazione di modelli personalizzati può essere complessa e richiedere molto tempo, ponendo delle sfide agli utenti alla ricerca di soluzioni su misura

Prezzi di Notion

Free

Inoltre: 12 $ al mese per utente

Business: 18 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (oltre 2.495 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.500 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Notion?

Direttamente da una recensione su Capterra:

Nel complesso, lo adoro. Uso Notion praticamente ogni giorno sia per il lavoro che per i progetti personali e, anche dopo mesi di utilizzo, non ho ancora riscontrato alcun problema. È un'applicazione fantastica e una delle mie preferite.

Nel complesso, lo adoro. Uso Notion praticamente ogni giorno sia per il lavoro che per i progetti personali e, anche dopo mesi di utilizzo, non ho ancora riscontrato alcun problema. È un'applicazione fantastica e una delle mie preferite.

7. Calendly (Ideale per eliminare il continuo scambio di messaggi per la pianificazione)

tramite Calendly

Calendly elimina il continuo scambio di email per fissare le riunioni. Questo semplice strumento di pianificazione ti permette di effettuare la condivisione della tua disponibilità tramite link che riflettono lo stato in tempo reale del tuo calendario.

I destinatari scelgono gli orari più convenienti senza vedere il tuo calendario completo, garantendo la privacy e favorendo al contempo l'efficienza. I team apprezzano la funzionalità round-robin che distribuisce le riunioni tra i membri del team in base alla disponibilità o a un carico di lavoro equilibrato.

Inoltre, le integrazioni di Calendly generano automaticamente i link per le riunioni, riducendo la configurazione manuale.

Le migliori funzionalità di Calendly

Rispetta automaticamente i limiti di pianificazione grazie a tempi di margine, limiti giornalieri per le riunioni e funzionalità di riconoscimento del fuso orario che prevengono errori di prenotazione

Utilizza moduli di registrazione personalizzati per raccogliere informazioni importanti dagli invitati prima di una chiamata, rendendo le riunioni più produttive

Semplifica i diversi tipi di riunione utilizzando modelli personalizzabili per colloqui, chiamate commerciali o aggiornamenti del team con durata e domande appropriate

Riduci le assenze con notifiche automatiche via email e SMS che forniscono ai partecipanti promemoria sulle riunioni in programma

Limiti di Calendly

Potrebbe avere difficoltà con esigenze di pianificazione complesse, come il coordinamento di riunioni con più partecipanti in fusi orari diversi

Ritardi occasionali nella sincronizzazione con i calendari principali possono causare doppie prenotazioni

Prezzi di Calendly

Free

Standard: 12 $ al mese per utente

Teams: 20 $ al mese per utente

Enterprise: A partire da 15.000 $/anno (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Calendly

G2: 4,7/5 (2.290 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 3.940 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Calendly?

Un recensore offre un'utile analisi:

Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per tutto, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti. Il fatto di poter utilizzare l'API con il nostro CRM è un enorme vantaggio, e la possibilità di effettuare la sincronizzazione con i nostri calendari personali ci fa risparmiare tantissimo tempo. Inoltre, le pagine degli eventi multilingue sono una funzionalità/funzione che apprezziamo davvero!

Calendly ha semplificato notevolmente il nostro processo di pianificazione. È fantastico perché permette a utenti, clienti e potenziali clienti di prenotare chiamate con noi per tutto, dalle demo di software all'assistenza tecnica, alla formazione e ai rapidi aggiornamenti. Il fatto di poter utilizzare l'API con il nostro CRM è un enorme vantaggio, e la possibilità di effettuare la sincronizzazione con i nostri calendari personali ci fa risparmiare tantissimo tempo. Inoltre, le pagine degli eventi multilingue sono una funzionalità/funzione che apprezziamo davvero!

🧠 Curiosità: Il calendario repubblicano francese, in uso dopo la Rivoluzione francese, divideva l'anno in 12 mesi di 30 giorni ciascuno e prevedeva cinque o sei "giorni complementari" aggiuntivi per compensare la differenza. Fu abbandonato nel 1806.

8. Wrike (Ideale per estendere il project management a tutti i reparti)

via Wrike

Wrike gestisce flussi di lavoro complessi all'interno di team in crescita grazie a strutture di progetto adattabili. Questo software di project management organizza il lavoro attraverso cartelle, progetti e attività scalabili da piccoli team a reparti di aziende.

Eccelle nella gestione delle risorse grazie alle viste Carico di lavoro che mostrano la capacità del team e prevengono i colli di bottiglia. Le funzionalità di correzione di bozze e approvazione semplificano i flussi di lavoro creativi, consentendo di fornire feedback diretti su documenti e immagini.

Molti team aziendali apprezzano le ampie funzionalità di reportistica che consentono il monitoraggio dello stato su più progetti e reparti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Wrike

Personalizza i flussi di lavoro per i diversi reparti utilizzando moduli di richiesta, automazioni e processi di approvazione che rispondono alle esigenze specifiche dei team

Definisci e monitora gli obiettivi e i risultati chiave (OKR) per garantire che i progetti e le attività quotidiane contribuiscano al raggiungimento di obiettivi strategici più ampi

Registra il tempo dedicato alle attività per analizzare la produttività del team, ottimizzare l'allocazione delle risorse e migliorare le stime dei progetti futuri

Utilizza modelli predefiniti per flussi di lavoro comuni, come l'onboarding, le campagne di marketing o il lancio di prodotti

Limiti di Wrike

Gli utenti hanno segnalato difficoltà nel personalizzare le dashboard e i flussi di lavoro in base alle loro esigenze specifiche

L'applicazione non dispone di funzioni di filtraggio avanzate nella dashboard, rendendo difficile per gli utenti decidere quali informazioni visualizzare

Il suo prezzo elevato lo rende inaccessibile per i privati, i team più piccoli e le startup

Prezzi di Wrike

Free

Team: 10 $ al mese per utente

Business: 25 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Pinnacle: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Wrike

G2: 4,2/5 (oltre 3.760 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 2.785 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Wrike?

Un utente di Capterra ha detto:

Wrike ha una capacità unica di organizzare il lavoro che molti altri sistemi di project management non possiedono. Si tratta di un elemento semplice della piattaforma, ma fa un'enorme differenza quando si inizia a integrare più team in diversi reparti. Ha inoltre punti di forza nella collaborazione interdipartimentale, nella condivisione del lavoro e dei file.

Wrike ha una capacità unica di organizzare il lavoro che molti altri sistemi di project management non possiedono. Si tratta di un elemento semplice della piattaforma, ma fa un'enorme differenza quando si inizia a integrare più team in diversi reparti. Ha inoltre punti di forza nella collaborazione interdipartimentale, nella condivisione del lavoro e dei file.

9. Todoist (Ideale per una gestione semplice delle attività ovunque ti trovi)

via Todoist

Todoist semplifica la produttività grazie a una gestione mirata delle attività che funziona su tutti i dispositivi. Questo strumento intuitivo acquisisce rapidamente le attività tramite l'inserimento in linguaggio naturale, impostando automaticamente date, priorità e progetti.

Si distingue in particolare per la funzionalità di aggiunta rapida, che consente di registrare le attività in pochi secondi da qualsiasi dispositivo. Molti utenti di lunga data apprezzano l'affidabilità e gli aggiornamenti ben studiati che ampliano le funzionalità senza appesantire l'esperienza d'uso.

Le migliori funzionalità di Todoist

Organizza il lavoro in modo intuitivo con progetti e sezioni che si adattano sia alle attività personali che ai flussi di lavoro del team, senza inutili complicazioni

Filtra le informazioni in base alle tue esigenze utilizzando viste personalizzabili che mostrano esattamente ciò che ti serve in base alla priorità, alla data o al contesto del progetto

Tieni traccia dei progressi in modo visivo grazie ai punti karma e alle tendenze di produttività che ti motivano a completare le attività con costanza

Accedi alle tue attività ovunque ti trovi grazie alle app native per ogni piattaforma e alle estensioni per browser che si integrano con l'email e i siti web

Limiti di Todoist

Alcune funzionalità essenziali, come i promemoria e le etichette, sono riservate agli utenti premium, limitando l'utilità della versione gratis

La mancanza di una vista calendario integrata rende necessario l'uso di un'app calendario esterna

Mancano le funzionalità di monitoraggio del tempo per gli utenti che hanno bisogno di controllare la durata del lavoro

Prezzi di Todoist

Principianti: Gratis

Pro: 2,5 $ al mese per utente

Business: 8 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (oltre 800 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.560 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Todoist?

Ecco cosa ha fatto la differenza per un utente:

Per me, Todoist è una vera ancora di salvezza. È stato facile da configurare e mi aiuta davvero a mettere tutto in chiare liste di cose da fare, anche per i grandi progetti con il mio team. Inoltre, rende molto facile modificare le scadenze.

Per me, Todoist è una vera ancora di salvezza. È stato facile da configurare e mi aiuta davvero a mettere tutto in chiari elenchi di cose da fare, anche per i grandi progetti con il mio team. Inoltre, rende molto facile modificare le scadenze.

10. Trello (Ideale per la collaborazione visiva in team)

via Atlassian

Trello trasforma la project management in un'esperienza visiva intuitiva grazie al suo sistema di bacheche Kanban. Questo strumento di facile utilizzo organizza il lavoro in schede che si spostano tra colonne personalizzabili, creando una chiara visualizzazione del flusso di lavoro.

La sua semplicità aiuta i nuovi utenti a comprenderne immediatamente il concetto, scoprendone al contempo la profondità grazie a funzionalità quali liste di controllo, date di scadenza e automazioni. Molti team apprezzano inoltre la flessibilità di creare flussi di lavoro per qualsiasi attività, dai calendari dei contenuti al monitoraggio dei bug fino ai processi di assunzione, il tutto utilizzando la stessa interfaccia a bacheca a cui sono abituati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Trello

Amplia le funzioni grazie ai Power-up che integrano visualizzazioni del calendario, monitoraggio del tempo, reportistica e decine di altri strumenti specializzati

Automatizza i processi di routine con le regole Butler che spostano le schede, delegano il lavoro, aggiungono etichette e creano attività di follow-up in base a determinati trigger

Organizza informazioni complesse tramite liste di controllo annidate, allegati e campi personalizzati che mantengono tutto in un unico posto facilmente accessibile

Adattati a qualsiasi processo di squadra creando bacheche specializzate per sprint, calendari di project management , onboarding dei clienti o pipeline di assunzioni

Limiti di Trello

La piattaforma offre principalmente una vista Bacheca Kanban, senza prospettive alternative come i diagrammi Gantt o le viste Sequenza, il che può ostacolare una visualizzazione completa del progetto

La struttura del comitato diventa ingombrante per progetti molto grandi o complessi

Il piano Free di Trello limita le aree di lavoro a un massimo di 10 collaboratori, il che potrebbe non essere sufficiente per i team più grandi

Prezzi di Trello

Free

Standard: 6 $ al mese per utente

Premium: 12,5 $ al mese per utente

Enterprise: 17,5 $ al mese per utente (fatturazione annuale)

Valutazioni e recensioni di Trello

G2: 4,4/5 (oltre 13.670 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 23.435 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Trello?

Un utente di Reddit ha effettuato la condivisione di questo:

Trovo Trello utile perché mi permette di visualizzare la visione d'insieme dei progetti, delle attività, ecc. su cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia che è molto semplice (bacheche, elenchi, schede) e facile da usare, quindi può essere applicato praticamente a qualsiasi cosa in cui sia necessario organizzare le informazioni. Non è perfetto al 100%, ma spesso è "sufficientemente buono" e molto meno complesso e costoso rispetto a strumenti incentrati su aree di soluzione più ristrette.

Trovo Trello utile perché mi permette di visualizzare la visione d'insieme dei progetti, delle attività, ecc. su cui sto lavorando. Penso che il punto di forza di Trello sia che è molto semplice (bacheche, elenchi, schede) e facile da usare, quindi può essere applicato praticamente a qualsiasi cosa in cui sia necessario organizzare le informazioni. Non è perfetto al 100%, ma spesso è "sufficientemente buono" e molto meno complesso e costoso rispetto a strumenti incentrati su aree di soluzione più ristrette.

🔍 Lo sapevi? Alcuni paesi hanno adottato il calendario gregoriano secoli dopo la sua introduzione nel 1582. La Grecia è stata l'ultimo paese europeo a passare al nuovo calendario, nel 1923!

11. TickTick (Ideale per il monitoraggio delle abitudini oltre che per la gestione delle attività)

via TickTick

TickTick combina una gestione completa delle attività con il monitoraggio delle abitudini in un'unica app dedicata. Questo strumento versatile offre diverse visualizzazioni, tra cui elenchi, bacheche e calendari, aggiungendo al contempo funzionalità esclusive come il timer Pomodoro per sessioni di lavoro concentrate.

La funzionalità di monitoraggio delle abitudini aiuta a garantire costanza nelle routine quotidiane e nelle attività ricorrenti. Molti utenti apprezzano il design accurato, che racchiude funzionalità sostanziali in un'interfaccia pulita.

Le migliori funzionalità/funzioni di TickTick

Registra le attività all'istante tramite l'inserimento in linguaggio naturale e i comandi vocali che impostano automaticamente date e priorità

Visualizza il tuo programma in modo completo grazie a una vista calendario integrata che mostra sia le attività che gli eventi in un'unica Sequenza

Tieni traccia dell'andamento della produttività grazie a statistiche dettagliate sul completamento delle attività, sulle sessioni di concentrazione e sulla costanza delle abitudini

Limiti di TickTick

Le funzionalità di collaborazione dell'app rimangono basilari rispetto alle piattaforme incentrate sul lavoro di squadra

Ritardi occasionali nella sincronizzazione tra i dispositivi possono causare confusione

Offre opzioni di personalizzazione limitate per le visualizzazioni e i flussi di lavoro

Prezzi di TickTick

Piano annuale: 35,99 $/anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

G2: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 120 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di TickTick?

Ecco cosa ha detto un utente di Reddit:

Sono appena passato a TickTick. Lo adoro. Avevo bisogno di qualcosa che mi permettesse di aggiungere attività con una durata, ed è esattamente ciò che offre TickTick. Provalo, non rimarrai deluso. Anche i widget per la schermata Home di iOS sono fantastici.

Sono appena passato a TickTick. Lo adoro. Avevo bisogno di qualcosa che mi permettesse di aggiungere attività con una durata, ed è esattamente ciò che offre TickTick. Provalo, non rimarrai deluso. Anche i widget per la schermata Home di iOS sono fantastici.

12. Routine (Ideale per una produttività minimalista basata sul Calendario)

via Routine

Routine punta a semplificare la produttività attraverso un approccio incentrato sul Calendario.

Il suo sistema di "time blocking" ti aiuta a visualizzare come trascorri la giornata, mentre l'agenda giornaliera crea piani realistici. La funzionalità di reset giornaliero incoraggia una pianificazione e una riflessione regolari, favorendo la costanza nelle abitudini di produttività.

Routine si adatta al tuo stile di produttività personale, offrendo personalizzazione senza una complessità eccessiva. Il risultato è un'esperienza più naturale che sembra un'estensione del tuo processo mentale piuttosto che una struttura rigida.

Le migliori funzionalità/funzioni di Routine

Naviga rapidamente con le scorciatoie da tastiera che riducono al minimo l'uso del mouse e ti consentono di concentrarti sul piano anziché sulla gestione dello strumento

Riduci lo stress decisionale grazie a modelli di piano giornaliero che garantiscono coerenza nella tua agenda

Mantieni la concentrazione grazie a un'interfaccia volutamente essenziale che privilegia le priorità attuali rispetto all'esplorazione infinita delle funzionalità/funzioni

Limiti delle routine

Alcuni utenti hanno segnalato che l'app può essere lenta ad aprirsi

Le integrazioni di Routine con gli strumenti di project management sono attualmente limitate

Nessuna funzionalità collaborativa per la pianificazione di gruppo o i calendari condivisi

Prezzi standard

Free

Professional: 12 $ al mese per utente

Business: 15 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Routine

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Routine?

Un recensore su G2 ha condiviso questa esperienza:

Routine è una fantastica app per la produttività che mi aiuta a pianificare le mie attività di lavoro quotidiane. Mi aiuta a stabilire e mantenere la mia routine giornaliera. Routine ha un'interfaccia utente elegante e visivamente accattivante. È facile da usare e anche piuttosto intuitiva.

Routine è una fantastica app per la produttività che mi aiuta a pianificare le mie attività di lavoro quotidiane. Mi aiuta a stabilire e mantenere la mia routine giornaliera. Routine ha un'interfaccia utente elegante e visivamente accattivante. È facile da usare e anche piuttosto intuitiva.

13. nTask (Ideale per la gestione delle attività di team a un prezzo accessibile)

via nTask

La piattaforma versatile di nTask riunisce il monitoraggio delle attività, la gestione del tempo e la comunicazione tra i team in un'interfaccia che privilegia la chiarezza rispetto alla confusione.

Ciò che contraddistingue nTask è il suo approccio equilibrato tra struttura e flessibilità. La piattaforma offre un livello di organizzazione sufficiente a mantenere i progetti in linea con gli obiettivi, pur rimanendo adattabile a diversi stili di lavoro e requisiti di progetto.

I team in crescita apprezzano l'equilibrio tra funzionalità e convenienza, che si adatta alle loro esigenze.

Le migliori funzionalità/funzioni di nTask

Gestisci interi progetti tramite moduli integrati per attività, problemi, rischi e tabelle orarie senza dover destreggiarti tra più piattaforme

Visualizza le sequenze dei progetti con grafici di Gantt interattivi che mostrano dipendenze, attività cardine e allocazione delle risorse

Documenta in modo completo i risultati delle riunioni con strumenti dedicati per programmi, partecipanti, decisioni e assegnazione delle azioni da intraprendere

Tieni traccia automaticamente del tempo dedicato a attività specifiche e genera report dettagliati per la fatturazione o l'analisi della produttività

Limiti di nTask

Gli utenti hanno segnalato che l'applicazione mobile è obsoleta e lenta

L'assenza di funzionalità quali campi personalizzati, preferiti e aggregazioni di campi impedisce agli utenti di adattare la piattaforma alle loro specifiche esigenze di flusso di lavoro

Le funzionalità di reportistica sono meno approfondite rispetto agli strumenti di project management per l'azienda

Prezzi di nTask

Premium: 4 $ al mese per utente

Business: 12 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di nTask

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: 4,2/5 (oltre 105 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di nTask?

Secondo una recensione di Capterra:

nTask è molto più conveniente rispetto ad altri noti software di project management, il che lo rende ideale per i liberi professionisti e le piccole imprese con un budget limitato. La mia funzionalità preferita di nTask è Boards: un modo divertente e visivo per organizzare lo stato delle attività a colpo d'occhio. A meno che tu non sia una grande azienda con strutture molto complesse, nTask andrà benissimo per la maggior parte di noi!

nTask è molto più conveniente rispetto ad altri noti software di project management, il che lo rende ideale per i liberi professionisti e le piccole imprese con un budget limitato. La mia funzionalità preferita di nTask è Boards: un modo divertente e visivo per organizzare lo stato delle attività a colpo d'occhio. A meno che tu non sia una grande azienda con strutture molto complesse, nTask andrà benissimo per la maggior parte di noi!

📖 Leggi anche: Trucchi e consigli per la produttività

Usa la migliore alternativa a Motion: ClickUp

Gli strumenti per la produttività dovrebbero semplificarti la giornata, non complicartela. Quando le attività si accumulano e le priorità cambiano, hai bisogno di un sistema che ti aiuti ad adattarti rapidamente.

ClickUp riunisce tutto il tuo lavoro in un unico posto: le tue attività, il Calendario, le riunioni e gli aggiornamenti del team sono tutti collegati tra loro.

Puoi pianificare la tua giornata, riservarti blocchi di concentrazione, gestire scadenze in continua evoluzione e mantenere tutto in movimento senza dover passare da uno strumento all'altro.

Chiarezza, controllo e slancio, tutto in un'unica piattaforma.

Iscriviti oggi stesso a ClickUp! ✅

Domande frequenti (FAQ)

Motion funziona al meglio per le pianificazioni individuali, ma spesso i team lo superano a causa della collaborazione limitata e della visibilità condivisa.

Alcuni strumenti limitano fortemente le modifiche manuali, mentre altri ti consentono di ignorare i suggerimenti dell'IA per adattarli alle priorità del mondo reale.

Sì, molte alternative combinano attività, calendari e scadenze in un unico sistema, in modo che il lavoro rimanga collegato anziché frammentato.

L'IA funziona al meglio se abbinata al controllo umano, specialmente per i ruoli caratterizzati da frequenti interruzioni o priorità mutevoli.

Cerca flessibilità, visibilità su tutto il lavoro e la possibilità di modificare i piani senza dover lottare contro il sistema.